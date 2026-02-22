Лагард напуснала VIP събитие в Давос заради обидна реч на министъра на търговията на САЩ

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард напуснала по време на речта на министъра на търговията на САЩ Хауърд Лътник на Световния икономически форум в Давос, считайки антиевропейската му реторика за неподходяща при дадените обстоятелства.

Лагард заяви това в интервю за The Wall Street Journal.

„Последният оратор, който просто атакува Европа, десницата, левицата и центъра, го намерих за прекомерен и напълно неоправдано обиден“, каза Лагард.

Според източници на Bloomberg, запознати с въпроса, в речта си в Давос Лътник е омаловажил значението на европейските икономики и е отбелязал липсата им на конкурентоспособност, което е причинило дискомфорт сред няколко европейци в публиката.

Речта на Лътник, заради която Лагард напуснала, се е състояла на 20 януари на VIP събитие, на което са присъствали над 100 души. Лътник е бил последният оратор там. Агенцията уточни, че американският министър е бил седнал на „неудобно място в задната част на залата“, докато търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър и главният изпълнителен директор на Blackrock Inc. Лари Финк са седели на главната маса.