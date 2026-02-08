Вземете 50% отстъпка за хостинг от

САЩ води след втория ден на отборното по фигурно пързаляне

8 Февруари, 2026 11:00 745 10

Втори се наредиха представителите на домакините Шарлен Гиняр и Марко Фабри със 124.22, а трети са канадците Марджъри Лажо и Закари Лага със 120.90 точки

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мадисън Чок и Евън Бейтс представиха уникална волна програма, малко след като Иля Малинин остана втори в кратката програма при мъжете, а САЩ продължава да води в отборното състезание по фигурно пързаляне на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Трикратните световни шампиони Чок и Бейтс показаха интересна интерпретация като хореография и костюми в стил пасо добле и получиха най-високата оценка от 133.23 точки.

Втори се наредиха представителите на домакините Шарлен Гиняр и Марко Фабри със 124.22, а трети са канадците Марджъри Лажо и Закари Лага със 120.90 точки.

При мъжете американецът Иля Малинин направи дългоочаквания си олимпийски дебют, но беше победен от японския си съперник Юма Кагияма в кратката програма при мъжете.

Излизайки на леда последен, Малинин изпълни два четворни скока и задно салто, което впечатли публиката, но изпълнението му далеч не беше безупречно. 21-годишният фигурист изглеждаше изненадан, когато резултатът му от 98.00 точки беше показан, оставяйки го далеч зад най-близкия му съперник Кагияма, който направи вълнуващо представяне и получи 108.67 точки. Трети се нареди Стивън Гоголев от Канада с 92.99.

Двукратният световен шампион Малинин е безспорният фаворит за златния медал в индивидуалното състезание при мъжете, като неговите програми с множество четворни скокове и експлозивен стил го правят една от най-големите атракции на Игрите. Роденият във Виена, Вирджиния, фигурист е спечелил 14 състезания подред и е непобеден от ноември 2023 година.

„Целта ми не е титлата в отборното състезание, а да се съсредоточа върху себе си и върху това как се чувствам като цяло. Доста съм доволен от това, което направих, защото беше само 50% от пълния ми потенциал. Като цяло съм много горд с всичко, което постигнах досега“, заяви американецът.

Според регламента само пет от общо десетте отбора продължават битката за отличията след четирите кратки програми при мъжете, жените, спортните и танцовите двойки. Франция, Република Корея, Китай, Великобритания и Полша бяха елиминирани.

След волната програма при танцовите дуети САЩ е на върха с 44 точки, пред Япония с 39, Италия с 37, Канада с 35 и Грузия с 32 точки.

Утре ще бъдат раздадени медалите в отборната надпревара във фигурното пързаляне, след като се изиграят волните програми при жените, мъжете и спортните двойки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Театър "Сълза и смях 🎭"

    ...ще има санкции иначе🤣🤣

    11:04 08.02.2026

  • 2 Госあ

    Бигеър сноуборд - 1 Япония; 2 Япония; 3 Китай ха ха ха сащ са балон. Екс геймс разбииш ли ха ха ха да ги бият япончетата като шкембе у дувар ! А когато красавицата Айлийн Гу отиде в Китай, стана най скъпо платената спортистка ! ха ха ха

    11:07 08.02.2026

  • 3 Госあ

    Къде са руснаците ?

    Коментиран от #9

    11:08 08.02.2026

  • 4 Госあ

    Чок е време да се прибира у дома !

    11:09 08.02.2026

  • 5 БАНко

    СКОРО УРСУЛИТЕ ЩЕ ПРАВЯТ ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ В АФРИКА , КЪДЕТО 100 % ОТ НАСЕЛЕНИЕТО КАРА КЪНКИ И СКИ КАКТО В РУСИЯ И БЕЛАРУС !!!

    Коментиран от #6

    11:09 08.02.2026

  • 6 Госあ

    До коментар #5 от "БАНко":

    Баш па ски не карат много в Русия и Беларус. За кънките, окей.

    11:11 08.02.2026

  • 7 Алексия

    Тренират за Гренландия!!! Ледоразбивачи намериха ли 😄

    11:20 08.02.2026

  • 8 Биатлон

    комбинация от ски бягане и стрелба със сигурност ще оберат точките 😂😂😂

    11:25 08.02.2026

  • 9 Затова

    До коментар #3 от "Госあ":

    води САЩ !

    11:31 08.02.2026

  • 10 това не са олимп. игри

    Махнаха Русия от олимпийските за да пипнат и те медал.

    12:23 08.02.2026

