Украйна може да се съгласи да отстъпи територии в замяна на бързо членство в ЕС

Украйна може да се съгласи да отстъпи територии в замяна на бързо членство в ЕС

21 Февруари, 2026 08:20 3 121 233

  украйна-
  територии-
  членство-
  ес

Дипломатите коментират, че на Володимир Зеленски му е необходим истински коз, ако той иска да получи подкрепата на населението по въпроса за териториалните отстъпки към Русия

Украйна може да се съгласи да отстъпи територии в замяна на бързо членство в ЕС - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна може да се съгласи да загуби територии при преговорите за мир с Русия в замяна на перспектива за бързо членство в ЕС през следващите няколко години. Това пише германският вестник Die Welt, като се позовава на дипломатически източници в Брюксел.

Според тях Съединените щати, като посредници в мирните преговори, се опитват да реализират сценарий, при който Киев трябва да получи членство в ЕС и гаранции за сигурност в замяна на това, че Русия "в значителна степен“ ще поеме контрола над Донбас.

Дипломатите коментират, че на Володимир Зеленски му е необходим истински коз, ако той иска да получи подкрепата на населението по въпроса за териториалните отстъпки към Русия.

Именно затова ЕС може да се съгласи на процедура за ускорено приемане на Украйна, което в сегашните планове за мирен договор е предвидено още за следващата година. Дипломати в Брюксел коментират, обаче, че това е нереалистично и посочват за по-вероятен срок 2028-2030 година.

Като причина за това те посочват, че Киев се намира "на светлинни години“ от покриването на изискванията на процедурите за членство в ЕС, като борба с корупцията и върховенство на правото, пише още Die Welt.


  • 1 Шопо

    106 85 Отговор
    Украйна ще отстъпи територия и ще получи бъро членство в РФ

    Коментиран от #14, #43, #49, #95

    08:22 21.02.2026

  • 2 Ей...

    107 82 Отговор
    За какво ви е този ЕС? Малко ли ви е тази безумна война, дето ви вкараха в нея? Малко ли ви е мъката и болката? Сменете си и вие продажните политици, че ви водят към дъното!

    Коментиран от #180, #222

    08:25 21.02.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    74 54 Отговор
    А нидей бе брат, Русия пабеждава !!!
    Нощес само с един завод за искандери и орешници, Русия унищожи 152 украински дрона. Однако вървят слухове че и в Самарска обраст се е случило същото.
    Пачему да спираме мегауспешната руска СВО ?

    Коментиран от #20

    08:25 21.02.2026

  • 4 Съжалително

    95 6 Отговор
    Горките укри. Само ако знаеха, че положението им няма да се оправи дори на йота като влезнат в ЕС. Затова пък пълната колонизация им е гарантирана

    Коментиран от #178, #206

    08:26 21.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    64 4 Отговор
    Лвов минава в Полша и бързо влиза в ЕС.

    08:26 21.02.2026

  • 6 Обективни истини

    43 3 Отговор
    Ами има тези в това, примерно 2030 да се приеме тази фалшива страна, а сега да се спре с ненужното бусолизиране на населението. Няма да ами асмърр, хората ще се отдъхнат, Русия получава Донбас, загражда си територията.
    2030 украйна влиза в ЕС, а след това ЕС се разпада по подразбиране. Ефекта-запазване на хиляди животи, това в чудесно, ням ада има смърт. Браво.

    Коментиран от #15

    08:26 21.02.2026

  • 7 Територии ДА

    53 2 Отговор
    Членство НЕ

    Коментиран от #177

    08:26 21.02.2026

  • 8 Пич

    72 3 Отговор
    Хахаха...... Зелю видя че всички изнудват ЕС безнаказано, и той решил да ги изнудва !!! Смех...... Какво падение на Урсулианците.....

    08:27 21.02.2026

  • 9 Докато натовско оръжие

    8 53 Отговор
    Избива руснаци, никакви териториални отстъпки.

    08:27 21.02.2026

  • 10 Путин

    4 47 Отговор
    Яко са окопава в Донбас. Идеална мишена за оръжията на Запада.

    Коментиран от #232

    08:28 21.02.2026

  • 11 СССС

    61 2 Отговор
    Зеленият Клоун е дрогиран , Оокрайна е разбита икономически и демографски ЕС няма пари за трупове !!!

    08:28 21.02.2026

  • 12 Каунь

    59 0 Отговор
    До там ли я докарахме, вече??? Нали уж ВСУ все печелеха и продължаването беше в тяхна полза??

    08:28 21.02.2026

  • 13 Украйна в ЕС е

    54 2 Отговор
    все едно Македония в ЕС - таралеж в гащите...

    08:29 21.02.2026

  • 14 Иван

    60 5 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Парите дадени от САЩ НА Украйна не са помощ а заем, някой трябва да връща този заем.
    Ако Укра влезе в РФ няма да връща парите, ако влезе в ЕС ще ги връщаме солидарно.

    08:31 21.02.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    5 49 Отговор

    До коментар #6 от "Обективни истини":

    "...да се приеме тази фалшива страна..."

    Ако Украйна е фалшива страна, пачему тогава горят заводите за Орешници в Удмуртия, Самара и Владивосток ? Тогда още по-тъжно за разпадаща се Русия.

    08:33 21.02.2026

  • 16 Кви територии бре

    5 41 Отговор
    Зеленски бомби Путин в РУСИЯ, тия за територии ми говорят.

    Коментиран от #196

    08:34 21.02.2026

  • 17 Украйна е в НАТО....фактически.

    7 29 Отговор
    Остава да се оформи юридически.

    08:35 21.02.2026

  • 18 Госあ

    50 3 Отговор
    Общи дългове и украинска мафия. Това остава за ЕС. За европейския “елит” ще има и секс туризъм у Украйна

    08:35 21.02.2026

  • 19 Путинистче идиотче

    3 32 Отговор
    Путине, подписвай мир, че четири години ни разкатават в Донбас.

    08:36 21.02.2026

  • 20 Владимир Илич, камунист

    3 23 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    А ти когда в мавзлей до меня?

    08:38 21.02.2026

  • 21 Иво

    49 4 Отговор
    От кога Украйна е в позиция да поставя условия и да изнудва Европейският съюз?!Те могат да искат да им издържаме държавата и гражданите още 10 години?! Защо някой се съобразява с искания на губещ!

    Коментиран от #27

    08:38 21.02.2026

  • 22 Фейк нюз

    28 1 Отговор
    Да се намираме на занимание.

    08:38 21.02.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    6 35 Отговор
    Cy6оттa, ранна утрин, сняг през прозореца....
    Лежа си в леглото, пия чай с лимонче и тихичко наблюдавам разпада на Русия ........🍻

    08:39 21.02.2026

  • 24 Мишел

    35 7 Отговор
    Украйна продаде подземните си богатства (уранови,титанови и редкоземни залежи) на САЩ и сега не е нужна на ЕС.

    Коментиран от #28

    08:39 21.02.2026

  • 25 Васил

    6 35 Отговор
    Украйна никога няма да отстъпи територии това са мокрите сънища на рашистите.

    Коментиран от #36

    08:40 21.02.2026

  • 26 ЕСССР

    38 2 Отговор
    Спрат ли парите,оръжието и наемниците ООкрайна умира за месец !!! Въпрос на време !!!

    08:40 21.02.2026

  • 27 НАТО е зад Украйна

    5 32 Отговор

    До коментар #21 от "Иво":

    Без условия. Най важното е че натовско оръжие избива руснаците като за последно. Путин да му мисли.

    Коментиран от #191

    08:41 21.02.2026

  • 28 Оръжие на ЕС избива руснаци

    5 21 Отговор

    До коментар #24 от "Мишел":

    Затова е нужна Украйна....

    08:42 21.02.2026

  • 29 КОЛЬО ПАРЪМА

    34 5 Отговор
    Няма кой дави вземе бе наркоман долен цяла украина ще е Руска

    Коментиран от #32

    08:43 21.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Зеления път

    30 5 Отговор
    Явно задачата на Зеленото е да унищожи и ЕС и Украйна... и то с помощта на самият ЕС.

    Коментиран от #33

    08:44 21.02.2026

  • 32 Я пъ тоа

    7 5 Отговор

    До коментар #29 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    То и нас немаше кой да ни вземе......в ЕС и НАТО.

    08:44 21.02.2026

  • 33 Зеленски бомби Путин

    4 20 Отговор

    До коментар #31 от "Зеления път":

    Бомби Русия, не ЕС.....Путин е на мушката

    08:45 21.02.2026

  • 34 Хохо Бохо

    22 8 Отговор
    Това е много яко. В замяна Европа да плати заемите на нацистите Русия ще получи Донбас. Гениално.

    Коментиран от #45

    08:46 21.02.2026

  • 35 ФЕЙК НЮЗ

    4 19 Отговор
    Донбас е чудесен полигон за избиване на путинисти от оръжия на...ЕС.

    08:47 21.02.2026

  • 36 Владимир Путин, президент

    5 17 Отговор

    До коментар #25 от "Васил":

    "...Украйна никога няма да отстъпи територии..."

    Нощес сънувах пророчески сън .....
    Събуждам се в Удмуртия, а руската столица е Улан Батор 😄

    08:47 21.02.2026

  • 37 гост

    15 5 Отговор
    Еврейски пазарлъци с цел запазване и продължаване грабежа на хунтата.

    08:48 21.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 жик так

    18 2 Отговор
    Бе даже и да не иска , пак ще ги отстъпи .

    08:49 21.02.2026

  • 40 Наско

    5 13 Отговор
    Путин разпиля рашата. Милион и отгоре жертви във впйна която разори РФ срина тотално международните и позиции и ще обрече следващите поколения на мизерия. Това може само едно бездарно,крадливо милиционерче да го направи.

    Коментиран от #41, #42, #48

    08:50 21.02.2026

  • 41 надежди говежди

    8 2 Отговор

    До коментар #40 от "Наско":

    Кака Галка ли ти го каза или звездите ти го говорят ?

    08:51 21.02.2026

  • 42 читател

    16 4 Отговор

    До коментар #40 от "Наско":

    То и потника каза че изгубили само 55 000 човека , ама не каза че на седмица ...

    Коментиран от #51

    08:52 21.02.2026

  • 43 Прррррръдльоооо

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    НЯМА КАК ДА СЕ СЛУЧИ!! АГРЕСОР И ТЕРОРИСТ СЕ ГОНЯТ ДО ДУПКА!!

    08:52 21.02.2026

  • 44 НЕ СИ ВКАРВАЙТЕ

    20 4 Отговор
    ТАРАЛЕЖ У ГАЩИТЕ. ЗЕЛЬО С НЕКАДЪРНОСТТА СИ ПРОДАДЕ НАРОДА СИ ТЕРИТОРИИ БОГАТСТВА. ПЪРВО ИЗБОРИ БЕЗ УГОВОРКИ. А КОГА РЕШИТЕ СЕ ЗАМИСЛЕТЕ ЗАЩОТО КАКТО ГИ ПОЗНАВАМ ВСИЧКИ НА 80% МЛАДИТЕ ЩЕ ИЗБЯГАТ В ЕВРОПА И ЩЕ ОСТАНАТ САМО СТАРЦИТЕ. БЕЗОТГОВОРНОСТ И АЛЧНОСТ.

    08:52 21.02.2026

  • 45 бакшиш Шоломов

    7 12 Отговор

    До коментар #34 от "Хохо Бохо":

    Ще ги плати с 300 милиарда от парите на наивните руснаци които оставиха джуджето Путя да ги командва.

    08:53 21.02.2026

  • 46 Дзак

    4 2 Отговор
    Много неуравновесеност. Някой прекалява с възбудителни.

    08:53 21.02.2026

  • 47 ФЕЙК НЮЗ

    6 8 Отговор
    Най добре са трепат путинисти на украинска земя.

    08:53 21.02.2026

  • 48 Владимир Путин, президент

    6 8 Отговор

    До коментар #40 от "Наско":

    "...Путин разпиля рашата..."

    Направо я попилях, както Чингиз хан и Хитлер не се я попилели. Оле, леле .....

    08:53 21.02.2026

  • 49 А бре

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Много свистиш бре?

    08:54 21.02.2026

  • 50 Не е

    9 4 Отговор
    лишено от смисъл това предложение. Така елегантно дълговете на Украйна към ЕС могат да бъдат отписани. ЕЦБ ще ги изкупи и готово. Но ще трябва и още за възстановяване и подкрепа за бюджета поне две десетилетия.

    08:56 21.02.2026

  • 51 ха ха ха

    4 10 Отговор

    До коментар #42 от "читател":

    То и Путя с оня козолюб Кадиров щяха да вземат Киев за 3 дня ама са още по селата из Донбас. А жертвите са за един украински защитник 27 окупатора от блатата и помагачите им от Африка и северна корея.

    Коментиран от #65

    08:56 21.02.2026

  • 52 Анонимен

    20 7 Отговор
    Ясно. Нещата в Донбас не вървят добре за Украйна. Зеленски бърза да го изтъргува преди да е паднал.

    Коментиран от #54, #59, #218

    08:57 21.02.2026

  • 53 Фицин

    5 6 Отговор
    Защо не искат в РФ?

    08:58 21.02.2026

  • 54 Герасимов

    6 8 Отговор

    До коментар #52 от "Анонимен":

    Купянск взехме ли го вече че съм го докладвал на Пусин още есента на миналата година?

    09:01 21.02.2026

  • 55 Да си ги вземе

    7 3 Отговор
    щом много знае.
    А бързото членство, през крив макарон.

    09:02 21.02.2026

  • 56 Бени Пича

    15 4 Отговор
    Ускореното приемане на Украйна в ЕС ще бъде пръста който ще дръпне спусъка на разпада на ЕС.
    Защо? Защото много държави, които години наред трябваше да отговорят на условията за присъединяване ще се почувстват излъгани и ощетени. Това е суровата истина. И съм сигурен, че ще се сформира нов съюз, може би от бившите соц държави и Русия ( не забравяйте Путин не е вечен и тези които го наследят може да не са толкова деспотични а по-прагматипни). Даже си мисля че в един момент Германия ще поиска да бъде част от изтока

    Коментиран от #61

    09:02 21.02.2026

  • 57 Механик

    23 4 Отговор
    Зеленски е хитър като моше.
    Самосиндикално забрани всякакви преговори с руснаците и хвърли страната във война, а сега когато вижда, че губи иска ЦЕЛИЯТ НАРОД на Украина да го подкрепи по повод отстъпването на територии. Да не може после д а му кажат нищо/ Ще рече, "ама то народа взе решение да даваме Донбас".
    Иска му се да излезе сух от локвата, ама няма да му се получи.

    Коментиран от #212

    09:04 21.02.2026

  • 58 Баце

    8 3 Отговор
    Пишете си всякакви фантазии за окраiна, но не ми показвайте това нещо повече.

    Коментиран от #209

    09:04 21.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Преводач от български

    15 3 Отговор
    Не ни трябвате е ЕС, стойте си там.

    09:05 21.02.2026

  • 61 Я пъ тоа

    2 4 Отговор

    До коментар #56 от "Бени Пича":

    То едва разпада от десетилетия...ама все не става...що ли???

    Коментиран от #64

    09:05 21.02.2026

  • 62 пиночет

    6 6 Отговор
    Вярно ли е, че започват да товарят копейките към Москалия?

    Коментиран от #167

    09:06 21.02.2026

  • 63 Механик

    14 4 Отговор
    И как така ще отстъпва територии ? Нали Украина печели, а руснаците умират с милиони всеки ден?
    Това според мен ще е първи случай в човешката история, когато победителят печели войната отстъпвайки територии.

    Коментиран от #69, #164

    09:06 21.02.2026

  • 64 Я пъ тоа

    4 6 Отговор

    До коментар #61 от "Я пъ тоа":

    То ЕС са разпада от десетилетия, ама все не става. Що ли???

    09:07 21.02.2026

  • 65 хикочко..

    6 3 Отговор

    До коментар #51 от "ха ха ха":

    А я се чудя защо зеления мухал го хванаха да пуска езиче на дъртио джендър урсуль в мюнхене..а оно бандескио комик сакал заедно с болгарите да си поделат първото место по корупция и крадненьие при урсулците хи хи

    Коментиран от #73

    09:07 21.02.2026

  • 66 2 пасьолки

    2 1 Отговор
    в Донецк !

    09:07 21.02.2026

  • 67 Дас Хаген

    11 2 Отговор
    Не ни трябват тези прошляци и корумпета! Ще разсипят съюза! По добре да влезнат македонци, сърби, турци! Тези ще вкарат ЕС в борчове, ние бедните не можем да покриваме и техните масрафи!

    Коментиран от #87

    09:08 21.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Болен мозък

    5 6 Отговор

    До коментар #63 от "Механик":

    Украйна избива путинисти. Путин са окопава в Донбас, белким му са размине. Победители нема...има масов геноцид.

    Коментиран от #72

    09:09 21.02.2026

  • 70 Елементарно Уотсън!

    9 8 Отговор
    Украйна няма да отстъпи нищо даром на агресора ,защото така ще наруши всички международни принципи и закони за държавните граници.
    Все едно да се узакони действие на престъпник който отнема със сила чужда собственост .

    09:09 21.02.2026

  • 71 Зеленски

    5 6 Отговор
    Направи Путин за смях....един комик, опраска над милион путинисти.

    09:11 21.02.2026

  • 72 Механик

    9 4 Отговор

    До коментар #69 от "Болен мозък":

    Обясни ми как така с тава, че хем "украина избива путинистите", пък Зели иска подкрепата на народа за териториални отстъпки?
    Обясни!

    Коментиран от #75, #76

    09:11 21.02.2026

  • 73 наблюдател

    5 4 Отговор

    До коментар #65 от "хикочко..":

    Объркал сис се . оня с двойната брада Димитриев той е по корупцията. 14 трилиона е обещал взятка на Тръмп само за Донбас че не можела импотентната руска армия 4 години да го окупира.

    09:11 21.02.2026

  • 74 Кръвния данък за Путин

    5 6 Отговор
    Е безкраен....руснаци мрат заради болните амбиции на дъртака кремълски

    09:12 21.02.2026

  • 75 Избиването на путинисти е факт.

    4 4 Отговор

    До коментар #72 от "Механик":

    Зеленски заяви, че докато е президент земя не дава. Територия се връща, живот никога. Иначе в сайта могат да си пишат квото си искат.

    09:14 21.02.2026

  • 76 В В Шоломов

    6 7 Отговор

    До коментар #72 от "Механик":

    Зеленски си пази народа не е като Пуслер. От 150 илиона блато че е прежалил 2 не е проблем.Само да остане на власт и 10 милиона ще прежали.

    09:14 21.02.2026

  • 77 Земя се връща, живот никога

    4 7 Отговор
    Путин не го разбра. Има още мегдан за избиване на руснаци......

    09:16 21.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Русия никога до сега

    13 3 Отговор
    не имала против Украйна да влезе в ЕС или в който и друг иконимически съюз!
    Не се разбира какъв ще е този "коз", дето ще изиграе Зелю пред черните забрадки на Украйна и изпразнените джобове на еропейските данъкоплатци??? И кой ще му се върже ?
    Това безумие дипломатите на Върховната Кая Калас ли са измУдрили?

    Освен това Путин и Лавров ще се радват дори, ако Урсула набута час по-скоро Украйна в ЕС!
    СВО отдавна се води за изтощаването разбиванено на ЕС и държавите си върмат суверинитета.

    Коментиран от #82, #86, #184

    09:16 21.02.2026

  • 80 Карго 200

    7 2 Отговор
    Клюка-немски сондаж
    Германия чрез пресата сондира дали евентуално,в случай,че Бундесрепублик се наложи,за бързо членство на Украйна Зеленски би се съгласил
    Отговора на Зеленски е НЕ.
    Отговора на народа на Украйна,на референдум.

    09:17 21.02.2026

  • 81 маке

    10 2 Отговор
    Тия две малоумни женски разсипаха ЕС с действията си за Украйна

    Коментиран от #83

    09:19 21.02.2026

  • 82 Болен

    4 8 Отговор

    До коментар #79 от "Русия никога до сега":

    Черните забрадки в Русия са в пъти повече.....иначе Украйна ша си влезе в ЕС и НАТО....Вервай ми.

    Коментиран от #103, #136, #140

    09:21 21.02.2026

  • 83 Я па тая

    3 6 Отговор

    До коментар #81 от "маке":

    Тия двете от ЕС бомбят Путин.....и той клетия е безпомощен.

    Коментиран от #131

    09:22 21.02.2026

  • 84 ДОНБАС

    3 6 Отговор
    Идеален полигон за тестване на натовското оръжие по руските цели.

    09:24 21.02.2026

  • 85 Анонимен

    12 2 Отговор
    Не искам Украйна в ЕС защото украинци са корумпирани,нагли и смятат че всички са им длъжни. Освен това бандерите са екстремисти и Европа ще бъде залята от хора с боен опит и нестабилна психика.

    09:24 21.02.2026

  • 86 Зелко обаче трябва да побърза

    8 2 Отговор

    До коментар #79 от "Русия никога до сега":

    че когато Русия си доосвободи сама териториите, няма да има с какво да изнудва партньорите си!

    Коментиран от #99

    09:26 21.02.2026

  • 87 Росен Желязков, премиер

    6 14 Отговор

    До коментар #67 от "Дас Хаген":

    ".. Не ни трябват тези прошляци и корумпета! Ще разсипят съюза! ..."

    Украйна е канарата която счупи зъбите на патравата руска мечка и вечно ще напомня за това !!!
    Струва си да я издържаме ☝️

    Коментиран от #93, #97, #135

    09:27 21.02.2026

  • 88 Помнещ

    11 1 Отговор
    "бързо членство в ЕС през следващите няколко години"

    Ха ха ха от ЕС няма проблем да обещаят на зеления - май забрави че англичаните го накараха да скъса договора от Истамбул с обещанието че ще му съдействат да си върне Крим и Донбас.

    И сега не само че не си ги върна ами загуби и още територии и даде полезните изкопаеми на Тръмп, земята на Блек Рок има да връща заеми за 100 години напред и затри 2 милиона млади украинеца а пък други 20 милиона избягаха и никога няма да се върнат.

    А какво държава беше Украйна до 2014 година и за 10 години успяха тотално да я съсипят.

    Коментиран от #92

    09:29 21.02.2026

  • 89 Абе

    7 3 Отговор
    докато се туткате и току ЕС се разпаднал, а след него и НАТО. Давайте бързо за да допринесете към нашите усилия за разпад ! А може и макетата да включим ! Заедно можем повече ! 😀

    Коментиран от #112

    09:30 21.02.2026

  • 90 БарекОфф

    3 4 Отговор
    И за какво загинаха толкова хора?
    Путлеристите са на последно издихание. Миналия век един мъдър Президент разруши СССР Само със разузнавателни данни.
    Големия балон на Блатната недоимперия ще се спука всеки момент.
    Ако Европа и САЩ не бяха такива мишки, Путлер вече щеше да търка наровете в Хага.

    Коментиран от #113

    09:31 21.02.2026

  • 91 Баба Гошка

    11 1 Отговор
    Алоууу, какво бързо членство за тез парра ззити бре? И отгоре на всичко организирани кри минали и натренирани уу биййци ще се разкарват пред вратите ни и ще влизат къдет пожелаят без да питат. Тез НЕ работят! Само крра дат, изну дват, от вличат, биияят и т.н.

    09:32 21.02.2026

  • 92 Владимир Путин, президент

    3 7 Отговор

    До коментар #88 от "Помнещ":

     "...а каква държава беше Украйна до 2014 ...."

    А каква държава беше Русия до 2022 година !!!
    Пак същия разтурен руски кeнeф, но малко хора знаеха

    Коментиран от #96, #98

    09:32 21.02.2026

  • 93 Учуден

    12 1 Отговор

    До коментар #87 от "Росен Желязков, премиер":

    "счупи зъбите на патравата руска мечка"

    И как точно счупи зъбите на руската мечка - като загуби територии по-големи от България ли, или като разпадна "силното и сплотено" НАТО ли, или като фалира "могъщия" ЕС ли, или като направи Русия четвърта икономическа сила в света ли?

    От къде ви копат такива обратното на остри

    Коментиран от #100

    09:33 21.02.2026

  • 94 "Владимир Путин, президент"

    6 3 Отговор
    Едноличния Световен Лидер, нашмърканата марионетка с зеления мръсен потник де, вече размени Курска област за Сумска област.....
    Сега се напъва да размени усръйнъ за мизерния си животец

    09:34 21.02.2026

  • 95 Факт

    10 10 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Само глупаците и подлеците са мишени и жертви на кремълската пропаганда.

    Коментиран от #109, #175

    09:34 21.02.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Баба Гошка

    14 3 Отговор

    До коментар #87 от "Росен Желязков, премиер":

    Издържай я с твоите пари, не с нашите и за сметка на нашето обедняване, инфлирали хартийки и да трябва да им гледаме пъпччиввите наггли муу три навсякъде. И коли от 4 години без застраховка, без технически преглед, без данък без европейска шофьорска книжка, без глоби - привилегирована пассмина от нови роммоове

    09:38 21.02.2026

  • 98 Санитаря от Карлуково

    6 2 Отговор

    До коментар #92 от "Владимир Путин, президент":

    Ти кой Путин беше от втора или от пета стая че имаме двама.

    09:38 21.02.2026

  • 99 Я пъ тоа

    4 7 Отговор

    До коментар #86 от "Зелко обаче трябва да побърза":

    Ша минат десетилетия докато дъртия Путин си "освободи териториите". Вервай ми.

    Коментиран от #102, #111

    09:38 21.02.2026

  • 100 Владимир Путин, президент

    6 3 Отговор

    До коментар #93 от "Учуден":

    "...И как точно счупи зъбите на руската мечкa...."

    Дотук мача Русия - НАТО е 1 000 000 : 0
    Какво повече да се коментира........

    Коментиран от #104, #105

    09:40 21.02.2026

  • 101 Луд с картечница в мол

    9 2 Отговор
    Двете неща нямат нищо общо ,кое не разбрахте ?Руските искания от 2022 и остават непроменени и явно ще ги подтигнат със сила ,без значение кой какво иска .

    09:41 21.02.2026

  • 102 Зевзек

    5 0 Отговор

    До коментар #99 от "Я пъ тоа":

    От посолството ли те увериха че щели да минат десетилетия или ти ходи на врачка. Как пък цялата ви пропаганда е все в бъдеще време ама едно о предсказанията ви до сега не се е сбъднало - още чакам Русия да фалира и да се разпадне.

    09:41 21.02.2026

  • 103 НАТО през крив макарон

    13 3 Отговор

    До коментар #82 от "Болен":

    А Путин и Лавров ще се радват дори, ако Урсула набута час по-скоро Украйна в ЕС!

    Иначе Украйна от 45 милиона е вече около 19 милиона и мъжете вече са кът. И само БОЛЕН мозък може да повярва че при въздушно надмощие, техника, и бомби, и снаряди, и огнехвъргачки преди атака на освободени територии...руснаците дават повече жертви от изловените по улиците украинци. И въпреки че фронта се движи на запад, украинците ги хвърлят в повече отчаяни контраатаки отколкото атаките на руснаците.

    Коментиран от #119

    09:44 21.02.2026

  • 104 Учуден

    7 3 Отговор

    До коментар #100 от "Владимир Путин, президент":

    Нали Зеленски бил "счупил зъбите" на Руската мечка - сега НАТО ми казваш колко бил мача.

    Май не върви пропагандата - що не ми кажеш колко "силно и сплотено" е станало НАТО-то ви, що не ми кажеш как "могъщия ЕС ще налага санкции на Индия защото купувала руски петрол.

    Или за тези неща получихте амнезия вече.

    Коментиран от #108, #110, #141

    09:47 21.02.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 дядо поп

    8 2 Отговор
    Евреин без пазарлъци не може.

    09:50 21.02.2026

  • 107 Изнудвач и просяк ! НЕ!

    9 3 Отговор
    В този ред !
    Историята започва от 2014 година ,а и преди това но " Колективния Запад" е обхванат от удобна амнезия !
    Все пак същия Запад съвсем доскоро беше а и все още тук там е колониален владетел по един или друг начин !
    И отново но по фино колонизира по света.

    Коментиран от #182

    09:50 21.02.2026

  • 108 Копей,

    3 3 Отговор

    До коментар #104 от "Учуден":

    Не се отклонявай от темата!Излагаш се като кифладжия без кифли!Придържай се по тематиката,за да не бъдеш изритан от дискусията!

    Коментиран от #117

    09:52 21.02.2026

  • 109 Суульоо

    4 2 Отговор

    До коментар #95 от "Факт":

    Тихоо !Тихо ,не си компетентен !

    Коментиран от #201

    09:53 21.02.2026

  • 110 Омазана ватенка

    3 5 Отговор

    До коментар #104 от "Учуден":

    Абе Учуденият,ти нали щеше да умиргаш за лева?

    Коментиран от #118

    09:53 21.02.2026

  • 111 Аре бе:)

    5 3 Отговор

    До коментар #99 от "Я пъ тоа":

    За 4 години от 45 милиона, Украйна е вече 19 милиона като мъжете на изчезване! След 2, 3 години познай колко ще останат!
    За какви "десетилетия" дрънкаш? Ами Европа, колко ли още издържи, докато помете психопатите си?
    На уроци по математика ходил ли си?

    Коментиран от #114, #122

    09:53 21.02.2026

  • 112 А ГДЕ

    3 4 Отговор

    До коментар #89 от "Абе":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #115

    09:54 21.02.2026

  • 113 Ваил

    3 1 Отговор

    До коментар #90 от "БарекОфф":

    Внимавай с Ако То ,не трябва да се прекалява !Става за ароматизиране ,а в екстремни случай след обилно намазване и за маскировка .

    09:55 21.02.2026

  • 114 Руската пропаганда

    3 3 Отговор

    До коментар #111 от "Аре бе:)":

    Има за цел глупака.

    09:55 21.02.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Учуден

    5 5 Отговор
    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета,сърдят се пенявят се и си плюят в пазвата?!

    Коментиран от #121, #124

    09:56 21.02.2026

  • 117 хаха🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #108 от "Копей,":

    Лапуркай бе лепилар !

    09:57 21.02.2026

  • 118 Учуден

    8 1 Отговор

    До коментар #110 от "Омазана ватенка":

    Ами нали нашите козячета щяха да умиргат за НАТО то и ЕС - пък нашия дЖилезко прекара ЕС и ходи да се мазни на Тръмп.

    Сега какво стана защитихте ли Гренландия от "руската агресия"

    Коментиран от #120

    09:57 21.02.2026

  • 119 гру гайтанджиева

    4 1 Отговор

    До коментар #103 от "НАТО през крив макарон":

    Това са руски фейкове колега.

    09:57 21.02.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Учуден

    4 3 Отговор

    До коментар #116 от "Учуден":

    Защо нашите козячета по цял ден громят Русия обаче нито едно не се е записало във ВСУ или поне една заплатка да е заделило за зеления

    Коментиран от #126, #127, #128, #208

    09:59 21.02.2026

  • 122 Европа не я мисли

    4 4 Отговор

    До коментар #111 от "Аре бе:)":

    Тя трепе с оръжието си руснаците. А Украйна не се дава на дъртия кремълски сатрап, щом НАТО я подкрепя. Иначе и теб ако те бомби Путин и ти ша бегаш в чужбина навярно....

    Коментиран от #134

    10:00 21.02.2026

  • 123 Гаджева

    3 2 Отговор
    Абе защо лицето Сидеров не е ходил войник както всички български граждани през онези години?

    10:00 21.02.2026

  • 124 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 4 Отговор

    До коментар #116 от "Учуден":

    Как пак нито един козяшки жълтопаветен Утре Пак не замина на терен да защитава Украйна ?Онези клессове ултрасите Светльо и Мишо не ги броя ,че отекоха в канала още в движение .Добри хора ,искрено ви благодаря за подкрепата и дадените десетки +ове предварително ,бог да ви закриля 👌!

    Коментиран от #130

    10:01 21.02.2026

  • 125 Санитаря от Карлуково

    6 1 Отговор

    До коментар #120 от "Zaxaрова":

    Ти сега Zaxaрова ли стана - нали беше Путин. До не си пък онзи Наполеон от трета стая.

    10:01 21.02.2026

  • 126 Руската пропаганда

    3 1 Отговор

    До коментар #121 от "Учуден":

    Има за цел глупака.

    10:01 21.02.2026

  • 127 Я пъ тоа

    4 3 Отговор

    До коментар #121 от "Учуден":

    Украйна громи Путин. Затова дъртия кремълски сатрап са мъчи там четири години. Мен не ме мисли и без мен Путин обрича на смърт руснаците.

    Коментиран от #132

    10:02 21.02.2026

  • 128 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 1 Отговор

    До коментар #121 от "Учуден":

    Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?



    Благодаря за вниманието!

    10:02 21.02.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Путинистче идиотче

    4 5 Отговор

    До коментар #124 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    То и БГ путинистче не са бие за Путин......само цъка клавиатурата.

    Коментиран от #139

    10:03 21.02.2026

  • 131 маке

    9 2 Отговор

    До коментар #83 от "Я па тая":

    Абе незнам какво и с какво ,,бомбят" Путин, ама нас ни бомбят в джоба със сигурност

    10:04 21.02.2026

  • 132 Българин

    2 6 Отговор

    До коментар #127 от "Я пъ тоа":

    Зеленски и Путин избиха и осакатиха 2 милиона руснаци.Досега!

    10:04 21.02.2026

  • 133 Една мисъл не ми дава мира.

    2 5 Отговор
    Защо каквото пишат копейките винаги става точно обратното?!

    Коментиран от #137

    10:06 21.02.2026

  • 134 Помнещ

    6 1 Отговор

    До коментар #122 от "Европа не я мисли":

    "А Украйна не се дава на дъртия кремълски сатрап, щом НАТО я подкрепя"

    Хайде бе а защо зеления реве за мир тогава в едно с европуделите - нали щяхте да разговаряте с Русия от "позиция на силата" и то след като руските войски напуснат всички украински територии.

    Защо такава амнезия е налегнала всички наши козячета.

    Коментиран от #138

    10:06 21.02.2026

  • 135 Дас Хаген

    7 1 Отговор

    До коментар #87 от "Росен Желязков, премиер":

    Да защото е счупила та всеки ден ревът! Защо не се справиха сами, а завлякоха ЕС на дънното! От цялата история само САЩ ще излезнат печеливши, изкупиха земята на Украйна, ЕС ни финансира войната и накрая ще турят пръст знаеш къде на цяла Европа!

    10:07 21.02.2026

  • 136 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Болен":

    Гледай на теб да не ти влезе ,бе клепар .Благодаря за вниманието !

    10:08 21.02.2026

  • 137 Зевзек

    6 4 Отговор

    До коментар #133 от "Една мисъл не ми дава мира.":

    Така е те копейките още 2022 година казаха че Русия ще фалира и ще се разпадне, а пък то ЕС фалира и НАТО се разпадна. Нищо не познават тези копейки.

    Коментиран от #142, #187

    10:08 21.02.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Годината е 2027

    2 7 Отговор

    До коментар #82 от "Болен":

    3 милиона руски вдовици тръгват по света да си търсят мъж и да сеят азиатски трипер.

    Коментиран от #154

    10:10 21.02.2026

  • 141 Дас Хаген

    8 3 Отговор

    До коментар #104 от "Учуден":

    То май и САЩ вече няма да могат да налагат мита и санкции, техния съд ги отмени! Май нещата ще тръгнат по старо му! Проблема е на Зеленски кога и с колко територии ще се раздели!

    10:11 21.02.2026

  • 142 Здрасти😂

    1 2 Отговор

    До коментар #137 от "Зевзек":

    Учуден,Помнещ,минувач, Зевзек..🤣
    Изкара ли за две банички?🤣🤣🤣

    10:11 21.02.2026

  • 143 Стенли

    5 3 Отговор
    Това ще е краят на този така наречен ЕС приемането на така наречената държава Украйна може пък да е за добро стига в България да има умни и наистина мислищи за страната политици които за съжаление няма

    Коментиран от #145

    10:12 21.02.2026

  • 144 Копейкотрошач

    2 5 Отговор

    До коментар #139 от "Шекерената пръчка 🍭":

    Врстленцето ти колко минути ще издържи?

    Коментиран от #150, #151

    10:12 21.02.2026

  • 145 Оди у Русиа

    4 6 Отговор

    До коментар #143 от "Стенли":

    Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    Коментиран от #147, #148, #156

    10:14 21.02.2026

  • 146 567

    10 3 Отговор
    Зеленогорския наркоман- рекетьор №1 в света.По нагло същество от този няма на планетата Земя.

    10:15 21.02.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Оди у Украйна

    8 2 Отговор

    До коментар #145 от "Оди у Русиа":

    че няма да има какво да приемате в ЕС ако се криеш още зад компютъра.

    10:17 21.02.2026

  • 149 БАРС

    10 3 Отговор
    НИКАКВО ЕС ТОВА Е НАЙ КОРУМПИРАНАТА СТРАНА А ЕВРОПА И ТО ДДОКАЗАНО ЗАБРАНА ЩА РУСКИ ЯЗИК ДЕТО ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ГОВОРЯТ НА РУСКИ .НЯМАШ ПРАВО НА ГЛАС АКО СИ НЕДОВОЛЕН ОТ ЗЕЛИНСКИ НЕГОВИТЕ ХОРА .УБИЕЦЪТ НА ХХИЛЯДИ УКРАИНЦИ,ПОЛЯЦИ И ЕВРЕИ БАНДЕРА НАЦИОНАЛЕН ГЕРОЙ И Т Н ДА НЕ ГОВОРИМ ЧЕ ПЪТИЩАТА ИМ СА УЖАСНИ ОСОБЕННОМЕЖДУСЕЛСКИТЕ РАЙОНИ А ОСОБЕННО ПО МАЛКИТЕ ГРАДОВЕ НЯМАТ ДАДЕ И ТРОТОАРИ А КАМОЛИ И АСФАЛТ. ДЪЛЖАТ 800 МИЛИАРДА ДОЛАРА И ЕВРО ЗАЕДНО ПАРА И ЩО НИЕ ТРЯБВА ДА ИМ ПЛАЩАМЕ ОТКРАДНАТИТП МИЛИАРДИ .НИКАКЪВ ЕС .

    10:19 21.02.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Надарения

    7 1 Отговор

    До коментар #144 от "Копейкотрошач":

    Нещо нервен ми се видиш - да дойда да те успокоя.

    Коментиран от #155, #160

    10:20 21.02.2026

  • 152 ТрАмп

    8 3 Отговор
    За какви отстъпи от територии говориш, бе Наркоманчо,
    Нали вече имаш големи победи на бойното поле и
    вече си близо до Москва!

    Коментиран от #157, #207

    10:22 21.02.2026

  • 153 Ха, ха

    6 2 Отговор
    Щял да отстъпва територии, а може ли да се отстъпва нещо, което са ти взели?

    10:22 21.02.2026

  • 154 Баш Българин

    5 1 Отговор

    До коментар #140 от "Годината е 2027":

    Българино ,хубавата страна на това че 2млн хохохола дадаха фира е че лятото ще плъзнат много палави вдодивчки по Черноморието,приготвяй чай от бабини зъби ,женшена ,мастиката и поне запасни 3 патрондаша със шлифери ,че яка веселба се очертава !

    10:24 21.02.2026

  • 155 Копейкотрошач

    3 4 Отговор

    До коментар #151 от "Надарения":

    Жребецо опитвам се нетрадиционно да те предизвикам,просто искам да го сммм4камм и ако става да ме трописаш ,плащам си като арабин за гяволията .

    10:26 21.02.2026

  • 156 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 5 Отговор

    До коментар #145 от "Оди у Русиа":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?



    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #162, #163

    10:27 21.02.2026

  • 157 Помнещ

    5 2 Отговор

    До коментар #152 от "ТрАмп":

    Абе скоро ще му се наложи всичко да отстъпва - нямаше да има избори - ще има, нямаше да отстъпва територии - ще отстъпва, с указ забрани преговорите с Русия - преговаря, щяха да преговарят само от "позиция на силата" пък сега се надпреварват кой да ходи при Путин.

    Пък нашите козячета си лаят ама тези работи ги забравиха - тотална амнезия

    Коментиран от #186

    10:28 21.02.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Капитан Крийч

    5 1 Отговор
    Нема шанс. Най-много шепата полски селски околии в крайната западна част да се присъединят към Полша.

    10:30 21.02.2026

  • 160 Копейкотрошач

    4 4 Отговор

    До коментар #151 от "Надарения":

    Жребецо опитвам се нетрадиционно да те предизвикам,просто искам да го сммм4камм и ако става да ме тропосаш с оверлога ,плащам си като арабин за гяволията .

    10:30 21.02.2026

  • 161 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 4 Отговор
    Слава на Русия ! Победоносен ZOV !

    Коментиран от #166

    10:31 21.02.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Евроасматик с нервен тик

    5 3 Отговор

    До коментар #156 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Как пък една бг урсулка не замина за демократично Косово?

    Коментиран от #174, #204

    10:33 21.02.2026

  • 164 Анонимен

    3 4 Отговор

    До коментар #63 от "Механик":

    Е, искат да кажат, че моралната победа е тяхна. Пирова победа.

    Пък руснаците нека продължават да си взимат физическите територии, то това не се брои.

    Коментиран от #171

    10:33 21.02.2026

  • 165 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    За гладните копейки и съдраните им алкохолизирани робовладелци пак ще е средния! Ке мрат от глад и в мизерия като вдеки път.

    Коментиран от #217

    10:34 21.02.2026

  • 166 Град Козлодуй

    5 7 Отговор

    До коментар #161 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Приятел, не е хубаво да славим такава пропаднала държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    10:34 21.02.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Росия

    1 2 Отговор
    Украйна или Украйна с ЕС..Избора е ваш

    10:38 21.02.2026

  • 169 Стенли

    4 4 Отговор
    Майдана почва в блатния нужник, копейки реват по бунища!

    10:38 21.02.2026

  • 170 Росия

    5 8 Отговор
    Е примитивна кална кочина.

    10:39 21.02.2026

  • 171 Я пъ тоа

    4 6 Отговор

    До коментар #164 от "Анонимен":

    Руснаците гинат кат мухи. Земя се връща, живот....никога.

    10:41 21.02.2026

  • 172 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    5 6 Отговор
    Бункерното го викат при нотариуса да прехвърля Сибир на государя Си❗❗
    Все па план❗❗

    10:43 21.02.2026

  • 173 ХА-ХА ! 💥

    7 2 Отговор
    Няма нужда зеленият да се прави на велик - териториите ще си ги вземат руснаците , рано или късно . Нямал да се ,,съгласи,, ..., като , че ли някой ще го пита дали е съгласен или - не .

    Коментиран от #183, #203

    10:43 21.02.2026

  • 174 Путинистче идиотче

    2 9 Отговор

    До коментар #163 от "Евроасматик с нервен тик":

    Как пък един БГ путинист не замина за Венецуела.

    Коментиран от #179

    10:43 21.02.2026

  • 175 Точно така

    0 3 Отговор

    До коментар #95 от "Факт":

    Този е най върл и най т@п

    10:44 21.02.2026

  • 176 Коня с оня

    2 1 Отговор

    До коментар #158 от "оня с коня":

    То и СВО има пак, ама айде.

    Коментиран от #200

    10:45 21.02.2026

  • 177 Сельооо

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Територии ДА":

    ОТ ТЕБЕ НИЩО НЕ ЗАВИСИ!!

    10:45 21.02.2026

  • 178 Тяхното

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Съжалително":

    Положение ще се оправи, да му мислят останалите европейци.

    10:46 21.02.2026

  • 179 онзи

    9 1 Отговор

    До коментар #174 от "Путинистче идиотче":

    Щото вие се изтрепахте кой по-напред да замине за фронта при зелените ...

    10:46 21.02.2026

  • 180 Пръдльооо

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ей...":

    Еейй,НА ТЕБЕ ЗАЩО ТИ Е ТАЗИ РУСИЯ?ЗА ДА СИ НА ВЛАСТ ЛИ??НЯМА ДА СТАНЕ!!

    Коментиран от #193, #199

    10:48 21.02.2026

  • 181 Кеф ми е

    10 1 Отговор
    Разтворете бузи всички трето полови,небинарни,соросоиди центари,дето хейтвате и в събота за някой цент!

    Коментиран от #227

    10:48 21.02.2026

  • 182 А бе кух

    3 1 Отговор

    До коментар #107 от "Изнудвач и просяк ! НЕ!":

    За какво хленчиш,за власт ли? Няма и да я помиришеш!!

    Коментиран от #226

    10:50 21.02.2026

  • 183 Механик

    3 6 Отговор

    До коментар #173 от "ХА-ХА ! 💥":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    10:50 21.02.2026

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 ШЕКСПИР

    6 1 Отговор
    САЩ подариха на ЕС "голям" подарък ООкрайна в 21 век война !!!

    10:53 21.02.2026

  • 186 Сульо красний

    0 5 Отговор

    До коментар #157 от "Помнещ":

    Много бързо забравяш."помнещия" че Украйна отстъпки няма да направи.Терорист и агресор се гонят до дупка!!

    10:56 21.02.2026

  • 187 Галош разпран

    1 0 Отговор

    До коментар #137 от "Зевзек":

    До кога ще се правиш на умен бре?

    10:59 21.02.2026

  • 188 Ахахахаха....

    4 2 Отговор
    ....тия глупости можеха да минат преди две години, сега Путин е с огромни загуби и само безусловна и пълна капитулация на 404 ще доведе до мир. Още три години и този военен конфликт ще източи така РФ, че Путин ще си поиска старите територии от Европа до Бранденбургската врата, и вече яко е наточил Рубежите, както се казва на едно копче разстояние са!

    Коментиран от #190

    10:59 21.02.2026

  • 189 Пропаганда

    8 3 Отговор
    Западните източници обаче рисуват още по-мрачна картина. Германски медии, позовавайки се на данни от разузнаването, твърдят, че общите загуби на Украйна са достигнали 2 милиона души. От тях 1,5 милиона са идентифицирани като „груз 200“ (загинали), а половин милион са в неизвестност.

    Коментиран от #220

    11:02 21.02.2026

  • 190 Иво М Инджев изрусен пудел

    3 2 Отговор

    До коментар #188 от "Ахахахаха....":

    Ти в ред ли си?!? Премери си температурата!

    Коментиран от #195, #198

    11:03 21.02.2026

  • 191 Мишел

    5 3 Отговор

    До коментар #27 от "НАТО е зад Украйна":

    Войната в Украйна показа категорично, че НатО няма нито едно оръжие, което да е по добро от съответните използвани руски оръжия.
    НатО САЩ могат да правят само отлични оръжия за борба с терористи, Русия прави отлични оръжия за воюване.

    Коментиран от #205

    11:06 21.02.2026

  • 192 Нито населението ще го подкрепи

    6 0 Отговор
    Нито помагачите ще му помогнат
    Той си клечи на амбразурата , краде, яде, проси, пътува и много добре знае че е една удобна мишена в голямата борба на запада
    Никой нищо няма да му помогне
    За четири години неможа да прогледне истината

    11:07 21.02.2026

  • 193 Оффф

    8 2 Отговор

    До коментар #180 от "Пръдльооо":

    На мен ми е нужна България! Не Русия, не Америка, не Европа, България! И ми писна от чуждопоклонници! Достатъчно ни разбиха държавата, достатъчно ни ограбват и чужди и наши, стига! И да, тази война не е между украинския и руския народ! Тя е между Запада, Америка и Русия! Ако не си разбрал, Пръдльооо!

    Коментиран от #216

    11:11 21.02.2026

  • 194 Зозо111

    5 1 Отговор
    Много е луdaUрсул вещерицата, но още по-откаchалка e oнъз чух.на Каята К. Маленкий Зеле ще го хванат и тез двете ще си скубят косите.

    11:19 21.02.2026

  • 195 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    3 4 Отговор

    До коментар #190 от "Иво М Инджев изрусен пудел":

    И ние сме руски пудели, но розови 🐕😂

    11:26 21.02.2026

  • 196 Мишел

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Кви територии бре":

    На всеки килограм украински експлозиви, взривени в Русия, в Украйна се взривява тон-два-три руски експлозиви. Затова в Украйна няма работещи ТЕЦ, заводи, електроснабдителна система, пристанища...

    11:28 21.02.2026

  • 197 поредната

    4 0 Отговор
    журналистическа боза един ден ще ги връщаме в къщи укрите втори път ще ги лъжем за членство в ЕС а те си щъкат в еврозоната по курорти плажове и тн със парите точно на урсулците по голяма далавера от това здраве му кажи

    11:37 21.02.2026

  • 198 Кака Нашева

    3 0 Отговор

    До коментар #190 от "Иво М Инджев изрусен пудел":

    Господин Мин Джефф,ще ме извините но на снимките изглеждате като бабичка в мъжки костюм,моля ви преведете се в ред !

    11:47 21.02.2026

  • 199 Сульоо

    3 0 Отговор

    До коментар #180 от "Пръдльооо":

    Лапуркай бе тпнннгеррр ,не ми се обяснявай !

    11:48 21.02.2026

  • 200 Койдозлу

    2 1 Отговор

    До коментар #176 от "Коня с оня":

    КозльоДуйски ,захапвай бах хурра и се потапяй под вода 😂😂😂 !

    11:50 21.02.2026

  • 201 А бе кух

    1 0 Отговор

    До коментар #109 от "Суульоо":

    От кога глупащината се нарича компетентност?

    11:52 21.02.2026

  • 202 Крадецо

    2 0 Отговор

    До коментар #158 от "оня с коня":

    извади се главата там където си я заврял от коня и не се опитвай да изглеждаш мъдър

    11:55 21.02.2026

  • 203 Пръдлячко

    1 4 Отговор

    До коментар #173 от "ХА-ХА ! 💥":

    Че то ще има ли Русия?

    11:56 21.02.2026

  • 204 Селчо

    1 0 Отговор

    До коментар #163 от "Евроасматик с нервен тик":

    Вас ще ви пращаме скоро за "рая на земята".Искате,не искате-заминавате!

    11:58 21.02.2026

  • 205 Сульо красний

    3 0 Отговор

    До коментар #191 от "Мишел":

    Моли се НАТО да не се сбие с Русия,че ще цвърчиш като мишле!

    12:00 21.02.2026

  • 206 Пожелателно

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "Съжалително":

    По добре в ЕС отколкото в изостаналата Русия!!

    12:01 21.02.2026

  • 207 Пръдльооо

    2 2 Отговор

    До коментар #152 от "ТрАмп":

    копейков,свиквай с мисълта,че отивате на бунището на историята,ще ви е по леко!

    Коментиран от #210

    12:03 21.02.2026

  • 208 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #121 от "Учуден":

    Ти защо не отидеш да се биеш за любимата ти и на сърцето ти Русия?Има българи които се бият за Украйна,но ти с тована раменете си как да знаеш,след като руската пропаганда е загладила едната ти гънка?

    12:10 21.02.2026

  • 209 Сельооо

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Баце":

    Престои му посещение в България,щеш ,не щеш ,ще го гледаш дори и по телевизията.

    Коментиран от #214

    12:12 21.02.2026

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Жалко

    4 2 Отговор
    Западните източници обаче рисуват още по-мрачна картина. Германски медии, позовавайки се на данни от разузнаването, твърдят, че общите загуби на Украйна са достигнали 2 милиона души. От тях 1,5 милиона са идентифицирани като „груз 200“ (загинали), а половин милион са в неизвестност.

    Коментиран от #213, #223

    12:17 21.02.2026

  • 212 А бре

    0 3 Отговор

    До коментар #57 от "Механик":

    Бегай в Русия да те ощастливят бре ,стига само си цвърчал злобно!

    12:18 21.02.2026

  • 213 НЕ ЛЪЖИ!

    0 1 Отговор

    До коментар #211 от "Жалко":

    Мизерник.Детската забавачница е по надолу!

    Коментиран от #215

    12:20 21.02.2026

  • 214 Шушумиго

    1 1 Отговор

    До коментар #209 от "Сельооо":

    Да.Ще дойде дегизиран,като баба Марта!

    Коментиран от #219

    12:20 21.02.2026

  • 215 Боклук ,

    1 0 Отговор

    До коментар #213 от "НЕ ЛЪЖИ!":

    Чети западните медии! Нищо,че не знаеш езици!То си има опция "превод".А,и не се пени от разстояние!Мога да те намеря.

    Коментиран от #221

    12:23 21.02.2026

  • 216 Прудлооо

    0 1 Отговор

    До коментар #193 от "Оффф":

    На мен също ми е нужна просперираща, демократична България,а не задунайска губерния! Пръдло

    12:26 21.02.2026

  • 217 Първия селянин

    1 0 Отговор

    До коментар #165 от "Последния Софиянец":

    Познай от три пъти за какво ще се хванат?

    12:27 21.02.2026

  • 218 Пръдльооо

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "Анонимен":

    анонимен,дори и да падне Зеленски 4-5-има чакат да го заместят!Украйна е предвидена за запада,не за Русия!!Не ти ли се наби в главата??!? С глупостите,които драскате нищо не постигате,освен обратен ефект!!

    12:32 21.02.2026

  • 219 Шушумя

    3 0 Отговор

    До коментар #214 от "Шушумиго":

    Няма детска градина по надолу,но ти ела.................хи хи хи хи хи хи...........

    12:36 21.02.2026

  • 220 Прудльооо

    1 2 Отговор

    До коментар #189 от "Пропаганда":

    Кажи нещо за загубите на магучая и непоебедимая,по интересни са. Украйна е нападната държава и се брани,а ти тиражираш лъжи,след лъжи!

    Коментиран от #228, #231

    12:38 21.02.2026

  • 221 Боклук,

    2 2 Отговор

    До коментар #215 от "Боклук ,":

    Кои западни медии да чета,тези купени от Кремъл ли ? Я се разкарай бе пишман лингвиста??!!!!!!!!!!! Колкото свят съм видял,толкова боб не си изял"щадтливец"!!!!

    Коментиран от #230

    12:44 21.02.2026

  • 222 Разбира се

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ей...":

    че ще ги сменим.няма да са проруски!Прави впечатление че във форума присъстват и герберасти! Защо ли?

    12:51 21.02.2026

  • 223 Зевзек

    1 2 Отговор

    До коментар #211 от "Жалко":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво са умрели на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    Коментиран от #229

    12:59 21.02.2026

  • 224 Перо

    2 1 Отговор
    Това не е сергия за пазарлъци! От къде на къде Украйна ще става истинско бреме на ЕС, заради някаква чужда война! Каквото си е надробил ционисткия режим в Киев, това да си сърба! Той провокира войната, но Русия не е Палестина!

    13:12 21.02.2026

  • 225 да питам

    1 0 Отговор
    А верно ли Пуся ще спаси приятелите си Мадуро, Мигел и Аятолаха ?

    13:13 21.02.2026

  • 226 От 107 Отг: Власт не желая !

    1 0 Отговор

    До коментар #182 от "А бе кух":

    Пари също !
    Но ми стигат че са ми и отгоре нашите БГ(патил съм ги лично) и ЕС корумпета !
    А украинските които нямат никакво намерение да връщат заемите (все пак златни тоалетни т.н,) =Ми НЕ !

    И пространството м/у ушите Ви е като в заглавието на поста Ви !
    Явно Вие си мислите за власт господинчо ненагледен .
    Или по скоро Вие сте Властен -изказа Ви е такъв >
    Със Здраве ...Не ваш 107 ;-)

    13:17 21.02.2026

  • 227 Розовото пони Путин 🦄

    0 0 Отговор

    До коментар #181 от "Кеф ми е":

    И аз съм трето полов, но ме избраха за президент на РФ 🌈 🦄 🇷🇺 🤣

    13:21 21.02.2026

  • 228 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 229 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 230 ДА ЧЕТЕШ

    1 0 Отговор

    До коментар #221 от "Боклук,":

    Я НЕ СЕ ПРАВИ
    КРЕТЕН СИ
    НЕ МОЖЕШ ДА ЧЕТЕШ

    13:42 21.02.2026

  • 231 БРАВОС

    1 0 Отговор

    До коментар #220 от "Прудльооо":

    КО СИ ЯЛ БЕ
    ЧАК ТУКА ЗАСМЪРДЯ

    13:44 21.02.2026

  • 232 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 233 Вла

    0 0 Отговор
    Нема ЕС.

    14:23 21.02.2026

