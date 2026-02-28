Новини
БАБХ защити своя директор: Наблюдават се организирани опити за дискредитиране на екипа на министър Иван Христанов

28 Февруари, 2026

БАБХ и Министерството на земеделието и храните продължават да изпълняват своите законови правомощия и контролни функции в защита на обществения интерес

БАБХ защити своя директор: Наблюдават се организирани опити за дискредитиране на екипа на министър Иван Христанов - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От БАБХ излязоха с позиция в защита на изпълнителния си директор.

ФОКУС публикува пълния текст на съобщението:

Във връзка с публикации в онлайн медии, свързани с ветеринарната практика на д-р Ангел Мавровски, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), заявяваме следното:

Разпространената информация е неоснователна и произтича от документ, който се оспорва по съдебен ред поради данни за набедяване. Заведено е дело с цел защита на доброто име на засегнатото лице и изясняване на фактите по надлежния ред.

През последните дни се наблюдават организирани опити за дискредитиране на екипа на министър Иван Христанов. Налице са действия, насочени срещу нормалното функциониране на институциите.

Независимо от това, БАБХ и Министерството на земеделието и храните продължават да изпълняват своите законови правомощия и контролни функции в защита на обществения интерес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    6 13 Отговор
    Балабанов да отговори вярно ли е, че той, Тошо Йорданов и Слави Трифонов се криеха от „ народната любов” ? Вярно ли е , че хората по площадите го замеряха и той бягаше и се криеше от тях? Вярно ли е, че искаха да наложат пълзяща диктатура чрез техния мракобесен закон срещу свободното слово, защото хората ги мразели? Вярно ли е ,че защитаваха с всички сили корупцията, мафията, рекетите, олигархията , полицейщината , чиито проводници са Пеевски и Борисов? Вярно ли е, че предадоха избирателите си? Вярно ли е , че искаха да фалшифицират и откраднат изборите чрез измислените от тях сканиращи устройства и орязване на секции в чужбина? Вярно ли, е че използват трагедията в Петрохан за свои политически цели срещу свои опоненти ? Вярно ли е, че очерниха Будизма като религия и го забъркаха с педофилия и секти? Вярно ли е, че проявяват злоба и агресия срещу целия български народ , който ги мразел? Падат под 1 % и субсидията им отпада !

    Коментиран от #4, #5, #6, #7, #10

    12:09 28.02.2026

  • 2 Майора

    12 4 Отговор
    Няма защо да защитавате човек , председател на партия и назначаваш близки до него хора , имащи фирми за безопасност на храните! А пиара му е употребявала наркотици! Тогава кого защитавате?

    12:10 28.02.2026

  • 3 Те такива

    13 2 Отговор
    кой от кой по - ненужни хрантутници се подкрепят !

    12:11 28.02.2026

  • 4 Промяна

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    ГНУС ПО ГНУС НАЙ ГНУС ПДДДДД ИЗВРАТЕНЯЦИТЕЕЕЕЕЕ БЯХА НАЗНАЧЕНИ А ЗАД ТЯХ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ БЕЗ ИЗБОРИ ПРЕВЗЕХА ВЛАСТА И БЕЗ РЕДОВНО ИЗБРАН ПРЕЗИДЕНТ

    Коментиран от #9

    12:12 28.02.2026

  • 5 Промяна

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    ЧЕ ПЕТРОХАНЦИ НЕ СЕ КРИЯТ АСЕН Е АНТИМЪЖ БЕ НИЩОТОООООО ГНУС ПО ГНУС НАЙ ГНУС СТЕ ОВЛАДЯХТЕ ВЛАСТТА С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ БЕЗ ИЗБОРИ ПОГРОМАДЖИИИИ

    12:14 28.02.2026

  • 6 Промяна

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    ТИ СИ КОРУПЦИЯТА НИЩОТООООО С ПРЕВРАТ СЕ САМОНАЗНАЧИХТЕ С НАШЕ МВР ИЗБОРИ ЩЕ ПРАВИТЕ ТИ СИ КОРУПЦИЯТА

    12:15 28.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Майора

    11 4 Отговор
    Ало Дориана , много си далеч от истината! Да защитаваш хора тотални провалили се в управлението и свързани с подсъдимите олигарси е срам и позор! Явно не си разбрала още че НПО Петрохан е узаконено и регистрирано от ПО/ДБ и това се доказва от фактите , колкото и да не им вярваш!Нормално ли е една суверенна държава да се управлява от НПО на Сорос?

    12:16 28.02.2026

  • 9 Дориана

    3 10 Отговор

    До коментар #4 от "Промяна":

    ИТН все повече се излагат от безпомощност, че отпадат от Парламента. От сутрин до вечер разпространяват клюкарски истории в стил набедяване на опоненти , които определено ги превъзхождат.

    12:16 28.02.2026

  • 10 Европейца

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дориана":

    А ти недо-клатен/а/о същество отговори: Вярно ли е, че пропускаш да си пиеш хапчетата и прегледите в Карлуково?... Балабанчо и подобни нему ще отговарят когато заемат топли местенца като розовите неможачи, сега е ред на шарлатаните да се обясняват и да заекват

    Коментиран от #15, #17

    12:16 28.02.2026

  • 11 Шейла

    5 10 Отговор
    Христанов горе главата
    А на онези плямпала нищо не им остава и го знаят

    12:16 28.02.2026

  • 12 Избирател на ПП дб

    5 3 Отговор
    Настоявам България да наложи санкции на САЩ заради се се нищо непредизвиканата агресия срещу иран

    12:20 28.02.2026

  • 13 покрай петрохан

    1 0 Отговор
    Щом критикува министър в служебно правителство на Радев (Ст.Янев2) за продажба на държавна гора, няма защо да се чуди на реакциите.

    12:21 28.02.2026

  • 14 Нищоправеца

    10 1 Отговор
    Слуша интервю по Националното радио с въпросния "ветеринар". Десет минути само мънкане, ъ-кане и клишенца от партийна брошурка. Никаква конкретика и нищо общо с действителността. Няма си понятие от материята, но обещава чудеса и най-вече връщане на работа на всички уволнени поради некадърност и корупция защото били "репресирани". За два-три месеца, които ще бъде евентуално шеф на агенцията не може да научи къде са входа, изхода и тоалетните на сградата, камо ли нещо смислено да сътвори

    12:25 28.02.2026

  • 15 Звездоброец

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Европейца":

    Коя европейца ? Кончита вурст ?

    12:26 28.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дориана

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "Европейца":

    Смях в залата ! Точно Балабанов, който беше освиркан и замерян от протестиращите, Слави Трифонов, който се криеше от протестите не можаха да се примирят, че времето им на патерица на Пеевски и Борисов свърши. Знаят, че ИТН излизат от Парламента и неистово провокират всевъзможни конфликти типично по Бай Ганьовски да омаскари опонентите си.Те доказаха, че са вредна за народа партия , която подкрепяше с всички сили мафията, корупцията, олигархията , полицейщината, рекетите и политическите затворници, чиито създадели и проводници бяха Пеевски и Борисов. Смешно и нелепо е точно те да говорят за корупция срещу опонентите си. Знаят, че ако не откраднат и не фалшифицират изборите са вън от Парламента.Поведението им говори за безпомощност съчетана с неистова злоба

    12:34 28.02.2026

  • 18 Дориана

    2 6 Отговор

    До коментар #16 от "Защо?":

    Слави Трифонов вместо да се крие на дивана да излезе пред целия български народ и да каже, защо неистово иска да саботира Парламента ? Защо иска да вкара депутати в Парламента от ИТН като Тошо Йорданов и Балабанов, които да играят ролята на Троянски кон , които със всички сили да спират реформите в Съдебната власт, Администрацията и всички завладени институции, да защитават с всички сили мафията, корупцията , олигархията ,полицейщината и пълзящата диктатура. Да видим какво свършиха Тошо Йорданов и Балабанов досега в Парламента. Проявяваха агресивно и непристойно поведение , което се изразяваше с чупене и рушене на микрофони и камери, сипеха обидни квалификации и провокации срещу опонентите си, защитаваха с всички сили мафията, корупцията , олигархията ,полицейщината и пълзящата диктатура , чиито проводници бяха Борисов и Пеевски. Неистово искаха да фалшифицират и откраднат вота на избирателите като изпълняваха поръчки чрез измислени скенери и орязване на секции в чужбина. Опорочиха Будизма като религия и го замесиха с педофилия и секта за да очернят опонентите си . Използваха трагедията в Петрохан за свои политически цели чрез провокации и нападки. Агресивно и непристойно сипеха провокации, клюки и всевъзможни нападки към Служебното правителство. Такива хора нямат място в Парламента. Наказателен вот срещу тях – падат надолу на 1 % и губят субсидия. Финансов срив за ИТН.

    12:36 28.02.2026

  • 19 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП

    1 5 Отговор
    Каква ирония на съдбата.
    Спомняте ли времената когато бойко и слаФчо ходеха надуто с едни черни, кожени шлифери, сякаш са хванали господ за ... шлифера.
    На такива като сачева и се подгъваха краката като ги видеха.
    Единия искаше да го запомнят като Сроителя на България, който 3 Папи са го галили по главата, а другия искаше да остарее като катедрала.
    А каква стана тя - ще останат в истрията като скъпо платени kyчkи на най мразения и отвратителен човек в новата ни история, делян пеевски !
    Единия ще го запомнят като предателя на България, обслужвал най-много терориста Путлер, а другия ще остарее като селски цъpвyл!

    Не ми било Македониооо, най ми било митницата на Такииии.

    12:48 28.02.2026

