Техеран задейства съюзниците в Близкия изток! Хусите ще възобновят атаките срещу кораби в Червено море и срещу Израел

Хусите се заканиха да възобновят атаките срещу кораби в Червено море и срещу Израел, предаде Асошиейтед прес, като се позова на двама високопоставени представители на подкрепяната от Иран йеменска групировка, пише БТА.
Хусите разкритикуваха строго въздушните удари, които САЩ и Израел започнаха да нанасят по Иран.
"Хамас", от своя страна, осъди "американско-ционистката агресия", съобщи Франс прес.
Палестинското ислямистко движение, което също е съюзник на Иран, определи ударите като "атака срещу целия регион".
По-рано проиранската паравоенна групировка в Ирак "Катаиб Хизбула" заплаши да обстрелва незабавно американски военни бази.
Ливанският премиер Науаф Салам предупреди, че няма да допусне никой да въвлече "страната в авантюри, които заплашват сигурността и единството ѝ".
Ройтерс определя това негово изявление като завоалиран намек към "Хизбула".
Лидерът на подкрепяното от Иран ливанско движение Наим Касем междувременно отмени планирана за днес своя реч, която трябваше да бъде предавана по телевизията.
Иракската паравоенна групировка "Катаиб Хизбула" заяви днес намерение да започне веднага атаки срещу американски военни бази заради въздушни удари по иракската военна база, в която е нейният щаб, предаде Франс прес.
"Скоро ще започнем да атакуваме американски бази в отговор на агресията на САЩ", каза групировката в изявление.
Двама бойци на "Катаиб Хизбула" бяха убити днес при въздушни удари по базата в Южен Ирак "Джурф ас Сахер", известна и като "Джуф ан Насър".
Тази сутрин Израел и САЩ започнаха съвместно да нанасят удари по Иран.
От друга страна, по-рано днес министър-председателят на Ливан Науаф Салам заяви, че няма да приеме никой да въвлече "страната в авантюри, които заплашват сигурността и единството ѝ" в индиректно послание към ливанската шиитска групировка "Хизбула", предаде Ройтерс.
Американски системи за противовъздушна отбрана са се задействали над северния иракски град Ербил, в кюрдския полуавтономен регион, съобщиха междувременно журналисти от Франс прес.
