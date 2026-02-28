Най-малко 57 убити при ракетния удар по училище в Южен Иран! Висшият съвет за национална сигурност: Напуснете бързо Техеран

Израелски удар по девическо училище в иранския град Минаб, провинция Хормозган, е причинил смъртта на най-малко 57 убити ученички, а 60 са били ранени, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.
Губернаторът на провинцията, Мохамад Радмер, потвърди пред ИРНА, че училището „Шаджарейе Таябе“ е било директно атакувано и че немалко момичета са загинали.
Той също така посочи, че 53 ученички все още са под развалините.
Радмер каза, че в училището се провеждат спасителни и помощни операции, добавяйки, че ситуацията със сигурността в града е под контрол.
Четиридесет и пет души са били ранени при атаката в град Минаб, провинция Хормозган, където има база Корпусът на гвардейците на Ислямската революция - военната опора на режима в Техеран.
Това са първите потвърдени жертви в Иран на американско-израелската операция, отбелязва Асошиейтед прес.
Израелският аналог на Червения кръст - организацията "Маген Давид Адом", от своя страна, съобщи, че има ранен човек в Северен Израел, след като ракети бяха изстреляни по страната от Иран, предаде Франс прес.
Спасители и екипи за спешна медицинска помощ "инспектираха няколко места, където са получени сигнали, и в момента предоставят грижи на мъж на около 50 години, който е получил леки наранявания при експлозия в Северен Израел“, се казва в изявление на "Маген Давид Адом".
Висшият съвет за национална сигурност на Иран препоръча жителите да напуснат столицата Техеран след американско-израелските удари, съобщи ДПА.
Поради ситуацията трябва, доколкото е възможно, запазвайки спокойствие, да отидете на други населени места, каза влиятелният орган. Няма опасения за доставките на стоки за всекидневна употреба, се отбелязва в изявлението, но хората са призовани да избягват събирания в търговски центрове, тъй като това може да бъде опасно.
Училищата и университетите в Иран ще останат затворени до второ нареждане. Банките ще останат отворени. Ще има ограничения върху държавните услуги, заяви Съветът.
Иранско молитвено мобилно приложение е било хакнато, за да показва антиправителствени съобщения, пише в. "Джерузалем пост", позовавайки се на публикации на иранци в социални медии преди блокирането на интернет в Иран след началото на ударите на САЩ и Израел срещу режима в Техеран.
Част от съобщенията окуражават иранските въоръжени сили да дезертират и "да защитят сънародниците си". Други послания гласят "Помощта идва" и "Време е за разплата", отбелязва израелският всекидневник.
Не е ясно който стои зад кибератаката. Миналия месец в Иран избухнаха протести срещу икономическата криза в страната, които бяха жестоко потушени от управляващите.
Десетки хиляди иранци са в неизвестност, като семействата им не знаят, дали са убити или задържани, пише в доклад на неправителствената организация "Хюман Райтс Уоч" (Human Rights Watch), публикуван миналата седмица.
Според Иранската студентска новинарска агенция (ИСНА) редица държавни медии и свързани с тях сайтове също са били обект на кибератаки. Организацията за наблюдение на интернет "НетБлокс" (NetBlocks) потвърждава, че след хаковете интернет достъпът в Иран е паднал до едва 4 процента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ФАКТ
Коментиран от #61
14:31 28.02.2026
10 БОЛШЕВИК
Коментиран от #30
14:32 28.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пич
Коментиран от #96
14:32 28.02.2026
13 злати
Коментиран от #16, #31, #52
14:32 28.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гъбарко
До коментар #13 от "злати":Че те не са толкоз умни като жълтопаветниците тук....които се раждат научени
14:36 28.02.2026
17 Сатана Z
Коментиран от #100
14:36 28.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Надеждата
Коментиран от #29
14:38 28.02.2026
21 луцифер
14:38 28.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Питам
14:38 28.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ДрайвингПлежър
До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":Всъщност не си прав и е точно обратното Американците са пудела на Еврейските пари!
14:40 28.02.2026
31 Аоо
До коментар #13 от "злати":Това че ти не работиш в събота, не значи, че в цял свят е така
14:40 28.02.2026
32 Руснаци
14:40 28.02.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 БоюЦиганина
14:41 28.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Помним, бе
Коментиран от #74
14:42 28.02.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 604
Коментиран от #77
14:44 28.02.2026
44 Хитрият Радев
Скрил се е и спотаил, уж прави партия!
14:44 28.02.2026
45 Тома
Коментиран от #54
14:46 28.02.2026
46 Путин
До коментар #22 от "ФАКТ":Аз затова оцелявам вече 30 години като Президент.
14:46 28.02.2026
47 Споко
14:47 28.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ачо
14:49 28.02.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 .....
До коментар #13 от "злати":Мани и тая снимка с тия зелени дървета от кога е?
14:49 28.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Мдаааа
До коментар #45 от "Тома":Ама ги целят демократично с демократични ракети... не като сатрапските руски целят военни...
14:50 28.02.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Айде бе,Иран
14:55 28.02.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 2026
До коментар #57 от "1998":Само правителството
Коментиран от #68
14:55 28.02.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Някой
Всичко се връща в този свят - ще дойде време Израел и САЩ да плащат за престъпленията си. Света няма да им съчувства
Коментиран от #99
14:56 28.02.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 1998
До коментар #60 от "2026":няма разлика, позицията на държавата е важна.
държавата, това е народа.
Коментиран от #79
14:56 28.02.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Ха,ха
До коментар #62 от "Гадост и зараза":Ти нали си в психодиспансера, бе нали ви казах да им спрете нета на лудите.
14:57 28.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Тити на Кака
До коментар #63 от "Мдааа":Добре си посочил Путин, ама защо пропускаш Шиши, петроханъре?
15:00 28.02.2026
76 ЕС си каза позицията
До коментар #71 от "Варненец":На страната на съюзника САЩ са, няма и смисъл да се казва, то е ясно.
Коментиран от #83
15:00 28.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Новина
Урсула: ЕС въвежда жестоки санкции на агресорите САЩ и Израел!
Мелони: Отнемаме всички отличия на америсанските спортисти от зимната олимпяда в Милано!
Калас: Победа на Иран! Пра баба ми бе депортирана в Аляска!
15:07 28.02.2026
79 2026
До коментар #68 от "1998":В България не е така.Народ няма,има рая
15:10 28.02.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 До редактора
15:36 28.02.2026
82 Искандер
15:36 28.02.2026
83 СССРБарета
До коментар #76 от "ЕС си каза позицията":Няма справедливост има съюзни интересни!
15:37 28.02.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Курти
15:42 28.02.2026
86 Рекапитулация
Коментиран от #92
15:43 28.02.2026
87 Ивелин Михайлов
15:44 28.02.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Тези...
15:47 28.02.2026
92 Защото
До коментар #86 от "Рекапитулация":Преливат от любов към "богоизбрания" народ
15:49 28.02.2026
93 Само питам
15:49 28.02.2026
94 Факти
Коментиран от #101, #103
15:51 28.02.2026
95 Горно Уйно
15:52 28.02.2026
96 Абе идиот
До коментар #12 от "Пич":57 убити деца за теб е лежерно?! Учудващо тъпи гора има на този свят и заради такива катили се гърми непрекъснато някъде по света.
Коментиран от #105
15:53 28.02.2026
97 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #106
15:54 28.02.2026
98 Госあ
15:55 28.02.2026
99 Това е вярно
До коментар #64 от "Някой":Русия е агресор и затова сега САЩ я наказват.
15:56 28.02.2026
100 И защо да има санкции
До коментар #17 от "Сатана Z":санкциите са за Русия, тя е агресора, а не Украйна или САЩ.
15:57 28.02.2026
101 Госあ
До коментар #94 от "Факти":Да започне ТСВ ? Колективния запад това иска. А повярвай, тия са колективни. краварника и западно европейците въртят пинизи и се готвят за война отдавна. Откакто започнаха в Украйна.
Коментиран от #108
15:58 28.02.2026
102 Смърфиета
Защо свърши работата само наполовина?
15:58 28.02.2026
103 Китай не воюва,
До коментар #94 от "Факти":има си съвсем други приоритети. А Русия е фалирала, нищо не може да направи.
Коментиран от #110
15:59 28.02.2026
104 Хаген Дас
16:00 28.02.2026
105 И ти вярваш на тези лъжи
До коментар #96 от "Абе идиот":Виж кой го казва -иранската новинарска агенция ИРНА. Все едно да вярваш на лъжите на Севернокорейска или Руската телевизия - 99% лъжи :)))
16:01 28.02.2026
106 Травестит,
До коментар #97 от "Тракиец 🇺🇦":Махни това този парцал от ника си ,да не ти го навра в г.з.!
16:02 28.02.2026
107 Хохохо
16:03 28.02.2026
108 Само отговарям
До коментар #101 от "Госあ":Повярвай , краварите точно на това разчитат и злоупотребяват с търпението на Русия и Китай !
А на “колективния” запад не му се мре ! Никой там не иска да се раздели с комфортния живот , който водят , в това можеш да си напълно сигурен !
16:05 28.02.2026
109 Омбре
16:07 28.02.2026
110 Само отговарям
До коментар #103 от "Китай не воюва,":Явно тотално си сбъркан , но не те съдя , само един съди - Господ Бог !
16:09 28.02.2026