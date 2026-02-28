Ударът срещу Иран: какво се знае

Експлозии в Техеран и други ирански градове, ракетни контраудари по Израел: военната ситуация в Близкия изток ескалира. Ето какво се знае към момента.

Кога започна нападението?

Първото информация за атаката срещу Иран дойде в 7:15 ч. сутринта в събота. Израелският министър на отбраната Израел Кац съобщи, че армията е извършила „превантивен удар“ срещу Иран, за да „елиминира заплахите“. В същото време израелската армия издаде предупреждение към всички граждани в страната, съответно и мобилните приложения за извънредни ситуации излъчиха предупреждения.

Малко по-късно американският президент Доналд Тръмп съобщи, че американските въоръжени сили са започнали голяма военна операция в Иран. Целта е да се защити американския народ, „като се елиминира непосредствената заплаха от иранския режим“, заяви Тръмп във видео, публикувано в социалните мрежи. Той обвини Иран, че разработва дългообхватни ракети, които заплашват САЩ и други страни. Сега ракетите и ракетната индустрия, както и военноморските сили ще бъдат унищожени.

Тръмп предупреди, че при ирански контраатаки може да има и американски жертви: „Това често се случва във войната", написа той в социалната си платформа Truth Social, пише германската обществена медия АРД.

Какви цели са били поразени?

Все още не е ясно. Първоначално очевидци съобщиха, че в центъра на иранската столица Техеран са отекнали няколко експлозии. Хората са избягали в паника. Според държавните медии експлозии е имало и в други части на града. Пред бензиностанциите са се образували дълги опашки, много от жителите се опитват да напуснат столицата.

В центъра на Техеран са били атакувани няколко министерства, както е съобщил представител на правителството на информационната агенция Ройтерс. Възможно е да е била атакувана и резиденцията на духовния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей. Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в района. Не е известно дали резиденцията е била пряко атакувана и къде се е намирал той в този момент. Съобщава се обаче, че Хаменей е бил евакуиран на сигурно място. Държавните медии съобщиха още, че президентът Масуд Пезешкиан не е пострадал. Репортери съобщиха за поне два големи стълба от дим, извиващи се над столицата Техеран.

Също така са били отчетени експлозии в иранските градове Гом, Лорестан, Керманшах, Карадж и Табриз. Обществената телевизия на Израел съобщи, че са били атакувани обекти на ислямското ръководство и армията. Според информацията атаките са били насочени и срещу установки за балистични ракети.

Според съобщения на информационни агенции, американските атаки срещу Иран са били проведени от въздуха и от морето. Агенция Фарс съобщи сутринта за масирани кибератаки срещу страната. Засегнати са няколко местни информационни агенции и централни платформи, сред които са и уебсайтовете на информационните агенции Ирна и Исна. Агенция Фарс е близка до Революционната гвардия. Иран, съседен Ирак и Израел затвориха въздушното си пространство за граждански полети, съобщава още АРД.

Иран реагира ли на атаката?

Около два часа след първите съобщения за нападения срещу Иран бяха отчетени ирански ответни ракетни удари. Израелските власти обявиха въздушна тревога. Според жители на северната част на Израел са се чули експлозии.

В предишните дни Иран заплаши с ответни удари в случай на атака. Ръководителят на Комисията за сигурност Ебрахим Азизи заяви сутринта: „Ние ви предупредихме. Сега сте поели по път, чийто изход вече не е във вашите ръце.“

Германското посолство в Тел Авив призова германците в Израел да спазват стриктно инструкциите на службите за сигурност. „Останете близо до подходящи защитни помещения“, написа германският посланик Щефен Зайберт в платформата X.

Луфтханза отмени всички полети до няколко дестинации в Близкия Изток. Въздушният трафик от и до Дубай ще бъде преустановен в събота и неделя, заяви говорител на авиокомпанията. Полетите от и до Тел Авив, Бейрут и Оман ще бъдат отменени до 7 март.

Застрашен ли е режимът в Иран?

Нито Израел, нито САЩ оставят място за съмнение по този въпрос. Тръмп се обърна към иранския народ с думите: „Часът на вашата свобода е дошъл.“ Той призова Революционната гвардия, иранските въоръжени сили и полицейските сили да сложат оръжията си и им обеща пълна имунитет в замяна. В противен случай ги очаква сигурна смърт.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви сутринта, че атаките ще дадат възможност на иранския народ „да вземе съдбата си в свои ръце“. Какво ще последва от това обаче все още не е ясно, подчертава германската обществена медия АРД.