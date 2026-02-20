Слави Трифонов: Това е чудовищен скандал!

Имам информация, че преди няколко часа служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев е извикал при себе си главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на ГДНП и всички разследващи по случая „Петрохан“. Министърът е казал на всички, че трябва да си подадат оставките.
Ако всичко това е вярно, това е чудовищен скандал! Имаме пряка намеса на изпълнителната власт, в лицето на Емил Дечев, върху криминално разследване, в което има набъркани политици. А самият министър е от политическото крило на същите набъркани политици. Ако това е вярно, ние наистина сме в много неприятна ситуация. На една политическа партия не ѝ харесва, че един ужасен скандал с шест смъртни случая се свързва с нея. Въпросната политическа партия си има служебно правителство и сега се опитва да заличи следите си в този мръсен скандал.
Още веднъж ще кажа - дано да не съм прав, но ако всичко това е вярно, това правителство трябва да си ходи веднага, а президентът Йотова да назначи друго правителство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джак Спароу
Коментиран от #37
21:41 20.02.2026
2 Ами
Коментиран от #94
21:41 20.02.2026
3 хаха
Ае марш при орлиналексиев бе прасотиквок!
21:42 20.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Иванов
Пей си песните, че и ти нищо не разбираш, не се излагай.
Коментиран от #69
21:42 20.02.2026
6 Пешо
Коментиран от #216
21:42 20.02.2026
7 666666666
21:42 20.02.2026
8 хаха
21:44 20.02.2026
9 СПРЕТЕ СЕ
Коментиран от #14
21:45 20.02.2026
10 Милотинова също
21:45 20.02.2026
11 Разкарай се пропаднал мафиот
Коментиран от #121
21:45 20.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Уууууууу
21:46 20.02.2026
14 хаха
До коментар #9 от "СПРЕТЕ СЕ":Само не почвай пак с менискусите!
21:46 20.02.2026
15 Аз съм Веган
21:46 20.02.2026
16 Баткоски
21:47 20.02.2026
17 Данко Харсъзина
21:47 20.02.2026
18 Сталин
Коментиран от #24
21:48 20.02.2026
19 Последния Софиянец
Коментиран от #107, #123
21:48 20.02.2026
20 Наистина
21:48 20.02.2026
21 Евродебил
21:49 20.02.2026
22 родител
21:49 20.02.2026
23 ЧАК ЧАЛГА КЮЧЕКЛИИ
21:49 20.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ХАРОН
21:50 20.02.2026
26 Кво стана бе?
21:50 20.02.2026
27 Даниел
21:51 20.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ивелин Михайлов
21:52 20.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Александър Януш
21:52 20.02.2026
32 Всичко около ПП и ДБ
21:53 20.02.2026
33 механик
Коментиран от #80
21:53 20.02.2026
34 Данко Харсъзина
21:54 20.02.2026
35 Министър
21:54 20.02.2026
36 Промяна
21:56 20.02.2026
37 Малеееее
До коментар #1 от "Джак Спароу":Kак cкимти и kвичи чалгавото парче Слави Трифонов. Ти си господин Никой бе чалгар лъжлив. прегърна се с крадците на Борисов и Пеевски, напълни си банковите сметки и никой за нищо не ти вярва.
Коментиран от #48
21:57 20.02.2026
38 Данко Харсъзина
До коментар #28 от "Полицай":Виждам, че действате като шумкарите на 9ти септември 1944г. Но тогава крадците на кашкавал са имали зад гърба си могъщата Червена армия и генералисимус Сталин.
Коментиран от #44
21:58 20.02.2026
39 Ха ха ха ха ха ха ха
21:58 20.02.2026
40 А!!!
Коментиран от #133
21:58 20.02.2026
41 Бай бай
22:00 20.02.2026
42 павела митова
22:00 20.02.2026
43 Промяна
Коментиран от #45
22:00 20.02.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Уууууууу
22:01 20.02.2026
47 Данко Харсъзина
22:02 20.02.2026
48 Промяна
До коментар #37 от "Малеееее":КРАДЦИ СА ТЕЗИ КОИТО ПРЕВЗЕХА ВЛАСТТА С ИЗМАМА КРАДЦИ СА ТЕЗИ ПЕТРОХАНЦИТЕ ЖИВЕЕЛИ ОТ ОБИРИ НА БОГАТИ ХОРА И СЕ ГАВРИЛИ С ДЕЦАТА И ТОВА СА КРАДЦИ А СЕГА ТОЗИ ДАЖЕ НЕ Е ИЗБРАН СЕ ЯВЯВА ТЕРОРИСТ ОТКЪДЕ НАКЪДЕ
22:02 20.02.2026
49 Даниел Немитов
Коментиран от #55
22:03 20.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Питар
Уволнете ги.
Назначете за главен секретар на МВР Бойко Рашков.
А за негов заместник Гошо тъпото.
Те ще свършат каквато работа им кажете.
22:03 20.02.2026
52 Изплези си
22:04 20.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Българин
До коментар #50 от "Промяна":Я гледай да емигрираш бързо, че ти ще си от първите разстреляни гербари!
Коментиран от #57
22:04 20.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Полицай
До коментар #53 от "Данко Харсъзина":3 месеца.
Коментиран от #68
22:05 20.02.2026
57 Промяна
До коментар #54 от "Българин":АМА НЕДЕЙ ЧЕ СКОРО НЯМА ВЛАСТ ДА ВИДИШ ОТ ОМРАЗА СЕ ЗАДАВЯШ НЕДЕЙ
Коментиран от #130
22:06 20.02.2026
58 Сбогом
22:08 20.02.2026
59 Славуца болна легнала
...Откъде?!
22:08 20.02.2026
60 Анонимен
22:09 20.02.2026
61 Течаха ти
22:09 20.02.2026
62 Абе...
Коментиран от #76, #83
22:09 20.02.2026
63 Данко Харсъзина
До коментар #44 от "Полицай":Бойко още не се е появил на терена. Когато се изтрепете, ще изкезе да събере труповете и да ги метне в екарисажа, че да не тръгнат зарази. Комунягите са се изпокрили и се спотайват благоразумно. След вашите дивотии, червените бабики възират обратно към тях.
22:10 20.02.2026
64 Ала бала с президента
Коментиран от #97
22:11 20.02.2026
65 Хаха
22:13 20.02.2026
66 Бардак 7/8
22:14 20.02.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Данко Харсъзина
До коментар #56 от "Полицай":След три месеца ще е началото на сезона, шесте ми хотела ще са пълни с туристи, а от несретници като вас никой няма да се интересува.
Коментиран от #126
22:14 20.02.2026
69 Колев
До коментар #5 от "Иванов":Отвори си НПК и ще разбереш кой какво разследва.
22:15 20.02.2026
70 Учин дол
До момента по този случай някой видя ли Главен секретар или министър да говори!
Този висок виолист ,като неразбира от право,да замълчи.
22:16 20.02.2026
71 Много простотии
22:17 20.02.2026
72 Е това е
22:17 20.02.2026
73 Браво на Емил Дечев!! Има топки!!
Коментиран от #91
22:18 20.02.2026
74 Само така!
Коментиран от #84
22:20 20.02.2026
75 ВСИЧКИ МРАЗЯТ
Коментиран от #223
22:20 20.02.2026
76 Промяна
До коментар #62 от "Абе...":62 ТИ НЕ СИ ХОРАТА А ТОЗИ НАЗНАЧЕНИЯТ Е СЛУЖЕБЕН ЗА ИЗБОРИТЕ А НЕ ДА ПРИКРИВА ОСТАВКАЪНА ЦЯ.ОТО ШАР.АТАНСКО ПЕТРОХАНСКО ВЪН
22:21 20.02.2026
77 Уха
22:21 20.02.2026
78 София
22:21 20.02.2026
79 Мисля,
22:21 20.02.2026
80 Промяна
До коментар #33 от "механик":33 А ТИ ЛИ П.АТЕНИЯТ ТВОИТЕ ПОСТОАННИ ГНУСОТИИ ТУК ДА СЕ ПАЗПРОСТРАНЯВАТ ВЪН НА ПЕТРОХАНЦИТЕ
22:22 20.02.2026
81 Тоя ще
22:22 20.02.2026
82 Корупцияяяя!!!
Коментиран от #86
22:23 20.02.2026
83 Промяна
До коментар #62 от "Абе...":А ТОЗИ Е РАБОТЕЩА СИСТЕМА ЛИ НАЗНАЧЕНИЯТ С МЕТЕЖИТЕ ЛИ ВЪН СЛУГА НА ОЛИГАРСИТЕ ВЪН ПЕТРОХАНЦИ
22:23 20.02.2026
84 Промяна
До коментар #74 от "Само така!":ПЕШКА СИ ТИ А ТОЗИ Е ПЕШКА НА ПЕТРОХАНЦИ И ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ВЪН ОСТАВКА МЕТЕЖНИЦИ ЧЕ СТЕ И НАЗНАЧЕНИ ВЪН НИКОЙ НЕ ВИ Е ИЗБИРАЛ ИЗМАМНИЦИ
Коментиран от #88
22:24 20.02.2026
85 Истината
22:25 20.02.2026
86 Промяна
До коментар #82 от "Корупцияяяя!!!":А ТОЗИ ЗА ЛИЧНА УПОГРЕБА НА ПЕТРОХАНЦИ НАЛИ ЗА ИЗВРАТЕНЯЦИТЕ ПЕДОФИРИ ЗА ШАР.АТАНИТЕ ВЪН
Коментиран от #92
22:25 20.02.2026
87 е,очаквано
22:25 20.02.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Бастардо
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Редно е да се махат.Боко пита стринката,с кой акъл назначи г(у)ров за мин.председател.Трябва да излезнем по площадите.Ма де тоз акъл.
22:26 20.02.2026
90 ...
22:26 20.02.2026
91 Промяна
До коментар #73 от "Браво на Емил Дечев!! Има топки!!":БРАВО НА СЛУГАТА НА ОЛИГАРСИТЕ НА СЛУГАТА НА ПЕТРОХАНЦИ БРАВО НА НАЗНАЧЕНИЯТ САМОЗАБРАВИЛ СЕ ВЪН
Коментиран от #95, #96, #240
22:26 20.02.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Град Симитли
До коментар #91 от "Промяна":Стига лая,ма!
Спри се еече??
Коментиран от #102
22:29 20.02.2026
96 Ирония
До коментар #91 от "Промяна":Слугата на олигарсите чалгаря Дългуч е в истерия, меда от кацата секна.
Коментиран от #101
22:29 20.02.2026
97 някои хора
До коментар #64 от "Ала бала с президента":като не могат да влезат през вратата, го правят през задния вход или капандурата! Мечтата на ПП-тата за техни служби е на път да се сбъдне, но дали това ще им направи услуга, ако резултатът от изборите не отговаря очакванията им?
22:29 20.02.2026
98 Промяна
До коментар #92 от "Хахаха":АМА ТИ ЗА КАКЪВ СЕ ИМАШ АЗ ПИША ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА ЕДНИ НАЗНАЧЕНИ С МЕТЕЖИТЕ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ РЕШИРИ ЧЕ ЩЕ ВЕКУВАТ ТОВА Е
22:30 20.02.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Мафията вън!
До коментар #93 от "Промяна":Крадливите олигарси са зад крадливите партии ГЕРБ-ДПС НН-ИТН-ВЪЗРАЖДАНЕ, които фалшифицират изборите.
Коментиран от #105, #106, #108
22:30 20.02.2026
101 Промяна
До коментар #96 от "Ирония":КОЙ ПЛАТИ МЕТЕЖИТЕ СРЕЩУ ПРАВИТЕЛСТВОТО КОЙ НАЕ ОНЕЗИ ЗИТАТА ДА ЧУПЯТ ДА ПАЛЯТ КОЙ НАЗНАЧИ ТЕЗИ СЛУЖЕБНИ КОЙ
22:32 20.02.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 доикась
22:32 20.02.2026
104 Чалгаджията е срам за България
22:33 20.02.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 тръц
До коментар #100 от "Мафията вън!":ти си се родил даебил,или в последствие си се повредил?
22:34 20.02.2026
107 За размисъл
До коментар #19 от "Последния Софиянец":Глас в пустиня.
22:34 20.02.2026
108 Промяна
До коментар #100 от "Мафията вън!":МАФИЯТА 5 ГОДИНИ РАЗРУШАВА БЪЛГАРИЯ НЯМА КАК ДА СЕ СКРИЕ ТОВА АКО ЩЕ КАКВОТО И КОЙТО ДА УВОЛНЯВАТЕ ДА ТРИЕТЕ ДА БЕЗЧИНСТВАТЕ МА ФИЯТАААААА
Коментиран от #112
22:35 20.02.2026
109 Гост
22:35 20.02.2026
110 ГЕРБ създаде тази порочна система!!
Всички спящи клетки на всяко ниво в държавата на държавта службица верни на Борисов и Пеевски вън!
22:36 20.02.2026
111 Рептила
Коментиран от #125
22:37 20.02.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 6666666666666
22:39 20.02.2026
114 Българин
Коментиран от #118
22:39 20.02.2026
115 Гняс
22:39 20.02.2026
116 Промяна
Коментиран от #142
22:40 20.02.2026
117 Уууууууу
22:40 20.02.2026
118 Ирония
До коментар #114 от "Българин":Сорос-морос вашта свърши! Кражбите и корупцията туто ла финито! Мафията на боклука.
Коментиран от #127
22:40 20.02.2026
119 Певецът и слуга на Мафията се изказал
22:41 20.02.2026
120 Мирчев
22:42 20.02.2026
121 666
До коментар #11 от "Разкарай се пропаднал мафиот":Този е карикатура на мафиот.
22:42 20.02.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 На никой не му дреме за това!
До коментар #19 от "Последния Софиянец":Не ни дреме! Не отвличай вниманието!
22:43 20.02.2026
124 Подкрепа за полицията заплати 5 хил.евро
Коментиран от #203, #215
22:43 20.02.2026
125 Данко Харсъзина
До коментар #111 от "Рептила":Добър анализ. Йотова просто може да забрави да се кандидатира за Президент. Тя е първата жертва на педофилите. Втората жертва ще е Радев. Педофилите вече веднъж изчегъртаха 14 000 човека. И какво постигнаха - нищо. Назначиха шуренайковици и любовници на държавната копаня.
22:44 20.02.2026
126 Полицай
До коментар #68 от "Данко Харсъзина":След 3 месеца ще ги гледаш тия хотели през крив макарон
22:44 20.02.2026
127 Промяна
До коментар #118 от "Ирония":КРАЖБИ И КОРУПЦИЯ ХАХАХАХА ОТ ШАРЛАТАНИТЕ Е ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ С НОЗНАЧЕНИ ИЗМАМНИЦИ ИЗВРАТЕНАЦИ С МЕТЕЖИ НЯМА ДА ВИЛНЕЕТЕ ЙОТОВА СЪБУДИ СЕ
22:45 20.02.2026
128 Кои наричаш прости
До коментар #93 от "Промяна":Oлигoфрен неграмотен съвсем закопал герберастията
22:45 20.02.2026
129 Чистка на кадрите на Мафията!!
Въън корумпираните послушковци на Боко и Шиши!
Коментиран от #135, #138
22:45 20.02.2026
130 Българин
До коментар #57 от "Промяна":Ще се давиш на оная работа на бай ставри, гербарино
22:45 20.02.2026
131 Цвете
22:46 20.02.2026
132 Цвете
22:48 20.02.2026
133 Виж сега
До коментар #40 от "А!!!":Тези,които пишат без да мислят,ще си заслужат съдбата.Да не мислиш,че като те употребят да подскачаш на площада и да плюеш по хората,ще се погрижат за теб .Не си познал,ще си отидат по островите,а ти ще духаш супата.
22:48 20.02.2026
134 Цвете
22:48 20.02.2026
135 Промяна
До коментар #129 от "Чистка на кадрите на Мафията!!":ИСТИНСКАТА МАФИЯ ОВЛАДЯ ДЪРЖАВАТА НИ СЕГА С МЕТЕЖИТЕ И НАЗНАЧЕНИЯТА НА ТЕЗИ СЛУЖЕБНИТЕ
22:48 20.02.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Обективен
22:51 20.02.2026
138 То пък
До коментар #129 от "Чистка на кадрите на Мафията!!":Ще е една мафия,ако не може да се справи.Как избирателно слушате информацията,или ви казват какво точно да пишете.Скучно е вече.
22:51 20.02.2026
139 Хо хо
22:52 20.02.2026
140 боби
22:52 20.02.2026
141 Мокой
22:54 20.02.2026
142 Национален протестен щаб ДПС -ГЕРБ -ИТН
До коментар #116 от "Промяна":Излизаме заедно на масови протести както преди 2 месеца народа! Идваш ли или те е страх?
22:54 20.02.2026
143 ИТН бандити
Че и ИТН, като знаят, че няма да помиришат Парламент нивга повече, изпадат в истерия.
22:55 20.02.2026
144 Отвратен
22:57 20.02.2026
145 Алчния Чалгар
22:58 20.02.2026
146 К.К
22:59 20.02.2026
147 Да знае Дългуча прешив
22:59 20.02.2026
148 Реалист
23:00 20.02.2026
149 Казуар
23:01 20.02.2026
150 Връщай парите бре
23:02 20.02.2026
151 Нелс
23:04 20.02.2026
152 Скандал
23:05 20.02.2026
153 ИТН са „маргинална формация"
23:09 20.02.2026
154 Обратна тяга
23:11 20.02.2026
155 Въъъън!
Българите мразят това гнусно злобно подло лъжливо чудовище, което се крие в тъмната си дупка като червей.
23:13 20.02.2026
156 Въъъън!
23:15 20.02.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Корупцияяяя!!!
Вън всички послушковци на Шиши Магнитски!!!
23:17 20.02.2026
159 Тошко Интриганта
23:19 20.02.2026
160 ПРАВИЛНО ДОЛУ СЛЪВЧО
До коментар #157 от "Някой си":ЧЕРНОТОМЕКЕРЕ КЪМ ДПС
23:20 20.02.2026
161 Станчо
23:20 20.02.2026
162 Всичко да се изрине до основи!
А Слави нека си квичи, всички знаят че е мажоретка на Пеевски!!
23:24 20.02.2026
163 Чалгаджията е срам за България
23:25 20.02.2026
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Чики-рики
23:28 20.02.2026
167 Пълна пародия
23:34 20.02.2026
168 Ей тъпак
23:36 20.02.2026
169 Каква
23:45 20.02.2026
170 До Ком.124
23:48 20.02.2026
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 ИТН са лицемери без Морал!
23:58 20.02.2026
173 Винкел
00:02 21.02.2026
174 Мафията вън!
00:02 21.02.2026
175 9689
00:02 21.02.2026
176 Мнение
Мафията е много окопана.
Всшчки свързани с корумпираното управление на ГЕРБ трябва да сш отидат!
00:06 21.02.2026
177 ИТН бандити
00:07 21.02.2026
178 Съвет
00:09 21.02.2026
179 Изчезвай алчен гнусен чалгар!
00:11 21.02.2026
180 Това
00:11 21.02.2026
181 Скрий се брато
00:17 21.02.2026
182 Казуар
00:18 21.02.2026
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 Този коментар е премахнат от модератор.
185 Този коментар е премахнат от модератор.
186 Този коментар е премахнат от модератор.
187 Горски
00:28 21.02.2026
188 Този коментар е премахнат от модератор.
189 Този коментар е премахнат от модератор.
190 Горски
Коментиран от #192
00:39 21.02.2026
191 ной
00:45 21.02.2026
192 дудуяба
До коментар #190 от "Горски":Ми то Бойко си е чист педофил. дори без да броим Сесил Каратанчева...
01:02 21.02.2026
193 Този коментар е премахнат от модератор.
194 Този коментар е премахнат от модератор.
195 Нашмъркан чалгар
01:12 21.02.2026
196 Факти
01:25 21.02.2026
197 Радо
02:55 21.02.2026
198 Боби
03:12 21.02.2026
199 Иван
До честните Българи:
Не си губете смелостта и надеждата мили изстрадали за справедливост и почтенност братя и сестри!
Просто всички ще идем да гласуваме ,ще следим за нередности и ще пометем мафията като лавина!
Всеки честен и буден българин да се обади на всичките си добри приятели .Трябва да има нетърпимост към колебаещите се и мързеливите да отидат до урните.
Аз пътувам над 60 км отиване с връщане за да гласувам в чужбина.Събудете се от тази пасивност.
Ние като избиратели да покажем на политиците че сме техните началници,да покажем че ако сгрешат ще ги сменяме докато не се намерят свестни и почтенни.В нас е силата и когато това стане ясно и на нас избирателите ,тогава и хората които влизат в политиката ще са по близо до нашия морал.
Не те са спасителите а НИЕ!
Всички ченгеджийски скандали и постановки са преди всеки избор.Не им гледайте евтиния театър.
С уважение към моите сънародници от всички краища на света.
03:38 21.02.2026
200 славка
03:48 21.02.2026
201 бай Ганя
03:52 21.02.2026
202 итн
04:02 21.02.2026
203 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #124 от "Подкрепа за полицията заплати 5 хил.евро":Пляс пляс медалите
04:25 21.02.2026
204 Славчо
04:31 21.02.2026
205 Мнение
06:49 21.02.2026
206 Дано се върне държавността!
06:52 21.02.2026
207 Сзо
07:17 21.02.2026
208 ха ха
07:21 21.02.2026
209 Бахахахахабаб
07:48 21.02.2026
210 Васил
08:52 21.02.2026
211 Стига, сакато нищожество!
09:46 21.02.2026
212 Ха-ха-ха!
09:49 21.02.2026
213 4- и наглец банкянски
09:53 21.02.2026
214 до 11 - и
10:00 21.02.2026
215 От Варна
До коментар #124 от "Подкрепа за полицията заплати 5 хил.евро":Типично! Щом ви е препълнил паничката, ще го подкрепяте. Никакво угризение, че благинката е за сметка на сънародниците! Важно е, да мляскате самодоволно с препълнени тумбаци! Щастливите🐽🐽🐽🐽🐽🙈
10:29 21.02.2026
216 Тото
До коментар #6 от "Пешо":Той не е певец,той е придворен шут на дебелаците. Един нагъл клепар е Слави Зулуса,измекяр,лъжец и подъл човек.
10:43 21.02.2026
217 Този коментар е премахнат от модератор.
218 Този коментар е премахнат от модератор.
219 Този коментар е премахнат от модератор.
220 Този коментар е премахнат от модератор.
221 Като глеам
10:52 21.02.2026
222 Този коментар е премахнат от модератор.
223 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #75 от "ВСИЧКИ МРАЗЯТ":ВСИЧКИ МРАЗЯТ "ПАРТИЯ ПЕТРОХАН" (ПП ДБ) ...................... ФАКТ !
11:01 21.02.2026
224 Този коментар е премахнат от модератор.
225 Този коментар е премахнат от модератор.
226 до 223- и банкянски теляк
11:11 21.02.2026
227 Този коментар е премахнат от модератор.
228 Този коментар е премахнат от модератор.
229 Слави е лъжец!
11:22 21.02.2026
230 210- и Васил
11:23 21.02.2026
231 Този коментар е премахнат от модератор.
232 Има Такива Негодници!!!
МВР опроверга тези твърдения, като заяви, че не отговарят на истината.
Затова някои медии и политици говорят, че Слави Трифонов „излъга“ – това е умишлена измама, защото му липсват доказателства и официално потвърждение, но разпространява ДЕЗИНФОРМАЦИЯ!!!
11:26 21.02.2026
233 Слави измамника.
11:27 21.02.2026
234 Този коментар е премахнат от модератор.
235 незнайко
11:35 21.02.2026
236 Стига сте трили!
11:35 21.02.2026
237 Славчо
11:39 21.02.2026
238 Този коментар е премахнат от модератор.
239 Този
12:35 21.02.2026
240 2952
До коментар #91 от "Промяна":Боли ли? Явно маго те боли , твятя е "Пременил се Илия, погледнал се - пак в тия", и боли щото не са боко и шиши
Коментиран от #254
12:52 21.02.2026
241 Този коментар е премахнат от модератор.
242 Все тая
12:58 21.02.2026
243 !!!!
13:07 21.02.2026
244 Рангел
13:50 21.02.2026
245 Иван
14:05 21.02.2026
246 Ха-ха-ха- 245 - и!
14:55 21.02.2026
247 Този коментар е премахнат от модератор.
248 Защо?
15:06 21.02.2026
249 Българин681
15:08 21.02.2026
250 Има Такива Негодници!
16:00 21.02.2026
251 ДАСКАЛ ГЕНЧО
16:33 21.02.2026
252 Политически вампири
16:37 21.02.2026
253 Гюров да направи спешна ревизия на
16:39 21.02.2026
254 Промяна
До коментар #240 от "2952":ОТ 240 ДО КРАЯ НА КОМЕНТАРИТЕ ЕДИН П.ОСТ ЧОВЕЧЕЦ НЕВЕЖА БЕДЕН НЕУСПЯЛ В ЖИВОТА СИ ТУК СИ ИЗЛИВАОМРАЗАТА ХАХАХАХАХАХАХА ПРОСТОТИЯ ДО ШИЯ ОГРОМНА Е
16:49 21.02.2026
255 Дълъг,ти кой точно си,че да казваш
17:10 21.02.2026
256 Подлост
Разбиха правителство,
сега ръфат новия служебен кабинет.
Тошко внесе в Парламента най-гнусна и циничен начин на изказ.
17:15 21.02.2026