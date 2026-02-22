Взривове разтърсиха Киев, Николаев и Полтава

Експлозии разтърсиха Киев, съобщи украинският телевизионен канал „Общественное“.

По-късно бяха съобщени още две серии от експлозии.

Според Министерството на цифровата трансформация на Украйна, в цялата страна е обявена тревога за въздушна тревога.

Експлозия е чута и в град Николаев в Южна Украйна, съобщава украинският вестник „Зеркало недели“.

Взрив е имало и в град Кропивницкий (бивш Кировоград), разположен в Кировоградска област в централна Украйна, предаде „Общественное“.

Експлозията е станала също и в Полтава в североизточна Украйна, съобщи същият източник.

Силите за противовъздушна отбрана на Русия свалиха 86 украински безпилотни летателни апарата над различни региони през нощта, съобщи Министерството на отбраната на Русия.

Енергийните работници са възстановили електрозахранването в половината от градовете и селата в Запорожка област и възстановителните работи продължават, съобщи губернаторът Евгений Балицки.

Запорожка област остана без ток в неделя сутринта "поради вражески атаки" и възстановителните работи са започнали, съобщи по-рано Балицки.

„Аварийните възстановителни работи по електропреносната мрежа продължават. Електрозахранването е бързо възстановено в някои общини и градове. Около 50 процента от региона остава без ток“, написа губернаторът в канал в Мах.



Балицки добави, че очакваното време за пълно възстановяване на електрозахранването е в рамките на един ден. Енергийните работници полагат всички усилия да възстановят електрозахранването в целия регион възможно най-бързо, отбеляза той.