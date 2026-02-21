Украйна може да се съгласи да отстъпи територии в замяна на бързо членство в ЕС

Украйна може да се съгласи да загуби територии при преговорите за мир с Русия в замяна на перспектива за бързо членство в ЕС през следващите няколко години. Това пише германският вестник Die Welt, като се позовава на дипломатически източници в Брюксел.
Според тях Съединените щати, като посредници в мирните преговори, се опитват да реализират сценарий, при който Киев трябва да получи членство в ЕС и гаранции за сигурност в замяна на това, че Русия "в значителна степен“ ще поеме контрола над Донбас.
Дипломатите коментират, че на Володимир Зеленски му е необходим истински коз, ако той иска да получи подкрепата на населението по въпроса за териториалните отстъпки към Русия.
Именно затова ЕС може да се съгласи на процедура за ускорено приемане на Украйна, което в сегашните планове за мирен договор е предвидено още за следващата година. Дипломати в Брюксел коментират, обаче, че това е нереалистично и посочват за по-вероятен срок 2028-2030 година.
Като причина за това те посочват, че Киев се намира "на светлинни години“ от покриването на изискванията на процедурите за членство в ЕС, като борба с корупцията и върховенство на правото, пише още Die Welt.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
08:22 21.02.2026
2 Ей...
08:25 21.02.2026
3 Владимир Путин, президент
Нощес само с един завод за искандери и орешници, Русия унищожи 152 украински дрона. Однако вървят слухове че и в Самарска обраст се е случило същото.
Пачему да спираме мегауспешната руска СВО ?
08:25 21.02.2026
4 Съжалително
08:26 21.02.2026
5 Последния Софиянец
08:26 21.02.2026
6 Обективни истини
2030 украйна влиза в ЕС, а след това ЕС се разпада по подразбиране. Ефекта-запазване на хиляди животи, това в чудесно, ням ада има смърт. Браво.
08:26 21.02.2026
7 Територии ДА
08:26 21.02.2026
8 Пич
08:27 21.02.2026
9 Докато натовско оръжие
08:27 21.02.2026
10 Путин
08:28 21.02.2026
11 СССС
08:28 21.02.2026
12 Каунь
08:28 21.02.2026
13 Украйна в ЕС е
08:29 21.02.2026
14 Иван
До коментар #1 от "Шопо":Парите дадени от САЩ НА Украйна не са помощ а заем, някой трябва да връща този заем.
Ако Укра влезе в РФ няма да връща парите, ако влезе в ЕС ще ги връщаме солидарно.
08:31 21.02.2026
15 Владимир Путин, президент
До коментар #6 от "Обективни истини":"...да се приеме тази фалшива страна..."
Ако Украйна е фалшива страна, пачему тогава горят заводите за Орешници в Удмуртия, Самара и Владивосток ? Тогда още по-тъжно за разпадаща се Русия.
08:33 21.02.2026
16 Кви територии бре
08:34 21.02.2026
17 Украйна е в НАТО....фактически.
08:35 21.02.2026
18 Госあ
08:35 21.02.2026
19 Путинистче идиотче
08:36 21.02.2026
20 Владимир Илич, камунист
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":А ти когда в мавзлей до меня?
08:38 21.02.2026
21 Иво
08:38 21.02.2026
22 Фейк нюз
08:38 21.02.2026
23 Владимир Путин, президент
Лежа си в леглото, пия чай с лимонче и тихичко наблюдавам разпада на Русия ........🍻
08:39 21.02.2026
24 Мишел
08:39 21.02.2026
25 Васил
08:40 21.02.2026
26 ЕСССР
08:40 21.02.2026
27 НАТО е зад Украйна
До коментар #21 от "Иво":Без условия. Най важното е че натовско оръжие избива руснаците като за последно. Путин да му мисли.
08:41 21.02.2026
28 Оръжие на ЕС избива руснаци
До коментар #24 от "Мишел":Затова е нужна Украйна....
08:42 21.02.2026
29 КОЛЬО ПАРЪМА
08:43 21.02.2026
31 Зеления път
08:44 21.02.2026
32 Я пъ тоа
До коментар #29 от "КОЛЬО ПАРЪМА":То и нас немаше кой да ни вземе......в ЕС и НАТО.
08:44 21.02.2026
33 Зеленски бомби Путин
До коментар #31 от "Зеления път":Бомби Русия, не ЕС.....Путин е на мушката
08:45 21.02.2026
34 Хохо Бохо
08:46 21.02.2026
35 ФЕЙК НЮЗ
08:47 21.02.2026
36 Владимир Путин, президент
До коментар #25 от "Васил":"...Украйна никога няма да отстъпи територии..."
Нощес сънувах пророчески сън .....
Събуждам се в Удмуртия, а руската столица е Улан Батор 😄
08:47 21.02.2026
37 гост
08:48 21.02.2026
39 жик так
08:49 21.02.2026
40 Наско
08:50 21.02.2026
41 надежди говежди
До коментар #40 от "Наско":Кака Галка ли ти го каза или звездите ти го говорят ?
08:51 21.02.2026
42 читател
До коментар #40 от "Наско":То и потника каза че изгубили само 55 000 човека , ама не каза че на седмица ...
08:52 21.02.2026
43 Прррррръдльоооо
До коментар #1 от "Шопо":НЯМА КАК ДА СЕ СЛУЧИ!! АГРЕСОР И ТЕРОРИСТ СЕ ГОНЯТ ДО ДУПКА!!
08:52 21.02.2026
44 НЕ СИ ВКАРВАЙТЕ
08:52 21.02.2026
До коментар #34 от "Хохо Бохо":Ще ги плати с 300 милиарда от парите на наивните руснаци които оставиха джуджето Путя да ги командва.
08:53 21.02.2026
46 Дзак
08:53 21.02.2026
47 ФЕЙК НЮЗ
08:53 21.02.2026
48 Владимир Путин, президент
До коментар #40 от "Наско":"...Путин разпиля рашата..."
Направо я попилях, както Чингиз хан и Хитлер не се я попилели. Оле, леле .....
08:53 21.02.2026
49 А бре
До коментар #1 от "Шопо":Много свистиш бре?
08:54 21.02.2026
50 Не е
08:56 21.02.2026
51 ха ха ха
До коментар #42 от "читател":То и Путя с оня козолюб Кадиров щяха да вземат Киев за 3 дня ама са още по селата из Донбас. А жертвите са за един украински защитник 27 окупатора от блатата и помагачите им от Африка и северна корея.
08:56 21.02.2026
52 Анонимен
08:57 21.02.2026
53 Фицин
08:58 21.02.2026
54 Герасимов
До коментар #52 от "Анонимен":Купянск взехме ли го вече че съм го докладвал на Пусин още есента на миналата година?
09:01 21.02.2026
55 Да си ги вземе
09:02 21.02.2026
56 Бени Пича
Защо? Защото много държави, които години наред трябваше да отговорят на условията за присъединяване ще се почувстват излъгани и ощетени. Това е суровата истина. И съм сигурен, че ще се сформира нов съюз, може би от бившите соц държави и Русия ( не забравяйте Путин не е вечен и тези които го наследят може да не са толкова деспотични а по-прагматипни). Даже си мисля че в един момент Германия ще поиска да бъде част от изтока
09:02 21.02.2026
57 Механик
Самосиндикално забрани всякакви преговори с руснаците и хвърли страната във война, а сега когато вижда, че губи иска ЦЕЛИЯТ НАРОД на Украина да го подкрепи по повод отстъпването на територии. Да не може после д а му кажат нищо/ Ще рече, "ама то народа взе решение да даваме Донбас".
Иска му се да излезе сух от локвата, ама няма да му се получи.
09:04 21.02.2026
58 Баце
Коментиран от #209
09:04 21.02.2026
60 Преводач от български
09:05 21.02.2026
61 Я пъ тоа
До коментар #56 от "Бени Пича":То едва разпада от десетилетия...ама все не става...що ли???
Коментиран от #64
09:05 21.02.2026
62 пиночет
09:06 21.02.2026
63 Механик
Това според мен ще е първи случай в човешката история, когато победителят печели войната отстъпвайки територии.
09:06 21.02.2026
64 Я пъ тоа
До коментар #61 от "Я пъ тоа":То ЕС са разпада от десетилетия, ама все не става. Що ли???
09:07 21.02.2026
65 хикочко..
До коментар #51 от "ха ха ха":А я се чудя защо зеления мухал го хванаха да пуска езиче на дъртио джендър урсуль в мюнхене..а оно бандескио комик сакал заедно с болгарите да си поделат първото место по корупция и крадненьие при урсулците хи хи
Коментиран от #73
09:07 21.02.2026
66 2 пасьолки
09:07 21.02.2026
67 Дас Хаген
Коментиран от #87
09:08 21.02.2026
69 Болен мозък
До коментар #63 от "Механик":Украйна избива путинисти. Путин са окопава в Донбас, белким му са размине. Победители нема...има масов геноцид.
09:09 21.02.2026
70 Елементарно Уотсън!
Все едно да се узакони действие на престъпник който отнема със сила чужда собственост .
09:09 21.02.2026
71 Зеленски
09:11 21.02.2026
72 Механик
До коментар #69 от "Болен мозък":Обясни ми как така с тава, че хем "украина избива путинистите", пък Зели иска подкрепата на народа за териториални отстъпки?
09:11 21.02.2026
73 наблюдател
До коментар #65 от "хикочко..":Объркал сис се . оня с двойната брада Димитриев той е по корупцията. 14 трилиона е обещал взятка на Тръмп само за Донбас че не можела импотентната руска армия 4 години да го окупира.
09:11 21.02.2026
74 Кръвния данък за Путин
09:12 21.02.2026
75 Избиването на путинисти е факт.
До коментар #72 от "Механик":Зеленски заяви, че докато е президент земя не дава. Територия се връща, живот никога. Иначе в сайта могат да си пишат квото си искат.
09:14 21.02.2026
76 В В Шоломов
09:14 21.02.2026
77 Земя се връща, живот никога
09:16 21.02.2026
79 Русия никога до сега
Освен това Путин и Лавров ще се радват дори, ако Урсула набута час по-скоро Украйна в ЕС!
СВО отдавна се води за изтощаването разбиванено на ЕС и държавите си върмат суверинитета.
09:16 21.02.2026
80 Карго 200
Германия чрез пресата сондира дали евентуално,в случай,че Бундесрепублик се наложи,за бързо членство на Украйна Зеленски би се съгласил
Отговора на Зеленски е НЕ.
Отговора на народа на Украйна,на референдум.
09:17 21.02.2026
81 маке
09:19 21.02.2026
82 Болен
До коментар #79 от "Русия никога до сега":Черните забрадки в Русия са в пъти повече.....иначе Украйна ша си влезе в ЕС и НАТО....Вервай ми.
09:21 21.02.2026
83 Я па тая
До коментар #81 от "маке":Тия двете от ЕС бомбят Путин.....и той клетия е безпомощен.
09:22 21.02.2026
84 ДОНБАС
09:24 21.02.2026
85 Анонимен
09:24 21.02.2026
86 Зелко обаче трябва да побърза
До коментар #79 от "Русия никога до сега":че когато Русия си доосвободи сама териториите, няма да има с какво да изнудва партньорите си!
Коментиран от #99
87 Росен Желязков, премиер
До коментар #67 от "Дас Хаген":".. Не ни трябват тези прошляци и корумпета! Ще разсипят съюза! ..."
Украйна е канарата която счупи зъбите на патравата руска мечка и вечно ще напомня за това !!!
Струва си да я издържаме ☝️
09:27 21.02.2026
88 Помнещ
Ха ха ха от ЕС няма проблем да обещаят на зеления - май забрави че англичаните го накараха да скъса договора от Истамбул с обещанието че ще му съдействат да си върне Крим и Донбас.
И сега не само че не си ги върна ами загуби и още територии и даде полезните изкопаеми на Тръмп, земята на Блек Рок има да връща заеми за 100 години напред и затри 2 милиона млади украинеца а пък други 20 милиона избягаха и никога няма да се върнат.
А какво държава беше Украйна до 2014 година и за 10 години успяха тотално да я съсипят.
09:29 21.02.2026
89 Абе
09:30 21.02.2026
90 БарекОфф
Путлеристите са на последно издихание. Миналия век един мъдър Президент разруши СССР Само със разузнавателни данни.
Големия балон на Блатната недоимперия ще се спука всеки момент.
Ако Европа и САЩ не бяха такива мишки, Путлер вече щеше да търка наровете в Хага.
09:31 21.02.2026
91 Баба Гошка
09:32 21.02.2026
92 Владимир Путин, президент
До коментар #88 от "Помнещ":"...а каква държава беше Украйна до 2014 ...."
А каква държава беше Русия до 2022 година !!!
Пак същия разтурен руски кeнeф, но малко хора знаеха
09:32 21.02.2026
93 Учуден
До коментар #87 от "Росен Желязков, премиер":"счупи зъбите на патравата руска мечка"
И как точно счупи зъбите на руската мечка - като загуби територии по-големи от България ли, или като разпадна "силното и сплотено" НАТО ли, или като фалира "могъщия" ЕС ли, или като направи Русия четвърта икономическа сила в света ли?
От къде ви копат такива обратното на остри
09:33 21.02.2026
94 "Владимир Путин, президент"
Сега се напъва да размени усръйнъ за мизерния си животец
09:34 21.02.2026
95 Факт
До коментар #1 от "Шопо":Само глупаците и подлеците са мишени и жертви на кремълската пропаганда.
09:34 21.02.2026
97 Баба Гошка
До коментар #87 от "Росен Желязков, премиер":Издържай я с твоите пари, не с нашите и за сметка на нашето обедняване, инфлирали хартийки и да трябва да им гледаме пъпччиввите наггли муу три навсякъде. И коли от 4 години без застраховка, без технически преглед, без данък без европейска шофьорска книжка, без глоби - привилегирована пассмина от нови роммоове
09:38 21.02.2026
98 Санитаря от Карлуково
До коментар #92 от "Владимир Путин, президент":Ти кой Путин беше от втора или от пета стая че имаме двама.
09:38 21.02.2026
99 Я пъ тоа
До коментар #86 от "Зелко обаче трябва да побърза":Ша минат десетилетия докато дъртия Путин си "освободи териториите". Вервай ми.
09:38 21.02.2026
100 Владимир Путин, президент
До коментар #93 от "Учуден":"...И как точно счупи зъбите на руската мечкa...."
Дотук мача Русия - НАТО е 1 000 000 : 0
Какво повече да се коментира........
09:40 21.02.2026
101 Луд с картечница в мол
09:41 21.02.2026
102 Зевзек
До коментар #99 от "Я пъ тоа":От посолството ли те увериха че щели да минат десетилетия или ти ходи на врачка. Как пък цялата ви пропаганда е все в бъдеще време ама едно о предсказанията ви до сега не се е сбъднало - още чакам Русия да фалира и да се разпадне.
09:41 21.02.2026
103 НАТО през крив макарон
До коментар #82 от "Болен":А Путин и Лавров ще се радват дори, ако Урсула набута час по-скоро Украйна в ЕС!
Иначе Украйна от 45 милиона е вече около 19 милиона и мъжете вече са кът. И само БОЛЕН мозък може да повярва че при въздушно надмощие, техника, и бомби, и снаряди, и огнехвъргачки преди атака на освободени територии...руснаците дават повече жертви от изловените по улиците украинци. И въпреки че фронта се движи на запад, украинците ги хвърлят в повече отчаяни контраатаки отколкото атаките на руснаците.
09:44 21.02.2026
104 Учуден
До коментар #100 от "Владимир Путин, президент":Нали Зеленски бил "счупил зъбите" на Руската мечка - сега НАТО ми казваш колко бил мача.
Май не върви пропагандата - що не ми кажеш колко "силно и сплотено" е станало НАТО-то ви, що не ми кажеш как "могъщия ЕС ще налага санкции на Индия защото купувала руски петрол.
Или за тези неща получихте амнезия вече.
09:47 21.02.2026
106 дядо поп
09:50 21.02.2026
107 Изнудвач и просяк ! НЕ!
Историята започва от 2014 година ,а и преди това но " Колективния Запад" е обхванат от удобна амнезия !
Все пак същия Запад съвсем доскоро беше а и все още тук там е колониален владетел по един или друг начин !
И отново но по фино колонизира по света.
09:50 21.02.2026
108 Копей,
До коментар #104 от "Учуден":Не се отклонявай от темата!Излагаш се като кифладжия без кифли!Придържай се по тематиката,за да не бъдеш изритан от дискусията!
09:52 21.02.2026
109 Суульоо
До коментар #95 от "Факт":Тихоо !Тихо ,не си компетентен !
Коментиран от #201
110 Омазана ватенка
До коментар #104 от "Учуден":Абе Учуденият,ти нали щеше да умиргаш за лева?
09:53 21.02.2026
111 Аре бе:)
До коментар #99 от "Я пъ тоа":За 4 години от 45 милиона, Украйна е вече 19 милиона като мъжете на изчезване! След 2, 3 години познай колко ще останат!
За какви "десетилетия" дрънкаш? Ами Европа, колко ли още издържи, докато помете психопатите си?
На уроци по математика ходил ли си?
09:53 21.02.2026
112 А ГДЕ
До коментар #89 от "Абе":МОЧАТА?
09:54 21.02.2026
113 Ваил
До коментар #90 от "БарекОфф":Внимавай с Ако То ,не трябва да се прекалява !Става за ароматизиране ,а в екстремни случай след обилно намазване и за маскировка .
09:55 21.02.2026
114 Руската пропаганда
До коментар #111 от "Аре бе:)":Има за цел глупака.
09:55 21.02.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Учуден
09:56 21.02.2026
117 хаха🤣
До коментар #108 от "Копей,":Лапуркай бе лепилар !
09:57 21.02.2026
118 Учуден
До коментар #110 от "Омазана ватенка":Ами нали нашите козячета щяха да умиргат за НАТО то и ЕС - пък нашия дЖилезко прекара ЕС и ходи да се мазни на Тръмп.
Сега какво стана защитихте ли Гренландия от "руската агресия"
09:57 21.02.2026
119 гру гайтанджиева
До коментар #103 от "НАТО през крив макарон":Това са руски фейкове колега.
09:57 21.02.2026
121 Учуден
До коментар #116 от "Учуден":Защо нашите козячета по цял ден громят Русия обаче нито едно не се е записало във ВСУ или поне една заплатка да е заделило за зеления
09:59 21.02.2026
122 Европа не я мисли
До коментар #111 от "Аре бе:)":Тя трепе с оръжието си руснаците. А Украйна не се дава на дъртия кремълски сатрап, щом НАТО я подкрепя. Иначе и теб ако те бомби Путин и ти ша бегаш в чужбина навярно....
10:00 21.02.2026
123 Гаджева
10:00 21.02.2026
124 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #116 от "Учуден":Как пак нито един козяшки жълтопаветен Утре Пак не замина на терен да защитава Украйна ?Онези клессове ултрасите Светльо и Мишо не ги броя ,че отекоха в канала още в движение .Добри хора ,искрено ви благодаря за подкрепата и дадените десетки +ове предварително ,бог да ви закриля 👌!
10:01 21.02.2026
125 Санитаря от Карлуково
До коментар #120 от "Zaxaрова":Ти сега Zaxaрова ли стана - нали беше Путин. До не си пък онзи Наполеон от трета стая.
10:01 21.02.2026
126 Руската пропаганда
До коментар #121 от "Учуден":Има за цел глупака.
10:01 21.02.2026
127 Я пъ тоа
До коментар #121 от "Учуден":Украйна громи Путин. Затова дъртия кремълски сатрап са мъчи там четири години. Мен не ме мисли и без мен Путин обрича на смърт руснаците.
Коментиран от #132
10:02 21.02.2026
128 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #121 от "Учуден":Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за вниманието!
10:02 21.02.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 Путинистче идиотче
До коментар #124 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":То и БГ путинистче не са бие за Путин......само цъка клавиатурата.
10:03 21.02.2026
131 маке
До коментар #83 от "Я па тая":Абе незнам какво и с какво ,,бомбят" Путин, ама нас ни бомбят в джоба със сигурност
10:04 21.02.2026
132 Българин
До коментар #127 от "Я пъ тоа":Зеленски и Путин избиха и осакатиха 2 милиона руснаци.Досега!
10:04 21.02.2026
133 Една мисъл не ми дава мира.
Коментиран от #137
10:06 21.02.2026
134 Помнещ
До коментар #122 от "Европа не я мисли":"А Украйна не се дава на дъртия кремълски сатрап, щом НАТО я подкрепя"
Хайде бе а защо зеления реве за мир тогава в едно с европуделите - нали щяхте да разговаряте с Русия от "позиция на силата" и то след като руските войски напуснат всички украински територии.
Защо такава амнезия е налегнала всички наши козячета.
10:06 21.02.2026
135 Дас Хаген
До коментар #87 от "Росен Желязков, премиер":Да защото е счупила та всеки ден ревът! Защо не се справиха сами, а завлякоха ЕС на дънното! От цялата история само САЩ ще излезнат печеливши, изкупиха земята на Украйна, ЕС ни финансира войната и накрая ще турят пръст знаеш къде на цяла Европа!
10:07 21.02.2026
136 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #82 от "Болен":Гледай на теб да не ти влезе ,бе клепар .Благодаря за вниманието !
10:08 21.02.2026
137 Зевзек
До коментар #133 от "Една мисъл не ми дава мира.":Така е те копейките още 2022 година казаха че Русия ще фалира и ще се разпадне, а пък то ЕС фалира и НАТО се разпадна. Нищо не познават тези копейки.
10:08 21.02.2026
140 Годината е 2027
До коментар #82 от "Болен":3 милиона руски вдовици тръгват по света да си търсят мъж и да сеят азиатски трипер.
10:10 21.02.2026
141 Дас Хаген
До коментар #104 от "Учуден":То май и САЩ вече няма да могат да налагат мита и санкции, техния съд ги отмени! Май нещата ще тръгнат по старо му! Проблема е на Зеленски кога и с колко територии ще се раздели!
10:11 21.02.2026
142 Здрасти😂
До коментар #137 от "Зевзек":Учуден,Помнещ,минувач, Зевзек..🤣
Изкара ли за две банички?🤣🤣🤣
10:11 21.02.2026
143 Стенли
10:12 21.02.2026
144 Копейкотрошач
До коментар #139 от "Шекерената пръчка 🍭":Врстленцето ти колко минути ще издържи?
10:12 21.02.2026
145 Оди у Русиа
До коментар #143 от "Стенли":Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
10:14 21.02.2026
146 567
10:15 21.02.2026
148 Оди у Украйна
До коментар #145 от "Оди у Русиа":че няма да има какво да приемате в ЕС ако се криеш още зад компютъра.
10:17 21.02.2026
149 БАРС
10:19 21.02.2026
151 Надарения
До коментар #144 от "Копейкотрошач":Нещо нервен ми се видиш - да дойда да те успокоя.
10:20 21.02.2026
152 ТрАмп
Нали вече имаш големи победи на бойното поле и
вече си близо до Москва!
10:22 21.02.2026
153 Ха, ха
10:22 21.02.2026
154 Баш Българин
До коментар #140 от "Годината е 2027":Българино ,хубавата страна на това че 2млн хохохола дадаха фира е че лятото ще плъзнат много палави вдодивчки по Черноморието,приготвяй чай от бабини зъби ,женшена ,мастиката и поне запасни 3 патрондаша със шлифери ,че яка веселба се очертава !
10:24 21.02.2026
155 Копейкотрошач
До коментар #151 от "Надарения":Жребецо опитвам се нетрадиционно да те предизвикам,просто искам да го сммм4камм и ако става да ме трописаш ,плащам си като арабин за гяволията .
10:26 21.02.2026
156 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #145 от "Оди у Русиа":Как пък един клепар не замина за руският рай?
Благодаря за отговора!
10:27 21.02.2026
157 Помнещ
До коментар #152 от "ТрАмп":Абе скоро ще му се наложи всичко да отстъпва - нямаше да има избори - ще има, нямаше да отстъпва територии - ще отстъпва, с указ забрани преговорите с Русия - преговаря, щяха да преговарят само от "позиция на силата" пък сега се надпреварват кой да ходи при Путин.
Пък нашите козячета си лаят ама тези работи ги забравиха - тотална амнезия
10:28 21.02.2026
159 Капитан Крийч
10:30 21.02.2026
160 Копейкотрошач
До коментар #151 от "Надарения":Жребецо опитвам се нетрадиционно да те предизвикам,просто искам да го сммм4камм и ако става да ме тропосаш с оверлога ,плащам си като арабин за гяволията .
10:30 21.02.2026
161 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
10:31 21.02.2026
163 Евроасматик с нервен тик
До коментар #156 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Как пък една бг урсулка не замина за демократично Косово?
10:33 21.02.2026
164 Анонимен
До коментар #63 от "Механик":Е, искат да кажат, че моралната победа е тяхна. Пирова победа.
Пък руснаците нека продължават да си взимат физическите територии, то това не се брои.
10:33 21.02.2026
165 Последния Софиянец
10:34 21.02.2026
166 Град Козлодуй
До коментар #161 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
10:34 21.02.2026
168 Росия
10:38 21.02.2026
169 Стенли
10:38 21.02.2026
170 Росия
10:39 21.02.2026
171 Я пъ тоа
До коментар #164 от "Анонимен":Руснаците гинат кат мухи. Земя се връща, живот....никога.
10:41 21.02.2026
172 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
Все па план❗❗
10:43 21.02.2026
173 ХА-ХА ! 💥
10:43 21.02.2026
174 Путинистче идиотче
До коментар #163 от "Евроасматик с нервен тик":Как пък един БГ путинист не замина за Венецуела.
10:43 21.02.2026
175 Точно така
До коментар #95 от "Факт":Този е най върл и най т@п
10:44 21.02.2026
176 Коня с оня
До коментар #158 от "оня с коня":То и СВО има пак, ама айде.
10:45 21.02.2026
177 Сельооо
До коментар #7 от "Територии ДА":ОТ ТЕБЕ НИЩО НЕ ЗАВИСИ!!
10:45 21.02.2026
178 Тяхното
До коментар #4 от "Съжалително":Положение ще се оправи, да му мислят останалите европейци.
10:46 21.02.2026
179 онзи
До коментар #174 от "Путинистче идиотче":Щото вие се изтрепахте кой по-напред да замине за фронта при зелените ...
10:46 21.02.2026
180 Пръдльооо
До коментар #2 от "Ей...":Еейй,НА ТЕБЕ ЗАЩО ТИ Е ТАЗИ РУСИЯ?ЗА ДА СИ НА ВЛАСТ ЛИ??НЯМА ДА СТАНЕ!!
10:48 21.02.2026
181 Кеф ми е
10:48 21.02.2026
182 А бе кух
До коментар #107 от "Изнудвач и просяк ! НЕ!":За какво хленчиш,за власт ли? Няма и да я помиришеш!!
10:50 21.02.2026
183 Механик
До коментар #173 от "ХА-ХА ! 💥":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
10:50 21.02.2026
185 ШЕКСПИР
10:53 21.02.2026
186 Сульо красний
До коментар #157 от "Помнещ":Много бързо забравяш."помнещия" че Украйна отстъпки няма да направи.Терорист и агресор се гонят до дупка!!
10:56 21.02.2026
187 Галош разпран
До коментар #137 от "Зевзек":До кога ще се правиш на умен бре?
10:59 21.02.2026
188 Ахахахаха....
10:59 21.02.2026
189 Пропаганда
11:02 21.02.2026
190 Иво М Инджев изрусен пудел
До коментар #188 от "Ахахахаха....":Ти в ред ли си?!? Премери си температурата!
11:03 21.02.2026
191 Мишел
До коментар #27 от "НАТО е зад Украйна":Войната в Украйна показа категорично, че НатО няма нито едно оръжие, което да е по добро от съответните използвани руски оръжия.
НатО САЩ могат да правят само отлични оръжия за борба с терористи, Русия прави отлични оръжия за воюване.
11:06 21.02.2026
192 Нито населението ще го подкрепи
Той си клечи на амбразурата , краде, яде, проси, пътува и много добре знае че е една удобна мишена в голямата борба на запада
Никой нищо няма да му помогне
За четири години неможа да прогледне истината
11:07 21.02.2026
193 Оффф
До коментар #180 от "Пръдльооо":На мен ми е нужна България! Не Русия, не Америка, не Европа, България! И ми писна от чуждопоклонници! Достатъчно ни разбиха държавата, достатъчно ни ограбват и чужди и наши, стига! И да, тази война не е между украинския и руския народ! Тя е между Запада, Америка и Русия! Ако не си разбрал, Пръдльооо!
11:11 21.02.2026
194 Зозо111
11:19 21.02.2026
195 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #190 от "Иво М Инджев изрусен пудел":И ние сме руски пудели, но розови 🐕😂
11:26 21.02.2026
196 Мишел
До коментар #16 от "Кви територии бре":На всеки килограм украински експлозиви, взривени в Русия, в Украйна се взривява тон-два-три руски експлозиви. Затова в Украйна няма работещи ТЕЦ, заводи, електроснабдителна система, пристанища...
11:28 21.02.2026
197 поредната
11:37 21.02.2026
198 Кака Нашева
До коментар #190 от "Иво М Инджев изрусен пудел":Господин Мин Джефф,ще ме извините но на снимките изглеждате като бабичка в мъжки костюм,моля ви преведете се в ред !
11:47 21.02.2026
199 Сульоо
До коментар #180 от "Пръдльооо":Лапуркай бе тпнннгеррр ,не ми се обяснявай !
11:48 21.02.2026
200 Койдозлу
До коментар #176 от "Коня с оня":КозльоДуйски ,захапвай бах хурра и се потапяй под вода 😂😂😂 !
11:50 21.02.2026
201 А бе кух
11:52 21.02.2026
202 Крадецо
До коментар #158 от "оня с коня":извади се главата там където си я заврял от коня и не се опитвай да изглеждаш мъдър
11:55 21.02.2026
203 Пръдлячко
До коментар #173 от "ХА-ХА ! 💥":Че то ще има ли Русия?
11:56 21.02.2026
204 Селчо
До коментар #163 от "Евроасматик с нервен тик":Вас ще ви пращаме скоро за "рая на земята".Искате,не искате-заминавате!
11:58 21.02.2026
205 Сульо красний
До коментар #191 от "Мишел":Моли се НАТО да не се сбие с Русия,че ще цвърчиш като мишле!
12:00 21.02.2026
206 Пожелателно
До коментар #4 от "Съжалително":По добре в ЕС отколкото в изостаналата Русия!!
12:01 21.02.2026
207 Пръдльооо
До коментар #152 от "ТрАмп":копейков,свиквай с мисълта,че отивате на бунището на историята,ще ви е по леко!
12:03 21.02.2026
208 Ха ха ха ха
До коментар #121 от "Учуден":Ти защо не отидеш да се биеш за любимата ти и на сърцето ти Русия?Има българи които се бият за Украйна,но ти с тована раменете си как да знаеш,след като руската пропаганда е загладила едната ти гънка?
12:10 21.02.2026
209 Сельооо
До коментар #58 от "Баце":Престои му посещение в България,щеш ,не щеш ,ще го гледаш дори и по телевизията.
12:12 21.02.2026
211 Жалко
12:17 21.02.2026
212 А бре
До коментар #57 от "Механик":Бегай в Русия да те ощастливят бре ,стига само си цвърчал злобно!
12:18 21.02.2026
213 НЕ ЛЪЖИ!
До коментар #211 от "Жалко":Мизерник.Детската забавачница е по надолу!
12:20 21.02.2026
214 Шушумиго
До коментар #209 от "Сельооо":Да.Ще дойде дегизиран,като баба Марта!
12:20 21.02.2026
215 Боклук ,
До коментар #213 от "НЕ ЛЪЖИ!":Чети западните медии! Нищо,че не знаеш езици!То си има опция "превод".А,и не се пени от разстояние!Мога да те намеря.
12:23 21.02.2026
216 Прудлооо
До коментар #193 от "Оффф":На мен също ми е нужна просперираща, демократична България,а не задунайска губерния! Пръдло
12:26 21.02.2026
217 Първия селянин
До коментар #165 от "Последния Софиянец":Познай от три пъти за какво ще се хванат?
12:27 21.02.2026
218 Пръдльооо
До коментар #52 от "Анонимен":анонимен,дори и да падне Зеленски 4-5-има чакат да го заместят!Украйна е предвидена за запада,не за Русия!!Не ти ли се наби в главата??!? С глупостите,които драскате нищо не постигате,освен обратен ефект!!
12:32 21.02.2026
219 Шушумя
До коментар #214 от "Шушумиго":Няма детска градина по надолу,но ти ела.................хи хи хи хи хи хи...........
12:36 21.02.2026
220 Прудльооо
До коментар #189 от "Пропаганда":Кажи нещо за загубите на магучая и непоебедимая,по интересни са. Украйна е нападната държава и се брани,а ти тиражираш лъжи,след лъжи!
12:38 21.02.2026
221 Боклук,
До коментар #215 от "Боклук ,":Кои западни медии да чета,тези купени от Кремъл ли ? Я се разкарай бе пишман лингвиста??!!!!!!!!!!! Колкото свят съм видял,толкова боб не си изял"щадтливец"!!!!
12:44 21.02.2026
222 Разбира се
До коментар #2 от "Ей...":че ще ги сменим.няма да са проруски!Прави впечатление че във форума присъстват и герберасти! Защо ли?
12:51 21.02.2026
223 Зевзек
До коментар #211 от "Жалко":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво са умрели на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
12:59 21.02.2026
224 Перо
13:12 21.02.2026
225 да питам
13:13 21.02.2026
226 От 107 Отг: Власт не желая !
До коментар #182 от "А бе кух":Пари също !
Но ми стигат че са ми и отгоре нашите БГ(патил съм ги лично) и ЕС корумпета !
А украинските които нямат никакво намерение да връщат заемите (все пак златни тоалетни т.н,) =Ми НЕ !
И пространството м/у ушите Ви е като в заглавието на поста Ви !
Явно Вие си мислите за власт господинчо ненагледен .
Или по скоро Вие сте Властен -изказа Ви е такъв >
Със Здраве ...Не ваш 107 ;-)
13:17 21.02.2026
227 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #181 от "Кеф ми е":И аз съм трето полов, но ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣
13:21 21.02.2026
230 ДА ЧЕТЕШ
До коментар #221 от "Боклук,":Я НЕ СЕ ПРАВИ
КРЕТЕН СИ
НЕ МОЖЕШ ДА ЧЕТЕШ
13:42 21.02.2026
231 БРАВОС
До коментар #220 от "Прудльооо":КО СИ ЯЛ БЕ
ЧАК ТУКА ЗАСМЪРДЯ
13:44 21.02.2026
233 Вла
14:23 21.02.2026