Китай: Изборите в Япония няма да променят политиката ни към страната

Политиката на Китай спрямо Япония няма да бъде повлияна от резултатите от вчерашните избори, заяви говорител на Китайското външно министерство, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

Коалицията на японския премиер Санае Такаичи спечели убедително изборите, откривайки пътя за реализиране на обещаните данъчни облекчения и увеличени военни разходи.

През ноември 2025 г. Такаичи предизвика дипломатическо напрежение с Пекин, като заяви, че евентуална китайска атака срещу Тайван може да се превърне в „застрашаваща оцеляването ситуация“ за Япония и да наложи потенциален военен отговор.

Китай смята Тайван, който се управлява демократично, за част от своя територия, докато правителството на острова отхвърля тези претенции.

„Призоваваме японския премиер да оттегли своите изказвания относно Тайван“, заяви Лин Джиен, говорител на китайското външно министерство, по време на редовен брифинг.