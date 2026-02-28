Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Най-малко 57 убити при ракетния удар по училище в Южен Иран! Висшият съвет за национална сигурност: Напуснете бързо Техеран

Най-малко 57 убити при ракетния удар по училище в Южен Иран! Висшият съвет за национална сигурност: Напуснете бързо Техеран

28 Февруари, 2026 14:26, обновена 28 Февруари, 2026 15:33 4 417 110

  • иран-
  • израел-
  • аятолах али хаменей-
  • бенямин нетаняху-
  • масуд пезешкиан-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток

Училищата и университетите в Иран ще останат затворени до второ нареждане, банките остават отворени, ще има ограничения върху държавните услуги

Най-малко 57 убити при ракетния удар по училище в Южен Иран! Висшият съвет за национална сигурност: Напуснете бързо Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелски удар по девическо училище в иранския град Минаб, провинция Хормозган, е причинил смъртта на най-малко 57 убити ученички, а 60 са били ранени, предаде иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от БТА.

Губернаторът на провинцията, Мохамад Радмер, потвърди пред ИРНА, че училището „Шаджарейе Таябе“ е било директно атакувано и че немалко момичета са загинали.

Той също така посочи, че 53 ученички все още са под развалините.

Радмер каза, че в училището се провеждат спасителни и помощни операции, добавяйки, че ситуацията със сигурността в града е под контрол.

Четиридесет и пет души са били ранени при атаката в град Минаб, провинция Хормозган, където има база Корпусът на гвардейците на Ислямската революция - военната опора на режима в Техеран.

Това са първите потвърдени жертви в Иран на американско-израелската операция, отбелязва Асошиейтед прес.

Израелският аналог на Червения кръст - организацията "Маген Давид Адом", от своя страна, съобщи, че има ранен човек в Северен Израел, след като ракети бяха изстреляни по страната от Иран, предаде Франс прес.

Спасители и екипи за спешна медицинска помощ "инспектираха няколко места, където са получени сигнали, и в момента предоставят грижи на мъж на около 50 години, който е получил леки наранявания при експлозия в Северен Израел“, се казва в изявление на "Маген Давид Адом".

Висшият съвет за национална сигурност на Иран препоръча жителите да напуснат столицата Техеран след американско-израелските удари, съобщи ДПА.

Поради ситуацията трябва, доколкото е възможно, запазвайки спокойствие, да отидете на други населени места, каза влиятелният орган. Няма опасения за доставките на стоки за всекидневна употреба, се отбелязва в изявлението, но хората са призовани да избягват събирания в търговски центрове, тъй като това може да бъде опасно.

Училищата и университетите в Иран ще останат затворени до второ нареждане. Банките ще останат отворени. Ще има ограничения върху държавните услуги, заяви Съветът.

Иранско молитвено мобилно приложение е било хакнато, за да показва антиправителствени съобщения, пише в. "Джерузалем пост", позовавайки се на публикации на иранци в социални медии преди блокирането на интернет в Иран след началото на ударите на САЩ и Израел срещу режима в Техеран.

Част от съобщенията окуражават иранските въоръжени сили да дезертират и "да защитят сънародниците си". Други послания гласят "Помощта идва" и "Време е за разплата", отбелязва израелският всекидневник.

Не е ясно който стои зад кибератаката. Миналия месец в Иран избухнаха протести срещу икономическата криза в страната, които бяха жестоко потушени от управляващите.

Десетки хиляди иранци са в неизвестност, като семействата им не знаят, дали са убити или задържани, пише в доклад на неправителствената организация "Хюман Райтс Уоч" (Human Rights Watch), публикуван миналата седмица.

Според Иранската студентска новинарска агенция (ИСНА) редица държавни медии и свързани с тях сайтове също са били обект на кибератаки. Организацията за наблюдение на интернет "НетБлокс" (NetBlocks) потвърждава, че след хаковете интернет достъпът в Иран е паднал до едва 4 процента.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ФАКТ

    99 2 Отговор
    Къде е международната общност и международното право(измислени от Ротшилдите да държат простата селяния по света в подчинение).

    Коментиран от #61

    14:31 28.02.2026

  • 10 БОЛШЕВИК

    96 9 Отговор
    Агресора САЩ и неговия пудел, трябва да бъдат подложени на огън и жупел!

    Коментиран от #30

    14:32 28.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пич

    12 41 Отговор
    Колко и да се надига истерия, според мен засега нещата вървят учудващо лежерно!!! Сякаш и двете страни правят това, което техните народи очакват от тях !!! Не бих се учудл отново да продължат с преговори като погърмят! Ще видим!!!

    Коментиран от #96

    14:32 28.02.2026

  • 13 злати

    8 33 Отговор
    в събота ходят на училище!!

    Коментиран от #16, #31, #52

    14:32 28.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гъбарко

    52 4 Отговор

    До коментар #13 от "злати":

    Че те не са толкоз умни като жълтопаветниците тук....които се раждат научени

    14:36 28.02.2026

  • 17 Сатана Z

    81 4 Отговор
    Санкции срещу САШТ и Еврейска държава няма ли да има ?

    Коментиран от #100

    14:36 28.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Надеждата

    59 2 Отговор
    Дано отговорът да е реципрочен.

    Коментиран от #29

    14:38 28.02.2026

  • 21 луцифер

    62 1 Отговор
    миротвореца си показа рогата.

    14:38 28.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Питам

    80 7 Отговор
    Защо САЩ и Израел все още не са изгонени от Олимпийските игри и състезанията на ФИФА и УЕФА ?

    14:38 28.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ДрайвингПлежър

    48 4 Отговор

    До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":

    Всъщност не си прав и е точно обратното Американците са пудела на Еврейските пари!

    14:40 28.02.2026

  • 31 Аоо

    39 3 Отговор

    До коментар #13 от "злати":

    Това че ти не работиш в събота, не значи, че в цял свят е така

    14:40 28.02.2026

  • 32 Руснаци

    44 7 Отговор
    Цялата работа на американците, Израел и Нато е такава, операция епичен гняв стана епичен провал, както операцията на Нато да спасим Украйна, стана операция да спасим Нато

    14:40 28.02.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 БоюЦиганина

    24 4 Отговор
    В бункера под зайчарника съм. Взех и зайчетата при мен, че не се знае знае ли се.

    14:41 28.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Помним, бе

    54 2 Отговор
    Едни от Общанията на Тромпета по време на Президентската му Кампания за Президент бяха: Че, няма да налага със сила "американска демокрация по света" и че, няма да започне нито една война! Туй хЪмириканците многу лъжат, ейй...

    Коментиран от #74

    14:42 28.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 604

    30 2 Отговор
    точните безаналогови ракети на краварите.....туй то!!!!

    Коментиран от #77

    14:44 28.02.2026

  • 44 Хитрият Радев

    11 22 Отговор
    подаде оставка и остави Йотова да се пържи на бавен огън.

    Скрил се е и спотаил, уж прави партия!

    14:44 28.02.2026

  • 45 Тома

    47 1 Отговор
    Кравари и евреи винаги нанасят удари по училища,болници и жилищни квартали но онзи от горе ги гледа и ще ги накаже

    Коментиран от #54

    14:46 28.02.2026

  • 46 Путин

    2 19 Отговор

    До коментар #22 от "ФАКТ":

    Аз затова оцелявам вече 30 години като Президент.

    14:46 28.02.2026

  • 47 Споко

    19 7 Отговор
    Сега Израел ще изчезне от картата. Така четох тука ? Чакам!!!

    14:47 28.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ачо

    6 22 Отговор
    Говори се че ракета от нов вид е посетила аятолаха.

    14:49 28.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 .....

    5 13 Отговор

    До коментар #13 от "злати":

    Мани и тая снимка с тия зелени дървета от кога е?

    14:49 28.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Мдаааа

    20 3 Отговор

    До коментар #45 от "Тома":

    Ама ги целят демократично с демократични ракети... не като сатрапските руски целят военни...

    14:50 28.02.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Айде бе,Иран

    13 3 Отговор
    Покажете мощ

    14:55 28.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 2026

    7 1 Отговор

    До коментар #57 от "1998":

    Само правителството

    Коментиран от #68

    14:55 28.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Някой

    25 2 Отговор
    Бех, тези миротворци. В началното училище има едни терористи на по 6-7 години. Направо ум да ти Зайдел. Но иначе, врещят че Русия била агресор.
    Всичко се връща в този свят - ще дойде време Израел и САЩ да плащат за престъпленията си. Света няма да им съчувства

    Коментиран от #99

    14:56 28.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 1998

    4 5 Отговор

    До коментар #60 от "2026":

    няма разлика, позицията на държавата е важна.
    държавата, това е народа.

    Коментиран от #79

    14:56 28.02.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ха,ха

    2 1 Отговор

    До коментар #62 от "Гадост и зараза":

    Ти нали си в психодиспансера, бе нали ви казах да им спрете нета на лудите.

    14:57 28.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Тити на Кака

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "Мдааа":

    Добре си посочил Путин, ама защо пропускаш Шиши, петроханъре?

    15:00 28.02.2026

  • 76 ЕС си каза позицията

    9 1 Отговор

    До коментар #71 от "Варненец":

    На страната на съюзника САЩ са, няма и смисъл да се казва, то е ясно.

    Коментиран от #83

    15:00 28.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Новина

    15 2 Отговор
    Която няма да чуете:
    Урсула: ЕС въвежда жестоки санкции на агресорите САЩ и Израел!
    Мелони: Отнемаме всички отличия на америсанските спортисти от зимната олимпяда в Милано!
    Калас: Победа на Иран! Пра баба ми бе депортирана в Аляска!

    15:07 28.02.2026

  • 79 2026

    11 1 Отговор

    До коментар #68 от "1998":

    В България не е така.Народ няма,има рая

    15:10 28.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 До редактора

    5 1 Отговор
    Човече тази снимка съм я виждал преди много време. Не се отнася за случващото се сега. Просто казвам, че използвате стари снимки.

    15:36 28.02.2026

  • 82 Искандер

    8 3 Отговор
    Къде е "пейтриат".... Иранска балистична ракета вдигна във въздуха американската база в Бахрейн!

    15:36 28.02.2026

  • 83 СССРБарета

    3 2 Отговор

    До коментар #76 от "ЕС си каза позицията":

    Няма справедливост има съюзни интересни!

    15:37 28.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Курти

    5 5 Отговор
    Копеи 100 години само лаете и се каните и НИЩО

    15:42 28.02.2026

  • 86 Рекапитулация

    7 0 Отговор
    От общо 80 коментара 48 са премахнати. Чудно защо?

    Коментиран от #92

    15:43 28.02.2026

  • 87 Ивелин Михайлов

    9 0 Отговор
    Еврейски зверове!

    15:44 28.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Тези...

    5 0 Отговор
    Знаят само как да избиват деца, като техният човек Епщайн

    15:47 28.02.2026

  • 92 Защото

    5 0 Отговор

    До коментар #86 от "Рекапитулация":

    Преливат от любов към "богоизбрания" народ

    15:49 28.02.2026

  • 93 Само питам

    7 0 Отговор
    Някой ще поеме ли отговорност за тази АГРЕ СИЯ ?

    15:49 28.02.2026

  • 94 Факти

    7 0 Отговор
    Сега е момента Русия и Китай да ударят !

    Коментиран от #101, #103

    15:51 28.02.2026

  • 95 Горно Уйно

    2 2 Отговор
    Све се враћа, све се плаћа, када дође време!

    15:52 28.02.2026

  • 96 Абе идиот

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    57 убити деца за теб е лежерно?! Учудващо тъпи гора има на този свят и заради такива катили се гърми непрекъснато някъде по света.

    Коментиран от #105

    15:53 28.02.2026

  • 97 Тракиец 🇺🇦

    3 5 Отговор
    Къде е тъ.пата Русия и онзи масов убиец Путин сега да се намеси и да защити Иран? Пак ли се крие в бункера ? Хайде излезте комуняги и се опълчете на световните терористи ИЗРАЕЛ И САЩ

    Коментиран от #106

    15:54 28.02.2026

  • 98 Госあ

    4 0 Отговор
    Нашʼте подлоги не спират да обясняват колко са велики и хуманни евреите и американците ! Повдига ми се…

    15:55 28.02.2026

  • 99 Това е вярно

    1 4 Отговор

    До коментар #64 от "Някой":

    Русия е агресор и затова сега САЩ я наказват.

    15:56 28.02.2026

  • 100 И защо да има санкции

    2 6 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    санкциите са за Русия, тя е агресора, а не Украйна или САЩ.

    15:57 28.02.2026

  • 101 Госあ

    3 2 Отговор

    До коментар #94 от "Факти":

    Да започне ТСВ ? Колективния запад това иска. А повярвай, тия са колективни. краварника и западно европейците въртят пинизи и се готвят за война отдавна. Откакто започнаха в Украйна.

    Коментиран от #108

    15:58 28.02.2026

  • 102 Смърфиета

    2 0 Отговор
    Айхмане! Щеше да си вече светия, ако не беше толкова мързелив!
    Защо свърши работата само наполовина?

    15:58 28.02.2026

  • 103 Китай не воюва,

    2 3 Отговор

    До коментар #94 от "Факти":

    има си съвсем други приоритети. А Русия е фалирала, нищо не може да направи.

    Коментиран от #110

    15:59 28.02.2026

  • 104 Хаген Дас

    4 1 Отговор
    Това вече може да се нарече геноцид 57 деца убити от Израел! Така действат ционистите стрелят на посоки без да се съобразяват! Ако Русия действаше така досега щеше да е Нормандия!

    16:00 28.02.2026

  • 105 И ти вярваш на тези лъжи

    1 6 Отговор

    До коментар #96 от "Абе идиот":

    Виж кой го казва -иранската новинарска агенция ИРНА. Все едно да вярваш на лъжите на Севернокорейска или Руската телевизия - 99% лъжи :)))

    16:01 28.02.2026

  • 106 Травестит,

    4 0 Отговор

    До коментар #97 от "Тракиец 🇺🇦":

    Махни това този парцал от ника си ,да не ти го навра в г.з.!

    16:02 28.02.2026

  • 107 Хохохо

    4 0 Отговор
    Израааел обича да убива деца и всички са ОК с това от години.Но да пребиеш някой ХОООМО И ЩЕ РЕВНАТ ВСИЧКИ

    16:03 28.02.2026

  • 108 Само отговарям

    4 0 Отговор

    До коментар #101 от "Госあ":

    Повярвай , краварите точно на това разчитат и злоупотребяват с търпението на Русия и Китай !
    А на “колективния” запад не му се мре ! Никой там не иска да се раздели с комфортния живот , който водят , в това можеш да си напълно сигурен !

    16:05 28.02.2026

  • 109 Омбре

    2 0 Отговор
    Сега някой да обясни, как 7 годишни деца са заплаха за националната сигурност на краварите.

    16:07 28.02.2026

  • 110 Само отговарям

    4 0 Отговор

    До коментар #103 от "Китай не воюва,":

    Явно тотално си сбъркан , но не те съдя , само един съди - Господ Бог !

    16:09 28.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания