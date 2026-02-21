Новини
Емануил Йорданов: Главният секретар на МВР е дълбоко нелегален

21 Февруари, 2026 11:00

Министърът на вътрешните работи, когато е имал по-проблемни ситуации, не знае какво да прави. В един момент стана спорно дали трябва да се появява въобще

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Да се говори за политически чадър по трагедията "Петрохан", първо трябва да се съберат доказателства. Никой не може да разгради административната машина, която работи в една посока в последните 15 години. Това заяви бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов пред БТВ.

Според него споразумението между организацията на Ивайло Калушев и бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов е само параван, който няма да бъде от полза. "Едва ли е нещо като султански ферман, с който можеш да минеш през цялата Османска империя", сравни Йорданов.

Емануил Йорданов разкритикува работата на МВР по случая "Петрохан". Главният секретар на МВР от момента, в който зае поста, не се показва никъде и е дълбоко нелегален. Министърът на вътрешните работи, когато е имал по-проблемни ситуации, не знае какво да прави. В един момент стана спорно дали трябва да се появява въобще и дали за него или за министерството е по-добре да се прибере и да не се показва, посочи той.

Йорданов сподели още, че познава новия служебен вътрешен министър Емил Дечев. "Той е съдия в Софийския градски съд, човек с богата и политическа професионална биография. Мисля че е сериозен и грамотен човек и вярвам, че би могъл да се справи със задачите, които стоят пред него", смята бившият МВР министър.

Той е на мнение, че би било грешка точно сега преди предсрочните парламентарни избори да се правят рокади в МВР.


  • 1 Алабаланици

    24 2 Отговор
    по книга !

    11:04 21.02.2026

  • 2 Инспектор Дюдю

    27 4 Отговор
    И дай да не го уволнят,щото новия щял да" заметат следите"...?!
    ...че него го няма--и да го уволнят,никой няма да забележи!:

    11:05 21.02.2026

  • 3 Разумен

    18 13 Отговор
    Този коментар на Емануил Йорданов всъщност е балансиран и разумен.
    Йорданов признава професионализма на новия министър на вътрешните работи, ясно казва, че Емил Дечев е сериозен, грамотен и с професионален опит, което означава, че има капацитета да се справи с чувствителни случаи като „Петрохан“.
    Това е важно, защото служебният министър не е „част от системата“, но притежава необходимия професионализъм за управление на МВР.
    Йорданов отбелязва, че МВР работи „в една посока“ от 15 години.
    Това показва, че внезапни и мащабни рокади могат да създадат хаос.
    Прегледът на кадровия апарат трябва да бъде обмислен и стъпаловиден, а не паническа чистка.

    Коментиран от #14, #39

    11:07 21.02.2026

  • 4 Пенев

    27 9 Отговор
    Помним един министър, дето го наричаха Мими.

    11:07 21.02.2026

  • 5 Фен

    24 9 Отговор
    Бе те целите Петрохански Пудели са тежък случай... Май някой ги сготви, като ги остави да си направят правителство.

    Коментиран от #12

    11:07 21.02.2026

  • 6 Парадокс БГ

    21 11 Отговор
    Реално, новият служебен министър Емил Дечев е съдия с опит и правна подготовка, назначен точно за да може да прегледа сложни дела като „Петрохан“ и „Околчица“.
    Такива квалификации показват, че той знае как да подхожда към управлението на МВР, включително и при кризи.

    11:08 21.02.2026

  • 7 Възмутен

    18 5 Отговор
    “Рокади точно преди изборите биха били грешка”
    Това твърдение има частично основание, но е твърде догматично:
    Прегледът на ключови кадри не е „рокада за политически цели“, а необходимост за ефективно функциониране на институцията.
    Служебното правителство не променя масово апарата, а само проверява и актуализира ръководните позиции – това е управленска, а не партийна мярка.

    11:09 21.02.2026

  • 8 Защото работи

    15 9 Отговор
    Ти като се показваш да не би да правиш нещо. Хората които не се показват, работят, а тези които само дават интервюта от сутрин до вечер за мързеливите и нищо не правещите. Много просто.

    11:09 21.02.2026

  • 9 Коки

    15 2 Отговор
    Профилактичното наблюдение и проверки са стандартна практика и не бива да се бави заради избори или политически страхове.

    11:10 21.02.2026

  • 10 По-скоро

    20 4 Отговор
    Прегледът на МВР и кадровите промени не са „рокади пред изборите“, а необходима управленска мярка.

    11:11 21.02.2026

  • 11 Фактите са такива

    20 8 Отговор
    Новият служебен кабинет действа законно, професионално и прагматично, а не по импулсивна или политически мотивирана логика.

    Коментиран от #36

    11:11 21.02.2026

  • 12 Протеста Каза

    23 5 Отговор

    До коментар #5 от "Фен":

    Сами ще се сготвят ако не почнат с арестите.
    Първия-Дани Митов.
    Втория -Нелегитимния и Представящ се за Главен Прокурор.

    11:12 21.02.2026

  • 13 мистер бийн

    6 5 Отговор
    професианалист

    11:22 21.02.2026

  • 14 Явно

    2 5 Отговор

    До коментар #3 от "Разумен":

    Си разумен служител на ОПГ МВР

    11:24 21.02.2026

  • 15 Новичок

    14 2 Отговор
    Абе то цялото МВР е нелегално,и не само то и другите абривиатури ДАНС,КПКОНПИ, КЗК ...

    Коментиран от #22

    11:24 21.02.2026

  • 16 Зеления

    16 9 Отговор
    Нямало било параван казва Емануил, достатъчно е пред началниците на РПУ-тата в Годеч и Монтана Калушев да покаже небрежно договора със министреството на околната среда и без да иска в непринуден разговор да им подхвърли, че и министъра и Терзиев и други "важни" личности /от списъка на Сандов кои са ходили в тази хижа/ гостуват на неговата организация и ето ти разрешителни за оръжия, ето ти сигнали на граждани, че им се забранява да берат билки в гората да не се проверяват /нищо че Сандов хапва доволно боровинки в хижата/, ето ти патрулките от Годеч изобщо да не стъпват в тази хижа, толкова е просто всичко, клакьорите на ППДБ като Емануил да не дрънкат глупости, на всеки е ясно как стават нещата.

    11:25 21.02.2026

  • 17 Дориана

    13 9 Отговор
    Точно този Служебен кабинет е пълна противоположност на кабинета Главчев и той ще осигури честни избори, от което най- много се страхуват ГЕРБ/ СДС ДПС Ново Начало ИТН и БСП ОЛ Треска ги тресе всички патерици като ИТН и защитници на корумпирания мафиотски модел Борисов- Пеевски Агресивното поведение на корумпирания модел в България показва безпомощност и страх. Разбират, че диктаторския им модел на управление им се изплъзва, защото на политическата сцена излезе нов играч готов да се бори и унищожи корупцията . Случая Петрохан ще се обърне точно срещу тях като бумеранг колкото и неистово да го насочват с безпомощност към опонентите си. Наглото им арогантно поведение по отношение на случая Петрохан и използването му срещу политически опоненти ще бъзе наказано от народа. ИТН и Пеевски трябва да бъдат съдени за умишлено разпространение на темата за педофили и секта срещу опоненти с политически предизборни цели.

    Коментиран от #23

    11:26 21.02.2026

  • 18 Българският народ е безбожен

    7 1 Отговор
    Няма страх от Господа и поради това нищо не може да направи.
    Подобни хора ги управлява само диктатура.

    11:34 21.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гъбарко

    11 3 Отговор
    Мимито на мавъра от драгалевци изглежда като ударен с мокър пешкир. Не сме забравили когато заведе щерка си на рок концерт когато се извърши онова ужасяващо престъпление заради което щеше да падне правителството на Мавъра. Жалка картинка.

    11:43 21.02.2026

  • 21 БарекиДудука

    5 4 Отговор
    "Армията на Баце и Шиши, която им печели изборите – милионна армия от скъпоплатени хрантутници на държавната софра. Високите им заплати вървят с нищонеправене от 9 до 16 часа с два часа обедна почивка. Положението е – постна пица за частния сектор и пица с прошуто за бюрократите.

    Бившият финансов министър в кабинета Борисов 1 Дянков: “6000 чиновници пенсионери ни струват 300 млн. евро!” Дянков стана известен с бюджета на постната пица през 2009-10 година."

    Ало, лама Гюро? Спиш ли или още плачеш за лама Цицел?

    11:48 21.02.2026

  • 22 сосичок

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Новичок":

    хаспухати лицензиран ли е

    11:49 21.02.2026

  • 23 Зеления

    6 6 Отговор

    До коментар #17 от "Дориана":

    Дориана, сложи си ръка на сърцето и кажи наистина ли мислиш, че Сандов с ефирното зелено шалче около врата, или "титаните на мъжествеността" - Венко Сабрутев и Асен Василев или пък снажния Атанас Атанасов за който е важно само паметника Моча и кой има вила в чашката на яз. Искър са "елита" на държавата, който заслужава доверие от обществото да го води напред?

    Коментиран от #30, #32

    11:50 21.02.2026

  • 24 Въор8

    6 2 Отговор
    Защо никой не говори за оставка на най-огромния б.клук в това правителство - Надежда Нейнски?

    Коментиран от #25

    11:52 21.02.2026

  • 25 Гъбарко

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "Въор8":

    ....."Защо никой не говори за оставка на най-огромния б.клук в това правителство - Надежда Нейнски?"......Защото е специалист по гушене на мucupku от мейнстрийма

    11:58 21.02.2026

  • 26 Ди Ди

    8 1 Отговор
    Ми ние пенционерите на пенсия и заплата в МВР кво ще прави сега ?Ще ни гонят ли или оставаме да служим?

    Коментиран от #29

    11:59 21.02.2026

  • 27 Предполагам че

    8 0 Отговор
    И някои директори на областни дирекции са в нелегалност. Много отдавна още от няколко мандата.

    12:05 21.02.2026

  • 28 Пенчо

    2 4 Отговор
    Това мими йорданова да го каже, като знаем как се криеше е малко нагло!

    Коментиран от #35

    12:05 21.02.2026

  • 29 Пикадили

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ди Ди":

    Другите старшини от кога си купиха магазини.

    12:06 21.02.2026

  • 30 6/35

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Зеления":

    Чак пък снажен.

    12:11 21.02.2026

  • 31 той

    0 3 Отговор
    Емануиле, въпросът е защо ти излезе от нелегалност, нали си знаеш.

    12:13 21.02.2026

  • 32 Има едни нежни европейски мъже в ППДБ

    1 4 Отговор

    До коментар #23 от "Зеления":

    За жалост такива мъже се харесват на много жени но не само на тях. Не че са обратни. Просто са красавци. Манекени.

    Коментиран от #34

    12:16 21.02.2026

  • 33 А ти за кой

    0 3 Отговор
    Оаботеше, емилия

    12:17 21.02.2026

  • 34 Сложих ти минус по погрешка

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Има едни нежни европейски мъже в ППДБ":

    Съжалявам и се извинявам.

    12:18 21.02.2026

  • 35 Каба Фонтанела

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Пенчо":

    "Аз ще бъда министър две години, но ще бъда цял живот родител" - Това каза тогава Мими Йорданов, когато се скри зад щерка си на рок коцерт вместо да изпълни задълженията си като МВР министър. Аналогичен случай, и е страно че сега защитава противоположен подобен казус. Що така бе Мими?

    12:19 21.02.2026

  • 36 Тити на Кака

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Фактите са такива":

    Съгласен съм и ще добавя, че назначаването на алкохолизирания наркоман и лъжец Цицелков за министър на честността е много силно доказателство как новият служебен кабинет действа законно, професионално и прагматично, а не по импулсивна или политически мотивирана логика😂😂😂

    12:25 21.02.2026

  • 37 Ти да видиш

    1 3 Отговор
    Мими, плашещо е, когато хвалиш съдия с "богата политическа биография". Професионализма и морала му ги видяхме, когато се ослушваше като гърмян заек докато си направи отвод по делото срещу Кики, което "случайно" беше разпределено на него. ;)
    Но, както знаем, моралът не е тема за жълтопаветните соросоиди.

    12:28 21.02.2026

  • 38 Тити на Кака

    4 1 Отговор
    Няма нищо чудно в нелегалността на генсека на МВР, по традиция всички водещи милиполицаи у нас са потомци на партизани и нелегални.
    Това е фактическото положение, приемете го!

    12:28 21.02.2026

  • 39 Хахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Разумен":

    О да, сигурни сме, че Дечев ще се "справи" със случая "Петрохан". Така ще се справи, че .... най- много да има "неизвестен извършител", Пълни Пе...дали няма да имат нищо общо с групата. ;).

    12:32 21.02.2026

  • 40 Джон Наш

    0 0 Отговор
    Когато обикновен криминален случай се политизира, съвсем резонно е министъра и главсека да се омъглят и да оставят всичко в ръцета на специалистите от разследването. Случая в Русе е показателен за плитизиране. Всъщност точно това завеща като начин на поведение Мими Йорданов преди 25 години.

    12:37 21.02.2026

  • 41 Майстора

    0 0 Отговор
    Като вземат бивши милиционери да критикуват там където са работили.Те са били света вода ненапита, а после е станало потоп.А истината е ,че всички са от една кошница позагнили ябълки.

    13:47 21.02.2026

  • 42 Така ще е

    1 0 Отговор
    щом гербавите си имат проксита, които скачат на амбразурата да защитават всичките им простотии. ББ им го каза, че са прости затова се разбират и магаре да посочи простите ще го приемат

    15:19 21.02.2026

