Украйна удари завод за ракети „Орешник“ на 1500 километра от границата си

Най-малко 11 души бяха ранени при украински удар срещу руската република Удмуртия - регион, известен със своята отбранителна индустрия, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Трима души са били хоспитализирани, заяви регионалният министър на здравеопазването.

Още новини от Украйна

Според непотвърдени информации в социалните мрежи при ударите може да е засегнато ключово предприятие, произвеждащо ракетни системи, включително "Искандер" и "Орешник". Публикувани от местни жители изображения показват пожари и структурни разрушения. Някои източници твърдят, че цел на атаката е било предприятие за производство на ракетни двигатели, въпреки че няма официално потвърждение.

Губернаторът Александър Бречалов съобщи по-рано, че обект е бил поразен от дронове, като потвърди за щети и пострадали, без да уточнява точната локация или характера на съоръжението.

В столицата на републиката - Ижевск, летищните операции бяха временно преустановени заради въздушна тревога.

Украински медии по-рано съобщиха, че при атаката е използвана крилата ракета "Фламинго", а не дронове. От своя страна министерството на отбраната на Русия заяви, че системите за противовъздушна отбрана са свалили пет такива ракети и над 170 дрона, без да даде подробности за евентуални поражения.

Анализатори отбелязват, че предполагаемата цел се намира на около 1500 км от границата с Украйна, което подчертава способността на Киев да нанася удари дълбоко във вътрешността на Русия.