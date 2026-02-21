Новини
Свят »
Украйна »
Идентифицираха 186 хиляди руски военнослужещи, убити в Украйна
  Тема: Украйна

Идентифицираха 186 хиляди руски военнослужещи, убити в Украйна

21 Февруари, 2026 13:27 3 051 194

  • украйна-
  • русия-
  • жертви-
  • войници-
  • руска армия

Методологията на изследването се базира на анализ на публично достъпна информация

Идентифицираха 186 хиляди руски военнослужещи, убити в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Журналисти са идентифицирали имената на 186 102 руски военнослужещи, загинали от началото на войната с Украйна, пише рускоезичната версия на Би Би Си, предаде БТА.

Данните са част от съвместно разследване на руската редакция на Би Би Си, независимото издание "Медиазона" и екип от доброволци.

Само за последния месец броят на потвърдените поименно загинали се е увеличил с близо 20 хиляди души. Авторите на разследването обаче подчертават, че това нарастване не е пряко свързано с текущата обстановка на фронта, а по-скоро с допълнително обработени и проверени данни.

Проучването показва още, че делът на доброволците сред загиналите продължава да расте и към момента те съставляват 33% от всички потвърдени жертви. Повече от половината от идентифицираните доброволци са загинали през последната година и половина.

Методологията на изследването се базира на анализ на публично достъпна информация - некролози, публикации в социалните мрежи и съобщения за изчезнали хора. Според авторите реалният брой на жертвите вероятно е значително по-висок.

По данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, цитирани от Укринформ, около 1 258 890 руски военнослужещи са загинали за периода от 24 февруари 2022 г. до 21 февруари 2026 година.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 63 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ташаков

    34 87 Отговор
    Коги Бащицата спре да взима помощ от Китай тогава ще спре войната

    Коментиран от #4, #30

    13:28 21.02.2026

  • 2 БОЛШЕВИК

    111 37 Отговор
    Това се реални и реалистични цифри 186 000 загинали руснаци срещу 1 200 000 загинали урки.

    Коментиран от #21, #25, #35, #37, #173

    13:29 21.02.2026

  • 3 марчеееее

    81 11 Отговор
    ти ли брои поименно бе душичке блага

    13:30 21.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 пешо

    67 10 Отговор
    за мара дъно няма

    Коментиран от #42

    13:31 21.02.2026

  • 6 Руснакът може

    73 29 Отговор
    И по корем да лази но печели войните. Затова са непобедими в битка.

    Коментиран от #17, #66, #72

    13:31 21.02.2026

  • 7 Бийк

    33 58 Отговор
    Е как бе,
    Фейк Нюз !
    В русийката всичко цъфти и връзва.
    Вижте плюсовете и минусите в този сайт:
    А се каже нещо за реалната ситуация в Матушка,
    Веднага ти нанизват 100 минуса на коментара!

    Коментиран от #34, #60

    13:32 21.02.2026

  • 8 Вуте от Бусманци

    19 55 Отговор
    Оно не беа кинжале ,не беа цирконе , не беа Искандере ,Орешковце и па са си там , де си беа.
    Само дето горките руснячета си оставиа кокалете у таа пуста Украйна.
    Оти му требаше на Путин да ги изтрепа ?

    Коментиран от #20

    13:35 21.02.2026

  • 9 Софиянец

    60 12 Отговор
    Що не публикувате доклада на dw за укро загубите? Твърдят, че имат идентификация за 1,5 млн бандеровци!
    😂

    Коментиран от #43

    13:35 21.02.2026

  • 10 186 102 КОЛКО ТОЧНО БРОЙТЕ

    48 8 Отговор
    .....А НА КРАИНЦИТЕ КОЛКО Е "СМЕТКАТА." ............. ЩО НЕ НИ ОСВЕТЛИТЕ

    13:37 21.02.2026

  • 11 стоян георгиев

    44 10 Отговор
    Два милиона безвъзвратни загуби, понесени от ВСУ — немското издание Deutsche Welle

    „Немското издание DW, позовавайки се на свои източници, публикува данни, според които загубите на украинските въоръжени сили могат да достигнат до два милиона души.
    Освен това DW съобщава за 1,5 милиона идентифицирани загинали военнослужещи.

    Коментиран от #12, #16, #114, #141

    13:37 21.02.2026

  • 12 Варненец

    39 7 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    Ехеее, и това дойче го съобщава?! Смятай, щом и тия започнаха да говорят истината!

    13:39 21.02.2026

  • 13 КрипточифyтаЗелю

    45 8 Отговор
    Милион укри ги писахме безследно изчезнали, да не плащаме обезщетения на роднините, че нама да има долари и ивро за златните ни клoзeти.

    13:40 21.02.2026

  • 14 Ташаков

    12 12 Отговор

    До коментар #4 от "мадурков":

    А ти коги идеш при Бащицата тогава са обаждай

    Коментиран от #28

    13:40 21.02.2026

  • 15 az СВО Победа 80

    35 7 Отговор
    Пак спешен антикризисен PR от Киев и кураторите му, с оглед на тежката ситуация във войната им срещу Русия!

    13:40 21.02.2026

  • 16 Хихихи

    30 8 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    За това киефското гестапо ловува укри по улици, молове и частни домове!
    Месо требе, а повечето вече напусна 404!

    13:41 21.02.2026

  • 17 Курти

    13 26 Отговор

    До коментар #6 от "Руснакът може":

    Ти руснак ли си или бг копей

    Коментиран от #152

    13:41 21.02.2026

  • 18 не може да бъде

    28 6 Отговор
    Тази система на идентификация се базира на доказано публикуване на некролози или съобщения за смърт и аз вярвам че ако обективно е направено това може да е вярно -около 190 хил .убити руски войници има логика войната е страшна!?.До тук добре ама по същата система -за която даже имаше някаква публикация в WSJ - в Украйна са регистрирани около 550 хил .убити украински войници!? ...Но това е друго нали ...и не може да е вярно?!?....Искам да обърна внимание и на публикации за руската тактика която се прилага във войната от края на 2024 г!/началото на 2025.Руснаците чрез разузнавателни данни набелязват коридор за огнево въздействие /там където има съсредоточаване на украински сили/ -обикновено с ширина 4-5- 6км на дълбочина 10-15 км и чрез артилерия РСЗО планиращи бомби безпилотници и при необходимост ракети разчистват коридора преди да тръгне пехотата .Специалистите казват че тази тактика се е оказала ефективна и затова има рязко нарастване на украинските загуби!?

    13:41 21.02.2026

  • 19 Швейк

    14 5 Отговор
    Няма нищо по страшно от глупостта в действие.

    Й.Гьоте

    13:42 21.02.2026

  • 20 АБЕ ВУТЕЕЕ

    12 4 Отговор

    До коментар #8 от "Вуте от Бусманци":

    У СОЦИАЛНИО ДОМ У БУСМАНЦИ ТАКА ЛИ ВИ УЧАТ.......?

    Коментиран от #36

    13:42 21.02.2026

  • 21 Белогвардеец

    17 32 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Забравил си един 1 милион пред тази цифра.Този милион гние по украинските полета.
    Това е стара болшевишката практика на руснаците

    Коментиран от #40

    13:42 21.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Варна 3

    9 19 Отговор
    Ще бъдат идентифизирани и на още руски окупатори, че да стигнат повече от украинските военни. Според числеността на руските войници е около на един милион.

    13:43 21.02.2026

  • 24 инфото е

    7 17 Отговор
    вярно , само че умножено по десет!

    13:43 21.02.2026

  • 25 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    20 26 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    1200000 са на Русия, не на Украйна. На Украйна са по-малко.

    Коментиран от #31, #44

    13:44 21.02.2026

  • 26 Истината

    26 11 Отговор
    Айде сега сложете по 10 бандерски глави на всеки загинак руски войн и ще получите укро загубите!

    13:44 21.02.2026

  • 27 Лошо

    13 26 Отговор
    1 убит украинец = 20 убити руснаци

    13:44 21.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 пиночет

    18 7 Отговор
    Близо 2млн гътнати хохохолски добичета не са идентифицирани защото е по удобно да се водят безследно изчезнали и да не се заплаща за тях .

    13:44 21.02.2026

  • 30 нннн

    21 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ташаков":

    Нали Путин не взема от тебе! От теб взема Зеленски. За нашите пари мисли; не за китайските

    Коментиран от #45

    13:45 21.02.2026

  • 31 стоян георгиев

    19 7 Отговор

    До коментар #25 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Два милиона безвъзвратни загуби, понесени от ВСУ — немското издание Deutsche Welle

    „Немското издание DW, позовавайки се на свои източници, публикува данни, според които загубите на украинските въоръжени сили могат да достигнат до два милиона души.
    Освен това DW съобщава за 1,5 милиона идентифицирани загинали военнослужещи.

    Коментиран от #38, #54, #117, #145

    13:45 21.02.2026

  • 32 ПО ТОЧНО

    5 3 Отговор
    .......РЕА-ЛИСТ..........НЕ ФАНТА-СТ В ПЕРЕ-МОГА

    13:45 21.02.2026

  • 33 това е по-реалистично вече

    16 7 Отговор
    186 000 руски наемници срещу 1 200 000 украинци е реалистична сметка но нашите заблудени джендъри пак ще кажат че е фейк и че русия е загубила 2 000 000 руснаци въпреки че руснаците на фронта са много малко сред наемниците и също така наемниците изпратени на фронта не са нито един нито два милиона… много по-малко са

    13:46 21.02.2026

  • 34 Стенли

    18 14 Отговор

    До коментар #7 от "Бийк":

    Това е така защото осемдесет процента от населението на България не подкрепя фашисткия режим в Киев

    Коментиран от #52

    13:46 21.02.2026

  • 35 Ха-ха

    9 14 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    13:46 21.02.2026

  • 36 Вуте от Бусманци

    9 14 Отговор

    До коментар #20 от "АБЕ ВУТЕЕЕ":

    А вазе копейките у Курило ли ви учат , бре !

    13:47 21.02.2026

  • 37 Европеец

    12 6 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Тия цифри които си поменал изглеждат реалистични...... Относно статията какво да кажа ББС-видя се какви маниполатори са, да даже бай Дончо от обора каза че ще ги съди..... Реалните загуби на двете страни се знаят само от генералните щабове...... А журналисти, доброволци и методологията им са гола вода....

    13:47 21.02.2026

  • 38 Кико

    17 6 Отговор

    До коментар #31 от "стоян георгиев":

    Да идват да си съберат укро дезертьорите от България!

    13:47 21.02.2026

  • 39 Аз съм гей

    8 16 Отговор
    Русофил и се казвам Сергей

    13:47 21.02.2026

  • 40 ти ли ги брои

    9 4 Отговор

    До коментар #21 от "Белогвардеец":

    че знаеш колко са ве благоневерец?

    13:48 21.02.2026

  • 41 007

    4 1 Отговор
    Както винаги след световни конфликти се прави опит за създаване на нов ред с нови правила. Не става! Няма да стане и сега и вероятно никога, защото периодично се появяват някои луди с картечници, а картечниците стават все по-мощни и ефективни. Да видим, дано бъде скоро, какво ще сътвори озверялото "човечество" с толкова много нафукани велики "вождове".

    13:48 21.02.2026

  • 42 Нешо

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    Известна е с позивната ,,Дълбокото гърло с очилата"...

    13:48 21.02.2026

  • 43 варна

    6 3 Отговор

    До коментар #9 от "Софиянец":

    ти виждал си хора взривени от дрон.. първо виж и после говори за индетифициране.

    Коментиран от #47

    13:48 21.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ташаков

    6 4 Отговор

    До коментар #30 от "нннн":

    Ти коги отидеш при Бащицата тогава са обаждай

    13:49 21.02.2026

  • 46 Хохо Бохо

    12 5 Отговор
    А преди 2 години МАра ни каза, че били 2 милиона. Да не са възкръснали някой от тях?

    13:49 21.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ташаков

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Хъскито":

    Кажиму го

    13:51 21.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 стоян георгиев

    11 7 Отговор
    Два милиона безвъзвратни загуби, понесени от ВСУ — немското издание Deutsche Welle

    „Немското издание DW, позовавайки се на свои източници, публикува данни, според които загубите на украинските въоръжени сили могат да достигнат до два милиона души.
    Освен това DW съобщава за 1,5 милиона идентифицирани загинали военнослужещи.

    Коментиран от #59, #70, #76, #122, #163

    13:53 21.02.2026

  • 51 Ама

    8 6 Отговор
    Укрите ги ловят по улиците и немат ток, а много Руски сами искат да отидат да трепят укрите

    13:53 21.02.2026

  • 52 Бийк

    5 6 Отговор

    До коментар #34 от "Стенли":

    Не ,
    Така е заради бот фермите ,
    които искат да оформят фалшиво обществено мнение ,
    удобно за една
    псевдо империя на изток
    Дай доказателства за тези данни

    Коментиран от #55

    13:54 21.02.2026

  • 53 защо

    3 5 Отговор
    Съобщавайте, съобщавайте, за тези 1 258 890 руски военнослужещи ще се плащат репарации.

    13:55 21.02.2026

  • 54 Дрътия Софианец

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "стоян георгиев":

    СиСи уап пай ми дрр тийоо х.....й и продължава да цъкаш ,преди си мислих че си Финансист - Факир с интереси с е ергетиката и бях впечатлен
    ,но се оказа ,че. явно си про паднал πииий ∆ рууугаа който всеки с 5 €евро в джоба може да кллл... ттиии .Сори стоянчо ,аз съм пас ,за същата сума предпочитам палавницата Десислава !

    13:57 21.02.2026

  • 55 Стенли

    4 5 Отговор

    До коментар #52 от "Бийк":

    Къв Beek си бре МоФо , джъст съккк май диккк !

    Коментиран от #82

    13:59 21.02.2026

  • 56 Ееее, абе ние на кого да вярваме

    5 3 Отговор
    Тук наште mалоумници за некви мильони разправят, вие няма и двеста хиляди.
    Пак са три пъти повече от 55-те хиляди дет Зеленски ги обяви.
    И ние вярваме, и на ВВС и на Зеленски и на всички.

    13:59 21.02.2026

  • 57 След като

    5 5 Отговор
    само индетифицираните от Журналисти на БиБиСи са почти 200хил., представете си какъв е общия брой, поне умножено х 7. Може и да са повече от оная справка на Тръмп и ЦРУ.

    13:59 21.02.2026

  • 58 Товарни е Добре

    5 4 Отговор
    Дано 20 К ЧЕРНОЗЕМ за Януари! И то без пленените, в неизвестност и т.н
    Реалната на ху ЙЛО монголоубиеца.

    13:59 21.02.2026

  • 59 Питащ

    5 5 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #63

    14:00 21.02.2026

  • 60 Тва е така

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Бийк":

    защото нямаш необходимото оборудване на тавана и не можеш да ги разбереш тия неща.
    За оная фирма си дет извозва сметта.
    Ама не като работник.

    14:01 21.02.2026

  • 61 реторично

    6 4 Отговор
    Хунтата в Киев мобилизира по тридесет хиляди на месец, от тях десет хил. бягат и искат да увеличат числото до четирдесет хиляди. Къде отиват всичките тези хиляди бандери?

    Коментиран от #75

    14:01 21.02.2026

  • 62 Гост

    5 4 Отговор
    Е, и? Какво значи това, при положение че руснаците бият?

    14:02 21.02.2026

  • 63 И да ти се огтовори няма

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Питащ":

    да схванеш.
    Между ушите нямаш нищо освен въздух.
    И две-три мухи.

    14:02 21.02.2026

  • 64 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор
    186 000.....бълха ме уапала.
    Руските cyчки по дванайсет ги раждат 😁

    14:03 21.02.2026

  • 65 Град Козлодуй

    3 3 Отговор
    Да са живи и здрави!

    14:03 21.02.2026

  • 66 Още един неграмотен русодебил

    5 7 Отговор

    До коментар #6 от "Руснакът може":

    Искаш ли да ти напиша колко много войни са загубили маскалите?

    Коментиран от #71, #115

    14:04 21.02.2026

  • 67 Дано

    3 3 Отговор
    Се оправят хората

    14:04 21.02.2026

  • 68 За тези знаем.

    4 5 Отговор
    С за изпушите ватенки през крематориумите!а?

    14:05 21.02.2026

  • 69 Уникално

    5 3 Отговор
    Значи умножаваме по 10 убити и инвалидизирани. То ще е страшно когато овдовелите ще попитат за чий...

    14:06 21.02.2026

  • 70 Руската пропаганда

    4 5 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    Има за цел само глупаците.

    14:07 21.02.2026

  • 71 Ти помни добре само една от тях

    5 3 Отговор

    До коментар #66 от "Още един неграмотен русодебил":

    1877-1878 г.

    14:07 21.02.2026

  • 72 Хахахаха

    7 9 Отговор

    До коментар #6 от "Руснакът може":

    Кои войни са спечелили и колко войни са изгубили рашите знаеш ли? Руската пропаганда ходи по глу па ци те.

    14:08 21.02.2026

  • 73 Механик

    6 5 Отговор
    А какво са търсили в Украйна?

    Коментиран от #88

    14:08 21.02.2026

  • 74 Мишел

    9 4 Отговор
    За идентифицирането - нямате проблеми и с убити 1 милиард руснаци. Но когато стигнете до обмен на тела, не можете да съберете 30, за да получите 1030.

    Коментиран от #80, #84

    14:08 21.02.2026

  • 75 Аре бе....

    4 5 Отговор

    До коментар #61 от "реторично":

    Ху ЙЛО официално Каза.....1600--- 1800 монголья ежедневно сключват контракт ! )))))
    Влизат у чувальо за около ..3 ДНЯ )))
    Оди се надъхвай Петушок)))

    Коментиран от #79

    14:08 21.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Точно попадение 😮

    5 7 Отговор
    "Фламинго" удари завод в Русия, където се произвеждат "Искандерс"При в ранните часове на нощта на 21 февруари е ударен АД "Воткин растение" в град Воткинск, Удмуртия. Както отбелязва обществеността, компанията произвежда ракети "Искандер-М", "Топол-М" и "Орешник". Разстоянието от Воткинск до границата с Украйна е около 1400 километра.

    Коментиран от #87

    14:09 21.02.2026

  • 78 И да се знае!

    5 8 Отговор
    Украинци са се били на Шипка!Не татаромонголи,кадировци и севернокорейци!Украинци!

    Коментиран от #120

    14:10 21.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Кви тела ма ..г--- ей

    4 4 Отговор

    До коментар #74 от "Мишел":

    Сичкото ЛЕШ .. ЧЕРНОЗЕМ
    Хехехехехехе

    Коментиран от #142

    14:10 21.02.2026

  • 81 Мишел

    4 6 Отговор
    А още милион вати гният по полята и още по три са в колички и носилки чакат протециране по халета и кални мазена

    14:10 21.02.2026

  • 82 Бийк

    6 2 Отговор

    До коментар #55 от "Стенли":

    Така само потвърждаваш че неколцина произвеждате хиляди коментари под новините
    Все едно и също
    Скоро и вие дори няма да сте нужни
    Айде чао

    Коментиран от #100

    14:11 21.02.2026

  • 83 Това

    6 6 Отговор
    е фейк новина, ама то какво друго да се очаква от Би Би Си. Всички отдавна знаем, че загиналите руснаци са над 2 милиона, а тия ми ги сметнали с точност до човек?

    14:11 21.02.2026

  • 84 Блатна подлога

    3 6 Отговор

    До коментар #74 от "Мишел":

    Получих призовка да ходя да събирам руска кайма в окопите на Купянск.Ще ходя ама друг път.

    Коментиран от #91, #92

    14:11 21.02.2026

  • 85 Гук

    2 4 Отговор
    Радвам се.

    14:11 21.02.2026

  • 86 Портокал с механизъм

    6 2 Отговор
    Рускоезичната версия на BBC звучи малко като каубои молодць|

    14:12 21.02.2026

  • 87 Хасан Хаспела

    4 3 Отговор

    До коментар #77 от "Точно попадение 😮":

    Чакай, ти да видиш моето розово Фламинго как щетте прасне в десятката,свят ще ти се завие 😂😂😂 !

    Коментиран от #94

    14:12 21.02.2026

  • 88 БОЛШЕВИК

    2 2 Отговор

    До коментар #73 от "Механик":

    Унитази, тостери и самовари, в латата иман само дупки до оградите заградени с дъски от палета.

    14:12 21.02.2026

  • 89 Ужас

    6 3 Отговор
    Идентифицираха 586 хиляди украински военнослужещи, убити в Украйна
    и още 50 хиляди убити украинци от украинските военни власти.

    14:12 21.02.2026

  • 90 Гаджева

    4 2 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #118

    14:14 21.02.2026

  • 91 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 2 Отговор

    До коментар #84 от "Блатна подлога":

    Ей прррр д ялллник ,събирай нан найкаси умми рисса нотто бялло тече ние в буркани за зимнина .

    14:14 21.02.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Последния Софиянец

    4 6 Отговор
    Чакалите Украина станаха по 100 кила от блатната леш, а онова с ботокса се крие по дупките и фулира памперса!

    14:14 21.02.2026

  • 94 Розовото пони Путин 🦄

    3 5 Отговор

    До коментар #87 от "Хасан Хаспела":

    Песков ми е заредил бункера с тонове памперси, но имам и няколко такива розови фламинги 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    Коментиран от #110, #116

    14:14 21.02.2026

  • 95 Българин

    2 6 Отговор
    Утрепаните руски генерали колко станаха?

    14:16 21.02.2026

  • 96 Европеец

    4 7 Отговор
    Пияните вдовици ще народят нови, внасят талибани и индуси за разплот.

    14:17 21.02.2026

  • 97 истината е тук!

    3 7 Отговор
    1461дни........средно на ден 550 руски плъха +- 5-8%=убитите просиянци са 10 пъти повече от това,което сте дали като инфо!при всу..средно дневно 380 3-5-8%=убитите украинци са над половин милион.......ранените украинци са над милион ,а при просиянците над 2,5 милиона ,па вие си говорете какво и как с атома!

    Коментиран от #124

    14:17 21.02.2026

  • 98 Хихихии

    8 2 Отговор
    Два милиона безвъзвратни загуби, понесени от ВСУ — немското издание Deutsche Welle

    „Немското издание DW, позовавайки се на свои източници, публикува данни, според които загубите на украинските въоръжени сили могат да достигнат до два милиона души.
    Освен това DW съобщава за 1,5 милиона идентифицирани загинали военнослужещи.

    Коментиран от #99, #104, #126, #140

    14:17 21.02.2026

  • 99 O-краiнец

    2 3 Отговор

    До коментар #98 от "Хихихии":

    Нека се знае!

    14:18 21.02.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 пРосия страна на идиоти

    1 3 Отговор
    Ако пък един утилизиране руснак знае за какво е направен на мармалад!

    14:19 21.02.2026

  • 102 az СВО Победа 80

    2 2 Отговор
    Крематорките в блатата пушат 24/7 от 2022, тази цифра е за три месеца.

    14:19 21.02.2026

  • 103 Бай Ганьо Балкански

    1 3 Отговор
    И сега радеф ще ни опрай..Да, Румен Радев действително е бил член на Българската комунистическа партия (БКП) в периода от 1984 г. до 1990... честито другари и другарки.,.ураааа ураааа... ха-ха

    Коментиран от #148

    14:19 21.02.2026

  • 104 гру гайтанджиева

    0 3 Отговор

    До коментар #98 от "Хихихии":

    Руски фейкове колега.

    14:20 21.02.2026

  • 105 Стенли

    1 3 Отговор
    За 300 долара.блатара отива да си остави костите в Украина, до къде ги докара бункерното!

    14:20 21.02.2026

  • 106 И тва какво ще да е ?

    7 0 Отговор
    Журналисти са идентифицирали имената на загинали военнослужещи... А в Гааза идентифицирали ли са имената на загиналите НЕвоеннослужещи ? Колко хиляди са ?

    14:20 21.02.2026

  • 107 Моряка

    5 2 Отговор
    Това е според ВВС.Ама според зеления Клоун са 10 пъти повече.На кого да вярваме?

    Коментиран от #121, #125

    14:21 21.02.2026

  • 108 Механик

    3 4 Отговор
    От втарая само леш и скрап.

    14:21 21.02.2026

  • 109 Само За последният месец 20 К

    2 2 Отговор
    Ееееедехееее
    Ного ЛЕШ ного нЯщо ей
    А за миналата година? За..4 години? За 12 год БЕЗАНАЛОГОВ БЛИЦКРИГ у ДОНБАС?
    А ранени,изчезнали, потънали и т.н ?!?
    Ееееедехееее

    14:22 21.02.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Моряка

    3 4 Отговор
    А защо бункерното се моли за аскер на корееца, къде са останалите блатни орди!

    14:22 21.02.2026

  • 112 Обикновен човек

    2 4 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #132

    14:23 21.02.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Разкрит!

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    Фейк!

    14:23 21.02.2026

  • 115 Последния Софиянец

    3 3 Отговор

    До коментар #66 от "Още един неграмотен русодебил":

    Блатарите примитивни нямат спечелена война без.помоща на Запада.

    14:24 21.02.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Разкрит!

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "стоян георгиев":

    Фейк!

    14:24 21.02.2026

  • 118 Статистик

    4 1 Отговор

    До коментар #90 от "Гаджева":

    Двете Прасета също не са минали през казармата. Щото старшините не могли да намерят помия за храна и униформи като за хипопотами.

    14:24 21.02.2026

  • 119 военнослужещите

    5 0 Отговор
    Не са проблем на гражданите ! Те са се съгласили да нямат граждански права срещу заплащане. Без значение от коя народност са. На тези хора трябва да се гледа с презрение с изключение на тези които са станали жертва на принудителна мобилизация но за такива в Русия няма данни и достоверни факти

    Коментиран от #127, #136, #149

    14:24 21.02.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Вервай у Триднев ната

    3 1 Отговор

    До коментар #107 от "Моряка":

    На пеДо-фила .. Ху есос и че.. оная ГНИЛОЧ -мумията е..жива
    АааааааХахахаха
    Тее БА Ф остата
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #130, #139, #168

    14:25 21.02.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Пиночет

    1 3 Отговор
    Кога товарим козяците на шлеповете по Дунава ?

    14:25 21.02.2026

  • 124 Истинските

    4 0 Отговор

    До коментар #97 от "истината е тук!":

    Плъхове цвърчат от панелките също както 6 те млн урки избягали от държавата си за да не бъдат изпратени на фронта …

    Коментиран от #131

    14:26 21.02.2026

  • 125 Дон Корлеоне

    2 3 Отговор

    До коментар #107 от "Моряка":

    Това са тези които Хаяско ще трябва да плаща обезщетение.За останалите-по два чувала картофи и лентичка за вдовицата.

    Коментиран от #133, #147

    14:26 21.02.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Калушевци бре .....

    2 0 Отговор
    делът на доброволците сред загиналите към момента съставлява 33%.....

    14:27 21.02.2026

  • 129 Пиночет

    2 3 Отговор
    Гладните копеюки и пияните им господари трябва да са в чувал.

    14:27 21.02.2026

  • 130 Моряка

    1 2 Отговор

    До коментар #121 от "Вервай у Триднев ната":

    Уап Пай У Йотт бре тпнннгерр хъесос ,за 3€вро го правиш просто прекрасни .Мога ли да се абонирам ?

    Коментиран от #150, #177

    14:27 21.02.2026

  • 131 Ха ха ха

    2 7 Отговор

    До коментар #124 от "Истинските":

    Избягалите от Украйна са руските украинци от Донбас,които бункерният щеше да ги прати на фронта.

    Коментиран от #156

    14:28 21.02.2026

  • 132 Това е вероюто

    2 1 Отговор

    До коментар #112 от "Обикновен човек":

    На всеки рязанпомак

    14:28 21.02.2026

  • 133 Пиночет

    4 3 Отговор

    До коментар #125 от "Дон Корлеоне":

    Кога товарим козяците на шлеповете по Дунава ?

    14:29 21.02.2026

  • 134 Естествено че

    7 1 Отговор

    До коментар #127 от "Разбира се":

    насилствено мобилизирани в Украйна няма. Сами се бият по кратуните кой първи да влезе в буса на мобилизаторите

    14:30 21.02.2026

  • 135 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    5 5 Отговор
    Киев за два дня 1 милион сандака с вата, йойхохо
    И бутилка самагон, йохохоо❗❗

    14:30 21.02.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Първанов

    3 6 Отговор
    Трагедията е, че това не краят. Докато Путин не потопи и то в кръв Русия този изверг няма да спре. Всичко е в ръцете на упоеното руско общество

    14:31 21.02.2026

  • 138 Неутрален

    1 1 Отговор
    А защо да убити?

    14:31 21.02.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Фалшифицирана

    3 4 Отговор

    До коментар #98 от "Хихихии":

    новина на DW.

    14:32 21.02.2026

  • 141 Фалшифицирана

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    новина на DW.

    14:33 21.02.2026

  • 142 Мишел

    7 1 Отговор

    До коментар #80 от "Кви тела ма ..г--- ей":

    През ноември при обмен на тела 1000: 67, Русия обяви, че съхранява в хладилници на тирове телата на още 7000 убити украински военни. Украйна не желае/ не може да ги обмени поради липса на тела на руски военни.

    14:33 21.02.2026

  • 143 Ъхъъъъ....

    6 1 Отговор
    Над 186 хиляди в България само от рак измряха за това време

    14:34 21.02.2026

  • 144 Първанов

    1 1 Отговор

    До коментар #136 от "Оди лопай ку...РЕВЕ....":

    Яшшш ми дррр Тиа сррр няссъл Х .....Й , бре ПП -ДБ тъмносиня пииии д руууугооо с голямокалибрен прррррр деллллл !

    Коментиран от #158

    14:34 21.02.2026

  • 145 Фалшифицирана

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "стоян георгиев":

    новина на DW.

    14:34 21.02.2026

  • 146 Бою изби повече

    5 1 Отговор
    в България

    14:35 21.02.2026

  • 147 Пиночет

    4 1 Отговор

    До коментар #125 от "Дон Корлеоне":

    Кога товарим козяците на шлеповете по Дунава ?

    Коментиран от #153

    14:37 21.02.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Стенли

    6 0 Отговор

    До коментар #119 от "военнослужещите":

    Много точно казано и жалко и за тези хорица в Украйна които ги ловят като животни за да ги пратят в месомелачката и но не бива да жалим за из одите от Азов и десен сектори аз не казвам че всички руски граждани не казвам руснаци защото те са многонационална федерация и при тях има лоши хора но къде ли няма има ги дори и във вашия любим фащ има ги дори и в България

    14:38 21.02.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 11 милиона

    6 0 Отговор
    Липсват в Украйна па не знам дали журналистите ще могат някога да им идентифицират имената

    14:38 21.02.2026

  • 152 Баща ти

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Курти":

    Съм но не ти е обяснено Фаши !

    14:40 21.02.2026

  • 153 Мишел

    0 5 Отговор

    До коментар #147 от "Пиночет":

    Ще товарите русорабите и при мочата и матушката ви пияна на бунището.

    Коментиран от #157

    14:40 21.02.2026

  • 154 Стенли

    1 2 Отговор
    А за какво бункерното даде тези жертви, знае ли се! 11та година боксува в донбас.

    14:41 21.02.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Минувач

    4 0 Отговор

    До коментар #131 от "Ха ха ха":

    Това означава ли че мнозинството 87% от населението е руско и живее на руска земя ? Да Фаши точно това означава и точно за това Крим , Луганск и Донецк няма да бъдат в ръцете на смърко !

    14:44 21.02.2026

  • 157 Пиночет

    0 0 Отговор

    До коментар #153 от "Мишел":

    Илиане ,влашко тссс ганнне доуно ,теб няма да те товарим на шлеп ,имате хууубав асансьор във Военния Блок -София Изток ,риййш .Погрешно си разбрал ,че имам чувство за хумор .А може би и семейство имаш ???

    14:45 21.02.2026

  • 158 Русофил

    3 0 Отговор

    До коментар #144 от "Първанов":

    Слез от палмата! Кретенопетек

    14:45 21.02.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Не знам пичове но !

    1 1 Отговор
    Към 31 декември 2024 г. децата до 15 години в страната са 901 843 или 14 на сто от общия брой на населението. През 2024 г. в страната са регистрирани 53 727 родени деца.Броят на починалите лица през 2024 г. е 100 736, а коефициентът на обща смъртност  - 15,6 на сто.

    Коментиран от #166

    14:47 21.02.2026

  • 161 Диренко

    3 3 Отговор
    Искам да няма Украйна на картата, само това е важно.

    14:47 21.02.2026

  • 162 Пропаганда

    2 2 Отговор
    Западните източници обаче рисуват още по-мрачна картина. Германски медии, позовавайки се на данни от разузнаването, твърдят, че общите загуби на Украйна са достигнали 2 милиона души. От тях 1,5 милиона са идентифицирани като „груз 200“ (загинали), а половин милион са в неизвестност.

    14:48 21.02.2026

  • 163 Фалшифицирана

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "стоян георгиев":

    новина на DW.

    14:49 21.02.2026

  • 164 Ъхъъъъ....

    1 0 Отговор
    Ще летат бели лади из блатата, хихиии

    14:50 21.02.2026

  • 165 Атина Палада

    1 1 Отговор
    Супер новина, още милион лежат и ги ядат глистите по канавките, все па план!

    14:52 21.02.2026

  • 166 Хайку:

    2 0 Отговор

    До коментар #160 от "Не знам пичове но !":

    Върви народе на подскоци към "коалицията на желаещите" Слънцето отново ще изгрее и пак ще има хубави цветя израснали във останалите ви по пътя само атлантическите ви лаайна

    14:52 21.02.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #121 от "Вервай у Триднев ната":

    И тук се напълни с простаци.Така е,като Слави опростачи цял народ и никой не го гръмна.А трябваше отдавна.

    14:55 21.02.2026

  • 169 шаа

    2 0 Отговор
    "Методологията на изследването се базира на анализ на публично достъпна информация"

    муа-ха-ха. да светнем, от къде са публичните данни - от укринфорум, от бесарабския фронт, униан, дойчето, онова институтче за войната и все такива "достоверни" източници.

    14:56 21.02.2026

  • 170 Значи реалният брой

    0 3 Отговор
    е 5-10 пъти по-голям.

    14:57 21.02.2026

  • 171 ха ха ха ха

    0 5 Отговор
    Щом в Русия вече предлагат на скъсани студенти да подписват за СВО за срок от една година да получат академичен отпуск, след което да им възстановят студентските права.
    Готвят и мобилизация за момичета.

    Смятайте, докъде са я докарали. Нещо не се вързва с герочните приказки на пропутинските тролове из Факти.

    14:57 21.02.2026

  • 172 Божеее и тогава х0х0лите колко са

    5 0 Отговор
    След като при размяна за двадесетина рашана се предават 1000 х0х0ля....
    А Според полковник Дъглас Макгрегър за 1 рашан фира са дали 10 х0х0ля или съотношението е 1:10!!!!

    Коментиран от #174, #178

    14:57 21.02.2026

  • 173 МЕНШЕВИК

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "БОЛШЕВИК":

    Остави украинците - те са ясни.

    Въпросът е, защо на русофилче като теб хич не ти е жалко за 186 000 убити руснаци? Даже изпитваж оргазъм от тоя факт. Май за болшевичетата, най-добрият руснак е мъртвият руснак.

    14:58 21.02.2026

  • 174 Ааааа

    0 3 Отговор

    До коментар #172 от "Божеее и тогава х0х0лите колко са":

    Тоя беше съден педофил. До педофили ли опряхте за опорки?

    14:59 21.02.2026

  • 175 Тда да видиш

    5 0 Отговор
    Рашките са повече от 90% доброволци редовна войска не участва и чака други противници... Без мобилизации и продължават с такива и са оператори на кирки и лопати с чипове и платки от крадени перални, а сега и магарета, пръчове и т.н.... с това воюват срещу въоръжените до зъби от половината свят и са завладели 30% за сега от Укрия.
    Е да де ама пушечното месо на х0х0лите где е??!! ....
    7 мобилизации направиха укрите, прибраха старци, младежи... сега мобилизират и жени и затворници, а и в момента казват, че са им нужни нови 500,000... Наемници от 72 държави служат в армията на Украйна в момента.
    къде отиде тоя народ????
    Никъде не прочетох и не чух, както правят рашките ... родолюбци укри да се събират доброволно в Бг и Европа в клетата чужбина, а и в самата Укрия и да отиват на фронта ей така за идеята да защитават родину...
    На всякъде се пише, че масово бягат от държавата, а и от фронта, по и над 10,000 еврака на каналджии броят... по границата ги стрелят кат зайци.... донаборници се събират насила по улици, гари, пазари, гори и паланки и се пращат на фронта от където пък бягат при руснаците или при такива опити са убити от спец отряди на Азов....

    14:59 21.02.2026

  • 176 Тва уникално бре журналетата

    5 0 Отговор
    се базира на анализ на публично достъпна информация - некролози, публикации в социалните мрежи и съобщения за изчезнали хора. ....ту-туууу

    Коментиран от #182

    15:01 21.02.2026

  • 177 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "Моряка":

    Този пак ми гепа псевдонима.Хората ще помислят,че съм се опростачил.Моля,не му вярвайте.Като прочетете простащини с псевдоним Моряка,това не съм аз.

    15:02 21.02.2026

  • 178 Олееееее.....

    2 0 Отговор

    До коментар #172 от "Божеее и тогава х0х0лите колко са":

    Верно бре, Божеее и тогава х0х0лите колко са ?

    15:03 21.02.2026

  • 179 В България що няма А?

    4 0 Отговор
    публично достъпна информация - некролози, публикации в социалните мрежи и съобщения за изчезнали хора.... ДАНС я крият

    15:04 21.02.2026

  • 180 Ужаст, сега се замислих

    4 1 Отговор
    Само на стъклото на нашият вход на блока има 21 некролози

    15:06 21.02.2026

  • 181 Пропаганда

    5 0 Отговор
    А НАТО и Украйна два милиона и половина честито

    15:08 21.02.2026

  • 182 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #176 от "Тва уникално бре журналетата":

    Колко струва некролог, публикуван в медиите и социалните мрежи ?

    15:09 21.02.2026

  • 183 мдаааа дааа... хибридия

    5 0 Отговор
    ПРИКАЗКА ЗА Бг и Юро ХИБРИДИЯТА

    Зоопарк в Берлин. Жена пада в езерцето с крокодилите. Всички пищят. Един мъж скача във водата и изважда жената. Аплодисменти. Една журналистка от DW предава на живо застава до мъжа и тържествено произнася:
    - Такъв героизъм е присъщ само на украинец!
    Спасителят се обажда:
    - Всъщност, руснак съм, но това е присъщо за всеки човек.
    До вечерта новината е разпространена от DW и Бесарабски фронт като световна новина.
    На следващия ден в български вестник заглавие с огромни букви: DW и Бесарабски фронт съобщават
    - "РУСКИ ФАШИСТ ОТКРАДНА ЗАКУСКАТА НА КРОКОДИЛИТЕ ОТ ЗООПАРКА!

    15:09 21.02.2026

  • 184 Въпрос

    4 0 Отговор
    А НАТО и Украйна колко 3 милиона имат а??????

    15:10 21.02.2026

  • 185 А стига бре

    3 0 Отговор
    Би Би Си с това ли се занимават? Да броят некролозите публикувани в медиите и социалните мрежи ? То тва велика медия бре

    15:12 21.02.2026

  • 186 Ххххахаха

    4 0 Отговор
    Какъв голям рев от укрите, разкриха им истината хахахаха, ревете ли ххха, какъв геноцид, смятай щом Буданов е за мир, щом вчера генерала на УКРАЙНСКИТЕ военни вика надяваме се да оцелеем, 186 хиляди срещу 1,7 млн украинци, айде сега да да сметнем на руснак колко укри се падат хахахаахха

    15:16 21.02.2026

  • 187 Фен

    5 0 Отговор
    Ми толкова. Русия:НАТО - 1:10

    15:17 21.02.2026

  • 188 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 189 Хахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #188 от "Фейк на часа":

    Братле не се ядосва, това са лу.ри с отрицателна интелектуална мисъл, те пишат едно и също 4 години, така че не се хаби с тях. ТОВА Е ИЗГУБЕНА КАУЗА, КАКТО УКРИТЕ НЯМА ДА СИ ВЪРНАТ И ЕДНО СЕЛО

    15:24 21.02.2026

  • 190 Гощо

    1 2 Отговор
    Срещу кой се бият руснаците като занулиха украинците при Бахмут а Европа свърши ракетите?

    15:25 21.02.2026

  • 191 Хахахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #167 от "Математик":

    Така добре ти ги обясниха, ама не вярвам да ги разбереш, родил си се без мозъчни клетки

    15:25 21.02.2026

  • 192 Бай той Толстой

    4 0 Отговор
    Едно към десет.Съотношението е вярно.Пплк.Макгрегър каза същото.Но като тръгнат на запад , съотношението ще е съвсем друго -около едно към сто!Там няма да ни лигавят,не сме техни хора.Що ли ни трябваше да се занимаваме с руснаците,като знаем какво ще стане?Кажете бе?

    15:32 21.02.2026

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 М-да...

    0 0 Отговор
    Вятър ги вее - някакви се доброволци (откъде накъде са те?), някаква си независима (от кого?) медия и някаква си версия (недоказана) от БИ Би Си. И…? Това е лошо скалъпена (дез)информация. Просто казано измислица. За стадо.Някои ще повярва.

    15:42 21.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания