Най-малко 57 убити при ракетния удар по училище в Южен Иран! Висшият съвет за национална сигурност: Напуснете бързо Техеран

Израелски удар по девическо училище в иранския град Минаб, провинция Хормозган, е причинил смъртта на най-малко 57 убити ученички, а 60 са били ранени, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Губернаторът на провинцията, Мохамад Радмер, потвърди пред ИРНА, че училището „Шаджарейе Таябе“ е било директно атакувано и че немалко момичета са загинали.

Той също така посочи, че 53 ученички все още са под развалините.

Радмер каза, че в училището се провеждат спасителни и помощни операции, добавяйки, че ситуацията със сигурността в града е под контрол.

Четиридесет и пет души са били ранени при атаката в град Минаб, провинция Хормозган, където има база Корпусът на гвардейците на Ислямската революция - военната опора на режима в Техеран.

Това са първите потвърдени жертви в Иран на американско-израелската операция, отбелязва Асошиейтед прес.

Израелският аналог на Червения кръст - организацията "Маген Давид Адом", от своя страна, съобщи, че има ранен човек в Северен Израел, след като ракети бяха изстреляни по страната от Иран, предаде Франс прес.

Спасители и екипи за спешна медицинска помощ "инспектираха няколко места, където са получени сигнали, и в момента предоставят грижи на мъж на около 50 години, който е получил леки наранявания при експлозия в Северен Израел“, се казва в изявление на "Маген Давид Адом".

Висшият съвет за национална сигурност на Иран препоръча жителите да напуснат столицата Техеран след американско-израелските удари, съобщи ДПА.

Поради ситуацията трябва, доколкото е възможно, запазвайки спокойствие, да отидете на други населени места, каза влиятелният орган. Няма опасения за доставките на стоки за всекидневна употреба, се отбелязва в изявлението, но хората са призовани да избягват събирания в търговски центрове, тъй като това може да бъде опасно.

Училищата и университетите в Иран ще останат затворени до второ нареждане. Банките ще останат отворени. Ще има ограничения върху държавните услуги, заяви Съветът.

Иранско молитвено мобилно приложение е било хакнато, за да показва антиправителствени съобщения, пише в. "Джерузалем пост", позовавайки се на публикации на иранци в социални медии преди блокирането на интернет в Иран след началото на ударите на САЩ и Израел срещу режима в Техеран.

Част от съобщенията окуражават иранските въоръжени сили да дезертират и "да защитят сънародниците си". Други послания гласят "Помощта идва" и "Време е за разплата", отбелязва израелският всекидневник.

Не е ясно който стои зад кибератаката. Миналия месец в Иран избухнаха протести срещу икономическата криза в страната, които бяха жестоко потушени от управляващите.

Десетки хиляди иранци са в неизвестност, като семействата им не знаят, дали са убити или задържани, пише в доклад на неправителствената организация "Хюман Райтс Уоч" (Human Rights Watch), публикуван миналата седмица.

Според Иранската студентска новинарска агенция (ИСНА) редица държавни медии и свързани с тях сайтове също са били обект на кибератаки. Организацията за наблюдение на интернет "НетБлокс" (NetBlocks) потвърждава, че след хаковете интернет достъпът в Иран е паднал до едва 4 процента.