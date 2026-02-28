VW се похвали с юбилейно постижение

Volkswagen обяви доставката на своя 2-милионен изцяло електрически автомобил (BEV) на клиент в прозрачната фабрика в Дрезден. Юбилейният автомобил – Glacier White ID.3 бележи промяна в динамиката. Докато на марката ѝ отне 12 години да пусне на пазара първия си милион електромобили (от e-up! през 2013 година до април 2025 година), за втория милион бяха необходими по-малко от 10 месеца.

Мартин Сандер, член на борда на VW за продажбите, потвърди, че този растеж се дължи предимно на SUV моделите ID.4 и ID.5, които заедно са отчели около 901 000 доставки в световен мащаб, което ги прави безспорните лидери в електрическото портфолио на марката.

Докато ID.4 води класацията, останалата част от гамата е завоювала значителна територия на европейския и азиатския пазар. Хечбекът ID.3 остава вторият най-продаван модел с около 628 000 доставки от дебюта си през 2020 година, въпреки отсъствието му от северноамериканския пазар.

Седанът ID.7 и Tourer (комби) отбелязаха огромен ръст през 2025 година, допринасяйки със 132 000 бройки и успешно въвеждайки платформата MEB в премиум сегмента на луксозните автомобили.

Припомняме, че през 2025 година Volkswagen си възвърна титлата на най-продавана марка електромобили в Европа, изпреварвайки Tesla с 274 000 продадени бройки – скок от 56% на годишна база, подхранван от по-широк избор на модели.

Марката потвърди, че през 2026 година ще пусне на пазара четири нови малки и компактни електрически модела, за да направи електромобилите по-достъпни за масовия пазар. Водеща е производствената версия на концепцията „ID. 2all“, която сега се очаква да се нарича ID. Polo. С начална цена от около 25 000 евро, той е проектиран да свали цената на немските електромобили до нивото на бензиновите им конкуренти.

Компактният SUV, брат на ID. Polo, също е включен в плана за 2026 година и е насочен специално към сегмента на кросоувърите с голям обем, който в момента се доминира от Renault 5 E-Tech и Peugeot E-208.