БАБХ защити своя директор: Наблюдават се организирани опити за дискредитиране на екипа на министър Иван Христанов

От БАБХ излязоха с позиция в защита на изпълнителния си директор.
ФОКУС публикува пълния текст на съобщението:
Във връзка с публикации в онлайн медии, свързани с ветеринарната практика на д-р Ангел Мавровски, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), заявяваме следното:
Разпространената информация е неоснователна и произтича от документ, който се оспорва по съдебен ред поради данни за набедяване. Заведено е дело с цел защита на доброто име на засегнатото лице и изясняване на фактите по надлежния ред.
През последните дни се наблюдават организирани опити за дискредитиране на екипа на министър Иван Христанов. Налице са действия, насочени срещу нормалното функциониране на институциите.
Независимо от това, БАБХ и Министерството на земеделието и храните продължават да изпълняват своите законови правомощия и контролни функции в защита на обществения интерес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
Коментиран от #4, #5, #6, #7, #10
12:09 28.02.2026
2 Майора
12:10 28.02.2026
3 Те такива
12:11 28.02.2026
4 Промяна
До коментар #1 от "Дориана":ГНУС ПО ГНУС НАЙ ГНУС ПДДДДД ИЗВРАТЕНЯЦИТЕЕЕЕЕЕ БЯХА НАЗНАЧЕНИ А ЗАД ТЯХ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ БЕЗ ИЗБОРИ ПРЕВЗЕХА ВЛАСТА И БЕЗ РЕДОВНО ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ
Коментиран от #9
12:12 28.02.2026
5 Промяна
До коментар #1 от "Дориана":ЧЕ ПЕТРОХАНЦИ НЕ СЕ КРИЯТ АСЕН Е АНТИМЪЖ БЕ НИЩОТОООООО ГНУС ПО ГНУС НАЙ ГНУС СТЕ ОВЛАДЯХТЕ ВЛАСТТА С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ БЕЗ ИЗБОРИ ПОГРОМАДЖИИИИ
12:14 28.02.2026
6 Промяна
До коментар #1 от "Дориана":ТИ СИ КОРУПЦИЯТА НИЩОТООООО С ПРЕВРАТ СЕ САМОНАЗНАЧИХТЕ С НАШЕ МВР ИЗБОРИ ЩЕ ПРАВИТЕ ТИ СИ КОРУПЦИЯТА
12:15 28.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Майора
12:16 28.02.2026
9 Дориана
До коментар #4 от "Промяна":ИТН все повече се излагат от безпомощност, че отпадат от Парламента. От сутрин до вечер разпространяват клюкарски истории в стил набедяване на опоненти , които определено ги превъзхождат.
12:16 28.02.2026
10 Европейца
До коментар #1 от "Дориана":А ти недо-клатен/а/о същество отговори: Вярно ли е, че пропускаш да си пиеш хапчетата и прегледите в Карлуково?... Балабанчо и подобни нему ще отговарят когато заемат топли местенца като розовите неможачи, сега е ред на шарлатаните да се обясняват и да заекват
Коментиран от #15, #17
12:16 28.02.2026
11 Шейла
А на онези плямпала нищо не им остава и го знаят
12:16 28.02.2026
12 Избирател на ПП дб
12:20 28.02.2026
13 покрай петрохан
12:21 28.02.2026
14 Нищоправеца
12:25 28.02.2026
15 Звездоброец
До коментар #10 от "Европейца":Коя европейца ? Кончита вурст ?
12:26 28.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дориана
До коментар #10 от "Европейца":Смях в залата ! Точно Балабанов, който беше освиркан и замерян от протестиращите, Слави Трифонов, който се криеше от протестите не можаха да се примирят, че времето им на патерица на Пеевски и Борисов свърши. Знаят, че ИТН излизат от Парламента и неистово провокират всевъзможни конфликти типично по Бай Ганьовски да омаскари опонентите си.Те доказаха, че са вредна за народа партия , която подкрепяше с всички сили мафията, корупцията, олигархията , полицейщината, рекетите и политическите затворници, чиито създадели и проводници бяха Пеевски и Борисов. Смешно и нелепо е точно те да говорят за корупция срещу опонентите си. Знаят, че ако не откраднат и не фалшифицират изборите са вън от Парламента.Поведението им говори за безпомощност съчетана с неистова злоба
12:34 28.02.2026
18 Дориана
До коментар #16 от "Защо?":Слави Трифонов вместо да се крие на дивана да излезе пред целия български народ и да каже, защо неистово иска да саботира Парламента ? Защо иска да вкара депутати в Парламента от ИТН като Тошо Йорданов и Балабанов, които да играят ролята на Троянски кон , които със всички сили да спират реформите в Съдебната власт, Администрацията и всички завладени институции, да защитават с всички сили мафията, корупцията , олигархията ,полицейщината и пълзящата диктатура. Да видим какво свършиха Тошо Йорданов и Балабанов досега в Парламента. Проявяваха агресивно и непристойно поведение , което се изразяваше с чупене и рушене на микрофони и камери, сипеха обидни квалификации и провокации срещу опонентите си, защитаваха с всички сили мафията, корупцията , олигархията ,полицейщината и пълзящата диктатура , чиито проводници бяха Борисов и Пеевски. Неистово искаха да фалшифицират и откраднат вота на избирателите като изпълняваха поръчки чрез измислени скенери и орязване на секции в чужбина. Опорочиха Будизма като религия и го замесиха с педофилия и секта за да очернят опонентите си . Използваха трагедията в Петрохан за свои политически цели чрез провокации и нападки. Агресивно и непристойно сипеха провокации, клюки и всевъзможни нападки към Служебното правителство. Такива хора нямат място в Парламента. Наказателен вот срещу тях – падат надолу на 1 % и губят субсидия. Финансов срив за ИТН.
12:36 28.02.2026
19 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП
Спомняте ли времената когато бойко и слаФчо ходеха надуто с едни черни, кожени шлифери, сякаш са хванали господ за ... шлифера.
На такива като сачева и се подгъваха краката като ги видеха.
Единия искаше да го запомнят като Сроителя на България, който 3 Папи са го галили по главата, а другия искаше да остарее като катедрала.
А каква стана тя - ще останат в истрията като скъпо платени kyчkи на най мразения и отвратителен човек в новата ни история, делян пеевски !
Единия ще го запомнят като предателя на България, обслужвал най-много терориста Путлер, а другия ще остарее като селски цъpвyл!
Не ми било Македониооо, най ми било митницата на Такииии.
12:48 28.02.2026