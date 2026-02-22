Тръмп праща плаваща болница в Гренландия, за да "лекува местните"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди да бъде изпратена плаваща болница в Гренландия, за да „лекува местните“.

„Изпращаме голям болничен кораб в Гренландия, за да лекува болните, които не могат да бъдат лекувани там“, написа американският лидер в TruthSocial.

Според Тръмп тази инициатива е била осъществена съвместно с губернатора на Луизиана Джеф Ландри.

Президентът добави, че корабът „вече е на път“.

През януари, говорейки на форума в Давос, Тръмп обяви намерението си незабавно да започне преговори за придобиване на Гренландия, отбелязвайки, че не използва и няма да използва сила. Той също така заяви, че Съединените щати са постъпили глупаво, като са го „дали“ на Дания след Втората световна война.

В случай на потенциална война, „ракети ще летят над Гренландия“, предупреди Тръмп. Но Съединените щати не могат да защитят острова, ако просто го вземат под наем.

След среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Тръмп обяви създаването на основите за бъдеща сделка за Гренландия. Той добави, че няма да налага 10% мита на няколко европейски страни, които трябваше да влязат в сила през февруари.

Както съобщава Axios, проектът на споразумение не предполага прехвърляне на суверенитета над острова на Съединените щати. Вместо това, той предлага разполагането на системата за противоракетна отбрана „Златният купол“ на острова, както и актуализация на споразумението за отбрана от 1951 г. между Вашингтон и Копенхаген.

Позицията на Вашингтон предизвика остри критики в самата Гренландия, където властите и мнозинството от жителите се противопоставиха на присъединяването към Съединените щати. Инициативата не успя да получи подкрепа и в Европа.