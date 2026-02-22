Новини
CNN: Американските разузнавателни агенции смятат, че Китай разработва ново поколение ядрени оръжия

CNN: Американските разузнавателни агенции смятат, че Китай разработва ново поколение ядрени оръжия

22 Февруари, 2026 05:46, обновена 22 Февруари, 2026 05:51 2 148 18

Пекин вече провел поне един тест като част от трансформацията на ядрения си потенциал

CNN: Американските разузнавателни агенции смятат, че Китай разработва ново поколение ядрени оръжия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските разузнавателни агенции смятат, че Китай разработва ново поколение ядрени оръжия и вече е провел поне един тест като част от трансформацията на ядрения си арсенал, съобщи CNN, позовавайки се на свои източници.

Според тях, благодарение на инвестициите в ядрения си арсенал, Китай ще придобие технически възможности, несравними с никоя друга доминираща ядрена сила.

Отбелязва се, че през юни 2020 г. Китай е провел тест в съоръжението Лоп Нур в северозападната част на страната, като по този начин е нарушил мораториума, установен през 1996 г.

Американските разузнавателни агенции смятат, че тестът е бил мотивиран от желанието на Китай да разработи ново поколение ядрени оръжия.

CNN също така съобщава, че Китай може да разработва тактически ядрени оръжия с ниска мощност, каквито страната никога не е произвеждала.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    20 2 Отговор
    Да произвежда ,тества и има е разрешено на говедата

    05:59 22.02.2026

  • 2 хехе

    32 2 Отговор
    рижия да прати и другите два самолетоносача да плашат гаргите в Китай.

    06:04 22.02.2026

  • 3 Грета Тунберг

    22 2 Отговор
    Да го тестват в Нью Йорк

    06:08 22.02.2026

  • 4 Госあ

    20 1 Отговор
    Китай никога не е произвеждал тактически атомни оръжия, но сега им се налага 💁 Най вероятно ще бъдат и хиперзвукови. А преди година или две направиха и стратегическо неядрено оръжие, ако си спомняте.

    06:12 22.02.2026

  • 5 Ъъъъъ

    27 3 Отговор
    Най-голямата глупост е да нямаш изобщо ядрено оръжие....И то при наличието на държави като САЩ и Израел.

    Коментиран от #9

    06:12 22.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Света си върви

    23 1 Отговор
    А вие сте си все с томахавките от средата миналия век, но пък много ви бива в печатането на зелена хартия.

    Коментиран от #8

    06:25 22.02.2026

  • 8 Гошо

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Света си върви":

    И в краденето от цял свят....

    06:52 22.02.2026

  • 9 ЯМР

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Ъъъъъ":

    Израел не е "ядрена държава", това е блъф. Никой няма да си остави бомбите под чужд контрол. Тутууландия също е "ядрена държава", която може от глупост и алчност да си гръмне ЯЕЦ-а.

    07:02 22.02.2026

  • 10 То на американосите

    15 0 Отговор
    всеки им е крив и виновен щом ги разминава в нещо.

    07:08 22.02.2026

  • 11 Мишел

    14 1 Отговор
    Според SIPRI Швеция, само Русия има ядрен арсенал 100%второ поколение, САЩ планират да започнат обновяване на ЯО от 2032г., ако имат средства,останалите ядрени сили ще обновяват когато могат.
    ЯО второ поколение означава двойно по голяма мощност при същото тегло на боеприпасите.
    Това означава, че след модернизацията Русия има двойно по мощен ядрен арсенал .

    07:20 22.02.2026

  • 12 Мишел

    16 0 Отговор
    Китай не е нарушил мораториума за забрана опити с ЯО, защото не е ратифицирал този документ.

    07:25 22.02.2026

  • 13 Що си губят времето в тестове

    11 0 Отговор
    Направо да мятат по продънения краварник!

    07:53 22.02.2026

  • 14 Сега пък Китай

    12 1 Отговор
    Много им пречат всички на американците. Трябва данъкоплатците да преглътнат колосалния нов военен бюджет на фона на повишаващата се задлъжнялост на страната и задаващата се де-доларизация.Та, в момента тече манипулация на общественото мнение по същата схема, по която в Европа ни плашат с Русия.

    08:16 22.02.2026

  • 15 Пенчо

    3 0 Отговор
    Защо не!?

    08:41 22.02.2026

  • 16 Доста слаба журналистика

    5 1 Отговор
    Нищо конкретно, та трябваше да си чета отделно… на кратко: базовата физика си остава от 60-те (както и за всички останали); значително напредват в носителите (ракети, брой глави в ракета, ракети от подводници и т.н.); голямата разлика е в доктрината. Преди: държат достатъчно за възпиране (до 500-600 стратегически, т.е. големи ракети, т.е. ако ни нападнеш, ще страдаш много), сега: можем да нападаме, ако искаме (1000+ всякакви - малки, големи, различни носители и т.н.).

    09:23 22.02.2026

  • 17 Ами това не е ли основателна

    0 2 Отговор
    Причина , Тръмп да праща самолетоносачите в китайско море и да ги бомбардира а след това американските командоси да отвлекат лидера им и да превземат Китай

    10:15 22.02.2026

  • 18 пешо

    0 2 Отговор
    рижия да напада

    10:52 22.02.2026