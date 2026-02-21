Словашкият премиер заплаши да спре извънредните доставки на електричество за Украйна

Премиерът на Словакия Роберт Фицо заяви днес, че ако Украйна не възобнови доставките на петрол за страната му в понеделник, той ще поиска от съответните словашки компании да прекратят извънредните доставки на електричество за Украйна, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
„Словакия е горда и суверенна страна, а аз съм горд и суверенен словак. Ако в понеделник доставките на петрол за Словакия не бъдат възобновени, ще помоля СЕПС (SEPS, Slovak electricity transmission system – компанията оператор на електропреносната мрежа в Словакия - бел. ред.) да спре доставките на електроенергия за Украйна“, написа Фицо на страницата си във „Фейсбук“.
Според премиера за стабилизиране на енергийната система на Украйна през януари 2026 г. е било необходимо да бъдат доставени два пъти повече електроенергия, отколкото за цялата 2025 година. „Западът може и да не възразява срещу саботажа на газопровода „Северен поток“, но Словакия не може да възприема словашко-украинските отношения като еднопосочен билет, изгоден само за Украйна“, заяви той.
Фицо отбеляза, че само спирането на доставките на газ за Словакия е нанесло щети в размер на 500 милиона евро, а спирането на транзита на петрол е нанесло още по-големи щети и е причинило затруднения с логистиката. „Предвид неприемливото отношение на (украинския президент Володимир) Зеленски към Словакия като към враждебна страна, считам за абсолютно правилно решението Словашката република да не се присъедини във военния заем за Украйна в размер на 90 милиарда евро“, добави той.
32 От чужбина
До коментар #5 от "Фицо":Ами потърси из интернета и ще разбереш! Имат не една, а ДВЕ атомни централи с реактори като тези в Козлодуй, които ние затворихме. При това са им вдигнали мощността. Принципно същото го имат и в Унгария и също са вдигнали мощността. В крайна сметка и Словакия и Унгария имат стабилни източници на ток от АЕЦ-и и имат какво да изнасят.
15:05 21.02.2026
