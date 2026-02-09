Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Китай »
Китай: Изборите в Япония няма да променят политиката ни към страната

Китай: Изборите в Япония няма да променят политиката ни към страната

9 Февруари, 2026 10:52 659 2

  • япония-
  • китай-
  • политика-
  • избори-
  • тайван

Говорител на външното министерство коментира победата на коалицията на премиера Такаичи и напрежението около Тайван

Китай: Изборите в Япония няма да променят политиката ни към страната - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Политиката на Китай спрямо Япония няма да бъде повлияна от резултатите от вчерашните избори, заяви говорител на Китайското външно министерство, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Коалицията на японския премиер Санае Такаичи спечели убедително изборите, откривайки пътя за реализиране на обещаните данъчни облекчения и увеличени военни разходи.

През ноември 2025 г. Такаичи предизвика дипломатическо напрежение с Пекин, като заяви, че евентуална китайска атака срещу Тайван може да се превърне в „застрашаваща оцеляването ситуация“ за Япония и да наложи потенциален военен отговор.

Китай смята Тайван, който се управлява демократично, за част от своя територия, докато правителството на острова отхвърля тези претенции.

„Призоваваме японския премиер да оттегли своите изказвания относно Тайван“, заяви Лин Джиен, говорител на китайското външно министерство, по време на редовен брифинг.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    хм..Китай стана фабрикиата на запада , благодарение на Кисинджър / Индия , дето предаде РФ си е бивша английска , с върхушка проанглийска също/ 2рият език там ако си спомням вярно е енглиш //съветвам копеите да не се превъзбуждат много , а да гледат реално на нещата и накъде е тръгнала Магучаята им

    Коментиран от #2

    10:57 09.02.2026

  • 2 Червен плъх

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Руснака разбира каква е истинската ситуация и започне да се прави на много велик чак след като гризне дръвцето

    11:50 09.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания