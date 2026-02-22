Новини
Свят »
САЩ »
Лагард напуснала VIP събитие в Давос заради обидна реч на министъра на търговията на САЩ

Лагард напуснала VIP събитие в Давос заради обидна реч на министъра на търговията на САЩ

22 Февруари, 2026 05:16, обновена 22 Февруари, 2026 05:21 6 810 35

  • кристин лагард-
  • ецб-
  • давос-
  • събитие-
  • хауърд лътник-
  • сащ

Хауърд Лътник омаловажил значението на европейските икономики и отбелязал липсата им на конкурентоспособност

Лагард напуснала VIP събитие в Давос заради обидна реч на министъра на търговията на САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард напуснала по време на речта на министъра на търговията на САЩ Хауърд Лътник на Световния икономически форум в Давос, считайки антиевропейската му реторика за неподходяща при дадените обстоятелства.

Лагард заяви това в интервю за The Wall Street Journal.

„Последният оратор, който просто атакува Европа, десницата, левицата и центъра, го намерих за прекомерен и напълно неоправдано обиден“, каза Лагард.

Според източници на Bloomberg, запознати с въпроса, в речта си в Давос Лътник е омаловажил значението на европейските икономики и е отбелязал липсата им на конкурентоспособност, което е причинило дискомфорт сред няколко европейци в публиката.

Речта на Лътник, заради която Лагард напуснала, се е състояла на 20 януари на VIP събитие, на което са присъствали над 100 души. Лътник е бил последният оратор там. Агенцията уточни, че американският министър е бил седнал на „неудобно място в задната част на залата“, докато търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър и главният изпълнителен директор на Blackrock Inc. Лари Финк са седели на главната маса.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Антифон

    62 6 Отговор
    Освен очила, и тапи за уши да си слага като ходи в Давос.

    05:25 22.02.2026

  • 3 Тая

    78 12 Отговор
    ни закопа с леврото !

    Коментиран от #12

    05:28 22.02.2026

  • 4 Ние

    47 14 Отговор
    Води ни Путине!

    05:29 22.02.2026

  • 5 Боруна Лом

    60 7 Отговор
    ВСЕКИ КОЙТО СЕ Е ДОПРЕЛ ДО НАС, НЕ Е ПРОКОПСАЛ!

    05:30 22.02.2026

  • 6 12340

    30 6 Отговор
    П.нала му е на У. !

    05:49 22.02.2026

  • 7 иван костов

    64 8 Отговор
    Много се радвам, че са обидили гейикономиката!

    05:58 22.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тая трябва да яде

    47 4 Отговор
    Винкел в кратуната, не верабални обиди!

    06:51 22.02.2026

  • 11 мдаа

    56 4 Отговор
    Европейските либерали не понасят истината, намират я за обидна. Виж, ако им кажеш колко са велики, веднага ще повярват, дори съзнавайки, че това е абсолютна лъжа. Европа се управлява от изключително вредни инфантили. Организаторите нарочно са настанили най-отпред шефа на частната Блекрок, а американския министър най-отзад. Показали са, че държат на частния капитал, а не на държавното управление. И при това положение се е обидила Лагард, а не американският министър. Слугите на Блекрок в Европа са особено жалки същества.

    07:45 22.02.2026

  • 12 де бре

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Тая":

    вече пълни бурканите с него

    07:51 22.02.2026

  • 13 спокойно

    35 2 Отговор
    скоро ще и бият шута на тази вещица, а ние ще бием шута на еврото. И този ЛЕВончо Хампар и така нататък много ни обясняваше за еврото, а не пожела да се прекръсти на ЕВРОН. ЛИЦЕМЕР.

    08:22 22.02.2026

  • 14 Земевла

    17 0 Отговор
    голяз праз

    08:33 22.02.2026

  • 15 Херодот

    28 2 Отговор
    Истината боли

    08:35 22.02.2026

  • 16 Венсеремос

    29 2 Отговор
    Голям праз!!! Вещица!

    08:39 22.02.2026

  • 17 Хауърд

    2 0 Отговор
    Хауърд Лътник???

    09:13 22.02.2026

  • 18 ЛЕЛИИИИ ЧЕ ОБИДЧИВА

    20 2 Отговор
    АМ ЧИ ДА ПОДАВА ОСТАВКА ДЪРТАТА КОЗА
    АБЕ ТАЯ МУМУЯ БЕТЕР НАДЕТО ДЕТО НИ Е МИНИСТЪР
    ОТ ДЕ ГИ ИЗКОПАВАТ ТЕА РЕПТИЛИИ
    АМА ТАКА НИ СЕ ПАДА НА ТЪПИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ
    ДЕБИЛИ УПРАВЛЯВАНИ ОТ ЗОМБИТА

    09:15 22.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Историк

    12 5 Отговор
    Простащината е завладяла напълно цялата американска администрация по примера на арогантния им лидер. Това е новия модел на американска дипломация, нечувана и невиждана 250 години, но сега наложена от главния простак, наречен президент. Американците, които го избраха сега се чудят как да отърват държавата и света от него, но той вече превърна САЩ в Тръмпландия много бързо. Преди да съсипе напълно държавата, ако реши, както каза вчера в речта си пред нацията, трябва да освободят останалото недокоснато от разрушителната му сила. В противен случай вместо съществуването на САЩ 250 години ще честват разрушаването на САЩ за 1 година.

    Коментиран от #22, #24, #29, #30

    09:44 22.02.2026

  • 22 Трак

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Историк":

    Ей българино изчезвай ми от земите ми натрапник тия земи не са ваши

    10:06 22.02.2026

  • 23 3 по 3 по 3

    2 2 Отговор
    Тримата маряци имат ли връзка с петрохан?

    10:20 22.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Това гр...но

    8 0 Отговор
    Л.Г.БТ чудовище когато и да го п..репеш все си закъснял.ПОМНИТЕ ЛИ ДЕКЕМВРИ МЕСЕЦ КАК НИ ЛЪГА,ЧЕ ИНФЛАЦИЯТА И ЦЕНИТЕ ЩЕ СА ПО НИСКИ С ЕВРОТО,ААА ОВ...ЧИ????ИДЕ МИ ДА Я П..ЕБИЯ ДО СМ..РТ ТОЯ ИЗ..ОД И ПРОИЗВОДНИТЕ ЕВРЕЙСКИ ПАРТИИ И Т...ОЛЯЦИ,КОИТО СА ПЛЪЗНАЛИ ТУК!!!ЦЕОНИСТКИ И..РОДИ ТОВА Е ,РЕШИЛИ СА ЧЕ ЩЕ НИ ИЗБИВАТ С НОВ СВЕТОВЕН РЕД И ТОЧКА!

    11:06 22.02.2026

  • 28 Цеонистките

    5 1 Отговор
    И....ОДИ се скриха да ми обясняват колко ниска инфлацията с еврото,АКО ВА ЗАПРАСКАМ С ЕДНА ПРАВА ЛОПАТА ТА ЕДИН НЯМА ДА ОСТАВЯ ЖИВ ОТПАДЪЧНА И..МЕТ С ПРОВАРЕНАТА ИМ ЦИОНИСТКА ПОЛИТИКАТА ЕСЕС УУУЕЕЕ М...ШАА РУСИЯ ДА ВИ ИЗРИНЕ!

    11:10 22.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Баш Историк

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Историк":

    Лице мерно А.р.о.г.а.н.т.н.а.т.а Простащината е завладяла напълно цялата евро гей дружинна (с малки изключения )
    е.у. администрация по примера, на арогантната им, и алчна, не наяла се, лидерка акушерката фон дер Лай, Лай
    н.е.н.
    Това е! Това е, новия и потъващо пропадащ модел, на дружинната евро дипломация, нечувана и невиждана от 70 лета, но сега наложена от главната у.л.и.ч.н.и.ц.а
    тая д.о.л.н.а,
    хърб@ наречена председател на евро Пей, Пей ската комисия.
    Тия з.а.л.юхани западни европейци, които я избраха ( щото в Централна и Източна, те такова раково о.п.у.л.е.н.о,
    и а.л.ч.н.о животно -- Не сме избирали)
    сега се чудят, как да отърват дружинката си, от хипер Инфлация, от фалити и дефолти,
    на Фирми, па й Нормалния свят от нея се е вече отървал - с тия мита Я Спря!
    но тя вече превърна (е.у. ) в урсуло ла.ла.ндия,
    и това се случва много, много бързо.
    Та, Преди да съсипе напълно съюза, както е решила, както ми се обиснява, точно като Гьобелс преди 85 години, по приеми, и форуми, в речите си пред тълпата, същата ще трябва да освободи останалото недокоснато от разградително разрушителната му сила нейно действие!
    В противен случай, вместо съществуването, на тоя Измислен и фалшив сам по себе си (евро съюз), за 80 години, ще честват разрушаването на е.у съюза за 5 години

    11:27 22.02.2026

  • 31 Тая Френска Пуйка

    2 0 Отговор
    Е голяма Проклетия!

    Коментиран от #33

    11:42 22.02.2026

  • 32 ВВП

    3 0 Отговор
    Тоя гущер ,е за трепане .Инфлацията в еврозоната е над 300%.за 5гидини .

    12:27 22.02.2026

  • 33 Ама

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Тая Френска Пуйка":

    много сте изтънчен в изказа си. Това е дърта проклета глобалистка скoчубра.

    12:51 22.02.2026

  • 34 подвеждащо заглавие...

    0 0 Отговор
    Започва с Лагард напусна...и аха човек да се зарадва че се e гътнала най-накрая...,четеш нататък,нищо и няма ,жива и здрава...🤣🤣🤣

    12:59 22.02.2026

  • 35 Имало едно време

    0 0 Отговор
    Имало остров, който заграбваха и досега,.. там хората със специална кръв и кръгове постоянно са в световната игра,.. мисля ,че абе май велика Британия се казваше,..доста лоши хегемони!!!

    13:02 22.02.2026