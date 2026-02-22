Макрон помоли с писмо Тръмп за отмяна на санкциите на САЩ срещу няколко европейци

Френският президент Еманюел Макрон е изпратил писмо до американския президент Доналд Тръмп с молба да отмени санкциите на САЩ срещу няколко европейски граждани, съобщи La Tribune Dimanche.
Сред хората, за които френският лидер е поискал да отменят санкциите, са двама френски граждани - бившият европейски комисар Тиери Бретон и съдията от Международния наказателен съд Никола Гийу.
„Санкциите, наложени срещу Тиери Бретон, подкопават европейската регулаторна автономия и освен това се основават на погрешни анализи“, пише Макрон в писмото. Според La Tribune, Бретон е бил критикуван в САЩ за приемането на Закона за цифровите услуги, за да защити европейския суверенитет от влиянието на американските платформи.
„Санкциите, наложени на Никола Гийу, подкопават принципа на съдебната независимост и мандата на Международния наказателен съд“, заяви френският президент в писмо. Мерките срещу Гийу бяха предприети, след като Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и неговия министър на отбраната.
САЩ наложиха санкции на Бретон миналия декември, а на Гийу през август. Забранено им е да влизат в Съединените щати.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
05:19 22.02.2026
2 Мосю Макарон не знае ли
Да не би Франция са е нещо по-специална от останалите?
06:57 22.02.2026
3 Красимир Петров
08:01 22.02.2026
4 Пълен позор
09:21 22.02.2026
5 Ще моли
09:23 22.02.2026
6 Боеко
10:06 22.02.2026