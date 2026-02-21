Новини
Словашкият премиер заплаши да спре извънредните доставки на електричество за Украйна
  Тема: Украйна

Словашкият премиер заплаши да спре извънредните доставки на електричество за Украйна

21 Февруари, 2026 14:25 2 738 44

Фицо отбеляза, че само спирането на доставките на газ за Словакия е нанесло щети в размер на 500 милиона евро

Словашкият премиер заплаши да спре извънредните доставки на електричество за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Словакия Роберт Фицо заяви днес, че ако Украйна не възобнови доставките на петрол за страната му в понеделник, той ще поиска от съответните словашки компании да прекратят извънредните доставки на електричество за Украйна, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

„Словакия е горда и суверенна страна, а аз съм горд и суверенен словак. Ако в понеделник доставките на петрол за Словакия не бъдат възобновени, ще помоля СЕПС (SEPS, Slovak electricity transmission system – компанията оператор на електропреносната мрежа в Словакия - бел. ред.) да спре доставките на електроенергия за Украйна“, написа Фицо на страницата си във „Фейсбук“.

Според премиера за стабилизиране на енергийната система на Украйна през януари 2026 г. е било необходимо да бъдат доставени два пъти повече електроенергия, отколкото за цялата 2025 година. „Западът може и да не възразява срещу саботажа на газопровода „Северен поток“, но Словакия не може да възприема словашко-украинските отношения като еднопосочен билет, изгоден само за Украйна“, заяви той.

Фицо отбеляза, че само спирането на доставките на газ за Словакия е нанесло щети в размер на 500 милиона евро, а спирането на транзита на петрол е нанесло още по-големи щети и е причинило затруднения с логистиката. „Предвид неприемливото отношение на (украинския президент Володимир) Зеленски към Словакия като към враждебна страна, считам за абсолютно правилно решението Словашката република да не се присъедини във военния заем за Украйна в размер на 90 милиарда евро“, добави той.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 58 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    55 8 Отговор
    Спирай кранчето

    14:28 21.02.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    55 7 Отговор
    Унгарците и Словаците ще им дръпнат шалтера.

    Коментиран от #9, #20

    14:30 21.02.2026

  • 3 Сталин

    38 9 Отговор
    Само забележете ,2 000 000 укри които изпукаха за ционизма и Израел не струват даже и една стотинка,милиардите които дадоха на Зеленото наркоман трябва да бъдат върнати до стотинка с редките метали,а за укрите които изгниха в окопите нито дума, скоро така и цървуланите ще ги пратят срещу Русия да мрат за ционизма и Израел

    14:30 21.02.2026

  • 4 Ха-ха

    12 34 Отговор
    И Зеленски си го премести.!

    Коментиран от #31

    14:30 21.02.2026

  • 5 Фицо

    9 33 Отговор
    какъв ток има,че да спира?

    Коментиран от #32

    14:32 21.02.2026

  • 6 бою циганина

    26 5 Отговор
    тука вземам от робите и ток и дизел и пари и кредити тегля от тяхно име за любимите фашисти на урсулката ми и бай доню

    14:33 21.02.2026

  • 7 Словаците са бесни, защото

    10 34 Отговор
    вчера САЩ ги биха 6:1 в Италия на хокей!

    Коментиран от #10

    14:33 21.02.2026

  • 8 Да не стане

    7 20 Отговор
    обратното?

    14:33 21.02.2026

  • 9 По-важното е,

    11 26 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    че Зеленски им спря карнчето.

    14:33 21.02.2026

  • 10 Щото

    10 10 Отговор

    До коментар #7 от "Словаците са бесни, защото":

    Фицо не е играл!

    14:33 21.02.2026

  • 11 пожелание

    33 7 Отговор
    Да им спира тока , и свещи да си купуват!!!

    14:33 21.02.2026

  • 12 Козлодуй им дава

    9 21 Отговор
    Няма страшно! Русофилите плащат!

    14:34 21.02.2026

  • 13 Чех

    11 31 Отговор
    Словакия е едно недоносче!

    14:34 21.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Експерт

    6 4 Отговор
    Словакия се задоволява с 50% внос!

    14:43 21.02.2026

  • 16 Европа не е в час!

    10 13 Отговор
    Инвестираше милиарди в Словакия и Унгария!

    14:44 21.02.2026

  • 17 Тоя

    8 18 Отговор
    не спря да реве!

    14:44 21.02.2026

  • 18 В Куба

    7 13 Отговор
    всичко е с купони!

    Коментиран от #22, #24, #39

    14:45 21.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Куба е остров

    19 2 Отговор

    До коментар #18 от "В Куба":

    под ембаргото на САЩ от 1962г.

    14:49 21.02.2026

  • 23 мдаа

    34 10 Отговор
    После защо били високи сметките за ток у нас?! Ами нали някой трябва да плаща на зеления палячо сметките в зимните месеци докато той се бори със зъби и нокти да продължи войната. Плащайте и се радвайте, че спасявате У.к.райна.

    Коментиран от #25

    14:49 21.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Фидел

    4 10 Отговор
    Словакия,Кубата на Европа!

    14:52 21.02.2026

  • 27 Буданов

    9 11 Отговор
    Двамата с Орбан да идват да заваряват тръбите😁

    Коментиран от #37

    14:53 21.02.2026

  • 28 Стенли

    25 9 Отговор
    Браво на Фицо и на Орбан правилно казват на зеления фасул че така не може храни куче да те лае и аз съм далеч от мисълта че всички украинци са лоши хора но и те като нас имат лоши управници ето в Грузия като имат мъдри политици лумпените подскачаха по улиците и площадите но нищо не постигнаха и сега Грузия няма проблеми с Руската федерация и живота си тече там спокойно за разлика в Украйна но да се надяваме че и украинците ще се осъзнаят не всички защото във всяко стадо си има мърша но поне по голяма част от населението на Украйна

    14:54 21.02.2026

  • 29 Путин

    9 9 Отговор
    счупи тръбата,на входа на Фицо!

    14:54 21.02.2026

  • 30 Ташо

    11 5 Отговор
    Не можем да разберем защо ги плаши.
    Бастър копче и край.

    14:57 21.02.2026

  • 31 Европеец

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ха-ха":

    Може би ще се премести скоро при свети Петър и то напълно заслужено....

    15:05 21.02.2026

  • 32 От чужбина

    22 3 Отговор

    До коментар #5 от "Фицо":

    Ами потърси из интернета и ще разбереш! Имат не една, а ДВЕ атомни централи с реактори като тези в Козлодуй, които ние затворихме. При това са им вдигнали мощността. Принципно същото го имат и в Унгария и също са вдигнали мощността. В крайна сметка и Словакия и Унгария имат стабилни източници на ток от АЕЦ-и и имат какво да изнасят.

    15:05 21.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Обективни истини

    17 9 Отговор
    Искам да си имаме и ние един Фицо или Орбан. Украйна не е центъра на света, не всеки им съчувства и не всеки ги подкрепя.
    Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж

    Коментиран от #40

    15:18 21.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Браво

    10 3 Отговор
    След изборите и ние така!

    15:52 21.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 В Русия

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "В Куба":

    предстои.

    16:25 21.02.2026

  • 40 В България

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Обективни истини":

    няма такъв човек.

    16:26 21.02.2026

  • 41 защо

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Столичанин кореняк":

    А бе кореняк, фашизъм и нацизъм чий патенти са? А социализъм и марксизъм?

    Коментиран от #42

    16:30 21.02.2026

  • 42 Серсемин

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "защо":

    Нема как да те разбере. Кажи му го просто и право - и двете са произлезли от Германия. Специално комунизма е еврейска измишльотина, а вероятно и двете.

    16:36 21.02.2026

  • 43 От чужбина

    5 0 Отговор
    До сега требваше вече да го е спрял.

    16:37 21.02.2026

  • 44 Анджо

    3 1 Отговор
    Ще спре, ама Брюксел ще им спрът парите. Винаги в някой съюз е имало черни овце.

    17:07 21.02.2026

