Костадин Костадинов призова българите да защитят България: Чакам ви пред Министерския съвет ВИДЕО

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов отправи призив към гражданите да се съберат пред Министерския съвет в София, за да защитят страната и нейната сигурност. Той предупреди за реална опасност да бъдем въвлечени във военен конфликт. Във видеообръщение той апелира:

„Уважаеми сънародници, аз ще бъда в 13 часа пред сградата на Министерския съвет. Елате, за да защитим България заедно. За да кажем ясно и категорично, че не искаме чужди военни да се разпореждат и разполагат в нашата държава. Че сме държава, а не колония. Че сме народ, а не мърша. Ако искаме да бъдем независима държава, трябва да бъдем свободен народ“, заяви Костадинов.

Той мотивира призива си със ситуацията в Близкия изток и възможността България да бъде въвлечена във военен конфликт: „Израелците, с помощта на американската армия, са атакували Иран. Това не е ново, но за първи път България има риск да бъде въвлечена в много сериозен военен конфликт, защото на летището в София в момента има 13 американски военни самолета и 500 американски военни. В момента в столицата има повече чужди военни, отколкото български“, обясни той.

Костадинов остро критикува правителството за липсата на информираност на парламентарните сили и гражданите: „Войната почна, а българският министър-председател Андрей Гюров свиква Съвет по сигурността в 13 часа. Аз научавам за този съвет от медиите. Никой не ни е уведомил. Никой не ни е поканил. Все едно една политическа сила в парламента няма абсолютно никакво отношение към случващото се. Националната сигурност е проблем на всеки един български гражданин“, подчерта той.

Костадинов предупреди за хипотетичния, но реален риск за София: „Летището в София, ако бъде използвано от американски самолети за военни действия срещу Иран, ще стане легитимна военна цел на иранската държава. Иранските ракети имат обхват, който достига не само до София, но и до Сърбия. Опасността може да се превърне в съвсем реална.“

В края на обръщението Костадинов свърза ситуацията с предстоящите парламентарни избори: „Идват избори на 19 април. Хубаво си помислете, дали ще дадете отново власт на хора, които превръщат страната в плацдарм на чужди армии, или ще гласувате за достойна, истинска алтернатива - за „Възраждане“. За свободен народ! За независима България! За да живее България!“