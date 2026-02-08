Новини
The Guardian: Близък на Тръмп говорил с лице, свързано с чуждо разузнаване

8 Февруари, 2026 05:23, обновена 8 Февруари, 2026 05:34 1 912 11

  • тръмп-
  • сащ-
  • разузнаване-
  • тулси габард

Агенцията за национална сигурност на САЩ засякла контакта още през пролетта на 2025 г.

The Guardian: Близък на Тръмп говорил с лице, свързано с чуждо разузнаване - 1
Тулси Габард, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските разузнавателни агенции са засекли необичаен телефонен разговор между лице, свързано с чуждестранна разузнавателна агенция, и човек, близък до президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде The Guardian.

Според статията, Агенцията за национална сигурност е засекла въпросния разговор още през пролетта на 2025 г. Вестникът обаче съобщава, позовавайки се на адвоката на информатора, че когато директорът на Националното разузнаване Тулси Габард е получила тази информация, тя не я е разпространила, а вместо това я е предала директно на началника на кабинета на Белия дом Сюзън Уайлс.

След това, според британското издание, Габард е наредила на агенцията да не публикува доклада си, а да ѝ изпрати директно всички материали по въпроса. The Guardian потвърждава, че всички подробности от дискусията между директора на националното разузнаване и агенцията не са били оповестявани публично преди това.

Информаторът е подал официална жалба срещу Габард през май 2025 г., според неговия адвокат. Статията обаче не посочва името на лицето, близко до американския лидер, нито уточнява коя разузнавателна агенция на държавата може да представлява лицето.

На 7 февруари Габард нарече в Х твърденията, че е „крила“ жалба, подадена от неназован разобличител в продължение на осем месеца, „фалшиви и неоснователни“. Тя също така обвини Марк Уорнър, високопоставения демократ в Сенатската комисия по разузнаване, и няколко американски медии в разпространение на невярна информация.

„Нямам и никога не съм имала такава жалба, така че със сигурност не бих могла да я скрия в сейф“, подчерта Габард, твърдейки, че е видяла документа за първи път „преди две седмици“. Тя твърди, че информацията, съдържаща се в съобщението, е била прегледана от Тамара Джонсън, генерален инспектор на разузнавателната общност, назначена от бившата администрация на Байдън. След приключването на този преглед „не са предприети допълнителни разследващи или надзорни действия“, отбеляза Габард.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е

    4 1 Отговор
    САЩ са позорна нация. Всичко е шменти капели.

    Коментиран от #3, #5

    07:11 08.02.2026

  • 2 Никой

    2 1 Отговор
    Телефони ли ползват още.

    07:12 08.02.2026

  • 3 Нъл тъй

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    В България имало мафия. Щото в щатите няма. Тъй де!

    07:13 08.02.2026

  • 4 Велика нация.

    5 4 Отговор
    Която ще измете Тръмпанрската Измет до края на годината.

    Коментиран от #10

    07:14 08.02.2026

  • 5 По точно

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Така е":

    САЩ имат вековен опит в изборния процес. Затова при тази прецизна избирателна система си избраха такъв интелигентен и скромен президент.

    07:18 08.02.2026

  • 6 Лицето

    2 1 Отговор
    Тръмп не говорили ?

    07:21 08.02.2026

  • 7 Гаварил е

    5 2 Отговор
    с Краснов!

    07:22 08.02.2026

  • 8 От тази статия се разбира

    2 3 Отговор
    че британските служби са бесни на Тръмп и пак му кроят шапка, ползвайки Демократите в САЩ! Както с досието на Кристофър Стил.
    Дано този път си намерят Майстора и светът най-после си отдъхне от тях!

    Коментиран от #9

    09:35 08.02.2026

  • 9 Британското издание

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "От тази статия се разбира":

    засява почвата със семената подадени от британските служби, които са много добри в констуирането.
    Прави впечатление, че британските медии отчаяно са е активирали на макс напоследък. И има много причини за това!

    09:46 08.02.2026

  • 10 Xи хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Велика нация.":

    И шъ тури Кемал Харрис за президент ???!

    Няма да питам бил ли си поне веднъж в щатите.
    Отткъде ви намират толкоз "остри"

    10:03 08.02.2026

  • 11 Историк

    1 0 Отговор
    Много интересно е защо навсякъде по света свързаните с Епстийн биват наказани и изхвърлени от обществения живот, а в Тръмпландия, където се е зародила тази отвратителна и гнусна дълнопробна мрежа нищо не се случва освен приказки. Отговорът е ясен- защото главният заподозрян се казва тръмп. Този огромен световен скандал неслучайно води към замислен и изпълнен перфектно от КГБ план за изработване на мрежа от зависимости в САЩ и Западна и Източна Европа. Колкото и факти да излязат за Путин и Тръмп, те няма да бъдат наказани и отстранени,защото диктаторите си имат държави, а демократичните държави отстраняват провинилите се политици. Така се отваря пътя на диктатурите, които процъфтяват чрез насилие,страх и хаос и липса на законност и правосъдие. Дали жена неслучайно е шеф на най-важната агенция в САЩ. Още на прослушването в Конгреса бяха доказани връзките й с Кремъл , но продажниците си я избраха. Така че това е свързано с онова.

    13:43 08.02.2026