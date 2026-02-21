ИТН подава сигнал до СГП: Натиска ли Емил Дечев служители на МВР да си подават оставки?

"Има такъв народ" (ИТН) - и по-специално Тошко Йорданов и Александър Рашев - подават сигнал в Софийска градска прокуратура (СГП).
От пресцентъра на партията посочват, че сигналът пред прокуратурата е за извършване на проверка относно това има ли натиск от служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев за подаване на оставки от страна на служители на МВР на ръководни постове, както и оперативни служители, във връзка с разследването на случая "Петрохан".
"Проверката е наложителна поради изтеклата публична информация в медийното пространство, че Емил Дечев е поискал оставката на главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на ГДНП и всички разследващи по случая "Петрохан", обясняват от ИТН.
Припомняме, че тази информацията беше отречена от страна на МВР.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мънки
Коментиран от #10
17:26 21.02.2026
2 иленъ йончивъ
17:27 21.02.2026
3 Лост
17:27 21.02.2026
4 Ххх
17:28 21.02.2026
5 Има такъв народ!
17:28 21.02.2026
6 асена спецова
17:28 21.02.2026
7 Измекяри и гнусари,
Така изглеждат хората, които не могат да губят с достойнство. Жалкари!
17:28 21.02.2026
8 Промяна
17:29 21.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дориана
Коментиран от #18
17:30 21.02.2026
12 Промяна
Коментиран от #25, #157
17:30 21.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дориана
Коментиран от #50
17:30 21.02.2026
16 Само с един Тайсън кючек на Орлов мост
Такъв ни е електората!
Коментиран от #21
17:31 21.02.2026
17 АЙДЕ ГЪЧ
Коментиран от #29
17:31 21.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Синът
17:32 21.02.2026
20 Баба ми ме е учила!
Коментиран от #24, #147
17:32 21.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Пръдни
17:33 21.02.2026
23 Ъхъ!!!
Коментиран от #26
17:33 21.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Дориана
До коментар #12 от "Промяна":Точно обратното ще има наказателен вот срещу ИТН и БСП ОЛ. Народа няма да им позволи да продължават да ги лъжат и да живеят в мафиотска корумпирана държава с пълзяща диктатура и полицейщина.
Коментиран от #41
17:33 21.02.2026
26 Шубето
До коментар #23 от "Ъхъ!!!":е голям страх !
17:34 21.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #35
17:34 21.02.2026
29 Промяна
До коментар #17 от "АЙДЕ ГЪЧ":ЧАЛГАРИТЕ ВИКАШ ПРОЧЕТИ ЛИ КАКВО ДРАСКАНО ИМА ТУК ХАХАХАХА
17:35 21.02.2026
30 Читател
17:35 21.02.2026
31 Горе ,
17:36 21.02.2026
32 Дориана
17:36 21.02.2026
33 Полицай
17:37 21.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Чрез такива коментари
До коментар #24 от "Промяна":без доводи и аргументи, целият свят вижда колко е просто бг племето!
17:38 21.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Честните полицай
17:39 21.02.2026
40 Мдаааа
17:39 21.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Никой
17:39 21.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ти меродия ли си?
До коментар #35 от "Промяна":На всяка манджа!
Коментиран от #52
17:39 21.02.2026
45 Ех, тези лисици
17:40 21.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ИТН
17:41 21.02.2026
48 Факти
Евразийско
Разграбване на
България
срещу
Пазители на
Природата
17:41 21.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Тая па
До коментар #15 от "Дориана":Много си нагла МА! Наказателен вот само срещу геювити педофили и престъпници от ПП и ДБ!
17:42 21.02.2026
51 Скоро
17:42 21.02.2026
52 Промяна
До коментар #44 от "Ти меродия ли си?":Шарлатанските действат постоянно и не искат някой да и се бърка ХАХАХАХАХАХА
17:43 21.02.2026
53 Сега
17:44 21.02.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Мухарем Мухата
17:45 21.02.2026
56 Йордан Тошков
Главният секретар се скри,като червения пипер по времето на социализма.
Разследването се ръководи от Прокуратурата!
Тя е " Господар на досъдебното производство"!
Въпросът е защо двете убийства се разследват от полицията,а не от Масла или от прокурори!?
Нали бил " случай без аналог"
17:45 21.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ДАНО ПАК ВЛЕЗНАТ В ПАРЛАМЕНТА!
17:46 21.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 9689
17:47 21.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Хмм
17:50 21.02.2026
64 В канафката
17:51 21.02.2026
65 Калушев
17:51 21.02.2026
66 Кибик кириз
17:52 21.02.2026
67 Боец вие сте на ред
Допустимо било и граждански арест или изхвърлянето му от прозореца на тротоара.
В противен случай е възможно да се стигне до постановления на прокуратурата-СЪБОТАЖИ, истерии и нови грабежи от бюджета на мафията , ако до седмица не разкарат осмото джудже.
17:53 21.02.2026
68 Чудя се...
Коментиран от #74
17:53 21.02.2026
69 Зиганшин
17:53 21.02.2026
70 малиииий...
17:54 21.02.2026
71 ИТН железни
Коментиран от #80, #86, #91
17:54 21.02.2026
72 Факти
17:55 21.02.2026
73 ИТН са ВРЕДНИ за България!! Вън!!
Да атакува служебен министър политически.
Да заеме позиция в по-широк конфликт вътре в системата на МВР.
Да се позиционира пред избиратели.
17:55 21.02.2026
74 Себе си
До коментар #68 от "Чудя се...":и началниците , изтипосани ги за срам и позор в Парламента да грабят дружно и пазят кожи !
17:55 21.02.2026
75 дквалз
17:57 21.02.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Киро Ламата
17:57 21.02.2026
78 Герп боклуци
17:57 21.02.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Факти
До коментар #71 от "ИТН железни":ИТН, с подкрепа от 2,6% по последни проучвания, не може да иска каквото и да е.
Коментиран от #87, #92
17:58 21.02.2026
81 Съвет
Кой за каквото е Учил!!
17:58 21.02.2026
82 Има Такива Негодници!
17:59 21.02.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Дориана
17:59 21.02.2026
85 Ха-ха-ха!
18:00 21.02.2026
86 Хмм
До коментар #71 от "ИТН железни":хайде, да ги видим какви протести могат да направят
Коментиран от #96
18:00 21.02.2026
87 Ирония
До коментар #80 от "Факти":Ооооф, като имаш предвид, че 62% НЕ СА ГЛАСУВАЛИ, стават 0,8 %.
18:00 21.02.2026
88 приматов
18:01 21.02.2026
89 Маймуняците
18:01 21.02.2026
90 Тошко е в амок!!
18:01 21.02.2026
91 Дориана
До коментар #71 от "ИТН железни":Вече е заложено на ИТН падат надолу под 2 % , на 1 % , губят и субсидията. Това се нарича Възмездие от българското общество, което ги мрази.
18:02 21.02.2026
92 Маркет Линкс им дадоха 1.2%
До коментар #80 от "Факти":А Мяра им даде 2%. Какви 2.6%?
Коментиран от #94
18:02 21.02.2026
93 Ивелин
18:03 21.02.2026
94 На предните избори
До коментар #92 от "Маркет Линкс им дадоха 1.2%":им даваха 3,1 !
Коментиран от #104, #109
18:04 21.02.2026
95 Кой печели от запазване на статуквото в
кръгове в МВР
Министерство на вътрешните работи е силова институция с огромен ресурс — кадрови, информационен и оперативен.
От запазване на статуквото печелят:
хора на ръководни позиции
мрежи от влияние вътре в системата
структури, които са изградили контрол върху назначения и разследвания
При смяна на ръководството често се сменя и „веригата на доверие“.
18:04 21.02.2026
96 Промяна
До коментар #86 от "Хмм":ГОЛЯМИ ПРОТЕСТИ МОГАТ АЗ ИЗЛИЗАМ БЪЛГАРИЯ ИЗЛИЗА НА ПРОТЕСТ БЪЛГАРИ ДА ПОМЕТЕМ РР БОТАШ ШАРЛАТАНИ ПЕТРОХАНИ
Коментиран от #101, #162
18:04 21.02.2026
97 Това МВР трябва да се основе отново !
18:05 21.02.2026
98 Защо ИТН се борят за старите шефове мвр?
Партиите, които имат влияние или контакти в МВР, печелят от това да няма резки кадрови сътресения.
Когато има служебен министър (например Емил Дечев), това често се възприема като риск за вече установени баланси.
Опозиционни партии може да се противопоставят на кадрови смени, ако:
подозират, че ще се изгражда нова лоялна мрежа
губят влияние
искат да блокират служебна намеса
18:05 21.02.2026
99 Нов проект
18:06 21.02.2026
100 Данко Харсъзина
18:06 21.02.2026
101 Стенли
До коментар #96 от "Промяна":Бабо къде ще излизаш и ти ба? Я се виж недоучила и неграмотна? Къде е "протеста" да идвам да та отпоря😂🤣😅
18:06 21.02.2026
102 Тошко е уплашен
18:07 21.02.2026
103 В бг-то
18:07 21.02.2026
104 На предните избори им даваха 7%
До коментар #94 от "На предните избори":А те имаха 6
18:08 21.02.2026
105 Страх тресе ко.чи.на.та!!!!
18:09 21.02.2026
106 асоциация
18:11 21.02.2026
107 ИТН бандити
18:11 21.02.2026
108 Бакалин
18:11 21.02.2026
109 Влязох в сайта на агенция ТРЕНД
До коментар #94 от "На предните избори":Ето колко даваха 5 дни преди миналите парламентарни избори. Дадоха Възраждане втори пред ПП/ДБ-
ГЕРБ-СДС е лидер в класацията с подкрепата на 24.9% от гласуващите с комфортна дистанция от втория. По-надолу в класацията се открояват три групи формации, като във всяка група резултатите на отделните партии и коалиции са сходни. Първата група е в битката за второто място, в която попадат Възраждане (15.2%) и Продължаваме промяната-Демократична България (14.8%). Във втората група попадат Алианс за права и свободи (7.8%), ДПС-Ново начало (7.7%), Има такъв народ (7.6%) и БСП (6.5%). Третата група партии е в борба за парламентарно представителство и е съставена от МЕЧ (4%) и Величие (3,6%). Синя България остава с подкрепата на 1,7% от гласуващите.
Коментиран от #117
18:12 21.02.2026
110 Да питам,
До коментар #57 от "Промяна":За Дориана не знам, но тИ с какво си заслужил да четем npocтотиите ти???
18:13 21.02.2026
111 ИТН са политическата илюзия!
18:13 21.02.2026
112 Къде са ГЕРБ?
18:13 21.02.2026
113 Потресен
18:13 21.02.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 до 104 - и чалгар
Коментиран от #129
18:14 21.02.2026
116 анонимен
18:14 21.02.2026
117 Почти са познали от агенцията
До коментар #109 от "Влязох в сайта на агенция ТРЕНД":Само дето ПП/ДБ имаха повече от Възраждане и ДПС Пеевски имаше не 7.7 а 11%. Явно не са предвидили купения негов ромски вот
18:14 21.02.2026
118 стояна георгиева бинарна
18:14 21.02.2026
119 Логично е
18:17 21.02.2026
120 да бе, да
18:17 21.02.2026
121 Ирония
До коментар #57 от "Промяна":Виж си минусите и се замисли върху себе си!
18:18 21.02.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Подозрителен
18:21 21.02.2026
124 Стига вече с този неадекватния Тошко!
18:23 21.02.2026
125 ИТН са ВРЕДНИ за България!! Вън!!
Стига саботажи, стига омраза!
Стига крясъци неадекватни!!
18:24 21.02.2026
126 Министърът на вътрешните работи може:
- да сменя директори на дирекции
- да разпорежда вътрешни проверки
- да пренасочва приоритети в разследванията (в рамките на закона)
- да сменя областни директори
Тоест – има кадрови инструменти!!!!
Тошко Йорданов е НИКОЙ!!! НИКОЙ!!!
18:26 21.02.2026
127 Анонимен
18:27 21.02.2026
128 Реалността е:
да разклати баланса
да прекъсне конкретни зависимости
да започне проверки
да промени оперативен климат
18:28 21.02.2026
129 На ИТН агенциите
До коментар #115 от "до 104 - и чалгар":На миналите избори им даваха между 6 и 7% само Маркет Линкс им даваха в началото 3.9%. Сега им дават между 1 и 2% и е много вероятно да са под 1% и да нямат за субсидия. На последно място са и дори Величие е пред тях.
18:29 21.02.2026
130 Но...
Парламентарно мнозинство!
Стабилна политическа подкрепа!
Време!
Хора, ако искате истинска Промяна, гласувайте за ПП-ДБ да измете Мафията!!
18:29 21.02.2026
131 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
18:30 21.02.2026
132 Цвете
18:30 21.02.2026
133 Истината
Само комбинация от:
Силна политическа воля!
Законодателни промени!
Стабилно управление!
Обществен натиск!
Без това, всяка смяна е по-скоро пренареждане, не революция.
18:31 21.02.2026
134 Цвете
18:33 21.02.2026
135 Пловдив
18:34 21.02.2026
136 Ясно като бял ден
ГЕРБ прави абсолютно същото!
Никой не може да работи с хора лоялни на предишното управление, защото те ще го саботират!!
18:34 21.02.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 !!!?
18:42 21.02.2026
139 Зло под слънцето
18:52 21.02.2026
140 Маймуни от бг-то,
18:58 21.02.2026
141 СССС
19:04 21.02.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Извинете
19:07 21.02.2026
144 итн
19:11 21.02.2026
145 Петьо Петков
19:18 21.02.2026
146 тотално почистване на МВР е необходимо
19:39 21.02.2026
147 Хер Флик от Гестапо
До коментар #20 от "Баба ми ме е учила!":Хаха... В конкретния случай и от висок "мъж" требва да се пазиш
19:47 21.02.2026
148 Аха
19:49 21.02.2026
149 Жалки пропаднали мафиоти
19:50 21.02.2026
150 Мнение
Коментиран от #171
19:56 21.02.2026
151 Не разбира
19:56 21.02.2026
152 ку-чова капия
19:59 21.02.2026
153 Реалист
20:06 21.02.2026
154 Иван
20:07 21.02.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Лошо
20:12 21.02.2026
157 Така е, прав си
До коментар #12 от "Промяна":Ще влязат на Куково лято!
20:24 21.02.2026
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Прав е Емил Дечев!
Коментиран от #160
20:26 21.02.2026
160 Ахаа
До коментар #159 от "Прав е Емил Дечев!":И германските и американските, английски турски и други шпиони ,разни съветници и НПОТА чужда агенттура ТОЖЕ !
20:32 21.02.2026
161 хахаха
20:41 21.02.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Иван
21:00 21.02.2026
165 Оная с косата
21:01 21.02.2026
166 Този коментар е премахнат от модератор.
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 Анонимни
До коментар #150 от "Мнение":Това се нарича НАСИРИЕ ТЕРОР ДИКТАТ И ТОЗИ Е НАЗНАЧЕН ДА ПРАВИ ИЗБОРИ А НЕ ДА ТЕРОРИЗИРА БЪЛГАРИ И ДА УСТРОЙВА СВОИ ХОРА НА СЛАДКИ ПОЗИЦИИ КАТО НЕ СИ ИЗПЪЛНЯВА ЗАДЪРЖЕНИЯТА ВЪН НАЗНАЧЕН Е
21:56 21.02.2026
172 хахаха
22:21 21.02.2026
173 Смешници
22:27 21.02.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Този коментар е премахнат от модератор.
176 Горски
23:40 21.02.2026
177 Добре, че са ИТН, ВЪЗРАЖДАНЕ И ДПС,
Понеже Борисов и ГЕРБ се скриха като плъхове в трици!
Коментиран от #187
23:59 21.02.2026
178 Горски
00:03 22.02.2026
179 Този коментар е премахнат от модератор.
180 Бай Ставри
01:30 22.02.2026
181 Бай Ставри
01:37 22.02.2026
182 Има такъв
01:52 22.02.2026
183 ПП и ДБ са дуплата
Коментиран от #190
04:22 22.02.2026
184 Нелс
07:04 22.02.2026
185 Нека
07:21 22.02.2026
186 Възмутен
08:00 22.02.2026
187 Мафията вън!
До коментар #177 от "Добре, че са ИТН, ВЪЗРАЖДАНЕ И ДПС,":ИТН, ВЪЗРАЖДАНЕ И ДПС = мафия
Коментиран от #199
08:02 22.02.2026
188 Сега накъде
08:33 22.02.2026
189 ИТН бандити
08:42 22.02.2026
190 Този коментар е премахнат от модератор.
191 Парадокс БГ
08:44 22.02.2026
192 Ха такааа
08:45 22.02.2026
193 Альооо
08:54 22.02.2026
194 Антон
08:55 22.02.2026
195 Един препатил
08:58 22.02.2026
196 Тошко Инриганга е в истерия и амок
08:59 22.02.2026
197 Тошко слугата на Шиши Магнитски
09:00 22.02.2026
198 Уволняват ги
09:14 22.02.2026
199 Ти идеално показваш мафията ПП и ДБ
До коментар #187 от "Мафията вън!":които са ви изкарали! Няма по гнусна партия!
09:16 22.02.2026
200 Хаки
10:03 22.02.2026
201 ИСТИНАТА
10:57 22.02.2026
202 ИСТИНАТА
11:59 22.02.2026
203 Голямо
12:38 22.02.2026