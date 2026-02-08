Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Нови арести в Менеаполис, Уиткоф и Къшнър посетиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"

8 Февруари, 2026 04:39, обновена 8 Февруари, 2026 04:44

Снимка: YouTube
БТА БТА

Полицията арестува няколко демонстранти по време на протест пред федерална сграда в Минеаполис, в САЩ. Протестът беше по повод един месец от смъртта на Рене Гуд, убита на 7 януари от имиграционен агент, предаде Асошиейтед прес.

Нейната смърт, както и тази на друг жител на града – Алекс Прети, загинал само седмици по-късно отново от оръжие на имиграционен агент, предизвикаха вълна от възмущение в цялата страна срещу имиграционните мерки на президента Доналд Тръмп.

Десетки протестиращи се събраха вчера срещу федерална сграда в Минеаполик, хвърляйки различни предмети, сред които и бутилки и дори секс играчки по кордона от полицаи, охраняващи обекта. Служителите на реда са арестували няколко протестиращи, след като тълпата е започнала да хвърля парчета лед по полицаите. Според изявление на Службата на шерифа на окръг Хенепин, помощник-шериф е бил ударен в главата, а предното стъкло на полицейски автомобил е било счупено по време на конфронтацията.

Пак вчера стотици хора се събраха в парк в Минеаполис, за да почетат паметта на Гуд и Прети. Организаторите на събитието повториха отправяните напоследък критики срещу имиграционните действия в Минесота, като ги определиха като федерална окупация.

В сряда най-високопоставеният американски имиграционен служител - Том Хоуман, обяви, че администрацията на Доналд Тръмп ще изтегли 700 имиграционни служители от щата Минесота, което е приблизително една четвърт от разположените в щата сега агенти. Това ще стане възможно, тъй като щатските и местните власти са се съгласили през изминалата седмица да съдействат, като предават задържани имигранти. Хоуман обаче не посочи кога администрацията ще прекрати операциите си в Минесота.

Емисарите на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, посетиха американския самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" в Персийския залив. Визитата беше ден след преговорите между делегации на САЩ и на Иран в Оман относно иранската ядрена програма, предаде Франс прес.

Уиткоф постна съобщение за визитата в "Екс", в което казва, че заедно с Къшнър и с адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване на американските военноморски сили, са се срещнали "с храбрите моряци и морски пехотинци на борда на "Ейбрахам Линкълн", които гарантират сигурността на САЩ и защитават посланията за мир и за сила на президента Тръмп".

След разговорите вчера в Оман между делегациите на Иран и САЩ Тръмп ги определи като много добри дискусии. А иранският външен министър Абас Арагчи каза, че става дума за добро начало.

Според американския президент разговорите ще бъдат подновени в началото на следващата седмица.

Главният изпълнителен директор на вестник "Вашингтон пост" Уил Луис обяви, че подава оставка, предадоха световните агенции. Решението е взето след като по-рано тази седмица бяха обявени мащабни съкращения във всекидневника.

„По време на моя мандат бяха взети трудни решения, за да се гарантира устойчивото бъдеще на "Вашингтон пост", така че и занапред, в продължение на много години, той да може да публикува висококачествени, безпристрастни новини за милиони читатели всеки ден“, написа Луис в съобщение до служителите, което беше споделено онлайн от ръководителя на бюрото на вестника в Белия дом Мат Вайзър.

Джеф Д’Онофрио, финансов директор на вестника, който е собственост на Джеф Безос, ще поеме поста на главен изпълнителен директор, съобщи вестникът.

Луис, който преди това е работил в "Уолстрийт джърнъл", беше назначен на поста във "Вашингтон пост" през 2023 г. Той пое ролята от Фред Райън, който заемаше длъжността главен изпълнителен директор близо десетилетие.

Мандатът на Луис беше белязан от проблеми още от самото начало, когато имаше съкращения и неуспешен план за реорганизация на изданието, който доведе до напускането на главната редакторка Сали Бъзби.

Вестникът също така загуби десетки хиляди абонати, след като по нареждане на Безос в края на президентската кампания беше оттеглена подкрепата за кандидата на демократите за президент Камала Харис, като това беше вследствие на последвалите промени за насочване на редакционната политика в по-консервативна посока, отбелязва Асошиейтед прес.


