CNN: Американските разузнавателни агенции смятат, че Китай разработва ново поколение ядрени оръжия

Американските разузнавателни агенции смятат, че Китай разработва ново поколение ядрени оръжия и вече е провел поне един тест като част от трансформацията на ядрения си арсенал, съобщи CNN, позовавайки се на свои източници.

Според тях, благодарение на инвестициите в ядрения си арсенал, Китай ще придобие технически възможности, несравними с никоя друга доминираща ядрена сила.

Отбелязва се, че през юни 2020 г. Китай е провел тест в съоръжението Лоп Нур в северозападната част на страната, като по този начин е нарушил мораториума, установен през 1996 г.

Американските разузнавателни агенции смятат, че тестът е бил мотивиран от желанието на Китай да разработи ново поколение ядрени оръжия.

CNN също така съобщава, че Китай може да разработва тактически ядрени оръжия с ниска мощност, каквито страната никога не е произвеждала.