Израел обяви извънредно положение! Армията предупреждава за нови ирански атаки с ракети и дронове

Израел обяви извънредно положение! Армията предупреждава за нови ирански атаки с ракети и дронове

28 Февруари, 2026 14:56, обновена 28 Февруари, 2026 16:21

Говорителят заяви, че военните са подготвени за различни сценарии по отношение на защитата на границите и евентуални атаки срещу Израел от страна на съюзниците на Иран

Израел обяви извънредно положение! Армията предупреждава за нови ирански атаки с ракети и дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Иран е изстрелял от тази сутрин по Израел 125 ракети, 35 от които са достигнали Израел, съобщи израелският интернет портал Walla. Засега няма повече подробности, пише БТА.

По-рано израелската хуманитарна организация "Маген Давид Адом" съобщи, цитирана от Франс прес, за един ранен човек в северната част на страната вследствие на иранския ракетен обстрел.

Израелската армия след това обяви, че изстреляни от Иран ракети са паднали на няколко места в страната.

Израел забрани публичните събирания, затвори училищата и работните помещения и прехвърли болнични пациенти в подземни съоръжения днес заради ответните ирански удари по страната в отговор на израелско-американска операция срещу иранската територия, предаде Ройтерс.

Министърът на отбраната Израел Кац обяви извънредно положение в цялата страна, предупреждавайки обществеността за нови ирански атаки с ракети и дронове. Армията нареди на гражданите да следват указанията за поведение при извънредни ситуации. Силите за отбрана обявиха, че десетки хиляди резервисти ще получат призовки. Целта е и укрепване на сухопътните граници.

Полицията призова да се избягват пътувания, които не са спешни, за да се позволи на превозните средства за сигурност и спешна помощ да се движат свободно.

Усещайки се защитени от усъвършенстваната система за противовъздушна отбрана, някои израелци отидоха на плажа в Тел Авив в събота преди "първата иранска реакция“, като заявиха, че се чувстват в безопасност и подкрепят операцията срещу Иран, се описва в репортаж на Ройтерс.

"Крайно време беше“, каза Шира Дорани, докато се разхождаше по средиземноморската крайбрежна алея на Тел Авив. На плажа 43-годишната Маян Елиаси заяви, че израелските удари срещу Иран са били необходими, "за да се докаже, че сме силни“. "Не се страхуваме и сме тук, за да защитим земята си“, посочи тя.

Тел Авив, където се намират няколко военни обекта, бе подложен на редица ирански удари по време на 12-дневната война миналата година, припомня Ройтерс.

В Йерусалим хора бяха видени да бързат да се запасят с храна и да теглят пари, докато отекваха експлозии от изстрелваните от противовъздушната отбрана прехващачи на ракети, посочва Ройтерс.

Израел ще прати призовки на около 70 000 резервисти, предимно специалисти по противовъздушна отбрана, заяви днес военен говорител, цитиран от ДПА.

"Ще има и силно присъствие по нашите граници", каза говорителят пред журналисти.

Израел започна днес съвместна военна операция със САЩ, нанасяйки удари по Иран.

Говорителят заяви, че военните са подготвени за "различни сценарии" по отношение на защитата на границите и евентуални атаки срещу Израел от страна на съюзниците на Иран.

На въпрос колко ще продължи мобилизацията и разполагането на израелски военнослужещи той отговори: "Докогато е необходимо."

Говорителят каза, че Иран досега е изстрелял десетки ракети по Израел, "но не е имало сериозни попадения".

Що се отнася до израелските атаки срещу Иран, той посочи: "Отначало ударите ни бяха насочени към цели, имащи връзка с нашата свобода на действие." Други удари са били "по обекти от голямо значение, както и по участници в плана за "унищожаване на Израел", допълни той, отказвайки да предостави подробности.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БоюЦиганина

    31 6 Отговор
    В бункера под зайчарника съм. Взех и зайчетата при мен, че не се знае знае ли се.

    Коментиран от #18, #19

    14:58 28.02.2026

  • 2 Пич

    43 2 Отговор
    Хм....... Всъщност много е интересно, кой пръв ще свърши ракетите...?!

    Коментиран от #9, #26

    14:58 28.02.2026

  • 3 урко

    63 6 Отговор
    Иран е изстрелял 125 ракети, Израел е прихванал 353 от тях, украинска информация)))

    14:58 28.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    51 1 Отговор
    Не е учудващо, че мълчат,защото нищо не зависи от тях, но въпреки това, ще се съберат отново на конференция да обсъдят ситуацията 😆

    Коментиран от #49

    14:59 28.02.2026

  • 6 Аятолаха

    33 3 Отговор
    За вас ще има още от сърце.и за големия шейтан имаме тъй онуй

    14:59 28.02.2026

  • 7 От кого се е учил Хитлер?

    43 3 Отговор
    Хитлер се е учил от юдео-сатанистите и от юдео-ционистите.

    Прилагал е наученото от тях.

    Все пак юдео-сатанистите са първенци в света по геноцид и злорадство!

    Самият юдео-сатанист и ционист Нетаняху (който се спасява от израелското гражданско правосъдие чрез войни) заяви, че следва древен еврейски закон, за "легитимира" в очите са юдео-сатанистите избиването на палестинските деца и жени в Ивицата Газа.

    Юдео-сатанистите си имат празник на злорадството и тази година ще злорадстват на втори и на трети март (02.03 и 03.03.2026 г.), когато по лунния им календар се пада теният празник на злорадството - Пурим.

    Разбрахте ли сега, защо ИИ предрече, че агресията срещу мирната държава Иран ще бъде не-по-късно от 01.03.2026 г.!?

    Самият ИИ е юдео-сатанински творение в своята основа.

    Коментиран от #74

    14:59 28.02.2026

  • 8 хехе

    44 3 Отговор
    май железния купол малце е ръждясал.

    Коментиран от #16

    15:00 28.02.2026

  • 9 урко

    44 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Няма проблем, кака Дрисула ще отпусне 300 милиарда на Израел, ако случайно закъсат, ние и децата ни ще плащаме, докато сме живи

    Коментиран от #39, #57

    15:00 28.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тръмп, Путин и Си

    3 31 Отговор
    се разбраха за зоните на влияние.

    Европа от Гибралтар до Каспийско море остава към САЩ И НАТО.

    ТРЪМП директно каза, ЧЕ САЩ ЗАЩИТАВАТ СЪЮЗНИЦИТЕ СИ!

    Коментиран от #24

    15:00 28.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хайо

    36 2 Отговор
    И евреите почнаха като украинците .Има доста ударени сгради в Израел

    15:04 28.02.2026

  • 16 хихихи

    25 0 Отговор

    До коментар #8 от "хехе":

    оно си е тенекиен гевгир

    15:05 28.02.2026

  • 17 Тити на Кака

    41 4 Отговор
    30% от иранските ракети са пробили Купола още при първата стрелба?
    Уаууууу.....кофти новина....
    Лани, в началото пробивите бяха 5-7%, а когато през втората седмица израелското ПВО започна да се задъхва поради недостиг на ракети и стойностите наближиха 50% всички бяха обхванати от внезапен порив към миролюбие...
    Да видим, да видим....

    Коментиран от #23, #69

    15:06 28.02.2026

  • 18 Мдаа

    7 32 Отговор

    До коментар #1 от "БоюЦиганина":

    Явно Путин се страхува от САЩ и ще оказва подкрепа на Иран от зайчарника под Кремъл :))))

    15:06 28.02.2026

  • 19 путин от бункера

    7 30 Отговор

    До коментар #1 от "БоюЦиганина":

    Аз когато ви говорех ,че няма по сигурно място от бункера ,вие ми се смеехте

    15:06 28.02.2026

  • 20 От военна

    36 2 Отговор
    Гледна точка, ако Иран може в продължение на 10 дни всеки ден да изстрелва по 125 ракети с Израел е свършено , защото има прекалено малка територия. Ама ще видим, кой на какво е способен.

    Коментиран от #54

    15:06 28.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 цирк московски

    4 20 Отговор

    До коментар #17 от "Тити на Кака":

    И 100% от руското ПВО бе може да види нищо в небето 😀

    15:09 28.02.2026

  • 24 Тръмп

    7 20 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмп, Путин и Си":

    така цапардоса Русия с бухалката, че ги върна в 19 век. Китай се радва, че Русия е бедна и слаба и ще разграбва каквото може на безценица.

    15:09 28.02.2026

  • 25 изстреляни от Иран

    23 3 Отговор
    ракети са донесли подъръци с уран на няколко места в ционисткият коптор. От утре евреите и ще светят в тъмното

    15:09 28.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хаген Дас

    25 3 Отговор
    Очаква ви вълнуваща нощ с много фойерверки, пак ще има реване,, извинявайте Иран искаме мир’’ помните ли го от юни!

    15:10 28.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 обикновен центаджия

    18 1 Отговор
    ние сега за кого викаме - за жертвата или за агресора?

    Коментиран от #70

    15:12 28.02.2026

  • 31 Али

    4 18 Отговор
    Здравейте путинисти и вие иранисти!

    15:13 28.02.2026

  • 32 Варненец

    26 2 Отговор
    Тръмпака ще си събере ръждивите корита, Откаченяху ще се скрие някъде за 3 месеца, а мисирките им пак ще разпространяват пропагандата, че целите са изпълнени 😂😂😂

    Браво на иранците!

    15:13 28.02.2026

  • 33 Спокойно

    16 3 Отговор
    Иран имат ц-400 и ц-500.

    Коментиран от #36

    15:15 28.02.2026

  • 34 Деветдесет

    9 1 Отговор
    къде са изпадали?

    15:18 28.02.2026

  • 35 Убиеца нетаняху

    14 1 Отговор
    Напълни гащите със кафяво във бункера си стои и се ослушва за нови взривове !!!!! Изпращайте помощ със перилни препарати за нетаняху !!!!!

    Коментиран от #48

    15:18 28.02.2026

  • 36 хххх

    2 15 Отговор

    До коментар #33 от "Спокойно":

    c500 нямат ,а c400 е абсолютно неефективно и не може да види нищо в небето ,камо ли да го прехване

    15:19 28.02.2026

  • 37 Докато Израел не изчезне от картата

    19 2 Отговор
    На света , няма да настъпи мир във близкия изток !!!!!

    Коментиран от #45

    15:19 28.02.2026

  • 38 ЦРУ

    15 1 Отговор
    Ха,ха,лъжата я имат като поздрав
    В Техеран е "ударено "девическо училище.Жертвите са предимно деца.Никакви воени обекти не са били засегнати.Целта е била да се всее паника и уплаха сред населението на столицата им.А в Израел са пострадали воени и се налага допълнителна мобилизация на още 70 000 резервисти,израелци служили във противовъздушната отбрана.
    Който е лужил в армия,знае какво означава това.Дефакто съществен пробив в противовъздушната отбрана.
    Ако Иран продължи с ракетите и с Шахедите,тия 70 000ще фсдът фира за седмица.Но за сега нямат намерение и разчитат на благоразумието на Тръмп и обещанието му за продължаване на преговорите и узсптяеането на Клепоухия.Но всичко е в ръцете на демократите в Конгреса им.Ако се обявят за импийчмънт войната няма да спре скоро и евентуално и съюзници на Иран ще се появят на "сцената" докато Израел не "клекне" по ниско от тревата.А Тръмп,просто ще го импийчмънт.Още повече ,че не
    е приключила и операцията по потушаване на мигрантските бунтове в САЩ.Може би и това е една от причината за да се започнат удари срещу Иран.

    Коментиран от #42

    15:19 28.02.2026

  • 39 Клети, нещастни копейки 🤪

    1 13 Отговор

    До коментар #9 от "урко":

    Плащаш ти . 🤣
    Цялата му рода е на социални пенсии и помощи, щял да плаща !?
    Добре, че хвърлят някое Евро насам, че да не се налага да ровиш в канчетата на уличните кучета.

    Коментиран от #47

    15:20 28.02.2026

  • 40 Хитлер....... казах !!!!!!

    18 0 Отговор
    Трябваше ми още една година и тия хулигани нямаше да правят бели по света !!!

    15:21 28.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ГРУ гайтанжиева

    2 12 Отговор

    До коментар #38 от "ЦРУ":

    Това е руслямска пропаганда, разпространявана от така попyляpните "noлeзни и д и o т и", които cе зоват "патpиоти" !

    15:22 28.02.2026

  • 43 Некой

    16 0 Отговор
    Който сее ветрове,жъне бури!

    15:22 28.02.2026

  • 44 Тома

    16 2 Отговор
    Американският пети флот отиде в кереча атакуван с балистични ракети.

    Коментиран от #59, #63

    15:23 28.02.2026

  • 45 Дас Хаген

    14 1 Отговор

    До коментар #37 от "Докато Израел не изчезне от картата":

    Да и двайсет милиона евреи по малко ако е цената за мир по света си заслужава! Макар че в Израел са около девет!

    15:23 28.02.2026

  • 46 Клоуна пусин 🤡💩

    3 13 Отговор
    Добре, че Пусин помогна на Иран ...

    Коментиран от #51

    15:24 28.02.2026

  • 47 урко

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Клети, нещастни копейки 🤪":

    Верно е дааа, много чаавета сме, ама има и много балъци като тебе да ни плащат токо и водата)))))

    15:24 28.02.2026

  • 48 Ааааааа не !

    12 1 Отговор

    До коментар #35 от "Убиеца нетаняху":

    Нетаняху го е хванала диария и седи на гърнето на най долния етаж ......никой не е във състояние да го извади от там , дори и тръмпясалия пират !!!!!!

    Коментиран от #53

    15:24 28.02.2026

  • 49 Евгени от Алфапласт

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фон Пфайзер и коалицията на лаещите":

    Лошо няма, хапване, пийване... тия 3 неща.

    15:25 28.02.2026

  • 50 Където са се намесили КРАВАРИТЕ

    14 0 Отговор
    Все мирише на КЕНЕФ !

    15:26 28.02.2026

  • 51 Така е

    1 8 Отговор

    До коментар #46 от "Клоуна пусин 🤡💩":

    Разбираха, че помогнаха.
    Всички руски пропагандони се изредиха да прочетат декларация. 😅

    15:26 28.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ЦРУ

    7 2 Отговор

    До коментар #48 от "Ааааааа не !":

    След атаката на иранците по Израел,Клепоухия е останал само по прашки.И сега няма как да ги развее срещу Шахедите,че ще му лъсне голия задник.
    А Тръмп си умира от смях в Бялата къща нахлупил бялата шапка до очите и сложил тъмните очила.

    15:33 28.02.2026

  • 54 Боруна Лом

    11 0 Отговор

    До коментар #20 от "От военна":

    ОБОРА И НАШИТЕ МИСИРКИ ЩЕ СКРИЯТ ПОРАЖЕНИЯТА НАНЕСЕНИ ВЪРХУ ТЯХ ОТ ИРАН!

    Коментиран от #76

    15:39 28.02.2026

  • 55 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    9 0 Отговор
    малко са ви ...

    15:39 28.02.2026

  • 56 Никога ционизъм

    12 1 Отговор
    Иран трябва да унищожи ционисткото зло, което скоро ще свърши пак ракетите. И сащ нямат и няма да му помогнат и ще се молят за мир... Но купената преса ще изопачи жестоко пак истината. Сащ губят и тази война... Балонът на лъжците от израелското лоби се спука - гледайте им СЕИРА!

    15:40 28.02.2026

  • 57 Курти

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "урко":

    Кво че плащаш бе клошар хахахахо

    15:41 28.02.2026

  • 58 Въпрос

    8 0 Отговор
    Как може 2 милиона евреи да искат да затрият цял свят 8 милярда не са хора тъй ли?????

    15:41 28.02.2026

  • 59 Боруна Лом

    6 0 Отговор

    До коментар #44 от "Тома":

    ДАЙ СЪЩАТА УЧАСТ И НА ШЕСТИ ФЛОТ!

    15:43 28.02.2026

  • 60 някой си 🇷🇺💪🇷🇺💪🇷🇺

    6 0 Отговор
    центовете,пълните ли памперса мишки продажни

    15:44 28.02.2026

  • 61 ВСИЧКИ РАКЕТИ СА

    14 0 Отговор
    ПРИСТИГНАЛИ УСПЕШНО В ИЗРАЕЛ,ЗА ПОРАЖЕНИЯТА ЕВРЕЙСКА ТИШИНА.ИСТИНАТА ДЪЛГО НЕ МОЖЕ ДА СЕ СКРИЕ.ТОЗИ ПЪТ СЕ САМОУБИХА.

    15:45 28.02.2026

  • 62 Фридрих Енгелс

    9 0 Отговор
    Фащ и ционистката мини "държава" нямат ресурси за интензивна война. Скоро ще капитулират но пропагандата пак ще лъже..

    15:47 28.02.2026

  • 63 Хм Хм

    1 5 Отговор

    До коментар #44 от "Тома":

    Искаше да кажеш нещо или да произведеш шум с клавиатурата?

    Коментиран от #64

    15:48 28.02.2026

  • 64 някой си

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "Хм Хм":

    бг мишките и за пропаганда не стават, толкова са пр0сти че няма на къде 😆

    15:51 28.02.2026

  • 65 И Киев е Руски

    8 0 Отговор
    Най-малко 200 американски военнослужещи бяха убити и ранени при ответните удари на Иран

    15:55 28.02.2026

  • 66 Израел

    8 0 Отговор
    Трябва да бъде унищожен!

    15:55 28.02.2026

  • 67 ФФФФ

    4 0 Отговор
    Колко пъти Иран призоваваше за безядрена зона в района. Сега сега го нападат, заради тези искания.

    15:56 28.02.2026

  • 68 Ромел

    0 0 Отговор
    Нужни са 30 дивизии да нападнат от няколко страни и ще приключи за седмица.

    16:02 28.02.2026

  • 69 Омбре

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Тити на Кака":

    Прав си,след първите израелски удари,ционисите танцуваха и ликуваха, ама после им се стъжни физиономията и едва ли не се молеха за мир.

    16:02 28.02.2026

  • 70 САМО ПИТАМ ❓

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "обикновен центаджия":



    Кой според теб е "жертва"?


    ?

    Коментиран от #72

    16:04 28.02.2026

  • 71 БРАВО ИРАН !!!!

    3 0 Отговор
    В следствие на Американската -Без разрешение от Конгреса на САЩ, и Израелската агресия ,с безсмисленни удари- Например по женско училище в Минабе,където са убити 40 ученички, на 28.02.26, Иран отвърна светкавично с балистични ракети 👌,и порази редица американски бази, ( както се оказа беззащитни) в Абу Дани в ОАЕ, Йордания,Катар,Сауд Арабия,ударена е и натовска база в Кувейт с над 300 итал.войници.Ударен е Центъра на 5 Америк.Флот в Бахрейн.Има видеа ,вкл.от поразения америк.радар FP-132. Ударен е и Тел Авив с ирански балистични ракети, въпреки работата на израелските ПРО.ран отвърна светкавично с балистични ракети 👌,и порази редица американски бази, ( както се оказа беззащитни) в Абу Дани в ОАЕ, Йордания,Катар,Сауд Арабия.Ударен е Центъра на 5 Америк.Флот в Бахрейн.Има видеа. Ударен е и Тел Авив,въпреки работата на израелските ПРО.

    16:06 28.02.2026

  • 72 обикновен центаджия

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "САМО ПИТАМ ❓":

    а кой според теб е агресора

    16:09 28.02.2026

  • 73 az СВО Победа 80

    3 1 Отговор
    Техеран затваря Ормузкиа пролив.

    16:11 28.02.2026

  • 74 Димитър

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "От кого се е учил Хитлер?":

    ТОЧНО ....БРАВО ....ТОВА СА ПАРАЗИТИ И ДЕМОНИ В " чОВЕШКИ" ОБРАЗ...

    16:11 28.02.2026

  • 75 Хм Хм

    3 1 Отговор
    Не прочетох някой да напише за потопен самолетоносач.
    А трябваше...

    16:15 28.02.2026

  • 76 Еее

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Боруна Лом":

    То е ясно, тъй както ни убеждаваха че Украйна побеждава, докато вече не могат да крият истината.

    16:18 28.02.2026

  • 77 Диана

    4 0 Отговор
    Не може заради лошата политика на Израел, довела до състоянието на нещата там днес да се развихри световен конфликт в който ще загинат много невинни хора. Ако създаването на държавата Израел е причина за състоянието на нещата там, то едно решение на проблема е отстраняването на тази държава от картата на света, разбира се!... Аз не мога да разбера каква е причината на Израел да се противопоставя и налага против създаване на държава на палестинците... Това, което се набива на очи в тази ситуация е желанието на Израел там да диктува ситуацията, да се налага със сила и унижава палестинците, а това е абсолютно неприемливо за едно разбирателство и решаване на какъвто и да е проблем там... Тръмп не е прав да подкрепя наглостта и кражбата на евреите, техните маниакални внушения, че трябва на всяка цена да имали своя държава защото, виждате ли, преди хиляди години някоя врача им била казала, че тогава щели да управляват света... Това са болни мозъци!.. Христос наистина се е опитал да ги спаси с учението си за любов към хората, но те са си предпочели гамблинга с числата /кабалата! / и всъщност не само ще унищожат себе си, но ще унищожат и такива като САЩ и СИЕ, които в случая виждат до носа си... Нищо на този свят не става без последици, значи... Евреите се провали ха в Палестина, но вместо да решават проблема, те се нахвърлят на другите - най-доброто решение на ситуацията с цел траен мир е те да се оттеглят от там!... Ако САЩ се борят срещу ислямската държава в

    16:21 28.02.2026

  • 78 Лемон

    3 0 Отговор
    Хубаво е властите в София да се подготвят за БГ АЛЛЕРТ че скоро може да се наложи евукация на столицата!!!!

    16:22 28.02.2026

  • 79 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Има съобщения за няд 200 демилитаризирани кравари 👌🍻

    16:24 28.02.2026

  • 80 Диана

    0 0 Отговор
    ПРОДЪЛЖЕНИЕ от 77 -... Ако САЩ се борят срещу ислямската държава в Иран, защо тогава създадоха ислямската държава на талибаните?... Означава ли това, че САЩ после ще воюват и с Авганистан?!... Войната в Иран трябва да спре и враждуващите страни да се разберат на кръглата маса... САЩ вероятно се Страхуват, че Иран може да злоупотреби с ядрените оръжия, които създава и искат да ги унищожат покрай случая с Израел, но това не решава проблемът - арабите не са глупави хора, те са имали своите цивилизации много векове преди САЩ дори да съществува... Ако те решат да направят нещо, ЩЕ ГО НАПРАВЯТ... НАСИЛИЕТО Е ВИСША ФОРМА НА БЕЗСИЛИЕ!... А безсилието носи своите последствия... Според мен, САЩ трябва да прекратят участието си в тази война и ако наистина искат да помогнат в ситуацията, да наблегнат на решаване на проблема на палестинците, проблем, за който те са виновни в голяма степен, изпращайки евреите в Палестина, според мен...

    16:24 28.02.2026

  • 81 Бум

    2 0 Отговор
    Корпусът на гвардейците на ислямската революция съобщи за големи загуби сред американските войски в резултат на ответни удари по американски цели, съобщава ТАСС.

    Според предварителни данни, при ответните ракетни удари на Иран по американски бази в Близкия изток са убити и ранени приблизително 200 американски войници, съобщи Корпусът на гвардейците на ислямската революция.

    16:25 28.02.2026