Макрон помоли с писмо Тръмп за отмяна на санкциите на САЩ срещу няколко европейци

Макрон помоли с писмо Тръмп за отмяна на санкциите на САЩ срещу няколко европейци

22 Февруари, 2026 05:06, обновена 22 Февруари, 2026 05:14 2 066 6

  • макрон-
  • тръмп-
  • санкции-
  • сащ-
  • президент-
  • франция

Сред тях са бившият европейски комисар Тиери Бретон и съдията от Международния наказателен съд Никола Гийу

Макрон помоли с писмо Тръмп за отмяна на санкциите на САЩ срещу няколко европейци - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон е изпратил писмо до американския президент Доналд Тръмп с молба да отмени санкциите на САЩ срещу няколко европейски граждани, съобщи La Tribune Dimanche.

Сред хората, за които френският лидер е поискал да отменят санкциите, са двама френски граждани - бившият европейски комисар Тиери Бретон и съдията от Международния наказателен съд Никола Гийу.

„Санкциите, наложени срещу Тиери Бретон, подкопават европейската регулаторна автономия и освен това се основават на погрешни анализи“, пише Макрон в писмото. Според La Tribune, Бретон е бил критикуван в САЩ за приемането на Закона за цифровите услуги, за да защити европейския суверенитет от влиянието на американските платформи.

„Санкциите, наложени на Никола Гийу, подкопават принципа на съдебната независимост и мандата на Международния наказателен съд“, заяви френският президент в писмо. Мерките срещу Гийу бяха предприети, след като Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и неговия министър на отбраната.

САЩ наложиха санкции на Бретон миналия декември, а на Гийу през август. Забранено им е да влизат в Съединените щати.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    13 2 Отговор
    Макрон помоли с писмо Тръмп за отмяна на санкциите на САЩ срещу няколко европейци, между които и един с наднормено тегло

    05:19 22.02.2026

  • 2 Мосю Макарон не знае ли

    10 1 Отговор
    че сащ не са съюзници на Франция и ЕС вече, на кого се моли?
    Да не би Франция са е нещо по-специална от останалите?

    06:57 22.02.2026

  • 3 Красимир Петров

    5 1 Отговор
    Макрон да помоли баба си

    08:01 22.02.2026

  • 4 Пълен позор

    2 0 Отговор
    Макрон помоли с писмо Тръмп...

    09:21 22.02.2026

  • 5 Ще моли

    1 0 Отговор
    Вместо да наложи реципрочни санкции на хората около хунтата на Тръмп и да бъдат обевени за персона нон грата и за международни престъпници и терористи тоя молил....

    09:23 22.02.2026

  • 6 Боеко

    0 0 Отговор
    Ами наще хайдути Пеевски и Горанов?

    10:06 22.02.2026

