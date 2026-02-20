Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Слави Трифонов: Това е чудовищен скандал!

Слави Трифонов: Това е чудовищен скандал!

20 Февруари, 2026 21:38 11 260 256

  • слави трифонов-
  • емил дечев-
  • петрохан

Министърът е казал на всички, че трябва да си подадат оставките, обяснява лидерът на ИТН

Слави Трифонов: Това е чудовищен скандал! - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Имам информация, че преди няколко часа служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев е извикал при себе си главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на ГДНП и всички разследващи по случая „Петрохан“. Министърът е казал на всички, че трябва да си подадат оставките.

Ако всичко това е вярно, това е чудовищен скандал! Имаме пряка намеса на изпълнителната власт, в лицето на Емил Дечев, върху криминално разследване, в което има набъркани политици. А самият министър е от политическото крило на същите набъркани политици. Ако това е вярно, ние наистина сме в много неприятна ситуация. На една политическа партия не ѝ харесва, че един ужасен скандал с шест смъртни случая се свързва с нея. Въпросната политическа партия си има служебно правителство и сега се опитва да заличи следите си в този мръсен скандал.

Още веднъж ще кажа - дано да не съм прав, но ако всичко това е вярно, това правителство трябва да си ходи веднага, а президентът Йотова да назначи друго правителство.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 214 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джак Спароу

    226 22 Отговор
    Джендер стига това, когато едеше кюфтета ти беше убаво, нали??!

    Коментиран от #37

    21:41 20.02.2026

  • 2 Ами

    233 14 Отговор
    Сега ще видим кой поръча убийствата, не че не знаем

    Коментиран от #94

    21:41 20.02.2026

  • 3 хаха

    224 20 Отговор
    Квиииик! Квиииииик?!?!

    Ае марш при орлиналексиев бе прасотиквок!

    21:42 20.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Иванов

    219 24 Отговор
    Какво разследва Главния секретар бре Славчо?
    Пей си песните, че и ти нищо не разбираш, не се излагай.

    Коментиран от #69

    21:42 20.02.2026

  • 6 Пешо

    180 17 Отговор
    Михлюзите да не се бъркат в работата на МВР.Както МВР не се бърка в песните и скечовете на Славчо.

    Коментиран от #216

    21:42 20.02.2026

  • 7 666666666

    191 14 Отговор
    Е КАКЪВ Е ПРОБЛЕМА БЕ ЧАЛГАР ТИЯ НЕГРАМОТНИ КАЛИНКИ ДА СИ ПОДАВАТ ОСТАВКИТЕ. ТЕ СА ЗА ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ И НИКАКВИ 20 ЗАПЛАТИ ОБЕЩЕТЕНИЕ.

    21:42 20.02.2026

  • 8 хаха

    162 15 Отговор
    Плешо се мъчи от изборите да прави шоу... Той нали се бара на "шоумен" и си мисли че ще издърпа умрелата си поръчкова партийка над чертата.

    21:44 20.02.2026

  • 9 СПРЕТЕ СЕ

    75 5 Отговор
    НЕ ИСКАМ ВЕЧЕ..ЩЕ ВДИГНА КРЪВНОТО...

    Коментиран от #14

    21:45 20.02.2026

  • 10 Милотинова също

    31 79 Отговор
    е чудовищен скандал! Обаче медиите са страхливи и си траят!

    21:45 20.02.2026

  • 11 Разкарай се пропаднал мафиот

    159 10 Отговор
    Голият куц охлюв пак се прави на интересен! Боко и шиши са изпуснали домашният си любимец

    Коментиран от #121

    21:45 20.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Уууууууу

    65 3 Отговор
    Уууууууу

    21:46 20.02.2026

  • 14 хаха

    72 5 Отговор

    До коментар #9 от "СПРЕТЕ СЕ":

    Само не почвай пак с менискусите!

    21:46 20.02.2026

  • 15 Аз съм Веган

    129 10 Отговор
    Нали твоето правителство направи тая бъркотия бе тъпоъгълник. Всички уволнени и без 20 заплати.

    21:46 20.02.2026

  • 16 Баткоски

    114 9 Отговор
    Май ще излезе,че и ти си замесен,затова ревеш,но сега няма да се получи.Всичките сте в клинч

    21:47 20.02.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    104 11 Отговор
    Зулусите се прегрупират за атака. Този път самият Шака Зулу с копие в ръка е начело. Предстоят батални сцени.

    21:47 20.02.2026

  • 18 Сталин

    21 107 Отговор
    Този негодник ,новия министър замитат следите на ПП -Прости Пvтки

    Коментиран от #24

    21:48 20.02.2026

  • 19 Последния Софиянец

    44 23 Отговор
    В понеделник и вторник затварят летище София само за военни полети за удари срещу Иран.

    Коментиран от #107, #123

    21:48 20.02.2026

  • 20 Наистина

    94 6 Отговор
    Скандалът на чалгарите и на малък залък е повече от чутовен , това е срам и позор да се леят кофи с помия в Българския Парламент , да се правят опити за мръсни внушения , да се сеят лъжи и интриги , грозни обиди във фаза на безпомощност и безсилие !

    21:48 20.02.2026

  • 21 Евродебил

    23 39 Отговор
    А бе да,вярно!Всички знаем кои са ППДБ и всички знаем,че настоящия месия-пилот ни ги натресе,ама нали и ти им беше коалиционен партньор,така както на ГРОБ,БСП и Пеевски ДПС.Всичко от РАНът насетне занимавало се с политика,номенкклатурата им,електората,семействата им и прочее трябва да се прочисти по примера на червените кхмери в КАмбоджа,и едва тогава може да дръпнем напред.

    21:49 20.02.2026

  • 22 родител

    82 8 Отговор
    Скрийте снимката защото детето се оопика от страх !!

    21:49 20.02.2026

  • 23 ЧАК ЧАЛГА КЮЧЕКЛИИ

    50 4 Отговор
    С КСКВО ДС ГИ ПРАВИ ДА ИМ ВДИГНЕ ЗСПЛСТИТЕ ЛИ ЗА НЕКСДЪРНОСТ И БЕЗОДГОВОРНОСТ И НАЙ ВЕРОЯТНО ПРЕКРИВАНЕ ЧЕДЪР. ТИЯ ЧАЛГАРИ НАЛИ УШ ЩЯХА ДА НАМАЛЯВАТ БРОЙКСТА НС ДЕПУТАТИТЕ РОПТАЕХА ШЯХА ДА ИЗЧЕГЪРТВСТ УШ МУШЕНИЦИ.

    21:49 20.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ХАРОН

    46 4 Отговор
    За последните 20 години сме в постоянно състояние на чудовищни скандали. Стана като практика - традиция. Тази пандемия няма овладяване, няма структура в държавата, която да се нагърби. Всеки си гледа рахата и статуквото. Всички го виждаме, но сме голям пас. За по- сигурно.

    21:50 20.02.2026

  • 26 Кво стана бе?

    89 5 Отговор
    Изчегъртахте ли ги с Тошко Африкански?Или само им разкопчахте ципа?

    21:50 20.02.2026

  • 27 Даниел

    45 5 Отговор
    Да се назначават по политически причини не е намеса,но когато действията са в обратната посока,още повече,че работата им няма нищо общо с професионализма е политическа намеса,а???

    21:51 20.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ивелин Михайлов

    60 5 Отговор
    Сега ще лъсне,че всички са очистени от данс 😉😏

    21:52 20.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Александър Януш

    38 0 Отговор
    Лебедова песен

    21:52 20.02.2026

  • 32 Всичко около ПП и ДБ

    20 56 Отговор
    е лъжа, измама, схеми, шарлатания. Партия на мафията кръга капитал.

    21:53 20.02.2026

  • 33 механик

    67 6 Отговор
    Няма значение какво е казал или написал чалгаджията . Само моля не показвайте снимката му .

    Коментиран от #80

    21:53 20.02.2026

  • 34 Данко Харсъзина

    38 10 Отговор
    Зулусите са поели по пътя на войната. Очаквам и Шишко да се появи на бойното поле. Копейките и мечовете за сега са пас. Народе, запасете се с ракия и гледайте. Ще е интересно.

    21:54 20.02.2026

  • 35 Министър

    37 4 Отговор
    А, ко речи? Ей, махлюзино, яла да та номинирам и тебе, диванен Полютик!

    21:54 20.02.2026

  • 36 Промяна

    8 40 Отговор
    ОСТАВКА НА СЛУЖЕБНИТЕ НАЗНАЧЕНИ ОТ ЧЕРРЕНИТЕ О.РИГАРСИ МЕТЕЖНИЦИТЕ ЙОТОВА ОСТАВКА

    21:56 20.02.2026

  • 37 Малеееее

    67 8 Отговор

    До коментар #1 от "Джак Спароу":

    Kак cкимти и kвичи чалгавото парче Слави Трифонов. Ти си господин Никой бе чалгар лъжлив. прегърна се с крадците на Борисов и Пеевски, напълни си банковите сметки и никой за нищо не ти вярва.

    Коментиран от #48

    21:57 20.02.2026

  • 38 Данко Харсъзина

    17 24 Отговор

    До коментар #28 от "Полицай":

    Виждам, че действате като шумкарите на 9ти септември 1944г. Но тогава крадците на кашкавал са имали зад гърба си могъщата Червена армия и генералисимус Сталин.

    Коментиран от #44

    21:58 20.02.2026

  • 39 Ха ха ха ха ха ха ха

    40 6 Отговор
    Чалгар. За теб важи следното: за умрелите или добро или нищо

    21:58 20.02.2026

  • 40 А!!!

    43 7 Отговор
    Мумия, пък говори?!?...

    Коментиран от #133

    21:58 20.02.2026

  • 41 Бай бай

    54 6 Отговор
    Славуца измисли ли си песен за довиждане с парламента . Подсигури работа на репортерчето и хаджията

    22:00 20.02.2026

  • 42 павела митова

    36 4 Отговор
    хралупара вече замязва на АМ ГЪЛ физически и умствено най жалкото съжество в територийката

    22:00 20.02.2026

  • 43 Промяна

    5 37 Отговор
    СЛУЖЕБНИТЕ ОСТАВКА МЕТЕЖНИЦИТЕ ВЪН НЕ НА ИЗВРАТЕНЯЦИТЕ ПЕТРОХАНЦИ ТОЗИ СЛУЖЕБЕН МНОГО СИ Е ПОВЯРВАЛ

    Коментиран от #45

    22:00 20.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Уууууууу

    21 2 Отговор
    УУУУУУУУУУ

    22:01 20.02.2026

  • 47 Данко Харсъзина

    11 29 Отговор
    На края за всичките простотии на педофилите, ще го отнесе Йотова.

    22:02 20.02.2026

  • 48 Промяна

    9 37 Отговор

    До коментар #37 от "Малеееее":

    КРАДЦИ СА ТЕЗИ КОИТО ПРЕВЗЕХА ВЛАСТТА С ИЗМАМА КРАДЦИ СА ТЕЗИ ПЕТРОХАНЦИТЕ ЖИВЕЕЛИ ОТ ОБИРИ НА БОГАТИ ХОРА И СЕ ГАВРИЛИ С ДЕЦАТА И ТОВА СА КРАДЦИ А СЕГА ТОЗИ ДАЖЕ НЕ Е ИЗБРАН СЕ ЯВЯВА ТЕРОРИСТ ОТКЪДЕ НАКЪДЕ

    22:02 20.02.2026

  • 49 Даниел Немитов

    40 3 Отговор
    Де-е-ей, Шиши дава ужасен зор на куклите си, бре!? Особено за честните избори и Петрохан. Тия са пенясали на тия теми, а Шиши още дърпа конците! Защо ли?!?

    Коментиран от #55

    22:03 20.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Питар

    9 23 Отговор
    А така господин министър.
    Уволнете ги.
    Назначете за главен секретар на МВР Бойко Рашков.
    А за негов заместник Гошо тъпото.
    Те ще свършат каквато работа им кажете.

    22:03 20.02.2026

  • 52 Изплези си

    39 2 Отговор
    Дългия език и не го мисли скандала. Необразован, некомпетентен селтак. Толкова години в ефир и нито шоуто ти шоу, нито поведението ти читаво. Бившите ти колеги даже не искат да те споменават. Чеп за зеле не ставаш

    22:04 20.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Българин

    25 6 Отговор

    До коментар #50 от "Промяна":

    Я гледай да емигрираш бързо, че ти ще си от първите разстреляни гербари!

    Коментиран от #57

    22:04 20.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Полицай

    2 3 Отговор

    До коментар #53 от "Данко Харсъзина":

    3 месеца.

    Коментиран от #68

    22:05 20.02.2026

  • 57 Промяна

    13 10 Отговор

    До коментар #54 от "Българин":

    АМА НЕДЕЙ ЧЕ СКОРО НЯМА ВЛАСТ ДА ВИДИШ ОТ ОМРАЗА СЕ ЗАДАВЯШ НЕДЕЙ

    Коментиран от #130

    22:06 20.02.2026

  • 58 Сбогом

    30 0 Отговор
    Завинаги!

    22:08 20.02.2026

  • 59 Славуца болна легнала

    25 3 Отговор
    "Имам информация, че ..."
    ...Откъде?!

    22:08 20.02.2026

  • 60 Анонимен

    5 33 Отговор
    Служебното ни правителство се очертава да е от Петрохан.Всички ,които са били там незабавно да си подадат оставката.По стар прабългарски обичай да изречем думите-Аз казах.

    22:09 20.02.2026

  • 61 Течаха ти

    34 5 Отговор
    лигите по девойчетата, които подлъгваше да идват в бардака ти. Извратеняк

    22:09 20.02.2026

  • 62 Абе...

    43 2 Отговор
    Това е твоят удобен прочит, г-н Трифонов! Хората виждат друго- не работеща система, представяща някаква информация пред хората,неудобна за някой! ПП - ДБ може и да не са цвете, ама и вас си ви бива! Нищо, вече няма да сте там!

    Коментиран от #76, #83

    22:09 20.02.2026

  • 63 Данко Харсъзина

    3 18 Отговор

    До коментар #44 от "Полицай":

    Бойко още не се е появил на терена. Когато се изтрепете, ще изкезе да събере труповете и да ги метне в екарисажа, че да не тръгнат зарази. Комунягите са се изпокрили и се спотайват благоразумно. След вашите дивотии, червените бабики възират обратно към тях.

    22:10 20.02.2026

  • 64 Ала бала с президента

    9 29 Отговор
    Йотова дори не погледна списъка с министри и заяви че ще подпише указа за назначаването им. Вичко е било договорено предварително и Копринков беше оставен да стикова действията с новия президент. Сега МВР министъра започна да разчиства разследващите и да изпълни "Ще правим честни избори с наше МВР". Съвсем очаквано от ППДБ и Радев.

    Коментиран от #97

    22:11 20.02.2026

  • 65 Хаха

    30 3 Отговор
    Славчо, голем си .....б@клук

    22:13 20.02.2026

  • 66 Бардак 7/8

    35 3 Отговор
    е свърталище на калтаци. Освен цинизми друго няма. Това не е шоу. Даже Сиромахов не издържа лиготиите им.

    22:14 20.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Данко Харсъзина

    3 18 Отговор

    До коментар #56 от "Полицай":

    След три месеца ще е началото на сезона, шесте ми хотела ще са пълни с туристи, а от несретници като вас никой няма да се интересува.

    Коментиран от #126

    22:14 20.02.2026

  • 69 Колев

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "Иванов":

    Отвори си НПК и ще разбереш кой какво разследва.

    22:15 20.02.2026

  • 70 Учин дол

    28 3 Отговор
    Слави да си гледа партията , телевизията и виолата.
    До момента по този случай някой видя ли Главен секретар или министър да говори!
    Този висок виолист ,като неразбира от право,да замълчи.

    22:16 20.02.2026

  • 71 Много простотии

    20 0 Отговор
    Направихте не за народа,а против Хората!!!!Демек против народа!!!Както казвахте...,.уж за хората...,.,Ами бай ,бай,бай, ами Сбогом да речем..... Пак е нещо...Сбогом е хубава фраза!!!!

    22:17 20.02.2026

  • 72 Е това е

    33 1 Отговор
    Ужаса е чудовищен

    22:17 20.02.2026

  • 73 Браво на Емил Дечев!! Има топки!!

    37 5 Отговор
    БРАВО на Служебният Министър на Вътрешните работи Емил Дечев!!👏

    Коментиран от #91

    22:18 20.02.2026

  • 74 Само така!

    44 1 Отговор
    Мсички хора в МВР, които са пешки на Пеевски и Борисов, трябва да се изринат, уволнят, до последния корумпиран полицай!!

    Коментиран от #84

    22:20 20.02.2026

  • 75 ВСИЧКИ МРАЗЯТ

    29 1 Отговор
    славка

    Коментиран от #223

    22:20 20.02.2026

  • 76 Промяна

    2 18 Отговор

    До коментар #62 от "Абе...":

    62 ТИ НЕ СИ ХОРАТА А ТОЗИ НАЗНАЧЕНИЯТ Е СЛУЖЕБЕН ЗА ИЗБОРИТЕ А НЕ ДА ПРИКРИВА ОСТАВКАЪНА ЦЯ.ОТО ШАР.АТАНСКО ПЕТРОХАНСКО ВЪН

    22:21 20.02.2026

  • 77 Уха

    8 3 Отговор
    Трябва да ги ...... Не само оставките да им иска диван паша.

    22:21 20.02.2026

  • 78 София

    23 0 Отговор
    Излезе от дупката и ... до вчера всичко наред беше, нели лъжец?

    22:21 20.02.2026

  • 79 Мисля,

    26 0 Отговор
    че е време да излизаме с тоягите. Иначе няма да стане...

    22:21 20.02.2026

  • 80 Промяна

    2 16 Отговор

    До коментар #33 от "механик":

    33 А ТИ ЛИ П.АТЕНИЯТ ТВОИТЕ ПОСТОАННИ ГНУСОТИИ ТУК ДА СЕ ПАЗПРОСТРАНЯВАТ ВЪН НА ПЕТРОХАНЦИТЕ

    22:22 20.02.2026

  • 81 Тоя ще

    26 1 Отговор
    обяснява какво казал министъра, че и ще лепи етикети. Клюкарката Славуца. Преди време направиха интервю с бившата ти уж голяма любов. Жената не те оплю, толкова беше омерзена, че се гнусеше да говори каквото и да е за теб. Каза само, че е щастлива с партньора си. Добре че ти е била шута

    22:22 20.02.2026

  • 82 Корупцияяяя!!!

    32 2 Отговор
    ГЕРБ и ДПС Ново Начало превърна МВР за лична употреба!!

    Коментиран от #86

    22:23 20.02.2026

  • 83 Промяна

    2 20 Отговор

    До коментар #62 от "Абе...":

    А ТОЗИ Е РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЛИ НАЗНАЧЕНИЯТ С МЕТЕЖИТЕ ЛИ ВЪН СЛУГА НА ОЛИГАРСИТЕ ВЪН ПЕТРОХАНЦИ

    22:23 20.02.2026

  • 84 Промяна

    2 22 Отговор

    До коментар #74 от "Само така!":

    ПЕШКА СИ ТИ А ТОЗИ Е ПЕШКА НА ПЕТРОХАНЦИ И ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ВЪН ОСТАВКА МЕТЕЖНИЦИ ЧЕ СТЕ И НАЗНАЧЕНИ ВЪН НИКОЙ НЕ ВИ Е ИЗБИРАЛ ИЗМАМНИЦИ

    Коментиран от #88

    22:24 20.02.2026

  • 85 Истината

    32 2 Отговор
    Слави мажоретката на Шиши Магнитски се разквича от болка, че Служебният Министър на Вътрешните работи Емил Дечев "чисти" корумпираните кадри в МВР, които се отчитат на Магнитския престъпник и мафията зад него.

    22:25 20.02.2026

  • 86 Промяна

    3 22 Отговор

    До коментар #82 от "Корупцияяяя!!!":

    А ТОЗИ ЗА ЛИЧНА УПОГРЕБА НА ПЕТРОХАНЦИ НАЛИ ЗА ИЗВРАТЕНЯЦИТЕ ПЕДОФИРИ ЗА ШАР.АТАНИТЕ ВЪН

    Коментиран от #92

    22:25 20.02.2026

  • 87 е,очаквано

    7 3 Отговор
    с нетърпение от едните и с тревога от другите.Нямат търпение да изпълнят в срок задачките,поставени пред тях - и новите, и старите дългосрочните,за д се потулят назряващи скандали. Като доде редовно правителство някак си неочаквано ще се окаже,чедокументацията по Петрохан незнайно къде е потънала и се търсят виновниците, а имотите на НПО-то в страната са без наследници и ще станат държавна собственост или в друго НПО, а за мексиканските нищо не се знае.

    22:25 20.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Бастардо

    4 15 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Редно е да се махат.Боко пита стринката,с кой акъл назначи г(у)ров за мин.председател.Трябва да излезнем по площадите.Ма де тоз акъл.

    22:26 20.02.2026

  • 90 ...

    19 2 Отговор
    Слави е на метадон. Вече не е наркоман...

    22:26 20.02.2026

  • 91 Промяна

    2 20 Отговор

    До коментар #73 от "Браво на Емил Дечев!! Има топки!!":

    БРАВО НА СЛУГАТА НА ОЛИГАРСИТЕ НА СЛУГАТА НА ПЕТРОХАНЦИ БРАВО НА НАЗНАЧЕНИЯТ САМОЗАБРАВИЛ СЕ ВЪН

    Коментиран от #95, #96, #240

    22:26 20.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Град Симитли

    16 3 Отговор

    До коментар #91 от "Промяна":

    Стига лая,ма!
    Спри се еече??

    Коментиран от #102

    22:29 20.02.2026

  • 96 Ирония

    19 1 Отговор

    До коментар #91 от "Промяна":

    Слугата на олигарсите чалгаря Дългуч е в истерия, меда от кацата секна.

    Коментиран от #101

    22:29 20.02.2026

  • 97 някои хора

    4 13 Отговор

    До коментар #64 от "Ала бала с президента":

    като не могат да влезат през вратата, го правят през задния вход или капандурата! Мечтата на ПП-тата за техни служби е на път да се сбъдне, но дали това ще им направи услуга, ако резултатът от изборите не отговаря очакванията им?

    22:29 20.02.2026

  • 98 Промяна

    1 17 Отговор

    До коментар #92 от "Хахаха":

    АМА ТИ ЗА КАКЪВ СЕ ИМАШ АЗ ПИША ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА ЕДНИ НАЗНАЧЕНИ С МЕТЕЖИТЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ РЕШИРИ ЧЕ ЩЕ ВЕКУВАТ ТОВА Е

    22:30 20.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Мафията вън!

    21 2 Отговор

    До коментар #93 от "Промяна":

    Крадливите олигарси са зад крадливите партии ГЕРБ-ДПС НН-ИТН-ВЪЗРАЖДАНЕ, които фалшифицират изборите.

    Коментиран от #105, #106, #108

    22:30 20.02.2026

  • 101 Промяна

    2 18 Отговор

    До коментар #96 от "Ирония":

    КОЙ ПЛАТИ МЕТЕЖИТЕ СРЕЩУ ПРАВИТЕЛСТВОТО КОЙ НАЕ ОНЕЗИ ЗИТАТА ДА ЧУПЯТ ДА ПАЛЯТ КОЙ НАЗНАЧИ ТЕЗИ СЛУЖЕБНИ КОЙ

    22:32 20.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 доикась

    21 1 Отговор
    Тоя плешивия лъжец и боклук, всеки ден взе морал да ни чете??? Кого лъжеш бре лъжец и боклук??? Ще бориш ли кражбите на ГЕРБ или ще се гушкаш с тях и ще делите??? Ще гледаш парламента по телевизията. Боклук със боклук мръсен. Слава на Господ Иисус Христос вече ви изритаха от софрата.

    22:32 20.02.2026

  • 104 Чалгаджията е срам за България

    16 1 Отговор
    Тоз грозния плешо плаши хората.

    22:33 20.02.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 тръц

    3 5 Отговор

    До коментар #100 от "Мафията вън!":

    ти си се родил даебил,или в последствие си се повредил?

    22:34 20.02.2026

  • 107 За размисъл

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    Глас в пустиня.

    22:34 20.02.2026

  • 108 Промяна

    5 14 Отговор

    До коментар #100 от "Мафията вън!":

    МАФИЯТА 5 ГОДИНИ РАЗРУШАВА БЪЛГАРИЯ НЯМА КАК ДА СЕ СКРИЕ ТОВА АКО ЩЕ КАКВОТО И КОЙТО ДА УВОЛНЯВАТЕ ДА ТРИЕТЕ ДА БЕЗЧИНСТВАТЕ МА ФИЯТАААААА

    Коментиран от #112

    22:35 20.02.2026

  • 109 Гост

    19 2 Отговор
    Скандал сте ти и смешните ти другарчета, чалгар пръдлив

    22:35 20.02.2026

  • 110 ГЕРБ създаде тази порочна система!!

    22 2 Отговор
    Цялата к.о.чи.на трябва да се изрине из основи!
    Всички спящи клетки на всяко ниво в държавата на държавта службица верни на Борисов и Пеевски вън!

    22:36 20.02.2026

  • 111 Рептила

    5 20 Отговор
    Правителството на Гюро е изпълнено с ярки политически фигури и присъдружни НПО-та на ППДБ и Радев. Още преди месец започна промиване на мозъците за избора на Гюров. Хубавото е че Гюров никога повече няма да бъде МП. Хубавото тепърва ще започва когато съда в Сртасбург се произнесе против Гюров и всички актове на това правителство паднат. Йотова от сега да се прости с втория мандат. Така става когато комуняги и държавна сигурност се докопа до власта. Хубаво е че Желязков уволни всички зам. министри и тия парашутисти докато се осетят как да гепят, мандата им ще е минал.

    Коментиран от #125

    22:37 20.02.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 6666666666666

    15 3 Отговор
    Чудовищен идиот сънува чудовищни скандали.

    22:39 20.02.2026

  • 114 Българин

    3 21 Отговор
    Новите министри, са служители на сорос. Те се опитват да провалят брилянтното разледване, срещу чуждослужащите партии в България!

    Коментиран от #118

    22:39 20.02.2026

  • 115 Гняс

    13 2 Отговор
    Абе много грозен фейс има мафията бре, скрийте го този отвратителния!

    22:39 20.02.2026

  • 116 Промяна

    4 20 Отговор
    ЙОТОВА СЪБУДИ СЕ ОСТАВКА НА ЦЯЛОТО СОРОСНО ПРАВИТЕЛСТВО БЪЛГАРИ ИЗЛИЗАЙТЕ НА ПРОТЕСТ

    Коментиран от #142

    22:40 20.02.2026

  • 117 Уууууууу

    7 0 Отговор
    Уууууууу

    22:40 20.02.2026

  • 118 Ирония

    13 3 Отговор

    До коментар #114 от "Българин":

    Сорос-морос вашта свърши! Кражбите и корупцията туто ла финито! Мафията на боклука.

    Коментиран от #127

    22:40 20.02.2026

  • 119 Певецът и слуга на Мафията се изказал

    21 2 Отговор
    Вижте го този грозен червей...

    22:41 20.02.2026

  • 120 Мирчев

    2 14 Отговор
    Позна.По всички телевизии призоваваше за чистка.Явно е имал вътрешна информация.Да се готвят областните управители.Лелеее,все едно живеем в психиатрия.В училищата не успяха да влязат тези НЕОЛИБЕРАЛИ, обаче сега ще ни видят сметката,образно казано.Дадоха им власт,сега ще им гледаме сеира.

    22:42 20.02.2026

  • 121 666

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "Разкарай се пропаднал мафиот":

    Този е карикатура на мафиот.

    22:42 20.02.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 На никой не му дреме за това!

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    Не ни дреме! Не отвличай вниманието!

    22:43 20.02.2026

  • 124 Подкрепа за полицията заплати 5 хил.евро

    6 9 Отговор
    С вас сме..." Българските полицаи настояваме Даниел Митов да остане вътрешен министър. При него нашите заплати бяха увеличени със 70 процента и добавките ни за извънреден труд ,храна и дрехи. Имаме готовност за протестни действия"

    Коментиран от #203, #215

    22:43 20.02.2026

  • 125 Данко Харсъзина

    6 13 Отговор

    До коментар #111 от "Рептила":

    Добър анализ. Йотова просто може да забрави да се кандидатира за Президент. Тя е първата жертва на педофилите. Втората жертва ще е Радев. Педофилите вече веднъж изчегъртаха 14 000 човека. И какво постигнаха - нищо. Назначиха шуренайковици и любовници на държавната копаня.

    22:44 20.02.2026

  • 126 Полицай

    7 3 Отговор

    До коментар #68 от "Данко Харсъзина":

    След 3 месеца ще ги гледаш тия хотели през крив макарон

    22:44 20.02.2026

  • 127 Промяна

    3 12 Отговор

    До коментар #118 от "Ирония":

    КРАЖБИ И КОРУПЦИЯ ХАХАХАХА ОТ ШАРЛАТАНИТЕ Е ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ С НОЗНАЧЕНИ ИЗМАМНИЦИ ИЗВРАТЕНАЦИ С МЕТЕЖИ НЯМА ДА ВИЛНЕЕТЕ ЙОТОВА СЪБУДИ СЕ

    22:45 20.02.2026

  • 128 Кои наричаш прости

    13 1 Отговор

    До коментар #93 от "Промяна":

    Oлигoфрен неграмотен съвсем закопал герберастията

    22:45 20.02.2026

  • 129 Чистка на кадрите на Мафията!!

    16 1 Отговор
    Пълна чистка на кадрите на Мафията!!
    Въън корумпираните послушковци на Боко и Шиши!

    Коментиран от #135, #138

    22:45 20.02.2026

  • 130 Българин

    12 1 Отговор

    До коментар #57 от "Промяна":

    Ще се давиш на оная работа на бай ставри, гербарино

    22:45 20.02.2026

  • 131 Цвете

    13 1 Отговор
    ЧАКАЙ, КАКВО БЪРЗАШ, КАТО ПАЛЕ ПРЕД МАЙКА СИ? ДО ДЕН ДНЕШЕН, КАКВО " РАЗКРИ " ИЛИ СКРИ ИСТОРИЯТА С ПЕТРОХАН, РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ? РАЗБРА ЛИ, ЧЕ НАБЛИЗО ИМА ЕДНА КЪЩА В КОЯТО СА СЕ ЗАСЕЛИЛИ ГРУПА " ВАГНЕР " ? НЕЗНАЕШ, ЯВНО. МИСТЕРИЯТА ПРОДЪЛЖАВА. ТА СМЕ В ОЧАКВАНЕ ДА СЕ РАЗПЛЕТЕ КЪЛБОТО,ЗАЩОТО ИМА ДОСТА ОЦАПАНИ РЪЦЕ. ЯД ТЕ Е, ЗАЩОТО СТЕ ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА, НАЛИ ? КОЙ ПЕЕШЕ ТАЗИ ПЕСЕНТА " СБОГОМ ,СБОГОМ " ? А, ВАСИЛ НАЙДЕНОВ. 😂

    22:46 20.02.2026

  • 132 Цвете

    11 0 Отговор
    ЧАКАЙ, КАКВО БЪРЗАШ, КАТО ПАЛЕ ПРЕД МАЙКА СИ? ДО ДЕН ДНЕШЕН, КАКВО " РАЗКРИ " ИЛИ СКРИ ИСТОРИЯТА С ПЕТРОХАН, РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ? РАЗБРА ЛИ, ЧЕ НАБЛИЗО ИМА ЕДНА КЪЩА В КОЯТО СА СЕ ЗАСЕЛИЛИ ГРУПА " ВАГНЕР " ? НЕЗНАЕШ, ЯВНО. МИСТЕРИЯТА ПРОДЪЛЖАВА. ТА СМЕ В ОЧАКВАНЕ ДА СЕ РАЗПЛЕТЕ КЪЛБОТО,ЗАЩОТО ИМА ДОСТА ОЦАПАНИ РЪЦЕ. ЯД ТЕ Е, ЗАЩОТО СТЕ ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА, НАЛИ ? КОЙ ПЕЕШЕ ТАЗИ ПЕСЕНТА " СБОГОМ ,СБОГОМ " ? А, ВАСИЛ НАЙДЕНОВ. 😂

    22:48 20.02.2026

  • 133 Виж сега

    4 7 Отговор

    До коментар #40 от "А!!!":

    Тези,които пишат без да мислят,ще си заслужат съдбата.Да не мислиш,че като те употребят да подскачаш на площада и да плюеш по хората,ще се погрижат за теб .Не си познал,ще си отидат по островите,а ти ще духаш супата.

    22:48 20.02.2026

  • 134 Цвете

    11 0 Отговор
    ЧАКАЙ, КАКВО БЪРЗАШ, КАТО ПАЛЕ ПРЕД МАЙКА СИ? ДО ДЕН ДНЕШЕН, КАКВО " РАЗКРИ " ИЛИ СКРИ ИСТОРИЯТА С ПЕТРОХАН, РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ? РАЗБРА ЛИ, ЧЕ НАБЛИЗО ИМА ЕДНА КЪЩА В КОЯТО СА СЕ ЗАСЕЛИЛИ ГРУПА " ВАГНЕР " ? НЕЗНАЕШ, ЯВНО. МИСТЕРИЯТА ПРОДЪЛЖАВА. ТА СМЕ В ОЧАКВАНЕ ДА СЕ РАЗПЛЕТЕ КЪЛБОТО,ЗАЩОТО ИМА ДОСТА ОЦАПАНИ РЪЦЕ. ЯД ТЕ Е, ЗАЩОТО СТЕ ВЪН ОТ ПАРЛАМЕНТА, НАЛИ ? КОЙ ПЕЕШЕ ТАЗИ ПЕСЕНТА " СБОГОМ ,СБОГОМ " ? А, ВАСИЛ НАЙДЕНОВ. 😂

    22:48 20.02.2026

  • 135 Промяна

    1 14 Отговор

    До коментар #129 от "Чистка на кадрите на Мафията!!":

    ИСТИНСКАТА МАФИЯ ОВЛАДЯ ДЪРЖАВАТА НИ СЕГА С МЕТЕЖИТЕ И НАЗНАЧЕНИЯТА НА ТЕЗИ СЛУЖЕБНИТЕ

    22:48 20.02.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Обективен

    19 1 Отговор
    ИТН изпълни задачите, поставени от Мафията: първо да разпилее енергията на протестите от 2020, после да събори кабинета Петков, и накрая да вкарат в управлението хора на Пеевски. Вече са почти безполезни и Мафията им отрежда последната функция – тази на Парцала, който, както е известно, леке не хваща.

    22:51 20.02.2026

  • 138 То пък

    0 4 Отговор

    До коментар #129 от "Чистка на кадрите на Мафията!!":

    Ще е една мафия,ако не може да се справи.Как избирателно слушате информацията,или ви казват какво точно да пишете.Скучно е вече.

    22:51 20.02.2026

  • 139 Хо хо

    0 14 Отговор
    Талибаните на Гюров тепърва ще усещат жегата зад ъгъла. Къдравата сю добре се е запасил матрял от масивите. Гюро е ходил да целува пръстена на Бацо ди тути Баци и всичко си е изпял.

    22:52 20.02.2026

  • 140 боби

    13 1 Отговор
    Това медицинско и политическо недорузомение да не му се дава трибуна,защото хората са отвратени от гадната му физиономия и чалгарското и мутренско поведение! Жестока гнус!

    22:52 20.02.2026

  • 141 Мокой

    9 7 Отговор
    Има ли слави информация за американските самолети на летището в София? Защо са там, защо летището ще бъде отворено за военни самолети, и че израелски военен самолет също ще е на летището? Изобщо какво се случва в държавата?

    22:54 20.02.2026

  • 142 Национален протестен щаб ДПС -ГЕРБ -ИТН

    0 8 Отговор

    До коментар #116 от "Промяна":

    Излизаме заедно на масови протести както преди 2 месеца народа! Идваш ли или те е страх?

    22:54 20.02.2026

  • 143 ИТН бандити

    15 3 Отговор
    Когато змията знае, че умира хапе най-много !!
    Че и ИТН, като знаят, че няма да помиришат Парламент нивга повече, изпадат в истерия.

    22:55 20.02.2026

  • 144 Отвратен

    12 1 Отговор
    Гнусен Чалгар! Никоя жена не го иска тоя противния.

    22:57 20.02.2026

  • 145 Алчния Чалгар

    15 1 Отговор
    На тия гнycни чалгapи по време на така нареченото им управление гласчетата им не можеха да се чуят, сега по пет изказвания на ден колкото да залъжат някой заблуден на им гласува да цоцат субсидия.

    22:58 20.02.2026

  • 146 К.К

    15 2 Отговор
    Абе, това нещо - главния чалгар, не разбра ли най- накрая, че той е чудовищно скандалното нещо в българската политика и отдавна не е някакъв фактор, колкото и да словоблудства. " Пич", отдавна си ЧАО!

    22:59 20.02.2026

  • 147 Да знае Дългуча прешив

    12 1 Отговор
    ПО-ГОЛЕМ ТУМОР ОТ ЧАЛГАРИТЕ МАЙ НЕМА.....!!!

    22:59 20.02.2026

  • 148 Реалист

    12 1 Отговор
    ИТН са на тумора метастазите. Страх ги е от Гюров да не започне да реже до здраво. Ако Гюров има малко себеуважение трябва точно това да направи. Гроздан е на прицел и тумора пищи.

    23:00 20.02.2026

  • 149 Казуар

    10 1 Отговор
    Туморът на чалгарите повече няма да бъде в парламента.

    23:01 20.02.2026

  • 150 Връщай парите бре

    15 1 Отговор
    Крадлив Чалгар!!

    23:02 20.02.2026

  • 151 Нелс

    11 1 Отговор
    Чудовищен скандал е да служиш на мафията за пари.Такова падение открито,нагло,брутално.Не разбрахте ли ,че сте в блато ИТН от което никога няма да излезете.Но алчно дупе кръв сер. Е поговорката.

    23:04 20.02.2026

  • 152 Скандал

    8 1 Отговор
    Е че давате думата на чалгар...

    23:05 20.02.2026

  • 153 ИТН са „маргинална формация"

    15 1 Отговор
    Мърсни, нагли, противни, вулгарни, истерични, агресивти, измамници, алчни и отвратителни чалгари. И този с тази грозна плешива сбръчкана мутра и грозни зъби като на чудовище от канализацията. Има ли по-голям тумор в парламента и въобще в политическия живот на България от ИТН. Отвартителни и долни чалгари, мразени и презирани от цял един народ! И което е много страшно, вие сте тежък злокачествен тумор, при това - скоротечен и поради тази причина откакто сте в парламента, той не може да порсъществува повече от година! И метастазите ви са смъртоносни! Чалгарска сбирщина на сакатото учиндолско нищожество сте опасният тумор на България! Само че, хората ви отрязаха, нали?! Чалгарският тумор е отрязан, българи! Чалгарската сбирщина днес падна на 0,2% електорална подкрепа! Пак добер, че чалгарските метастази са проникнали само в марионетките на Тиквата и на Прасето, а останалите депутати са се отървали, понеже са имунизирани с омразата си към Тошко Интриганта и Джебчията Балабана с дебелия з....к! Гоасподи, какви наглеци! Господи, какви отвартителни наглеци! Те , които са огромният тумор в снагата на държавата ни, да наричат други "тумор"! ...

    23:09 20.02.2026

  • 154 Обратна тяга

    4 9 Отговор
    Втори ден на Правителството Гюров и вече е в обяснителен режим заради криминала Цицелкоф. Тегава работа, а още колко много има по два дена при работещ парламент.

    23:11 20.02.2026

  • 155 Въъъън!

    13 1 Отговор
    Алчен противен гнусен Чалгар!
    Българите мразят това гнусно злобно подло лъжливо чудовище, което се крие в тъмната си дупка като червей.

    23:13 20.02.2026

  • 156 Въъъън!

    12 1 Отговор
    Ще изгонят всички пеевско-борисови престъпници.

    23:15 20.02.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Корупцияяяя!!!

    9 1 Отговор
    Вън всички корумпирани от МВР, ДАНС, Прокуратурата и Съда!
    Вън всички послушковци на Шиши Магнитски!!!

    23:17 20.02.2026

  • 159 Тошко Интриганта

    9 1 Отговор
    Нашият плешив лидер ич не употребява.

    23:19 20.02.2026

  • 160 ПРАВИЛНО ДОЛУ СЛЪВЧО

    9 1 Отговор

    До коментар #157 от "Някой си":

    ЧЕРНОТОМЕКЕРЕ КЪМ ДПС

    23:20 20.02.2026

  • 161 Станчо

    10 1 Отговор
    Чалгаря се е объркал! Тези клоуни в МВР със зависимости, нямат работа в МВР. Най-малко пък те са разследвали по случая Петрохан! Прави впечатление изказа им по време на пресконференциите, които даваха обяснявайки именно какво са постигнали истинските разследващи по случая, речниковия им капацитет и професионална терминология близки до нула.

    23:20 20.02.2026

  • 162 Всичко да се изрине до основи!

    14 1 Отговор
    Структурите навсякъде са на Пеевски и Борисов, затова е нужна масова чистка!
    А Слави нека си квичи, всички знаят че е мажоретка на Пеевски!!

    23:24 20.02.2026

  • 163 Чалгаджията е срам за България

    8 1 Отговор
    Мафиотско плешиво мекере!

    23:25 20.02.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Чики-рики

    7 1 Отговор
    Плешивият помияр на Шиши пуска фейкове.

    23:28 20.02.2026

  • 167 Пълна пародия

    13 1 Отговор
    Чалгарят от Учиндол вече усеща дебелия край, че няма да види повече смотаната си партия ИТН в парламента и той, и неговите подлоги Тошко Интриганта и Балабанчо Клептоманав се мъчат с какви ли не циркови изпълнения и истерии да привличат внимание, но народа ще им бие шута на изборите и те ще загубят така желаната си субсидийка.

    23:34 20.02.2026

  • 168 Ей тъпак

    9 1 Отговор
    Стига лъга от мвр казаха че такава глупост няма, лъжете мажете и се опитвате да се харесате на боко че да ви вкара пак в парламента ама няма да стане, история сте чао

    23:36 20.02.2026

  • 169 Каква

    11 1 Отговор
    Чудовищна наглост да се показваш,след като Петрофф те разобличи ,че си педофил и има записи с ромски рапъри и извратени сцени.Или вече се откупи или с дебелото момче го заплашихте?Юрнал се той с болния си мозък от наркотиците да съди и с онова гномче и барабанче да крякат истерично.Мафията като ви изхаби от употреба ще ви хвърли в коша.

    23:45 20.02.2026

  • 170 До Ком.124

    5 1 Отговор
    Нима това е полицай?Или от частните на Делта-гард ,които заработват и тук и там?Позор Сю да се снимаш с такава мутра!

    23:48 20.02.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 ИТН са лицемери без Морал!

    11 1 Отговор
    Отиващата си мафия, от която е и Чалгаря, в предсмъртни гърчове крещи истерично ш се опитва да оцелее, като уязви силите на Доброто, които идват да ги сменят!

    23:58 20.02.2026

  • 173 Винкел

    9 1 Отговор
    Знаем кой държи банката с информация и зависимости, КОЙ, КОй,КОЙ!!!Компроматната свиня.Бил той информиран?Ти си задействан от Магнита,няма не искам трябва да хвърляш помия,докато той или ти умреш

    00:02 21.02.2026

  • 174 Мафията вън!

    8 1 Отговор
    Мафията от една страна ГЕРБ-ДПС НН-ИТН-ВЪЗРАЖДАНЕ срещу ДОБРОТО, което се изля в стотици хиляди хора на протест срещу тях.

    00:02 21.02.2026

  • 175 9689

    7 1 Отговор
    Лебедова песен на обречени.

    00:02 21.02.2026

  • 176 Мнение

    10 1 Отговор
    Хора, борбата срещу мафията, чийто член е и този гнусен прешивко Чалгаря, едва сега започва!
    Мафията е много окопана.
    Всшчки свързани с корумпираното управление на ГЕРБ трябва да сш отидат!

    00:06 21.02.2026

  • 177 ИТН бандити

    8 1 Отговор
    Мафията е пуснала пипалата си върху нашите средства.

    00:07 21.02.2026

  • 178 Съвет

    12 3 Отговор
    Служебното правителство на Гюров има много работа. А този лъжлив крясльо и клеветник Чалгаря да си гледа смотаната телевизийка и да не се занимава с неща, от които няма понятие!

    00:09 21.02.2026

  • 179 Изчезвай алчен гнусен чалгар!

    14 3 Отговор
    Жалката ти партийка се разпада, жалката ти кабеларка се спихва, жалкият ти животец вече никой не го интересува.

    00:11 21.02.2026

  • 180 Това

    4 3 Отговор
    Е цицелковщина в особено големи размери!

    00:11 21.02.2026

  • 181 Скрий се брато

    12 1 Отговор
    Вече отвращаваш хората с тия мръсотии.

    00:17 21.02.2026

  • 182 Казуар

    9 1 Отговор
    Чалгар Славчо, по добре си гледай множествената склероза и не давай акъл.

    00:18 21.02.2026

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Горски

    7 0 Отговор
    Защо триете коментари?

    00:28 21.02.2026

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Горски

    13 4 Отговор
    И Зулусът стана криминолог... имал информация:)))?!? От кого бре, Зулусе... от Къдравата Сю ли:) Зулусе ти вярваш в буда бъди смирен и си отиди тихо и кротко! Нали затова ги назначиха Дечев и Янкулов,за да заметат случая Петрохан на където са набъркани и ПП-ДБ. Румяна Бъчварова е истинският Шеф в тази сбирщина и отговорността е нейна, ако се опитат да заметат следите. Следите са само на една определена партия-коалиция Зелено движение, ПП и ДБ. Със сигурност, ще се опитат, но това само още повече, ще ги изобличи. С нашия Гюров, наше МВР, наша БНТ, ала-бала с президента. Сега ще сложим наш прокур, наши следователи да докажат, че педофилите и ламите в Петрохан са хора на Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #192

    00:39 21.02.2026

  • 191 ной

    11 2 Отговор
    Слави – Петрохана, пак се изказва неподготвен!

    00:45 21.02.2026

  • 192 дудуяба

    15 1 Отговор

    До коментар #190 от "Горски":

    Ми то Бойко си е чист педофил. дори без да броим Сесил Каратанчева...

    01:02 21.02.2026

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Нашмъркан чалгар

    17 2 Отговор
    Твоето правителство с тик вата и сви нята защо не разкри този криминален случай? Първо се изхвърли, че е мафиотско убийство, а на другия ден Таки ти каза да кажеш, че е сектантско самоубийство?!?

    01:12 21.02.2026

  • 196 Факти

    12 1 Отговор
    За шестте смъртни случая са виновни ДАНС, МВР и Прокуратурата в правителството на ГЕРБ-ДПС, ИТН и БСП. КОЙ привлече Калушев като агент, КОЙ опъна чадър над него и КОЙ го очисти, когато стана неудобен? Другите петима изгоряха покрай него.

    01:25 21.02.2026

  • 197 Радо

    10 1 Отговор
    Славчо, има един почивен дом подходящ за тебе близо до с. Карлуково. имаш нужда.

    02:55 21.02.2026

  • 198 Боби

    9 1 Отговор
    Хем гледа лошо , хем плаши себе си . ЩО Е ТО ???

    03:12 21.02.2026

  • 199 Иван

    11 3 Отговор
    А този диванен чалгар от снимката е чудивищен идиот.


    До честните Българи:


    Не си губете смелостта и надеждата мили изстрадали за справедливост и почтенност братя и сестри!


    Просто всички ще идем да гласуваме ,ще следим за нередности и ще пометем мафията като лавина!


    Всеки честен и буден българин да се обади на всичките си добри приятели .Трябва да има нетърпимост към колебаещите се и мързеливите да отидат до урните.


    Аз пътувам над 60 км отиване с връщане за да гласувам в чужбина.Събудете се от тази пасивност.


    Ние като избиратели да покажем на политиците че сме техните началници,да покажем че ако сгрешат ще ги сменяме докато не се намерят свестни и почтенни.В нас е силата и когато това стане ясно и на нас избирателите ,тогава и хората които влизат в политиката ще са по близо до нашия морал.


    Не те са спасителите а НИЕ!


    Всички ченгеджийски скандали и постановки са преди всеки избор.Не им гледайте евтиния театър.


    С уважение към моите сънародници от всички краища на света.

    03:38 21.02.2026

  • 200 славка

    7 1 Отговор
    ЛЪЖЕ!!!

    03:48 21.02.2026

  • 201 бай Ганя

    7 1 Отговор
    не оставка,а затвор за бездействащи институции където не работят за народа а само им плащаме хубавите заплати,а ти Славчо,Тошко и Балабанов големи олигофренчета сте

    03:52 21.02.2026

  • 202 итн

    10 2 Отговор
    има такива негодници!

    04:02 21.02.2026

  • 203 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    4 1 Отговор

    До коментар #124 от "Подкрепа за полицията заплати 5 хил.евро":

    Пляс пляс медалите

    04:25 21.02.2026

  • 204 Славчо

    8 3 Отговор
    Както се вижда ще си ходиш ти скоро, не правителството! Налягай си парцалите!

    04:31 21.02.2026

  • 205 Мнение

    11 2 Отговор
    Колкото и да се напъват Тошко Африкански, оня "журналист" от Пловдив, Славчо, Павелка и компания заминават си с 200. Парламента ще го гледат само през крив макарон. С продажниците така се постъпва. Няма нужда от напъването им. Всичко е ясно. Един път лъжи, втори път, е стига вече. Сега да ги издържат Феномена и толупа. На хората им писна от тези мошеници.

    06:49 21.02.2026

  • 206 Дано се върне държавността!

    7 1 Отговор
    Лама Зуло и всичко останало е излишно да се пише, като коментар.

    06:52 21.02.2026

  • 207 Сзо

    16 1 Отговор
    Чудовищен скандал е да кажеш че ще чегърташ Бойко Борисов, а след това да влезеш в коалиция със него.

    07:17 21.02.2026

  • 208 ха ха

    9 2 Отговор
    е та мвр и разклоненията му нали са точно за това , да прикриват престъпленията на властта и да мачкат населението за мълчание и покорство

    07:21 21.02.2026

  • 209 Бахахахахабаб

    9 1 Отговор
    Съжалявал съм, че съм гласувал през годините, но най-много и все още съжалявям, че гласувах за итн първият път когато се явиха на избори. Подлизурковци

    07:48 21.02.2026

  • 210 Васил

    9 3 Отговор
    Довиждане дългуч на никой няма да липсваш!

    08:52 21.02.2026

  • 211 Стига, сакато нищожество!

    6 2 Отговор
    Връзкаат на "една партия" с шесте смъртни случаи е само в твоя вече напълно увреден от нелечимата ти болест мозък! "Педофиялията" пък е в болните мозъци на главните ти санитари - простак Хаджи Тошко Африкански с много мръсния и циничен език и Клептомана Балабана Джебчията с много грозната брадавица на мутрата му, която мутра доста затлъстя по време на неговото "депутатстване"! Ясно ли ти е, сакато учиндолско нищожество? Пък и всъщност теб КОЙ ли те пита и КОЙ те бръсне за слива! Да, задължително всички ръководни кадри на МВР-то на толкова смешната Къдрава Сю трябва да бъдат изметни! Защото и за уличните псета е ясон, че убийците на шестимаат нещастници е дело на ДАНДаджии, ГДБОПаджии и милиционерли на МВР-то на Къдравата! Групата от хижата се е добрала до потресаващи престъпления на шайката на Тиквата и Прасето - наркотрафик, трафик на жива плът, на оръжие и затова ги убиха! Виж какво, сакото ниощжество! Първо: Забрани на Хаджи Африкански въобще да си отваря мръсната усат! Цяла България го мрази, презира и ненавижда, защото никога в парламента не е влизал такъв простак като него с толкова циничен и мръсен език, от който биха се засрамили всички цигани-каруцари! Кажи и на Джебчията Балабана да не гледа толкова страшно, като дрънка лъжи и измислици по поръчка на Тиквата и Праесто, а да върви да плаши гаргите! А не теб днсе смениха ли ти памперса?!

    09:46 21.02.2026

  • 212 Ха-ха-ха!

    5 2 Отговор
    Последни напъни на мумията да се прави на "фактор"! Горкото нищожество, живо да го оплачеш!

    09:49 21.02.2026

  • 213 4- и наглец банкянски

    6 2 Отговор
    Педофил е оня, дето не те е изтървал на черджето в катуна! Педофилите върви да ги търсиш в болните мозъци на чалгарите Хаджи Тошко поростака и Балабана Клептомана!

    09:53 21.02.2026

  • 214 до 11 - и

    7 3 Отговор
    Абе, брато! Не си наясно със здравословното състояние на учиндолското чалгарско нищожество, което опростачи три поколения българи с просташкото си и порнографско шоу! Помниш ли как се гавреше с достойни политици и хора на изкуството по опръчка на мутри, на мафиоти акто него и на властващи просатци? Та, да ти обадя, Славуца не е"куца" бе, брато! То ако е само куц, добре, ама учиндолският чалгар е жив труп, не може нито да стои изправен, нито да направи една крачка! Божието наказание не го подмина, както сигурно се е надявал! Толкова престъпления, безобразия и толкова омраза на цял един народ не може да бъдат подминати!

    10:00 21.02.2026

  • 215 От Варна

    5 1 Отговор

    До коментар #124 от "Подкрепа за полицията заплати 5 хил.евро":

    Типично! Щом ви е препълнил паничката, ще го подкрепяте. Никакво угризение, че благинката е за сметка на сънародниците! Важно е, да мляскате самодоволно с препълнени тумбаци! Щастливите🐽🐽🐽🐽🐽🙈

    10:29 21.02.2026

  • 216 Тото

    6 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пешо":

    Той не е певец,той е придворен шут на дебелаците. Един нагъл клепар е Слави Зулуса,измекяр,лъжец и подъл човек.

    10:43 21.02.2026

  • 217 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 218 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 219 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 220 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 221 Като глеам

    4 1 Отговор
    коментарите излиза, че 90% от населението у нас е изм/у 3ти и 72я пол. Първи и втори, оригиналните по дедо Боже, почти липсват. Западните умнокрасиви да го...

    10:52 21.02.2026

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 4 Отговор

    До коментар #75 от "ВСИЧКИ МРАЗЯТ":

    ВСИЧКИ МРАЗЯТ "ПАРТИЯ ПЕТРОХАН" (ПП ДБ) ...................... ФАКТ !

    11:01 21.02.2026

  • 224 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 225 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 226 до 223- и банкянски теляк

    5 1 Отговор
    Объркал си се, брато, или си объркан по рождение! Всички мразят Тиквата, Прасето и чалгарската сбирщина на сакатия Славуц! И тази омраза изкара миналия декември стотици хиляди по улици и площади, вследствие на което Джелязков Хаячито подаде оставка! А ти като много обичаш Славуц, що не отидеш на дивана да го обърнеш на другатна страна, понеже се схванал да се обляга само на лявото си рамо и да му смениш памперса?

    11:11 21.02.2026

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 229 Слави е лъжец!

    3 1 Отговор
    Водачът на "Има такъв народ" Слави Трифонов във "Фейсбук" коментира като факт отречената от МВР информация. Слави е жалък лъжец и манипулатор!

    11:22 21.02.2026

  • 230 210- и Васил

    4 1 Отговор
    Не "довиждане", а сбогом! Сбогом завинаги! И Многая лета....

    11:23 21.02.2026

  • 231 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 232 Има Такива Негодници!!!

    3 1 Отговор
    Трифонов твърдеше, че има „чистка“ и масови искани оставки в МВР, това беше МАЗНА МРЪСНА ЛЪЖА!!!
    МВР опроверга тези твърдения, като заяви, че не отговарят на истината.
    Затова някои медии и политици говорят, че Слави Трифонов „излъга“ – това е умишлена измама, защото му липсват доказателства и официално потвърждение, но разпространява ДЕЗИНФОРМАЦИЯ!!!

    11:26 21.02.2026

  • 233 Слави измамника.

    5 1 Отговор
    Някой вярва ли му още на този злобен лъжлив нещастник?!

    11:27 21.02.2026

  • 234 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 235 незнайко

    2 1 Отговор
    Слави Трифонов пак се оибажда от КОНЕВРЪЗА и се кефи ! Това си е неговото амплоа, да не правиш нищо и да обвиняваш без да даваш РЕШЕНИЕ !

    11:35 21.02.2026

  • 236 Стига сте трили!

    2 0 Отговор
    Какво лошо им в коментара ми, в който се възмущавам, че някакъв "жълтопаветник" нарича "лъжец" честния и почтен Славуц чалгарина от село Учиндол? Ами, аз се възхищавам от ниог! Той е "пътеводна звезда" в живота ми с неговата "почтеност"! Айде, холам!

    11:35 21.02.2026

  • 237 Славчо

    2 1 Отговор
    Еййййй пальопусти,пак да те изберем викам ,че като не си министър много акъл даваш,иначе цял живот скрит зад охрани и мекерета послушни

    11:39 21.02.2026

  • 238 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 239 Този

    2 1 Отговор
    Не можеш да впечатлиш никого с меркантилните си разсъждения г- н Слави. Самият ти си аут. Всички те видяха колко струваш барабар с твоя Тошко вече не си между свестните.

    12:35 21.02.2026

  • 240 2952

    0 2 Отговор

    До коментар #91 от "Промяна":

    Боли ли? Явно маго те боли , твятя е "Пременил се Илия, погледнал се - пак в тия", и боли щото не са боко и шиши

    Коментиран от #254

    12:52 21.02.2026

  • 241 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 242 Все тая

    1 2 Отговор
    Славчо, гледай си шоуто и не се прави на умен. Ако било вярно. Ами преди да се изказваш , провери дали е така и тогава кудкудякай. Чалгата ти е силата 😉

    12:58 21.02.2026

  • 243 !!!!

    2 2 Отговор
    Омразата на цял свят се излива върху простащината на чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищожество, пък той си мисли, че роса го роси! Абе, последният стадий на многествената склероза не прощава, тя еврежда и мозъка, освен че прави напърно сакат болния! Да пази Господ!

    13:07 21.02.2026

  • 244 Рангел

    1 2 Отговор
    Този скапан гнусен чалгар,който измами стотици хиляди е на края на политическия и житейския си път.

    13:50 21.02.2026

  • 245 Иван

    2 2 Отговор
    Слави твойта сила е в пеенето не си напъвай неврона то всеки може да дава съвети седнал в къщи пред компютъра

    14:05 21.02.2026

  • 246 Ха-ха-ха- 245 - и!

    3 2 Отговор
    Ти не си добре бе, брато! Или никога в живота си не си слушал нормално и правиилно пеене! Каква "сила" има в пеенето сакатото учиндолско нищожество, което не може да извади един верен тон от гърлото си, пее ужасно фалшиво, даже не пее, а се дере като магаре! Впрочем, каква "сила" въобще, какви пет лева в това жалко и болно човекоподобно, мразено и презирано от цял народ!

    14:55 21.02.2026

  • 247 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 248 Защо?

    3 2 Отговор
    Защо изтрихте коментара ми? Значи, според вас, е "свестен" един наглец, една мутра и мафиот, когото мафията измъкна от подлеза на ЦУМ, където зимно време мръзнеше като улично псе да продава мартеници, направи му едно просташко и порнографско шоу, в което се гавреше по най-грозен начин с достойни политици и хора на изкуствоот, срещу заплащане, разбира се и по поръчка на такива като него! Значи според вас "е свестен" един чалгар, който пее фалшиво, впорчем, не пее, а се дере като магаре и който опростачи три поколения българи?! А като "полиитк" колко е "свестен" прочетете в долните 246 коментара! Не само не е свестен, той е чиста проба нищожество, мразено и пррезирано от цял народ!

    15:06 21.02.2026

  • 249 Българин681

    2 2 Отговор
    Това е чудовищен скандал - Трифонов да говори за морал......

    15:08 21.02.2026

  • 250 Има Такива Негодници!

    2 2 Отговор
    Скандал е чалгарите като теб, Тошко Сфрикански и Лекето Балабанов да са в политиката изобщо!

    16:00 21.02.2026

  • 251 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    1 0 Отговор
    "Слави Трифонов: Това е чудовищен скандал! " че все още не сте ни набили поради това, че ви предадохме.

    16:33 21.02.2026

  • 252 Политически вампири

    1 0 Отговор
    Със сигурност ще остане в историята като великия манипулатор благодарение на който даде още някоя и друга година на Пеевски и Борисов, символи на отиващите си от прехода мутри....

    16:37 21.02.2026

  • 253 Гюров да направи спешна ревизия на

    0 1 Отговор
    ...на министерствата , точени от тия престъпен чалгар - здравното и на транспорта...

    16:39 21.02.2026

  • 254 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #240 от "2952":

    ОТ 240 ДО КРАЯ НА КОМЕНТАРИТЕ ЕДИН П.ОСТ ЧОВЕЧЕЦ НЕВЕЖА БЕДЕН НЕУСПЯЛ В ЖИВОТА СИ ТУК СИ ИЗЛИВАОМРАЗАТА ХАХАХАХАХАХАХА ПРОСТОТИЯ ДО ШИЯ ОГРОМНА Е

    16:49 21.02.2026

  • 255 Дълъг,ти кой точно си,че да казваш

    0 0 Отговор
    какво ще се случва,и какво не в МВР?По-добре разкажи на хората колко пари взе за да провалиш едни избори,и да разтуриш едно правителство?

    17:10 21.02.2026

  • 256 Подлост

    0 0 Отговор
    Слави и Тошко са най-деструктивните хора.
    Разбиха правителство,
    сега ръфат новия служебен кабинет.
    Тошко внесе в Парламента най-гнусна и циничен начин на изказ.

    17:15 21.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове