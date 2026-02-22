Вашингтон: До седмица Техеран може да има достатъчно обогатен уран за ядрена бомба

Специалният пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф заяви в интервю пред FOX News, че САЩ настояват Иран да се откаже от обогатяването на уран и това е „червената линия“ на Вашингтон в преговорите.
„Преди да отидем там, президентът даде на мен и Джаред инструкции, червени линии: никакво обогатяване, трябва да премахнем целия материал, каза той.
Специалният пратеник на президента на САЩ заяви, че до една седмица Техеран ще има достатъчно уран, обогатен до нивото, необходимо за ядрена бомба.
Уиткоф добави, че президентът на САЩ е изненадан от нежеланието на Иран „да се предаде, въпреки натиска“ и американските военни сили, разположени в Близкия изток.
На 17 февруари в Женева се проведе втори кръг от ядрените преговори между САЩ и Иран, организиран от Оман. Иранското външно министерство съобщи за постигане на взаимно разбирателство по редица въпроси, споразуменията по които биха могли да бъдат включени в проекта на бъдещо ядрено споразумение. Вашингтон заяви, че консултациите са преминали добре, но Техеран все още не е готов да приеме няколко позиции, очертани от Белия дом. Страните не разкриват времето и мястото на новия кръг от преговори. САЩ и Израел преди това настояваха Иран да се откаже не само от ядрената си програма, но и от производството на балистични ракети и подкрепата си за проиранските сили в Близкия изток.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А епруветка с Ариел има ли
Коментиран от #58
06:30 22.02.2026
2 хехе
06:31 22.02.2026
3 Ясно
06:32 22.02.2026
4 иван костов
06:32 22.02.2026
5 Ъъъъ
Коментиран от #59
06:33 22.02.2026
6 Госあ
Коментиран от #55
06:33 22.02.2026
7 Добро утро
Лаладжията се зъби но ще му се строшат
06:37 22.02.2026
8 нннн
Причината да унищожат Ирак пък беше лъжата, че има химическо оръжие...
Разбойници! Луд с картечница.
Коментиран от #16
06:39 22.02.2026
9 Каква седмица?
06:43 22.02.2026
10 Трап
06:52 22.02.2026
11 Хгердзсе
06:53 22.02.2026
12 Един
Коментиран от #54
06:54 22.02.2026
13 н.николов
06:57 22.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ха Ха
07:15 22.02.2026
19 Някой
07:27 22.02.2026
20 Пламен
Коментиран от #34
07:33 22.02.2026
21 Кравата си остава крава!
Коментиран от #23, #24
07:34 22.02.2026
22 Мишел
07:38 22.02.2026
23 руzко = боклук
До коментар #21 от "Кравата си остава крава!":московия е малко заета няма как да вземе мерки муахахахахах
07:43 22.02.2026
24 Мишел
До коментар #21 от "Кравата си остава крава!":Сценарият е подобен , обстановката е коренно различна. До Иран са Китай, Русия и Северна Корея. САЩ няма да посмеят да воюват с Иран.
07:44 22.02.2026
25 Иран никога няма да се откаже
И това е суверенно право на всяка държава.
А това, че били "на седмици от ядрено оръжие" го слушаме от десетилетия!
Коментиран от #50
07:44 22.02.2026
26 Не сме народ а мърша
Коментиран от #30, #61, #63
07:46 22.02.2026
27 1111111
07:47 22.02.2026
28 Коста
07:47 22.02.2026
29 Летище
Коментиран от #33
07:49 22.02.2026
30 Евала
До коментар #26 от "Не сме народ а мърша":Евала,това е.....сммммоотаняци сме всички
07:50 22.02.2026
31 руззззНациии
07:51 22.02.2026
32 Тръмпета
07:53 22.02.2026
33 Тепърва ще го затварят на 23-ти и 24-ти
До коментар #29 от "Летище":Началото на другата седмица ни затварят летището - заради американските самолети
07:55 22.02.2026
34 Така само изглежда
До коментар #20 от "Пламен":но Тръмп няма да си направи политическо харакири да започне истинска война с Иран.
А иранците ясно заявиха, че няма повече да играят с Тръмп театъра, който бе режисирал Тръмп предния път. Така че не ми е ясно, как ще се измъкне от капана в който го набутаха Натаняху. глобалистите около него и британските служби!
Услее ли да се измъкне без да е унижен, ще го призная за гений!!!
08:01 22.02.2026
35 Има няколко неоспорими факта,
08:06 22.02.2026
36 Ами
08:07 22.02.2026
37 Боко
08:08 22.02.2026
38 оня с коня
08:10 22.02.2026
39 Ама
08:11 22.02.2026
40 гдфгфдг
08:16 22.02.2026
41 Варна
Коментиран от #45
08:17 22.02.2026
42 фен на сидеров
08:21 22.02.2026
43 койдазнай
08:22 22.02.2026
44 Тръмп миналата година
08:25 22.02.2026
45 хмм
До коментар #41 от "Варна":Защото американците са демократи и само те имат право да разнасят демокрацията по света с ядрени бомби. А ние си спомняме, че същите изявления направиха и по отношение на Ирак, а след като го избомбиха не откриха абсолютно нищо. След всяко разтърсващо събитие в САЩ, като Уотъргейт, Люински, изчезналите милиарди в Пенгатона, започва война. След досиетата Епстийн ще се случи същото. Лошото е, че този път и България е замесена, но лошото е за нас, американците нямат нужда от България и с лекота ще я заличат.
08:26 22.02.2026
46 А50
08:27 22.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 А50
08:42 22.02.2026
49 Шмеркел Шутстърсен
08:46 22.02.2026
50 Шопо
До коментар #25 от "Иран никога няма да се откаже":Иран имат ядрено оръжие купили са го от Русия
Коментиран от #56
08:47 22.02.2026
51 Брадат
08:48 22.02.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Жан до Лафонтен
Зарадвал се вълкът, прияло му се крехко агнешко месце и си казал:
— Ах, че сладко изглежда това агънце! Така добре ще ми дойде за обяд!
Но понеже не искал да го обвинят, че е нападнал малкото животинче без повод, решил първо да се поскарат.
— Хей, ти! — изръмжал уж ядосано той. — Защо ми мътиш водата?
— Извинявай — отвърнало агънцето, — обаче как ще ти мътя водата, като ти си стъпил по-нависоко!...", края всеки го знае!
08:54 22.02.2026
54 6666
До коментар #12 от "Един":Ти да не искаш да се напълни с съветски?
09:26 22.02.2026
55 Sветлин Sтефанов
До коментар #6 от "Госあ":кой кого ве ,нали почва трета световна ако го избомбят.
09:26 22.02.2026
56 6666
До коментар #50 от "Шопо":А пък рассия(ссср) го е откраднала от САЩ чрез предателите сем.розенберг.
09:30 22.02.2026
57 Няколко неща
Второ - Всички помним Ирак как беше нападнат че уж Садам Хюсеин имал атомна бомба с която щял да плаши света - имаше ли такава ? Беше ли открита ? Не ... Окрадаха държавата и е унищожиха
Трето - хипотетично да речем че Иран ще се сдобият с такава бомба !! Защо НЕ ? КАКВО пречи Иран да имат такава бомба и да се пазят от ИЗРАЕЛ И САЩ? Всички виждаме кой е агресора ! Израел напада всичките си съседи - унищожава Палестина ,бомби Сирия ,бомби Ливан ,нападна Иран и почна да е бомби но Иран отвърна и по миярите от Израел веднага ревнаха пред сащ да ги защитят и сега агресора и вярното куче на евреите сащ пак ще нападат Иран с цел да е поредната унищожена държава..НО ТОЗИ ПЪТ НЯМА ДА ИМ СЕ ПОЛУЧИ
09:35 22.02.2026
58 Sветлин Sтефанов
До коментар #1 от "А епруветка с Ариел има ли":не всичко иначе започва трета световна
09:36 22.02.2026
59 емилян фторокласен
До коментар #5 от "Ъъъъ":те ве4е си имат от съветско време арсенала ядрений.
09:37 22.02.2026
60 бай Иван
Това не го ли разправяше Натаняху още като млад някъде около 1987 г? Минаха тооооолкова години оттогава и още продължават със същата дъвка за наивници.
09:56 22.02.2026
61 бай Иван
До коментар #26 от "Не сме народ а мърша":напишете ,че малко бездомно кученце е пострадало от силния звук на американските самолети на летището и само гледайте протести пред Съдебната палата . По друг начин не става с това което имаме като граждани -както би се изразил Цветанов
10:01 22.02.2026
62 гошо
10:03 22.02.2026
63 Не забравяй, че с бойните самолети има и
До коментар #26 от "Не сме народ а мърша":пътнически, за какво ли са те!? Цялата ни армия от две роти ще замине за Иран, защото сме вече колония на САЩ!?
11:06 22.02.2026
64 Иван
11:42 22.02.2026