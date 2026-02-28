Ударът срещу Иран: какво се знае

Експлозии в Техеран и други ирански градове, ракетни контраудари по Израел: военната ситуация в Близкия изток ескалира. Ето какво се знае към момента.
Кога започна нападението?
Първото информация за атаката срещу Иран дойде в 7:15 ч. сутринта в събота. Израелският министър на отбраната Израел Кац съобщи, че армията е извършила „превантивен удар“ срещу Иран, за да „елиминира заплахите“. В същото време израелската армия издаде предупреждение към всички граждани в страната, съответно и мобилните приложения за извънредни ситуации излъчиха предупреждения.
Малко по-късно американският президент Доналд Тръмп съобщи, че американските въоръжени сили са започнали голяма военна операция в Иран. Целта е да се защити американския народ, „като се елиминира непосредствената заплаха от иранския режим“, заяви Тръмп във видео, публикувано в социалните мрежи. Той обвини Иран, че разработва дългообхватни ракети, които заплашват САЩ и други страни. Сега ракетите и ракетната индустрия, както и военноморските сили ще бъдат унищожени.
Тръмп предупреди, че при ирански контраатаки може да има и американски жертви: „Това често се случва във войната", написа той в социалната си платформа Truth Social, пише германската обществена медия АРД.
Какви цели са били поразени?
Все още не е ясно. Първоначално очевидци съобщиха, че в центъра на иранската столица Техеран са отекнали няколко експлозии. Хората са избягали в паника. Според държавните медии експлозии е имало и в други части на града. Пред бензиностанциите са се образували дълги опашки, много от жителите се опитват да напуснат столицата.
В центъра на Техеран са били атакувани няколко министерства, както е съобщил представител на правителството на информационната агенция Ройтерс. Възможно е да е била атакувана и резиденцията на духовния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей. Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в района. Не е известно дали резиденцията е била пряко атакувана и къде се е намирал той в този момент. Съобщава се обаче, че Хаменей е бил евакуиран на сигурно място. Държавните медии съобщиха още, че президентът Масуд Пезешкиан не е пострадал. Репортери съобщиха за поне два големи стълба от дим, извиващи се над столицата Техеран.
Също така са били отчетени експлозии в иранските градове Гом, Лорестан, Керманшах, Карадж и Табриз. Обществената телевизия на Израел съобщи, че са били атакувани обекти на ислямското ръководство и армията. Според информацията атаките са били насочени и срещу установки за балистични ракети.
Според съобщения на информационни агенции, американските атаки срещу Иран са били проведени от въздуха и от морето. Агенция Фарс съобщи сутринта за масирани кибератаки срещу страната. Засегнати са няколко местни информационни агенции и централни платформи, сред които са и уебсайтовете на информационните агенции Ирна и Исна. Агенция Фарс е близка до Революционната гвардия. Иран, съседен Ирак и Израел затвориха въздушното си пространство за граждански полети, съобщава още АРД.
Иран реагира ли на атаката?
Около два часа след първите съобщения за нападения срещу Иран бяха отчетени ирански ответни ракетни удари. Израелските власти обявиха въздушна тревога. Според жители на северната част на Израел са се чули експлозии.
В предишните дни Иран заплаши с ответни удари в случай на атака. Ръководителят на Комисията за сигурност Ебрахим Азизи заяви сутринта: „Ние ви предупредихме. Сега сте поели по път, чийто изход вече не е във вашите ръце.“
Германското посолство в Тел Авив призова германците в Израел да спазват стриктно инструкциите на службите за сигурност. „Останете близо до подходящи защитни помещения“, написа германският посланик Щефен Зайберт в платформата X.
Луфтханза отмени всички полети до няколко дестинации в Близкия Изток. Въздушният трафик от и до Дубай ще бъде преустановен в събота и неделя, заяви говорител на авиокомпанията. Полетите от и до Тел Авив, Бейрут и Оман ще бъдат отменени до 7 март.
Застрашен ли е режимът в Иран?
Нито Израел, нито САЩ оставят място за съмнение по този въпрос. Тръмп се обърна към иранския народ с думите: „Часът на вашата свобода е дошъл.“ Той призова Революционната гвардия, иранските въоръжени сили и полицейските сили да сложат оръжията си и им обеща пълна имунитет в замяна. В противен случай ги очаква сигурна смърт.
Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви сутринта, че атаките ще дадат възможност на иранския народ „да вземе съдбата си в свои ръце“. Какво ще последва от това обаче все още не е ясно, подчертава германската обществена медия АРД.
3 Американско ционистките войни из света
– Съоръжение за поддръжка на военноморските сили на САЩ в Бахрейн
– Авиобаза Ал-Дафра, ОАЕ
– Американската база Ал Салем в Кувейт
– Израел
– Авиобаза Ал Удейд в Катар
– Авиобаза Ал Дафра в ОАЕ
– Базата на 5-ти флот на САЩ в Бахрейн
Твърди се, че има загинали американски военни.
Генералният щаб на иранските въоръжени сили заяви, че всяка военна база на държава, предоставяща помощ на Израел, ще стане мишена на удари от страна на Ислямската република.
Коментиран от #10, #13
17:03 28.02.2026
Знае се, че летище София стана легитимна цел за иранските ракети!
Знае се, че България е отново на грешната страна на историята, с управляващи продали се на чужди интереси и продаващи интересите на своя народ!
Знае се, че българите ще станат масово, само ако ножът опре до кокала! До тогава народа ще си трае всяко едно предателство от антибългарите начело на държавата ни!!!
Коментиран от #28, #47, #83
17:04 28.02.2026
До коментар #2 от "Това се знае":Т.е. родителите ти 1 и 2 (и двамата от мъжки пол)?!
Коментиран от #88
17:05 28.02.2026
Коментиран от #55
17:06 28.02.2026
А за цивилните жерви знаете, а ? Ама нали не са евреи, голяма работа !
До коментар #7 от "Курти":Кърти опъти ли Нато до Украйна, че 5 години се канят във война да влизат, ама не могат да намерят пътя за Украйна,помогни им че горките се изгубиха
17:09 28.02.2026
До коментар #1 от "кой му дреме":Турция е страхотен наш съсед, съюзник и приятел. Не вярвай на хора със съмнителни наклонности путинофили.
До коментар #15 от "Ташаков":Гледам че американците и израелците замълчаха, цял ден мина а нищо не казват, май нещо си изгубиха смелостта, нещо като Нато 5 години война обявяват на руснаците, 5 години ги чакаме, колко още ще чакаме, пътят до Украйна ли им трябва
Коментиран от #35
До коментар #27 от "Ташаков":Това ли измисли, перфектен си за фронта с твоя умствен капацитет си перфектно попълнение за украинските войски, виждам те на първа линия и как някой дрон благодарение на умствения ти дефицит първо теб удря
Коментиран от #40, #44
17:13 28.02.2026
46 Американско ционистките войни из света
Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на неназован американски служител.
17:17 28.02.2026
60 Ами
Появи се информация, че минути след атаката е засечена твърдогоривна
балистична ракета на височина над 100 километра над територията на Иран.
Няколко часа по-късно се появи съобщение, че Старлинк вече
не работи на по-голяма част от териториите на Иран и на Ирак.
Не знам дали едното има връзка с другото, или е просто съвпадение.
17:25 28.02.2026
74 българин
• Около 30 съвместни американско-ционистки въздушни удара удариха Шираз в рамките на 30 минути, поразявайки ключови обекти.
• Иран изстреля ракети по района на Мъртво море и сградата Барак в Тел Авив.
• Дроновете Shahed-136 нанесоха успешни удари в Тел Авив.
• Експлозии се разпространиха през централната окупирана територия, като ударите достигнаха по-голям Тел Авив, Кафр Касим и пояса Гуш Дан.
• Съобщава се за множество жертви от иранските бомбардировки в Тел Авив.
• Иран свали три усъвършенствани ционистки дрона Hermes над Табриз, Кум и Ахваз.
• Американските военноморски сили се оттеглят от Персийския залив и Оманското море, изтегляйки се към Индийския океан.
• Дубай е разтърсен от експлозии, включително удари по бизнес инфраструктура, свързана с интереси на Тръмп и свързаните с IOF интереси в Дубай.
• Допълнителни експлозии удариха Доха.
• Голяма експлозия удари Ербил.
• Ционистките военни цензурират пълно затъмнение на местата на ударите.
• Сграда в зоната Гуш Дан е разрушена от директен удар.
• Иран укрепва комуникационните и сервизни мрежи, за да противодейства на враждебни кибероперации.
Коментиран от #87
17:36 28.02.2026
80 Обективен
