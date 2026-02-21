Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Иран (Ислямска Република)
Axios: Ликвидирането на аятолах Али Хаменей е сред обсъжданите варианти в Белия дом

Axios: Ликвидирането на аятолах Али Хаменей е сред обсъжданите варианти в Белия дом

21 Февруари, 2026 05:12, обновена 21 Февруари, 2026 05:19 4 267 17

Иран укрепва ядрените си и отбранителни съоръжения в очакване на американски удар

Axios: Ликвидирането на аятолах Али Хаменей е сред обсъжданите варианти в Белия дом - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Фокус Фокус

В обсъжданите варианти за разрешаване на кризата между САЩ и Иран стои и ликвидирането на върховния лидер аятолах Али Хаменей, твърди Axios.

Изданието се позовава на източници, близки до разговорите в Белия дом между президента Доналд Тръмп и най-близките му съветници.

При този сценарий специални части трябва да убият аятолах Хаменей и сина му Моджтаба, сочен за негов съветник, както и някои от висшите духовници в страната. Тази опция не е отхвърлена от президента Тръмп, подчертава източникът на Axios.

Друг възможен сценарий за решаване на спора е да се остави възможност на Иран да обогатява уран в минимални количества, но без да има възможност да изгради атомна бомба. "Президентът Тръмп е готов да приеме сделка, която да е съществена и да носи вътрешнополитически смисъл. Ако иранците искат да предотвратят военен удар, те трябва да ни дадат оферта, която не можем да откажем. Но те пропускат момента. Ако си играят игрички, няма да има търпение“, отбелязва пред Axios висш американски политик.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в петък, че до два-три дни предложението на Техеран ще бъде финализирано.

Въпреки това има съмнения, че също до дни Доналд Тръмп може да нареди мащабен военен удар срещу Иран.

Армията на Иран се подготвя за евентуален американски военен удар докато преговорният процес все още продължава, информира Sky News.

Сателитни снимки показват, че Иран работи по укрепването на ядрените и отбранителните си съоръжения.

Анализът на изображенията сочи, че след ударите по ядрените обекти в Натанз, Исфахан и Фордоу там са извършени много строителни дейности. В Исфахан, например, са издигнати препятствия, а входовете към тунелите са затрупани със земна маса. Анализатори коментират, че строителните дейности показват желанието на иранската армия да укрепи слабите точки в отбраната на тези обекти.

Целта на затрупването на входовете е да се попречи на наземни специални части да влязат и, евентуално, да изнесат готовия обогатен уран, с който Иран разполага.

Сателитните снимки показват и строителни дейности в завода в Натанз, както и укрепване на входовете в тунелните системи край него. Обект в Парчин е получил бетонно покритие, вероятно за да бъде предпазен от бомби и ракети, отбелязват експертите.

Основно е била ремонтирана и ракетната база Табриз, ударена при израелските въздушни удари през 2025 година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма

    3 13 Отговор
    да посмеят. Всички копейки се кълнат че САЩ нямат смелост :)

    Коментиран от #4

    05:34 21.02.2026

  • 2 иван костов

    32 9 Отговор
    Наследникът на аятолаха е избран , така че убийството нищо няма да промени, освен да сплоти иранците! Тази проста истина е неразбираема за "умниците" във Вашингтон

    05:34 21.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ъъъъ

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    А на какво мнение сте вие педофилите?

    Коментиран от #7

    05:40 21.02.2026

  • 5 Карлсон Тък

    18 6 Отговор
    Защо не се обсъжда ликвидиране на дебеланкото в Корея? До там демокрацията не стига ли ?

    Коментиран от #8

    06:26 21.02.2026

  • 6 Аятолаха

    8 22 Отговор
    Е време да се отива в Прекрасния Руззкий Мир.,

    Иначе отива в Отвъдното.

    Предния път Израел го пощади

    Но сега Няма да има прошка.

    06:55 21.02.2026

  • 7 Ние Педофилите в Бункера

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Ъъъъ":

    Сме добре .

    Ще гледаме шоуто на Рижавия .

    06:57 21.02.2026

  • 8 Първо

    6 21 Отговор

    До коментар #5 от "Карлсон Тък":

    Иран. През това време Куба ще колабира сама от глад. След няколко месеца Русия без иранските шахеди ще е на колене и ще моли за сделка. Сев. Корея без руска поддръжка ще умре от глад до няколко месеца, там няма нито храна нито бензин. Всичко е нарисувано

    Коментиран от #11, #14

    08:15 21.02.2026

  • 9 Бай Ганьо

    9 14 Отговор
    Крайно време е аятоласите да бъдат занулени, стига са мачкали народа си

    09:01 21.02.2026

  • 10 Да допълня

    4 7 Отговор
    Заспива в Иран , събужда се в САЩ и прозореца отворен. И Путин да му мисли.

    09:18 21.02.2026

  • 11 Пенсионер

    6 8 Отговор

    До коментар #8 от "Първо":

    Гледах филм за СК от американски журналист. Та те няма селско стопанство. Нямат един трактор , но правят бомби. Даваха една женица с мотика , да засажда нещо в двора си. Как няма да гладуват ? Боси ходят , но по търговски стъпват и щели да победят САЩ.Смех.

    Коментиран от #12

    09:25 21.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Нема лошо!

    6 6 Отговор
    На съвестта на аятолаха, ако изобщо има такава, тежат повече от 30 000 невинни човешки живота-хора, които мирно протестираха срещу глада и мизерията, предизвикани от "чалмите". Време е Тръмп да ги размаже тия кръволоци!

    10:51 21.02.2026

  • 14 Да си

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Първо":

    мечтаеш е безплатно,но и мечтите имат граници.Та в тая връзка много ти развинтена фантазията.И можеш ли да кажеш на кого точно пречи Куба или Северна Корея?

    11:50 21.02.2026

  • 15 Докато

    3 1 Отговор
    по земята шават живи англосакси и евреи не може да ома

    Коментиран от #16

    11:53 21.02.2026

  • 16 Мир

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Докато":

    не може да има.

    11:55 21.02.2026

  • 17 С ликвидиране на Тръмп тероризъм ли е?

    1 1 Отговор
    Сащ ще ударили?
    Това е тероризъм

    12:16 21.02.2026

Новини по държави:
