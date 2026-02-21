Украйна може да се съгласи да отстъпи територии в замяна на бързо членство в ЕС

Украйна може да се съгласи да загуби територии при преговорите за мир с Русия в замяна на перспектива за бързо членство в ЕС през следващите няколко години. Това пише германският вестник Die Welt, като се позовава на дипломатически източници в Брюксел.

Според тях Съединените щати, като посредници в мирните преговори, се опитват да реализират сценарий, при който Киев трябва да получи членство в ЕС и гаранции за сигурност в замяна на това, че Русия "в значителна степен“ ще поеме контрола над Донбас.

Дипломатите коментират, че на Володимир Зеленски му е необходим истински коз, ако той иска да получи подкрепата на населението по въпроса за териториалните отстъпки към Русия.

Именно затова ЕС може да се съгласи на процедура за ускорено приемане на Украйна, което в сегашните планове за мирен договор е предвидено още за следващата година. Дипломати в Брюксел коментират, обаче, че това е нереалистично и посочват за по-вероятен срок 2028-2030 година.

Като причина за това те посочват, че Киев се намира "на светлинни години“ от покриването на изискванията на процедурите за членство в ЕС, като борба с корупцията и върховенство на правото, пише още Die Welt.