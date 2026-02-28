Новини
Костадин Костадинов призова българите да защитят България: Чакам ви пред Министерския съвет ВИДЕО

Костадин Костадинов призова българите да защитят България: Чакам ви пред Министерския съвет ВИДЕО

28 Февруари, 2026 13:15, обновена 28 Февруари, 2026 14:15

Израелците, с помощта на американската армия, са атакували Иран. Това не е ново, но за първи път България има риск да бъде въвлечена в много сериозен военен конфликт

Костадин Костадинов призова българите да защитят България: Чакам ви пред Министерския съвет ВИДЕО - 1
Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи призив към гражданите да се съберат пред Министерския съвет в София, за да защитят страната и нейната сигурност. Той предупреди за реална опасност да бъдем въвлечени във военен конфликт. Във видеообръщение той апелира:

„Уважаеми сънародници, аз ще бъда в 13 часа пред сградата на Министерския съвет. Елате, за да защитим България заедно. За да кажем ясно и категорично, че не искаме чужди военни да се разпореждат и разполагат в нашата държава. Че сме държава, а не колония. Че сме народ, а не мърша. Ако искаме да бъдем независима държава, трябва да бъдем свободен народ“, заяви Костадинов.

Той мотивира призива си със ситуацията в Близкия изток и възможността България да бъде въвлечена във военен конфликт: „Израелците, с помощта на американската армия, са атакували Иран. Това не е ново, но за първи път България има риск да бъде въвлечена в много сериозен военен конфликт, защото на летището в София в момента има 13 американски военни самолета и 500 американски военни. В момента в столицата има повече чужди военни, отколкото български“, обясни той.

Костадинов остро критикува правителството за липсата на информираност на парламентарните сили и гражданите: „Войната почна, а българският министър-председател Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността в 13 часа. Аз научавам за този съвет от медиите. Никой не ни е уведомил. Никой не ни е поканил. Все едно една политическа сила в парламента няма абсолютно никакво отношение към случващото се. Националната сигурност е проблем на всеки един български гражданин“, подчерта той.

Костадинов предупреди за хипотетичния, но реален риск за София: „Летището в София, ако бъде използвано от американски самолети за военни действия срещу Иран, ще стане легитимна военна цел на иранската държава. Иранските ракети имат обхват, който достига не само до София, но и до Сърбия. Опасността може да се превърне в съвсем реална.“

В края на обръщението Костадинов свърза ситуацията с предстоящите парламентарни избори: „Идват избори на 19 април. Хубаво си помислете, дали ще дадете отново власт на хора, които превръщат страната в плацдарм на чужди армии, или ще гласувате за достойна, истинска алтернатива - за „Възраждане“. За свободен народ! За независима България! За да живее България!“


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 68 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 6 По-добре

    74 17 Отговор
    Организирай протест срещу разпростра...нението на фента...нил във Варна ,от дилъ...рите на пра...сетата......

    Коментиран от #12, #166

    13:20 28.02.2026

  • 12 ти кога си чул

    20 11 Отговор

    До коментар #6 от "По-добре":

    дилъри да се стрестнат от протести??? що за мислъм имаш?

    13:22 28.02.2026

  • 13 Само Минаващ

    38 21 Отговор
    В страна пълна с мъртви души, на будните се гледа като на луди. Опасявам се, че е късно за битка. Битката е загубена преди десетилетия. Хайдушките набези са опция, но пълно освобождение е възможно само с чужда намеса.

    Коментиран от #84, #178

    13:22 28.02.2026

  • 18 Феникс

    45 64 Отговор
    Браво , само Костадинов се осмелява да каже нещо по темата, другите мучат несвързано и лъжат като за последно!

    Коментиран от #46

    13:24 28.02.2026

  • 19 Морския

    63 40 Отговор
    Тоя руски агент отново се появи.

    13:25 28.02.2026

  • 20 На мен фента...нила

    12 13 Отговор

    До коментар #10 от "Най-добре":

    Ми го доставят безплатно от Шалом и по 800 лв. даже ми дават месечно за допълнително

    13:25 28.02.2026

  • 27 Пламен

    51 26 Отговор
    Коцето нахлупи чалмата , защото фенчетата му се преобуха с зелени чорапки .
    Няма кой да гласува за него , а последните години много му се усладиха .

    13:28 28.02.2026

  • 30 Хайде вече

    46 20 Отговор
    Евтин популизъм на Копейкин, както винаги.

    13:28 28.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ами

    19 13 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    какво имате против Православието, точно православните българи са застанали срещу колониалното правителство на Хитлер в България и са спасили евреите, а те убиха българин от мироопазващите сили на ООН

    Коментиран от #96

    13:29 28.02.2026

    13:30 28.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Страхливец

    30 11 Отговор
    На грешната врата ги караш хората страхливецо Иди пред американското посолство и там прави това което правеше пред сградата ЕК

    13:30 28.02.2026

  • 40 гражданин

    15 5 Отговор

    До коментар #28 от "Червените Хълмове":

    ще умреш от глад, и ще просиш по ония криви улици в Атина, като стане световна криза, и гръцкия ти работодател те изхвърли от работа, тарикат

    Коментиран от #53

    13:31 28.02.2026

  • 46 Истината

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Феникс":

    си е остина.

    13:32 28.02.2026

  • 47 Даа...

    24 9 Отговор
    Няма кауза, която патерицата на Бойко, Костадин Костадинов, да не я е провалил.
    Няма нито една спечелена битка. Тези са не само неудачници в живота си преди политиката, тези са абсолютни неудачници.
    Ако имате съмнение дали дадено събитие ще се случи или не, потърсете срещу какво се бори kaтyна на Копейкин - е това ще стане.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Вън еничар

    28 8 Отговор
    Кой те брои за жив бе смешко,когато Желязков отиде да подписва договор къде беше всички знаем че си слуга на Боко

    13:33 28.02.2026

    Коментиран от #73

    13:33 28.02.2026

  • 51 Факти

    Костя искаше да приемаме долара 🤣

    20 10 Отговор
    Парите бе!

    Коментиран от #69

    Не ми харесва политиката за Българските Турци но този път е прав

    28 7 Отговор
    30 април 2025
    ,,В разговорите представителите на “Възраждане” изразиха пълната си подкрепа за политиката на Тръмп, пише в прессъобщението."
    :) :) :)

  • 57 Чукча

    13:37 28.02.2026

    18 9 Отговор
    да я защитят бре,слабоумник?

    Коментиран от #65, #76

    13:37 28.02.2026

  • 59 Гост

    19 7 Отговор
    Откачалник !

    13:38 28.02.2026

  • 60 Курти

    16 8 Отговор
    Тоя па копей скоро ще бъде денафициран от Бащицата

    13:38 28.02.2026

  • 61 калушковци и атлантически извратеняци

    13 8 Отговор
    Налапайте патлака ! Направете поне едно добро дело за народа

    13:38 28.02.2026

  • 62 Костя деПростя

    20 10 Отговор
    Всички копей грабвайте мешките и на фронту ,да защитим братския ирански народ

    13:39 28.02.2026

  • 63 Кажи честно ... 🤣

    18 9 Отговор
    А, ето го бе, рицаря на провалите от Максуда. 🤣
    Копейката обикновено само пуска фитилите и като види отдалеч, че има само дузина ало.yмника и си бие камшика към палата в Тюленово

    13:39 28.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Съвет

    8 8 Отговор

    До коментар #58 от "От кого":

    Прочети апела на
    Костадинов и ще разбереш.

    13:40 28.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Нека си го въобразяват нещастниците

    13 5 Отговор

    До коментар #44 от "Кво триете мишки ционистки":

    Надеждата крепи глупака

    13:41 28.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Мнение

    10 10 Отговор

    До коментар #52 от "Връщай":

    Това се изтърка шороше, пробвай с друго!!!

    13:42 28.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Прашка

    17 7 Отговор
    България няма нищо общо с тази война, коцето какво се възпали. Цирк Буш.

    13:43 28.02.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 чалмосано атлантическо недоразумение

    10 7 Отговор

    До коментар #50 от "Да бе!":

    Дали си даваш сметка че заставаш на страната на злото? А? Не ти ли е ясно верно кои са агресорите?

    13:43 28.02.2026

  • 74 България ВЪН от НАТО и ЕС!

    11 15 Отговор
    Докато продължаваме да бъдем колония ,да се обезличаваме и да търпим да ни налагат какво да правим,ще затъваме все повече,че даже и във война ще ни вкарат.

    Коментиран от #83

    13:44 28.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Хмм

    8 3 Отговор

    До коментар #58 от "От кого":

    четох, че иранските ракети могат да поразят цели до 2000 км и оставят кратер 12 м.

    13:44 28.02.2026

  • 77 Така де

    22 9 Отговор

    До коментар #7 от "дано има повече БЪЛГАРИ за да отидат":

    Не се притеснявай. Важното е да се съберем 5-6 човека да вдигаме гюрюлтия и да скандираме за Русия! А, и лева си искаме!

    13:45 28.02.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 ко пейката

    17 8 Отговор
    Никой не ни е поканил. Що не питат Йотова?.
    Рублеви туристи в заседания на изпълнителната власт няма да бъдат канени.

    13:45 28.02.2026

  • 80 Ганю фактолога

    10 1 Отговор

    До коментар #44 от "Кво триете мишки ционистки":

    още е в 19 век и много неща не са му ясни

    13:45 28.02.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Че кога България е била

    9 6 Отговор
    Със Терористите Козеловъри и камиларе та ПЕН дела коце ле я защитава?!?
    Тва ми намирисва на г--- ЕЙ сбирката край МОЧАта и ония 12 ЛЕПИЛАРА
    АааааааХахахаха

    13:47 28.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 И тея евроцентове са много гадни

    4 3 Отговор
    1 евро като 50 цента

    13:49 28.02.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Връщай

    7 3 Отговор
    Парите!

    13:50 28.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 ДЕЛА И ДОКУМЕНТИ от КУПЕЙКИН

    10 4 Отговор
    АМА СИ НОСЕТЕ И
    ВОЕННАТА КНИЖКА И
    СУХА ХРАНА И БРЪС.ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
    И ДВА КАТА БЕЛЬО И ПР.ЗА ПОНЕ МЕСЕЦ
    МОБИЛИЗАЦИЯ В ШЕХЕРЕЗАДА....☝
    ТОЗИ КЛИЕНТ НА КАРЛУКОВО ТАМ ВИ ПРАЩА

    13:51 28.02.2026

  • 95 Гаджева

    7 4 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    13:51 28.02.2026

  • 96 Така де

    5 5 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    Православните храмове в България са единствените, в които се служи на руски (уж църковно-славянски) език. Всички останали деноминации служат на български.

    Коментиран от #139

    13:51 28.02.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Абсурдистан

    8 3 Отговор
    Копейката лъже на едро. Не за първи път участваме индиректно в подобен конфликт. При войната срещу Ирак същите цистерни излитаха от Бургас .

    13:52 28.02.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 пътник

    6 6 Отговор

    До коментар #55 от "Пламен":

    Той влезе и в съглашение с Москва.Въжеиграч.

    13:53 28.02.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Промяна

    7 2 Отговор
    КОСТАДИНОВ КАК ТЕ ИЗМЕНТРИХА ПЕТРОХАНЦИ РАДЕВИСТИ САБОТАЖНИЦИ ИЗПОЛЗВАХА ТЕ ЗА МАСОВКА С АВТОБУСИ ДОКАРВАШЕ БЕДНИ ХОРИЦА ХАХАХАХА АЛЧНОСТ ЗА ВЛАСТ ГАДОСТЕ

    13:55 28.02.2026

  • 109 Туцирол

    10 6 Отговор
    Копейка пак изпускаш га,зове бе пър,дофелник. Да та ев,а и чал.молюбецо. Зали,чаване на иран и пу,тлерланд

    13:55 28.02.2026

  • 110 да питам за референдума

    5 5 Отговор
    Лева ли ще защитаваме или кой?

    Коментиран от #126

    13:56 28.02.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Копейка

    9 8 Отговор
    Връщай парите кремълски мишок

    13:56 28.02.2026

  • 113 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #104 от "Хмм":

    И ТЕБ КАКВО ТЕ ГРЕЕ ОХРАНАТА НА НЕЗНАМ КОЙ СИ ПОВЕЧЕ УМ СИГУРНО ИМАШ

    13:56 28.02.2026

  • 114 Клоун

    9 7 Отговор
    Къде са парите който окраде, копейка

    13:56 28.02.2026

  • 115 хмм

    5 5 Отговор
    Оплачи се на твоя приятел Тиквичката! Когато са отказали да ни извадят от пакта за мигрантите, вие къде бяхте?

    13:56 28.02.2026

  • 116 Иранския защитник с руски пари хахаха

    10 5 Отговор
    Путин мобилизира Костадинчо да защитава руските чалмари, щото ще го викне да превзема някое украинско селце и да чисти мините пред танковете.

    13:57 28.02.2026

  • 117 Пичолини

    9 5 Отговор
    Копейката е доказан педофил.

    13:57 28.02.2026

  • 118 Връщай парите

    9 5 Отговор
    Долу продажните възрожденци

    13:57 28.02.2026

  • 119 Копейкин

    11 7 Отговор
    Е руска к.0вра

    13:58 28.02.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Камион

    9 6 Отговор
    Палячооо...
    Нещи си объркаАл!
    Тук не е Москва

    14:00 28.02.2026

  • 125 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #104 от "Хмм":

    И аз търсих и излезна само снимка на таблото, БЕЗ ДА Е УПОМЕНАТО КАКВО ТОЧНО Е ГЛАСУВАНО??? ДАДЕНИ СА САМО НЕКВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕ???

    ИМАШЕ САЙТ ЗА ГЛАСУВАНИЯТА В НС ПО ДАТИ!
    ЦИТИРАЙТЕ КОГА ТОЧНО Е СТАНАЛО ТОВА ГЛАСУВАНЕ, ЗА ДА СЕ ПРОВЕРИ ПО ДАТА И ТЕКСТ, КОЙТО Е ГЛАСУВАН!!!

    14:01 28.02.2026

  • 126 Сега ни казаха

    8 3 Отговор

    До коментар #110 от "да питам за референдума":

    От посоля да си късаме ризите за Иран. Щото Путин не му харесва да свалят диктатори от власт. Може да е следващият. Иначе това с лева замина. Който се хвана, хвана.

    14:03 28.02.2026

  • 127 Алоо... надничарите

    7 3 Отговор
    Сите 12 Пен ДЕЛА от .. МОЧАта,.. зимайте по едно копанче вкиснал борш от оная Пияната и на ... паветата!
    Ше защитаваме педофила ХУ ЙЛО и камиларите.

    14:04 28.02.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Александър

    9 5 Отговор
    Лакея на мафията!

    14:04 28.02.2026

  • 130 Щерев

    3 8 Отговор
    да изгоним юдейте и американците от Бг

    Коментиран от #132

    14:05 28.02.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Ного са ти меки китките

    3 1 Отговор

    До коментар #130 от "Щерев":

    Ху есос.... хахахахаха

    14:09 28.02.2026

  • 133 Никаква

    3 0 Отговор

    До коментар #128 от "Голяма "подлост" съм замислил":

    Даже и една част от персонала ще станат излишни и ще има икономия от заплатитте им

    14:09 28.02.2026

  • 134 666664

    4 2 Отговор
    Идеме МАКСУДА чекай.

    14:10 28.02.2026

  • 135 Ауууууу

    5 4 Отговор
    Израелски подлоги имало в България

    14:10 28.02.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Голем смех

    9 4 Отговор
    Копейка, да пратиш поздрави на Йоло и останалите 3ма, дето ще се съберете там :) хахахахаха

    14:14 28.02.2026

  • 138 Възрожденец

    5 2 Отговор
    Те тоа ПЕ...Дал изпрати лично написано писмо с ПОЖЕЛАНИЯ , по случай избирането на Бай ДОНЧО за президент!!
    Ееееедехееее
    А сеги ше... боти Американците
    Ееееедехееее

    14:16 28.02.2026

  • 139 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #96 от "Така де":

    това е старобългарски, това че на негова основа е създаден съвременният руски език е гордост,а не да се отлазваме от старобългарската си литература само защото прилича на руски език, да не говорим, че българите са минали през днешна Русли, за да дойдат от Волжка България в днешните земи, в Москва е отишъл цар Иван Асен Втори, за да запази живота си от феодалните крамоли, а той е най-великият ни цар, без да се скара с никоя от съседните страни е увеличил размерите на държавата ни до империя

    14:18 28.02.2026

  • 140 Костадинов

    7 3 Отговор
    Тръмп закъсня, но се осъзна. На протестите в Иран загинаха над 30000 души. Тези аятоласи трябва да бъдат отстранени. Убиват собствения си народ!!!

    Коментиран от #146

    14:19 28.02.2026

  • 141 Пред президентството трябва!

    5 4 Отговор
    Радев и говорителката му Йотова да обяснят какво се случва!

    14:21 28.02.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Т Живков

    3 2 Отговор
    долу циганската партия

    14:23 28.02.2026

  • 146 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #140 от "Костадинов":

    религиозният режим в Иран беше наложен отвън, най-вече от Франция, там беше аятолах Хомейни, там бяха демонстрациите на "черните забрадки", че шахин шахът не им разрешавал да ги носят, сега загиват по протестите за дасвалят забрадките, доскоро бяха в черни фереджета изцяло, като се виждат само очите им, шахът национализира чуждите рафинерии, аятолахът не им ги върна и стана неудобен

    14:24 28.02.2026

  • 147 Пампаец

    5 4 Отговор
    Това , че САЩ отдавна са се превърнали в еврейска колония не означава , че и България трябва да стане такава !

    14:24 28.02.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Независим

    4 1 Отговор
    Треперете мишки русоробски, защото краят ви се вижда.

    14:25 28.02.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 русия е ислям

    5 0 Отговор
    Това е да гледаш как русофилските национални иzменници защитават ислямските си братя

    14:26 28.02.2026

  • 153 Варна

    7 1 Отговор
    Псевдо патриота пак тръгна да събира и лъже избирателите си!!!

    14:26 28.02.2026

  • 154 Ало, Костадинов,

    5 1 Отговор
    Нали беше тръмпист, дори имаше покана от него за встъпването му на президентския пост! Но явно си получил кремълска депеша от онова джудже! Той също е убиец и то на два народа! Дано Тръмп се осъзнае и за него!

    Коментиран от #159

    14:27 28.02.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 Кучето на

    1 1 Отговор

    До коментар #154 от "Ало, Костадинов,":

    Нетаняху се казва Доналд.

    14:29 28.02.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Айде бе,

    3 3 Отговор
    Който има желание да защитава България не защитава Путин и агресори като Русия или САЩ. Да се опитваш да накараш народа отново да слугува на чужди господари, пък били те от изток или от запад и да се биеш в гърдите, че го правиш от любов към България си е нито повече, нито по малко, а чисто лицемерие.

    14:31 28.02.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Констатация

    6 0 Отговор
    Абе Коста, ти не беше ли нещо като полу-Тръмпист (демек, нещо кът малко бременен) кво стана, ся, кво прайм!? Абе как върви БРИКС, ШОС..., нали искаше да членуваме в тях!? -))))))

    14:31 28.02.2026

  • 165 схсхсх

    6 0 Отговор
    Браво събрали се обичаините 20 руски rлynaкa да защитават исляма и разработката на ядрено оръжие от терористична държава.Нямам думи.Къде е ДАНС и защо тези руски шпиони и джихадисти не са под лупа ?

    14:32 28.02.2026

  • 166 медуня

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "По-добре":

    копейката да слага чалмата и фустата но вече си показа истинското лице

    14:32 28.02.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 78291

    3 1 Отговор
    Глупак от какво ще ни защитиш ти точно ти бе толкова подлога

    Коментиран от #172

    14:38 28.02.2026

  • 171 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 172 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 173 Хитрият Радев

    0 0 Отговор
    подаде оставка и остави Йотова да се пържи на бавен огън.

    Скрил се е и спотаил, уж прави партия!

    14:41 28.02.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Баба Гицка

    2 0 Отговор
    Костя да слага чалмата,да целува корана и бегом към Иран. Тъй думам аз баби

    14:42 28.02.2026

  • 176 Оз. Ген.Румянцев

    2 0 Отговор
    Копейката да отива в КВ. МАКСУДА и да се крие в землянката и да не излиза оттам.

    14:46 28.02.2026

  • 177 Клети, нещастни копейки 🤪

    2 0 Отговор
    Отново се отзоваха стотици хиляди милиони копейки с два браЦки москвича 🤣🤣🤣🤣
    Де са ти хората бе късопишещия ? Само руски ботове и Zaлюxaни пенсии те подкрепят виртуално.

    14:47 28.02.2026

  • 178 ,,,,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Само Минаващ":

    Една готина на площада

    14:52 28.02.2026

