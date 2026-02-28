Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Ликвидирани! Иранският министър на отбраната и командващият елитните революционни гвардейци са били убити при израелски удари

Ликвидирани! Иранският министър на отбраната и командващият елитните революционни гвардейци са били убити при израелски удари

28 Февруари, 2026 17:26 1 880 100

  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • масуд пезешкиан-
  • аятолах али хаменей-
  • цахал-
  • техеран-
  • азиз насирзаде-
  • мохамад пакпур-
  • епичен гняв

По-рано ирански новинарски агенции предадоха, че аятолах Али Хаменей е бил отведен на сигурно място, президентът Масуд Пезешкиан също е в безопасност

Ликвидирани! Иранският министър на отбраната и командващият елитните революционни гвардейци са били убити при израелски удари - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранският министър на отбраната Азиз Насирзаде и командващият елитния Корпус на гвардейците на Ислямската революция Мохамад Пакпур са били убити при израелски удари, предаде Ройтерс, като се позова на три източника, запознати с въпроса, съобщава БТА.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи каза малко след това, че страната му може и да е загубила "един или двама командири, но почти всички високопоставени представители на властите са живи и в безопасност".

По-рано израелската армия обяви, че е взела на мушка представители на иранското ръководство, като е бомбардирала редица места в столицата Техеран, когато е започнала координираната със САЩ атака срещу Иран тази сутрин, отбелязва ДПА.

Иранският върховен ръководител аятолах Али Хаменей и президентът Масуд Пезешкиан са били мишена на съвместните американско-израелски нападения, каза, от своя страна израелски представител, цитиран от Ройтерс.

Той не даде подробности.

По-рано ирански новинарски агенции предадоха, че аятолах Хаменей е бил отведен на сигурно място, а Пезешкиан също е в безопасност.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    36 32 Отговор
    Иран само трябва да блокира Ормузкия пролив и петрола отива в стратосферата и западните пирати фалират на другия ден и ще се влачат по корем пред Цар Путин да им продаде нефт за злато само и само да не пукнат от глад

    Коментиран от #8, #19, #27, #46, #82, #94

    17:28 28.02.2026

  • 2 аz СВО Победа 80

    28 13 Отговор
    Докато не го потвърди ТАСС не вярвам.
    🤣🤣🤣

    17:29 28.02.2026

  • 3 Изат

    34 14 Отговор
    И затова сега иранците бомбят американските бази.

    17:29 28.02.2026

  • 4 Огромни загуби

    22 30 Отговор
    още в началото на операцията. Явно МОСАД наистина са най-добрите и няма измъкване от тях.

    Коментиран от #9

    17:29 28.02.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    25 17 Отговор
    Този път на американците не им се получи. Персите ще воюват. Известно време.

    17:29 28.02.2026

  • 6 Курти

    21 29 Отговор
    Айде копеи почвайте с клетвите и риването

    Коментиран от #31

    17:29 28.02.2026

  • 7 Сталин

    32 12 Отговор
    "Президентът Кенеди реши да се наложи мониторинг на ядрената централа Димона .Той настояваше за това за да се знае дали там се разработват ядрени оръжия.Израел отказаха ,но той настояваше,и кризата беше решена с оставката на Бен-Гурион ,той подаде оставка за да не се съгласи на мониторинг на ядрената централа Димона и след това той даде заповед за убийството на президента Кенеди,Кенеди беше убит защото настояваше за мониторинг на ядрената централа Димона."

    -Муамар Кадафи

    Заради това тези ционистки кучета убиха великия Муамар Кадафи защото знаеше истината и на 23 септември 2009 на генералната асамблея на ООН, Кадафи публично имаше смелостта да иска разследване за ядрените оръжия на Израел.

    Коментиран от #34

    17:29 28.02.2026

  • 8 Иран е напълно безпомощен

    24 34 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    срещу САЩ. Видя се и миналата година, нищо не успя да направи.

    Коментиран от #16, #30

    17:30 28.02.2026

  • 9 Имама

    23 7 Отговор

    До коментар #4 от "Огромни загуби":

    Ще загубят оранжевият клуон.

    Коментиран от #22

    17:30 28.02.2026

  • 10 Град Козлодуй

    6 11 Отговор
    Дано се оправят хората?

    17:30 28.02.2026

  • 11 Копейкин Костя

    21 24 Отговор
    Товарищи, бащицата Хаяско I-ви е във траур.
    САЩ удариха поредния му съюзник, а безаналоговите С- 400 , ТОР и други оружия не делают ничего...

    17:30 28.02.2026

  • 12 Червените Хълмове

    2 21 Отговор
    България е Клозет а населението и е Бъгаво
    Атина ми отне Атина ми Даде Атина отново ще ми влезне под кожата след 5 или 6 месеца ще бъда Отново Тяхната Гинека Карагьозка Пута Завинаги и ще се смея от Атина ако Иран избомби България ще умра от КЕФ и ще величая САЩ още 7 години

    Коментиран от #29, #38, #39

    17:30 28.02.2026

  • 13 насирвзаде

    3 6 Отговор
    папурсикли

    17:31 28.02.2026

  • 14 Сталин

    19 8 Отговор
    Нека да спрем да се преструваме ,че Първата и Втората световна война са били някакви героични истории за съюзниците ,спасяващи света от поредния злодей,и да ги наречем това,което всъщност са били- проектиран геноцид над белите раси,организиран от международните лихвари,които са имали нужда да изкормят белия свят отвътре ,за да запазят паразитния си начин на живот.

    Коментиран от #26

    17:31 28.02.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    9 15 Отговор
    Най великата държава в света. Най великият Президент, най- силната армия.

    Коментиран от #41

    17:31 28.02.2026

  • 16 Ме ги ли

    19 9 Отговор

    До коментар #8 от "Иран е напълно безпомощен":

    Днешният Иран не е миналогодишния.

    Коментиран от #35

    17:31 28.02.2026

  • 17 Ф акт

    11 12 Отговор
    И аятолаха е при мо а ме да

    17:31 28.02.2026

  • 18 Сила

    12 13 Отговор
    Не става само с вирене на юмручета ...требва и акъл !!!
    Питайте нашия Чорап ...

    17:31 28.02.2026

  • 19 Ташаков

    16 11 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Абе твоя цар се е скрил в бункера а ти си напълнил гащите

    17:31 28.02.2026

  • 20 Ае копейките

    13 11 Отговор
    Тръмп наш?

    17:31 28.02.2026

  • 21 Сталин

    26 10 Отговор
    Тези ционистки изчадия и техните пудели от Вашингтон трябва да бъдат заличени от лицето на земята и целия свят да си почине, Русия, Северна Корея,Китай трябва да запукат с ядрено оръжие и веднъж завинаги да ги премахнат от човечеството ,такива изроди нямат място на планетата и нямат право да съществуват ,след като убиха стотици милиони хора по света.

    Коментиран от #40

    17:31 28.02.2026

  • 22 А от Русия никой не очакваше

    17 12 Отговор

    До коментар #9 от "Имама":

    да се скрие толкова позорно и унизително, без да помогне на поредния си унищожен съюзник.

    17:32 28.02.2026

  • 23 Възмутен и отвратен

    22 9 Отговор
    Престъпният ЕС нарича поредната израелско-американска брутална кървава агресия срещу Иран “операция”, “кампания”, “ескалация на напрежението”, “конфликт”, “размяна на удари”…

    17:32 28.02.2026

  • 24 ДА БЕ ДА

    20 7 Отговор
    ЕВРЕЙСКИТЕ МЕДИИ В ПОРЕДНИ ЛАКЪРДИИ,ПИШЕТЕ ЗА ОГРОМНИТЕ ЩЕТИ В ИЗРАЕЛ.

    17:32 28.02.2026

  • 25 Слава Украйна

    7 16 Отговор
    Свободата трябва да се Отстоява
    Бой до последният Бункер

    17:32 28.02.2026

  • 26 Румен Решетников

    9 11 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    Намали самогона, голубчик!!!

    17:33 28.02.2026

  • 27 Хм Хм

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Господи, какъв епичен фантазьор!

    17:33 28.02.2026

  • 28 брей тез журналисти

    17 3 Отговор
    Много ги хвалят терористите чепса убили хора на чужда държава която не ги нападнала?

    Брез тез гъзолисци!

    17:33 28.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сталин

    18 3 Отговор

    До коментар #8 от "Иран е напълно безпомощен":

    Света е такова положение заради такива мизерни цървули дето се подиграват и присмиват на другите народи които се борят срещу ционизма а мизерните цървули тънат до шия в американски л@йна

    17:34 28.02.2026

  • 31 6699

    14 2 Отговор

    До коментар #6 от "Курти":

    Гнус ме е от такива като теб! Да пропаднеш до такава степен, че да пишеш глупости за пари буди съжаление но подплатено с наглостта ви да обиждате останалите вече е гнусно!

    Коментиран от #43, #52

    17:34 28.02.2026

  • 32 Атанаска Запрянова

    12 4 Отговор
    Баба Танаска ще им омеси пита на американските войници!

    17:34 28.02.2026

  • 33 народни герои

    4 3 Отговор
    на първа линия!

    17:34 28.02.2026

  • 34 Баце,

    6 9 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Нали си знаеш -въжето и на по-здрав клон.

    17:34 28.02.2026

  • 35 Да, бе

    2 7 Отговор

    До коментар #16 от "Ме ги ли":

    Днешния Иран е утрешния.

    17:35 28.02.2026

  • 36 Сталин

    11 6 Отговор
    Тези кошерни терористи са бомбили училище в Иран и са убили 20 души

    17:35 28.02.2026

  • 37 Данко Харсъзина

    11 5 Отговор
    Тази нощ руснаците ще изгрухат яко Украйна.

    17:35 28.02.2026

  • 38 кацап

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Червените Хълмове":

    кука през ребрата и ще станеш прекрасен хамон

    17:36 28.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Червените Хълмове

    5 9 Отговор

    До коментар #21 от "Сталин":

    Леко ще получиш оргазъм

    17:36 28.02.2026

  • 41 6699

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    Какво ли не бих направил за тях и за него!!!

    17:36 28.02.2026

  • 42 СССРБарета

    11 2 Отговор
    Центаджиите се търсят в розови сънища обладани от пропагандата! Успокойте се момчета и рани 90 милиона! Талибаните не можахте да победите та с Иран сте се захванали!

    Коментиран от #47, #96

    17:36 28.02.2026

  • 43 Курти

    2 6 Отговор

    До коментар #31 от "6699":

    Мога да ти направя ТУ-ТУ-РУ-Тка като извинение.

    17:36 28.02.2026

  • 44 А50

    10 4 Отговор
    В момента са изтреляни тежки ракети от Иран, има почти онлайн видеа от полета им. Да видим по какво са нацелени. Честно, не очаквах толкова бърз отговор от Иран

    17:37 28.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 С какво

    10 11 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    С какво ще блокират пролива ? Ще натрупат корани ли

    17:37 28.02.2026

  • 47 Русофил

    6 6 Отговор

    До коментар #42 от "СССРБарета":

    Ти още ли мажеш с кафяво бе.Мраш да се миеш

    Коментиран от #50

    17:38 28.02.2026

  • 48 СССРБарета

    11 5 Отговор
    Израел не можаха да се оправят за 2 милиона палестинци въоръжени с лопати така можеше да се оправят с 90 милиона Иран?

    17:39 28.02.2026

  • 49 Потник

    5 2 Отговор
    в Булгар останаха само бездомни кучета

    17:39 28.02.2026

  • 50 СССРБарета

    3 3 Отговор

    До коментар #47 от "Русофил":

    Не бе мажа на майка ти по устата

    17:40 28.02.2026

  • 51 Българин

    1 8 Отговор
    Хората за това уважават Тръмп. Защото той просто унищожава тези, които са му неудобни, без фалшиво лицемерие и без да се прикрива зад фалшиви извиненния! Казва в прав текст: Моя интерес е твзи да ги няма и или сега те се махат, или утре те ще бъдат ликвидирани, защото аз съм преценил така.
    Който не се подчини веднага, сам се обрича на смърт и сам си е виноивен, че е толкова несхватлив.
    За щастие, нашите политици напълно разбират това и изпълняват всички желания на САЩ незабавно. Така те спасяват и нашия живот!

    17:40 28.02.2026

  • 52 Руската пропаганда

    5 6 Отговор

    До коментар #31 от "6699":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #73

    17:41 28.02.2026

  • 53 Сатана Z

    3 5 Отговор
    Иранците ще идат при девиците,а американците при Епщайн.

    17:42 28.02.2026

  • 54 Удриии Удрии

    3 5 Отговор
    Удриии по АЯТОЛАСИТЕ

    Спонсорите на Световния Тероризъм .

    17:42 28.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 СССРБарета

    4 1 Отговор
    Браво смелите израелски войници убиха две девици!

    17:43 28.02.2026

  • 57 Механик

    2 3 Отговор
    Благи вести.

    17:43 28.02.2026

  • 58 Неразбрал

    8 0 Отговор
    Абе някои да ми обясни ,със какво Иран заплашва толкова много кравария та постоянно тя я бомби заедно със израелските си пудели- фашисти ??????

    Коментиран от #62, #72

    17:43 28.02.2026

  • 59 ПУТИН

    3 3 Отговор
    Иран имат орехи за всички свои врагове ....честито !

    17:45 28.02.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Чаршафи и чалми с бради

    2 4 Отговор
    Чакайте Още не са ги метнали сериозно Това е само да се види от къде им излитат ракетите Ударът ще бъде кратък но съкрушителен

    17:46 28.02.2026

  • 62 Хахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Неразбрал":

    Не знам ама има Ирански попадения и в четирите американски бази! Явно американското пво е пълен фейк!

    17:46 28.02.2026

  • 63 Хасковски каунь

    3 2 Отговор
    Радост във Факти! Радост и за убитите над 60 дечица

    Коментиран от #67, #85

    17:47 28.02.2026

  • 64 А ГДЕ

    5 4 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #75, #76, #77

    17:47 28.02.2026

  • 65 Мишел

    3 5 Отговор
    КСИР съобщи за 200 убити в базите на САЩ при иранските удари. В американски медии се появиха снимки на ковчези, покрити със знамето на САЩ, в транспортни самолети.

    17:47 28.02.2026

  • 66 Вова Епилирания

    3 4 Отговор
    Май пак трябва да целувам КУРАнът.

    Може и да стане работата

    Аятолаха и Пезешкиан

    Да отърват Кожите .

    17:48 28.02.2026

  • 67 Руската пропаганда

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "Хасковски каунь":

    Има за цел глупаците.

    17:49 28.02.2026

  • 68 въртоломей яатолаха

    0 0 Отговор
    ама той има амнайси заместникъ.....

    17:50 28.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Педофилски телевизии

    1 2 Отговор
    Педофилски МС, педофилски сайтове, министри педофили, депутати зоофили, еколози некрофили и на всички общото е че са наркомани атлантици и извратеняци

    17:50 28.02.2026

  • 71 Подлостта

    14 2 Отговор
    на малцинствата" !
    Без да обявиш, че преговорите са провалени и се прекратяват - удри !?
    Ех, подлост присъща на някои "малцинство" от векове! Но все ще дойде и вашия ред ! И то заслутжено ! Били сте жертви, а !?

    17:51 28.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 6699

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Руската пропаганда":

    Май само глупаците говорят за руска пропаганда без да могат да обяснят какво е и къде я срещат!

    17:52 28.02.2026

  • 74 Пиша от Северна Дакота гр.Би́смарк

    2 0 Отговор
    Извинява пита това педофилски сайт? Да?

    17:52 28.02.2026

  • 75 А где

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "А ГДЕ":

    Мадуро?

    Коментиран от #79

    17:52 28.02.2026

  • 76 Чиба Рашка

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "А ГДЕ":

    гАлоша на чакъл (ситен)

    17:52 28.02.2026

  • 77 ГДЕ...ГДЕ....

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "А ГДЕ":

    ПРИ АЙЙЯТОЛАХА КУПЕЙКИН....

    17:52 28.02.2026

  • 78 Бесен - Язовец

    2 2 Отговор
    И фашиста Нетаняху е бил ликвидиран от иранска ракета

    17:53 28.02.2026

  • 79 Куда

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "А где":

    Асад?

    Коментиран от #92

    17:53 28.02.2026

  • 80 Това не ни е важно

    1 2 Отговор
    Важното е нацистката държава Израел да бъде унищожена. Този тумор трябва да бъде изрязан със всичките му метастази в България

    17:53 28.02.2026

  • 81 Козаров 🐐

    2 1 Отговор
    Абе брадатия козел-орк кадиров изчезна за добро а ✌️🍾🥂

    17:54 28.02.2026

  • 82 Джугашвили

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Издуханяк ,

    В Момента на Аятолаха

    Му е само да Блокира Пролива

    Дали си показва Чалмата от Бункера

    Бре ?

    17:54 28.02.2026

  • 83 Омазана ватенка

    1 2 Отговор
    Рискът на професията-"Приятел на Русия".

    17:54 28.02.2026

  • 84 САЩ

    1 0 Отговор
    се хванаха с работа , която не е по сините им. За хаира на евреите. Абсолютно нищо няма да постигнат, ако въобще са наясно какво точно искат да стане в Иран.

    17:54 28.02.2026

  • 85 ОООО МАЙН ГОТ....😕

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Хасковски каунь":

    С КАЛАШНИЧОВЦИ 47...АЙЙЙ....

    17:55 28.02.2026

  • 86 Пълна солидарност с братският

    2 1 Отговор
    ирански народ срещу агресора окупатор. Това е достойната позиция. Атлантическо ционистката ни сган не ни е важна

    Коментиран от #91

    17:55 28.02.2026

  • 87 Ачо

    0 1 Отговор
    Говори се че са се възнесли накуп.

    17:55 28.02.2026

  • 88 Наемни предатели ги убиват

    1 0 Отговор
    Няма как Израел или САЩ да могат да ги убият.

    17:55 28.02.2026

  • 89 И кой

    1 0 Отговор
    трябва да стане президент на Иран? Джарет Кушнър ли? Луда работа

    17:55 28.02.2026

  • 90 Абе не знам пичове

    0 0 Отговор
    Ама поне следете кой политици ще се докажат като ционистка гнусна сган и не гласувайте за тях. Поне това можете да направите хора. Водете си записки и мислете. Атлантик ли е или ционист просто го забравете. Тези хора са нищожества ампутирани от достойнство и морал. И си е точно така. И българите и целият свят трябва да изпитват "Епичен гняв“ към престъпниците САЩ и Израел които вероломно нападнаха Иран

    17:56 28.02.2026

  • 91 Добре но защо

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "Пълна солидарност с братският":

    Сам не си слагаш лайк.

    17:57 28.02.2026

  • 92 Куда...куда

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Куда":

    На рибалку у камарова

    17:57 28.02.2026

  • 93 калушковци и атлантически извратеняци

    1 1 Отговор
    Налапайте патлака ! Направете поне едно добро дело за народа

    Коментиран от #98

    17:57 28.02.2026

  • 94 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Иран БЛОКИРА!!! Ормузския пролив. Съобщерието е от среди час

    17:57 28.02.2026

  • 95 СССРБарета

    1 1 Отговор
    Ей сега гледах и руските медии казаха точно с какво е ударен Иран! Само с ракети Тома хоук и други далекобойни ракети!!! Няма нито израелска нито американска авиация над територията на Иран защото Иран вече разполага с противовъздушна отбрана! Показаха летящи в небето ирански изтребители миг-29 най-вероятно доставени от Китай които пазят въздушното пространство на Техеран! Има попадения но не са толкова много колкото им се иска на краварника! Най-вероятно Русия и Китай ще помагат на Иран!

    Коментиран от #100

    17:58 28.02.2026

  • 96 СССР КАСКЕТА

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "СССРБарета":

    Рублажче ревеш ли ?

    Гледай и се наслаждавай на

    Ударите на АГЕНТ КРАСНОВ.

    17:58 28.02.2026

  • 97 Дайте пълна свобода хора

    0 0 Отговор
    На "Епичният си гняв“ срщу престъпниците САЩ и Израел ! По всякакъв възможен начин. Бъдете достойни и морални хора

    17:58 28.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Като всеки достоен българин

    0 0 Отговор
    И аз "Епичен гняв“ изпитвам към престъпниците САЩ и Израел

    17:59 28.02.2026

  • 100 Не чети нищо

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "СССРБарета":

    руско и северно корейско. 99% е лъжа и пропаганда за вътрешна употреба, т.е. предназначено само за местното население.

    17:59 28.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания