ИТН подава сигнал до СГП: Натиска ли Емил Дечев служители на МВР да си подават оставки?

"Има такъв народ" (ИТН) - и по-специално Тошко Йорданов и Александър Рашев - подават сигнал в Софийска градска прокуратура (СГП).

От пресцентъра на партията посочват, че сигналът пред прокуратурата е за извършване на проверка относно това има ли натиск от служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев за подаване на оставки от страна на служители на МВР на ръководни постове, както и оперативни служители, във връзка с разследването на случая "Петрохан".

"Проверката е наложителна поради изтеклата публична информация в медийното пространство, че Емил Дечев е поискал оставката на главния секретар на МВР, неговия заместник, директора на ГДНП и всички разследващи по случая "Петрохан", обясняват от ИТН.

Припомняме, че тази информацията беше отречена от страна на МВР.