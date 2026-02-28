Новини
Техеран задейства съюзниците в Близкия изток! Хусите ще възобновят атаките срещу кораби в Червено море и срещу Израел

28 Февруари, 2026 16:26 2 219 53

По-рано проиранската паравоенна групировка в Ирак "Катаиб Хизбула" заплаши да обстрелва незабавно американски военни бази

Техеран задейства съюзниците в Близкия изток! Хусите ще възобновят атаките срещу кораби в Червено море и срещу Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Хусите се заканиха да възобновят атаките срещу кораби в Червено море и срещу Израел, предаде Асошиейтед прес, като се позова на двама високопоставени представители на подкрепяната от Иран йеменска групировка, пише БТА.

Хусите разкритикуваха строго въздушните удари, които САЩ и Израел започнаха да нанасят по Иран.

"Хамас", от своя страна, осъди "американско-ционистката агресия", съобщи Франс прес.

Палестинското ислямистко движение, което също е съюзник на Иран, определи ударите като "атака срещу целия регион".

По-рано проиранската паравоенна групировка в Ирак "Катаиб Хизбула" заплаши да обстрелва незабавно американски военни бази.

Ливанският премиер Науаф Салам предупреди, че няма да допусне никой да въвлече "страната в авантюри, които заплашват сигурността и единството ѝ".

Ройтерс определя това негово изявление като завоалиран намек към "Хизбула".

Лидерът на подкрепяното от Иран ливанско движение Наим Касем междувременно отмени планирана за днес своя реч, която трябваше да бъде предавана по телевизията.

Иракската паравоенна групировка "Катаиб Хизбула" заяви днес намерение да започне веднага атаки срещу американски военни бази заради въздушни удари по иракската военна база, в която е нейният щаб, предаде Франс прес.

"Скоро ще започнем да атакуваме американски бази в отговор на агресията на САЩ", каза групировката в изявление.

Двама бойци на "Катаиб Хизбула" бяха убити днес при въздушни удари по базата в Южен Ирак "Джурф ас Сахер", известна и като "Джуф ан Насър".

Тази сутрин Израел и САЩ започнаха съвместно да нанасят удари по Иран.

От друга страна, по-рано днес министър-председателят на Ливан Науаф Салам заяви, че няма да приеме никой да въвлече "страната в авантюри, които заплашват сигурността и единството ѝ" в индиректно послание към ливанската шиитска групировка "Хизбула", предаде Ройтерс.

Американски системи за противовъздушна отбрана са се задействали над северния иракски град Ербил, в кюрдския полуавтономен регион, съобщиха междувременно журналисти от Франс прес.


  • 1 Хусите

    13 43 Отговор
    най-после ще бъдат занулени.

    Коментиран от #13

    16:27 28.02.2026

  • 2 БоюЦиганина

    19 13 Отговор
    В бункера под зайчарника съм. Взех и зайчетата при мен, че не се знае знае ли се.

    Коментиран от #17, #22

    16:28 28.02.2026

  • 3 Ггкк

    6 21 Отговор
    Талибани в действие

    16:29 28.02.2026

  • 4 Да,бе

    38 9 Отговор
    Пети краварски флот ще стане коралов оазис и туристическа атракция...

    16:29 28.02.2026

  • 5 БОЛШЕВИК

    38 9 Отговор
    А дано агресорите тоя път понесат много повече поражения и щети и да се приберат пак с подвити опашки и виещи от злоба и мъка!

    Коментиран от #19

    16:29 28.02.2026

  • 6 Пич

    30 6 Отговор
    Като ви казах, вземете си чипс и пуканки!!! Ще гледаме...

    16:30 28.02.2026

  • 7 Хус-чо

    8 21 Отговор
    Така искам да потопя нещо, ама съм сам и няма с кво.

    16:31 28.02.2026

  • 8 Амадор Ривас

    19 1 Отговор
    Сега е момента, за окончателното заличаване на терористичното племе....

    Коментиран от #23

    16:34 28.02.2026

  • 9 СССРБарета

    26 8 Отговор
    Ей сега краварника ще запуши сериозно тоалетните!

    Коментиран от #20, #29

    16:34 28.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 СССРБарета

    15 5 Отговор
    След 10 дена и аз ще има ядрена бомба и жална им майка на агресорите от САЩ и Израел!

    16:36 28.02.2026

  • 12 ти да видиш

    9 25 Отговор
    Русия, вместо да помага на военния си съюзник и приятел Иран, започнала панически да евакуира руснаци и руски фирми, които бягат от Иран.

    😁

    16:36 28.02.2026

  • 13 Европеец

    26 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хусите":

    А иначе заглавието ми харесва..... Довечера определено ще гледам новините за да видя щетите при евреите от тия 35 ракети, който казват че са паднали в Израел..... Лятото по време на 12-дневната война персите се представиха добре, въпреки ционистите отричаха, но пък имаше не зависими медии и успяхме да видим пораженията..... Определено бай Дончо е луд за връзване, А бесното Бени си е направил за ешефода...

    16:36 28.02.2026

  • 14 Лодкар

    21 5 Отговор
    Поне едно корито да иде на дъното!

    16:36 28.02.2026

  • 15 Данчо Полицая

    19 5 Отговор
    Софивнци спешно да напуснат София, особенно живущите около летището!

    16:36 28.02.2026

  • 16 Клоуна пусин 🤡💩

    9 19 Отговор
    Само хаяско се е сврял в бункера и помага съюзника Иран с целуване на Корана и дикламиране на декларации.

    16:36 28.02.2026

  • 17 Многоходовото

    7 18 Отговор

    До коментар #2 от "БоюЦиганина":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега се крие в зайчарника под Кремъл и проси заеми от господаря си Китай.

    16:37 28.02.2026

  • 18 Мишел

    25 4 Отговор
    Дронове Шахид са разрушили станцията за радиоелектронно разузнаване на САЩ в Бахрейн, която следи Близкия Изток.

    Коментиран от #26, #42

    16:37 28.02.2026

  • 19 Ми че те

    7 19 Отговор

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    руснаците си ядат попарата в Украйна, не са спирали :)

    16:37 28.02.2026

  • 20 5-та година "Киев за 3 дня"

    5 14 Отговор

    До коментар #9 от "СССРБарета":

    До 2, най много 3 дена ...

    16:37 28.02.2026

  • 21 Аби

    20 3 Отговор
    В Катар е ударен най големият американски радар за проследяване на авиационни бомби до 5000км. Новина от Ал Джазира, която не се пише по БГ медии

    16:38 28.02.2026

  • 22 Естет

    14 4 Отговор

    До коментар #2 от "БоюЦиганина":

    Помниш ли как русите мъжаги те пълниха като пуйка за коледа🤣🤣🤣

    16:38 28.02.2026

  • 23 Абсолютно

    4 25 Отговор

    До коментар #8 от "Амадор Ривас":

    даже вече има и съобщение, че Хаменей е убит, а той е водача на племето от терористи.

    16:38 28.02.2026

  • 24 Сатана Z

    22 4 Отговор
    "американско-ционистката агресия"

    Щабът на 5 американски флот в Бахрейн е в пламъци.

    Коментиран от #47

    16:39 28.02.2026

  • 25 Махараминдри баба

    23 4 Отговор
    Иран блокира ормузкия проток. Говете се за 5 € литър бензин

    16:39 28.02.2026

  • 26 Пълни

    4 14 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    измишльотини. Иран отече :)

    16:39 28.02.2026

  • 27 Ливада център

    27 2 Отговор
    Статистиката показва, че 30% от иранските ракети минават през железния купол като на парад.

    Коментиран от #38

    16:40 28.02.2026

  • 28 СъЩ досега не бяха се самоубивали

    20 2 Отговор
    Няма да има 250 годишнина май

    16:41 28.02.2026

  • 29 СССР

    4 12 Отговор

    До коментар #9 от "СССРБарета":

    е минало, което никога няма да се върне. Не си хабете енергията напразно.:)

    16:41 28.02.2026

  • 30 хаха 🤣

    7 13 Отговор
    още нямало помощ от Рашка🤣 даже и рашка позиция няма🤣 голям страх, голямо нещо 🤣

    16:43 28.02.2026

  • 31 А бе

    15 2 Отговор
    Нещо фитки са много пестеливи откъм информация... Чини ми се че нещата на близкоизточният фронт не вървят съвсем добре за ония с кипутата.

    16:44 28.02.2026

  • 32 WRC шафьор

    17 4 Отговор
    ЛИКВИДИРАНЕ НА САЩ И ИЗРАЕЛ!!!

    16:45 28.02.2026

  • 33 Най-накрая и позицията на РФ

    6 12 Отговор
    "Срещу Украйна - може, срещу Иран - не. Русия осъди атаката на САЩ и Израел. Руското външно министерство осъди атаката на САЩ и Израел срещу Иран. Намеренията на агресорите са ясни и са заявени съвсем открито: да разрушат конституционния ред и да елиминират ръководството на нежелана държава, която е отказала да се подчини на диктата на силата и хегемонията."

    Явно Русия няма никаква възможност да им помогне.

    Коментиран от #53

    16:47 28.02.2026

  • 34 Дългият

    18 2 Отговор
    Играта загрубяваа. Ето защо умни правителства отказаха на военни американски самолети да кацнат. Нашите умници започнаха ремонт на шахтите и блокираха софийското летище.

    16:47 28.02.2026

  • 35 язе 🐭

    15 2 Отговор
    Сега да ги видим янките .....Чалмосаните са фанатици , а това си е голям проблем ...

    Коментиран от #39

    16:48 28.02.2026

  • 36 Тома

    15 2 Отговор
    И хусите ще им го нахусят на краварите да видят как се пиратсва по морета и океани

    16:49 28.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 5% само

    4 7 Отговор

    До коментар #27 от "Ливада център":

    Статистиката показва, че 5% от иранските ракети МОЖЕ и да преминат през железния купол, но може и да не успеят да преминат. Това на практика е нищо.

    Коментиран от #44, #46

    16:49 28.02.2026

  • 39 Швейк

    5 7 Отговор

    До коментар #35 от "язе 🐭":

    Само Аллаха нещо никакъв го нема.
    Що така ?

    Коментиран от #40

    16:50 28.02.2026

  • 40 язе 🐭

    3 4 Отговор

    До коментар #39 от "Швейк":

    Страх лозе пази ...Ще го намерят , бъди сигурен - я жив , я .....

    16:51 28.02.2026

  • 41 Още един съюзник

    3 4 Отговор
    на Путин сдава багажа.

    16:52 28.02.2026

  • 42 Мишел

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "Мишел":

    Продължение: Станцията е следяла с 3 най-модерни радара с огромни антени, стотици цели/обекти на територия с радиус 3000 морски мили и е била единственият радар с такива възможности в Близкия Изток. Във военните бази на САЩ в този район има над 45 000 военни на САЩ.

    16:52 28.02.2026

  • 43 Хахаха

    5 3 Отговор
    Скоро хуси няма да има

    16:55 28.02.2026

  • 44 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "5% само":

    За статистиката не знам ... но математиката показва, че 35 от 125 са 28%.

    16:56 28.02.2026

  • 45 Целия араб

    3 3 Отговор
    ще се възбуди.
    Докато бъдат опаткани.

    16:57 28.02.2026

  • 46 Мишел

    5 4 Отговор

    До коментар #38 от "5% само":

    През Железния купол минават 5% от иранските балистични ракети и 100% от иранските хиперзвукови ракети.

    Коментиран от #48, #49, #51

    16:57 28.02.2026

  • 47 Русофил

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Сатана Z":

    В пламъци е гъ...а ти

    16:59 28.02.2026

  • 48 Нищо не може

    5 4 Отговор

    До коментар #46 от "Мишел":

    да мине през Железен купол. За това и се казва така. Ако нещо мине, то е под 1%, с две думи хората са си уредили нещата предварително, преди да предприемат нападението.

    16:59 28.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 .....

    4 2 Отговор
    "Ударът срещу Иран е голям удар срещу Русия"

    17:01 28.02.2026

  • 51 Курти

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "Мишел":

    Ти Мишел от съпротивата ли си.Много ги разбираш мурафетите

    17:01 28.02.2026

  • 52 Копейки

    3 3 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро и Иран, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    17:02 28.02.2026

  • 53 Нямат край

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Най-накрая и позицията на РФ":

    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    17:03 28.02.2026

