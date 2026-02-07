Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Гренландия за преговорите със САЩ: Пътят е дълъг, резултатът - неясен

Гренландия за преговорите със САЩ: Пътят е дълъг, резултатът - неясен

7 Февруари, 2026 20:37

Външната министърка Вивиан Моцфелт предупреди, че разговорите тепърва навлизат в трудна фаза и очакванията засега не са оправдани

Гренландия за преговорите със САЩ: Пътят е дълъг, резултатът - неясен - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Външната министърка на Гренландия Вивиан Моцфелт заяви днес, че макар продължаването на преговорите със САЩ да е позитивен сигнал, постигнатият напредък засега е далеч от очакванията и е твърде рано да се правят изводи за крайния им резултат, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Все още не сме постигнали това, което искаме. Предстоят ни продължителни преговори и е рано да се каже как ще завършат“, каза Моцфелт по време на съвместна пресконференция с външните министри на Дания и Канада в столицата на Гренландия - Нук.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Поета

    11 2 Отговор
    Даваш ли даваш Мете Фредериксен Гренландия на Бай Дончо ....

    20:41 07.02.2026

  • 2 татунчо 🍌

    7 4 Отговор
    За чий им е на Щатите тоя айсберг Гренландия , нали си имат Аляска ?! Националната им сигурност едва ли ще се подобри от това . Немците преди време отидоха и овреме се прибраха .

    Коментиран от #7, #8

    20:41 07.02.2026

  • 3 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Тръмп никога не е твърдял,че Гренландия ще бъде 51ви щат на САЩ,а Канада.Гренландия ще бъде 52ия.

    20:42 07.02.2026

  • 4 Любопитен

    4 0 Отговор
    Оня шемет, софиянеца последен къде е?

    20:42 07.02.2026

  • 5 Опааа

    10 2 Отговор
    Преговори??? Тия са луди! Казват НЕ на рижавия и точка!

    20:43 07.02.2026

  • 6 козах

    6 2 Отговор
    Пътят е къс и ясен. Тази министърка да пита мадуро.

    20:46 07.02.2026

  • 7 за това

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "татунчо 🍌":

    Като вземат гренландия получават голям сектор от Арктика. Ще имат с Русия по 40 процинта от арктическата баница (шелфа)

    20:49 07.02.2026

  • 8 Факти

    10 8 Отговор

    До коментар #2 от "татунчо 🍌":

    За чий му беше на Путин парче от Украйна? Русия да не стана по-сигурна? Вкара Финландия в НАТО с нови 1340 км граница. Всички войни са за ресурси. Казват, че на Путин не му трябвали ресурсите на Украйна. Да, ама на него му трябва Украйна да ги няма тези ресурси, за да не влязат в ЕС. Същото е и с Тръмп и Гренландия. Той иска да вземе ресурсите, за да не ги вземе ЕС. А ние тук си имаме путинисти, които също са и тръмписти, които искат Русия и САЩ да ни вземат ресурсите, за да сме звисими и да ни е гадно. Смятай за колко глупави хора става дума. Путин и Тръмп са врагове на България също като Борисов и Пеевски.

    20:50 07.02.2026

  • 9 Уморен

    5 0 Отговор
    Съм от общуването с кретените и тъпанарите! Не си заслужава усилието, никога няма да станат умни!

    20:52 07.02.2026

  • 10 Путин

    2 4 Отговор
    щеше да приключи за 24 часа!

    20:56 07.02.2026

  • 11 гошо

    3 6 Отговор
    Не се преговаря с американски педофили и терористи.

    21:01 07.02.2026

  • 12 Аз съм

    3 4 Отговор
    Путин и Тръмп са най големите човешки отпадъци на съвремието. С такива не се преговаря, те се отстрелват в главите.

    21:14 07.02.2026

  • 16 Интересно

    1 4 Отговор
    Защо веднага триете истината за тръмп и Путин и превръщането на света във врящото гърне от тези двама злодеи,за които човешкият живот няма никаква стойност,а е важно идинствено да са на власт?

    Коментиран от #33

    21:48 07.02.2026

  • 17 Феникс

    1 0 Отговор
    Вие сте просто индианци за шишковците , никакви преговори няма да ви спасят! Рано или късно ще ви прегазят като валяк, и ще ви направят една голяма индостриална зона и минна индустрия! Молете се климата да не се затопля още, че ако изчезнат ледените шапки, тогава ви е спукана работата!

    21:52 07.02.2026

  • 18 Анонимен

    2 1 Отговор
    Резултатът е ясен. Ядат бебета. Изнасилват момчета и момичета на 8-10 години. Пият бебешка кръв. Нашите медии не знаят, не чуват.

    21:57 07.02.2026

  • 19 Анонимен

    0 0 Отговор
    В Х/Туитър Хитлер е номер едно след последните събития.

    21:59 07.02.2026

  • 21 Анонимен

    0 3 Отговор
    Стивън Хокинг оня който се разкарваше с количка големия учен всъщност се възползвал от 10 годишни деца. Днес в Испания десетки испанци с колички препускаха по улиците подражавайки на Хокинг. Джордж Буш старши е опитал свaрено бебешко мeсо. Хилари Клинтън също. 50 хиляди деца са изчезнали от Турция. Появиха се видеа в които деца крещят и се чува на турски "мамo бoли ме".... тия са за бecилото. Бил Гейтс, Мъск, Тръмп...Зеленски също е бил изнacилен като млад на Острова на Eпстийн...

    22:05 07.02.2026

  • 22 Анонимен

    3 1 Отговор
    Каква Гренландия какви пет лева или пет евро вече? Светът се управлява от психопати.

    22:09 07.02.2026

  • 31 Нещастници

    1 0 Отговор
    ясен е ясен е.....

    22:57 07.02.2026

  • 32 Хмм

    1 2 Отговор
    най-после гренландка в правителството

    23:06 07.02.2026

  • 33 Кирпича

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Интересно":

    Защото са жалки и безлики чиновници на които е дадена възможност да правят мръсотии, и те се възползват.

    01:09 08.02.2026