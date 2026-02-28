Военното напрежение между Афганистан и Пакистан отново ескалира, след като в четвъртък вечерта афганистанските талибани предприеха трансгранична атака срещу пакистански служители по сигурността, а на сутринта въоръжените сили на Исламабад нанесоха въздушни удари по правителствени обекти в Кабул и Кандахар, предадоха световните агенции, пише БТА.

Талибаните атакуваха пакистански гранични войски, като по думите им това е била ответна мярка срещу смъртоносните въздушни удари, които пакистанската армия нанесе в края на миналата седмица по военни лагери в Афганистан.

Няколко часа по-късно Кабул бе разтърсен от взривове, пише британският в. "Гардиън".

Пакистанският министър на информацията Атаула Тарар вчера заяви, че въздушните удари са били насочени към обекти в Кабул, Кандахар и провинция Пактия. Тарар посочи, че при атаките са били са убити 133 служители на талибанските власти и над 200 са били ранени.

Пакистанската армия за първи път атакува директно управляващите талибани, а не бойци, за които твърди, че са подкрепяни от тях, отбелязва Ройтерс.

Министерството на отбраната на Афганистан заяви, цитирано от "Гардиън", че при сраженията по границата са били убити 55 пакистански военни, жертвите от афганистанска страна са били 8, а ранените - 11. В изявлението също така се посочва, че афганистанските сили са унищожили 19 пакистански военни поста и две бази.

"Търпението ни вече се изчерпа. Сега между нас се води открита война", заяви вчера пакистанският министър на отбраната Хаваджа Мухамад Асиф, цитиран от Асошиейтед прес.

Пакистанската армия нанесе въздушни удари и тази нощ, като висши служители по сигурността заявиха за АП, че са били унищожени "ключови военни съоръжения" на талибаните в афганистанската провинция Лагман.

Отношенията между двете съседни страни се влошиха през последните месеци заради обвиненията на Пакистан, че афганистанското правителство помага на пакистанските талибани, известни като "Техрик-е-Талибан Пакистан" (ТТП). Въоръжената групировка от години води кампания срещу пакистанските сили за сигурност.

ТТП възниква през 2007 г. като обединение на няколко въоръжени формирования, действащи на територията на Северозападен Пакистан, отбелязва "Ал Джазира". ТТП е отговорна за редица атаки срещу пазари, джамии, летища, военни бази и полицейски участъци, а също така е установявала контрол върху територии, предимно по границата с Афганистан, но и по-навътре в пакистанска територия. Бойци от ТТП също така са се сражавали на страната на афганистанските талибани срещу водените от САЩ сили в Афганистан. Макар че ТТП са отделно движение от това на афганистанските талибани, двете групировки споделят дълбоки идеологически, социални и езикови връзки. Пакистан обвинява талибаните, че предоставят убежище на бойци от ТТП на афганистанска територия, а Кабул отрича това.

ТТП са убили повече от 440 души при около 300 атаки в Пакистан през миналата година, сочат данни на базирания в Исламабад мозъчен тръст Пакистански институт за изследвания на мира. Повече от 80% от жертвите са били служители на силите за сигурност, добавя "Ню Йорк таймс". Миналата есен ТТП пое отговорност за самоубийствен атентат в съдебна сграда в пакистанската столица. При атаката загинаха 12 души.

Пакистан има значително по-голям военен капацитет от Афганистан, но талибаните са добре подготвени за партизанската война, коментира Ройтерс. Те са закалени от продължилите две десетилетия бойни действия срещу оглавяваната от САЩ военна коалиция, която се изтегли от Афганистан през лятото на 2021 г.

Сблъсъците между Пакистан и Афганистан през октомври доведоха до смъртта на десетки хора. Вражеските действия бяха прекратени благодарение на преговори с посредничеството на Турция, Катар и Саудитска Арабия.

Външните министри на Пакистан и Саудитска Арабия вчера обсъдиха в телефонен разговор възможностите за намаляване на напрежението, съобщи външното министерство на кралството, без да уточнява дали Рияд участва в посредничество за прекратяване на огъня.

Външният министър на Катар Мохамед бин Абдулазиз ал Хулаифи също разговаря с колегите си от Афганистан и Пакистан в опит да се намали напрежението, предаде Франс прес.

Русия, единствената държава, която официално е признала правителството на талибаните, призова за прекратяване на военните действия и посочи, че би обмислила възможността посредничи в преговори, ако двете страни се обърнат към Москва с подобно искане.

Правителството на талибаните в Афганистан изрази готовност за преговори.

Абдул Басит, старши изследовател в Школата по международни изследвания "С. Раджаратнам" (S. Rajaratnam School of International Studies), заяви за Си Ен Ен, че "предстоят опасни времена". "Всеки ответен удар от страна на афганистанците ще бъде насочен към градските центрове в Пакистан… Това е рецепта за хаос, а хаосът е средата, в която терористичните мрежи се разрастват", каза Басит. "Афганистанските талибани разполагат с дронове, имат атентатори самоубийци, действат изобретателно", добави той.

"Пакистан ясно заяви, че ще предприеме нови действия, ако афганистанските талибани не вземат мерки срещу лидерите и бойците от ТТП на афганистанска територия", каза за американската телевизия Самина Ахмед, експерт по Южна Азия в мозъчния тръст "Международна кризисна група". "Исламабад и Кабул трябва спешно да подновят преговорите с посредничеството на надеждни партньори като Турция, Катар и Саудитска Арабия", добави Ахмед.