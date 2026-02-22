Berliner Zeitung: САЩ и Русия обсъждат тайно рестартирането на „Северен поток“

Руски и американски представители водят тайни разговори за възобновяване на експлоатацията на газопровода „Северен поток“ под надзора на американски компании, пише германският вестник Berliner Zeitung, позовавайки се на свои източници.

За неформални преговори съобщи и френският вестник Le Monde diplomatique. Френското издание описва задкулисна дипломация, далеч от международните институции.

„Преговорите се водят в тази среда, без обществен надзор и извън рамките на многостранни форуми“, отбелязват авторите.

„Многобройни източници сочат, че „Северен поток“ наистина може да възобнови работата си – заобикаляйки ЕС и „под ръководството на САЩ“. По-конкретно, вестникът цитира източник, близък до „Газпром“, който твърди, че „Северен поток“ е „абсолютно част от тайните преговори“ между Тръмп и Путин“, се казва в статията.

Един от сценариите е възобновяването на експлоатацията на „Северен поток“ в партньорство със Съединените щати.

Изданието отбелязва, че достоверността на тази информация не може да бъде проверена на този етап. Авторът обаче отбеляза, че енергийната инфраструктура е лост за политическо влияние и е особено важна в светлината на евентуални мирни преговори с Украйна.

Авторът също така припомни, че Съединените щати се противопоставят на „Северен поток“ от много години, стремейки се да разширят износа на втечнен природен газ. Освен това, разширяването на доставките на руски газ за ЕС намали пазарните възможности за Съединените щати.

„Американските санкции многократно забавиха изпълнението на проекта. Следователно, потенциална промяна на курса – използване на руски газ, но под влияние на САЩ – би представлявала драматичен обрат на събитията“, отбелязва вестникът.

Авторът смята, че целта на американците може да е не само да продават втечнен природен газ или да предотвратят руско-европейското сближаване, но и да разширят контрола си върху енергийната инфраструктура.

Медиите са идентифицирали потенциални инвеститори.

Според журналисти, инвеститорът от Маями Стивън П. Линч може да участва в ръководения от САЩ проект за газопровод „Северен поток 2“. Според Wall Street Journal той иска да придобие тръбопровода, за да стане „най-богатият човек, за когото никога не сте чували“. Линч е смятан за специалист по проблемни активи и преди това е правил бизнес в Русия, включително във връзка с разпадането на петролната компания Юкос и сделка с дъщерно дружество на Сбербанк.

Споменат е и тексаският банкер Джентри Бийч, който е близък до Доналд Тръмп-младши. Въпреки че Бийч публично отрича какъвто и да е интерес към тръбопровода, проучване на Le Monde diplomatique показва, че той и румънски бизнес партньор са се опитали да придобият компанията.

Споменава се и американският финансов гигант Elliott Management, за който се твърди, че се интересува не само от „Северен поток“, но и от газопровода „Турски поток“, който пренася газ от Русия през Турция до България.