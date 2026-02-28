Новини
България »
София »
Войната в Близкия изток: Wizz Air преустановява всички свои полети от и до Израел, Дубай, Абу Даби и Аман

Войната в Близкия изток: Wizz Air преустановява всички свои полети от и до Израел, Дубай, Абу Даби и Аман

28 Февруари, 2026 13:12 357 2

  • wizz air-
  • полети-
  • израел-
  • дубай-
  • абу даби-
  • аман-
  • оае-
  • йордания-
  • близък изток

Мярката влиза в сила незабавно и ще продължи до 7 март включително

Войната в Близкия изток: Wizz Air преустановява всички свои полети от и до Израел, Дубай, Абу Даби и Аман - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Wizz Air потвърждава, че във връзка с последната ескалация на ситуацията със сигурността в Иран, авиокомпанията преустановява всички свои полети от и до Израел, Дубай, Абу Даби и Аман. Мярката влиза в сила незабавно и ще продължи до 7 март включително.

Това се посочва в официална позиция на авиокомпанията.

Авиокомпанията следи отблизо развитието на събитията и поддържа постоянен контакт с местните и международните власти, агенциите за авиационна безопасност, органите за сигурност и съответните правителствени институции. Оперативните решения ще бъдат подлагани на постоянен анализ, като полетното разписание може да бъде допълнително коригирано в зависимост от развитието на ситуацията.

Безопасността и сигурността на нашите пътници, екипаж и флотилия остава най-висок приоритет за Wizz Air. Осъзнаваме евентуалното неудобство, което тези промени могат да причинят, и благодарим на нашите пътници за проявеното разбиране. Пътниците със засегнати резервации ще бъдат потърсени директно и ще получат подробна информация относно възможните опции пред тях.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 джаба блеефски

    0 0 Отговор
    искам в дубай но ся там гърмят ракети

    13:14 28.02.2026

  • 2 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Що, бе, нека си летът.

    13:16 28.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове