Вашингтон: До седмица Техеран може да има достатъчно обогатен уран за ядрена бомба

Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф заяви в интервю пред FOX News, че САЩ настояват Иран да се откаже от обогатяването на уран и това е „червената линия“ на Вашингтон в преговорите.

„Преди да отидем там, президентът даде на мен и Джаред инструкции, червени линии: никакво обогатяване, трябва да премахнем целия материал, каза той.

Специалният пратеник на президента на САЩ заяви, че до една седмица Техеран ще има достатъчно уран, обогатен до нивото, необходимо за ядрена бомба.

Уиткоф добави, че президентът на САЩ е изненадан от нежеланието на Иран „да се предаде, въпреки натиска“ и американските военни сили, разположени в Близкия изток.

На 17 февруари в Женева се проведе втори кръг от ядрените преговори между САЩ и Иран, организиран от Оман. Иранското външно министерство съобщи за постигане на взаимно разбирателство по редица въпроси, споразуменията по които биха могли да бъдат включени в проекта на бъдещо ядрено споразумение. Вашингтон заяви, че консултациите са преминали добре, но Техеран все още не е готов да приеме няколко позиции, очертани от Белия дом. Страните не разкриват времето и мястото на новия кръг от преговори. САЩ и Израел преди това настояваха Иран да се откаже не само от ядрената си програма, но и от производството на балистични ракети и подкрепата си за проиранските сили в Близкия изток.