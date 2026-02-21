Новини
Макрон призова за спокойствие преди планираните общонационални протести

21 Февруари, 2026 12:48 1 586 24

Манифестациите са в памет на 23-годишния Кантен Дьоранк, който бе пребит до смърт в Лион

Макрон призова за спокойствие преди планираните общонационални протести - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон призова за спокойствие преди планираните днес общонационални протести в памет на убития миналата седмица крайнодесен активист, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Манифестациите са в памет на 23-годишния Кантен Дьоранк, който бе пребит до смърт. Смъртта му шокира страната и полицията се опасява, че е възможно протестите да прераснат в насилие и сблъсъци между противопоставящи се една на други екстремистки политически групи.

Макрон също така каза, че решението на Върховния съд на САЩ относно въведените от президента Доналд Тръмп мита демонстрира, че е хубаво да има противовес на властта върховенството на закона в демокрациите.

„Не е лошо да има Върховен съд и върховенство на закона“, заяви той по време на ежегодния селскостопански салон в Париж. „Хубаво е да има власт и противовес на властта в демокрациите“, добави той.

Макрон каза още, че Франция ще анализира последиците от новите глобални мита от 10% на Тръмп и че тя ще продължи да изнася продуктите си.


