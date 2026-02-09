Новини
Спорт »
Тенис »
Ето кой е следващият съперник на България за Купа Дейвис

Ето кой е следващият съперник на България за Купа Дейвис

9 Февруари, 2026 13:59 786 2

  • япония-
  • българия-
  • купа дейвис-
  • футбол

Двубоят е насрочен за септември 2026-а година, като победителят ще остане в елита, а загубилият ще изпадне в Световна група I

Ето кой е следващият съперник на България за Купа Дейвис - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България по тенис ще се изправи срещу Япония в решителен сблъсък за запазване на мястото си в Световната група на Купа „Дейвис“. Двубоят е насрочен за септември 2026-а година, като победителят ще остане в елита, а загубилият ще изпадне в Световна група I.

България стигна до тази фаза, след като отстъпи с 0:4 на Белгия в историческия си дебют на най-високото ниво в турнира. Срещите се проведоха в зала „Колодрума“ в Пловдив, където въпреки голямата подкрепа от трибуните, родните таланти не успяха да преодолеят опитните белгийци.

От своя страна, бъдещият ни съперник Япония допусна драматична загуба от Австрия с 2:3. Въпреки че азиатците спечелиха срещата на двойки и един от мачовете на сингъл, австрийците доминираха в останалите двубои поединично.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъни

    0 0 Отговор
    Явно и в родния тенис всичко е прогнило. Капитанът на отбора не пусна най-добрият ни тенисист в момента с мотива, че формата на другите е по-добра. След като видя, че решението му е било грешно и белгийците ни смазаха с 3:0, гузен го пусна в последния мач, който нямаше никакво значение и мотивацията на момчето беше нула.

    14:57 09.02.2026

  • 2 Мимч

    1 0 Отговор
    А,ние немажахме и една победа да вземем Много сме добри на хартия....

    15:15 09.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове