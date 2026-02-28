Новини
Oттеглилият се от престола Хуан Карлос, който живее в изгнание, може да се завърне в родината си

28 Февруари, 2026 08:30 564 2

Хуан Карлос се оттегли от престола и замина в изгнание в Абу Даби през август 2020 г. след няколко скандала около личния му живот и след разкрития за финансови нередности

Oттеглилият се от престола Хуан Карлос, който живее в изгнание, може да се завърне в родината си - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Испанското кралско семейство намери начин да позволи на бившия крал Хуан Карлос, който от пет години и половина е в изгнание в Близкия изток, да се върне в родината си, като каза, че това е "лично решение", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Осемдесет и осем годишният Хуан Карлос, който живее в столицата на Обединените арабски емирства Абу Даби, може по всяко време да се върне в Испания за постоянно, каза кралският дворец в Мадрид.

Въпреки това в изявлението, което бе разпространено от държавната телевизия РТВЕ и други избрани медии, се подчертава, че бащата на крал Филипе Шести първо ще трябва отново да премине под данъчната юрисдикция на Испания. Това е единственият начин да се избегнат "спекулации и възможни критики" и така ще се запази както репутацията на бившия крал, така и на испанската монархия, коментира РТВЕ. Завръщането на бившия крал е въпрос на "лично решение".

Хуан Карлос се оттегли от престола и замина в изгнание в Абу Даби през август 2020 г. след няколко скандала около личния му живот и след разкрития за финансови нередности. Според съобщения в медиите Хуан Карлос е взел това решение под натиск, оказан от лявото правителство и от кралското семейство. Оттогава бившият крал не се появява на официални държавни събития.

Впечатление направи отсъствието му от церемонията по полагане на клетва за вярност към Конституцията на кралица Леонор през октомври 2023 г., както и от събитията по повод 50-ата годишнина от възкачването му на престола през ноември 2025 г. Въпреки това той периодично се появява на частни семейни събирания в Абу Даби и Испания.

Днешното изявление на кралското семейство се възприема като отговор на призивите на консервативната опозиция за постоянното завръщане на бившия монарх в родината му, отбелязва ДПА.


Испания
