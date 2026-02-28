Володимир Зеленски: Иранският народ има шанс да се освободи от терористичния режим

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че събитията в Близкия изток и в района на Залива дават шанс на иранския народ да се освободи от терористичния режим и да гарантира безопасността на съседните страни, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.
"Важно е Съединените щати да бъдат решителни. Всеки път, когато Америка е решителна, престъпниците по света биват отслабени", каза той във видеопослание след днешните американски и израелски удари срещу Иран. "Справедливо е да се даде на иранския народ възможността да се освободи от терористичния режим и да гарантира сигурността на всички държави, които страдат от тероризма, произхождащ от Иран", добави Зеленски.
Иран е важен дипломатически, икономически и военен партньор на Русия, в това число по отношение на започналото през 2022 г. нахлуване в Украйна, отбеляза АФП.
Киев и Западът обвиняват Техеран, че е доставил дронове "Шахед" и ракети с малък обсег на Москва, за да атакува Украйна.
"Въпреки че украинците никога не са заплашвали Иран, иранският режим реши да бъде съучастник на Путин", каза Зеленски. По думите му от 2022 г. насам Русия е нанесла удари с над 57 000 дрона иранско производство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А кога ли
Коментиран от #20
17:18 28.02.2026
2 Доктор Иванов от клиника Карлуково
17:19 28.02.2026
3 чекам
17:19 28.02.2026
4 Слава Украйна
Слава на иранският народ
Ще се освободи от пипалата на Путин
Коментиран от #10, #16, #19, #22, #26
17:19 28.02.2026
5 така е урк
на зелките
17:20 28.02.2026
6 Съдията
17:20 28.02.2026
7 Прави впечатление ☝️, че
17:20 28.02.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #13, #42
17:20 28.02.2026
9 нашмъркан
17:21 28.02.2026
10 Санитаря
До коментар #4 от "Слава Украйна":Дишай спокойно и вземи един студен душ!
Ние скоро идваме с линейката.
17:21 28.02.2026
11 ТОЯ ПА ТОЯ
17:21 28.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бензъл
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Не се занимавай с мъжките работи.Не ти се отдава
17:22 28.02.2026
14 Браво на Зеленски
17:22 28.02.2026
15 мръсно животно е еврея
Израел, и гой и еретикът не са синове на Израел" (Коментар
Маймонид, Джад Чаг., hilch Rozeach et hilch Mela.."
17:22 28.02.2026
16 Бункера се тресе
До коментар #4 от "Слава Украйна":Памперса прелива
17:22 28.02.2026
17 ПРОЩАЙ уКРАЙна!
ПРОЩАЙ уКРАЙна!:))
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
Коментиран от #44
17:23 28.02.2026
18 Клоун
17:23 28.02.2026
19 Новина на мига
До коментар #4 от "Слава Украйна":Аятолахът е мъртва вече
Путин може гордо да си покаже носа от Бункера
17:24 28.02.2026
20 Украинския народ
До коментар #1 от "А кога ли":подкрепя Зеленски. Дори и да не е той, президент ще е Буданов или Залужни, още по-лошо за Русия, няма измъкване от капана, в който влезна. Не очаквай на изборите дори да има проруски кандидат
Коментиран от #29
17:24 28.02.2026
21 ПРОЩАЙ уКРАЙна!
ПРОЩАЙ уКРАЙна!:))
ZА ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
17:24 28.02.2026
22 Удри матюшка
До коментар #4 от "Слава Украйна":Червеният площад да бъде сринат
Коментиран от #32
17:24 28.02.2026
23 Смешник
17:25 28.02.2026
24 "Операциите на САЩ нанесоха
съюзник в критичен момент, нещо вече наблюдавано в Нагорни Карабах, Армения, Сирия, Венецуела и Иран, добавен е и допълнителният срам, че Тръмп е несравнимо по-умен, по-ефективен и смел в осъществяването на подобни самонадеяни операции, че САЩ са единствената световна суперсила. Цели, които Кремъл не може да постигне само в една държава повече от 4 години, САЩ постигат за броени часове, без нито един убит американец. От февруари 2022 до момента, Путин се опитва да постави проруско правителство в Украйна, на цената на огромни руски загуби и жертви, без никакви изгледи за успех."
Коментиран от #39, #46
17:25 28.02.2026
25 ДрайвингПлежър
Преди часа и иранската страна и американците излязоха със становище, че преговорите вървят добре и са ползотворни...
няколко часа по-късно ИЗРАЕЛ започна удари и въвлече зависимите от ционистките пари американци във война! Докато има Израел ще има конфликти - тая кръв е отровна!
17:25 28.02.2026
26 Бункерен Грозник
До коментар #4 от "Слава Украйна":Путин има нов бункер на 2500 метра под земята
Айде да видим как ще го бомбите сега???
Коментиран от #52
17:25 28.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 така е
17:26 28.02.2026
29 Жълтопаветните впиянчени дъртаци
До коментар #20 от "Украинския народ":живеят в един паралелен свят и не ги лекуват.
17:27 28.02.2026
30 Ташаков
Коментиран от #35, #36
17:27 28.02.2026
31 СССРБарета
Коментиран от #47
17:27 28.02.2026
32 Само питам
До коментар #22 от "Удри матюшка":това дали ще го доживееш да го видиш ?
17:27 28.02.2026
33 "Русия започна да набира руски
17:28 28.02.2026
34 Мишел
17:28 28.02.2026
35 много се радвам
До коментар #30 от "Ташаков":че козяшките мажоретки ще ходите на фронта . Дай боже и да не се върнете .
Коментиран от #41
17:28 28.02.2026
36 СССРБарета
До коментар #30 от "Ташаков":Центаджиите са в ступор скоро ги чака народен съд!
17:28 28.02.2026
37 СССРБарета
Коментиран от #40
17:32 28.02.2026
38 КОЛЬО ПАРЪМА
17:33 28.02.2026
39 Търсачката на Гугъл току що показа
До коментар #24 от ""Операциите на САЩ нанесоха":Абсолютно същите думи са ползвани в този сайт и други сайтове на 12 януари и 11 февруари 2026г.
Аз не съм сигурен тук дали тези коментари се пускат дори от тролове или от ботове-програми на Изкуствен Интелект, които са програмирани за примитивна русофобна пропаганда.
17:33 28.02.2026
40 хаха 🤣
До коментар #37 от "СССРБарета":Ей,голям страх от тия фашисти, голямо нещо 🤣 стегнете малко бе руски другари и памперси се продават по магазините, недейте така 🤣
Коментиран от #48
17:33 28.02.2026
41 касата
До коментар #35 от "много се радвам":първо да пратим руските палячовци от В ъзраждане и други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им и на Иран, после ще се оправяме с Украйна 🤡😂
17:36 28.02.2026
42 Кощрамба
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Намали валериана
17:36 28.02.2026
43 Христос 2.0
17:37 28.02.2026
44 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров 😂
До коментар #17 от "ПРОЩАЙ уКРАЙна!":На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало никакъв шанс 😂
17:38 28.02.2026
45 Ммммм
И неговато време ще дойде
17:39 28.02.2026
46 Христос 2.0
До коментар #24 от ""Операциите на САЩ нанесоха":Да ревеш и да се пъчиш пред клетката на “дракона” и да се мислиш, че си велик, докато той спи не е признак на сила, признак на глупост е, която ще събуди “дракона” и тогава … тогава милиони и милиони ще се върнат обратно в безвремието.
Ние сме сред тези милиони!
17:40 28.02.2026
47 Ти пък нищо не каза
До коментар #31 от "СССРБарета":Тя цяла Русия фалира и 2 милиона руснаци умряха напразно, ти за ток и парно говориш. Може ли такова нещо, какви русофили сте, незнам :))
17:40 28.02.2026
48 Ммммм
До коментар #40 от "хаха 🤣":П. А. Р. Ц. А. Л
17:41 28.02.2026
49 Шумен
17:44 28.02.2026
50 хмммм
17:54 28.02.2026
51 Врач
17:56 28.02.2026
52 украинска майка
До коментар #26 от "Бункерен Грозник":Значи вече ръководи СВО от казана.
17:57 28.02.2026