Даниил Медведев грабна титлата в Дубай без игра

28 Февруари, 2026 17:23 689 0

Финалният мач не се игра

Даниил Медведев грабна титлата в Дубай без игра - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващият финал на престижния турнир ATP 500 в Дубай приключи по необичаен начин, след като руският тенисист Даниил Медведев бе обявен за шампион без да изиграе и точка във финалния двубой. Причината – неговият съперник Талон Гриекспоор от Нидерландия се отказа заради травма в подколянното сухожилие.

Още в полуфиналния сблъсък срещу Андрей Рубльов, Гриекспоор показа признаци на физически дискомфорт и дори поиска медицински таймаут в първия сет. Въпреки болката, нидерландецът демонстрира борбен дух и успя да се класира за финала, но контузията се оказа по-сериозна от очакваното и го принуди да се оттегли от решаващия мач.

Така Медведев, който вече има внушителна колекция от трофеи, добави още един към своята витрина – този път по най-лесния възможен начин.

От понеделник 30-годишният руснак ще разполага с 3360 точки в световната ранглиста, заемайки 11-ото място. Гриекспоор също бележи прогрес и ще се изкачи до 25-а позиция с актив от 1785 точки.

„Не така си представях финала. Надявам се травмата на Талон да не е сериозна и му желая бързо възстановяване“, сподели Медведев в социалните мрежи, показвайки спортсменство и уважение към съперника си.


