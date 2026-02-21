Украйна удари завод за ракети „Орешник“ на 1500 километра от границата си

Най-малко 11 души бяха ранени при украински удар срещу руската република Удмуртия - регион, известен със своята отбранителна индустрия, съобщиха местните власти, цитирани от ДПА, предаде БТА.
Трима души са били хоспитализирани, заяви регионалният министър на здравеопазването.
Според непотвърдени информации в социалните мрежи при ударите може да е засегнато ключово предприятие, произвеждащо ракетни системи, включително "Искандер" и "Орешник". Публикувани от местни жители изображения показват пожари и структурни разрушения. Някои източници твърдят, че цел на атаката е било предприятие за производство на ракетни двигатели, въпреки че няма официално потвърждение.
Губернаторът Александър Бречалов съобщи по-рано, че обект е бил поразен от дронове, като потвърди за щети и пострадали, без да уточнява точната локация или характера на съоръжението.
В столицата на републиката - Ижевск, летищните операции бяха временно преустановени заради въздушна тревога.
Украински медии по-рано съобщиха, че при атаката е използвана крилата ракета "Фламинго", а не дронове. От своя страна министерството на отбраната на Русия заяви, че системите за противовъздушна отбрана са свалили пет такива ракети и над 170 дрона, без да даде подробности за евентуални поражения.
Анализатори отбелязват, че предполагаемата цел се намира на около 1500 км от границата с Украйна, което подчертава способността на Киев да нанася удари дълбоко във вътрешността на Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 хихи
Този път още по близо до полската граница...
5 На ден
7 Даааааа
Една жена казала на мойта комшийка
13 Република Удмуртия
14 Мухахаха
До коментар #3 от "Давайте":Дупе
15 Стенли
17 По-добре да не падне
До коментар #2 от "хихи":в самата Полша, че и те имат да връщат на руснаците.
И ще има - Варшава за три дни.
19 Кремъл
20 Пич
22 Купейка
23 А полумъж
До коментар #10 от "Последния Софиянец":може ли да дойде или ще им ги проверявате на пункта?
24 От Германия
До коментар #6 от "Да де":А ние помним, как щяхте да превземате Берлин за две недели. Сега разправяте, че само да вземете Киев след още три дни и ще дойдете в Берлин.
25 Митя
30 руски банан
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Барабар Петко с мъжете.
33 Дръта чанта
До коментар #24 от "От Германия":Бай мерц да учи Руски ще му треба
34 Освен това
До коментар #18 от "Ха ха ха ха":Медведев може да си извади ядрения фишек.
35 Фламинго
18:30 21.02.2026
36 Българин
39 Лъжат бандерите
40 Гост
41 Байдън
И селските сметки на Тръмп. Всичкото оръжие, което Байдън даде на Украйна е било старо с изтичащ срок на годност, което е било разчетено за ютилизация.
Така че САЩ никакви пари не са похарчили реално за Украйна. Ако бяха дали ново оръжие. Путин щеше да е вече увиснал на червената петолъчка.
43 Ути
46 56788
47 Бункера!
48 Хааа
49 Компот
50 пиночет
53 След 3 дни имаме Годишнина на Усрацията
Другарки и Другари, както не можахме даже и Развитото Социалистическо Общество да построиме, та така и СВУсрацията.
А 1980 година според Никита Хрушчов Друзатя щеха да почнат да строят Комунизъма!
Трънки!
55 Какво
До коментар #3 от "Давайте":да дават осраийнците, г@зо ли?
56 Тома
57 Трети път
58 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #44 от "Боруна Лом":Господине ще ви вкарам радиация!
18:38 21.02.2026
60 Стенли
18:39 21.02.2026
61 Бегай от София в Сочи
До коментар #52 от "Софиянец":Софиянец
😂 Днеска да не е ден на бандеровските лъжи или с други думи 404 има национален празник, бухахах
Щом Рашистите не могат да се справят с 404 значи са силно пропаднали!
На 24.02.2026 година какви истини ще четем за победите на Рашмахта!
62 Бил Клинтън
Общо загинали, включително от препиване и oнаниране: 2456 и 25 хиляди ранени.
А Русия за 4-ри години - 1.2 милиона убити и ранени на своята граница.
64 ФСБ
18:40 21.02.2026
65 Марче
18:41 21.02.2026
66 Буш муш
До коментар #62 от "Бил Клинтън":То вече се случи, ама всичко е засекретено и избягахме навреме!
18:41 21.02.2026
67 Но има
До коментар #60 от "Стенли":Утмуртия:))))
18:41 21.02.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Фройд
Логично, нали?
Четем в статията, 11 ранени?!
Значи правиш бойно оръжие което е скъпо, и щети като от китайска пиратка.
Фейк.
74 Путин
18:43 21.02.2026
76 Нема
До коментар #71 от "Масово руснаците":с какво!
18:44 21.02.2026
80 Джугашвили
18:45 21.02.2026
81 БОЛШЕВИК
До коментар #53 от "След 3 дни имаме Годишнина на Усрацията":Комунизма или социализма беше построен още със създаването на СССР. Икономика, селско стопанство, здравни услуги, образование и др . бяха държавни. Нямаше феодали и феодализъм, нямаше капиталисти и капитализъм, нямаше престъпност почти, хората живееха спокойно за утрешния ден, за всеки имаше работа не при робовладелци и чорбаджии и т.н.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Салавьов
До коментар #71 от "Масово руснаците":чак припадна.....
18:47 21.02.2026
86 Да де
До коментар #73 от "Фройд":11 ранени, ама според руски данни.Знсчи много вата е дала фира.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Фейк на часа
18:48 21.02.2026
91 Диванен пл..
До коментар #3 от "Давайте":Щом са ти братя , гаси телевизора, спирай пуканките, мешката суха храна за 3 дни и Киев.
18:48 21.02.2026
95 Бунар хисар
До коментар #81 от "БОЛШЕВИК":Съветският строй се е феодализъм. Феодалите са партийните секретари, болярите ЦК на КПСС, а царят беше генсека. Престъпността в СССР е огромна. Пословични са историите на Жуков. И то говорим за битовата престъпност. А кражбите и корупцията - тия дори не ги брояха. При социализма, който можеше да открадне крадеше, защото това беше единствен начин да си набавиш.
96 Чалми
До коментар #86 от "Да де":и бради имало на километър!
18:51 21.02.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Ако се ударят
18:52 21.02.2026
104 Обучител
18:53 21.02.2026
106 Вова нищо няма да удари
108 Мисирка от Фейкове
18:54 21.02.2026
109 Бригаден генерал Дин
18:54 21.02.2026
110 Бункера!
Коментиран от #115, #154
111 Този коментар е премахнат от модератор.
18:56 21.02.2026
113 Гадно
00ОТГОВОР
Къде се запиляха инженерите на кинжал?
-;-
Малее какво ли ще представлява това така очаквано РАУ-26!!!
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Тити
18:58 21.02.2026
117 Цензура
18:59 21.02.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #109 от "Бригаден генерал Дин":И баш попа на Русия е полковник от КГБ.
19:00 21.02.2026
120 Гост
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 То за какво ли са им на рашистите глави
До коментар #36 от "Българин":6 Българин
915ОТГОВОР
Зеленски им развинти главите!
-;-
на рашистите им трябва водка и сельодка!
19:01 21.02.2026
123 Х аха ха
До коментар #107 от "БОЛШЕВИК":Тия дето най-много жалеете социализма, крадяхте най-много.
19:02 21.02.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Керчо
19:03 21.02.2026
126 ВВП
.
128 Бунар хисар
До коментар #109 от "Бригаден генерал Дин":То самият Путин е самата организирана престъпност. Вие любителите на Путин нищо не знаете знаете за Русия.
И престъпността е висока и алкохолизмът е удря нови тавани. В пъти по-зле е от България.
19:04 21.02.2026
129 ВВП
19:05 21.02.2026
130 Последния Софиянец
19:05 21.02.2026
131 Ха ха ха ха
До коментар #126 от "ВВП":Тия окропи за които говориш според Путин са чисти руснаци. И утре ще им правиш теманета.
19:05 21.02.2026
132 Тръмпона пак ще каже,
А ДиДжея ще поиска да спрат всякаква помощ за Украйна.
19:06 21.02.2026
133 Жалко за При гожин
,
19:06 21.02.2026
134 ВВП
19:06 21.02.2026
135 Абе
До коментар #25 от "Митя":Митя, ти май се н...ас..р..а.......
19:07 21.02.2026
139 Бригаден генерал Дин
До коментар #136 от "Мразя руснаци":По подло, продажно и пошло е само задунайски му раб!
140 Успехите на СВО
2. Проектът Аурус на чийто автомобил Аурус се вози Путин - е замразен.
3. Железниците са пред фалит - дават им някакъв кредит, за да не спрат.
И в това време ВСУ за 5 дни освободи толкова територия, колкото руснаците завзеха за последните 2 месеца.
141 Бригаден генерал Дин
142 Серги
До коментар #120 от "Гост":ПутеКов яко го бомбят в дълбоката задначаст. Всички рашистки заводи ще бъдат заровени под кота 0
143 НЕ МОУ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
144 Дик диверсанта
До коментар #13 от "Република Удмуртия":Завода е строен през 1942 година от американци, като част от Ленд лийза.
Иначе там са истински руснаци, преди да се смесят със славяните, които са запазили автентичността си, имат много бедно меню, остаряват бързо, жените са съсухрени и нямат почти никакво развитие.
146 Стенли
147 На година 2
До коментар #5 от "На ден":И то единият падна във Русия
151 Казва се
До коментар #148 от "ЕЙ БАНДЕРИТЕ БЪДЕТЕ МЪЖЕ":Донбас!
155 стоян
До коментар #81 от "БОЛШЕВИК":До 81 ком - другарю болшевик че то партийните секретари са имали повече власт от рузките помешчици - секретаря кумунис каквото каже това става - ако му хареса жената ти - ти ще си в сибир
161 БОЛШЕВИК
162 Русо-фил кьм 47 ком.
163 Руси Филев
167 Само Тръмп
До коментар #162 от "Русо-фил кьм 47 ком.":има бункерна бомба!
172 Добре
173 Григор
174 какво си играете с завод!
176 Алексеев
178 11 ранени
179 Руснаци
До коментар #175 от "Първанов":Братле какво ще срещне Нато бе, 5 години само лаят, Нато са бита карта и те си го знаят, ако бяха силни щяха да нападнат, ама се оказа че дори и на думи не са силни, никой не ги зачита
181 Да та..
До коментар #136 от "Мразя руснаци":Ти си от Тия дето до обяд мразят оня в огледалото а след обед целия свят. Сега 20+години ти крадат злато, сребро и пр. що не кв.. иш. ?!
182 Удмурт
Свобода за Чеченци, Инжуши, дагестанци, кабардинци, чукчи , татари, бУлгари, якути, ...и всички останали подтикнати народи от рашистите и кремълската банда
183 Абе
185 Въшките
До коментар #181 от "Да та..":ти крадат!
188 ТОВА АКО Е ВЯРНО
192 Кико канадеца кьм 167
193 Да,бе
194 някой си
196 Ако си мислиш, че
До коментар #3 от "Давайте":тия неща ги вършат братята ти украинци и то с "украински" ракети, значи ваксите и бустерите са си свършили добре работата.
Ама вече се гответе за поредното риване заради счупени прозорци на болници и детски градини из Украйна и крокодилски сълзи за българите в Одеса.
197 Един пробит цент
201 Морски
До коментар #17 от "По-добре да не падне":За какво имат Полша да връщат на руснаците я поясни?
202 Хахах
203 Вова
До коментар #2 от "хихи":защо ги жалиш бандерскте тикви, 3 орешника са достатъчни.
204 В заглавието пише: -Украйна удари
Пък и дали е Украйна или са Миротворците???
Вчера например западните медии признаха, че украинските Еф-16 ги карат европейски натюфци!
209 някой си
До коментар #208 от "Пиночет":значи идва ред тебе да те пуснем
210 Дедо
213 Ама те и сега са ни наводнили...!
До коментар #197 от "Един пробит цент":Лятото-по черноморските ни курорти...!
Зимата-по Банско и Пампорово...!
Нека им е зле,като ние им плащаме...!
215 Перо
219 ицо
223 Нека планктона е в еуфория
До коментар #7 от "Даааааа":Еее, ама молим ти се, щом Мара го казва всяка едноклетъчна жълтопаветноумнокрасива амеба верва и спори, че е така.
226 Ама ти интернет имаш ли
До коментар #223 от "Нека планктона е в еуфория":Съвременните Чи ки джии нито руски знаете нито знаете къде да гледате.Що се обаждаш като си проzт.
229 Ужас(истински)
До коментар #53 от "След 3 дни имаме Годишнина на Усрацията":Какъв Хрусчов те гони през 1980, като го свалиха от власт през 1964г. Или да пишеш нещо, за да не скучаеш...
238 Тръмп
240 БГ тролетсриатът
244 Центурион
Но реално Русия не може да сваля крилати ракети.
Това го е казвал и оръжейния експерт Максим Климов . И още каза :
Буревестник е глупост, която може да лети много дълго, но забележимостта й е по-голяма, отколкото на Х-101. Работата по „Посейдон“ започна още през 1983 г. Какво се получи при нас – изделието се провали. Колосални пари бяха вложени в задънена улица.“
245 разкази под шипковия храст
248 Не си
До коментар #46 от "56788":прав.Ако тази статия е уникално, то значи че и всички останали са такива, щото разлика между тях няма. И къде тогава е уникалносттта?
249 Ама шарани сте вси укропитиеци
До коментар #239 от "Лили":Кой ракетен иженер разработил супер секретно оръжие ще го остави ей така да се търкаля в невзрачна барака...
Че даже и гълъби да го нацвъкват...
Аре малко мозъчни напъни...
250 Бригаден генерал Дин
252 Бригаден генерал Дин
До коментар #251 от "ПОТАПЯНЕТО ИМ Е СИГУРНО":Президентът Доналд Тръмп с преголямо удоволствие ще даде зелена светлина за потопяване на острова. Острова бизнес не предлага, а Русия предлага бизнес проекти за $12000 МИЛИАРДА! Това значително ще намали американския дълг.
255 Горски
Това пак поповод "чистата журналистика", на троловете не смятам да обръщам внимание.
За тях напомням термина "поразили"! Което въобще не значи унищожили - напълно, частично и каквото друго се сетите. В интерес на истината, нали? Не на сензацията. Интересно ми е отговора на удара? Равно противодействие... Физика.. Целта е да се валидира лапаницата на милярди от соросоидите в Брюксел и изпирането на парите от укро райха. Все пак тези откоито се вземат милярдите евра чакат да чуят за какво се харчат, а с фалшивите новини това става много лесно :) Аз пък отидох до кв Максуда и там една мургава гледачка на боб ми каза, че Зелю пак е зобил пудра захар, а службашите му пак са пуснали активно дезинформационно мероприятие. "Орешник", ще има за всички от сърце, този път още по близо до полската граница.
256 ударили ууукрите...
258 Отреазвяващ
259 Отреазвяващ
До коментар #5 от "На ден":Ще има за всички желаещи.
260 Дзак
262 някой си
До коментар #257 от "Сардукар":лъжи колкото искаш, всички са за Русия,слава на руските братя 🇷🇺
265 В.В.П
До коментар #41 от "Байдън":Ако Русия реши да святне Термоатомите, то до сега войната щеше да е приключила.
И краварските сметки на Бай ти Из Дън.
И Всичкото оръжие, което Бай издънката и шайката му даде на украйна било старо, ново с изтичащ срок на годност, и ново с без срок , което е било разчетено за киевско бандерските нео нацистки режим, е така си отиде, за Скраб.
Така че Ф.А.Щ са похарчили реално към 400 милиарда за у.Край.на.
Ако не беше спечелил изборите чичо Доньо,
дали Бай Из Дън нямаше да е вече увиснал на черницата пред бялата плевня с озъбено че не.
266 някой си
До коментар #41 от "Байдън":май ти ще виснеш на черницата като ти знае толкова балалайката,и то на собствените ти карантии
267 оня с коня
268 някой си
269 някой си
До коментар #267 от "оня с коня":ти май бая бяла течност си поел от коня че толкова си се превъзбудил
270 на зелю му фтаса зелету
272 Оня с ПиТоння
До коментар #267 от "оня с коня":А най хубавото е че тези които ги изписват тези надписи максимум до седмица стават храна на червеите .
273 Ти сериозно
До коментар #201 от "Морски":ли питаш. То едно ли е? Има Гугъл, виж.
