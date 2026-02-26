Новини
Свят »
САЩ »
Съветници на Тръмп искат Израел първи да атакува Иран

Съветници на Тръмп искат Израел първи да атакува Иран

26 Февруари, 2026 08:46 1 686 25

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • ормузки проток-
  • аятолах али хаменей-
  • доналд тръмп

Мащабът на евентуална американска военна кампания остава неясен, като се цитират опасения, че изчерпването на американските боеприпаси може да насърчи Китай да опита да нападне Тайван, а по-мащабна офанзива увеличава вероятността от жертви

Съветници на Тръмп искат Израел първи да атакува Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Старшите съветници на президента Доналд Тръмп предпочитат Израел да атакува Иран, преди САЩ да започнат с ударите срещу Ислямската република, според Politico.

Позовавайки се на двама души, запознати с дискусиите, новинарският сайт твърди, че анонимни представители на администрацията смятат, че израелски удар би довел до ответни действия от страна на Иран, което би помогнало за набирането на подкрепа сред американската общественост за военна офанзива на САЩ.

"В администрацията и около нея се смята, че политическият ход би бил много по-добър, ако израелците атакуват първи и сами, а иранците да отвърнат на удара, давайки ни повече основания да предприемем действия", казва един от източниците, цитирани в доклада.

И двата източника споделят пред Politico, че съвместна операция на САЩ и Израел би била възможен вариант за действие, независимо дали Израел нанесе първия удар, като единият от тях казва, че макар преговорите с иранците да са сериозни, най-близките до Тръмп смятат, че "ще ги бомбардираме".

Докладът посочва, че мащабът на евентуална американска военна кампания остава неясен, като се цитират опасения, че изчерпването на американските боеприпаси може да насърчи Китай да опита да нападне Тайван, а по-мащабна офанзива увеличава вероятността от жертви.

"Ако става дума за атака с мащаб, който може да доведе до смяна на режима, Иран най-вероятно ще отвърне с всичко, с което разполага.

Имаме много активи в региона и всеки един от тях е потенциална цел", казва един от източниците.

"А те не са под защитата на "Железния купол". Така че вероятността от американски жертви е голяма. А това носи много политически риск", отбеляза експертът.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    25 2 Отговор
    Войната е най голямото зло на човечеството.

    08:51 26.02.2026

  • 2 най-добре

    25 1 Отговор
    тръмпи да си седне на ду..о и да се бори за нобелова награда за мир!

    08:51 26.02.2026

  • 3 честен ционист

    22 1 Отговор
    Който и пръв да атакува, накрая го отнасят пудели като Ганчо.

    08:52 26.02.2026

  • 4 име

    29 2 Отговор
    Само една еврейска държава е просъществувала повече от 80г и отново в осмото десетилетие са се забелязвали признаците на разпада. Езраел е в осмото си десетилетие и по този повод, преди 3г Хитлеряху каза, че се надява Израел да съществува много повече от 80г. А както всички знаем, включително и най-болните ционисти, Хитлеряху никога не казва истината...

    08:53 26.02.2026

  • 5 Всъщност

    17 1 Отговор
    Ционите не биха умували дълго дали да се хвърлят в схватка срещу последното огнище на съпротива в Близкия Изток, осбено когато са поддържани тилно от САЩ

    08:54 26.02.2026

  • 6 Не и не

    26 1 Отговор
    Рижият клуон не го слуша главата. Ще нападне иначе излиза, че е слаб, а това, този нарцис не може да приеме.

    08:55 26.02.2026

  • 7 дайте да дадем

    38 2 Отговор
    А от какъв зор ще нападат Иран? Да не би да им дължи нещо? Каква власт има там и какво мислят иранците за нея си е тяхна работа! Не може всяка държава да бъде нападана защото не е послушна на Великите господари! Не навсякъде управляват подлоги, като нашите!

    08:57 26.02.2026

  • 8 Пич

    19 2 Отговор
    Да, ама...... Тук съюзник е й Северна Корея !!! А Ким е леко луд...

    09:05 26.02.2026

  • 9 А Путин где?

    6 18 Отговор
    Защо не се притече на помощ?

    09:05 26.02.2026

  • 10 Сталин

    25 1 Отговор
    "Моята основна теза е че евреите са криминална банда,и че евреите напълно контролират САЩ и евреите използват САЩ като средство да завладеят света."

    - Боби Фишер

    09:09 26.02.2026

  • 11 Сталин

    23 1 Отговор
    "Ако някой е атакуван от евреите,това е сигурен знак за добродетелта на този човек.Този който не е преследван от евреите и който е награждаван от тях е безполезен и опасен."

    -Йозеф Паул Гьобелс

    09:10 26.02.2026

  • 12 Сталин

    17 1 Отговор
    "Човечеството ще потъне във вечна тъмнина и ще изпадне в тъпо и примитивно състояние ,ако евреите спечелят тази война."

    Д-р.Йозеф Гьобелс

    09:11 26.02.2026

  • 13 хъхъ

    16 1 Отговор
    Да атакуват. Явно не са си научили урока от 12-дневната война.

    09:11 26.02.2026

  • 14 Сталин

    16 1 Отговор
    " Вие трябва да разберете ,че водещите Болшевики които превзеха Русия,не бяха Руснаци.Те мразеха Руснаците.Те мразеха християните.Водени от етническа омраза те измъчваха и избиваха милиони Руснаци без частица от човешко разкаяние.Евреийския Болшевизъм извърши най голямото човешко клане на всички времена.Факта че по голяма част от света е в неведение и невежество за това огромно престъпление е доказателство че световните медии са в ръцете на извършителите."

    АЛЕКСАНДЪР СОЛЖЕНИЦИН

    09:12 26.02.2026

  • 15 Факти

    17 1 Отговор
    Израел са убийци

    09:12 26.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ей сега козяшките мажоретки

    10 2 Отговор
    Пак да питат защо арабите с петрола си вдигнали стандарта , а Руснаците произвеждали оръжие ?!
    Ей за това !

    09:16 26.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Докато САЩ се намеси обаче

    9 1 Отговор
    какво ли ще остане от Израел!

    09:19 26.02.2026

  • 20 Цък

    13 1 Отговор
    Написах преди дни САЩ няма да нападне директно Иран. Един ударен самолетоносач и една военна концепция за милиарди и символ на величието и моща на САЩ отиват в коша.

    09:20 26.02.2026

  • 21 тези двамата са угодчий

    0 1 Отговор
    гледат да угодят на тръмпи и изрел . затова и искат да се изявяват всеки ден . мирът не носи облаги . и в африка е така . за да приберат повече власт е нужно да се задействат .

    09:26 26.02.2026

  • 22 стоян георгиев

    7 2 Отговор
    Смелия американски войник винаги се крие зад Израел.

    09:28 26.02.2026

  • 23 Името на самолетоносача

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "А къде е новината, че единия кораб":

    със задръстената канализация е "Дж. Буш". Придужаващите го обслужващи по-малки кораби са го последвали!
    Но пък номера е страхотен!

    09:32 26.02.2026

  • 24 УдоМача

    1 0 Отговор
    Старшите съветници явно предпочитат на мястото на израел да остане една разорана нива...

    10:30 26.02.2026

  • 25 Жбръц

    1 1 Отговор
    Да нападат,ако им стиска на богоизбраните.Но дали са забравили,какво им се случи,за няма две седмици,когато супер- дупер купола им, се превърна в швейцарско сирене ,а цели тълпи виеха на улицата.Спри се иран,моля те спри! Имаше достатъчно клипове.Сами,без участието на щатите са нула.Нищо че надуват бузи.Затова казват: Ако ни нападнат!? Да се пробват те,нали са богоизбрани? Няма съвременно ПВО,което да издържи на масирани удари от стотици тежки ракетни системи, когато защитаваната територия е с размер на израел.Персиеца директно им декларира,че ако те нападнат,ще последва удар от над 2 хиляди ,балистични ракети,който вече са насочени към стратегическите им обекти.

    10:37 26.02.2026