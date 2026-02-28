„Свещеният“ B58 намери мястото си в най-необикновеното BMW

В продължение на години BMW i8 беше атракция в автомобилния свят, ниско разположено купе от въглеродни влакна със силует на суперкола, но с трицилиндров двигател на Mini Cooper. Макар че оригиналната 362-конна хибридна конфигурация беше чудо на ефективността през 2014 година, тя никога не задоволи напълно феновете на „M Power“. Сега, YouTube каналът на Trevor Elam официално извършва нещото, което феновете изискват от десетилетие, а именно изваждане на хибридния хардуер, за да се направи място на легендарния 3,0-литров B58 шестцилиндров двигател.

Последните публикации на Елам показват трудоемкия процес на изваждане на сложната LifeDrive архитектура на i8. Тъй като i8 никога не е бил проектиран за надлъжен шестцилиндров двигател, проектът изисква пълно препроектиране на колата. Огромният високоволтов акумулатор, който се намира в централния тунел, е бил изхвърлен, създавайки буквално „издълбана” карбонова вана, в която скоро ще се помещават специално изработен тунел за трансмисията и кардан.

Донорското сърце за този проект е B58, изваден от BMW 340i xDrive от 2017 година. В стандартната си форма този турбокомпресор с шест цилиндъра в ред произвежда завидните 326 конски сили, но Елам не се интересува от стандартните показатели. С планирана конверсия с един турбокомпресор и подсилени вътрешни части, целта е 700 конски сили (515 kW) почти двойно повече от мощността на оригиналната хибридна система.

В радикално отклонение от разположението на двигателя в средата на задната част на i8, Елам монтира B58 отпред, където се намира електрическият мотор в серийния модел. За да се запази някакъв на баланс, двигателят се измества колкото е възможно по-назад към противопожарната преграда, като по този начин се създава гранд турер с предно-среден двигател.

Тъй като i8 използва алуминиева подрама, прикрепена към клетка от въглеродни влакна, Елам изработва изцяло нови подрами, за да се справи с огромния въртящ момент и теглото на шестцилиндровия двигател. Най-големият въпрос, който виси над тази конструкция, е управляемостта. Оригиналният i8 е лек (около 1535 кг) с нисък център на тежестта. Замяната на компактния 1,5-литров трицилиндров двигател и електрическите мотори с тежкия B58 и механична задвижваща система с задвижване на всички колела или задно задвижване неизбежно ще премести тежестта напред. Широката колея и карбоновата конструкция на i8 обаче осигуряват уникално твърда основа, която теоретично би трябвало да понесе допълнителните 700 к.с., ако геометрията на окачването може да бъде пренастроена.