САЩ води след втория ден на отборното по фигурно пързаляне

Мадисън Чок и Евън Бейтс представиха уникална волна програма, малко след като Иля Малинин остана втори в кратката програма при мъжете, а САЩ продължава да води в отборното състезание по фигурно пързаляне на Олимпийските игри в Милано-Кортина.
Трикратните световни шампиони Чок и Бейтс показаха интересна интерпретация като хореография и костюми в стил пасо добле и получиха най-високата оценка от 133.23 точки.
Втори се наредиха представителите на домакините Шарлен Гиняр и Марко Фабри със 124.22, а трети са канадците Марджъри Лажо и Закари Лага със 120.90 точки.
При мъжете американецът Иля Малинин направи дългоочаквания си олимпийски дебют, но беше победен от японския си съперник Юма Кагияма в кратката програма при мъжете.
Излизайки на леда последен, Малинин изпълни два четворни скока и задно салто, което впечатли публиката, но изпълнението му далеч не беше безупречно. 21-годишният фигурист изглеждаше изненадан, когато резултатът му от 98.00 точки беше показан, оставяйки го далеч зад най-близкия му съперник Кагияма, който направи вълнуващо представяне и получи 108.67 точки. Трети се нареди Стивън Гоголев от Канада с 92.99.
Двукратният световен шампион Малинин е безспорният фаворит за златния медал в индивидуалното състезание при мъжете, като неговите програми с множество четворни скокове и експлозивен стил го правят една от най-големите атракции на Игрите. Роденият във Виена, Вирджиния, фигурист е спечелил 14 състезания подред и е непобеден от ноември 2023 година.
„Целта ми не е титлата в отборното състезание, а да се съсредоточа върху себе си и върху това как се чувствам като цяло. Доста съм доволен от това, което направих, защото беше само 50% от пълния ми потенциал. Като цяло съм много горд с всичко, което постигнах досега“, заяви американецът.
Според регламента само пет от общо десетте отбора продължават битката за отличията след четирите кратки програми при мъжете, жените, спортните и танцовите двойки. Франция, Република Корея, Китай, Великобритания и Полша бяха елиминирани.
След волната програма при танцовите дуети САЩ е на върха с 44 точки, пред Япония с 39, Италия с 37, Канада с 35 и Грузия с 32 точки.
Утре ще бъдат раздадени медалите в отборната надпревара във фигурното пързаляне, след като се изиграят волните програми при жените, мъжете и спортните двойки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Театър "Сълза и смях 🎭"
11:04 08.02.2026
2 Госあ
11:07 08.02.2026
3 Госあ
Коментиран от #9
11:08 08.02.2026
4 Госあ
11:09 08.02.2026
5 БАНко
Коментиран от #6
11:09 08.02.2026
6 Госあ
До коментар #5 от "БАНко":Баш па ски не карат много в Русия и Беларус. За кънките, окей.
11:11 08.02.2026
7 Алексия
11:20 08.02.2026
8 Биатлон
11:25 08.02.2026
9 Затова
До коментар #3 от "Госあ":води САЩ !
11:31 08.02.2026
10 това не са олимп. игри
12:23 08.02.2026