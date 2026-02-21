Защо Залужни отправя обвинения срещу Зеленски точно сега?

Валери Залужни, бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна, а днес посланик на Украйна във Великобритания, коментира пред агенция АП редица въпроси, свързани с напрегнатите му отношения с украинския президент Володимир Зеленски.

Изявленията на Залужни и обвиненията към Зеленски

В статия под заглавието "Бившият главнокомандващ на армията, когото смятат за основен съперник на Зеленски, разказва пред АП за разкола между тях двамата". Статията е съставена като преразказ на разговора със Залужни, директни цитати почти не са посочени.

Агенцията посочва, че Залужни е разказал за разминаванията във възгледите на двамата, както и за опита за обиск на неговия команден пункт от силите за сигурност, което той възприел като сплашване. Пред АП Залужни обвинява властта в Киев и за провала на контранастъплението от 2023 година – защото Зеленски и другите официални лица не отделили необходимите ресурси.

Освен това Залужни отправя критики към военната стратегия на Украйна: според него тя е основана на нереалистично количество войски и не е достатъчно добре организирана, що се отнася до разработката и приложението на нови технологии на бойното поле. АП подчертава, че генералът не е коментирал политическите си амбиции, за да не навреди на националното единство по време на войната.

Публикацията на агенцията предизвика горещи дискусии в украинските политически и експертни среди - основно по въпроса дали става дума само за разясняването на сложни военни решения или все пак това е сигнал за началото на мащабна политическа игра в навечерието на избори. Актуално социологическо проучване сочи, че Володимир Зеленски се ползва с най-високо доверие (62%) сред украинските политици и обществено-политическите дейци. Но пък сред представителите на отбранителната сфера най-голямо доверие получава Валери Залужни (72%).

Начало на предизборната кампания в Украйна?

Заявленията на Залужни имат отчетлива политическа окраска и могат да свидетелстват за начало на предизборна кампания – макар избори формално да не са обявени, казва пред ДВ политологът Петър Олешчук.

Той подчертава, че тематиката на разговора на Залужни с АП няма непосредствено отношение към военната сфера. "По същността си това е политическо изявление. То не засяга армията или военните въпроси. Това е влизане в политически конфликт с действащия президент, респективно – начало на политическа кампания", смята Олешчук.

"Защо точно сега? Вероятно в контекста на преговорите и общото оживление в политическите среди. Има много слухове за възможни избори и почти всички политици се стараят да не закъснеят със старта", обяснява Олешчук пред ДВ.

Същевременно политологът подчертава, че дори краят на войната и провеждането на избори засега да са хипотетични, това не спира политическата активност. Мнението на Олешчук е, че украинската политическа класа фактически вече работи в режим на предизборна подготовка, затова никой публичен политик не би правил подобни изявления без политическа цел.

В този контекст Олешчук обръща внимание на резкия тон на Залужни. "От гледна точка на политическата технология изглежда съмнително да започваш политическата си акция с критика. Тази стратегия веднага предизвиква критика не само към Зеленски, но и обсъждане на ролята на самия Залужни. Това е влизане в дискусии, които могат да изглеждат странно на фона на войната", пояснява Олешчук.

Неговото убеждение е, че по-логичен старт би могла да бъде реториката на обединението, а не на конфронтацията. Тъй като задачата на потенциалния кандидат е не само да се дистанцира от действащата власт, но да предложи и собствена позитивна програма.

Статията за Залужни – в отговор на информационни атаки?

Политологът Игор Рейтерович не изключва политическия подтекст, макар да не го смята за определящ. "Може например да се правят сметки, че Зеленски ще започне да нервничи и ще уволни Залужни. След което той ще може да се заеме с политическа дейност с развързани ръце. Но не вярвам особено в това."

Рейтерович смята, че един от възможните мотиви за появата на материала може да е опитът да се отвърне на информационните атаки срещу бившия главнокомандващ, отправяни напоследък в украински публикации в Телеграм. "В различни анонимни канали, свързвани с властите, се появиха доста мръсни неща по адрес на Залужни. И то без конкретни факти – само тролене и нападки."

Според политолога в този контекст публикацията би могла да представлява начин за Залужни публично да обясни своята позицията относно контранастъплението и причините за неуспехите, без да се съобщава нова информация.

Символичен контекст заради годишнината от войната?

Друг възможен аспект, назован пред ДВ от експертите, е годишнината от началото на войната. Имайки предвид това, статията с изявленията на Залужни може да е не толкова политически манифест, колкото опит за представянето на неговата версия за събитията в исторически контекст или просто анализ на събития от тези четири години война.

Политологът Николай Давидюк казва, че публикацията трябва да се разглежда именно в призмата на ретроспективата на четирите години война, а не като начало на избирателен маратон. "Всички помнят какво е било и как е било. Ако това беше изборен старт, той щеше да изглежда другояче. Избирателната кампания се състои от билбордове, щабове и екипи, а не от спомени за миналото", обяснява експертът пред ДВ.

