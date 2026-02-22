CNN: Американските разузнавателни агенции смятат, че Китай разработва ново поколение ядрени оръжия

Американските разузнавателни агенции смятат, че Китай разработва ново поколение ядрени оръжия и вече е провел поне един тест като част от трансформацията на ядрения си арсенал, съобщи CNN, позовавайки се на свои източници.
Според тях, благодарение на инвестициите в ядрения си арсенал, Китай ще придобие технически възможности, несравними с никоя друга доминираща ядрена сила.
Отбелязва се, че през юни 2020 г. Китай е провел тест в съоръжението Лоп Нур в северозападната част на страната, като по този начин е нарушил мораториума, установен през 1996 г.
Американските разузнавателни агенции смятат, че тестът е бил мотивиран от желанието на Китай да разработи ново поколение ядрени оръжия.
CNN също така съобщава, че Китай може да разработва тактически ядрени оръжия с ниска мощност, каквито страната никога не е произвеждала.
1 Kaлпазанин
05:59 22.02.2026
2 хехе
06:04 22.02.2026
3 Грета Тунберг
06:08 22.02.2026
4 Госあ
06:12 22.02.2026
5 Ъъъъъ
Коментиран от #9
06:12 22.02.2026
7 Света си върви
Коментиран от #8
06:25 22.02.2026
8 Гошо
До коментар #7 от "Света си върви":И в краденето от цял свят....
06:52 22.02.2026
9 ЯМР
До коментар #5 от "Ъъъъъ":Израел не е "ядрена държава", това е блъф. Никой няма да си остави бомбите под чужд контрол. Тутууландия също е "ядрена държава", която може от глупост и алчност да си гръмне ЯЕЦ-а.
07:02 22.02.2026
10 То на американосите
07:08 22.02.2026
11 Мишел
ЯО второ поколение означава двойно по голяма мощност при същото тегло на боеприпасите.
Това означава, че след модернизацията Русия има двойно по мощен ядрен арсенал .
07:20 22.02.2026
12 Мишел
07:25 22.02.2026
13 Що си губят времето в тестове
07:53 22.02.2026
14 Сега пък Китай
08:16 22.02.2026
15 Пенчо
08:41 22.02.2026
16 Доста слаба журналистика
09:23 22.02.2026
17 Ами това не е ли основателна
10:15 22.02.2026
18 пешо
10:52 22.02.2026