Лагард напуснала VIP събитие в Давос заради обидна реч на министъра на търговията на САЩ

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард напуснала по време на речта на министъра на търговията на САЩ Хауърд Лътник на Световния икономически форум в Давос, считайки антиевропейската му реторика за неподходяща при дадените обстоятелства.
Лагард заяви това в интервю за The Wall Street Journal.
„Последният оратор, който просто атакува Европа, десницата, левицата и центъра, го намерих за прекомерен и напълно неоправдано обиден“, каза Лагард.
Според източници на Bloomberg, запознати с въпроса, в речта си в Давос Лътник е омаловажил значението на европейските икономики и е отбелязал липсата им на конкурентоспособност, което е причинило дискомфорт сред няколко европейци в публиката.
Речта на Лътник, заради която Лагард напуснала, се е състояла на 20 януари на VIP събитие, на което са присъствали над 100 души. Лътник е бил последният оратор там. Агенцията уточни, че американският министър е бил седнал на „неудобно място в задната част на залата“, докато търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър и главният изпълнителен директор на Blackrock Inc. Лари Финк са седели на главната маса.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Антифон
05:25 22.02.2026
3 Тая
Коментиран от #12
05:28 22.02.2026
4 Ние
05:29 22.02.2026
5 Боруна Лом
05:30 22.02.2026
6 12340
05:49 22.02.2026
7 иван костов
05:58 22.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тая трябва да яде
06:51 22.02.2026
11 мдаа
07:45 22.02.2026
12 де бре
До коментар #3 от "Тая":вече пълни бурканите с него
07:51 22.02.2026
13 спокойно
08:22 22.02.2026
14 Земевла
08:33 22.02.2026
15 Херодот
08:35 22.02.2026
16 Венсеремос
08:39 22.02.2026
17 Хауърд
09:13 22.02.2026
18 ЛЕЛИИИИ ЧЕ ОБИДЧИВА
АБЕ ТАЯ МУМУЯ БЕТЕР НАДЕТО ДЕТО НИ Е МИНИСТЪР
ОТ ДЕ ГИ ИЗКОПАВАТ ТЕА РЕПТИЛИИ
АМА ТАКА НИ СЕ ПАДА НА ТЪПИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ
ДЕБИЛИ УПРАВЛЯВАНИ ОТ ЗОМБИТА
09:15 22.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Историк
Коментиран от #22, #24, #29, #30
09:44 22.02.2026
22 Трак
До коментар #21 от "Историк":Ей българино изчезвай ми от земите ми натрапник тия земи не са ваши
10:06 22.02.2026
23 3 по 3 по 3
10:20 22.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Това гр...но
11:06 22.02.2026
28 Цеонистките
11:10 22.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Баш Историк
До коментар #21 от "Историк":Лице мерно А.р.о.г.а.н.т.н.а.т.а Простащината е завладяла напълно цялата евро гей дружинна (с малки изключения )
е.у. администрация по примера, на арогантната им, и алчна, не наяла се, лидерка акушерката фон дер Лай, Лай
н.е.н.
Това е! Това е, новия и потъващо пропадащ модел, на дружинната евро дипломация, нечувана и невиждана от 70 лета, но сега наложена от главната у.л.и.ч.н.и.ц.а
тая д.о.л.н.а,
хърб@ наречена председател на евро Пей, Пей ската комисия.
Тия з.а.л.юхани западни европейци, които я избраха ( щото в Централна и Източна, те такова раково о.п.у.л.е.н.о,
и а.л.ч.н.о животно -- Не сме избирали)
сега се чудят, как да отърват дружинката си, от хипер Инфлация, от фалити и дефолти,
на Фирми, па й Нормалния свят от нея се е вече отървал - с тия мита Я Спря!
но тя вече превърна (е.у. ) в урсуло ла.ла.ндия,
и това се случва много, много бързо.
Та, Преди да съсипе напълно съюза, както е решила, както ми се обиснява, точно като Гьобелс преди 85 години, по приеми, и форуми, в речите си пред тълпата, същата ще трябва да освободи останалото недокоснато от разградително разрушителната му сила нейно действие!
В противен случай, вместо съществуването, на тоя Измислен и фалшив сам по себе си (евро съюз), за 80 години, ще честват разрушаването на е.у съюза за 5 години
11:27 22.02.2026
31 Тая Френска Пуйка
Коментиран от #33
11:42 22.02.2026
32 ВВП
12:27 22.02.2026
33 Ама
До коментар #31 от "Тая Френска Пуйка":много сте изтънчен в изказа си. Това е дърта проклета глобалистка скoчубра.
12:51 22.02.2026
34 подвеждащо заглавие...
12:59 22.02.2026
35 Имало едно време
13:02 22.02.2026