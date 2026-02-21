Емануил Йорданов: Главният секретар на МВР е дълбоко нелегален

Да се говори за политически чадър по трагедията "Петрохан", първо трябва да се съберат доказателства. Никой не може да разгради административната машина, която работи в една посока в последните 15 години. Това заяви бившият министър на вътрешните работи Емануил Йорданов пред БТВ.
Според него споразумението между организацията на Ивайло Калушев и бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов е само параван, който няма да бъде от полза. "Едва ли е нещо като султански ферман, с който можеш да минеш през цялата Османска империя", сравни Йорданов.
Емануил Йорданов разкритикува работата на МВР по случая "Петрохан". Главният секретар на МВР от момента, в който зае поста, не се показва никъде и е дълбоко нелегален. Министърът на вътрешните работи, когато е имал по-проблемни ситуации, не знае какво да прави. В един момент стана спорно дали трябва да се появява въобще и дали за него или за министерството е по-добре да се прибере и да не се показва, посочи той.
Йорданов сподели още, че познава новия служебен вътрешен министър Емил Дечев. "Той е съдия в Софийския градски съд, човек с богата и политическа професионална биография. Мисля че е сериозен и грамотен човек и вярвам, че би могъл да се справи със задачите, които стоят пред него", смята бившият МВР министър.
Той е на мнение, че би било грешка точно сега преди предсрочните парламентарни избори да се правят рокади в МВР.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Алабаланици
11:04 21.02.2026
2 Инспектор Дюдю
...че него го няма--и да го уволнят,никой няма да забележи!:
11:05 21.02.2026
3 Разумен
Йорданов признава професионализма на новия министър на вътрешните работи, ясно казва, че Емил Дечев е сериозен, грамотен и с професионален опит, което означава, че има капацитета да се справи с чувствителни случаи като „Петрохан“.
Това е важно, защото служебният министър не е „част от системата“, но притежава необходимия професионализъм за управление на МВР.
Йорданов отбелязва, че МВР работи „в една посока“ от 15 години.
Това показва, че внезапни и мащабни рокади могат да създадат хаос.
Прегледът на кадровия апарат трябва да бъде обмислен и стъпаловиден, а не паническа чистка.
Коментиран от #14, #39
11:07 21.02.2026
4 Пенев
11:07 21.02.2026
5 Фен
Коментиран от #12
11:07 21.02.2026
6 Парадокс БГ
Такива квалификации показват, че той знае как да подхожда към управлението на МВР, включително и при кризи.
11:08 21.02.2026
7 Възмутен
Това твърдение има частично основание, но е твърде догматично:
Прегледът на ключови кадри не е „рокада за политически цели“, а необходимост за ефективно функциониране на институцията.
Служебното правителство не променя масово апарата, а само проверява и актуализира ръководните позиции – това е управленска, а не партийна мярка.
11:09 21.02.2026
8 Защото работи
11:09 21.02.2026
9 Коки
11:10 21.02.2026
10 По-скоро
11:11 21.02.2026
11 Фактите са такива
Коментиран от #36
11:11 21.02.2026
12 Протеста Каза
До коментар #5 от "Фен":Сами ще се сготвят ако не почнат с арестите.
Първия-Дани Митов.
Втория -Нелегитимния и Представящ се за Главен Прокурор.
11:12 21.02.2026
13 мистер бийн
11:22 21.02.2026
14 Явно
До коментар #3 от "Разумен":Си разумен служител на ОПГ МВР
11:24 21.02.2026
15 Новичок
Коментиран от #22
11:24 21.02.2026
16 Зеления
11:25 21.02.2026
17 Дориана
Коментиран от #23
11:26 21.02.2026
18 Българският народ е безбожен
Подобни хора ги управлява само диктатура.
11:34 21.02.2026
20 Гъбарко
11:43 21.02.2026
21 БарекиДудука
Бившият финансов министър в кабинета Борисов 1 Дянков: “6000 чиновници пенсионери ни струват 300 млн. евро!” Дянков стана известен с бюджета на постната пица през 2009-10 година."
Ало, лама Гюро? Спиш ли или още плачеш за лама Цицел?
11:48 21.02.2026
22 сосичок
До коментар #15 от "Новичок":хаспухати лицензиран ли е
11:49 21.02.2026
23 Зеления
До коментар #17 от "Дориана":Дориана, сложи си ръка на сърцето и кажи наистина ли мислиш, че Сандов с ефирното зелено шалче около врата, или "титаните на мъжествеността" - Венко Сабрутев и Асен Василев или пък снажния Атанас Атанасов за който е важно само паметника Моча и кой има вила в чашката на яз. Искър са "елита" на държавата, който заслужава доверие от обществото да го води напред?
Коментиран от #30, #32
11:50 21.02.2026
24 Въор8
Коментиран от #25
11:52 21.02.2026
25 Гъбарко
До коментар #24 от "Въор8":....."Защо никой не говори за оставка на най-огромния б.клук в това правителство - Надежда Нейнски?"......Защото е специалист по гушене на мucupku от мейнстрийма
11:58 21.02.2026
26 Ди Ди
Коментиран от #29
11:59 21.02.2026
27 Предполагам че
12:05 21.02.2026
28 Пенчо
Коментиран от #35
12:05 21.02.2026
29 Пикадили
До коментар #26 от "Ди Ди":Другите старшини от кога си купиха магазини.
12:06 21.02.2026
30 6/35
До коментар #23 от "Зеления":Чак пък снажен.
12:11 21.02.2026
31 той
12:13 21.02.2026
32 Има едни нежни европейски мъже в ППДБ
До коментар #23 от "Зеления":За жалост такива мъже се харесват на много жени но не само на тях. Не че са обратни. Просто са красавци. Манекени.
Коментиран от #34
12:16 21.02.2026
33 А ти за кой
12:17 21.02.2026
34 Сложих ти минус по погрешка
До коментар #32 от "Има едни нежни европейски мъже в ППДБ":Съжалявам и се извинявам.
12:18 21.02.2026
35 Каба Фонтанела
До коментар #28 от "Пенчо":"Аз ще бъда министър две години, но ще бъда цял живот родител" - Това каза тогава Мими Йорданов, когато се скри зад щерка си на рок коцерт вместо да изпълни задълженията си като МВР министър. Аналогичен случай, и е страно че сега защитава противоположен подобен казус. Що така бе Мими?
12:19 21.02.2026
36 Тити на Кака
До коментар #11 от "Фактите са такива":Съгласен съм и ще добавя, че назначаването на алкохолизирания наркоман и лъжец Цицелков за министър на честността е много силно доказателство как новият служебен кабинет действа законно, професионално и прагматично, а не по импулсивна или политически мотивирана логика😂😂😂
12:25 21.02.2026
37 Ти да видиш
Но, както знаем, моралът не е тема за жълтопаветните соросоиди.
12:28 21.02.2026
38 Тити на Кака
Това е фактическото положение, приемете го!
12:28 21.02.2026
39 Хахаха
До коментар #3 от "Разумен":О да, сигурни сме, че Дечев ще се "справи" със случая "Петрохан". Така ще се справи, че .... най- много да има "неизвестен извършител", Пълни Пе...дали няма да имат нищо общо с групата. ;).
12:32 21.02.2026
40 Джон Наш
12:37 21.02.2026
41 Майстора
13:47 21.02.2026
42 Така ще е
15:19 21.02.2026