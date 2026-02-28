Новини
Синът на последния ирански шах: Окончателната победа е близо, предстоят съдбовни моменти! Бъдете готови

Синът на последния ирански шах: Окончателната победа е близо, предстоят съдбовни моменти! Бъдете готови

28 Февруари, 2026

Реза Пахлави, който призовава за светска демокрация в Иран, но не се ползва с всеобща подкрепа сред критиците на Ислямската република, призова иранците да бъдат търпеливи, но и да излязат на улицата, когато моментът настъпи

Анатоли Стайков

Реза Пахлави, синът на последния ирански монарх, свален през 1979 г., заяви днес, че е уверен в победата срещу Ислямската република, след като САЩ и Израел предприеха атаки срещу страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Много сме близо до окончателна победа. Искам да бъда до вас възможно най-скоро, за да можем заедно да възстановим и преустроим Иран", заяви във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи, Пахлави, който живее в изгнание в района на Вашингтон.

Пахлави, който призовава за светска демокрация в Иран, но не се ползва с всеобща подкрепа сред критиците на Ислямската република, призова иранците да бъдат търпеливи, но и да излязат на улицата, когато моментът настъпи.

"В тези трудни часове и дни трябва повече от всякога да останем фокусирани върху крайната си цел: да си върнем Иран", посочи още той.

"Моля ви да останете у дома си засега и да се грижите за безопасността си. Бъдете бдителни и готови, за да можете в подходящия момент – който ще ви съобщя точно – да излезете отново на улицата за финалната акция", призова Пахлави.

През януари иранското правителство потуши с кръвопролития народни бунтове, които представляваха една от най-големите заплахи за властта му от революцията през 1979 г., която свали прозападния шах, отбелязва АФП.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Варненец

    43 4 Отговор
    Иранския Зеля! Само, че иранците не са прости като укрите , за да се вържат на тоя еврейски номер!

    Коментиран от #25

    15:30 28.02.2026

  • 2 Русия ще помогне на Иран

    9 31 Отговор
    Нали помогна и на Венецуела!

    Коментиран от #15, #16, #23

    15:30 28.02.2026

  • 3 Хахаха

    29 3 Отговор
    Краварника пак ще запуши тоалетните! Бъдете готови!

    15:32 28.02.2026

  • 4 Българин

    25 3 Отговор
    САЩ и Израел нямат никакъв шанс да сменят режима в Иран без сухопътна инвазия. А тоя Пахлави може да си плещи.

    15:32 28.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    23 0 Отговор
    В момента народа обсажда Министерски съвет.

    Коментиран от #13, #19

    15:32 28.02.2026

  • 6 Да, да

    22 3 Отговор
    Този е като нашия цар, няма един ден трудов стаж.

    15:32 28.02.2026

  • 7 Боруна Лом

    23 3 Отговор
    И ТОЗИ МЕСИЯ КАТО НАШ СИМЕОНЧО ДВЕ! ДАНО ОБОРА БЪДЕ НАКАЗАН!

    15:33 28.02.2026

  • 8 БоюЦиганина

    11 4 Отговор
    В бункера под зайчарника съм. Взех и зайчетата при мен, че не се знае знае ли се.

    15:33 28.02.2026

  • 9 СССРБарета

    23 3 Отговор
    Показаха кадри по телевизията в Бахрейн! Американската база излетяла въздуха! Какво става с притрията нещо спи?

    15:33 28.02.2026

  • 10 хехе

    19 3 Отговор
    хората още помнят издевателствата на тайната полиция САВАК на татенцето му шаха на Иран.

    15:33 28.02.2026

  • 11 Курти

    4 10 Отговор
    Копеи 100 години лаене и канене и НИЩО

    15:34 28.02.2026

  • 12 сссссс

    24 3 Отговор
    Каква жалка слуга. Народът му е нападнат, а той приветства агресорите.

    15:34 28.02.2026

  • 13 Народа на

    1 16 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Възраждане. Копейкин и Йоло.

    15:35 28.02.2026

  • 14 име

    19 2 Отговор
    Този е ционистка подлога, нещо като симеончо, дето нищо не е работил, ама щеше да ни оправи за 800 дни. Същност, нашия искаше да каже "ще се оправя за 800 дни", т.е. ще си крадна квито имоти и гори мога, обаче понеже българския не му е добър, каза "ще ви".

    За да има мир по света, Израел трябва да бъде унищожен, те дърпат конците в САЩ, американците за ционистите се нещо като украинците за киевската хунта, свободни са само да се бият за интересите им, да работят без здравни и социални осигуровки и да не роптаят срещу работодатели, ционисткото лоби или политиката на Израел.

    15:35 28.02.2026

  • 15 Атина Палада

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Русия ще помогне на Иран":

    Венецуела се управлява от същото правителство на Мадуро а Иран е достатъчно мощен ,по мощен от САЩ и Израел взети заедно и не се нуждае от нечия подкрепа. Впрочем и в Иран и във Венецуела има китайски инвестиции..

    15:39 28.02.2026

  • 16 т-п трол соросоиден

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Русия ще помогне на Иран":

    Само същества с две и по-малко мозъчни клетки не разбраха че във Венецуела краварите прават секано на Китай, не на Русия, китайските интереси са засегнати там, те трябва да помагат.

    Коментиран от #20

    15:42 28.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 az СВО Победа 80

    15 2 Отговор
    Новият Гуайдо!

    Е, сега всеки който нарича Русия "агресор" е в ролята на глупака!
    🤣🤣🤣

    15:42 28.02.2026

  • 19 Феликс Дж

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Антон Златанов идва - бягайте.

    15:43 28.02.2026

  • 20 Хихихи

    10 1 Отговор

    До коментар #16 от "т-п трол соросоиден":

    Соросоид и мозък са две несъвместими неща 😂
    Сорос нямаше да ги вербува, ако виждаше дори и машки признаци на мисловна дейност, бухахаха

    15:44 28.02.2026

  • 21 Ей тва мекере

    3 2 Отговор
    Е точно като нашите либерасти предател на народа си и слуга на терористите

    15:45 28.02.2026

  • 22 Линда

    8 1 Отговор
    Окончателна ,победа. А кой ще е победителя ?

    15:45 28.02.2026

  • 23 Линда

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Русия ще помогне на Иран":

    Един БТР ръждясал им прати . Без аналогов

    15:46 28.02.2026

  • 24 Приказки

    1 2 Отговор
    от шипковия храст.
    Никой няма да излезе.

    15:50 28.02.2026

  • 25 Нека да пиша

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Варненец":

    Марш в Максуда ,Въглен ,Каменар ,Игнатиево . И,не казвай че си варненец . От кое село си дошъл !

    15:51 28.02.2026

  • 26 604

    2 1 Отговор
    само сороския планктон харесва подадената му опорка за парички, в иран никой не се интересува от тоя баклоук, дори и тези които са против аятоласите!!!!!

    15:52 28.02.2026

  • 27 Бай Дън

    1 1 Отговор
    Мамк… ти и Юда! Готов да жертва иранския народ за престола! Букл..к същия като Зеленски!

    15:56 28.02.2026

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор
    Вчера в Барселона, испанската полиция е арестувала сина на украиския банкер Александр Адарич по подозрение в убийството на баща си. Удушил го е, а после изхвърлил през Прозора, като от това е спечелил 250 000 евро в криптовалута

    15:57 28.02.2026

  • 29 Констатация

    1 0 Отговор
    Когата си цел на необоснована масирана агресия, когато си свидел как загиват близки, приятели, съседи, когато агресорът руши домове, училища и болници, хората, обществото се сплотява, не срещу диктаторската власт, а срещу агресора, донесъл смърт, болка и разрушения!

    16:06 28.02.2026

