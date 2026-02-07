Гренландия за преговорите със САЩ: Пътят е дълъг, резултатът - неясен

Външната министърка на Гренландия Вивиан Моцфелт заяви днес, че макар продължаването на преговорите със САЩ да е позитивен сигнал, постигнатият напредък засега е далеч от очакванията и е твърде рано да се правят изводи за крайния им резултат, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Все още не сме постигнали това, което искаме. Предстоят ни продължителни преговори и е рано да се каже как ще завършат“, каза Моцфелт по време на съвместна пресконференция с външните министри на Дания и Канада в столицата на Гренландия - Нук.
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поета
20:41 07.02.2026
2 татунчо 🍌
Коментиран от #7, #8
20:41 07.02.2026
3 Сатана Z
20:42 07.02.2026
4 Любопитен
20:42 07.02.2026
5 Опааа
20:43 07.02.2026
6 козах
20:46 07.02.2026
7 за това
До коментар #2 от "татунчо 🍌":Като вземат гренландия получават голям сектор от Арктика. Ще имат с Русия по 40 процинта от арктическата баница (шелфа)
20:49 07.02.2026
8 Факти
До коментар #2 от "татунчо 🍌":За чий му беше на Путин парче от Украйна? Русия да не стана по-сигурна? Вкара Финландия в НАТО с нови 1340 км граница. Всички войни са за ресурси. Казват, че на Путин не му трябвали ресурсите на Украйна. Да, ама на него му трябва Украйна да ги няма тези ресурси, за да не влязат в ЕС. Същото е и с Тръмп и Гренландия. Той иска да вземе ресурсите, за да не ги вземе ЕС. А ние тук си имаме путинисти, които също са и тръмписти, които искат Русия и САЩ да ни вземат ресурсите, за да сме звисими и да ни е гадно. Смятай за колко глупави хора става дума. Путин и Тръмп са врагове на България също като Борисов и Пеевски.
20:50 07.02.2026
9 Уморен
20:52 07.02.2026
10 Путин
20:56 07.02.2026
11 гошо
21:01 07.02.2026
12 Аз съм
21:14 07.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Интересно
Коментиран от #33
21:48 07.02.2026
17 Феникс
21:52 07.02.2026
18 Анонимен
21:57 07.02.2026
19 Анонимен
21:59 07.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Анонимен
22:05 07.02.2026
22 Анонимен
22:09 07.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Нещастници
22:57 07.02.2026
32 Хмм
23:06 07.02.2026
33 Кирпича
До коментар #16 от "Интересно":Защото са жалки и безлики чиновници на които е дадена възможност да правят мръсотии, и те се възползват.
01:09 08.02.2026