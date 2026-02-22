Афганистан съобщи за десетки убити и ранени при пакистански удари

Афганистан съобщи днес за десетки убити и ранени при пакистански удари, при които според Исламабад са били взети на прицел седем "терористични" лагера по границата.

Пакистан каза, че ударите са извършени в отговор на самоубийствени атаки на негова територия, предаде Франс прес.



"Снощи те бомбардираха нашите цивилни сънародници в провинциите Нангархар и Пактика, при което бяха убити и ранени десетки хора, включително жени и деца“, заяви говорителят на правителството Забиула Муджахид.



По-рано Пакистан съобщи, че е нанесъл по протежение на границата с Афганистан удари срещу укрития на пакистански екстремисти, които обвинява за извършените напоследък атаки на пакистанска територия, предаде Асошиейтед прес, като се позова на министерството на информацията.



Исламабад не уточни в кои райони са били нанесени ударите и не даде подробности. За момента няма коментар и от страна на Кабул.

Рано тази сутрин пакистанският министър на информацията Атаула Тарар написа в приложението "Екс", че военните са осъществили "базирани на разузнавателни данни селективни операции" срещу седем лагера на пакистанските талибани от групировката "Техрик е Талибан Пакистан" (ТТП) и нейни подразделения. Министърът посочи, че в пограничния район е атакуван и клон на групировката "Ислямска държава".

Пакистанската армия нанесе селективни удари по седем лагера и убежища на терористи в отговор на самоубийствени атаки, извършени на пакистанска територия от въоръжени групировки, подкрепяни от Кабул, посочи в изявление министерството на информацията, цитирано от Франс прес.

Ударите са извършени след най-малко четири самоубийствени нападения през последните седмици - три в северозападната провинция Хайбер-Пахтунхва и едно в Исламабад, при които загинаха десетки мирни граждани и служители на силите за сигурност, отбелязва ДПА.

Пакистанските власти казаха, че разполагат с убедителни доказателства, че извършителите са базирани в Афганистан. Те смятат за отговорни за атаките базираните в Афганистан пакистански талибани и свързани с тях групи, както и бойци на "Ислямска държава в провинция Хорасан".

Исламабад заяви, че правителството на афганистанските талибани не е успяло да предприеме реални действия срещу екстремистите въпреки многократните настоявания на пакистанската страна. Той призова Кабул да отхвърли използването на територията на Афганистан за нападения срещу Пакистан и призова международната общност да притисне талибаните да спазват ангажиментите, поети в Споразумението от Доха.

Напрежението между двете страни ескалира след пакистанските въздушни удари по Кабул през октомври миналата година и последвалите атаки на афганистанска територия. Сухопътните войски от двете страни си разменяха артилерийски огън при сблъсъци, преди да бъде договорено примирие с посредничеството на Катар. Десетки войници и цивилни загинаха и от двете страни на границата при боевете. Състоялите се с посредничеството на Катар и Турция няколко кръга преговори за успокояване на напрежението по границата не доведоха до пробив. Кабул отхвърля обвиненията на Пакистан, че укрива пакистанските талибани, които действат отделно от афганистанските талибани, припомня ДПА.