The Guardian: Близък на Тръмп говорил с лице, свързано с чуждо разузнаване

Американските разузнавателни агенции са засекли необичаен телефонен разговор между лице, свързано с чуждестранна разузнавателна агенция, и човек, близък до президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде The Guardian.

Според статията, Агенцията за национална сигурност е засекла въпросния разговор още през пролетта на 2025 г. Вестникът обаче съобщава, позовавайки се на адвоката на информатора, че когато директорът на Националното разузнаване Тулси Габард е получила тази информация, тя не я е разпространила, а вместо това я е предала директно на началника на кабинета на Белия дом Сюзън Уайлс.

След това, според британското издание, Габард е наредила на агенцията да не публикува доклада си, а да ѝ изпрати директно всички материали по въпроса. The Guardian потвърждава, че всички подробности от дискусията между директора на националното разузнаване и агенцията не са били оповестявани публично преди това.

Информаторът е подал официална жалба срещу Габард през май 2025 г., според неговия адвокат. Статията обаче не посочва името на лицето, близко до американския лидер, нито уточнява коя разузнавателна агенция на държавата може да представлява лицето.

На 7 февруари Габард нарече в Х твърденията, че е „крила“ жалба, подадена от неназован разобличител в продължение на осем месеца, „фалшиви и неоснователни“. Тя също така обвини Марк Уорнър, високопоставения демократ в Сенатската комисия по разузнаване, и няколко американски медии в разпространение на невярна информация.

„Нямам и никога не съм имала такава жалба, така че със сигурност не бих могла да я скрия в сейф“, подчерта Габард, твърдейки, че е видяла документа за първи път „преди две седмици“. Тя твърди, че информацията, съдържаща се в съобщението, е била прегледана от Тамара Джонсън, генерален инспектор на разузнавателната общност, назначена от бившата администрация на Байдън. След приключването на този преглед „не са предприети допълнителни разследващи или надзорни действия“, отбеляза Габард.