Тръмп праща плаваща болница в Гренландия, за да "лекува местните"

22 Февруари, 2026 05:27, обновена 22 Февруари, 2026 05:34

Корабът вече е поел на път

Снимка: YouTube
Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди да бъде изпратена плаваща болница в Гренландия, за да „лекува местните“.

„Изпращаме голям болничен кораб в Гренландия, за да лекува болните, които не могат да бъдат лекувани там“, написа американският лидер в TruthSocial.

Според Тръмп тази инициатива е била осъществена съвместно с губернатора на Луизиана Джеф Ландри.

Президентът добави, че корабът „вече е на път“.

През януари, говорейки на форума в Давос, Тръмп обяви намерението си незабавно да започне преговори за придобиване на Гренландия, отбелязвайки, че не използва и няма да използва сила. Той също така заяви, че Съединените щати са постъпили глупаво, като са го „дали“ на Дания след Втората световна война.

В случай на потенциална война, „ракети ще летят над Гренландия“, предупреди Тръмп. Но Съединените щати не могат да защитят острова, ако просто го вземат под наем.

След среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Тръмп обяви създаването на основите за бъдеща сделка за Гренландия. Той добави, че няма да налага 10% мита на няколко европейски страни, които трябваше да влязат в сила през февруари.

Както съобщава Axios, проектът на споразумение не предполага прехвърляне на суверенитета над острова на Съединените щати. Вместо това, той предлага разполагането на системата за противоракетна отбрана „Златният купол“ на острова, както и актуализация на споразумението за отбрана от 1951 г. между Вашингтон и Копенхаген.

Позицията на Вашингтон предизвика остри критики в самата Гренландия, където властите и мнозинството от жителите се противопоставиха на присъединяването към Съединените щати. Инициативата не успя да получи подкрепа и в Европа.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факти

    12 2 Отговор
    Тръмп праща плаваща болница в Гренландия, за да "лекува местните бъдещи американци"

    05:36 22.02.2026

  • 2 въпрос

    14 1 Отговор
    пак ли ще ги стерилизират?

    05:37 22.02.2026

  • 3 хехе

    13 2 Отговор
    да им прати една цистерна с белина она лекува всичко даже и ковид-19.

    Коментиран от #4

    05:40 22.02.2026

  • 4 Може

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    и Урсулата с ваксините !

    05:42 22.02.2026

  • 5 Чоне

    13 1 Отговор
    Егати,едно време най слабия ученик в нашия клас беше по интелигентен от Доналд.

    05:49 22.02.2026

  • 6 Гончар Романенко

    7 1 Отговор
    Абе,местните не ги мисли,дедо Дончо!
    ....теой подводничар лежи у техна болница!:))

    05:55 22.02.2026

  • 7 Алоуу

    15 2 Отговор
    Здравеопазването в Гренландия е безплатно.
    По голем типигьоз от Трампи нема...
    Сигурно ще изпрати и самолетоносач за да ги изнудва за пари...

    06:02 22.02.2026

  • 8 Циник

    8 2 Отговор
    От какво ще ги лекуват? От европейската зависимост ли? Корабът Гренландия вече плава към Америка и европейците нищо не могат да направят по въпроса. Ще им измъкнат една огромна територия, за която на никой в Европа не му пука. Ако бяха хвърлили толкова пари, колкото изсипаха в Украйна, щеше да е друго. Но, явно приоритетите са други.

    06:05 22.02.2026

  • 10 И от какво

    5 0 Отговор
    ще ги спасява?
    Най-добре от себе си да ги спаси.

    07:03 22.02.2026

  • 11 бай Митко

    4 0 Отговор
    Е стига де! Дядо дончо копира нашият дядо симон дето ни оправи за 800 дни ...! ЕС нека да наливат стотици милиарди в укрия пък сащисаните ще прелапат Гренландия безпроблемно! Урсуза най много да натовари дядо наско да брани Гренландия с паркираните ф16 ...!

    08:03 22.02.2026

  • 12 Васил

    3 0 Отговор
    Тази Болница е нужна повече на други дестинации от колкото на Гренландия очаква да им прати и лед за уискито.

    09:52 22.02.2026