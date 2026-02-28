Новини
Володимир Зеленски: Иранският народ има шанс да се освободи от терористичния режим
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Иранският народ има шанс да се освободи от терористичния режим

28 Февруари, 2026 17:17 841 52

Киев и Западът обвиняват Техеран, че е доставил дронове "Шахед" и ракети с малък обсег на Москва, за да атакува Украйна

Володимир Зеленски: Иранският народ има шанс да се освободи от терористичния режим - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че събитията в Близкия изток и в района на Залива дават шанс на иранския народ да се освободи от терористичния режим и да гарантира безопасността на съседните страни, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

"Важно е Съединените щати да бъдат решителни. Всеки път, когато Америка е решителна, престъпниците по света биват отслабени", каза той във видеопослание след днешните американски и израелски удари срещу Иран. "Справедливо е да се даде на иранския народ възможността да се освободи от терористичния режим и да гарантира сигурността на всички държави, които страдат от тероризма, произхождащ от Иран", добави Зеленски.

Иран е важен дипломатически, икономически и военен партньор на Русия, в това число по отношение на започналото през 2022 г. нахлуване в Украйна, отбеляза АФП.

Киев и Западът обвиняват Техеран, че е доставил дронове "Шахед" и ракети с малък обсег на Москва, за да атакува Украйна.

"Въпреки че украинците никога не са заплашвали Иран, иранският режим реши да бъде съучастник на Путин", каза Зеленски. По думите му от 2022 г. насам Русия е нанесла удари с над 57 000 дрона иранско производство.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А кога ли

    42 9 Отговор
    Ще се освободи украинският народ от теб?

    Коментиран от #20

    17:18 28.02.2026

  • 2 Доктор Иванов от клиника Карлуково

    33 7 Отговор
    Украинският народ имаше много шансове да се освободи от Зеленски, но не го направи затова тази държава ще престане да съществува.

    17:19 28.02.2026

  • 3 чекам

    19 4 Отговор
    и теб да те освободят от неприятното еврейско телце

    17:19 28.02.2026

  • 4 Слава Украйна

    6 32 Отговор
    Свободата трябва да се отстоява
    Слава на иранският народ
    Ще се освободи от пипалата на Путин

    Коментиран от #10, #16, #19, #22, #26

    17:19 28.02.2026

  • 5 така е урк

    25 4 Отговор
    народ има шанс да се освободи от терористичния режим
    на зелките

    17:20 28.02.2026

  • 6 Съдията

    28 4 Отговор
    Ха дано и украинският народ скоро да се освободи от теб!

    17:20 28.02.2026

  • 7 Прави впечатление ☝️, че

    4 26 Отговор
    Тръмп методично унищожава съюзниците на империалистическа Русия.

    17:20 28.02.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 21 Отговор
    копеи!!!!! колко самолетоносача потопиха персите? според теориите ви назад във времето

    Коментиран от #13, #42

    17:20 28.02.2026

  • 9 нашмъркан

    16 2 Отговор
    Както и украинския народ

    17:21 28.02.2026

  • 10 Санитаря

    14 5 Отговор

    До коментар #4 от "Слава Украйна":

    Дишай спокойно и вземи един студен душ!
    Ние скоро идваме с линейката.

    17:21 28.02.2026

  • 11 ТОЯ ПА ТОЯ

    21 1 Отговор
    КУКУРИГУ А КАКВО ДА КАЖЕМ ЗА ТВОЯ РЕЖИМ.ТИ ДОРИ СИ НЕЛИГИТИМЕН.

    17:21 28.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бензъл

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Не се занимавай с мъжките работи.Не ти се отдава

    17:22 28.02.2026

  • 14 Браво на Зеленски

    4 21 Отговор
    Прав е, Иран беше най-големият военен съюзник и съучастник в агресията на Русия. И сега си го получи. Иранският народ ще спечели свободата си, за разлика от руския и северно корейския народи, които продължават да са роби в 21 век.

    17:22 28.02.2026

  • 15 мръсно животно е еврея

    15 0 Отговор
    "Заповедта "Не убивай" означава, че не можеш да убиеш син на
    Израел, и гой и еретикът не са синове на Израел" (Коментар
    Маймонид, Джад Чаг., hilch Rozeach et hilch Mela.."

    17:22 28.02.2026

  • 16 Бункера се тресе

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "Слава Украйна":

    Памперса прелива

    17:22 28.02.2026

  • 17 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    14 2 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЧОВЕЧЕСТВОТО ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ Нар ко ма на-ха за рин(ю д € й)!
    ПРОЩАЙ уКРАЙна!:))
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    Коментиран от #44

    17:23 28.02.2026

  • 18 Клоун

    13 2 Отговор
    Това важи с пълна сила за украинския народ!

    17:23 28.02.2026

  • 19 Новина на мига

    4 14 Отговор

    До коментар #4 от "Слава Украйна":

    Аятолахът е мъртва вече
    Путин може гордо да си покаже носа от Бункера

    17:24 28.02.2026

  • 20 Украинския народ

    3 18 Отговор

    До коментар #1 от "А кога ли":

    подкрепя Зеленски. Дори и да не е той, президент ще е Буданов или Залужни, още по-лошо за Русия, няма измъкване от капана, в който влезна. Не очаквай на изборите дори да има проруски кандидат

    Коментиран от #29

    17:24 28.02.2026

  • 21 ПРОЩАЙ уКРАЙна!

    11 1 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЧОВЕЧЕСТВОТО ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ Нар ко ма на-ха за рин(ю д € й)!
    ПРОЩАЙ уКРАЙна!:))
    ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    17:24 28.02.2026

  • 22 Удри матюшка

    4 14 Отговор

    До коментар #4 от "Слава Украйна":

    Червеният площад да бъде сринат

    Коментиран от #32

    17:24 28.02.2026

  • 23 Смешник

    11 1 Отговор
    Не сме изненадани, че кокаиновият клоун не знае значението на думата "принцип"

    17:25 28.02.2026

  • 24 "Операциите на САЩ нанесоха

    2 15 Отговор
    огромен и унизителен удар на Русия. Освен унижението пред света, че за Путин е напълно невъзможно да окаже каквато и да било помощ на поредния си

    съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Армения, Сирия, Венецуела и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."

    Коментиран от #39, #46

    17:25 28.02.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    13 1 Отговор
    И тоя нещастник се обади!

    Преди часа и иранската страна и американците излязоха със становище, че преговорите вървят добре и са ползотворни...

    няколко часа по-късно ИЗРАЕЛ започна удари и въвлече зависимите от ционистките пари американци във война! Докато има Израел ще има конфликти - тая кръв е отровна!

    17:25 28.02.2026

  • 26 Бункерен Грозник

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Слава Украйна":

    Путин има нов бункер на 2500 метра под земята
    Айде да видим как ще го бомбите сега???

    Коментиран от #52

    17:25 28.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 така е

    7 2 Отговор
    Както украинския народ ще се освободи от тебе и хунтата .

    17:26 28.02.2026

  • 29 Жълтопаветните впиянчени дъртаци

    11 2 Отговор

    До коментар #20 от "Украинския народ":

    живеят в един паралелен свят и не ги лекуват.

    17:27 28.02.2026

  • 30 Ташаков

    2 8 Отговор
    Айде копеи оср...ни с песен на уста към фронта. Нали сте безсмъртни

    Коментиран от #35, #36

    17:27 28.02.2026

  • 31 СССРБарета

    11 3 Отговор
    Айде и тоя фашага.... Цяла Украйна няма ток А тоя тропа златна тоалетна?

    Коментиран от #47

    17:27 28.02.2026

  • 32 Само питам

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "Удри матюшка":

    това дали ще го доживееш да го видиш ?

    17:27 28.02.2026

  • 33 "Русия започна да набира руски

    2 11 Отговор
    студенти за фронта. Министерството на отбраната е засилило кампанията и сега тя действа в най-малко 95 учебни заведения в цялата страна. Ведомството е оказало натиск върху студентите да подпишат договори с него по време на лични срещи в 90 от тези заведения. Договорите съдържат клаузи, които позволяват на Министерството на отбраната да изпраща новобранците във всякакви руски военни подразделения. Тоест - създава се възможност те да бъдат пращани и като щурмоваци, за "пушечно месо"."

    17:28 28.02.2026

  • 34 Мишел

    10 2 Отговор
    Освобождаването чрез бомбардировките в Ирак изби 1300000 иракчани.

    17:28 28.02.2026

  • 35 много се радвам

    9 3 Отговор

    До коментар #30 от "Ташаков":

    че козяшките мажоретки ще ходите на фронта . Дай боже и да не се върнете .

    Коментиран от #41

    17:28 28.02.2026

  • 36 СССРБарета

    10 2 Отговор

    До коментар #30 от "Ташаков":

    Центаджиите са в ступор скоро ги чака народен съд!

    17:28 28.02.2026

  • 37 СССРБарета

    9 2 Отговор
    Фашагите се тресат от страх и вече играят на живот и смърт! Егати цирка долара върви надолу спрямо руската рубла, а петрола нагоре! Кой сега е номер едно фашаги?

    Коментиран от #40

    17:32 28.02.2026

  • 38 КОЛЬО ПАРЪМА

    8 0 Отговор
    Хо хо л наркомански ти гледай от твойта укри кво ще остане.

    17:33 28.02.2026

  • 39 Търсачката на Гугъл току що показа

    10 2 Отговор

    До коментар #24 от ""Операциите на САЩ нанесоха":

    Абсолютно същите думи са ползвани в този сайт и други сайтове на 12 януари и 11 февруари 2026г.
    Аз не съм сигурен тук дали тези коментари се пускат дори от тролове или от ботове-програми на Изкуствен Интелект, които са програмирани за примитивна русофобна пропаганда.

    17:33 28.02.2026

  • 40 хаха 🤣

    3 9 Отговор

    До коментар #37 от "СССРБарета":

    Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо 🤣 стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така 🤣

    Коментиран от #48

    17:33 28.02.2026

  • 41 касата

    3 7 Отговор

    До коментар #35 от "много се радвам":

    първо да пратим руските палячовци от В ъзраждане и други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им и на Иран, после ще се оправяме с Украйна 🤡😂

    17:36 28.02.2026

  • 42 Кощрамба

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Намали валериана

    17:36 28.02.2026

  • 43 Христос 2.0

    4 3 Отговор
    Този скоро ще говори на Св. Петър !

    17:37 28.02.2026

  • 44 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров 😂

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "ПРОЩАЙ уКРАЙна!":

    На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало никакъв шанс 😂

    17:38 28.02.2026

  • 45 Ммммм

    3 1 Отговор
    Тази. Т И Н Я кой я пита
    И неговато време ще дойде

    17:39 28.02.2026

  • 46 Христос 2.0

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от ""Операциите на САЩ нанесоха":

    Да ревеш и да се пъчиш пред клетката на “дракона” и да се мислиш, че си велик, докато той спи не е признак на сила, признак на глупост е, която ще събуди “дракона” и тогава … тогава милиони и милиони ще се върнат обратно в безвремието.

    Ние сме сред тези милиони!

    17:40 28.02.2026

  • 47 Ти пък нищо не каза

    2 5 Отговор

    До коментар #31 от "СССРБарета":

    Тя цяла Русия фалира и 2 милиона руснаци умряха напразно, ти за ток и парно говориш. Може ли такова нещо, какви русофили сте, незнам :))

    17:40 28.02.2026

  • 48 Ммммм

    6 0 Отговор

    До коментар #40 от "хаха 🤣":

    П. А. Р. Ц. А. Л

    17:41 28.02.2026

  • 49 Шумен

    6 1 Отговор
    Дано скоро Европа се освободи и от теб мръсен наркоман

    17:44 28.02.2026

  • 50 хмммм

    3 1 Отговор
    Украинският също!

    17:54 28.02.2026

  • 51 Врач

    1 1 Отговор
    И него ще го липсата скоро . Мръсно куче.

    17:56 28.02.2026

  • 52 украинска майка

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Бункерен Грозник":

    Значи вече ръководи СВО от казана.

    17:57 28.02.2026

