Ударът срещу Иран: какво се знае

Ударът срещу Иран: какво се знае

28 Февруари, 2026 17:00

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че при ирански контраатаки може да има и американски жертви

Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Експлозии в Техеран и други ирански градове, ракетни контраудари по Израел: военната ситуация в Близкия изток ескалира. Ето какво се знае към момента.

Кога започна нападението?

Първото информация за атаката срещу Иран дойде в 7:15 ч. сутринта в събота. Израелският министър на отбраната Израел Кац съобщи, че армията е извършила „превантивен удар“ срещу Иран, за да „елиминира заплахите“. В същото време израелската армия издаде предупреждение към всички граждани в страната, съответно и мобилните приложения за извънредни ситуации излъчиха предупреждения.

Малко по-късно американският президент Доналд Тръмп съобщи, че американските въоръжени сили са започнали голяма военна операция в Иран. Целта е да се защити американския народ, „като се елиминира непосредствената заплаха от иранския режим“, заяви Тръмп във видео, публикувано в социалните мрежи. Той обвини Иран, че разработва дългообхватни ракети, които заплашват САЩ и други страни. Сега ракетите и ракетната индустрия, както и военноморските сили ще бъдат унищожени.

Тръмп предупреди, че при ирански контраатаки може да има и американски жертви: „Това често се случва във войната", написа той в социалната си платформа Truth Social, пише германската обществена медия АРД.

Какви цели са били поразени?

Все още не е ясно. Първоначално очевидци съобщиха, че в центъра на иранската столица Техеран са отекнали няколко експлозии. Хората са избягали в паника. Според държавните медии експлозии е имало и в други части на града. Пред бензиностанциите са се образували дълги опашки, много от жителите се опитват да напуснат столицата.

В центъра на Техеран са били атакувани няколко министерства, както е съобщил представител на правителството на информационната агенция Ройтерс. Възможно е да е била атакувана и резиденцията на духовния лидер на Иран, аятолах Али Хаменей. Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в района. Не е известно дали резиденцията е била пряко атакувана и къде се е намирал той в този момент. Съобщава се обаче, че Хаменей е бил евакуиран на сигурно място. Държавните медии съобщиха още, че президентът Масуд Пезешкиан не е пострадал. Репортери съобщиха за поне два големи стълба от дим, извиващи се над столицата Техеран.

Също така са били отчетени експлозии в иранските градове Гом, Лорестан, Керманшах, Карадж и Табриз. Обществената телевизия на Израел съобщи, че са били атакувани обекти на ислямското ръководство и армията. Според информацията атаките са били насочени и срещу установки за балистични ракети.

Според съобщения на информационни агенции, американските атаки срещу Иран са били проведени от въздуха и от морето. Агенция Фарс съобщи сутринта за масирани кибератаки срещу страната. Засегнати са няколко местни информационни агенции и централни платформи, сред които са и уебсайтовете на информационните агенции Ирна и Исна. Агенция Фарс е близка до Революционната гвардия. Иран, съседен Ирак и Израел затвориха въздушното си пространство за граждански полети, съобщава още АРД.

Иран реагира ли на атаката?

Около два часа след първите съобщения за нападения срещу Иран бяха отчетени ирански ответни ракетни удари. Израелските власти обявиха въздушна тревога. Според жители на северната част на Израел са се чули експлозии.

В предишните дни Иран заплаши с ответни удари в случай на атака. Ръководителят на Комисията за сигурност Ебрахим Азизи заяви сутринта: „Ние ви предупредихме. Сега сте поели по път, чийто изход вече не е във вашите ръце.“

Германското посолство в Тел Авив призова германците в Израел да спазват стриктно инструкциите на службите за сигурност. „Останете близо до подходящи защитни помещения“, написа германският посланик Щефен Зайберт в платформата X.

Луфтханза отмени всички полети до няколко дестинации в Близкия Изток. Въздушният трафик от и до Дубай ще бъде преустановен в събота и неделя, заяви говорител на авиокомпанията. Полетите от и до Тел Авив, Бейрут и Оман ще бъдат отменени до 7 март.

Застрашен ли е режимът в Иран?

Нито Израел, нито САЩ оставят място за съмнение по този въпрос. Тръмп се обърна към иранския народ с думите: „Часът на вашата свобода е дошъл.“ Той призова Революционната гвардия, иранските въоръжени сили и полицейските сили да сложат оръжията си и им обеща пълна имунитет в замяна. В противен случай ги очаква сигурна смърт.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви сутринта, че атаките ще дадат възможност на иранския народ „да вземе съдбата си в свои ръце“. Какво ще последва от това обаче все още не е ясно, подчертава германската обществена медия АРД.


  • 1 кой му дреме

    14 25 Отговор
    аз само знам че българин на турски значи мошеник, бандит, лош човек

    Коментиран от #23, #30, #31, #43

    17:01 28.02.2026

  • 2 Това се знае

    20 6 Отговор
    Знае се, че активираха спящата клетка от Максуда.

    Коментиран от #9

    17:03 28.02.2026

  • 3 Американско ционистките войни из света

    32 12 Отговор
    Потвърдени са множество попадения в:

    – Съоръжение за поддръжка на военноморските сили на САЩ в Бахрейн
    – Авиобаза Ал-Дафра, ОАЕ
    – Американската база Ал Салем в Кувейт
    – Израел
    – Авиобаза Ал Удейд в Катар
    – Авиобаза Ал Дафра в ОАЕ
    – Базата на 5-ти флот на САЩ в Бахрейн
    Твърди се, че има загинали американски военни.

    Генералният щаб на иранските въоръжени сили заяви, че всяка военна база на държава, предоставяща помощ на Израел, ще стане мишена на удари от страна на Ислямската република.

    Коментиран от #10, #13

    17:03 28.02.2026

  • 4 Сила

    14 27 Отговор
    Знае се , че колибката на Аятолаха е димяща купчинка сгур бетон ...има снимки !!!

    17:03 28.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мнение

    40 9 Отговор
    Знае се ДВ (демонично веле), че България е отново страна И В ТОЗИ КОНФЛИКТ!!!
    Знае се, че летище София стана легитимна цел за иранските ракети!
    Знае се, че България е отново на грешната страна на историята, с управляващи продали се на чужди интереси и продаващи интересите на своя народ!

    Знае се, че българите ще станат масово, само ако ножът опре до кокала! До тогава народа ще си трае всяко едно предателство от антибългарите начело на държавата ни!!!

    Коментиран от #28, #47, #83

    17:04 28.02.2026

  • 7 Курти

    15 25 Отговор
    Копеи 100 години само лаете и се каните и НИЩО хахахахахаха

    Коментиран от #19

    17:04 28.02.2026

  • 8 Бум

    27 7 Отговор
    ДОХА, 28 февруари. /ТАСС/. Военноморските сили на Иранския корпус на гвардейците на ислямската революция (КСИР) удариха спомагателен кораб на ВМС на САЩ, превозващ крилати ракети „Томахоук“.

    17:05 28.02.2026

  • 9 Мнение

    10 8 Отговор

    До коментар #2 от "Това се знае":

    Т.е. родителите ти 1 и 2 (и двамата от мъжки пол)?!

    Коментиран от #88

    17:05 28.02.2026

  • 10 Копейкин Костя

    11 23 Отговор

    До коментар #3 от "Американско ционистките войни из света":

    Източник-Пасьолството на Рассия в Задунайская Губерния, так? 😞

    17:06 28.02.2026

  • 11 БоюЦиганина

    8 9 Отговор
    Монтирал съм се в бункера под зайчарника. Взех и зайчетата при мен, че не се знае знае ли се.

    17:06 28.02.2026

  • 12 СССРБарета

    27 8 Отговор
    До момента се знае че са одраскали боята на Иран! 🤣 Ама американската база в Бахрейн е във въздуха! Оня самолетоносач с тоалетните и на него няма да му се размине!

    Коментиран от #22

    17:06 28.02.2026

  • 13 хъ хъ хъ

    18 10 Отговор

    До коментар #3 от "Американско ционистките войни из света":

    А дано и летище софия

    Коментиран от #55

    17:06 28.02.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    25 6 Отговор
    Какво да се знае - нови и нови престъпления на САЩ и Израел!
    Ционистките пари финансират истинския тероризъм - а Европа отново е сляпа и няма!

    17:07 28.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Основната ви

    18 5 Отговор
    информация е "не се знае" !?
    А за цивилните жерви знаете, а ? Ама нали не са евреи, голяма работа !
    Срам и позор сте DW !

    17:08 28.02.2026

  • 18 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    25 5 Отговор
    Дано се намерят няколко ракети и за хАмериканските самолети на летище София...

    17:08 28.02.2026

  • 19 Хахахахаха

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "Курти":

    Кърти опъти ли Нато до Украйна, че 5 години се канят във война да влизат, ама не могат да намерят пътя за Украйна,помогни им че горките се изгубиха

    17:09 28.02.2026

  • 20 Копейки

    10 18 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Мадуро и Иран, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа. До 1 година е възможно да превземе и САЩ, няма да е лесно, но не е невъзможно. Не губете надежда.

    17:09 28.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Някой глупав те е излъгал

    12 15 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Турция е страхотен наш съсед, съюзник и приятел. Не вярвай на хора със съмнителни наклонности путинофили.

    Коментиран от #38

    17:11 28.02.2026

  • 24 Руснаци

    5 8 Отговор

    До коментар #15 от "Ташаков":

    Гледам че американците и израелците замълчаха, цял ден мина а нищо не казват, май нещо си изгубиха смелостта, нещо като Нато 5 години война обявяват на руснаците, 5 години ги чакаме, колко още ще чакаме, пътят до Украйна ли им трябва

    Коментиран от #35

    17:11 28.02.2026

  • 25 СССРБарета

    8 7 Отговор

    До коментар #16 от "Копейкин Костя":

    Ей центаджия да не си в някой бункер в Израел?

    Коментиран от #51

    17:11 28.02.2026

  • 26 А КАК СЕ РАЗВИХА СЪБИТИЯТА В БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    РУТИНА....
    САМО ЕДИН С НАМЕТНАТ
    С ПЕРСИЙСКИ КИЛИМ ПРЕЗ РАМО
    ОБИКАЛЯ ИНСТИТУЦИИ КАТО...
    МС ....НС....МО....МВР....
    И СЕ МОЛИ НЯКОЙ ДА МУ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ
    АМА ОХРАНАТА ВИКАТ...
    ГН.КУПЕЙКИН МОЛЯ ВИ НАПУСНЕТЕ
    РАЙОНА И НЕ ЦАПАЙТЕ....ВРЕМЕ Е ЗА ВИЗИТАЦИЯ.....ХАЙДЕ ПО СТАИТЕ....☝

    17:11 28.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хаха 🤣

    8 7 Отговор

    До коментар #6 от "Мнение":

    тавариш, знае се че по-страхливо нещо от ватенката и от копейката на този свят, няма, няма и да има 🤣

    Коментиран от #77

    17:13 28.02.2026

  • 29 СССРБарета

    8 6 Отговор

    До коментар #22 от "Курти":

    Ти от някой израелски бункер ли се обаждаш?

    17:13 28.02.2026

  • 30 Зг хл

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Ma kя ти друго казва. Шне ле ,шне ле ,вун да ба...

    17:13 28.02.2026

  • 31 Сульооо

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Нищо не знаеш,трябва мнооого,много да четеш!

    17:13 28.02.2026

  • 32 Руснаци

    6 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ташаков":

    Това ли измисли, перфектен си за фронта с твоя умствен капацитет си перфектно попълнение за украинските войски, виждам те на първа линия и как някой дрон благодарение на умствения ти дефицит първо теб удря

    Коментиран от #40, #44

    17:13 28.02.2026

  • 33 БРАВО ИРАН !

    16 3 Отговор
    В следствие на Американската -Без разрешение от Конгреса на САЩ, и Израелската агресия ,с безсмисленни удари- Например по женско училище в Минабе,където са убити 40 ученички, на 28.02.26, Иран отвърна светкавично с балистични ракети 👌,и порази редица американски бази, ( както се оказа беззащитни) в Абу Даби в ОАЕ, Йордания,базата в Доха Катар,Сауд Арабия,ударена е и натовска база в Кувейт с над 300 итал.войници.Ударен е Центъра на 5 Америк.Флот в Бахрейн,вкл.от поразения ценен америк.радар FP-132.за Близкоизточно разузнаване. Има и видеа. Ударен е Тел Авив с ирански балистични ракети, въпреки работата на израелските ПРО. Ирански Миг-29(от 70-те), порази 1 американски F-15 EX Eagle II.До момента убитите американски военнослужещи са над 200.

    17:13 28.02.2026

  • 34 пиночет

    7 8 Отговор
    Този път терористите -палячовци от Хизбула и Хамас в Иран и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло!

    17:14 28.02.2026

  • 35 Курти

    4 5 Отговор

    До коментар #24 от "Руснаци":

    Абе отивай при Бащицата в бункера,че си напълнил гащите

    Коментиран от #42, #45

    17:14 28.02.2026

  • 36 СССРБарета

    11 3 Отговор

    До коментар #27 от "Ташаков":

    Вашият ментор зеленият фашага ги е напълнил гащите! А скоро и вие ще ги напълните!

    17:14 28.02.2026

  • 37 Наритай Бг копейка

    6 8 Отговор
    Тия убийци аятоласите изтрепаха доста хора, сега дойде и техния ред

    17:14 28.02.2026

  • 38 Гост

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Някой глупав те е излъгал":

    Я иди се прегледай някаде.

    17:14 28.02.2026

  • 39 Сила

    4 3 Отговор
    България ще има нова столица. Факт!

    17:15 28.02.2026

  • 40 касата

    6 8 Отговор

    До коментар #32 от "Руснаци":

    първо да пратим руските палячовци от В ъзраждане и други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им, после ще мислим за Украйна 🤡😂

    Коментиран от #50

    17:15 28.02.2026

  • 41 "Краят на ерата на Путин

    7 9 Отговор
    Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ."

    Коментиран от #48

    17:16 28.02.2026

  • 42 СССРБарета

    9 5 Отговор

    До коментар #35 от "Курти":

    Така както напълнихте гащите в Афганистан така ще ги напълните и край Иран!

    Коментиран от #49, #67

    17:16 28.02.2026

  • 43 Гост

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Вие турчетата за кого сте в тази война ?

    17:16 28.02.2026

  • 44 Курти

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Руснаци":

    Нали си знаеш програмата,риване и пълнене на гащи

    17:16 28.02.2026

  • 45 Хахахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Курти":

    Стига бе, дай нещо по така, ама вярно ще мазните умствени дефицити хахах, много ми е забавно как се мъчи те да ще остроумни и как не ви се получава, доста спичате

    Коментиран от #53

    17:17 28.02.2026

  • 46 Американско ционистките войни из света

    7 5 Отговор
    САЩ никога не са се сблъсквали с толкова голям брой едновременни атаки срещу своите бази в чужбина.

    Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на неназован американски служител.

    17:17 28.02.2026

  • 47 Сельооо

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мнение":

    Ще ти напиша мнението на гърба на най едрата шкурка с едър шрифт.Навий листа,знаеш къде да си го положиш.

    17:17 28.02.2026

  • 48 Путин

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от ""Краят на ерата на Путин":

    Пий си хапчетата бе момче! Сигурно и майка ти не вярвана тия глупости! 🤣

    17:17 28.02.2026

  • 49 Курти

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "СССРБарета":

    Щото ти не ги пълни вече няколко пъти и продължаваш с мазането

    17:18 28.02.2026

  • 50 Руснаци

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "касата":

    аз викам да им дадеш пример, изглеждам ми евтина работна ръка и загубата за нашия народ няма да е голяма, ще те заменим с някой от твоите братя с лилавите ве. нци

    17:18 28.02.2026

  • 51 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 2 Отговор

    До коментар #25 от "СССРБарета":

    баретко,скрий се където ще се криеш,щом като те е страх и изобщо не се показвай.

    Коментиран от #54

    17:19 28.02.2026

  • 52 Керемедчиев

    7 1 Отговор
    След няколко дни на Иран ще им свършат ракетите..... така както на Русия вече и свършиха ракетите преди четири години!

    17:20 28.02.2026

  • 53 Курти

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Хахахахаха":

    Абе вие копеите сте много умни и се у мизерията седите хахахаха или ти си под прикритие

    Коментиран от #57, #64, #66

    17:21 28.02.2026

  • 54 СССРБарета

    5 3 Отговор

    До коментар #51 от "Ха ха ха ха хи хи хи хи":

    Само краварите се криете в момента в израелските бункери! Свободните хора не се крием!

    Коментиран от #63

    17:21 28.02.2026

  • 55 Хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "хъ хъ хъ":

    Имаш ли къде да се скриеш? Щото .ако действително се случи ти ще си първия погнат.

    17:22 28.02.2026

  • 56 Иранско ПВО

    4 3 Отговор
    Ние сме за гъби....

    Коментиран от #59

    17:22 28.02.2026

  • 57 СССРБарета

    4 1 Отговор

    До коментар #53 от "Курти":

    Курти галош такъв! Изтрий си устата че си се олигавил!

    17:22 28.02.2026

  • 58 Анализатор

    3 1 Отговор
    Абе няма ли как да разположат някое НАТО-вско оръжие до народното събрание и то да стане ЛЕГИТИМНА ЦЕЛ на Иран!! Колко добре ще е...

    17:23 28.02.2026

  • 59 Американско ПВО

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "Иранско ПВО":

    Ние сме за риба....

    17:24 28.02.2026

  • 60 Ами

    1 1 Отговор
    То по-важното е не какво се знае, а какво не се казва :)
    Появи се информация, че минути след атаката е засечена твърдогоривна
    балистична ракета на височина над 100 километра над територията на Иран.
    Няколко часа по-късно се появи съобщение, че Старлинк вече
    не работи на по-голяма част от териториите на Иран и на Ирак.
    Не знам дали едното има връзка с другото, или е просто съвпадение.

    17:25 28.02.2026

  • 61 Възмутен и отвратен

    3 3 Отговор
    Престъпният ЕС нарича поредната израелско-американска брутална кървава агресия срещу Иран “операция”, “кампания”, “ескалация на напрежението”, “конфликт”, “размяна на удари”…

    Коментиран от #73

    17:25 28.02.2026

  • 62 Да ви светна

    3 0 Отговор
    Super Grok казва че вероятността за падане на режима на чалмите е 10 до 30 процента без сухопътна операция.

    17:25 28.02.2026

  • 63 Дърт прудльооо

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "СССРБарета":

    На всякъде където има военни действия,хората се крият в скривалища,както и тези които могат да са потенциални жертви.Не са ли ви научили на това в сесесерето?!?

    17:27 28.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Хахахахаха

    1 0 Отговор
    Маняк май се обърка с твоя живот-искаш ли да позная живота ти къв е, живееш в някаква гарсониера, работиш някъде като общ работник или в най добрия случай някъде продавач, имаш в най добрия някакво средно образование, караш в най добрия случай някой кошник от 20 години нагоре, чакаш от заплата на заплата и нямаш един спестени лев. На почивки предполагам си ходил само до съседното ти село, познах ли

    17:28 28.02.2026

  • 66 Хахахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Курти":

    Маняк май се обърка с твоя живот-искаш ли да позная живота ти къв е, живееш в някаква гарсониера, работиш някъде като общ работник или в най добрия случай някъде продавач, имаш в най добрия някакво средно образование, караш в най добрия случай някой кошник от 20 години нагоре, чакаш от заплата на заплата и нямаш един спестени лев. На почивки предполагам си ходил само до съседното ти село, познах ли

    17:29 28.02.2026

  • 67 Ихууууу

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "СССРБарета":

    По добре смени брюките,че тези си ги препълнил.

    17:29 28.02.2026

  • 68 Подли гадни крави и евреинацисти

    4 1 Отговор
    Отново показаха ужасната си същност ....по време на преговори .....нападат пиратски независима страна !!!! Бог да ги накаже !!!!!

    17:32 28.02.2026

  • 69 Дик диверсанта

    1 3 Отговор
    Търся млади членове за мъжки ласки.

    Коментиран от #78

    17:33 28.02.2026

  • 70 Путин

    4 2 Отговор
    Доставил съм много орехи на братски Иран ......самолетоносачите дали ще се завърнат ....а евреите дали ше имат държава ?????

    17:34 28.02.2026

  • 71 Ами сега?

    1 1 Отговор
    А дали е само срещу Иран или и срещу Путин?

    17:34 28.02.2026

  • 72 Мишел

    2 2 Отговор
    Атаката на САЩ и Израел ще направи за няколко седмици Иран ядрена сила

    17:35 28.02.2026

  • 73 ЕС НЕ ГО МИСЛИ

    0 2 Отговор

    До коментар #61 от "Възмутен и отвратен":

    Учи са от СВОто на Путин.

    17:35 28.02.2026

  • 74 българин

    6 1 Отговор
    Мащабна регионална ескалация, последните 40 минути:
    • Около 30 съвместни американско-ционистки въздушни удара удариха Шираз в рамките на 30 минути, поразявайки ключови обекти.
    • Иран изстреля ракети по района на Мъртво море и сградата Барак в Тел Авив.
    • Дроновете Shahed-136 нанесоха успешни удари в Тел Авив.
    • Експлозии се разпространиха през централната окупирана територия, като ударите достигнаха по-голям Тел Авив, Кафр Касим и пояса Гуш Дан.
    • Съобщава се за множество жертви от иранските бомбардировки в Тел Авив.
    • Иран свали три усъвършенствани ционистки дрона Hermes над Табриз, Кум и Ахваз.
    • Американските военноморски сили се оттеглят от Персийския залив и Оманското море, изтегляйки се към Индийския океан.
    • Дубай е разтърсен от експлозии, включително удари по бизнес инфраструктура, свързана с интереси на Тръмп и свързаните с IOF интереси в Дубай.
    • Допълнителни експлозии удариха Доха.
    • Голяма експлозия удари Ербил.
    • Ционистките военни цензурират пълно затъмнение на местата на ударите.
    • Сграда в зоната Гуш Дан е разрушена от директен удар.
    • Иран укрепва комуникационните и сервизни мрежи, за да противодейства на враждебни кибероперации.

    Коментиран от #87

    17:36 28.02.2026

  • 75 Хвала на ИРАН

    5 0 Отговор
    Корав народ и не се огъват пред лицемерните кравари и алчните евреи !!!!! Браво !!!!!

    17:38 28.02.2026

  • 76 Няма да ви търпи още дълго

    2 0 Отговор
    народа да знаете ционистки атлантически фееекалии. Дали сметка си давате каква омраза към вас се трупа само това не е ясно щото ако пък ви е ясно по добре като калуша да налапате сами пищова че другият вариант е по страшен да знаете . ....

    17:40 28.02.2026

  • 77 Те закопаха България

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "хаха 🤣":

    Защо тогава евроджендите като тебе се напикават от страх като гръмне пиратка на улицата?

    17:42 28.02.2026

  • 78 Браво

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Дик диверсанта":

    Тук има много евроатлантици, все някой ще закачиш.

    17:47 28.02.2026

  • 79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор
    Иран е затворил Ормузския пролив. Сега е интересно колко ще стане нефта

    Коментиран от #84

    17:47 28.02.2026

  • 80 Обективен

    3 0 Отговор
    Без сухопътна операция в Иран,това са само празни лозунги и бодряшки глупости.
    А сухопътна операция изисква сили и средства с които на този етап САЩ и Израел,не разполагат в региона.
    Едва ли ще се решат на сухопътна операция,след спомена Виетнам.

    17:50 28.02.2026

  • 81 койдазнай

    0 0 Отговор
    А знае ли се, Путин изразил ли е озабоченость или не е изразил? Той дали подкрепя мироналгащата операция на ЦАХАЛ? Може ли някой да ми разявсни?
    Предварително благодаря!

    17:54 28.02.2026

  • 82 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Знае се кой почна първи! Другото не е важно!!

    17:54 28.02.2026

  • 83 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мнение":

    .....ЕКСПЕРТНО....

    17:54 28.02.2026

  • 84 Христос 2.0

    1 1 Отговор

    До коментар #79 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Нефта е основна част от веригата.

    Изтеглете си всички спестявания в брой, и се заредете с храна и вода.

    Аз няма да Ви спасявам втори път!

    Коментиран от #86, #90

    17:55 28.02.2026

  • 85 604

    0 0 Отговор
    шропагандата се опитва да ни убеди , че иранките танцували от щастие, че уса ги набомбили и чакали шаха на бял кон....... фърчали бурки навсякъде

    17:56 28.02.2026

  • 86 Те закопаха България

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Христос 2.0":

    А какво да изтеглят тия дето са с дижитални пари? 🤔

    17:57 28.02.2026

  • 87 може ли

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "българин":

    да споделите източника?

    17:57 28.02.2026

  • 88 Сульо красний

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мнение":

    Нали ти казах къде и как да си положиш мненията.Само за там са подходящи!!

    17:58 28.02.2026

  • 89 Христос 2.0

    0 1 Отговор
    Прочетете всички!

    Предайте на патриарха, че Христос е сред живите!

    ВТОРИ ПЪТ НЯМА ДА ВИ СПАСЯВАМ!

    17:58 28.02.2026

  • 90 първо

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Христос 2.0":

    Не Богохулствай!
    Не говори от името Божие.

    Второ, няма никаква логика да теглиш пари в брой.
    Бензина по-еврин ли ще е в брой???

    17:59 28.02.2026

