Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
БСП за ударите над Иран: Призоваваме за деескалация и завръщане към дипломацията

БСП за ударите над Иран: Призоваваме за деескалация и завръщане към дипломацията

28 Февруари, 2026 17:31 527 27

  • крум зарков-
  • бсп-
  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • война-
  • ракетни удари

Още една унищожителна война в Близкия изток е напълно неприемлив сценарий

БСП за ударите над Иран: Призоваваме за деескалация и завръщане към дипломацията - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Едностранни военни действия никога не водят до нищо друго, освен до война. Войната не е продължаване на политиката с други средства, а просто смърт и разрушения.“ Това заяви председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков в своя позиция, публикувана във "Фейсбук".

В нея се казва още: „Българската социалистическа партия призовава за деескалация и завръщане към дипломатическите усилия за решаване на споровете. Още една унищожителна война в Близкия изток е напълно неприемлив сценарий и трябва да се положат всички усилия да се предотврати, докато още има възможност затова. Това е и най-безспорният български и европейски интерес.“


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Ха, ха, ха...

    17:33 28.02.2026

  • 2 зарков-муцунски

    7 1 Отговор
    ти си никой в нищото

    17:33 28.02.2026

  • 3 Сила

    8 0 Отговор
    Крумчо , издухай си носа мама ...

    17:33 28.02.2026

  • 4 Христос 2.0

    5 0 Отговор
    Понякога е по- добре да мълчиш и нищо да не кажеш, и хората да те мислят за глупав, отколкото да кажеш нещо и да разбулиш всякакви съмнения.

    Коментиран от #13

    17:35 28.02.2026

  • 5 Ъъъъъъъъъъ

    5 1 Отговор
    Мъж ле си / Жена ле си / Крум ли. си / или куку .

    17:36 28.02.2026

  • 6 оня с питон.я

    2 0 Отговор
    Дупе и гащи с фашистите смешен мъпет.

    17:37 28.02.2026

  • 7 Джи

    3 0 Отговор
    И за тоя трябва да има народен съд!

    17:37 28.02.2026

  • 8 Нито веднъж

    4 2 Отговор
    не призоваха Путин да спре!

    17:38 28.02.2026

  • 9 кан Крум Страшни

    3 1 Отговор
    Позор е безполови плужеци като това нещо да носят моето име!

    17:39 28.02.2026

  • 10 Либиец

    1 1 Отговор
    С хубавото наде дипломация?

    17:39 28.02.2026

  • 11 Свободен

    6 0 Отговор
    Нямам никакво съмнение, че след тази декларация на БСП ще последва незабавно спиране на войната!
    Само трябва Израел и Тръмп да я прочетат!

    17:39 28.02.2026

  • 12 Ннннннн

    1 1 Отговор
    Нещастен. комунис : паднал ниско / Пред Бойко ЦАРЯ .

    17:39 28.02.2026

  • 13 Радев

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Христос 2.0":

    затова мълчи!

    Коментиран от #20

    17:39 28.02.2026

  • 14 Над, под, около

    1 0 Отговор
    Удари над Иран са удари във въздушното пространство на Иран? Венци, спиш ли или ни приспиваш?

    17:40 28.02.2026

  • 15 Хо хо хо

    1 1 Отговор
    Кой призовавате за деескалация? Тръмп ли или Нетаняху? Цццц, хубаво е човек да мисли преди да дрънка!

    17:40 28.02.2026

  • 16 Сталин

    3 1 Отговор
    Бегай бе кошерен плъх,бегай при брадчедите в исраhell да мреш синагогата на дявола,a не да пращате гоuте да мрат за ционизма и исраhell

    17:41 28.02.2026

  • 17 Това е

    0 1 Отговор
    новия многополюсен световен ред!

    17:41 28.02.2026

  • 18 Путин

    0 1 Отговор
    спре ли и Тръмп ще спре!

    17:42 28.02.2026

  • 19 БСП винаги е

    3 0 Отговор
    на крачка след събитията.
    Нали с дипломацията нищо не се получи бре, Круме.

    17:43 28.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Я да започнем отначало

    1 0 Отговор
    Зарко - Хазарко, ти от кои комунисти си - от тия дето си въртят парата с портофела от левия джоб в десния и след това обратно в левия? Кой е създателя на Израел, Зарко? Сталин създава Израел през 1948 година, като изселва голяма част от хазарите от Русия. В Израел над 80% от евреите са Хазари от Русия, приели еврейската религия, а истинските евреи, Фанариоти, са много малко. Хазарите не обичат истинските евреи - Фанариотите и са на ниско ниво в Израел.

    17:45 28.02.2026

  • 22 Христос 2.0

    1 0 Отговор
    Не съм ма?ка ти, която ти обгрижваш, защото ба?а ти е инпот?нтен!

    17:45 28.02.2026

  • 23 Я да започнем отначало

    0 0 Отговор
    Зарко - Хазарко, кой унищожи през 90 те години на миналия век, рода на истинския Шах на Иран - Реза Пахлави? Ами Аятоласите и започнаха да управляват с мюзюлманската религия. По времето на Шаха на Иран - Реза Пахлави истинската религия е била ЗОРОАСТРИЗЪМ - вяра в Звездите. Къде сега се намира потомъкът на Шаха на Иран - Реза Пахлави? Сънът на Реза Пахлави е успял да се спаси от смъртта с която са го гонили аятоласите и в момента живее в Държавата на Свободата - САЩ и понеже в САЩ първия амедмент е: Всеки има право да си говори каквото си иска, всеки има право да си пише каквото си иска, всеки има право да си вярва в каквото си иска е истинска Демокрация. Народа на Иран плаче и иска своя Шах да се завърне в Иран и да освободи народа от шериата на аятоласите!

    17:49 28.02.2026

  • 24 хмммм

    1 0 Отговор
    Кой те слуша пък тебе?

    17:52 28.02.2026

  • 25 А50

    1 0 Отговор
    Крумчо без да осъдиш агресора няма да си върнете гласоподавателите. Приказки стил ала-бала не вършат работа, определете се на кой бряг сте

    17:53 28.02.2026

  • 26 Ти ли, бре?

    0 0 Отговор
    Мяу-мяу. Котенце, мяу-мяу.

    17:56 28.02.2026

  • 27 Я да започнем отначало

    0 0 Отговор
    Зарко - Хазарко, ти защо не обичаш Българският Лев? Имам едно запитване, към теб Зарко и твоята партийка БКП, преименувана на БСП..... България си прикрепи Българския Лев към Германската Марка. Германската Марка, бе унищожена и България си прикрепи Българския Лев, към Еврото и 2026 г. Българския Лев беше заличен - вече го няма! Ако Българския Лев беше прикрепен към Долара, никой нямаше да ни кара да приемаме Долара за Валута и да си унищожим един от Българските символи - Българския Лев! Сега щяхме да си купуваме и продаваме в България със своя Български Лев! Къде остана Германската Марка? Къде остана Френския Франк? Къде остана Италиянската Лира и Гръцката Драхма? Не виждате ли, че става заличаване на народите и въвеждане на Комунизъм със скок от СССР на ЕССР..... а и ако Русия влезе към него ще настъпи Световно Европейско - Съветско Азиатски - Северно Корейски - Китайски Комунизъм със дигитално управление на парите!

    17:57 28.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове