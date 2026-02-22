Новини
Вашингтон: До седмица Техеран може да има достатъчно обогатен уран за ядрена бомба

Вашингтон: До седмица Техеран може да има достатъчно обогатен уран за ядрена бомба

22 Февруари, 2026 06:22

Странно е, че Техеран не се предава, въпреки натиска, заяви специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф заяви в интервю пред FOX News, че САЩ настояват Иран да се откаже от обогатяването на уран и това е „червената линия“ на Вашингтон в преговорите.

„Преди да отидем там, президентът даде на мен и Джаред инструкции, червени линии: никакво обогатяване, трябва да премахнем целия материал, каза той.

Специалният пратеник на президента на САЩ заяви, че до една седмица Техеран ще има достатъчно уран, обогатен до нивото, необходимо за ядрена бомба.

Уиткоф добави, че президентът на САЩ е изненадан от нежеланието на Иран „да се предаде, въпреки натиска“ и американските военни сили, разположени в Близкия изток.

На 17 февруари в Женева се проведе втори кръг от ядрените преговори между САЩ и Иран, организиран от Оман. Иранското външно министерство съобщи за постигане на взаимно разбирателство по редица въпроси, споразуменията по които биха могли да бъдат включени в проекта на бъдещо ядрено споразумение. Вашингтон заяви, че консултациите са преминали добре, но Техеран все още не е готов да приеме няколко позиции, очертани от Белия дом. Страните не разкриват времето и мястото на новия кръг от преговори. САЩ и Израел преди това настояваха Иран да се откаже не само от ядрената си програма, но и от производството на балистични ракети и подкрепата си за проиранските сили в Близкия изток.


САЩ
  • 1 А епруветка с Ариел има ли

    104 3 Отговор
    Е нали още лани като ги ударихте и унищожихте всичко, повтарям вси-чко?

    Коментиран от #58

    06:30 22.02.2026

  • 2 хехе

    77 4 Отговор
    рижия лъжата я няма за нищо.

    06:31 22.02.2026

  • 3 Ясно

    76 5 Отговор
    Ще нападат, дано си счупят зъбите!

    06:32 22.02.2026

  • 4 иван костов

    45 6 Отговор
    Нали тази нощ щяха да нападат!☹️ Страхливци!!!😂😂😂

    06:32 22.02.2026

  • 5 Ъъъъ

    58 2 Отговор
    Каква седмица, до обяд ще е имат ядрен арсенал!🤪

    Коментиран от #59

    06:33 22.02.2026

  • 6 Госあ

    61 2 Отговор
    Чеей ве, нали го избомбихте ве ?!

    Коментиран от #55

    06:33 22.02.2026

  • 7 Добро утро

    54 2 Отговор
    Рижавия защо не пробва да удари Ким.
    Лаладжията се зъби но ще му се строшат

    06:37 22.02.2026

  • 8 нннн

    86 5 Отговор
    Да измислят нещо ново! Същото приказваха и предния път, преди да ударят Иран.
    Причината да унищожат Ирак пък беше лъжата, че има химическо оръжие...
    Разбойници! Луд с картечница.

    Коментиран от #16

    06:39 22.02.2026

  • 9 Каква седмица?

    67 3 Отговор
    Нали миналата година с най-прекрасните удари от най-великата армия унищожиха всички ядрени обекти на Иран? Сега каква стана тя? До седмица? Много лъжат тез от най-великата демокраси, в най-прозрачната и носител на най-великите евроатлантически ценности (по ПП-ДБ).

    06:43 22.02.2026

  • 10 Трап

    51 6 Отговор
    Ще настъпят мотиката наглите кравари!

    06:52 22.02.2026

  • 11 Хгердзсе

    9 40 Отговор
    Ще хвърчат чалми

    06:53 22.02.2026

  • 12 Един

    54 0 Отговор
    Костинбродски в оставка , преди няма и месец подписа тихо мълком участието на Държавата ни в "Сдружението за мир" на Тръмп . Излетя по нощите от България и преди това никаква информация за това какво ще подписва . И нали България се сдружи , сега и летище София вече се напълни с американски самолети.

    Коментиран от #54

    06:54 22.02.2026

  • 13 н.николов

    17 2 Отговор
    имат уран за две бомби.край.да ги избием всичките

    06:57 22.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ха Ха

    20 3 Отговор
    И наркотици, много наркотици. И атом, много атом. Трябва бомбене! Нов Световен Ред !

    07:15 22.02.2026

  • 19 Някой

    40 2 Отговор
    Няма ли сега кой да размаха в ООН епруветка с обогатен уран? Направо им повярвах!

    07:27 22.02.2026

  • 20 Пламен

    22 2 Отговор
    Изглежда , че окончателното решение вече е взето .

    Коментиран от #34

    07:33 22.02.2026

  • 21 Кравата си остава крава!

    41 4 Отговор
    Същият сценарий какъвто беше в Ирак, там до седмица Садам щеше да употреби химическо оръжие, и краварите нападнаха и го обесиха, но химия не откриха!? Сега с Иран е същият сценарий, урана е готов, до седмица ще атакуват САЩ, затова бой предварително!? А врещят, когато Русия взема мерки против действителна опасност от фашагите!?

    Коментиран от #23, #24

    07:34 22.02.2026

  • 22 Мишел

    23 0 Отговор
    CNN , вчера: " Иран разполага с уран, обогатен до ниво оръжеен, достъчен за шест ядрени оръжия, с учени, които могат да я сглобят и с ракети, които могат да ги пренесат на 12-15000 км."

    07:38 22.02.2026

  • 23 руzко = боклук

    4 10 Отговор

    До коментар #21 от "Кравата си остава крава!":

    московия е малко заета няма как да вземе мерки муахахахахах

    07:43 22.02.2026

  • 24 Мишел

    12 6 Отговор

    До коментар #21 от "Кравата си остава крава!":

    Сценарият е подобен , обстановката е коренно различна. До Иран са Китай, Русия и Северна Корея. САЩ няма да посмеят да воюват с Иран.

    07:44 22.02.2026

  • 25 Иран никога няма да се откаже

    31 3 Отговор
    от обогатяване на нисък процент за ядрена енергетика и за медицински нужди!
    И това е суверенно право на всяка държава.

    А това, че били "на седмици от ядрено оръжие" го слушаме от десетилетия!

    Коментиран от #50

    07:44 22.02.2026

  • 26 Не сме народ а мърша

    28 2 Отговор
    Розовото Фламинго трябва да украси някой уличен стълб за поразията която ни направи с подписа си. Обаче ето ви забавното в ситуацията. В Софето всички са наясно, какво означава затварянето на летището за граждански полети. И въпреки всичко, всички си трайкат и протести няма. Само си спомнете за оня неясен протест, нещо за бюджета, дето и самите хора не знаеха защо протестират, що народ се изсипа на улицата, организиран по фейсу, а днес ни вопъл ни стон. Най-смешното е, че като дойде първата ремонта група от Иран, протести пак не чакайте, защото всичкото софиянци, ще е напуснало София и ще избяга по родните места. И пак няма да има кой да протестира 😂😂😂😂 Ще трябва пак сейлянити от прованса да се събираме да правим протест в София 😂😂😂😂😂 Ей, обичам я тая "държава"

    Коментиран от #30, #61, #63

    07:46 22.02.2026

  • 27 1111111

    1 12 Отговор
    Откровени фашистки призиви, като този на 17 се толерират от миленганчевците. ОК. Израел не забравя.

    07:47 22.02.2026

  • 28 Коста

    13 0 Отговор
    Милият дядо Тчръмп. Снощи пак е сънувал, че Мелания дуда на Биби.

    07:47 22.02.2026

  • 29 Летище

    3 13 Отговор
    Кога са затворили летището? Та аз летях 2 пъти последните 3 дни....

    Коментиран от #33

    07:49 22.02.2026

  • 30 Евала

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Не сме народ а мърша":

    Евала,това е.....сммммоотаняци сме всички

    07:50 22.02.2026

  • 31 руззззНациии

    4 8 Отговор
    Не. Смотаняци сте само рузоблизите.

    07:51 22.02.2026

  • 32 Тръмпета

    11 0 Отговор
    Ония изречения нали разправям след като ги бомби, че ги забавил с десетилетия... на лъжата краката са къси

    07:53 22.02.2026

  • 33 Тепърва ще го затварят на 23-ти и 24-ти

    15 2 Отговор

    До коментар #29 от "Летище":

    Началото на другата седмица ни затварят летището - заради американските самолети

    07:55 22.02.2026

  • 34 Така само изглежда

    14 2 Отговор

    До коментар #20 от "Пламен":

    но Тръмп няма да си направи политическо харакири да започне истинска война с Иран.
    А иранците ясно заявиха, че няма повече да играят с Тръмп театъра, който бе режисирал Тръмп предния път. Така че не ми е ясно, как ще се измъкне от капана в който го набутаха Натаняху. глобалистите около него и британските служби!
    Услее ли да се измъкне без да е унижен, ще го призная за гений!!!

    08:01 22.02.2026

  • 35 Има няколко неоспорими факта,

    16 2 Отговор
    които някак си се бият с подобни изявления. Първо, Тръмп миналата година след "12-дневната война" повтаряше много пъти как са унищожили буквално всички ядрени обекти на Иран. Второ, Нетаняху е записан на най-различни международни форуми в последните 30 години да твърди, че Иран до няколко месеца ще разполага с ядрена бомба. Ако беше истина, аятоласите щяха да имат такава преди поне 20 и няколко години. Наглите лъжи в този безумен свят, в който живеем днес, са вече толкова ежедневни, че спират да правят впечатление.

    08:06 22.02.2026

  • 36 Ами

    20 2 Отговор
    Нали им разрушихте съображенията за обогатяване? Ако са ги възстановили за толкова кратко време значи има от какво да се притесняваме. Последното е малко вероятно обаче. Пак има студентски протести.Мирише ми на поредното активно мероприятие в познатия американски стил, комбинирано със задължителното промиване на мозъци.

    08:07 22.02.2026

  • 37 Боко

    17 2 Отговор
    А Ирак имат биологично оръжие, но е много добре скрито и уса още не могат да го открият 😂

    08:08 22.02.2026

  • 38 оня с коня

    17 2 Отговор
    Уйткоф е ч@футин ,а САЩ са сатанистка и ционистка клоака...

    08:10 22.02.2026

  • 39 Ама

    12 2 Отговор
    нали бяха унищожени ?!

    08:11 22.02.2026

  • 40 гдфгфдг

    5 2 Отговор
    отивам в сащ и почвам да коля който срещна!

    08:16 22.02.2026

  • 41 Варна

    16 2 Отговор
    Защо Америка да има ядрено оръжие а Иран не?

    Коментиран от #45

    08:17 22.02.2026

  • 42 фен на сидеров

    5 1 Отговор
    размахва бяла епруветка !

    08:21 22.02.2026

  • 43 койдазнай

    5 5 Отговор
    След вторник Иран ще има не само уран, но и плутоний, цезий, стронций и то много повече от колко им се иска.

    08:22 22.02.2026

  • 44 Тръмп миналата година

    10 0 Отговор
    "...в "Трут соушъл" Тръмп обяви: "Завършихме нашата много успешна атака срещу трите ядрени обекта в Иран, включително Фордо, Натанз и Исфахан..."

    08:25 22.02.2026

  • 45 хмм

    12 2 Отговор

    До коментар #41 от "Варна":

    Защото американците са демократи и само те имат право да разнасят демокрацията по света с ядрени бомби. А ние си спомняме, че същите изявления направиха и по отношение на Ирак, а след като го избомбиха не откриха абсолютно нищо. След всяко разтърсващо събитие в САЩ, като Уотъргейт, Люински, изчезналите милиарди в Пенгатона, започва война. След досиетата Епстийн ще се случи същото. Лошото е, че този път и България е замесена, но лошото е за нас, американците нямат нужда от България и с лекота ще я заличат.

    08:26 22.02.2026

  • 46 А50

    10 2 Отговор
    То и в Ирак трябваше да има химическо оръжие.

    08:27 22.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 А50

    3 1 Отговор
    Аз си мисля ме още тази нощ ще ударят. Това с датите за затваряне на летището е малко дезинформация. Наще без разрешение не биха го обявили по телевизията, в такива случаи просто се излъчва информацията по съответния канал установен в авиацията. Това е за сплашване или за заблуда и наблюдаване на деиствията на противника.

    08:42 22.02.2026

  • 49 Шмеркел Шутстърсен

    4 2 Отговор
    и защо само сащ и русия трябва да имат уран за бомби.иран си има други прериоритети и проблемици че да иска бомби да произвежда.

    08:46 22.02.2026

  • 50 Шопо

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "Иран никога няма да се откаже":

    Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия

    Коментиран от #56

    08:47 22.02.2026

  • 51 Брадат

    2 2 Отговор
    Това е чудесно. После трябва да решим къде да я пуснем.

    08:48 22.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Жан до Лафонтен

    6 1 Отговор
    "...Навел се да пийне водица и съзрял едно апетитно агънце, което стояло съвсем наблизо!
    Зарадвал се вълкът, прияло му се крехко агнешко месце и си казал:
    — Ах, че сладко изглежда това агънце! Така добре ще ми дойде за обяд!
    Но понеже не искал да го обвинят, че е нападнал малкото животинче без повод, решил първо да се поскарат.
    — Хей, ти! — изръмжал уж ядосано той. — Защо ми мътиш водата?
    — Извинявай — отвърнало агънцето, — обаче как ще ти мътя водата, като ти си стъпил по-нависоко!...", края всеки го знае!

    08:54 22.02.2026

  • 54 6666

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Един":

    Ти да не искаш да се напълни с съветски?

    09:26 22.02.2026

  • 55 Sветлин Sтефанов

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Госあ":

    кой кого ве ,нали почва трета световна ако го избомбят.

    09:26 22.02.2026

  • 56 6666

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Шопо":

    А пък рассия(ссср) го е откраднала от САЩ чрез предателите сем.розенберг.

    09:30 22.02.2026

  • 57 Няколко неща

    9 2 Отговор
    Първо - сащ отново прокарва изтъркания си номер с ядреното оръжие за да напада чужда държава в другия край на света с цел да се подмаже на евреите и да им свърши мръсната работа.Естествено нападнати те държави са последните на бастиони които не са отровени от отровата на Израел чи.футите ционисти.Иран е последната НЕ отровена държава която се е само съхранила от еврейската отрова и тероризъм.
    Второ - Всички помним Ирак как беше нападнат че уж Садам Хюсеин имал атомна бомба с която щял да плаши света - имаше ли такава ? Беше ли открита ? Не ... Окрадаха държавата и е унищожиха
    Трето - хипотетично да речем че Иран ще се сдобият с такава бомба !! Защо НЕ ? КАКВО пречи Иран да имат такава бомба и да се пазят от ИЗРАЕЛ И САЩ? Всички виждаме кой е агресора ! Израел напада всичките си съседи - унищожава Палестина ,бомби Сирия ,бомби Ливан ,нападна Иран и почна да е бомби но Иран отвърна и по миярите от Израел веднага ревнаха пред сащ да ги защитят и сега агресора и вярното куче на евреите сащ пак ще нападат Иран с цел да е поредната унищожена държава..НО ТОЗИ ПЪТ НЯМА ДА ИМ СЕ ПОЛУЧИ

    09:35 22.02.2026

  • 58 Sветлин Sтефанов

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "А епруветка с Ариел има ли":

    не всичко иначе започва трета световна

    09:36 22.02.2026

  • 59 емилян фторокласен

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ъъъъ":

    те ве4е си имат от съветско време арсенала ядрений.

    09:37 22.02.2026

  • 60 бай Иван

    4 1 Отговор
    "До седмица Техеран може да има достатъчно обогатен уран за ядрена бомба"

    Това не го ли разправяше Натаняху още като млад някъде около 1987 г? Минаха тооооолкова години оттогава и още продължават със същата дъвка за наивници.

    09:56 22.02.2026

  • 61 бай Иван

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Не сме народ а мърша":

    напишете ,че малко бездомно кученце е пострадало от силния звук на американските самолети на летището и само гледайте протести пред Съдебната палата . По друг начин не става с това което имаме като граждани -както би се изразил Цветанов

    10:01 22.02.2026

  • 62 гошо

    2 2 Отговор
    В сряда или четвъртък ще имат бомба?Скапани американски терористи!

    10:03 22.02.2026

  • 63 Не забравяй, че с бойните самолети има и

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Не сме народ а мърша":

    пътнически, за какво ли са те!? Цялата ни армия от две роти ще замине за Иран, защото сме вече колония на САЩ!?

    11:06 22.02.2026

  • 64 Иван

    1 0 Отговор
    Как така една седмица??? Ционистките нацисти Бенямин Нетаняху и Килъри Клинтън сатанистват повече от 35 години, че Иран е два дена преди сдобиването на атомна бомба.

    11:42 22.02.2026