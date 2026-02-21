Новини
Статията с обвиненията на Залужни предизвика широк отзвук. Дали това е началото на предизборна кампания в Украйна?

Защо Залужни отправя обвинения срещу Зеленски точно сега? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Валери Залужни, бившият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна, а днес посланик на Украйна във Великобритания, коментира пред агенция АП редица въпроси, свързани с напрегнатите му отношения с украинския президент Володимир Зеленски.

Изявленията на Залужни и обвиненията към Зеленски

В статия под заглавието "Бившият главнокомандващ на армията, когото смятат за основен съперник на Зеленски, разказва пред АП за разкола между тях двамата". Статията е съставена като преразказ на разговора със Залужни, директни цитати почти не са посочени.

Агенцията посочва, че Залужни е разказал за разминаванията във възгледите на двамата, както и за опита за обиск на неговия команден пункт от силите за сигурност, което той възприел като сплашване. Пред АП Залужни обвинява властта в Киев и за провала на контранастъплението от 2023 година – защото Зеленски и другите официални лица не отделили необходимите ресурси.

Освен това Залужни отправя критики към военната стратегия на Украйна: според него тя е основана на нереалистично количество войски и не е достатъчно добре организирана, що се отнася до разработката и приложението на нови технологии на бойното поле. АП подчертава, че генералът не е коментирал политическите си амбиции, за да не навреди на националното единство по време на войната.

Публикацията на агенцията предизвика горещи дискусии в украинските политически и експертни среди - основно по въпроса дали става дума само за разясняването на сложни военни решения или все пак това е сигнал за началото на мащабна политическа игра в навечерието на избори. Актуално социологическо проучване сочи, че Володимир Зеленски се ползва с най-високо доверие (62%) сред украинските политици и обществено-политическите дейци. Но пък сред представителите на отбранителната сфера най-голямо доверие получава Валери Залужни (72%).

Начало на предизборната кампания в Украйна?

Заявленията на Залужни имат отчетлива политическа окраска и могат да свидетелстват за начало на предизборна кампания – макар избори формално да не са обявени, казва пред ДВ политологът Петър Олешчук.

Той подчертава, че тематиката на разговора на Залужни с АП няма непосредствено отношение към военната сфера. "По същността си това е политическо изявление. То не засяга армията или военните въпроси. Това е влизане в политически конфликт с действащия президент, респективно – начало на политическа кампания", смята Олешчук.

"Защо точно сега? Вероятно в контекста на преговорите и общото оживление в политическите среди. Има много слухове за възможни избори и почти всички политици се стараят да не закъснеят със старта", обяснява Олешчук пред ДВ.

Същевременно политологът подчертава, че дори краят на войната и провеждането на избори засега да са хипотетични, това не спира политическата активност. Мнението на Олешчук е, че украинската политическа класа фактически вече работи в режим на предизборна подготовка, затова никой публичен политик не би правил подобни изявления без политическа цел.

В този контекст Олешчук обръща внимание на резкия тон на Залужни. "От гледна точка на политическата технология изглежда съмнително да започваш политическата си акция с критика. Тази стратегия веднага предизвиква критика не само към Зеленски, но и обсъждане на ролята на самия Залужни. Това е влизане в дискусии, които могат да изглеждат странно на фона на войната", пояснява Олешчук.

Неговото убеждение е, че по-логичен старт би могла да бъде реториката на обединението, а не на конфронтацията. Тъй като задачата на потенциалния кандидат е не само да се дистанцира от действащата власт, но да предложи и собствена позитивна програма.

Статията за Залужни – в отговор на информационни атаки?

Политологът Игор Рейтерович не изключва политическия подтекст, макар да не го смята за определящ. "Може например да се правят сметки, че Зеленски ще започне да нервничи и ще уволни Залужни. След което той ще може да се заеме с политическа дейност с развързани ръце. Но не вярвам особено в това."

Рейтерович смята, че един от възможните мотиви за появата на материала може да е опитът да се отвърне на информационните атаки срещу бившия главнокомандващ, отправяни напоследък в украински публикации в Телеграм. "В различни анонимни канали, свързвани с властите, се появиха доста мръсни неща по адрес на Залужни. И то без конкретни факти – само тролене и нападки."

Според политолога в този контекст публикацията би могла да представлява начин за Залужни публично да обясни своята позицията относно контранастъплението и причините за неуспехите, без да се съобщава нова информация.

Символичен контекст заради годишнината от войната?

Друг възможен аспект, назован пред ДВ от експертите, е годишнината от началото на войната. Имайки предвид това, статията с изявленията на Залужни може да е не толкова политически манифест, колкото опит за представянето на неговата версия за събитията в исторически контекст или просто анализ на събития от тези четири години война.

Политологът Николай Давидюк казва, че публикацията трябва да се разглежда именно в призмата на ретроспективата на четирите години война, а не като начало на избирателен маратон. "Всички помнят какво е било и как е било. Ако това беше изборен старт, той щеше да изглежда другояче. Избирателната кампания се състои от билбордове, щабове и екипи, а не от спомени за миналото", обяснява експертът пред ДВ.

Автор: Лилия Ржеутская


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Айде

    33 2 Отговор
    предизборната кампания започна - Буданов, Зеленски или Залужний.

    14:50 21.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И ДВАМАТА СА

    24 6 Отговор
    МУШИКИ. Прояждат всичко от вътре и после проведеното пада. Уж разследван корупционен а днес посланик в Англия. ЗНАМ МНОГО НО ЩЕ ГО ЗАПАЗЯ ЗА СЕБЕ СИ.

    14:54 21.02.2026

  • 6 Мишел

    6 22 Отговор
    24/7 мушат кремарките в блатата от 2022, а те неса се карат,

    14:54 21.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ганя Путинофила

    10 33 Отговор
    Жужето в кремъл няма конкуренция!

    14:54 21.02.2026

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    11 25 Отговор
    Киев за два дня 1 милион сандака с вата, йойхохо
    И бутилка самагон, йохохоо❗❗

    Коментиран от #72

    14:54 21.02.2026

  • 10 Механик

    9 30 Отговор
    Гладните копеюки и пияните им господари трябва да са в чувал.

    14:55 21.02.2026

  • 11 Вярно е,

    9 22 Отговор

    До коментар #3 от "Братушките да се молят":

    че за Русия, Зеленски е по приемлив, другите двама са върли ястреби.

    14:55 21.02.2026

  • 12 Атина Палада

    9 23 Отговор
    Блатарите примитивни нямат спечелена война без.помоща на Запада.

    Коментиран от #19

    14:56 21.02.2026

  • 13 Путин вчера съобщи

    8 23 Отговор
    че мобилизира нови 2 000 000 Груз 200!

    Коментиран от #16

    14:56 21.02.2026

  • 14 Моряка

    8 22 Отговор
    От втарая само леш и скрап.

    14:56 21.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гоорил

    7 24 Отговор

    До коментар #13 от "Путин вчера съобщи":

    защо бункерното се моли за аскер на корееца, къде са останалите блатни орди!

    14:57 21.02.2026

  • 17 Стенли

    8 25 Отговор
    За 300 долара.блатара отива да си остави костите в Украина, до къде ги докара бункерното

    14:58 21.02.2026

  • 18 Ха-ха

    7 30 Отговор

    До коментар #2 от "Защото зелето е":

    Путин е болен и дрогиран с лекарства, не е виждан от 05.02. Зелето обикаля като луд по света и у нас, не се спира.!

    Коментиран от #25

    14:58 21.02.2026

  • 19 А като тръгнат русняците

    8 24 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    срещу колективния Запад, губят Черноморския си флот. Изцяло.
    За справка - 1850 г.

    14:59 21.02.2026

  • 20 az СВО Победа 80

    8 24 Отговор
    Над милион блатара при кабзон, още по три в колички без крайници.

    Коментиран от #22

    14:59 21.02.2026

  • 21 Многоходовото

    7 25 Отговор

    До коментар #15 от "Мдааа":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    14:59 21.02.2026

  • 22 Европеец

    6 23 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа 80":

    Пияните вдовици ще народят нови, внасят талибани и индуси за разплот.

    14:59 21.02.2026

  • 23 Последния Софиянец

    5 25 Отговор
    Чакалите Украина станаха по 100 кила от блатната леш, а онова с ботокса се крие по дупките и фулира памперса!

    15:00 21.02.2026

  • 24 Пич

    27 5 Отговор
    Проста работа, но не е за прости хора! Залужни е ьадействан от когото трябва, за да притесни Зелю, и Зелю да слушка и да изпълнява. Ако е от ЦРУ - да се предава както каже Тръмп! Ако е от МИ -6 , да не се предава, и да трепат и последния украинец!!! Иначе показват на Зелю, че е разходен материал!!!

    Коментиран от #31

    15:00 21.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 БОЛШЕВИК

    6 18 Отговор
    Блатарите воюват за унитази, тостери и самовари, в блатата имат само дупки до оградите заградени с дъски от палета.

    Коментиран от #56

    15:01 21.02.2026

  • 27 Пич

    7 18 Отговор
    Получих призовка да ходя да събирам руска кайма в окопите на Купянск.Ще ходя ама друг път.

    15:02 21.02.2026

  • 28 А Медведев

    5 15 Отговор
    мълчи...

    15:04 21.02.2026

  • 29 аман с ваште

    12 2 Отговор
    глупости

    кат се изпотрепат тогава ни цъкайте

    15:05 21.02.2026

  • 30 Путин

    16 4 Отговор
    велик полководец!

    Коментиран от #32, #34, #53

    15:05 21.02.2026

  • 31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    3 16 Отговор

    До коментар #24 от "Пич":

    Важното е, че пълни камази и вагони с грузя 200 вървят за блатата нон стоп, а вие си ревете на умрело по бунищата, друго не ви остава❗❗

    15:07 21.02.2026

  • 32 Последния Софиянец

    4 14 Отговор

    До коментар #30 от "Путин":

    Така е, никой преди него не успя за загрузи толкова вата без да превземе град за 4 тодини!

    15:09 21.02.2026

  • 33 ....

    5 13 Отговор
    Не е лоша идея КБуданов Президент...

    15:10 21.02.2026

  • 34 Многоходовото

    5 15 Отговор

    До коментар #30 от "Путин":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    Коментиран от #35

    15:11 21.02.2026

  • 35 И най - вече

    9 4 Отговор

    До коментар #34 от "Многоходовото":

    унищожи 494.

    Коментиран от #39

    15:13 21.02.2026

  • 36 Шопо

    1 18 Отговор
    С помощ от България Зеленски може да победи проссия.

    Коментиран от #41

    15:13 21.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Партия "Петрохан"

    12 5 Отговор
    Ние сега зад кого сме- Зеленото или Заложник? За кого да викаме, стискаме палци и събираме пари?

    15:15 21.02.2026

  • 39 Многоходовото

    4 14 Отговор

    До коментар #35 от "И най - вече":

    градинско джудже Хаяско унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия-404.

    15:16 21.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ние помагаме

    3 13 Отговор

    До коментар #36 от "Шопо":

    според възможностите си.
    Това се нарича държавен морал.

    15:19 21.02.2026

  • 42 Точно попадение 😯

    5 16 Отговор
    "Фламинго" удари завод в Русия, където се произвеждат "Искандерс"При в ранните часове на нощта на 21 февруари е ударен АД "Воткин растение" в град Воткинск, Удмуртия. Както отбелязва обществеността, компанията произвежда ракети "Искандер-М", "Топол-М" и "Орешник". Разстоянието от Воткинск до границата с Украйна е около 1400 километра.

    15:22 21.02.2026

  • 43 А защо тази тема

    12 4 Отговор
    е толкова важна за DW ???

    15:23 21.02.2026

  • 44 Точно попадение👍

    5 15 Отговор
    Удар по GPP на Нафтогир в района на Самар: снимки на НАСА потвърдиха огромен пожар, газопреработвателния блок на Самара "Роснефт". Данните за нападението бяха потвърдени от губернатора на Самарска област Вячеслав Федоришчев. "Тази вечер врагът (Украйна) порази два големи индустриални обекта в региона".

    15:27 21.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 пиночет

    15 3 Отговор
    Абе Залужни ,Зеленски ,Умеров,всичка са за пускане от хеликоптера без парашут !

    Коментиран от #86

    15:28 21.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 мдааа

    17 3 Отговор
    Руските въоръжени сили удариха пускови установки „Фламинго“ и унищожиха реактивна система за залпов огън HIMARS.
    Министерството на отбраната съобщи, че са повредени и украинските транспортни и енергийни инфраструктурни съоръжения, използвани от украинските въоръжени сили, както и места за сглобяване, съхранение и предполетна подготовка на безпилотни летателни апарати с голям обсег.

    Коментиран от #51, #52

    15:36 21.02.2026

  • 49 Лука

    4 11 Отговор

    До коментар #3 от "Братушките да се молят":

    Братушки няма от както болшевиките избиха царската фамилия заедно с децата .

    Коментиран от #84

    15:37 21.02.2026

  • 50 Х аха ха ха

    2 12 Отговор
    Искам Залужни президент! Тогава антисемитите ще млъкнат. Залужни ще влезе в Кремъл на бял кон или Арбамс. Махайте Зеления. Залужни президент!

    15:42 21.02.2026

  • 51 Фалшива

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "мдааа":

    новина от RT.

    Коментиран от #80

    15:44 21.02.2026

  • 52 Ха ха ха ха

    5 13 Отговор

    До коментар #48 от "мдааа":

    До сега руснаците унищожиха 200 броя HIMARS от 25 дадени на Украйна. Общо 600 броя са произведени и 500 са на въоръжение в САЩ.

    Явно руснаците унищожават здраво гумено-талашитени макети за по 500 гривни.

    Коментиран от #64

    15:44 21.02.2026

  • 53 Лука

    0 6 Отговор

    До коментар #30 от "Путин":

    Дали путин е велик колкото хитлер ?

    15:45 21.02.2026

  • 54 Бригаден генерал Дин

    12 2 Отговор
    РФ осигурява плътност на огъня 20 балистични ракети на нощ. Те могат да бъдат и с 50000 тона тротилов еквивалент ИЛИ ОБЩО МИЛИОН ТОНА. Само с един замах Владимир Владимирович Путин може напълно да унищожи всички градове в които са дислоцирани бандеровци ЗА ЕДНА НОЩ. Защо не го прави знае само Генералния щаб на РФ. Значи не е нужно и победа е възможна без ЯО.

    Коментиран от #55, #59

    15:47 21.02.2026

  • 55 Механик

    2 8 Отговор

    До коментар #54 от "Бригаден генерал Дин":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    15:51 21.02.2026

  • 56 Блатарите лека-полека

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "БОЛШЕВИК":

    напредват а хувнярите като теб то худат под вода.

    15:51 21.02.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 7 Отговор

    До коментар #54 от "Бригаден генерал Дин":

    Слез на земята огледай се ,4 години рашистите не превземат това което искат . По добре гледай олимпиадата !

    Коментиран от #61, #70, #88

    15:57 21.02.2026

  • 60 козляците са прости

    9 2 Отговор

    До коментар #57 от "Лука":

    И по цял ден реват за две банички .

    16:00 21.02.2026

  • 61 западняците искат да ограбят Русия

    9 1 Отговор

    До коментар #59 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Ама пет години стагнация и глътнаха вода .

    16:01 21.02.2026

  • 62 Макс Глебов

    8 1 Отговор
    Много ми е интересно, каква ще бъде риториката в България и Европа след масиран ядрен удар по западна крайна. Обръщането на палачинката е наложително, но ТЕ още не са го разбрали, както българските фашаги преди 9 септември 1944 година. Който разбрал, разбрал. Който не е разбрал, острова да Белене си е на мястото.

    16:01 21.02.2026

  • 63 Съвет

    10 1 Отговор
    Панелените фашаги щом ореваха сайта значи смъркача е пътник … и да разгледате подробно мусея на натЮвскиъе оръжия в Москва хихи

    16:01 21.02.2026

  • 64 ха ха ха ....

    9 2 Отговор

    До коментар #52 от "Ха ха ха ха":

    До сега укрите унищожиха 200 рафинерии в Русия , от 61 съществуващи .

    16:03 21.02.2026

  • 65 Коста

    10 1 Отговор
    Има новини за закъсали коли, тирове, че дори Камион от конвой на натювска армия закъсал в снега преди Дунав мост, те тук закъсали, камо ли на фронта Явно са тръгнали за Украйна, ама там е далеч по-трагично, много сняг и студ.

    16:05 21.02.2026

  • 66 читател

    11 2 Отговор
    За 24 февруари, трябва да подготвите статия за това, че се навършават 4 години откакто Путин разби на пух и прах МЕДИЦИНСКИЯ ФАШИЗЪМ, и премахна Ковид истерията за която всички грамотни видяхме в досиетата на Епстийн, че е разработвана още от 2017 година от Бил Гейтс и дедо шорош . В последствие компютърният ѝ модел ни беше натресен без никаква жалост.

    16:07 21.02.2026

  • 67 Залужни

    2 2 Отговор
    Президент.

    16:13 21.02.2026

  • 68 Защото...

    7 1 Отговор
    Два милиона безвъзвратни загуби, понесени от ВСУ — немското издание Deutsche Welle

    „Немското издание DW, позовавайки се на свои източници, публикува данни, според които загубите на украинските въоръжени сили могат да достигнат до два милиона души.
    Освен това DW съобщава за 1,5 милиона идентифицирани загинали военнослужещи.

    Коментиран от #75

    16:14 21.02.2026

  • 69 Запознат

    7 1 Отговор
    Плъховете от киевската хунта взеха сами да се самоизяждат

    16:16 21.02.2026

  • 70 Зевзек

    9 2 Отговор

    До коментар #59 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    "4 години рашистите не превземат това което искат"

    Ти от къде знаеш какво искат - Путин лично ли те информира.

    Пък "рашистите" даже и не са си мечтали да попилеят НАТО и да фалират ЕС ама и това им се получи.

    16:20 21.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Ама

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    дойчезеле друго изкара - 1.5 милиона чувала с укристанци и 500 хиляди изчезнали ...

    Коментиран от #76

    16:31 21.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Фалшицирана

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Защото...":

    новина на DW -10.

    16:38 21.02.2026

  • 76 Фалшифицирана

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Ама":

    новина на DW- 12

    16:39 21.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #71 от "Град Козлодуй":

    от тебе само тор става

    16:41 21.02.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "Фалшива":

    Два милиона безвъзвратни загуби, понесени от ВСУ — немското издание Deutsche Welle

    „Немското издание DW, позовавайки се на свои източници, публикува данни, според които загубите на украинските въоръжени сили могат да достигнат до два милиона души.
    Освен това DW съобщава за 1,5 милиона идентифицирани загинали военнослужещи.

    16:46 21.02.2026

  • 81 Хихихи

    3 0 Отговор
    Сумарните загуби на ВСУ превишиха 1,7 милиона души, пише Military Watch Magazine. Ужасът пред тези цифри остава един от катализаторите на новата вълна на дезертьорство - подлежащите на мобилизация са готови на всичко, само за да избегнат отиването на фронта. Според сведенията избягалиге от бойното поле вече са над 400 000

    16:48 21.02.2026

  • 82 Механик

    4 0 Отговор
    Абе, как мислите ?! Ако Залужния надъни една глава на зеления пигмей, дали последния ще пусне "топла водичка" е анцуга?

    16:50 21.02.2026

  • 83 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    могу яко начи.. От европа нема кинти, от Америка нема оръжие, вътре в Украйна не го щат дори своите, ама не губят на фронта в никакъв случай. Пахахахахаха

    16:50 21.02.2026

  • 84 Жълтопаветен канибал

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Лука":

    Няма няма, ама на Парижката мирна конференция само Русия/Сталин се застъпва за нас, иначе България щеше да е с размерите на Княжеството!

    Коментиран от #87

    16:59 21.02.2026

  • 85 анонимен

    2 0 Отговор
    А, тази информация трябва да интересува българите защото....? Пет пари не давам за Залужни, нито за Зеленски. За последния отварям страницата само за да видя с колко пари ще ощави България или не дай Боже с наши войници.

    17:07 21.02.2026

  • 86 Това е безспорен

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "пиночет":

    ФАКТ

    17:11 21.02.2026

  • 87 Лука

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "Жълтопаветен канибал":

    Същият този сталин смени народността на българите от юго западна българия и чрез дейците на бкп ги направиха македонци !

    17:12 21.02.2026

  • 88 Бай Ганьо

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Хубавото е че нашите усръински братя от двата стола седнаха пак на средния..........
    На Руския !!!

    17:14 21.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

