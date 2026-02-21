Axios: Вашингтон може да позволи на Иран „символично“ ядрено обогатяване, ако целта не е създаване на бомба

Администрацията на Тръмп е готова да разгледа предложение, което би позволило на Иран да има „символично“ ядрено обогатяване, стига това да не оставя път към изграждането на бомба, заяви висш американски служител пред Axios.

Американски служители твърдят, че изискванията към бъдещото ядрено предложение на Иран са много високи. Това е необходимо, за да се убедят многото съмняващи се както в администрацията на Тръмп, така и в чужбина.

„Президентът Тръмп ще бъде готов да приеме сделка, която е съществена и която той може да продаде политически на вътрешния пазар. Ако иранците искат да предотвратят атака, те трябва да ни направят предложение, което не можем да откажем. Иранците продължават да пропиляват прозореца си на възможности. Ако играят игри, търпението няма да бъде неограничено“, каза един служител.

Един от сценариите за Иран, разглеждани от САЩ, включва убийството на върховния лидер Али Хаменей и сина му Моджтаба, който се разглежда като потенциален наследник, каза висш съветник на Тръмп пред Axios.

Напрежението в отношенията между САЩ и Иран се засили през последните месеци, но през февруари двете страни възобновиха преговорите по иранския ядрен въпрос. Кръг от преговори между САЩ и Иран приключи в Женева на 17 февруари.

Тръмп по-рано заяви, че обмисля ограничен удар срещу Иран, за да принуди Техеран да постигне сделка. Преди това той също обеща, че светът ще разбере какво ще се случи с Иран в рамките на следващите десет дни. Президентът на САЩ заплаши, че ако Техеран не постигне сделка, „ще се случат лоши неща“.

CBS News съобщи, че американските военни са готови да нанесат удар още в събота, 21 февруари. Според прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит има „много причини и аргументи за удар срещу Иран“, но Тръмп избира преди всичко дипломацията. Тя припомни „много успешната операция на Вашингтон през юни срещу ядрените съоръжения на Иран“ и предупреди, че „би било много разумно“ Техеран да постигне сделка.