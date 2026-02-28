Костадин Костадинов призова българите да защитят България: Чакам ви пред Министерския съвет ВИДЕО

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи призив към гражданите да се съберат пред Министерския съвет в София, за да защитят страната и нейната сигурност. Той предупреди за реална опасност да бъдем въвлечени във военен конфликт. Във видеообръщение той апелира:
„Уважаеми сънародници, аз ще бъда в 13 часа пред сградата на Министерския съвет. Елате, за да защитим България заедно. За да кажем ясно и категорично, че не искаме чужди военни да се разпореждат и разполагат в нашата държава. Че сме държава, а не колония. Че сме народ, а не мърша. Ако искаме да бъдем независима държава, трябва да бъдем свободен народ“, заяви Костадинов.
Той мотивира призива си със ситуацията в Близкия изток и възможността България да бъде въвлечена във военен конфликт: „Израелците, с помощта на американската армия, са атакували Иран. Това не е ново, но за първи път България има риск да бъде въвлечена в много сериозен военен конфликт, защото на летището в София в момента има 13 американски военни самолета и 500 американски военни. В момента в столицата има повече чужди военни, отколкото български“, обясни той.
Костадинов остро критикува правителството за липсата на информираност на парламентарните сили и гражданите: „Войната почна, а българският министър-председател Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността в 13 часа. Аз научавам за този съвет от медиите. Никой не ни е уведомил. Никой не ни е поканил. Все едно една политическа сила в парламента няма абсолютно никакво отношение към случващото се. Националната сигурност е проблем на всеки един български гражданин“, подчерта той.
Костадинов предупреди за хипотетичния, но реален риск за София: „Летището в София, ако бъде използвано от американски самолети за военни действия срещу Иран, ще стане легитимна военна цел на иранската държава. Иранските ракети имат обхват, който достига не само до София, но и до Сърбия. Опасността може да се превърне в съвсем реална.“
В края на обръщението Костадинов свърза ситуацията с предстоящите парламентарни избори: „Идват избори на 19 април. Хубаво си помислете, дали ще дадете отново власт на хора, които превръщат страната в плацдарм на чужди армии, или ще гласувате за достойна, истинска алтернатива - за „Възраждане“. За свободен народ! За независима България! За да живее България!“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 По-добре
Коментиран от #12, #166
13:20 28.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ти кога си чул
До коментар #6 от "По-добре":дилъри да се стрестнат от протести??? що за мислъм имаш?
13:22 28.02.2026
13 Само Минаващ
Коментиран от #84, #178
13:22 28.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Феникс
Коментиран от #46
13:24 28.02.2026
19 Морския
13:25 28.02.2026
20 На мен фента...нила
До коментар #10 от "Най-добре":Ми го доставят безплатно от Шалом и по 800 лв. даже ми дават месечно за допълнително
13:25 28.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Пламен
Няма кой да гласува за него , а последните години много му се усладиха .
13:28 28.02.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хайде вече
13:28 28.02.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ами
До коментар #22 от "Факт":какво имате против Православието, точно православните българи са застанали срещу колониалното правителство на Хитлер в България и са спасили евреите, а те убиха българин от мироопазващите сили на ООН
Коментиран от #96
13:29 28.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Джулая
13:30 28.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Страхливец
13:30 28.02.2026
40 гражданин
До коментар #28 от "Червените Хълмове":ще умреш от глад, и ще просиш по ония криви улици в Атина, като стане световна криза, и гръцкия ти работодател те изхвърли от работа, тарикат
Коментиран от #53
13:31 28.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Истината
До коментар #18 от "Феникс":си е остина.
13:32 28.02.2026
47 Даа...
Няма нито една спечелена битка. Тези са не само неудачници в живота си преди политиката, тези са абсолютни неудачници.
Ако имате съмнение дали дадено събитие ще се случи или не, потърсете срещу какво се бори kaтyна на Копейкин - е това ще стане.
13:33 28.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Вън еничар
13:33 28.02.2026
50 Да бе!
Коментиран от #73
13:33 28.02.2026
51 Факти
13:34 28.02.2026
52 Връщай
Коментиран от #69
13:35 28.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Възраждане
13:35 28.02.2026
55 Пламен
30 април 2025
,,В разговорите представителите на “Възраждане” изразиха пълната си подкрепа за политиката на Тръмп, пише в прессъобщението."
:) :) :)
Коментиран от #102
13:36 28.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Чукча
13:37 28.02.2026
58 От кого
Коментиран от #65, #76
13:37 28.02.2026
59 Гост
13:38 28.02.2026
60 Курти
13:38 28.02.2026
61 калушковци и атлантически извратеняци
13:38 28.02.2026
62 Костя деПростя
13:39 28.02.2026
63 Кажи честно ... 🤣
Копейката обикновено само пуска фитилите и като види отдалеч, че има само дузина ало.yмника и си бие камшика към палата в Тюленово
13:39 28.02.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Съвет
До коментар #58 от "От кого":Прочети апела на
Костадинов и ще разбереш.
13:40 28.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Нека си го въобразяват нещастниците
До коментар #44 от "Кво триете мишки ционистки":Надеждата крепи глупака
13:41 28.02.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Мнение
До коментар #52 от "Връщай":Това се изтърка шороше, пробвай с друго!!!
13:42 28.02.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Прашка
13:43 28.02.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 чалмосано атлантическо недоразумение
До коментар #50 от "Да бе!":Дали си даваш сметка че заставаш на страната на злото? А? Не ти ли е ясно верно кои са агресорите?
13:43 28.02.2026
74 България ВЪН от НАТО и ЕС!
Коментиран от #83
13:44 28.02.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Хмм
До коментар #58 от "От кого":четох, че иранските ракети могат да поразят цели до 2000 км и оставят кратер 12 м.
13:44 28.02.2026
77 Така де
До коментар #7 от "дано има повече БЪЛГАРИ за да отидат":Не се притеснявай. Важното е да се съберем 5-6 човека да вдигаме гюрюлтия и да скандираме за Русия! А, и лева си искаме!
13:45 28.02.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 ко пейката
Рублеви туристи в заседания на изпълнителната власт няма да бъдат канени.
13:45 28.02.2026
80 Ганю фактолога
До коментар #44 от "Кво триете мишки ционистки":още е в 19 век и много неща не са му ясни
13:45 28.02.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Че кога България е била
Тва ми намирисва на г--- ЕЙ сбирката край МОЧАта и ония 12 ЛЕПИЛАРА
АааааааХахахаха
13:47 28.02.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 И тея евроцентове са много гадни
13:49 28.02.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Връщай
13:50 28.02.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 ДЕЛА И ДОКУМЕНТИ от КУПЕЙКИН
ВОЕННАТА КНИЖКА И
СУХА ХРАНА И БРЪС.ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
И ДВА КАТА БЕЛЬО И ПР.ЗА ПОНЕ МЕСЕЦ
МОБИЛИЗАЦИЯ В ШЕХЕРЕЗАДА....☝
ТОЗИ КЛИЕНТ НА КАРЛУКОВО ТАМ ВИ ПРАЩА
13:51 28.02.2026
95 Гаджева
13:51 28.02.2026
96 Така де
До коментар #33 от "Ами":Православните храмове в България са единствените, в които се служи на руски (уж църковно-славянски) език. Всички останали деноминации служат на български.
Коментиран от #139
13:51 28.02.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Абсурдистан
13:52 28.02.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 пътник
До коментар #55 от "Пламен":Той влезе и в съглашение с Москва.Въжеиграч.
13:53 28.02.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Промяна
13:55 28.02.2026
109 Туцирол
13:55 28.02.2026
110 да питам за референдума
Коментиран от #126
13:56 28.02.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Копейка
13:56 28.02.2026
113 Анонимен
До коментар #104 от "Хмм":И ТЕБ КАКВО ТЕ ГРЕЕ ОХРАНАТА НА НЕЗНАМ КОЙ СИ ПОВЕЧЕ УМ СИГУРНО ИМАШ
13:56 28.02.2026
114 Клоун
13:56 28.02.2026
115 хмм
13:56 28.02.2026
116 Иранския защитник с руски пари хахаха
13:57 28.02.2026
117 Пичолини
13:57 28.02.2026
118 Връщай парите
13:57 28.02.2026
119 Копейкин
13:58 28.02.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Камион
Нещи си объркаАл!
Тук не е Москва
14:00 28.02.2026
125 Мнение
До коментар #104 от "Хмм":И аз търсих и излезна само снимка на таблото, БЕЗ ДА Е УПОМЕНАТО КАКВО ТОЧНО Е ГЛАСУВАНО??? ДАДЕНИ СА САМО НЕКВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕ???
ИМАШЕ САЙТ ЗА ГЛАСУВАНИЯТА В НС ПО ДАТИ!
ЦИТИРАЙТЕ КОГА ТОЧНО Е СТАНАЛО ТОВА ГЛАСУВАНЕ, ЗА ДА СЕ ПРОВЕРИ ПО ДАТА И ТЕКСТ, КОЙТО Е ГЛАСУВАН!!!
14:01 28.02.2026
126 Сега ни казаха
До коментар #110 от "да питам за референдума":От посоля да си късаме ризите за Иран. Щото Путин не му харесва да свалят диктатори от власт. Може да е следващият. Иначе това с лева замина. Който се хвана, хвана.
14:03 28.02.2026
127 Алоо... надничарите
Ше защитаваме педофила ХУ ЙЛО и камиларите.
14:04 28.02.2026
128 Този коментар е премахнат от модератор.
129 Александър
14:04 28.02.2026
130 Щерев
Коментиран от #132
14:05 28.02.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Ного са ти меки китките
До коментар #130 от "Щерев":Ху есос.... хахахахаха
14:09 28.02.2026
133 Никаква
До коментар #128 от "Голяма "подлост" съм замислил":Даже и една част от персонала ще станат излишни и ще има икономия от заплатитте им
14:09 28.02.2026
134 666664
14:10 28.02.2026
135 Ауууууу
14:10 28.02.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Голем смех
14:14 28.02.2026
138 Възрожденец
Ееееедехееее
А сеги ше... боти Американците
Ееееедехееее
14:16 28.02.2026
139 Хмм
До коментар #96 от "Така де":това е старобългарски, това че на негова основа е създаден съвременният руски език е гордост,а не да се отлазваме от старобългарската си литература само защото прилича на руски език, да не говорим, че българите са минали през днешна Русли, за да дойдат от Волжка България в днешните земи, в Москва е отишъл цар Иван Асен Втори, за да запази живота си от феодалните крамоли, а той е най-великият ни цар, без да се скара с никоя от съседните страни е увеличил размерите на държавата ни до империя
14:18 28.02.2026
140 Костадинов
Коментиран от #146
14:19 28.02.2026
141 Пред президентството трябва!
14:21 28.02.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Т Живков
14:23 28.02.2026
146 Хмм
До коментар #140 от "Костадинов":религиозният режим в Иран беше наложен отвън, най-вече от Франция, там беше аятолах Хомейни, там бяха демонстрациите на "черните забрадки", че шахин шахът не им разрешавал да ги носят, сега загиват по протестите за дасвалят забрадките, доскоро бяха в черни фереджета изцяло, като се виждат само очите им, шахът национализира чуждите рафинерии, аятолахът не им ги върна и стана неудобен
14:24 28.02.2026
147 Пампаец
14:24 28.02.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 Независим
14:25 28.02.2026
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 русия е ислям
14:26 28.02.2026
153 Варна
14:26 28.02.2026
154 Ало, Костадинов,
Коментиран от #159
14:27 28.02.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 Кучето на
До коментар #154 от "Ало, Костадинов,":Нетаняху се казва Доналд.
14:29 28.02.2026
160 Този коментар е премахнат от модератор.
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Айде бе,
14:31 28.02.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Констатация
14:31 28.02.2026
165 схсхсх
14:32 28.02.2026
166 медуня
До коментар #6 от "По-добре":копейката да слага чалмата и фустата но вече си показа истинското лице
14:32 28.02.2026
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 78291
Коментиран от #172
14:38 28.02.2026
171 Този коментар е премахнат от модератор.
172 Този коментар е премахнат от модератор.
173 Хитрият Радев
Скрил се е и спотаил, уж прави партия!
14:41 28.02.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Баба Гицка
14:42 28.02.2026
176 Оз. Ген.Румянцев
14:46 28.02.2026
177 Клети, нещастни копейки 🤪
Де са ти хората бе късопишещия ? Само руски ботове и Zaлюxaни пенсии те подкрепят виртуално.
14:47 28.02.2026
178 ,,,,,,
До коментар #13 от "Само Минаващ":Една готина на площада
14:52 28.02.2026