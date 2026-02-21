Axios: Ликвидирането на аятолах Али Хаменей е сред обсъжданите варианти в Белия дом

В обсъжданите варианти за разрешаване на кризата между САЩ и Иран стои и ликвидирането на върховния лидер аятолах Али Хаменей, твърди Axios.

Изданието се позовава на източници, близки до разговорите в Белия дом между президента Доналд Тръмп и най-близките му съветници.



При този сценарий специални части трябва да убият аятолах Хаменей и сина му Моджтаба, сочен за негов съветник, както и някои от висшите духовници в страната. Тази опция не е отхвърлена от президента Тръмп, подчертава източникът на Axios.



Друг възможен сценарий за решаване на спора е да се остави възможност на Иран да обогатява уран в минимални количества, но без да има възможност да изгради атомна бомба. "Президентът Тръмп е готов да приеме сделка, която да е съществена и да носи вътрешнополитически смисъл. Ако иранците искат да предотвратят военен удар, те трябва да ни дадат оферта, която не можем да откажем. Но те пропускат момента. Ако си играят игрички, няма да има търпение“, отбелязва пред Axios висш американски политик.



Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в петък, че до два-три дни предложението на Техеран ще бъде финализирано.



Въпреки това има съмнения, че също до дни Доналд Тръмп може да нареди мащабен военен удар срещу Иран.

Армията на Иран се подготвя за евентуален американски военен удар докато преговорният процес все още продължава, информира Sky News.

Сателитни снимки показват, че Иран работи по укрепването на ядрените и отбранителните си съоръжения.



Анализът на изображенията сочи, че след ударите по ядрените обекти в Натанз, Исфахан и Фордоу там са извършени много строителни дейности. В Исфахан, например, са издигнати препятствия, а входовете към тунелите са затрупани със земна маса. Анализатори коментират, че строителните дейности показват желанието на иранската армия да укрепи слабите точки в отбраната на тези обекти.



Целта на затрупването на входовете е да се попречи на наземни специални части да влязат и, евентуално, да изнесат готовия обогатен уран, с който Иран разполага.



Сателитните снимки показват и строителни дейности в завода в Натанз, както и укрепване на входовете в тунелните системи край него. Обект в Парчин е получил бетонно покритие, вероятно за да бъде предпазен от бомби и ракети, отбелязват експертите.



Основно е била ремонтирана и ракетната база Табриз, ударена при израелските въздушни удари през 2025 година.