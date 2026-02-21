Защо Залужни отправя обвинения срещу Зеленски точно сега?

Валери Залужни, бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна, а днес посланик на Украйна във Великобритания, коментира пред агенция АП редица въпроси, свързани с напрегнатите му отношения с украинския президент Володимир Зеленски.
Изявленията на Залужни и обвиненията към Зеленски
В статия под заглавието "Бившият главнокомандващ на армията, когото смятат за основен съперник на Зеленски, разказва пред АП за разкола между тях двамата". Статията е съставена като преразказ на разговора със Залужни, директни цитати почти не са посочени.
Агенцията посочва, че Залужни е разказал за разминаванията във възгледите на двамата, както и за опита за обиск на неговия команден пункт от силите за сигурност, което той възприел като сплашване. Пред АП Залужни обвинява властта в Киев и за провала на контранастъплението от 2023 година – защото Зеленски и другите официални лица не отделили необходимите ресурси.
Освен това Залужни отправя критики към военната стратегия на Украйна: според него тя е основана на нереалистично количество войски и не е достатъчно добре организирана, що се отнася до разработката и приложението на нови технологии на бойното поле. АП подчертава, че генералът не е коментирал политическите си амбиции, за да не навреди на националното единство по време на войната.
Публикацията на агенцията предизвика горещи дискусии в украинските политически и експертни среди - основно по въпроса дали става дума само за разясняването на сложни военни решения или все пак това е сигнал за началото на мащабна политическа игра в навечерието на избори. Актуално социологическо проучване сочи, че Володимир Зеленски се ползва с най-високо доверие (62%) сред украинските политици и обществено-политическите дейци. Но пък сред представителите на отбранителната сфера най-голямо доверие получава Валери Залужни (72%).
Начало на предизборната кампания в Украйна?
Заявленията на Залужни имат отчетлива политическа окраска и могат да свидетелстват за начало на предизборна кампания – макар избори формално да не са обявени, казва пред ДВ политологът Петър Олешчук.
Той подчертава, че тематиката на разговора на Залужни с АП няма непосредствено отношение към военната сфера. "По същността си това е политическо изявление. То не засяга армията или военните въпроси. Това е влизане в политически конфликт с действащия президент, респективно – начало на политическа кампания", смята Олешчук.
"Защо точно сега? Вероятно в контекста на преговорите и общото оживление в политическите среди. Има много слухове за възможни избори и почти всички политици се стараят да не закъснеят със старта", обяснява Олешчук пред ДВ.
Същевременно политологът подчертава, че дори краят на войната и провеждането на избори засега да са хипотетични, това не спира политическата активност. Мнението на Олешчук е, че украинската политическа класа фактически вече работи в режим на предизборна подготовка, затова никой публичен политик не би правил подобни изявления без политическа цел.
В този контекст Олешчук обръща внимание на резкия тон на Залужни. "От гледна точка на политическата технология изглежда съмнително да започваш политическата си акция с критика. Тази стратегия веднага предизвиква критика не само към Зеленски, но и обсъждане на ролята на самия Залужни. Това е влизане в дискусии, които могат да изглеждат странно на фона на войната", пояснява Олешчук.
Неговото убеждение е, че по-логичен старт би могла да бъде реториката на обединението, а не на конфронтацията. Тъй като задачата на потенциалния кандидат е не само да се дистанцира от действащата власт, но да предложи и собствена позитивна програма.
Статията за Залужни – в отговор на информационни атаки?
Политологът Игор Рейтерович не изключва политическия подтекст, макар да не го смята за определящ. "Може например да се правят сметки, че Зеленски ще започне да нервничи и ще уволни Залужни. След което той ще може да се заеме с политическа дейност с развързани ръце. Но не вярвам особено в това."
Рейтерович смята, че един от възможните мотиви за появата на материала може да е опитът да се отвърне на информационните атаки срещу бившия главнокомандващ, отправяни напоследък в украински публикации в Телеграм. "В различни анонимни канали, свързвани с властите, се появиха доста мръсни неща по адрес на Залужни. И то без конкретни факти – само тролене и нападки."
Според политолога в този контекст публикацията би могла да представлява начин за Залужни публично да обясни своята позицията относно контранастъплението и причините за неуспехите, без да се съобщава нова информация.
Символичен контекст заради годишнината от войната?
Друг възможен аспект, назован пред ДВ от експертите, е годишнината от началото на войната. Имайки предвид това, статията с изявленията на Залужни може да е не толкова политически манифест, колкото опит за представянето на неговата версия за събитията в исторически контекст или просто анализ на събития от тези четири години война.
Политологът Николай Давидюк казва, че публикацията трябва да се разглежда именно в призмата на ретроспективата на четирите години война, а не като начало на избирателен маратон. "Всички помнят какво е било и как е било. Ако това беше изборен старт, той щеше да изглежда другояче. Избирателната кампания се състои от билбордове, щабове и екипи, а не от спомени за миналото", обяснява експертът пред ДВ.
Автор: Лилия Ржеутская
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айде
14:50 21.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 И ДВАМАТА СА
14:54 21.02.2026
6 Мишел
14:54 21.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ганя Путинофила
14:54 21.02.2026
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
И бутилка самагон, йохохоо❗❗
Коментиран от #72
14:54 21.02.2026
10 Механик
14:55 21.02.2026
11 Вярно е,
До коментар #3 от "Братушките да се молят":че за Русия, Зеленски е по приемлив, другите двама са върли ястреби.
14:55 21.02.2026
12 Атина Палада
Коментиран от #19
14:56 21.02.2026
13 Путин вчера съобщи
Коментиран от #16
14:56 21.02.2026
14 Моряка
14:56 21.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гоорил
До коментар #13 от "Путин вчера съобщи":защо бункерното се моли за аскер на корееца, къде са останалите блатни орди!
14:57 21.02.2026
17 Стенли
14:58 21.02.2026
18 Ха-ха
До коментар #2 от "Защото зелето е":Путин е болен и дрогиран с лекарства, не е виждан от 05.02. Зелето обикаля като луд по света и у нас, не се спира.!
Коментиран от #25
14:58 21.02.2026
19 А като тръгнат русняците
До коментар #12 от "Атина Палада":срещу колективния Запад, губят Черноморския си флот. Изцяло.
За справка - 1850 г.
14:59 21.02.2026
20 az СВО Победа 80
Коментиран от #22
14:59 21.02.2026
21 Многоходовото
До коментар #15 от "Мдааа":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
14:59 21.02.2026
22 Европеец
До коментар #20 от "az СВО Победа 80":Пияните вдовици ще народят нови, внасят талибани и индуси за разплот.
14:59 21.02.2026
23 Последния Софиянец
15:00 21.02.2026
24 Пич
Коментиран от #31
15:00 21.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 БОЛШЕВИК
Коментиран от #56
15:01 21.02.2026
27 Пич
15:02 21.02.2026
28 А Медведев
15:04 21.02.2026
29 аман с ваште
кат се изпотрепат тогава ни цъкайте
15:05 21.02.2026
30 Путин
Коментиран от #32, #34, #53
15:05 21.02.2026
31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
До коментар #24 от "Пич":Важното е, че пълни камази и вагони с грузя 200 вървят за блатата нон стоп, а вие си ревете на умрело по бунищата, друго не ви остава❗❗
15:07 21.02.2026
32 Последния Софиянец
До коментар #30 от "Путин":Така е, никой преди него не успя за загрузи толкова вата без да превземе град за 4 тодини!
15:09 21.02.2026
33 ....
15:10 21.02.2026
34 Многоходовото
До коментар #30 от "Путин":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.
Коментиран от #35
15:11 21.02.2026
35 И най - вече
До коментар #34 от "Многоходовото":унищожи 494.
Коментиран от #39
15:13 21.02.2026
36 Шопо
Коментиран от #41
15:13 21.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Партия "Петрохан"
15:15 21.02.2026
39 Многоходовото
До коментар #35 от "И най - вече":градинско джудже Хаяско унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия-404.
15:16 21.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Ние помагаме
До коментар #36 от "Шопо":според възможностите си.
Това се нарича държавен морал.
15:19 21.02.2026
42 Точно попадение 😯
15:22 21.02.2026
43 А защо тази тема
15:23 21.02.2026
44 Точно попадение👍
15:27 21.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 пиночет
Коментиран от #86
15:28 21.02.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 мдааа
Министерството на отбраната съобщи, че са повредени и украинските транспортни и енергийни инфраструктурни съоръжения, използвани от украинските въоръжени сили, както и места за сглобяване, съхранение и предполетна подготовка на безпилотни летателни апарати с голям обсег.
Коментиран от #51, #52
15:36 21.02.2026
49 Лука
До коментар #3 от "Братушките да се молят":Братушки няма от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата .
Коментиран от #84
15:37 21.02.2026
50 Х аха ха ха
15:42 21.02.2026
51 Фалшива
До коментар #48 от "мдааа":новина от RT.
Коментиран от #80
15:44 21.02.2026
52 Ха ха ха ха
До коментар #48 от "мдааа":До сега руснаците унищожиха 200 броя HIMARS от 25 дадени на Украйна. Общо 600 броя са произведени и 500 са на въоръжение в САЩ.
Явно руснаците унищожават здраво гумено-талашитени макети за по 500 гривни.
Коментиран от #64
15:44 21.02.2026
53 Лука
До коментар #30 от "Путин":Дали путин е велик колкото хитлер ?
15:45 21.02.2026
54 Бригаден генерал Дин
Коментиран от #55, #59
15:47 21.02.2026
55 Механик
До коментар #54 от "Бригаден генерал Дин":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
15:51 21.02.2026
56 Блатарите лека-полека
До коментар #26 от "БОЛШЕВИК":напредват а хувнярите като теб то худат под вода.
15:51 21.02.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #54 от "Бригаден генерал Дин":Слез на земята огледай се ,4 години рашистите не превземат това което искат . По добре гледай олимпиадата !
Коментиран от #61, #70, #88
15:57 21.02.2026
60 козляците са прости
До коментар #57 от "Лука":И по цял ден реват за две банички .
16:00 21.02.2026
61 западняците искат да ограбят Русия
До коментар #59 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Ама пет години стагнация и глътнаха вода .
16:01 21.02.2026
62 Макс Глебов
16:01 21.02.2026
63 Съвет
16:01 21.02.2026
64 ха ха ха ....
До коментар #52 от "Ха ха ха ха":До сега укрите унищожиха 200 рафинерии в Русия , от 61 съществуващи .
16:03 21.02.2026
65 Коста
16:05 21.02.2026
66 читател
16:07 21.02.2026
67 Залужни
16:13 21.02.2026
68 Защото...
„Немското издание DW, позовавайки се на свои източници, публикува данни, според които загубите на украинските въоръжени сили могат да достигнат до два милиона души.
Освен това DW съобщава за 1,5 милиона идентифицирани загинали военнослужещи.
Коментиран от #75
16:14 21.02.2026
69 Запознат
16:16 21.02.2026
70 Зевзек
До коментар #59 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":"4 години рашистите не превземат това което искат"
Ти от къде знаеш какво искат - Путин лично ли те информира.
Пък "рашистите" даже и не са си мечтали да попилеят НАТО и да фалират ЕС ама и това им се получи.
16:20 21.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Ама
До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":дойчезеле друго изкара - 1.5 милиона чувала с укристанци и 500 хиляди изчезнали ...
Коментиран от #76
16:31 21.02.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Фалшицирана
До коментар #68 от "Защото...":новина на DW -10.
16:38 21.02.2026
76 Фалшифицирана
До коментар #72 от "Ама":новина на DW- 12
16:39 21.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 някой си
До коментар #71 от "Град Козлодуй":от тебе само тор става
16:41 21.02.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Софиянец
До коментар #51 от "Фалшива":Два милиона безвъзвратни загуби, понесени от ВСУ — немското издание Deutsche Welle
„Немското издание DW, позовавайки се на свои източници, публикува данни, според които загубите на украинските въоръжени сили могат да достигнат до два милиона души.
Освен това DW съобщава за 1,5 милиона идентифицирани загинали военнослужещи.
16:46 21.02.2026
81 Хихихи
16:48 21.02.2026
82 Механик
16:50 21.02.2026
83 Баце ЕООД
16:50 21.02.2026
84 Жълтопаветен канибал
До коментар #49 от "Лука":Няма няма, ама на Парижката мирна конференция само Русия/Сталин се застъпва за нас, иначе България щеше да е с размерите на Княжеството!
Коментиран от #87
16:59 21.02.2026
85 анонимен
17:07 21.02.2026
86 Това е безспорен
До коментар #46 от "пиночет":ФАКТ
17:11 21.02.2026
87 Лука
До коментар #84 от "Жълтопаветен канибал":Същият този сталин смени народността на българите от юго западна българия и чрез дейците на бкп ги направиха македонци !
17:12 21.02.2026
88 Бай Ганьо
До коментар #59 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Хубавото е че нашите усръински братя от двата стола седнаха пак на средния..........
На Руския !!!
17:14 21.02.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.