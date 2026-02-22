Новини
Взривове разтърсиха Киев, Николаев и Полтава
  Тема: Украйна

22 Февруари, 2026 05:35, обновена 22 Февруари, 2026 07:23 2 640 38

  • киев-
  • николаев-
  • война-
  • експлозии-
  • русия-
  • украйна

Експлозия е имало и в град Кропивницкий (бивш Кировоград)

Взривове разтърсиха Киев, Николаев и Полтава - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Експлозии разтърсиха Киев, съобщи украинският телевизионен канал „Общественное“.

По-късно бяха съобщени още две серии от експлозии.

Според Министерството на цифровата трансформация на Украйна, в цялата страна е обявена тревога за въздушна тревога.

Експлозия е чута и в град Николаев в Южна Украйна, съобщава украинският вестник „Зеркало недели“.

Взрив е имало и в град Кропивницкий (бивш Кировоград), разположен в Кировоградска област в централна Украйна, предаде „Общественное“.

Експлозията е станала също и в Полтава в североизточна Украйна, съобщи същият източник.

Силите за противовъздушна отбрана на Русия свалиха 86 украински безпилотни летателни апарата над различни региони през нощта, съобщи Министерството на отбраната на Русия.

Енергийните работници са възстановили електрозахранването в половината от градовете и селата в Запорожка област и възстановителните работи продължават, съобщи губернаторът Евгений Балицки.

Запорожка област остана без ток в неделя сутринта "поради вражески атаки" и възстановителните работи са започнали, съобщи по-рано Балицки.

„Аварийните възстановителни работи по електропреносната мрежа продължават. Електрозахранването е бързо възстановено в някои общини и градове. Около 50 процента от региона остава без ток“, написа губернаторът в канал в Мах.

Балицки добави, че очакваното време за пълно възстановяване на електрозахранването е в рамките на един ден. Енергийните работници полагат всички усилия да възстановят електрозахранването в целия регион възможно най-бързо, отбеляза той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 20 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Само

    40 57 Отговор
    така !

    Коментиран от #7

    05:44 22.02.2026

  • 2 Браво

    49 54 Отговор
    На братята руски🇧🇬 🇷🇺

    Коментиран от #9

    05:48 22.02.2026

  • 3 Дано

    40 57 Отговор
    взривовете са били повечко !

    05:48 22.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    8 49 Отговор
    Световния тероризъм се командва и подпомата от калния бункир под кремль.

    05:51 22.02.2026

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    7 47 Отговор
    До като не висне бункерното с ботокда от башнята мир няма да има❗❗

    05:52 22.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Знаем

    14 5 Отговор

    До коментар #7 от "Така лиБоклук?":

    бре : "тапкано"

    06:00 22.02.2026

  • 9 Братя ли са ти

    25 40 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    руските терористи и варвари?

    Коментиран от #10, #15

    06:01 22.02.2026

  • 10 Братя

    29 29 Отговор

    До коментар #9 от "Братя ли са ти":

    Са ни Мюмюне🇧🇬 🇷🇺

    06:04 22.02.2026

  • 11 На Атината

    13 20 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    в паладината

    06:04 22.02.2026

  • 12 Грета Тунберг

    29 17 Отговор
    Природата се чисти от фашисти

    06:04 22.02.2026

  • 13 Сладкаря

    30 9 Отговор
    Тези курабийки солени излязоха.

    06:09 22.02.2026

  • 14 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    32 4 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Как пък един жълтопаветник не замина за фронта да им покаже на бандерите как се мачка вата? Благодя за отговора!

    06:13 22.02.2026

  • 15 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    28 24 Отговор

    До коментар #9 от "Братя ли са ти":

    Как пък един сopoсoид не замина да помага на братята си неонацисти, антихристи, крадци на пари, търговци на подареното оръжие?!

    06:18 22.02.2026

  • 16 Мунчо

    32 49 Отговор
    Браво на Русия. Все така да ни радва с приятни сутрешни благи новини .

    Коментиран от #18

    06:20 22.02.2026

  • 17 Малиии

    19 27 Отговор
    Егати якия контранступ...

    06:21 22.02.2026

  • 18 Това ли те радваTъпак?

    28 19 Отговор

    До коментар #16 от "Мунчо":

    Явно си мозъчен Инвалид?

    Коментиран от #21

    06:28 22.02.2026

  • 19 хихи

    25 4 Отговор
    "Орешник", ще има за всички от сърце и все по-близо до полската граница..

    06:35 22.02.2026

  • 20 Укр

    31 4 Отговор
    "Експлозии разтърсиха Киев, "

    Щеше ли да има екскплозии в Укр, ако Европа не отказва безопасност на Русия през последните 30 г. приближвайки се до Русия..

    Западът и Нато извършва провокиране и финансиране на войната в Украйна.
    Чрез, ако не беше извършено
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиаране на Майдана
    Изказването на Борис Джонсън Украйна да продъжи войната, против Истамбулские спаразумения..
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна\

    06:37 22.02.2026

  • 21 още ли си жив

    1 14 Отговор

    До коментар #18 от "Това ли те радваTъпак?":

    Айде, днес да видиш изгрева за последно.

    Коментиран от #27

    06:42 22.02.2026

  • 22 ужас

    23 9 Отговор
    Стратегическата авиация е във въздуха цяла нощ. МиГ31К също. Ще разфасоват Пейтриъти.

    06:48 22.02.2026

  • 23 Хи хи

    21 9 Отговор
    Студено е, а ракетите носят топлина и светлина !! урките трябва да благодарят !!

    06:49 22.02.2026

  • 24 хахаха

    25 0 Отговор
    През януари русия рязко е увеличила вноса на западни перални.

    Коментиран от #25

    06:51 22.02.2026

  • 25 Хи хи

    18 2 Отговор

    До коментар #24 от "хахаха":

    А също и износа на ракети ! Търговския баланс - внос износ трябва да се поддържа !!

    06:53 22.02.2026

  • 26 казах

    16 2 Отговор
    Зеленскийййй, клякай докато е рано, после ще съжаляваш мър шо небесна.

    06:54 22.02.2026

  • 27 Мунчо

    3 10 Отговор

    До коментар #21 от "още ли си жив":

    Дай Боже и ти и дечцата ти да идете скоро при свети Петър!

    06:54 22.02.2026

  • 28 нннн

    19 2 Отговор
    Взривовете помагат на хунтата по- бързо да мисли. Ако няма обстрели, Зеленски никога няма да подпише мирен договор.

    06:57 22.02.2026

  • 29 нннн

    14 3 Отговор
    Взривовете помагат на хунтата по- бързо да мисли. Ако няма обстрели, Зеленски никога няма да подпише мирен договор.

    06:58 22.02.2026

  • 30 а бе..

    16 2 Отговор
    Бандерецо разбира само от чанч,млатеньие иеваньие

    07:03 22.02.2026

  • 31 Гръмнал бойлер в тръстика

    2 14 Отговор
    Да, обаче смелите крепостни цървули са подпалили още 10-20 рафинерии на врага на 15 000 километра.

    Коментиран от #37

    07:05 22.02.2026

  • 32 В скоро надушвам X-101

    20 1 Отговор
    Дори и кравария няма такава крилата ракета с обсег 4500км.Путин ги пази за десерт.Палавник!

    07:20 22.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ний ша Ва упрайм

    8 0 Отговор
    почистването от махновци, есеовци и бандеровци е бааавно и методично

    08:29 22.02.2026

  • 35 КОЛЬО ПАРЪМА

    9 0 Отговор
    Хубава новина браво

    08:42 22.02.2026

  • 36 Незнайко

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Така лиБоклук?":

    Кой на кого ще връща? Защото руснаците засега само връщат.

    09:12 22.02.2026

  • 37 мушмул

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Гръмнал бойлер в тръстика":

    Да си коригираш километрите, то за друго, като интелекта вече е късно!

    09:14 22.02.2026

  • 38 Иван

    0 0 Отговор
    Олодомир Еленски благодари на противовъздушната отбрана.

    11:32 22.02.2026

