Реза Пахлави, синът на последния ирански монарх, свален през 1979 г., заяви днес, че е уверен в победата срещу Ислямската република, след като САЩ и Израел предприеха атаки срещу страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Много сме близо до окончателна победа. Искам да бъда до вас възможно най-скоро, за да можем заедно да възстановим и преустроим Иран", заяви във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи, Пахлави, който живее в изгнание в района на Вашингтон.
Пахлави, който призовава за светска демокрация в Иран, но не се ползва с всеобща подкрепа сред критиците на Ислямската република, призова иранците да бъдат търпеливи, но и да излязат на улицата, когато моментът настъпи.
"В тези трудни часове и дни трябва повече от всякога да останем фокусирани върху крайната си цел: да си върнем Иран", посочи още той.
"Моля ви да останете у дома си засега и да се грижите за безопасността си. Бъдете бдителни и готови, за да можете в подходящия момент – който ще ви съобщя точно – да излезете отново на улицата за финалната акция", призова Пахлави.
През януари иранското правителство потуши с кръвопролития народни бунтове, които представляваха една от най-големите заплахи за властта му от революцията през 1979 г., която свали прозападния шах, отбелязва АФП.
За да има мир по света, Израел трябва да бъде унищожен, те дърпат конците в САЩ, американците за ционистите се нещо като украинците за киевската хунта, свободни са само да се бият за интересите им, да работят без здравни и социални осигуровки и да не роптаят срещу работодатели, ционисткото лоби или политиката на Израел.
Венецуела се управлява от същото правителство на Мадуро а Иран е достатъчно мощен ,по мощен от САЩ и Израел взети заедно и не се нуждае от нечия подкрепа. Впрочем и в Иран и във Венецуела има китайски инвестиции..
Само същества с две и по-малко мозъчни клетки не разбраха че във Венецуела краварите прават секано на Китай, не на Русия, китайските интереси са засегнати там, те трябва да помагат.
Е, сега всеки който нарича Русия "агресор" е в ролята на глупака!
Антон Златанов идва - бягайте.
До коментар #16 от "т-п трол соросоиден":Соросоид и мозък са две несъвместими неща 😂
Сорос нямаше да ги вербува, ако виждаше дори и машки признаци на мисловна дейност, бухахаха
Един БТР ръждясал им прати . Без аналогов
Никой няма да излезе.
Марш в Максуда ,Въглен ,Каменар ,Игнатиево . И,не казвай че си варненец . От кое село си дошъл !
