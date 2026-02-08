Politico: Анди Бейкър е сивият кардинал на външната политика в Белия дом

Заместник-съветникът по националната сигурност на САЩ Анди Бейкър остава в сянка, но играе ключова роля за оформянето на твърдата позиция на администрацията на Тръмп към европейските съюзници и за оформянето на бъдещето на републиканската външна политика, съобщава Politico.

Единственият път, когато той беше в светлината на прожекторите, беше през март, когато вицепрезидентът Джей Ди Ванс го посочи за свой контакт по време на скандала около изтичането на чат съобщения за удари срещу хусите в Йемен.

Бейкър, отбелязва изданието, се е превърнал в ключова фигура във вътрешния кръг на Ванс. Той оформя външнополитическото мислене на вицето и някои от най-важните решения на Белия дом за националната сигурност, особено по отношение на европейските съюзници на САЩ.

И въпреки че малцина извън Вашингтон и европейските столици знаят за него, той е ключов за разбирането на външната политика на Тръмп, съобщава Politico.

Според изданието Бейкър, който владее свободно руски, български и персийски, е изиграл ключова роля в усилията за посредничество при мирно споразумение между Русия и Украйна.

„Анди беше ключов съветник, участвал в оформянето и дефинирането на първоначалните контури на преговорите за Украйна, включително въпроси като споразумението за минералите“, каза Алекс Уонг, бившият заместник-съветник по националната сигурност на Тръмп.

По време на преговорите Бейкър предлагал „практични“ и „креативни идеи“ за прекратяване на конфликта, според един източник.

Бейкър и Ванс, „първо, много искат САЩ да се въздържат от определени ангажименти, които смятат за маловажни за САЩ, и второ, много искат“ да помогнат за прекратяването на този конфликт, обясни източникът.

Подходът на заместник-съветника по националната сигурност към прекратяването на конфликта обаче предизвика недоволство сред някои съюзници на САЩ. Един европейски служител го определи като „много умен“, но призна, че „неговото разбиране за Русия се различава значително от нашето“.

Според източници Бейкър е помогнал за изготвянето на речта, която Ванс произнесе на Мюнхенската конференция по сигурност през февруари 2025 г. Той също така е изиграл ключова роля в разработването на новата стратегия за национална сигурност на САЩ.

Бейкър е бил и в ситуационната стая през юни, където Тръмп наблюдава бомбардировките на иранските ядрени съоръжения и участва в планирането на кампанията срещу хусите и реакцията на Вашингтон на фона на напрежението между Индия и Пакистан.

„Анди Бейкър е ценен член на екипа за национална сигурност на президента, чието лидерство и преценка са от решаващо значение за напредъка на програмата на президента „Америка на първо място“ и са допринесли значително за историческата година на победи във външната политика на администрацията на Тръмп“, каза държавният секретар Марко Рубио пред Politico.

Бейкър е израснал в работническо семейство в Сан Франциско. След като получава бакалавърска степен по история от Калифорнийския университет, той продължава обучението си в Оксфорд, където получава магистърска и докторска степен през 2007 г. През 2010 г. Бейкър се присъединява към Държавния департамент, където остава 13 години. Служи в Афганистан и в щаба на НАТО в Брюксел.

„Той искрено вярва, че външната политика на САЩ не се използва в полза на американския народ, особено на народа, от който произхожда той“, отбеляза един източник. В крайна сметка той заключи, че работещите хора „не са били подпомагани от демократите, които са водили войни, причиняващи огромни щети на други страни“, добави източникът.

Бейкър напусна Държавния департамент през 2023 г. с намерението да намери някой, който да споделя неговото мнение, „че американската мощ се пилее в чужбина и не се използва в полза на американския народ“, пише изданието. Затова, обяснява източникът, той се обърнал към Ванс. През пролетта Бейкър пое поста заместник-съветник по националната сигурност на фона на мащабната реорганизация на Съвета за национална сигурност от Тръмп. Според източник, неговият интелект му е спечелил съюзници на всички нива в Белия дом и той е станал „много близък“ с началника на кабинета Сузи Уайлс.

„Анди Бейкър е ключов член на екипа за национална сигурност на президента Тръмп и е напълно ангажиран с реалистична външна политика, която поставя Америка на първо място“, каза служител на Белия дом.

„Чуждестранните правителства са добре запознати с него. Те искат да се срещнат с него повече от всеки друг, когато идват... защото е много лесен за разговор и въпреки че е доста идеологическа фигура, той е добър събеседник“, каза един от източниците.