Идентифицираха 186 хиляди руски военнослужещи, убити в Украйна

Журналисти са идентифицирали имената на 186 102 руски военнослужещи, загинали от началото на войната с Украйна, пише рускоезичната версия на Би Би Си, предаде БТА.
Данните са част от съвместно разследване на руската редакция на Би Би Си, независимото издание "Медиазона" и екип от доброволци.
Само за последния месец броят на потвърдените поименно загинали се е увеличил с близо 20 хиляди души. Авторите на разследването обаче подчертават, че това нарастване не е пряко свързано с текущата обстановка на фронта, а по-скоро с допълнително обработени и проверени данни.
Проучването показва още, че делът на доброволците сред загиналите продължава да расте и към момента те съставляват 33% от всички потвърдени жертви. Повече от половината от идентифицираните доброволци са загинали през последната година и половина.
Методологията на изследването се базира на анализ на публично достъпна информация - некролози, публикации в социалните мрежи и съобщения за изчезнали хора. Според авторите реалният брой на жертвите вероятно е значително по-висок.
По данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, цитирани от Укринформ, около 1 258 890 руски военнослужещи са загинали за периода от 24 февруари 2022 г. до 21 февруари 2026 година.
1 Ташаков
13:28 21.02.2026
2 БОЛШЕВИК
13:29 21.02.2026
3 марчеееее
13:30 21.02.2026
5 пешо
13:31 21.02.2026
6 Руснакът може
13:31 21.02.2026
7 Бийк
Фейк Нюз !
В русийката всичко цъфти и връзва.
Вижте плюсовете и минусите в този сайт:
А се каже нещо за реалната ситуация в Матушка,
Веднага ти нанизват 100 минуса на коментара!
13:32 21.02.2026
8 Вуте от Бусманци
Само дето горките руснячета си оставиа кокалете у таа пуста Украйна.
Оти му требаше на Путин да ги изтрепа ?
13:35 21.02.2026
9 Софиянец
😂
13:35 21.02.2026
10 186 102 КОЛКО ТОЧНО БРОЙТЕ
13:37 21.02.2026
11 стоян георгиев
„Немското издание DW, позовавайки се на свои източници, публикува данни, според които загубите на украинските въоръжени сили могат да достигнат до два милиона души.
Освен това DW съобщава за 1,5 милиона идентифицирани загинали военнослужещи.
13:37 21.02.2026
12 Варненец
До коментар #11 от "стоян георгиев":Ехеее, и това дойче го съобщава?! Смятай, щом и тия започнаха да говорят истината!
13:39 21.02.2026
13 КрипточифyтаЗелю
13:40 21.02.2026
14 Ташаков
До коментар #4 от "мадурков":А ти коги идеш при Бащицата тогава са обаждай
13:40 21.02.2026
15 az СВО Победа 80
13:40 21.02.2026
16 Хихихи
До коментар #11 от "стоян георгиев":За това киефското гестапо ловува укри по улици, молове и частни домове!
Месо требе, а повечето вече напусна 404!
13:41 21.02.2026
17 Курти
До коментар #6 от "Руснакът може":Ти руснак ли си или бг копей
13:41 21.02.2026
18 не може да бъде
13:41 21.02.2026
19 Швейк
Й.Гьоте
13:42 21.02.2026
20 АБЕ ВУТЕЕЕ
До коментар #8 от "Вуте от Бусманци":У СОЦИАЛНИО ДОМ У БУСМАНЦИ ТАКА ЛИ ВИ УЧАТ.......?
13:42 21.02.2026
21 Белогвардеец
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Забравил си един 1 милион пред тази цифра.Този милион гние по украинските полета.
Това е стара болшевишката практика на руснаците
13:42 21.02.2026
23 Варна 3
13:43 21.02.2026
24 инфото е
13:43 21.02.2026
25 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":1200000 са на Русия, не на Украйна. На Украйна са по-малко.
13:44 21.02.2026
26 Истината
13:44 21.02.2026
27 Лошо
13:44 21.02.2026
29 пиночет
13:44 21.02.2026
30 нннн
До коментар #1 от "Ташаков":Нали Путин не взема от тебе! От теб взема Зеленски. За нашите пари мисли; не за китайските
13:45 21.02.2026
31 стоян георгиев
До коментар #25 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Два милиона безвъзвратни загуби, понесени от ВСУ — немското издание Deutsche Welle
„Немското издание DW, позовавайки се на свои източници, публикува данни, според които загубите на украинските въоръжени сили могат да достигнат до два милиона души.
Освен това DW съобщава за 1,5 милиона идентифицирани загинали военнослужещи.
13:45 21.02.2026
32 ПО ТОЧНО
13:45 21.02.2026
33 това е по-реалистично вече
13:46 21.02.2026
34 Стенли
До коментар #7 от "Бийк":Това е така защото осемдесет процента от населението на България не подкрепя фашисткия режим в Киев
13:46 21.02.2026
35 Ха-ха
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
13:46 21.02.2026
36 Вуте от Бусманци
До коментар #20 от "АБЕ ВУТЕЕЕ":А вазе копейките у Курило ли ви учат , бре !
13:47 21.02.2026
37 Европеец
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Тия цифри които си поменал изглеждат реалистични...... Относно статията какво да кажа ББС-видя се какви маниполатори са, да даже бай Дончо от обора каза че ще ги съди..... Реалните загуби на двете страни се знаят само от генералните щабове...... А журналисти, доброволци и методологията им са гола вода....
13:47 21.02.2026
38 Кико
До коментар #31 от "стоян георгиев":Да идват да си съберат укро дезертьорите от България!
13:47 21.02.2026
39 Аз съм гей
13:47 21.02.2026
40 ти ли ги брои
До коментар #21 от "Белогвардеец":че знаеш колко са ве благоневерец?
13:48 21.02.2026
41 007
13:48 21.02.2026
42 Нешо
До коментар #5 от "пешо":Известна е с позивната ,,Дълбокото гърло с очилата"...
13:48 21.02.2026
43 варна
До коментар #9 от "Софиянец":ти виждал си хора взривени от дрон.. първо виж и после говори за индетифициране.
13:48 21.02.2026
45 Ташаков
До коментар #30 от "нннн":Ти коги отидеш при Бащицата тогава са обаждай
13:49 21.02.2026
46 Хохо Бохо
13:49 21.02.2026
48 Ташаков
До коментар #22 от "Хъскито":Кажиму го
13:51 21.02.2026
50 стоян георгиев
„Немското издание DW, позовавайки се на свои източници, публикува данни, според които загубите на украинските въоръжени сили могат да достигнат до два милиона души.
Освен това DW съобщава за 1,5 милиона идентифицирани загинали военнослужещи.
13:53 21.02.2026
51 Ама
13:53 21.02.2026
52 Бийк
До коментар #34 от "Стенли":Не ,
Така е заради бот фермите ,
които искат да оформят фалшиво обществено мнение ,
удобно за една
псевдо империя на изток
Дай доказателства за тези данни
13:54 21.02.2026
53 защо
13:55 21.02.2026
54 Дрътия Софианец
До коментар #31 от "стоян георгиев":СиСи уап пай ми дрр тийоо х.....й и продължава да цъкаш ,преди си мислих че си Финансист - Факир с интереси с е ергетиката и бях впечатлен
,но се оказа ,че. явно си про паднал πииий ∆ рууугаа който всеки с 5 €евро в джоба може да кллл... ттиии .Сори стоянчо ,аз съм пас ,за същата сума предпочитам палавницата Десислава !
13:57 21.02.2026
55 Стенли
До коментар #52 от "Бийк":Къв Beek си бре МоФо , джъст съккк май диккк !
13:59 21.02.2026
56 Ееее, абе ние на кого да вярваме
Пак са три пъти повече от 55-те хиляди дет Зеленски ги обяви.
И ние вярваме, и на ВВС и на Зеленски и на всички.
13:59 21.02.2026
57 След като
13:59 21.02.2026
58 Товарни е Добре
Реалната на ху ЙЛО монголоубиеца.
13:59 21.02.2026
59 Питащ
До коментар #50 от "стоян георгиев":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
14:00 21.02.2026
60 Тва е така
До коментар #7 от "Бийк":защото нямаш необходимото оборудване на тавана и не можеш да ги разбереш тия неща.
За оная фирма си дет извозва сметта.
Ама не като работник.
14:01 21.02.2026
61 реторично
14:01 21.02.2026
62 Гост
14:02 21.02.2026
63 И да ти се огтовори няма
До коментар #59 от "Питащ":да схванеш.
Между ушите нямаш нищо освен въздух.
И две-три мухи.
14:02 21.02.2026
64 Владимир Путин, президент
Руските cyчки по дванайсет ги раждат 😁
14:03 21.02.2026
65 Град Козлодуй
14:03 21.02.2026
66 Още един неграмотен русодебил
До коментар #6 от "Руснакът може":Искаш ли да ти напиша колко много войни са загубили маскалите?
Коментиран от #71, #115
14:04 21.02.2026
67 Дано
14:04 21.02.2026
68 За тези знаем.
14:05 21.02.2026
69 Уникално
14:06 21.02.2026
70 Руската пропаганда
До коментар #50 от "стоян георгиев":Има за цел само глупаците.
14:07 21.02.2026
71 Ти помни добре само една от тях
До коментар #66 от "Още един неграмотен русодебил":1877-1878 г.
14:07 21.02.2026
72 Хахахаха
До коментар #6 от "Руснакът може":Кои войни са спечелили и колко войни са изгубили рашите знаеш ли? Руската пропаганда ходи по глу па ци те.
14:08 21.02.2026
73 Механик
14:08 21.02.2026
74 Мишел
14:08 21.02.2026
75 Аре бе....
До коментар #61 от "реторично":Ху ЙЛО официално Каза.....1600--- 1800 монголья ежедневно сключват контракт ! )))))
Влизат у чувальо за около ..3 ДНЯ )))
Оди се надъхвай Петушок)))
14:08 21.02.2026
77 Точно попадение 😮
14:09 21.02.2026
78 И да се знае!
14:10 21.02.2026
80 Кви тела ма ..г--- ей
До коментар #74 от "Мишел":Сичкото ЛЕШ .. ЧЕРНОЗЕМ
Хехехехехехе
14:10 21.02.2026
81 Мишел
14:10 21.02.2026
82 Бийк
До коментар #55 от "Стенли":Така само потвърждаваш че неколцина произвеждате хиляди коментари под новините
Все едно и също
Скоро и вие дори няма да сте нужни
Айде чао
14:11 21.02.2026
83 Това
14:11 21.02.2026
84 Блатна подлога
До коментар #74 от "Мишел":Получих призовка да ходя да събирам руска кайма в окопите на Купянск.Ще ходя ама друг път.
14:11 21.02.2026
85 Гук
14:11 21.02.2026
86 Портокал с механизъм
14:12 21.02.2026
87 Хасан Хаспела
До коментар #77 от "Точно попадение 😮":Чакай, ти да видиш моето розово Фламинго как щетте прасне в десятката,свят ще ти се завие 😂😂😂 !
14:12 21.02.2026
88 БОЛШЕВИК
До коментар #73 от "Механик":Унитази, тостери и самовари, в латата иман само дупки до оградите заградени с дъски от палета.
14:12 21.02.2026
89 Ужас
и още 50 хиляди убити украинци от украинските военни власти.
14:12 21.02.2026
90 Гаджева
14:14 21.02.2026
91 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #84 от "Блатна подлога":Ей прррр д ялллник ,събирай нан найкаси умми рисса нотто бялло тече ние в буркани за зимнина .
14:14 21.02.2026
93 Последния Софиянец
14:14 21.02.2026
94 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #87 от "Хасан Хаспела":Песков ми е заредил бункера с тонове памперси, но имам и няколко такива розови фламинги 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
14:14 21.02.2026
95 Българин
14:16 21.02.2026
96 Европеец
14:17 21.02.2026
97 истината е тук!
14:17 21.02.2026
98 Хихихии
„Немското издание DW, позовавайки се на свои източници, публикува данни, според които загубите на украинските въоръжени сили могат да достигнат до два милиона души.
Освен това DW съобщава за 1,5 милиона идентифицирани загинали военнослужещи.
14:17 21.02.2026
99 O-краiнец
До коментар #98 от "Хихихии":Нека се знае!
14:18 21.02.2026
101 пРосия страна на идиоти
14:19 21.02.2026
102 az СВО Победа 80
14:19 21.02.2026
103 Бай Ганьо Балкански
14:19 21.02.2026
104 гру гайтанджиева
До коментар #98 от "Хихихии":Руски фейкове колега.
14:20 21.02.2026
105 Стенли
14:20 21.02.2026
106 И тва какво ще да е ?
14:20 21.02.2026
107 Моряка
14:21 21.02.2026
108 Механик
14:21 21.02.2026
109 Само За последният месец 20 К
Ного ЛЕШ ного нЯщо ей
А за миналата година? За..4 години? За 12 год БЕЗАНАЛОГОВ БЛИЦКРИГ у ДОНБАС?
А ранени,изчезнали, потънали и т.н ?!?
Ееееедехееее
14:22 21.02.2026
111 Моряка
14:22 21.02.2026
112 Обикновен човек
14:23 21.02.2026
114 Разкрит!
До коментар #11 от "стоян георгиев":Фейк!
14:23 21.02.2026
115 Последния Софиянец
До коментар #66 от "Още един неграмотен русодебил":Блатарите примитивни нямат спечелена война без.помоща на Запада.
14:24 21.02.2026
117 Разкрит!
До коментар #31 от "стоян георгиев":Фейк!
14:24 21.02.2026
118 Статистик
До коментар #90 от "Гаджева":Двете Прасета също не са минали през казармата. Щото старшините не могли да намерят помия за храна и униформи като за хипопотами.
14:24 21.02.2026
119 военнослужещите
14:24 21.02.2026
121 Вервай у Триднев ната
До коментар #107 от "Моряка":На пеДо-фила .. Ху есос и че.. оная ГНИЛОЧ -мумията е..жива
АааааааХахахаха
Тее БА Ф остата
АааааааХахахаха
14:25 21.02.2026
123 Пиночет
14:25 21.02.2026
124 Истинските
До коментар #97 от "истината е тук!":Плъхове цвърчат от панелките също както 6 те млн урки избягали от държавата си за да не бъдат изпратени на фронта …
14:26 21.02.2026
125 Дон Корлеоне
До коментар #107 от "Моряка":Това са тези които Хаяско ще трябва да плаща обезщетение.За останалите-по два чувала картофи и лентичка за вдовицата.
14:26 21.02.2026
128 Калушевци бре .....
14:27 21.02.2026
129 Пиночет
14:27 21.02.2026
130 Моряка
До коментар #121 от "Вервай у Триднев ната":Уап Пай У Йотт бре тпнннгерр хъесос ,за 3€вро го правиш просто прекрасни .Мога ли да се абонирам ?
14:27 21.02.2026
131 Ха ха ха
До коментар #124 от "Истинските":Избягалите от Украйна са руските украинци от Донбас,които бункерният щеше да ги прати на фронта.
14:28 21.02.2026
132 Това е вероюто
До коментар #112 от "Обикновен човек":На всеки рязанпомак
14:28 21.02.2026
133 Пиночет
До коментар #125 от "Дон Корлеоне":Кога товарим козяците на шлеповете по Дунава ?
14:29 21.02.2026
134 Естествено че
До коментар #127 от "Разбира се":насилствено мобилизирани в Украйна няма. Сами се бият по кратуните кой първи да влезе в буса на мобилизаторите
14:30 21.02.2026
135 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
И бутилка самагон, йохохоо❗❗
14:30 21.02.2026
137 Първанов
14:31 21.02.2026
138 Неутрален
14:31 21.02.2026
140 Фалшифицирана
До коментар #98 от "Хихихии":новина на DW.
14:32 21.02.2026
141 Фалшифицирана
До коментар #11 от "стоян георгиев":новина на DW.
14:33 21.02.2026
142 Мишел
До коментар #80 от "Кви тела ма ..г--- ей":През ноември при обмен на тела 1000: 67, Русия обяви, че съхранява в хладилници на тирове телата на още 7000 убити украински военни. Украйна не желае/ не може да ги обмени поради липса на тела на руски военни.
14:33 21.02.2026
143 Ъхъъъъ....
14:34 21.02.2026
144 Първанов
До коментар #136 от "Оди лопай ку...РЕВЕ....":Яшшш ми дррр Тиа сррр няссъл Х .....Й , бре ПП -ДБ тъмносиня пииии д руууугооо с голямокалибрен прррррр деллллл !
14:34 21.02.2026
145 Фалшифицирана
До коментар #31 от "стоян георгиев":новина на DW.
14:34 21.02.2026
146 Бою изби повече
14:35 21.02.2026
147 Пиночет
До коментар #125 от "Дон Корлеоне":Кога товарим козяците на шлеповете по Дунава ?
14:37 21.02.2026
149 Стенли
До коментар #119 от "военнослужещите":Много точно казано и жалко и за тези хорица в Украйна които ги ловят като животни за да ги пратят в месомелачката и но не бива да жалим за из одите от Азов и десен сектори аз не казвам че всички руски граждани не казвам руснаци защото те са многонационална федерация и при тях има лоши хора но къде ли няма има ги дори и във вашия любим фащ има ги дори и в България
14:38 21.02.2026
151 11 милиона
14:38 21.02.2026
152 Баща ти
До коментар #17 от "Курти":Съм но не ти е обяснено Фаши !
14:40 21.02.2026
153 Мишел
До коментар #147 от "Пиночет":Ще товарите русорабите и при мочата и матушката ви пияна на бунището.
14:40 21.02.2026
154 Стенли
14:41 21.02.2026
156 Минувач
До коментар #131 от "Ха ха ха":Това означава ли че мнозинството 87% от населението е руско и живее на руска земя ? Да Фаши точно това означава и точно за това Крим , Луганск и Донецк няма да бъдат в ръцете на смърко !
14:44 21.02.2026
157 Пиночет
До коментар #153 от "Мишел":Илиане ,влашко тссс ганнне доуно ,теб няма да те товарим на шлеп ,имате хууубав асансьор във Военния Блок -София Изток ,риййш .Погрешно си разбрал ,че имам чувство за хумор .А може би и семейство имаш ???
14:45 21.02.2026
158 Русофил
До коментар #144 от "Първанов":Слез от палмата! Кретенопетек
14:45 21.02.2026
160 Не знам пичове но !
14:47 21.02.2026
161 Диренко
14:47 21.02.2026
162 Пропаганда
14:48 21.02.2026
163 Фалшифицирана
До коментар #50 от "стоян георгиев":новина на DW.
14:49 21.02.2026
164 Ъхъъъъ....
14:50 21.02.2026
165 Атина Палада
14:52 21.02.2026
166 Хайку:
До коментар #160 от "Не знам пичове но !":Върви народе на подскоци към "коалицията на желаещите" Слънцето отново ще изгрее и пак ще има хубави цветя израснали във останалите ви по пътя само атлантическите ви лаайна
14:52 21.02.2026
168 Моряка
До коментар #121 от "Вервай у Триднев ната":И тук се напълни с простаци.Така е,като Слави опростачи цял народ и никой не го гръмна.А трябваше отдавна.
14:55 21.02.2026
169 шаа
муа-ха-ха. да светнем, от къде са публичните данни - от укринфорум, от бесарабския фронт, униан, дойчето, онова институтче за войната и все такива "достоверни" източници.
14:56 21.02.2026
170 Значи реалният брой
14:57 21.02.2026
171 ха ха ха ха
Готвят и мобилизация за момичета.
Смятайте, докъде са я докарали. Нещо не се вързва с герочните приказки на пропутинските тролове из Факти.
14:57 21.02.2026
172 Божеее и тогава х0х0лите колко са
А Според полковник Дъглас Макгрегър за 1 рашан фира са дали 10 х0х0ля или съотношението е 1:10!!!!
14:57 21.02.2026
173 МЕНШЕВИК
До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":Остави украинците - те са ясни.
Въпросът е, защо на русофилче като теб хич не ти е жалко за 186 000 убити руснаци? Даже изпитваж оргазъм от тоя факт. Май за болшевичетата, най-добрият руснак е мъртвият руснак.
14:58 21.02.2026
174 Ааааа
До коментар #172 от "Божеее и тогава х0х0лите колко са":Тоя беше съден педофил. До педофили ли опряхте за опорки?
14:59 21.02.2026
175 Тда да видиш
Е да де ама пушечното месо на х0х0лите где е??!! ....
7 мобилизации направиха укрите, прибраха старци, младежи... сега мобилизират и жени и затворници, а и в момента казват, че са им нужни нови 500,000... Наемници от 72 държави служат в армията на Украйна в момента.
къде отиде тоя народ????
Никъде не прочетох и не чух, както правят рашките ... родолюбци укри да се събират доброволно в Бг и Европа в клетата чужбина, а и в самата Укрия и да отиват на фронта ей така за идеята да защитават родину...
На всякъде се пише, че масово бягат от държавата, а и от фронта, по и над 10,000 еврака на каналджии броят... по границата ги стрелят кат зайци.... донаборници се събират насила по улици, гари, пазари, гори и паланки и се пращат на фронта от където пък бягат при руснаците или при такива опити са убити от спец отряди на Азов....
14:59 21.02.2026
176 Тва уникално бре журналетата
15:01 21.02.2026
177 Моряка
До коментар #130 от "Моряка":Този пак ми гепа псевдонима.Хората ще помислят,че съм се опростачил.Моля,не му вярвайте.Като прочетете простащини с псевдоним Моряка,това не съм аз.
15:02 21.02.2026
178 Олееееее.....
До коментар #172 от "Божеее и тогава х0х0лите колко са":Верно бре, Божеее и тогава х0х0лите колко са ?
15:03 21.02.2026
179 В България що няма А?
15:04 21.02.2026
180 Ужаст, сега се замислих
15:06 21.02.2026
181 Пропаганда
15:08 21.02.2026
182 Интересно
До коментар #176 от "Тва уникално бре журналетата":Колко струва некролог, публикуван в медиите и социалните мрежи ?
15:09 21.02.2026
183 мдаааа дааа... хибридия
Зоопарк в Берлин. Жена пада в езерцето с крокодилите. Всички пищят. Един мъж скача във водата и изважда жената. Аплодисменти. Една журналистка от DW предава на живо застава до мъжа и тържествено произнася:
- Такъв героизъм е присъщ само на украинец!
Спасителят се обажда:
- Всъщност, руснак съм, но това е присъщо за всеки човек.
До вечерта новината е разпространена от DW и Бесарабски фронт като световна новина.
На следващия ден в български вестник заглавие с огромни букви: DW и Бесарабски фронт съобщават
- "РУСКИ ФАШИСТ ОТКРАДНА ЗАКУСКАТА НА КРОКОДИЛИТЕ ОТ ЗООПАРКА!
15:09 21.02.2026
184 Въпрос
15:10 21.02.2026
185 А стига бре
15:12 21.02.2026
186 Ххххахаха
15:16 21.02.2026
187 Фен
15:17 21.02.2026
189 Хахахахаха
До коментар #188 от "Фейк на часа":Братле не се ядосва, това са лу.ри с отрицателна интелектуална мисъл, те пишат едно и също 4 години, така че не се хаби с тях. ТОВА Е ИЗГУБЕНА КАУЗА, КАКТО УКРИТЕ НЯМА ДА СИ ВЪРНАТ И ЕДНО СЕЛО
15:24 21.02.2026
190 Гощо
15:25 21.02.2026
191 Хахахахаха
До коментар #167 от "Математик":Така добре ти ги обясниха, ама не вярвам да ги разбереш, родил си се без мозъчни клетки
15:25 21.02.2026
192 Бай той Толстой
15:32 21.02.2026
194 М-да...
15:42 21.02.2026