Ето кой е следващият съперник на България за Купа Дейвис

Националният отбор на България по тенис ще се изправи срещу Япония в решителен сблъсък за запазване на мястото си в Световната група на Купа „Дейвис“. Двубоят е насрочен за септември 2026-а година, като победителят ще остане в елита, а загубилият ще изпадне в Световна група I.

България стигна до тази фаза, след като отстъпи с 0:4 на Белгия в историческия си дебют на най-високото ниво в турнира. Срещите се проведоха в зала „Колодрума“ в Пловдив, където въпреки голямата подкрепа от трибуните, родните таланти не успяха да преодолеят опитните белгийци.

От своя страна, бъдещият ни съперник Япония допусна драматична загуба от Австрия с 2:3. Въпреки че азиатците спечелиха срещата на двойки и един от мачовете на сингъл, австрийците доминираха в останалите двубои поединично.