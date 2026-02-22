Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Германия »
Berliner Zeitung: САЩ и Русия обсъждат тайно рестартирането на „Северен поток“

Berliner Zeitung: САЩ и Русия обсъждат тайно рестартирането на „Северен поток“

22 Февруари, 2026 04:55, обновена 22 Февруари, 2026 05:04 1 838 12

  • северен поток-
  • сащ-
  • русия

Многобройни източници сочат, че газопроводът може да възобнови работата си, заобикаляйки ЕС

Berliner Zeitung: САЩ и Русия обсъждат тайно рестартирането на „Северен поток“ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руски и американски представители водят тайни разговори за възобновяване на експлоатацията на газопровода „Северен поток“ под надзора на американски компании, пише германският вестник Berliner Zeitung, позовавайки се на свои източници.

За неформални преговори съобщи и френският вестник Le Monde diplomatique. Френското издание описва задкулисна дипломация, далеч от международните институции.

„Преговорите се водят в тази среда, без обществен надзор и извън рамките на многостранни форуми“, отбелязват авторите.

„Многобройни източници сочат, че „Северен поток“ наистина може да възобнови работата си – заобикаляйки ЕС и „под ръководството на САЩ“. По-конкретно, вестникът цитира източник, близък до „Газпром“, който твърди, че „Северен поток“ е „абсолютно част от тайните преговори“ между Тръмп и Путин“, се казва в статията.

Един от сценариите е възобновяването на експлоатацията на „Северен поток“ в партньорство със Съединените щати.

Изданието отбелязва, че достоверността на тази информация не може да бъде проверена на този етап. Авторът обаче отбеляза, че енергийната инфраструктура е лост за политическо влияние и е особено важна в светлината на евентуални мирни преговори с Украйна.

Авторът също така припомни, че Съединените щати се противопоставят на „Северен поток“ от много години, стремейки се да разширят износа на втечнен природен газ. Освен това, разширяването на доставките на руски газ за ЕС намали пазарните възможности за Съединените щати.

„Американските санкции многократно забавиха изпълнението на проекта. Следователно, потенциална промяна на курса – използване на руски газ, но под влияние на САЩ – би представлявала драматичен обрат на събитията“, отбелязва вестникът.

Авторът смята, че целта на американците може да е не само да продават втечнен природен газ или да предотвратят руско-европейското сближаване, но и да разширят контрола си върху енергийната инфраструктура.

Медиите са идентифицирали потенциални инвеститори.

Според журналисти, инвеститорът от Маями Стивън П. Линч може да участва в ръководения от САЩ проект за газопровод „Северен поток 2“. Според Wall Street Journal той иска да придобие тръбопровода, за да стане „най-богатият човек, за когото никога не сте чували“. Линч е смятан за специалист по проблемни активи и преди това е правил бизнес в Русия, включително във връзка с разпадането на петролната компания Юкос и сделка с дъщерно дружество на Сбербанк.

Споменат е и тексаският банкер Джентри Бийч, който е близък до Доналд Тръмп-младши. Въпреки че Бийч публично отрича какъвто и да е интерес към тръбопровода, проучване на Le Monde diplomatique показва, че той и румънски бизнес партньор са се опитали да придобият компанията.

Споменава се и американският финансов гигант Elliott Management, за който се твърди, че се интересува не само от „Северен поток“, но и от газопровода „Турски поток“, който пренася газ от Русия през Турция до България.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сетила се Мара

    30 5 Отговор
    А Европа при всички положения ще си остане преебана от самата себе си.

    05:08 22.02.2026

  • 4 побърканяк

    31 6 Отговор
    след като го възстановят Северния поток ще се казва рижия поток и ще доставя на урсулите руски газ със скромна съюзническа надценка от 200%.

    05:11 22.02.2026

  • 5 Алгемайне цайтунг

    21 1 Отговор
    Тайните договорки все по вестниците излизат.

    05:17 22.02.2026

  • 6 хихи

    33 4 Отговор
    Важното е диктаторски газ да мине през демократично ръце и да се продава като демократичен двойна цена. Русия на печелба, че си продава газа, САЩ, че го демократзират, а България пак от стрната на Булката

    05:20 22.02.2026

  • 7 Kaлпазанин

    6 3 Отговор
    Трудно е без газ ,и студено .само че да ме стане като "тайните "сделки на макарон с руснаците .за които даже не знаели ,

    06:02 22.02.2026

  • 8 Българин

    3 14 Отговор
    Рестартирането на Северен поток е неизбежно. Русия ще доставя газ, а парите ще се дават на за въоръжените сили на Украйна.

    06:23 22.02.2026

  • 9 Баце

    15 2 Отговор
    Моля берлинерцайтунг да преведе на немски българският лаф описващ положението им:
    "Измамените камилчета"

    06:36 22.02.2026

  • 10 дядото

    11 1 Отговор
    защо им е на сащ да воюват с китай и русия.засега им стига да разграбят ес.

    Коментиран от #12

    06:49 22.02.2026

  • 11 Задава се ново разместване

    7 2 Отговор
    на шахматната дъска.
    Време е да си напишем домашното преди да сме настъпили мотиката.

    06:53 22.02.2026

  • 12 койдазнай

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "дядото":

    За да се предпази есъто от разграбване, Европа трябва да има собствено ядрено оръжие. И това ще стане, поне за по-единните членове на съюза.

    07:44 22.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания