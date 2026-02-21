Емануил Йорданов: Главният секретар на МВР е дълбоко нелегален

Да се говори за политически чадър по трагедията "Петрохан", първо трябва да се съберат доказателства. Никой не може да разгради административната машина, която работи в една посока в последните 15 години. Това заяви бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов пред БТВ.

Според него споразумението между организацията на Ивайло Калушев и бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов е само параван, който няма да бъде от полза. "Едва ли е нещо като султански ферман, с който можеш да минеш през цялата Османска империя", сравни Йорданов.

Емануил Йорданов разкритикува работата на МВР по случая "Петрохан". Главният секретар на МВР от момента, в който зае поста, не се показва никъде и е дълбоко нелегален. Министърът на вътрешните работи, когато е имал по-проблемни ситуации, не знае какво да прави. В един момент стана спорно дали трябва да се появява въобще и дали за него или за министерството е по-добре да се прибере и да не се показва, посочи той.

Йорданов сподели още, че познава новия служебен вътрешен министър Емил Дечев. "Той е съдия в Софийския градски съд, човек с богата и политическа професионална биография. Мисля че е сериозен и грамотен човек и вярвам, че би могъл да се справи със задачите, които стоят пред него", смята бившият МВР министър.

Той е на мнение, че би било грешка точно сега преди предсрочните парламентарни избори да се правят рокади в МВР.