Гренландия за преговорите със САЩ: Пътят е дълъг, резултатът - неясен

Външната министърка на Гренландия Вивиан Моцфелт заяви днес, че макар продължаването на преговорите със САЩ да е позитивен сигнал, постигнатият напредък засега е далеч от очакванията и е твърде рано да се правят изводи за крайния им резултат, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Все още не сме постигнали това, което искаме. Предстоят ни продължителни преговори и е рано да се каже как ще завършат“, каза Моцфелт по време на съвместна пресконференция с външните министри на Дания и Канада в столицата на Гренландия - Нук.