Иран отвръща на удара? Ето ги американските военни бази в Близкия изток, които биха могли да станат обект на ответна атака

Военната операция, която САЩ започна днес срещу Иран, вече предизвика първия ответен удар с ракети срещу американска база в Бахрейн, един от многото военни обекти на Пентагона в района на Близкия изток, по които вероятно ще бъдат нанесени ответни удари от страна на Техеран, предаде Франс прес.
Бахрейн
На територията на малкото кралство в Персийския залив се намира голяма военноморска база, в която е разположен щабът на Петия флот на американските военноморски сили. Точно тази база беше подложена на ракетна атака днес, съобщават властите в Бахрейн.
В това дълбоководно пристанище могат да акостират най-големите американски плавателни съдове, като например самолетоносачи. Американските военноморски сили използват тази база от 1948 г.
В момента няколко американски съда са акостирали в Бахрейн. Сред тях има най-вече кораби миночистачи, кораби за логистична подкрепа и малки крайцери за бързо реагиране на бреговата охрана.
Катар
Експлозии бяха чути и близо до американската база "Ал Удейд" в Катар, която е най-голямата в региона на Близкия изток. Освен няколкото командни пункта, в нея са разположени изтребители, както и летателни апарати за транспорт, зареждане на гориво по време на полет и разузнаване .
Иран вече беше изстрелял ракети срещу "Ал Удейд" през юли миналата година, когато САЩ поразиха обекти на иранската ядрена програма.
Ирак
САЩ разположиха войски в автономния ирански регион Кюрдистан в рамките на международната коалиция за борба срещу групировката "Ислямска държава", но се очаква тяхната мисия да приключи до септември тази година съгласно сключеното споразумение между Вашингтон и Багдад.
Американските сили вече се изтеглиха от други бази в Ирак, чието правителство поддържа близки отношения с Иран, но същевременно е и стратегически партньор на Вашингтон в съответствие със същото споразумение.
Американските сили в Ирак и Сирия многократно са били обект на атаки на проирански бойци след началото на войната на Израел в ивицата Газа през октомври 2023 г. Вашингтон тогава отговори с тежки удари по цели, свързани с Техеран, а оттогава атаките до голяма степен престанаха.
Кувейт
На територията на Кувейт се намират няколко американски бази, в това число лагерът "Арифджан", където е разположено Централното командване на САЩ в Близкия изток.
Американската армия поддържа също складове с боеприпаси в Кувейт. Във военновъздушната база "Али ас Салем" е разположена голяма експедиционна ескадрила, както и бойни дронове "Ем Кю 9 Рийпърс".
Обединени арабски емирства
Във военновъздушната база "Ал Дафра" САЩ разполагат с голяма експедиционна ескадрила, която също включва дронове Ем Кю 9 Рийпърс". В базата понякога кацат и изтребители.
Сирия
От години САЩ поддържаха военно присъствие в поредица от обекти в Сирия като част от международните усилия за борба срещу джихадистката групировка "Ислямска държава".
Но тези военни части вече се изтеглят от страната, като последните американски подразделения ще са напуснали Сирия в рамките на месец, заявиха няколко източници пред АФП.
