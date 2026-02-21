Новини
ИТН подава сигнал до СГП: Натиска ли Емил Дечев служители на МВР да си подават оставки?

ИТН подава сигнал до СГП: Натиска ли Емил Дечев служители на МВР да си подават оставки?

21 Февруари, 2026 17:24 2 683 203

Проверката е наложителна поради изтеклата публична информация в медийното пространство, че Емил Дечев е поискал оставката на главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на ГДНП и всички разследващи по случая "Петрохан"

ИТН подава сигнал до СГП: Натиска ли Емил Дечев служители на МВР да си подават оставки? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Има такъв народ" (ИТН) - и по-специално Тошко Йорданов и Александър Рашев - подават сигнал в Софийска градска прокуратура (СГП).

От пресцентъра на партията посочват, че сигналът пред прокуратурата е за извършване на проверка относно това има ли натиск от служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев за подаване на оставки от страна на служители на МВР на ръководни постове, както и оперативни служители, във връзка с разследването на случая "Петрохан".

"Проверката е наложителна поради изтеклата публична информация в медийното пространство, че Емил Дечев е поискал оставката на главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на ГДНП и всички разследващи по случая "Петрохан", обясняват от ИТН.

Припомняме, че тази информацията беше отречена от страна на МВР.


България
  • 1 мънки

    102 4 Отговор
    от май ще работиш само при славуцан

    Коментиран от #10

    17:26 21.02.2026

  • 2 иленъ йончивъ

    72 3 Отговор
    тоши е нас, от новото началу

    17:27 21.02.2026

  • 3 Лост

    92 3 Отговор
    Натиска ли Пеевски ,Слави по пирона ,за да говори глупости?

    17:27 21.02.2026

  • 4 Ххх

    87 4 Отговор
    МВР трябва да бъде напълно преобразувано като как го направиха в Грузия. Всичко и всички подменени.

    17:28 21.02.2026

  • 5 Има такъв народ!

    69 2 Отговор
    Вярно е! Има! Тотално сбъркан!

    17:28 21.02.2026

  • 6 асена спецова

    70 1 Отговор
    тоше славуцан добър лама ли е ?

    17:28 21.02.2026

  • 7 Измекяри и гнусари,

    86 1 Отговор
    които не могат да се примирят, че приключиха присъствието си в българския парламент завинаги.
    Така изглеждат хората, които не могат да губят с достойнство. Жалкари!

    17:28 21.02.2026

  • 8 Промяна

    5 85 Отговор
    Поздравления ИТН не се изплашихте от червените олигарси Успех

    17:29 21.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дориана

    79 3 Отговор
    ИТН не разбраха ли че като подкрепяха и защитаваха корумпираното мафиотско управление в коалиция Магнитски сами се самоунищожиха. Арогантното и агресивно поведение още повече отблъсква и отвращава българското общество на което те искаха да наложат пълзяща диктатура чрез техния мракобесен закон срещу свободното слово. Падат надолу на 1 % и субсидията им отпада. да си отговорят сами защо хората ги мразят.

    Коментиран от #18

    17:30 21.02.2026

  • 12 Промяна

    4 59 Отговор
    Тук един индивид цъка простотиите и обидите си дежурните Хахахаха ИТН влиза в парламента

    Коментиран от #25, #157

    17:30 21.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дориана

    67 4 Отговор
    ИТН са най- предателската партия превърнала се в проводник на мафиотско корумпирания модел дори искаха да наложат пълзяща диктатура с техния мракобесен закон срещу свободното слово. Смачкано е голямото его на Слави Трифонов, Тошо Йорданов и Балабанов отпадат от Парламента на 1 % и субсидията отпада за тях. Наказателен вот срещу ИТН.

    Коментиран от #50

    17:30 21.02.2026

  • 16 Само с един Тайсън кючек на Орлов мост

    50 7 Отговор
    Славчу чалгаря вкара чалгарите в парламента!
    Такъв ни е електората!

    Коментиран от #21

    17:31 21.02.2026

  • 17 АЙДЕ ГЪЧ

    54 1 Отговор
    ЧАЛГАРИТЕ НЕ СЕ ЛИ УСЕТИХА КАКВИ НЕНУЖНЯЦИ СА И ЧЕ САМО П-С У-ВНИ СЪБИРАТ С ПОЯВАТА СИ....?

    Коментиран от #29

    17:31 21.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Синът

    39 1 Отговор
    на адвоката на всеизвестни "герои" и много спорни милиардери и Ямболския бръмбазък какво се ровят къде ли не ? Рашевия и ортак на Сибила помага , а Тошко изнася постановки и глашатайста ! Отврат неземна !

    17:32 21.02.2026

  • 20 Баба ми ме е учила!

    50 1 Отговор
    Да се пазя от проста жена и нисък мъж!

    Коментиран от #24, #147

    17:32 21.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пръдни

    34 0 Отговор
    маймунски

    17:33 21.02.2026

  • 23 Ъхъ!!!

    55 2 Отговор
    Шиши не иска да му пипат неговото МВР! Те затова лаят Калинката Стоянов и Тошко Африкански!

    Коментиран от #26

    17:33 21.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Дориана

    46 4 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    Точно обратното ще има наказателен вот срещу ИТН и БСП ОЛ. Народа няма да им позволи да продължават да ги лъжат и да живеят в мафиотска корумпирана държава с пълзяща диктатура и полицейщина.

    Коментиран от #41

    17:33 21.02.2026

  • 26 Шубето

    28 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ъхъ!!!":

    е голям страх !

    17:34 21.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    44 3 Отговор
    Шпиц командата на Шиши изпълнява поръчки! Но скоро ще бъдат на трудовата борса. Купете си фургон за подвижен цирк!

    Коментиран от #35

    17:34 21.02.2026

  • 29 Промяна

    4 22 Отговор

    До коментар #17 от "АЙДЕ ГЪЧ":

    ЧАЛГАРИТЕ ВИКАШ ПРОЧЕТИ ЛИ КАКВО ДРАСКАНО ИМА ТУК ХАХАХАХА

    17:35 21.02.2026

  • 30 Читател

    42 1 Отговор
    Късият от най празната и излишна отровна партия итн,още не е разбрал,че си отива безвъзвратно от нс и политическия живот у нас.

    17:35 21.02.2026

  • 31 Горе ,

    31 3 Отговор
    горе , горе на пилона ! Тошко !

    17:36 21.02.2026

  • 32 Дориана

    36 3 Отговор
    Едно е ясно със сигурност. ИТН които бяха употребени като маши и патерици на Борисов и Пеевски си получават заслуженото. Наглото им арогантно поведение по отношение на случая Петрохан и използването му срещу политически опоненти ще бъзе наказано от народа. Непростимо е да окалят и очернят Будизма като религия, да го свързват с педофилия , да очернят и клеветят убитите , да причиняват морален стрес на близките и роднините на мъртвите, получават наказателен вот.

    17:36 21.02.2026

  • 33 Полицай

    6 20 Отговор
    Никой не ме натиска!Няма да слугувам на петроханци!

    17:37 21.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Чрез такива коментари

    16 3 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    без доводи и аргументи, целият свят вижда колко е просто бг племето!

    17:38 21.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Честните полицай

    27 2 Отговор
    сами,масово трябва да напуснат!

    17:39 21.02.2026

  • 40 Мдаааа

    36 2 Отговор
    Тоше , вие сте най презрените сред партиите в България , ще ви кажа колко ви долюбват , ще ви се доверят 1.5-1.7 %от избирателите , а в говоренето някъде към 9% , слагам част от Ново начало и някой от ГЕРБ , абе с една дума сами си ритнахте канчето!

    17:39 21.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Никой

    41 4 Отговор
    Ега ти пудела ! На младите лекари - заплата 500 $ ако не внос .На полицаите 1500- 2500 $ . Марш в Ямбол .

    17:39 21.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ти меродия ли си?

    26 3 Отговор

    До коментар #35 от "Промяна":

    На всяка манджа!

    Коментиран от #52

    17:39 21.02.2026

  • 45 Ех, тези лисици

    35 2 Отговор
    ИТН много принципни изведнъж станаха. Голямото Д не виждаха как ги управлява, много удобно, разбира се не виждаха, обаче от вчера как се активираха много бързо! Интересно е кой ли им даде Vo, демек, начална скорост?!? Риторичен въпрос, всеки знае отговора.

    17:40 21.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ИТН

    3 26 Отговор
    Форевър!

    17:41 21.02.2026

  • 48 Факти

    18 2 Отговор
    Групировка за
    Евразийско
    Разграбване на
    България

    срещу

    Пазители на
    Природата

    17:41 21.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Тая па

    5 26 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Много си нагла МА! Наказателен вот само срещу геювити педофили и престъпници от ПП и ДБ!

    17:42 21.02.2026

  • 51 Скоро

    14 0 Отговор
    разбит гараж за фалшиви цигари и оранжерия с канабис!

    17:42 21.02.2026

  • 52 Промяна

    5 20 Отговор

    До коментар #44 от "Ти меродия ли си?":

    Шарлатанските действат постоянно и не искат някой да и се бърка ХАХАХАХАХАХА

    17:43 21.02.2026

  • 53 Сега

    5 2 Отговор
    ще арестуват някой бакалин във Факултета!

    17:44 21.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Мухарем Мухата

    9 1 Отговор
    задържан ли е?

    17:45 21.02.2026

  • 56 Йордан Тошков

    23 3 Отговор
    Едно е чалгата, друго е правото!
    Главният секретар се скри,като червения пипер по времето на социализма.
    Разследването се ръководи от Прокуратурата!
    Тя е " Господар на досъдебното производство"!
    Въпросът е защо двете убийства се разследват от полицията,а не от Масла или от прокурори!?
    Нали бил " случай без аналог"

    17:45 21.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ДАНО ПАК ВЛЕЗНАТ В ПАРЛАМЕНТА!

    3 35 Отговор
    ПРЕДПОЧЕТАМ ИТН ПРЕД ПАРТИИТЕ ПЕТРОХАН И БОТАШ.

    17:46 21.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 9689

    32 2 Отговор
    Тошко,келепира свърши,кажи на балабанката.

    17:47 21.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Хмм

    19 2 Отговор
    тошкото е във вихъра си, дадоха му възможност за действие поне за месец, това какъв трябва да си, че да захраниш тошкото, дето нито се чуваше, нито се виждаше

    17:50 21.02.2026

  • 64 В канафката

    22 2 Отговор
    С Б О Г О М !!!

    17:51 21.02.2026

  • 65 Калушев

    4 6 Отговор
    се е преродил!

    17:51 21.02.2026

  • 66 Кибик кириз

    13 1 Отговор
    Все на някой нещо му пречи....ракетите ли са криви или космоса.

    17:52 21.02.2026

  • 67 Боец вие сте на ред

    22 1 Отговор
    Слушах адвокат Екемжиев, който каза, че не са нужни процедури за приключване случая Сарафов.Просто трябва някой овластен от МВР да нареди да го изхвърлят от кабинета, който обитава незаконно.
    Допустимо било и граждански арест или изхвърлянето му от прозореца на тротоара.
    В противен случай е възможно да се стигне до постановления на прокуратурата-СЪБОТАЖИ, истерии и нови грабежи от бюджета на мафията , ако до седмица не разкарат осмото джудже.

    17:53 21.02.2026

  • 68 Чудя се...

    27 1 Отговор
    Тези "политически трупове" от ИТН кого пазят - корумпираните кадри в МВР на Пеевски ли?

    Коментиран от #74

    17:53 21.02.2026

  • 69 Зиганшин

    26 1 Отговор
    Късият шебек, прибери си отровния език,стига си тровил атмосферата на българите.1.2% това ви отредиха умните българи,което означава,че се изнасяте окончателно с миризливите си задници от нс и политическия живот у нас.

    17:53 21.02.2026

  • 70 малиииий...

    19 2 Отговор
    Тия и от Орбан са по зле, добре, че отказаха да съставят правителство когато бяха първа сила. Иначе досега нямаше да има България, а само една чалготека. Не че все още я има де, но поне чалгата засега е по разична.

    17:54 21.02.2026

  • 71 ИТН железни

    6 23 Отговор
    Преди час партията поиска оставка на цялото служебно правителство и Радев и Йотова да поемат отговорност. ИТН е в готовност за свикване на национални протестни действия

    Коментиран от #80, #86, #91

    17:54 21.02.2026

  • 72 Факти

    17 2 Отговор
    Прокуратурата покри петроханския педофил. Боко и Шиши дължат обяснение. Може и чрез Тошко и Балабанов.

    17:55 21.02.2026

  • 73 ИТН са ВРЕДНИ за България!! Вън!!

    21 4 Отговор
    В подобни ситуации една партия може да подаде сигнал по няколко причини:
    Да атакува служебен министър политически.
    Да заеме позиция в по-широк конфликт вътре в системата на МВР.
    Да се позиционира пред избиратели.

    17:55 21.02.2026

  • 74 Себе си

    8 0 Отговор

    До коментар #68 от "Чудя се...":

    и началниците , изтипосани ги за срам и позор в Парламента да грабят дружно и пазят кожи !

    17:55 21.02.2026

  • 75 дквалз

    21 0 Отговор
    Противен Ямболски палячо и гнусно жуже от ИТН, колкото и да се напъвате да правите скандали, вече сте политически трупове. Даже и котките ви няма да гласуват за лъжци като вас. Още малко ще ви изтърпим глупостите и после няма да се сещаме за вашата банда Зулус лъжци. Слава на Господ Иисус Христос изритаха ви от софрата. Сега за лъжите ви ще последва гнева на българите.

    17:57 21.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Киро Ламата

    2 11 Отговор
    Нашто мевере.

    17:57 21.02.2026

  • 78 Герп боклуци

    15 2 Отговор
    Стига лъжи бе зулусите

    17:57 21.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Факти

    18 1 Отговор

    До коментар #71 от "ИТН железни":

    ИТН, с подкрепа от 2,6% по последни проучвания, не може да иска каквото и да е.

    Коментиран от #87, #92

    17:58 21.02.2026

  • 81 Съвет

    18 2 Отговор
    Необразованите Чалгаджии да си гледат Чалгата и да оставят Политиката на Учените и Образованите!!!
    Кой за каквото е Учил!!

    17:58 21.02.2026

  • 82 Има Такива Негодници!

    15 1 Отговор
    Чалганизирани екскременти!

    17:59 21.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Дориана

    22 1 Отговор
    Каква небесна радост - ИТН все повече се излагат , все повече са агресивни и нещастни от факта , че отпадат от Парламента. Нищо не могат да направят само се излагат и показват злоба и безпомощност

    17:59 21.02.2026

  • 85 Ха-ха-ха!

    20 1 Отговор
    Чалгарските нищожества, воглаве със супер простака Хаджи Тошко Африкански с мръсния, циничен и просташки език, от който биха се засрамили всички цигани-каруцари, нещо пак се правят на "активни" ,че да забравим потресаващите цинични и отвратителни простащини, изречени от трибуната на парламента от чалгарина Хаджи Африкански! Завалията! Ами, до вчера "електоралната ви подкрепа" е 0,4 % бе, Хаджи Африкански! Колкото и да плашиш гаргите, или такава ще си остане, или ще падне на 0,1%! Цял народ те мрази, презира те и се гаври с теб бе, чалгарско нищожество мазно, нечистоплътно, небръснато и грозно! Ама то пък ,като си помисли човек, на теб защо ти е да си още депутат? Нали уреди сина си наркомана да продава ток? Известно е колко ще печели фамилиято ти от този лиценз, даден му така набързо по нареждане на началника ти - туловището Пеевски, дето се гушкаш с него под един юрган! А, да ти обадя: от понеделник започва масова сеч в МВР-то на Къдравата и истината за Петрохан излиза на светло! Впрочем, ти защо не питаш от коя "секта" е оная хубавица от врачанското МВР, която беше хваната на границата с два и полоивна кг. хероин?! Я ти и чалгарите до теб бягайте да се оплачете и на арменския поп! Той ще ви свърши повече работа от СГП! Там сега са се напикали от страх, понеже и Сарафа ще бъде изритан! Имаш много здраве от Цицелков!

    18:00 21.02.2026

  • 86 Хмм

    20 0 Отговор

    До коментар #71 от "ИТН железни":

    хайде, да ги видим какви протести могат да направят

    Коментиран от #96

    18:00 21.02.2026

  • 87 Ирония

    12 0 Отговор

    До коментар #80 от "Факти":

    Ооооф, като имаш предвид, че 62% НЕ СА ГЛАСУВАЛИ, стават 0,8 %.

    18:00 21.02.2026

  • 88 приматов

    17 0 Отговор
    Виждате ли как си е изплезил езика простак Хаджи Африкански? Не е ли чиста порба шимпанзе?

    18:01 21.02.2026

  • 89 Маймуняците

    17 0 Отговор
    ли скриха главния секретар на МВР

    18:01 21.02.2026

  • 90 Тошко е в амок!!

    19 1 Отговор
    ИТН се занивават с глупости, саботажи, хаос, истерии.

    18:01 21.02.2026

  • 91 Дориана

    18 2 Отговор

    До коментар #71 от "ИТН железни":

    Вече е заложено на ИТН падат надолу под 2 % , на 1 % , губят и субсидията. Това се нарича Възмездие от българското общество, което ги мрази.

    18:02 21.02.2026

  • 92 Маркет Линкс им дадоха 1.2%

    11 0 Отговор

    До коментар #80 от "Факти":

    А Мяра им даде 2%. Какви 2.6%?

    Коментиран от #94

    18:02 21.02.2026

  • 93 Ивелин

    2 2 Отговор
    Нов проект е създаден,да прецака ИТН и Меч!

    18:03 21.02.2026

  • 94 На предните избори

    1 5 Отговор

    До коментар #92 от "Маркет Линкс им дадоха 1.2%":

    им даваха 3,1 !

    Коментиран от #104, #109

    18:04 21.02.2026

  • 95 Кой печели от запазване на статуквото в

    10 0 Отговор
    МВР??
    кръгове в МВР
    Министерство на вътрешните работи е силова институция с огромен ресурс — кадрови, информационен и оперативен.
    От запазване на статуквото печелят:
    хора на ръководни позиции
    мрежи от влияние вътре в системата
    структури, които са изградили контрол върху назначения и разследвания
    При смяна на ръководството често се сменя и „веригата на доверие“.

    18:04 21.02.2026

  • 96 Промяна

    3 15 Отговор

    До коментар #86 от "Хмм":

    ГОЛЯМИ ПРОТЕСТИ МОГАТ АЗ ИЗЛИЗАМ БЪЛГАРИЯ ИЗЛИЗА НА ПРОТЕСТ БЪЛГАРИ ДА ПОМЕТЕМ РР БОТАШ ШАРЛАТАНИ ПЕТРОХАНИ

    Коментиран от #101, #162

    18:04 21.02.2026

  • 97 Това МВР трябва да се основе отново !

    11 2 Отговор
    Да ги натиска , а РПУ - Трън да го провери щателно ,особено пътна полиция и да го закрие. Да остави участък .Това е община под 5000 човека,няма банка, няма, болница, няма интернет, няма вода лятото, улици кални, няма пречиствателна станция, пълно е с цигани и тормоз от пътни полицаи по цял ден. Стъпиш ли на пътя, проверен си. Няма нужда от 50 полицая щат ,които да тормозят хората по пътищата и всеки ден да проверяват народа по два пъти , щото нямат работа. Това безобразие и тормоз трябва спешно да се прекрати. Спират без повод , проверяват дали имаш фиш да ти връчват и се почва разправия. Там не са хора. Да се разгонят там където има нужда , да има някаква полза от тях или да се съкратят тия безделници. И престъпления не разкриват.

    18:05 21.02.2026

  • 98 Защо ИТН се борят за старите шефове мвр?

    12 2 Отговор
    Политически партии с институционален интерес
    Партиите, които имат влияние или контакти в МВР, печелят от това да няма резки кадрови сътресения.
    Когато има служебен министър (например Емил Дечев), това често се възприема като риск за вече установени баланси.
    Опозиционни партии може да се противопоставят на кадрови смени, ако:
    подозират, че ще се изгражда нова лоялна мрежа
    губят влияние
    искат да блокират служебна намеса

    18:05 21.02.2026

  • 99 Нов проект

    2 5 Отговор
    ,,Движение Калушев" !

    18:06 21.02.2026

  • 100 Данко Харсъзина

    3 14 Отговор
    Зулусите атакуват, педофилите реват.

    18:06 21.02.2026

  • 101 Стенли

    8 1 Отговор

    До коментар #96 от "Промяна":

    Бабо къде ще излизаш и ти ба? Я се виж недоучила и неграмотна? Къде е "протеста" да идвам да та отпоря😂🤣😅

    18:06 21.02.2026

  • 102 Тошко е уплашен

    15 1 Отговор
    ГЕРБ и ДПС Ново Начало (ИТН) имат влияние или контакти в МВР, печелят от това да няма резки кадрови сътресения.

    18:07 21.02.2026

  • 103 В бг-то

    16 1 Отговор
    маймуни има само в зоопарка и в 7/8 . Колко маймуни ще събере запъртъка на "национален протест"

    18:07 21.02.2026

  • 104 На предните избори им даваха 7%

    7 3 Отговор

    До коментар #94 от "На предните избори":

    А те имаха 6

    18:08 21.02.2026

  • 105 Страх тресе ко.чи.на.та!!!!

    15 2 Отговор
    Ако има смяна на шефове в МВР, шайката ГЕРБ-ДПС НН-ИТН губят влиянието си в МВР и може да им е трудно да фалшифицират изборите!!!!

    18:09 21.02.2026

  • 106 асоциация

    17 0 Отговор
    Горната карикатура нещо да ви напомня на онази известна картина "Казаците пишат писмо до султана"? Хаджи Простака Тошко Африкански е пълна карикатура! Абе, това нищожество не се ли усеща, че вече цяла България се гаври с отвартителната му и мръсна персона?

    18:11 21.02.2026

  • 107 ИТН бандити

    10 2 Отговор
    Ако има неформални зависимости между ГЕРБ-ДПС НН-ИТН и икономически кръгове със служители на МВР, запазването на статуквото гарантира чадър на тях и престъпленията им и предвидимост.

    18:11 21.02.2026

  • 108 Бакалин

    10 1 Отговор
    Е що така бе сладури. Няма да могат да ви пробутат в парламента.

    18:11 21.02.2026

  • 109 Влязох в сайта на агенция ТРЕНД

    3 7 Отговор

    До коментар #94 от "На предните избори":

    Ето колко даваха 5 дни преди миналите парламентарни избори. Дадоха Възраждане втори пред ПП/ДБ-

    ГЕРБ-СДС е лидер в класацията с подкрепата на 24.9% от гласуващите с комфортна дистанция от втория. По-надолу в класацията се открояват три групи формации, като във всяка група резултатите на отделните партии и коалиции са сходни. Първата група е в битката за второто място, в която попадат Възраждане (15.2%) и Продължаваме промяната-Демократична България (14.8%). Във втората група попадат Алианс за права и свободи (7.8%), ДПС-Ново начало (7.7%), Има такъв народ (7.6%) и БСП (6.5%). Третата група партии е в борба за парламентарно представителство и е съставена от МЕЧ (4%) и Величие (3,6%). Синя България остава с подкрепата на 1,7% от гласуващите.

    Коментиран от #117

    18:12 21.02.2026

  • 110 Да питам,

    8 2 Отговор

    До коментар #57 от "Промяна":

    За Дориана не знам, но тИ с какво си заслужил да четем npocтотиите ти???

    18:13 21.02.2026

  • 111 ИТН са политическата илюзия!

    8 2 Отговор
    От радикална смяна на ръководството в МВР губят ГЕРБ-ДПС НН-ИТН - тези, които разчитат на предвидими канали за влияние над МВР!!

    18:13 21.02.2026

  • 112 Къде са ГЕРБ?

    13 1 Отговор
    Някой виждал ли ги е тия лисугери?

    18:13 21.02.2026

  • 113 Потресен

    10 0 Отговор
    Тия Зулуси понеже виждат,че са вън от играта и грабежите побесняха! Губят пари,а това най-важното за чалгарите! На Маймуняка сина му може да му секне бизнеса. Не разбраха ли че са мразени от народа!

    18:13 21.02.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 до 104 - и чалгар

    11 1 Отговор
    да, ама тогава уродливия Пеевски с тегло 190 кг. ги "подкрепи" със стотина хиляди турски гласове! Сега обаче на Туловището хич не му е до Хаджи Африканския простак! Има си други грижи!

    Коментиран от #129

    18:14 21.02.2026

  • 116 анонимен

    9 1 Отговор
    Трябва да си наистина с маймунски мозък за да мислиш че народа те приема за независим. Всички знаем че си на хранилка а и много злобен. Когато видя че ИТН се отечи в канала че е патерицата на Боку и Делянчо все чудовищни неща му се привиждат, другите партии са му виновни. На тоя края им е дошъл (змията хапе когато умира) е добре за народа и зле за него

    18:14 21.02.2026

  • 117 Почти са познали от агенцията

    9 1 Отговор

    До коментар #109 от "Влязох в сайта на агенция ТРЕНД":

    Само дето ПП/ДБ имаха повече от Възраждане и ДПС Пеевски имаше не 7.7 а 11%. Явно не са предвидили купения негов ромски вот

    18:14 21.02.2026

  • 118 стояна георгиева бинарна

    4 4 Отговор
    всичкш сме петрохан !

    18:14 21.02.2026

  • 119 Логично е

    10 1 Отговор
    Шайката крадци и измамници ГЕРБ-ДПС НН-ИТН губят от евентуалната смяна на ръководството в МВР, защото НЯМА ДА МОГАТ ДА КОНТРОЛИРАТ НОВОНАЗНАЧЕНИТЕ, ТЕ НЯМА ДА СА ЛОЯЛНИ НА ТЯХ, освен ако мафиота Шиши и мутрата Борисов не ги "прихванат"!

    18:17 21.02.2026

  • 120 да бе, да

    4 6 Отговор
    А в СГП сигналът на Тошко случайно ще бъде разпределен на съпругата на Дечев - Мария Златарева. То където бутнеш я съпруга излиза, я дъщеря, я държанка... Навремето не можеше съпругът да е съдия, а съпругата прокурор - единият жертваше кариерата си в името на другия. Днес цели семейства са в съда и прокуратурата и то няколко поколения.

    18:17 21.02.2026

  • 121 Ирония

    12 0 Отговор

    До коментар #57 от "Промяна":

    Виж си минусите и се замисли върху себе си!

    18:18 21.02.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Подозрителен

    13 0 Отговор
    Тошко Йорданов - мажоретката на Делян Пеевски се бори за влияние в МВР! Не исщат да сменят лоялните към Селян Пеевски шефове на МВР, защото ще е трудно да фалшифицира изборите.

    18:21 21.02.2026

  • 124 Стига вече с този неадекватния Тошко!

    15 0 Отговор
    Този дребния комплексар и продажник Тошко Интриганта става омразен на цяла България с безумните си истерии!!!!

    18:23 21.02.2026

  • 125 ИТН са ВРЕДНИ за България!! Вън!!

    16 0 Отговор
    Оставете служебното правителство да работи!
    Стига саботажи, стига омраза!
    Стига крясъци неадекватни!!

    18:24 21.02.2026

  • 126 Министърът на вътрешните работи може:

    15 0 Отговор
    - да предлага освобождаване на главния секретар (но с участие на президента)
    - да сменя директори на дирекции
    - да разпорежда вътрешни проверки
    - да пренасочва приоритети в разследванията (в рамките на закона)
    - да сменя областни директори
    Тоест – има кадрови инструменти!!!!

    Тошко Йорданов е НИКОЙ!!! НИКОЙ!!!

    18:26 21.02.2026

  • 127 Анонимен

    9 4 Отговор
    И откога е престъпление да поискаш оставка?

    18:27 21.02.2026

  • 128 Реалността е:

    13 0 Отговор
    Служебен министър може:
    да разклати баланса
    да прекъсне конкретни зависимости
    да започне проверки
    да промени оперативен климат

    18:28 21.02.2026

  • 129 На ИТН агенциите

    11 0 Отговор

    До коментар #115 от "до 104 - и чалгар":

    На миналите избори им даваха между 6 и 7% само Маркет Линкс им даваха в началото 3.9%. Сега им дават между 1 и 2% и е много вероятно да са под 1% и да нямат за субсидия. На последно място са и дори Величие е пред тях.

    18:29 21.02.2026

  • 130 Но...

    14 0 Отговор
    Служебен министър на вътрешните работи не може трайно да демонтира дългогодишни мрежи, ако няма:
    Парламентарно мнозинство!
    Стабилна политическа подкрепа!
    Време!

    Хора, ако искате истинска Промяна, гласувайте за ПП-ДБ да измете Мафията!!

    18:29 21.02.2026

  • 131 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    11 0 Отговор
    Идентифицирах командата на Шиши, която изпълнява поръчките му. Вижте ги на заглавието на статията тук.

    18:30 21.02.2026

  • 132 Цвете

    15 0 Отговор
    А ЗАЩО НЕ ПОДАДЕШ СИГНАЛ, КОЕТО ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВАТА НИ, ЗА ЧАСТНОТО ГДБОП НА ПЕЕВСКИ? ЗА КАНАЛА НА НОВАТА ЦИГАРЕНА ФАБРИКА ," РАЗКРИТО " ПРЕДИШНИТЕ ДНИ И ЗА ТИРОВЕТЕ С ТОНОВЕ ЦИГАРИ ПРЕКАРАНИ ПРЕЗ КАЛОТИНА ? ЦИГАРИТЕ СА ЗАМИНАВАЛИ ДИРЕКТНО ЗА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. ДРЕБЕН ,ВРЕДЕН И МНОГО ЗАЯДЛИВ ЧОВЕЧЕЦ СЕ ОКАЗА ТИ.

    18:30 21.02.2026

  • 133 Истината

    8 0 Отговор
    Кой реално може да „прочисти“ МВР от КОРУПЦИЯТА?
    Само комбинация от:
    Силна политическа воля!
    Законодателни промени!
    Стабилно управление!
    Обществен натиск!
    Без това, всяка смяна е по-скоро пренареждане, не революция.

    18:31 21.02.2026

  • 134 Цвете

    7 1 Отговор
    А ЗАЩО НЕ ПОДАДЕШ СИГНАЛ, КОЕТО ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВАТА НИ, ЗА ЧАСТНОТО ГДБОП НА ПЕЕВСКИ? ЗА КАНАЛА НА НОВАТА ЦИГАРЕНА ФАБРИКА ," РАЗКРИТО " ПРЕДИШНИТЕ ДНИ И ЗА ТИРОВЕТЕ С ТОНОВЕ ЦИГАРИ ПРЕКАРАНИ ПРЕЗ КАЛОТИНА ? ЦИГАРИТЕ СА ЗАМИНАВАЛИ ДИРЕКТНО ЗА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. ДРЕБЕН ,ВРЕДЕН И МНОГО ЗАЯДЛИВ ЧОВЕЧЕЦ СЕ ОКАЗА ТИ.

    18:33 21.02.2026

  • 135 Пловдив

    12 1 Отговор
    ИТН=боклуци!

    18:34 21.02.2026

  • 136 Ясно като бял ден

    8 1 Отговор
    Новият министър или ръководител сменя само отделни кадри, които са лоялни на предишната власт (ГЕРБ)

    ГЕРБ прави абсолютно същото!

    Никой не може да работи с хора лоялни на предишното управление, защото те ще го саботират!!

    18:34 21.02.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 !!!?

    11 0 Отговор
    Хората в цял свят виждат Тошко само в зоологическата градина, а в България го пуснаха в Парламента...!!!?

    18:42 21.02.2026

  • 139 Зло под слънцето

    13 0 Отговор
    Лакеите на Пеевски съвсем обезумяха. Колкото бяха нищожни, вече се обезличиха напълно.

    18:52 21.02.2026

  • 140 Маймуни от бг-то,

    8 0 Отговор
    баш маймуната тошу свиква национален протест

    18:58 21.02.2026

  • 141 СССС

    7 0 Отговор
    Всички пенсионери от МВР и бюрокрацията вън !!! Всички началници от ОД да се разкарат от ГРОБ са !!!

    19:04 21.02.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Извинете

    3 0 Отговор
    Добре, Хаджи Африкански не духа на Дебелия под юргана, извинявам се!

    19:07 21.02.2026

  • 144 итн

    6 0 Отговор
    има такива негодници!!!

    19:11 21.02.2026

  • 145 Петьо Петков

    9 0 Отговор
    Чалгари долни ИНФАНТИЛИ,изтекохте в клоаката на Банкята.......

    19:18 21.02.2026

  • 146 тотално почистване на МВР е необходимо

    7 0 Отговор
    Този министър има да рине, да рине, да рине , колкото може . Веднага всички пенсионери вън. След това от горе надолу до Началник на РПУ включително проверка три години назад и до един вън, има защо. С пътна полиция всичките на изпит ,психически, физически и изпит върху нормативната база с тест. Който не издържи вън. Задължителна проверка за корупция в пътна полиция ,кпп и рпу. Разкриване на Цяло направление Вътрешна сигурност инспекторат, да ги контролира за корупция и участие в престъпни схеми всички до един служители трябва да се контролират. Приемна за жалби и сигнали на граждани за своеволия и корупция от служители на МВР. Доверието към това МВР сега клони към нула ! Вижте какви учения са правили с педофилите и каква лудница е в ТИя служби кос. Гранична полиция трябва да се провери тотално.

    19:39 21.02.2026

  • 147 Хер Флик от Гестапо

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Баба ми ме е учила!":

    Хаха... В конкретния случай и от висок "мъж" требва да се пазиш

    19:47 21.02.2026

  • 148 Аха

    3 0 Отговор
    Дечев да прати гранична полиция по границата и браздата , а не да висят па четри пет джипа по пътищата и да тормозят хората и да се разкарват като на парад по пътищата.

    19:49 21.02.2026

  • 149 Жалки пропаднали мафиоти

    3 2 Отговор
    Шарлатани некадърни

    19:50 21.02.2026

  • 150 Мнение

    6 1 Отговор
    Каква некомпетентност от страна на ИТН. Министъра на вътрешните работи има право да отстранява всеки който не си изпълнява задълженията. А там всички виждат тотално бездействие. Да напомня, че ГЕРБ премахваха хора без никакви аргументи. Само заради неадекватната комуникация Петрохан всички трябва да бъдат отстранение или преместени. Тошко Йорданов и синът му трябва да бъдат разследвани за доходите.

    Коментиран от #171

    19:56 21.02.2026

  • 151 Не разбира

    2 0 Отговор
    Тоя .не по-високо от обувките ,не ..

    19:56 21.02.2026

  • 152 ку-чова капия

    2 0 Отговор
    в момента убитити са много подходящи ........могат да им припишат всички неразкрити убийства,както и взривове.......Хубава идейка ,нали фуражки.......

    19:59 21.02.2026

  • 153 Реалист

    4 0 Отговор
    Какво е това нагло и арогантно поведение началгарите от ИТН. Те ще казват какво да прави министъра. Най естествено е да уволни на часа гл. секретар на МВР. Никога МВР не е имало досега по неадекватен министър и гл секретар.

    20:06 21.02.2026

  • 154 Иван

    4 0 Отговор
    Абе, защо продължавате всички от ИТН , останали в тази формация, наречена партия, да се изказвате публично като "компетентни"? Смешни и жалки сте да пеете песента за "Бой последен е този"....и т.н. Славчо да вземе и Азис под крилото си за да ви се завърши образа пред обществото ни. И кой където му е мястото. Вашето не е в Народното събрание.

    20:07 21.02.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Лошо

    1 5 Отговор
    Айде това със смените да спре най сетне. За 2 месеца нищо не могат да направят само махат едни относително подготвени и ги сменят с посочени а това е още по лошо.

    20:12 21.02.2026

  • 157 Така е, прав си

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Промяна":

    Ще влязат на Куково лято!

    20:24 21.02.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Прав е Емил Дечев!

    3 2 Отговор
    Руските шпиони трябва да бъдат изгонени от Полицията!

    Коментиран от #160

    20:26 21.02.2026

  • 160 Ахаа

    1 2 Отговор

    До коментар #159 от "Прав е Емил Дечев!":

    И германските и американските, английски турски и други шпиони ,разни съветници и НПОТА чужда агенттура ТОЖЕ !

    20:32 21.02.2026

  • 161 хахаха

    4 1 Отговор
    В МВР 90 процента не могат да покрият нормативите за физическа подготовка . За психическа май е по лошо. А в пътна полиция е катастрофа, там нещата са сбъркани изначално тотално.

    20:41 21.02.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Иван

    4 1 Отговор
    Лакеите служат до последно.

    21:00 21.02.2026

  • 165 Оная с косата

    4 2 Отговор
    Политическите трупове ще ги пожъна скоро

    21:01 21.02.2026

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 Анонимни

    1 1 Отговор

    До коментар #150 от "Мнение":

    Това се нарича НАСИРИЕ ТЕРОР ДИКТАТ И ТОЗИ Е НАЗНАЧЕН ДА ПРАВИ ИЗБОРИ А НЕ ДА ТЕРОРИЗИРА БЪЛГАРИ И ДА УСТРОЙВА СВОИ ХОРА НА СЛАДКИ ПОЗИЦИИ КАТО НЕ СИ ИЗПЪЛНЯВА ЗАДЪРЖЕНИЯТА ВЪН НАЗНАЧЕН Е

    21:56 21.02.2026

  • 172 хахаха

    2 0 Отговор
    Дечев що не пита пътна полиция , колко пъти е проверила водачите на МПС - Петроханските охранители за фишове , бая МПСта са имали ? Да пита и Гранична полиция, как са контролирали там граничната зона ? Ако не казват , разследване и уволнение.

    22:21 21.02.2026

  • 173 Смешници

    1 1 Отговор
    Когато,ви гласувахме цялата власт, какво направихте?Излъгахте толкова много хора.Поговорката гласи: кой каквото сам си направи най злия ти душманин неможе да ти го направи.Сега мирувайте и се спотайвайте,не плюйте по хората а ги оставете да работят,пък народа ще прецени,всички ще ви изметем ако трябва.Ок тоше?

    22:27 21.02.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Горски

    3 1 Отговор
    Разбира се, че ще се искат оставки на тия от предишното правителство, защото именно те са заинтересовани да се замажат нещата около случаят "ПЕТРОХАН" и именно по време на тяхното управление са ставали тия неща.ИТН, защо реват, какво не им харесва, да не би и те да са замесени по някакъв начин с този случай, че толкова се притесняват. Вече открито ИТН чрез Слави,Тошко и Балабана се борят за запазване на статуквото на Пеевски и Борисов.Много голями подръжници са на мафията и олигарха от ИТН, саботирайки сл. правителство. Те считат ,че запазвайки МВР и Сарафов с корумпираните им кадри ще могат отново да манипулират и фалшифицират изборите за да се намърдат в парламента.Явно им се усладиха заплатите от 9-10 хиляди евра ,защото шуто в 7/8 ТВ не може да им осигури тези европейски доходи. Тоше не се занимавай с глупости а помисли какво ще правиш след два месеца.Няма да си депутат, телевизия ти фалирала!

    23:40 21.02.2026

  • 177 Добре, че са ИТН, ВЪЗРАЖДАНЕ И ДПС,

    1 2 Отговор
    че да посочват издънките на Шарлатаните!

    Понеже Борисов и ГЕРБ се скриха като плъхове в трици!

    Коментиран от #187

    23:59 21.02.2026

  • 178 Горски

    4 1 Отговор
    Тоше, предлагам партията ви да се казва Има Такива Нефелници, много ще ви подхожда.

    00:03 22.02.2026

  • 179 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 180 Бай Ставри

    2 1 Отговор
    Хора гласувайте масово ако трябва по 3 пъти на ден НО НЕ ЗА ТИЯ ДЕТО ГИ ИЗПРАТИХМЕ ДЕКЕМВРИ АКО ТРЯБВА ЗА НОВИ НО НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ МАСОВО ДЯДО ГОСПОД СИ ЗНАЕ РАБОТАТА а дано ги качат на американските самолети дето са на летището у София и да ги пратят при некои туземци

    01:30 22.02.2026

  • 181 Бай Ставри

    2 1 Отговор
    То дългия не става за шоу ами да иде в дом за възрастни и Тошко африкански и балабански да му сменят елените по за1евро. НАЛИ БЯХА УЖ ЗА РЕФЕРЕНДУМ ХИХИХИ от тия за Македония плакаха и по къдрава та Сю даже още ще плачат а пък Тиквата в шоу бяха свикнали само как е падна по ескалатори големи смей щеше да стабе като оня по стълбите на самолета вайдън

    01:37 22.02.2026

  • 182 Има такъв

    2 0 Отговор
    Изрод

    01:52 22.02.2026

  • 183 ПП и ДБ са дуплата

    1 2 Отговор
    и дъното на обществото. Няма по гнусни лъжци и измамници от тях.

    Коментиран от #190

    04:22 22.02.2026

  • 184 Нелс

    2 0 Отговор
    Министърът ще работи с когото той предпочита.Кои сте вие,бе слуги на Пеевски и Тиквата по цял ден да крякате какво ще става в държавата вместо спонсора си.Той ви използва като долни псета.Отвратително само да запази позиции в неговото досега МВР.Такс станахте по-отвратителни от него.Жалки момченца,но нагушени с пари как да спрат?

    07:04 22.02.2026

  • 185 Нека

    2 0 Отговор
    Свикат протест тези идиоти,че да усетят народната любов.Фсли ,ще им остане място не ударено.Ще получат това,което търсят.Товс африканското много си е повярвало,че мафията ще го пази.Магията само употребява и изхвърля.Нали видяхте снимката на Шиши с Калушев и Алексей Петров в планината на един разклон -справка в сайта на Бареков р.Е двамата вече не са между живите?

    07:21 22.02.2026

  • 186 Възмутен

    2 0 Отговор
    От герб-дпс нн-итн са за затвора мошеници мръсни.

    08:00 22.02.2026

  • 187 Мафията вън!

    2 1 Отговор

    До коментар #177 от "Добре, че са ИТН, ВЪЗРАЖДАНЕ И ДПС,":

    ИТН, ВЪЗРАЖДАНЕ И ДПС = мафия

    Коментиран от #199

    08:02 22.02.2026

  • 188 Сега накъде

    3 0 Отговор
    Има такива Негодници лаят за последно облени в сълзи и сополи защото ще обикалят Парламента отвън , но репертоара им се изчерпа и няма вече кой да им вярва на шоуто изпълнено с компромати срещу хората които искат да ликвидират мафиотското управление на Буда и Магита и да променят държавата

    08:33 22.02.2026

  • 189 ИТН бандити

    2 1 Отговор
    Я къде ги е стегнал чепика на другарите от ИТН и кукловодите им ? Страх да не излезе истината за убийството. А това за сезирането на прокуратурата е направо за рекордите на Гинес по глупост. Министърът на МВР има пълното право да сменя екипи и персонал в огласеното от него ведомство. Така че Тошко да си сезира и ООН ако ще.

    08:42 22.02.2026

  • 190 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 191 Парадокс БГ

    3 1 Отговор
    Добре де, защо ямболският шебек си е внушил, че министърът на вътрешните работи не може да отстранява хора, които смята, че не си вършат работата както трябва и да назначава такива, които да си вършат работата? Или трябва да бъде питан ямболския шебек кой да бъде назначен къде? Май много насериозно се е взел.

    08:44 22.02.2026

  • 192 Ха такааа

    2 1 Отговор
    Малкото джудженце тошко интриганта, аргатин, изпълтител на мръсни подли поръчки на шиши магнитски.

    08:45 22.02.2026

  • 193 Альооо

    2 1 Отговор
    Я да прверят на африкансКи СИН МУ, КАК НА 20 ГОДИНИ сттава управител на фотоволтаици за 2000 кв И КАКЪВ ЦЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ Е?!!!

    08:54 22.02.2026

  • 194 Антон

    2 0 Отговор
    Ха-ха.. На тези пъргавелници не може да им се насмогне на ентусиазма... От обяд, вече "дават за проверка" и Янкулов, в пакет с плевенския отстранен прокурор, за - внимавайте! - "злонамерена дейност срещу гл. прокурор"...който е...Сарафаааа...

    08:55 22.02.2026

  • 195 Един препатил

    3 1 Отговор
    И аз не съм съгласен министърът за иска оставките на разследващите "Петрохан" . Трябва да ги вкара в панделата. Чалгарите се тревожат, че при този избор някои от разследващите ще вземат да викнат, та да запея.

    08:58 22.02.2026

  • 196 Тошко Инриганга е в истерия и амок

    3 1 Отговор
    Страх ви тресе истината за активното мероприятие да не излезе ли? Боклуци! Дано милионите от свинте си заслужават, защото ще останете в историята като антибългари и тотални гниди! И всеки ще ви помни като слуги на задкулисието!

    08:59 22.02.2026

  • 197 Тошко слугата на Шиши Магнитски

    3 1 Отговор
    Както винаги, " Има такива негодници" изпълняват мръсните поръчки на Свинарника. Те и на Решетников изпълняват поръчките. Преди това и на Доган изпълняваха поръчките. Изобщо - "момчета за поръчки" - обикновен обслужващ персонал.

    09:00 22.02.2026

  • 198 Уволняват ги

    1 2 Отговор
    защото ще излязат кирливите ризи на партията на мафията ПП и ДБ и сбирщината там от шарлатани, измамници, лъжци и крадци и педофилските им забавления по хижите!

    09:14 22.02.2026

  • 199 Ти идеално показваш мафията ПП и ДБ

    1 1 Отговор

    До коментар #187 от "Мафията вън!":

    които са ви изкарали! Няма по гнусна партия!

    09:16 22.02.2026

  • 200 Хаки

    2 0 Отговор
    В МВР има над 7000 пенсионери на пенсия и заплата плюс около 3000 с ТЕЛК. Освободете пенсионерите - на пенсия и заплата с години го нема никъде по света. Който иска и може да бачка , навън има работа.

    10:03 22.02.2026

  • 201 ИСТИНАТА

    2 1 Отговор
    А, СГП разглежда ли сигнала, за това, КАК "итн" бе СПУСНАТА в "парламента"?!

    10:57 22.02.2026

  • 202 ИСТИНАТА

    2 0 Отговор
    А, ЗАЩО, НЕ????!!! Та той е МИНИСТЪР!!! Та нали ВСИЧКИ ИСКАМЕ ПРОМЯНА!!!

    11:59 22.02.2026

  • 203 Голямо

    1 0 Отговор
    Голямо реване само Дебелян да не изгуби контрола над МВР и да не излезнат мръсотиите в следите,които искат да заметат при Петрохан.Ами ако ПП-ДБ имат някаква вина няма да искат международно разследване,бе кретен...Да каже Дебелия какво прави на снимка при Калушев и Алексей Петров.Знае се ,че Калушев е агент на ДАНС.Кой уби Къро,Алексей и сега Калушев.Кой ?Е не може все да му се разминава.Атия чалгарчета незнаят ли какво се случва на всички,които са близо до неуравновесеното алчно момче.Може да останат и без дрехи накрая .

    12:38 22.02.2026

