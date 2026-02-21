Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Украйна удари завод за ракети „Орешник“ на 1500 километра от границата си
  Тема: Украйна

Украйна удари завод за ракети „Орешник“ на 1500 километра от границата си

21 Февруари, 2026 18:20 6 039 273

  • украйна-
  • орешник-
  • русия-
  • удмуртия-
  • искандер-
  • фламинго

Украински медии съобщиха, че при атаката е използвана крилата ракета "Фламинго", а не дронове

Украйна удари завод за ракети „Орешник“ на 1500 километра от границата си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко 11 души бяха ранени при украински удар срещу руската република Удмуртия - регион, известен със своята отбранителна индустрия, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА, предаде БТА.

Трима души са били хоспитализирани, заяви регионалният министър на здравеопазването.

Още новини от Украйна

Според непотвърдени информации в социалните мрежи при ударите може да е засегнато ключово предприятие, произвеждащо ракетни системи, включително "Искандер" и "Орешник". Публикувани от местни жители изображения показват пожари и структурни разрушения. Някои източници твърдят, че цел на атаката е било предприятие за производство на ракетни двигатели, въпреки че няма официално потвърждение.

Губернаторът Александър Бречалов съобщи по-рано, че обект е бил поразен от дронове, като потвърди за щети и пострадали, без да уточнява точната локация или характера на съоръжението.

В столицата на републиката - Ижевск, летищните операции бяха временно преустановени заради въздушна тревога.

Украински медии по-рано съобщиха, че при атаката е използвана крилата ракета "Фламинго", а не дронове. От своя страна министерството на отбраната на Русия заяви, че системите за противовъздушна отбрана са свалили пет такива ракети и над 170 дрона, без да даде подробности за евентуални поражения.

Анализатори отбелязват, че предполагаемата цел се намира на около 1500 км от границата с Украйна, което подчертава способността на Киев да нанася удари дълбоко във вътрешността на Русия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 118 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хихи

    167 218 Отговор
    "Орешник", ще има за всички от сърце...
    Този път още по близо до полската граница...

    Коментиран от #17, #203

    18:23 21.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 На ден

    65 22 Отговор
    колко Орешника правят?

    Коментиран от #147, #259

    18:24 21.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Даааааа

    157 46 Отговор
    Според непотвърдени информации в социалните мрежи.
    Една жена казала на мойта комшийка

    Коментиран от #45, #223

    18:24 21.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Република Удмуртия

    65 25 Отговор
    най-чистите руснаци !

    Коментиран от #112, #144

    18:25 21.02.2026

  • 14 Мухахаха

    13 33 Отговор

    До коментар #3 от "Давайте":

    Дупе

    18:25 21.02.2026

  • 15 Стенли

    124 65 Отговор
    Отговорът ще бъде СТРАШЕН то зеления фасул не разбра ли че единственото спасение каквото остане от така наречената държава Украйна е незабавно вдигане на бялото знаме но на него не му отърва сключване на мир с Русия щото ще се разбере колко милиона долари и евро е скътал

    Коментиран от #42

    18:26 21.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 По-добре да не падне

    84 80 Отговор

    До коментар #2 от "хихи":

    в самата Полша, че и те имат да връщат на руснаците.
    И ще има - Варшава за три дни.

    Коментиран от #201

    18:26 21.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кремъл

    42 31 Отговор
    Не е засегнат нито един Орешник на Путин!

    18:27 21.02.2026

  • 20 Пич

    69 21 Отговор
    Хахаха..... Успокоих се! Коваленко е жив!!! И пише ли пише, от някое мазе, за Бесарабски Фронт!!!

    18:27 21.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Купейка

    24 29 Отговор
    Меките палачинки нещо се услушват

    18:27 21.02.2026

  • 23 А полумъж

    5 13 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    може ли да дойде или ще им ги проверявате на пункта?

    18:27 21.02.2026

  • 24 От Германия

    42 61 Отговор

    До коментар #6 от "Да де":

    А ние помним, как щяхте да превземате Берлин за две недели. Сега разправяте, че само да вземете Киев след още три дни и ще дойдете в Берлин.

    Коментиран от #33

    18:28 21.02.2026

  • 25 Митя

    25 31 Отговор
    Пръъъц!Ох,пущих адин Орешник!

    Коментиран от #135

    18:28 21.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 руски банан

    19 15 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Барабар Петко с мъжете.

    18:29 21.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дръта чанта

    56 34 Отговор

    До коментар #24 от "От Германия":

    Бай мерц да учи Руски ще му треба

    18:30 21.02.2026

  • 34 Освен това

    23 17 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха ха ха":

    Медведев може да си извади ядрения фишек.

    18:30 21.02.2026

  • 35 Фламинго

    22 17 Отговор
    било томахавка!

    18:30 21.02.2026

  • 36 Българин

    39 48 Отговор
    Зеленски им развинти главите!

    Коментиран от #72, #122

    18:30 21.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Лъжат бандерите

    35 25 Отговор
    имало ло е изпитание на третия Орешник!

    18:33 21.02.2026

  • 40 Гост

    44 21 Отговор
    Това по чия заповед, на Зеленски или на МИ6?🤩 Ама те руснаците знаят, ясно е!

    18:33 21.02.2026

  • 41 Байдън

    38 65 Отговор
    Ако Украйна имаше Томахавки до сега войната щеше да е приключила.

    И селските сметки на Тръмп. Всичкото оръжие, което Байдън даде на Украйна е било старо с изтичащ срок на годност, което е било разчетено за ютилизация.

    Така че САЩ никакви пари не са похарчили реално за Украйна. Ако бяха дали ново оръжие. Путин щеше да е вече увиснал на червената петолъчка.

    Коментиран от #265, #266

    18:34 21.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ути

    26 36 Отговор
    Колко ватнишко печено има?

    18:34 21.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 56788

    61 20 Отговор
    Статията е уникална, ,удари но може би е ударила а може би не ,нормално за автора

    Коментиран от #248

    18:35 21.02.2026

  • 47 Бункера!

    26 34 Отговор
    Целете бункера!

    18:35 21.02.2026

  • 48 Хааа

    24 36 Отговор
    Рашиски некадърници.

    18:35 21.02.2026

  • 49 Компот

    35 19 Отговор
    Не било завод,а цех за ядки!

    18:36 21.02.2026

  • 50 пиночет

    28 31 Отговор
    Идва краят на Путин

    18:36 21.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 След 3 дни имаме Годишнина на Усрацията

    25 28 Отговор
    Какво ще ни прочете Фюрера и какво ще се отчита като успех!

    Другарки и Другари, както не можахме даже и Развитото Социалистическо Общество да построиме, та така и СВУсрацията.
    А 1980 година според Никита Хрушчов Друзатя щеха да почнат да строят Комунизъма!
    Трънки!

    Коментиран от #81, #229

    18:37 21.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Какво

    23 16 Отговор

    До коментар #3 от "Давайте":

    да дават осраийнците, г@зо ли?

    18:37 21.02.2026

  • 56 Тома

    24 13 Отговор
    Когато прочетох веднага станах челик защото завода е на полето в хангар за комбайни

    18:38 21.02.2026

  • 57 Трети път

    13 11 Отговор
    удрят завида,при 99% завършен Орешник!

    18:38 21.02.2026

  • 58 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 8 Отговор

    До коментар #44 от "Боруна Лом":

    Господине ще ви вкарам радиация!

    18:38 21.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Стенли

    27 23 Отговор
    Така наречената държава Украйна никога няма да победи Руската федерация

    Коментиран от #67, #69

    18:39 21.02.2026

  • 61 Бегай от София в Сочи

    15 29 Отговор

    До коментар #52 от "Софиянец":

    Софиянец
    00ОТГОВОР
    😂 Днеска да не е ден на бандеровските лъжи или с други думи 404 има национален празник, бухахах
    -;-
    Щом Рашистите не могат да се справят с 404 значи са силно пропаднали!
    На 24.02.2026 година какви истини ще четем за победите на Рашмахта!

    Коментиран от #63

    18:39 21.02.2026

  • 62 Бил Клинтън

    23 33 Отговор
    Представяте ли си САЩ да нападнат Афганистан и талибаните да ликвидират 1.2 милиона американски войници? Знаете ли загубите на САЩ в Афганистан за 20 години на 10 000 километра от дома?

    Общо загинали, включително от препиване и oнаниране: 2456 и 25 хиляди ранени.

    А Русия за 4-ри години - 1.2 милиона убити и ранени на своята граница.

    Коментиран от #66

    18:39 21.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 ФСБ

    20 11 Отговор
    е арестувала пиян пушач!

    18:40 21.02.2026

  • 65 Марче

    20 13 Отговор
    Колко пъти ще я публикуваш тази новина!

    18:41 21.02.2026

  • 66 Буш муш

    14 13 Отговор

    До коментар #62 от "Бил Клинтън":

    То вече се случи, ама всичко е засекретено и избягахме навреме!

    18:41 21.02.2026

  • 67 Но има

    7 6 Отговор

    До коментар #60 от "Стенли":

    Утмуртия:))))

    18:41 21.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Масово руснаците

    32 20 Отговор
    Призовават Путин за масиран удар по Киев и е загатка защо не го прави. До кога ще се лигави

    Коментиран от #76, #85, #87, #99, #124

    18:42 21.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Фройд

    22 19 Отговор
    Това е фейк. Сега ще ви го обясня, ако искате да нанесете поражение на врага, ще търсите максимални щети.
    Логично, нали?
    Четем в статията, 11 ранени?!
    Значи правиш бойно оръжие което е скъпо, и щети като от китайска пиратка.
    Фейк.

    Коментиран от #86

    18:42 21.02.2026

  • 74 Путин

    11 11 Отговор
    кога превзе Утмуртия?

    18:43 21.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Нема

    14 7 Отговор

    До коментар #71 от "Масово руснаците":

    с какво!

    18:44 21.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Джугашвили

    13 9 Отговор
    Немедлена преместване на заводите в Якутия!

    18:45 21.02.2026

  • 81 БОЛШЕВИК

    24 24 Отговор

    До коментар #53 от "След 3 дни имаме Годишнина на Усрацията":

    Комунизма или социализма беше построен още със създаването на СССР. Икономика, селско стопанство, здравни услуги, образование и др . бяха държавни. Нямаше феодали и феодализъм, нямаше капиталисти и капитализъм, нямаше престъпност почти, хората живееха спокойно за утрешния ден, за всеки имаше работа не при робовладелци и чорбаджии и т.н.

    Коментиран от #95, #104, #155

    18:45 21.02.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Салавьов

    14 6 Отговор

    До коментар #71 от "Масово руснаците":

    чак припадна.....

    18:47 21.02.2026

  • 86 Да де

    14 21 Отговор

    До коментар #73 от "Фройд":

    11 ранени, ама според руски данни.Знсчи много вата е дала фира.

    Коментиран от #96

    18:47 21.02.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Фейк на часа

    30 17 Отговор
    Отдавна копаете дъното с тази укро-пропаганда и примитивна русофобия.

    18:48 21.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Диванен пл..

    18 10 Отговор

    До коментар #3 от "Давайте":

    Щом са ти братя , гаси телевизора, спирай пуканките, мешката суха храна за 3 дни и Киев.

    18:48 21.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Бунар хисар

    21 20 Отговор

    До коментар #81 от "БОЛШЕВИК":

    Съветският строй се е феодализъм. Феодалите са партийните секретари, болярите ЦК на КПСС, а царят беше генсека. Престъпността в СССР е огромна. Пословични са историите на Жуков. И то говорим за битовата престъпност. А кражбите и корупцията - тия дори не ги брояха. При социализма, който можеше да открадне крадеше, защото това беше единствен начин да си набавиш.

    Коментиран от #107, #109

    18:50 21.02.2026

  • 96 Чалми

    12 8 Отговор

    До коментар #86 от "Да де":

    и бради имало на километър!

    18:51 21.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Ако се ударят

    11 8 Отговор
    и иранските заводи????

    18:52 21.02.2026

  • 102 Пилотът Гошу

    23 14 Отговор
    Страшна статия 😂 😂 😂 😂 Ударило с дронове, но май ракети, може би туй, може би онуй... По данни от фейса, една жена на пазара каза и тн... 🤦🏻‍♂️ 🤦🏻‍♂️ 🤦🏻‍♂️

    18:52 21.02.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Обучител

    20 16 Отговор

    До коментар #81 от "БОЛШЕВИК":

    В Путинска Русия сега ще назначават в пожарната команда наборни войници, защото заплатите били ниски и нямало пожарникари, а наборниците са безплатен труд - крепостни работещи ангария.

    Друга форма на крепостничество е, че договорите с Министерството на Отбраната за СВО са безсрочни. Воюваш, докато те убият или те осакатят. Робство.

    18:53 21.02.2026

  • 105 В съседните села

    12 5 Отговор
    са събирали лешници!

    18:54 21.02.2026

  • 106 Вова нищо няма да удари

    10 17 Отговор

    До коментар #4 от "ЗЗ топ":

    ЗЗ топ
    5213ОТГОВОР
    Зеленото, да почва цвиленето сега, че утре ще бъде късно! Удри Вова! ЯКО!
    -;-
    А и да види как ще предобри поне територия да му отстъпят, та да има какво да залъгва водкаджиите!

    18:54 21.02.2026

  • 107 БОЛШЕВИК

    9 12 Отговор

    До коментар #95 от "Бунар хисар":

    Вие какво крадехте и откъде?

    Коментиран от #123

    18:54 21.02.2026

  • 108 Мисирка от Фейкове

    18 10 Отговор
    Аз не знам как се пише "присаждане на орган",
    но знам, че току-що Украйна удари Кремъл с ядрено оръжие и Путин е пред капитулация.
    За този си фейк получих 5 евро.
    Майтап да става.

    18:54 21.02.2026

  • 109 Бригаден генерал Дин

    19 18 Отговор

    До коментар #95 от "Бунар хисар":

    Изоставаш с 30 години. Така беше до оставката на Елцин. Владимир Владимирович унищожи организираната престъпност. Мутри управляват България, а не Русия.

    Коментиран от #119, #128

    18:54 21.02.2026

  • 110 Бункера!

    17 13 Отговор
    Целете бункера на плъха!

    Коментиран от #115, #154

    18:54 21.02.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 БПФ

    12 8 Отговор

    До коментар #13 от "Република Удмуртия":

    Ами от унгро-финската група са, но етническите руснаци са мнозинство в републиката....

    18:56 21.02.2026

  • 113 Гадно

    10 13 Отговор

    До коментар #103 от "Смех с ватенки":

    Смех с ватенки
    00ОТГОВОР
    Къде се запиляха инженерите на кинжал?
    -;-
    Работят по безаналоговия алуминии на Рашмахта!

    Малее какво ли ще представлява това така очаквано РАУ-26!!!

    18:56 21.02.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Тити

    13 7 Отговор
    Ама нали Рашистите бяха без аналогови а какво стана.

    18:58 21.02.2026

  • 117 Цензура

    14 10 Отговор
    Може би някой от военните заводи е бил цел на атаката, но няма никакви реални и достоверни данни за сериозни щети. Ижевск е един от традиционните центрове на руската оръжейна промишленост още от царско време.

    18:59 21.02.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 ЪХЪ

    12 9 Отговор

    До коментар #109 от "Бригаден генерал Дин":

    И баш попа на Русия е полковник от КГБ.

    19:00 21.02.2026

  • 120 Гост

    7 12 Отговор
    Срещу Русия- НЕ, с Русия- ДА, и така драги ми смехурко, Цивилизацията явно е интелектуално ампутирана, заета е с други работи...😉

    Коментиран от #142

    19:00 21.02.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 То за какво ли са им на рашистите глави

    11 15 Отговор

    До коментар #36 от "Българин":

    6 Българин
    915ОТГОВОР
    Зеленски им развинти главите!
    -;-
    на рашистите им трябва водка и сельодка!

    19:01 21.02.2026

  • 123 Х аха ха

    12 9 Отговор

    До коментар #107 от "БОЛШЕВИК":

    Тия дето най-много жалеете социализма, крадяхте най-много.

    19:02 21.02.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Керчо

    12 10 Отговор
    До кога ще пишете глупости...

    19:03 21.02.2026

  • 126 ВВП

    12 12 Отговор
    Окропите са най тъпото и лъжливо племе в света .Закриха си смотаната псевдо държава .Всички им се радват .
    .

    Коментиран от #131

    19:03 21.02.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Бунар хисар

    11 15 Отговор

    До коментар #109 от "Бригаден генерал Дин":

    То самият Путин е самата организирана престъпност. Вие любителите на Путин нищо не знаете знаете за Русия.
    И престъпността е висока и алкохолизмът е удря нови тавани. В пъти по-зле е от България.

    19:04 21.02.2026

  • 129 ВВП

    2 4 Отговор
    От Есср им се радват .оше 20 гид ,и ги вземат в Съюза ..

    19:05 21.02.2026

  • 130 Последния Софиянец

    15 9 Отговор
    Удри по таа пияна вата.

    19:05 21.02.2026

  • 131 Ха ха ха ха

    7 7 Отговор

    До коментар #126 от "ВВП":

    Тия окропи за които говориш според Путин са чисти руснаци. И утре ще им правиш теманета.

    19:05 21.02.2026

  • 132 Тръмпона пак ще каже,

    10 5 Отговор
    че Украйна трябва да се предаде!

    А ДиДжея ще поиска да спрат всякаква помощ за Украйна.

    19:06 21.02.2026

  • 133 Жалко за При гожин

    7 4 Отговор
    Този е оли -га -рх и последна грижа са му руснаците. "Договорняка" го оправдава с това че видиш ли все го льж-ат. Потрайте още няколко години и всичко ще льсне , сега е невозможно по ред причини главната от която е ст-рах.
    ,

    19:06 21.02.2026

  • 134 ВВП

    12 9 Отговор
    Сега орешниците ще ги сделат в бункера при ботокса вече!

    19:06 21.02.2026

  • 135 Абе

    4 6 Отговор

    До коментар #25 от "Митя":

    Митя, ти май се н...ас..р..а.......

    19:07 21.02.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Бригаден генерал Дин

    9 7 Отговор

    До коментар #136 от "Мразя руснаци":

    По подло, продажно и пошло е само задунайски му раб!

    19:10 21.02.2026

  • 140 Успехите на СВО

    14 11 Отговор
    1. Най-големият строител в Русия - Самолет - фалира.
    2. Проектът Аурус на чийто автомобил Аурус се вози Путин - е замразен.
    3. Железниците са пред фалит - дават им някакъв кредит, за да не спрат.

    И в това време ВСУ за 5 дни освободи толкова територия, колкото руснаците завзеха за последните 2 месеца.

    19:10 21.02.2026

  • 141 Бригаден генерал Дин

    8 7 Отговор
    Калния бункир ще бъде унищожен, а страхливеца ще виси от башнята на спаска.

    19:11 21.02.2026

  • 142 Серги

    9 10 Отговор

    До коментар #120 от "Гост":

    ПутеКов яко го бомбят в дълбоката задначаст. Всички рашистки заводи ще бъдат заровени под кота 0

    19:12 21.02.2026

  • 143 НЕ МОУ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    10 7 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    19:12 21.02.2026

  • 144 Дик диверсанта

    7 6 Отговор

    До коментар #13 от "Република Удмуртия":

    Завода е строен през 1942 година от американци, като част от Ленд лийза.
    Иначе там са истински руснаци, преди да се смесят със славяните, които са запазили автентичността си, имат много бедно меню, остаряват бързо, жените са съсухрени и нямат почти никакво развитие.

    19:13 21.02.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Стенли

    9 7 Отговор
    Само от загрузка с 200 разбира блатара пиян и копейката му гладна!

    19:14 21.02.2026

  • 147 На година 2

    8 5 Отговор

    До коментар #5 от "На ден":

    И то единият падна във Русия

    19:14 21.02.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Казва се

    1 1 Отговор

    До коментар #148 от "ЕЙ БАНДЕРИТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ":

    Донбас!

    19:18 21.02.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 стоян

    10 8 Отговор

    До коментар #81 от "БОЛШЕВИК":

    До 81 ком - другарю болшевик че то партийните секретари са имали повече власт от рузките помешчици - секретаря кумунис каквото каже това става - ако му хареса жената ти - ти ще си в сибир

    19:20 21.02.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 БОЛШЕВИК

    5 13 Отговор
    Орешника е с части от 60те години, уазката е по модерна, няма такъв срам за куупейките съдрани!

    19:23 21.02.2026

  • 162 Русо-фил кьм 47 ком.

    2 0 Отговор
    Тук си прав и аз см за.Има обаче един проблем или по скоро вьпрос , защо никой не б.и.е по бункерите и от едната и от друга страна .... дори по второстепенните , даже от по ниско ниво?!Чудна работа нали? Чудна Чак ми-ри-злива!

    Коментиран от #167

    19:23 21.02.2026

  • 163 Руси Филев

    6 4 Отговор
    Пак вдигнах кръвно!Спирам да чета!

    19:24 21.02.2026

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Само Тръмп

    8 3 Отговор

    До коментар #162 от "Русо-фил кьм 47 ком.":

    има бункерна бомба!

    Коментиран от #190

    19:25 21.02.2026

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Добре

    9 3 Отговор
    че трите Орешника не са били заредени!

    19:27 21.02.2026

  • 173 Григор

    9 10 Отговор
    Сега ще последва удар точно с "Орешник" за да им покажат, че завода си работи и ракетите не са свършили. До този момент Русия е използвала "Орешник" само в два случая. Ако обаче продължават да твърдят абсурди, програмата може да се сгъсти и играта да загрубее.

    19:27 21.02.2026

  • 174 какво си играете с завод!

    9 7 Отговор
    на половин година пускат един"орешник"!за да има реми им ударете -керченският мост и предложете реми,като имате готовност да сринете само кремъл ......моста ударете с 5 тауруса и другото ще дойде от физиката.........

    19:27 21.02.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Алексеев

    4 1 Отговор
    оздравя ли?

    19:30 21.02.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 11 ранени

    5 3 Отговор
    са конструкторското бюро....

    19:31 21.02.2026

  • 179 Руснаци

    8 11 Отговор

    До коментар #175 от "Първанов":

    Братле какво ще срещне Нато бе, 5 години само лаят, Нато са бита карта и те си го знаят, ако бяха силни щяха да нападнат, ама се оказа че дори и на думи не са силни, никой не ги зачита

    19:31 21.02.2026

  • 180 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 181 Да та..

    6 6 Отговор

    До коментар #136 от "Мразя руснаци":

    Ти си от Тия дето до обяд мразят оня в огледалото а след обед целия свят. Сега 20+години ти крадат злато, сребро и пр. що не кв.. иш. ?!

    Коментиран от #185

    19:32 21.02.2026

  • 182 Удмурт

    10 8 Отговор
    Искаме свобода от руските империалисти.Разпад за последната колониална империя.
    Свобода за Чеченци, Инжуши, дагестанци, кабардинци, чукчи , татари, бУлгари, якути, ...и всички останали подтикнати народи от рашистите и кремълската банда

    19:32 21.02.2026

  • 183 Абе

    6 4 Отговор
    Волен да не е в Купянск?

    Коментиран от #198, #207

    19:33 21.02.2026

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Въшките

    3 2 Отговор

    До коментар #181 от "Да та..":

    ти крадат!

    19:34 21.02.2026

  • 186 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 ТОВА АКО Е ВЯРНО

    8 6 Отговор
    Ще се отрази много лошо на фашистбандерите.

    19:36 21.02.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Кико канадеца кьм 167

    3 2 Отговор
    Е тук вече ти пролича че си неподготвен! Тия приказки не са за сериозни сайтове и медии и не бива така, пада нивото.......

    19:42 21.02.2026

  • 193 Да,бе

    6 4 Отговор
    Последният укромонгър ще превземе зоопарка в Москва...Украйна ще я бъде само в Марвел...

    19:43 21.02.2026

  • 194 някой си

    5 6 Отговор
    как можете да пишете такива измишльотини,няма разумно същество което да ви се върже на пропагандата

    19:44 21.02.2026

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 Ако си мислиш, че

    11 3 Отговор

    До коментар #3 от "Давайте":

    тия неща ги вършат братята ти украинци и то с "украински" ракети, значи ваксите и бустерите са си свършили добре работата.
    Ама вече се гответе за поредното риване заради счупени прозорци на болници и детски градини из Украйна и крокодилски сълзи за българите в Одеса.

    19:44 21.02.2026

  • 197 Един пробит цент

    7 6 Отговор
    Ха ха ха ха! Скоро урките ще се нуждаят от гостоприемна страна, която да ги приюти. София е добро място за тяхното разположение! Ха ха ха ха! Ха ха ха ха! Ха ха ха ха!

    Коментиран от #213

    19:46 21.02.2026

  • 198 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 199 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 200 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 201 Морски

    9 3 Отговор

    До коментар #17 от "По-добре да не падне":

    За какво имат Полша да връщат на руснаците я поясни?

    Коментиран от #273

    19:48 21.02.2026

  • 202 Хахах

    8 4 Отговор
    Знам го тоя завод.Там се произвеждат стикерите за орешника и други ракети,които могат и без стикери да летят и нанасят удари

    19:51 21.02.2026

  • 203 Вова

    13 10 Отговор

    До коментар #2 от "хихи":

    защо ги жалиш бандерскте тикви, 3 орешника са достатъчни.

    19:51 21.02.2026

  • 204 В заглавието пише: -Украйна удари

    12 4 Отговор
    а в статията: -Може би! Вероятно! Ха дано!

    Пък и дали е Украйна или са Миротворците???
    Вчера например западните медии признаха, че украинските Еф-16 ги карат европейски натюфци!

    19:52 21.02.2026

  • 205 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 някой си

    3 3 Отговор

    До коментар #208 от "Пиночет":

    значи идва ред тебе да те пуснем

    20:02 21.02.2026

  • 210 Дедо

    5 6 Отговор
    Какво истинско православно и славянско име Удмуртия ..........направо върха на славянската писменост и култура

    Коментиран от #222

    20:02 21.02.2026

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 213 Ама те и сега са ни наводнили...!

    7 3 Отговор

    До коментар #197 от "Един пробит цент":

    Лятото-по черноморските ни курорти...!
    Зимата-по Банско и Пампорово...!
    Нека им е зле,като ние им плащаме...!

    20:07 21.02.2026

  • 214 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 215 Перо

    14 5 Отговор
    Какво Фламинго, какви 5 лв.? Това, че са изстреляни такива ракети не означава, че има поражения! Руснаците имат ПВО за крилати ракети Томахоук, още от 70-те г. на миналия век!

    Коментиран от #218

    20:10 21.02.2026

  • 216 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 217 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 218 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 219 ицо

    5 2 Отговор
    натовски диверсанти

    20:11 21.02.2026

  • 220 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 221 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 222 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 223 Нека планктона е в еуфория

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "Даааааа":

    Еее, ама молим ти се, щом Мара го казва всяка едноклетъчна жълтопаветноумнокрасива амеба верва и спори, че е така.

    Коментиран от #226

    20:14 21.02.2026

  • 224 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 225 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 226 Ама ти интернет имаш ли

    4 8 Отговор

    До коментар #223 от "Нека планктона е в еуфория":

    Съвременните Чи ки джии нито руски знаете нито знаете къде да гледате.Що се обаждаш като си проzт.

    20:16 21.02.2026

  • 227 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 228 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 229 Ужас(истински)

    8 3 Отговор

    До коментар #53 от "След 3 дни имаме Годишнина на Усрацията":

    Какъв Хрусчов те гони през 1980, като го свалиха от власт през 1964г. Или да пишеш нещо, за да не скучаеш...

    20:18 21.02.2026

  • 230 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 231 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 232 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 233 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 234 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 235 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 236 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 237 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 238 Тръмп

    4 6 Отговор
    е дал координатите!

    20:28 21.02.2026

  • 239 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 240 БГ тролетсриатът

    5 9 Отговор
    не може да спре теча от памперса! Крепостните в потрес...

    20:34 21.02.2026

  • 241 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 242 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 243 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 244 Центурион

    5 10 Отговор
    Не ставай смешен , Уили ! Къде го видя това ПВО да работи срещу крилати ракети. В някоя анимация сигурно .
    Но реално Русия не може да сваля крилати ракети.
    Това го е казвал и оръжейния експерт Максим Климов . И още каза :

    Буревестник е глупост, която може да лети много дълго, но забележимостта й е по-голяма, отколкото на Х-101. Работата по „Посейдон“ започна още през 1983 г. Какво се получи при нас – изделието се провали. Колосални пари бяха вложени в задънена улица.“

    20:41 21.02.2026

  • 245 разкази под шипковия храст

    9 4 Отговор
    Може би , ама надали . Ама анализаторите предполагат . Ама на укрите далекогледа се счупил и даже не видели какво точно било станало .....

    20:50 21.02.2026

  • 246 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 247 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 248 Не си

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "56788":

    прав.Ако тази статия е уникално, то значи че и всички останали са такива, щото разлика между тях няма. И къде тогава е уникалносттта?

    20:57 21.02.2026

  • 249 Ама шарани сте вси укропитиеци

    13 5 Отговор

    До коментар #239 от "Лили":

    Кой ракетен иженер разработил супер секретно оръжие ще го остави ей така да се търкаля в невзрачна барака...
    Че даже и гълъби да го нацвъкват...
    Аре малко мозъчни напъни...

    20:58 21.02.2026

  • 250 Бригаден генерал Дин

    12 3 Отговор
    Имали тука хохлофили? Пуснаха ли водата в Киев да си операт оцапаните гащи?

    21:07 21.02.2026

  • 251 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 252 Бригаден генерал Дин

    6 4 Отговор

    До коментар #251 от "ПОТАПЯНЕТО ИМ Е СИГУРНО":

    Президентът Доналд Тръмп с преголямо удоволствие ще даде зелена светлина за потопяване на острова. Острова бизнес не предлага, а Русия предлага бизнес проекти за $12000 МИЛИАРДА! Това значително ще намали американския дълг.

    21:18 21.02.2026

  • 253 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 254 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 255 Горски

    14 3 Отговор
    Според някои от писанията остава още съвсем малко до пълната победа на Украйна над "фашистка" Русия. И най великия президент е Зеленски. Да това може би се случва във някакъв паралелен свят, аз живея в настоящия и виждам и чувам нещо съвсем друго. Наркотици не употребявам. Някой дали си дава сметка какво точно представлява един завод за производство на ядрени балистични ракети? Дали крилати ракети въобще биха причинили вреда на производствения процес на такова съоръжение, как мислите?
    Това пак поповод "чистата журналистика", на троловете не смятам да обръщам внимание.
    За тях напомням термина "поразили"! Което въобще не значи унищожили - напълно, частично и каквото друго се сетите. В интерес на истината, нали? Не на сензацията. Интересно ми е отговора на удара? Равно противодействие... Физика.. Целта е да се валидира лапаницата на милярди от соросоидите в Брюксел и изпирането на парите от укро райха. Все пак тези откоито се вземат милярдите евра чакат да чуят за какво се харчат, а с фалшивите новини това става много лесно :) Аз пък отидох до кв Максуда и там една мургава гледачка на боб ми каза, че Зелю пак е зобил пудра захар, а службашите му пак са пуснали активно дезинформационно мероприятие. "Орешник", ще има за всички от сърце, този път още по близо до полската граница.

    21:25 21.02.2026

  • 256 ударили ууукрите...

    6 2 Отговор
    с епилираните си розови бузки

    21:53 21.02.2026

  • 257 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 258 Отреазвяващ

    4 2 Отговор
    Като гледам в телеграмите как излетя прословутата ,,ракета" ,мисля,че е ФАУ-2.Към днешната дата ФАУ-айде по-сериозно

    22:14 21.02.2026

  • 259 Отреазвяващ

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "На ден":

    Ще има за всички желаещи.

    22:15 21.02.2026

  • 260 Дзак

    4 1 Отговор
    Явно всички знаят къде се произвеждат тези оръжия!

    22:15 21.02.2026

  • 261 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 262 някой си

    5 3 Отговор

    До коментар #257 от "Сардукар":

    лъжи колкото искаш, всички са за Русия,слава на руските братя 🇷🇺

    22:42 21.02.2026

  • 263 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 264 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 265 В.В.П

    8 0 Отговор

    До коментар #41 от "Байдън":

    Ако Русия реши да святне Термоатомите, то до сега войната щеше да е приключила.

    И краварските сметки на Бай ти Из Дън.
    И Всичкото оръжие, което Бай издънката и шайката му даде на украйна било старо, ново с изтичащ срок на годност, и ново с без срок , което е било разчетено за киевско бандерските нео нацистки режим, е така си отиде, за Скраб.

    Така че Ф.А.Щ са похарчили реално към 400 милиарда за у.Край.на.
    Ако не беше спечелил изборите чичо Доньо,
    дали Бай Из Дън нямаше да е вече увиснал на черницата пред бялата плевня с озъбено че не.

    23:19 21.02.2026

  • 266 някой си

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Байдън":

    май ти ще виснеш на черницата като ти знае толкова балалайката,и то на собствените ти карантии

    23:33 21.02.2026

  • 267 оня с коня

    0 4 Отговор
    НЯМА ВЕЧЕ Западни Ракети и снаряди скопени до 80км далекобойност/Хаймарс например/,има РАЗПИЩОЛВАНЕ на Украйна с Удари където си поиска в Страната на Ленин!Чалка БГ обаче помни 45-годишната Българосъветска дружба която беше "като слънцето и въздеха за всяко живо същество/Т.Живков/",затова и С ЛЮБОВ изписва на Снарядите произведени от Заводите ни за Украйна "Здраствуйте Братушки"!

    Коментиран от #269, #271, #272

    23:54 21.02.2026

  • 268 някой си

    4 0 Отговор
    или си с Русия или си храна за червеите,няма други варианти!

    02:06 22.02.2026

  • 269 някой си

    3 0 Отговор

    До коментар #267 от "оня с коня":

    ти май бая бяла течност си поел от коня че толкова си се превъзбудил

    02:08 22.02.2026

  • 270 на зелю му фтаса зелету

    2 0 Отговор
    разббрала баба дей са биткокаините

    03:15 22.02.2026

  • 271 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 272 Оня с ПиТоння

    2 0 Отговор

    До коментар #267 от "оня с коня":

    А най хубавото е че тези които ги изписват тези надписи максимум до седмица стават храна на червеите .

    03:54 22.02.2026

  • 273 Ти сериозно

    0 0 Отговор

    До коментар #201 от "Морски":

    ли питаш. То едно ли е? Има Гугъл, виж.

    11:58 22.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания