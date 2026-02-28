Костадин Костадинов призова за свикване на КСНС

Вече час министър-председателят се крие от народните представители на “Възраждане” и издава заповеди към НСО и МВР да възпрепятстват достъпа им до сградата на Министерски съвет. Това е в нарушение на закона, тъй като народните представители имат право на достъп до всички институции. Това е записано в Правилника за дейността на Народното събрание, който е с ранг на закон.
В геополитически план очевидно конфликтът в Близкия изток ескалира, а българският министър-председател мълчи. Вече два часа той се е скрил в Министерски съвет и не излиза, за да отговори на въпросите на журналисти и народни представители.
Тъй като националната сигурност на България е от първостепенна важност, а до “Възраждане” достигна информация, че три от самолетите на летище “Васил Левски” вече са излетели и са подсигурявали атаката срещу Иран, Костадин Костадинов настоява за свикването на Консултативен съвет за национална сигурност.
Днес ще бъде изпратено писмо до говорителката на Радев - Илияна Йотова, в което ще бъде приканена от председателя на “Възраждане” да свика съвета. “Възраждане” призовава всички парламентарно представени партии незабавно да осъдят израелската терористична атака, да спрат да мълчат.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
Коментиран от #20, #29
15:43 28.02.2026
2 Коп ей кааа,
Коментиран от #10
15:44 28.02.2026
3 АГАТ а Кристи
15:44 28.02.2026
4 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Коментиран от #46
15:44 28.02.2026
5 Ходжа Копейкин
Ще викаме силно ,Аллаху Акбар.
15:46 28.02.2026
6 Просто човек
15:46 28.02.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 БоюЦиганина
15:46 28.02.2026
9 Фактиии
Коментиран от #16
15:46 28.02.2026
10 Феликс Дж
До коментар #2 от "Коп ей кааа,":Бъркаш ЕВРО-стотинке. Това, което е свикал помакът не е КСНС.
15:47 28.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Клети, нещастни копейки 🤪
Де са ти хората бе, копейка? Само руски ботове и Zaлюxaни пенсии те подкрепят и то виртуално.
Коментиран от #23
15:47 28.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мнение
Крайно време е Възраждане да започнат да управляват страната ни!!!
Вън от България платената био маса на нпо-тата на сатанягите!!!
15:49 28.02.2026
15 Мнение
До коментар #7 от "Кремълски":Повярвай продала се био масо, много повече го уважават Костадинов отколкото всички вас герб, дпс и ппдб-ейци взети заедно!!!
15:49 28.02.2026
16 Мнение
До коментар #9 от "Фактиии":Хак да ви е на вас педоханците!!!
15:50 28.02.2026
17 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
15:50 28.02.2026
18 стоян георгиев
15:50 28.02.2026
19 Масонката
Къде се крие?
Слугува ли на юдео-сатанистите и на юдео-ционистите от рода на Епщайн, заедно с Гюров и неговите/нейните министри срещу народите по света?
15:50 28.02.2026
20 Миячо на чинии в Запада
До коментар #1 от "Европеец":Путлер ли чакаш да те освобождава от Запада ?
Ще слезеш от Мерцедеса и ще подкараш Запорожец?
Или ще върнеш цялата си домашна техника и ти ще запалиш печката на дърва, а жена ти ще пере на ръка ???
Коментиран от #26, #33, #69
15:51 28.02.2026
21 Любопитно какво може България, скоро и д
15:54 28.02.2026
22 Дориана
Коментиран от #35, #48
15:54 28.02.2026
23 Ходжа Копейкин
До коментар #12 от "Клети, нещастни копейки 🤪":Ние чакаме баш кадън Митрофанова къзам,ще целуваме Корана . Тя ще наблудава в специалната шатра на конвеир ще прави сюнет ...
15:55 28.02.2026
24 Горски
Коментиран от #31
15:55 28.02.2026
25 България вече е агресор срещу Иран
ООН определя държавА, изходЕН пункт за агресия срещу която и да е друга държава, за АГРЕСОР!
Къде са българските политически плъхове, за да отговарят пред Българския народ!?
Коментиран от #55, #61, #65
15:55 28.02.2026
26 Атина Палада
До коментар #20 от "Миячо на чинии в Запада":Ооооо, свещена простота...
Коментиран от #56
15:55 28.02.2026
27 Костадин призовава
15:56 28.02.2026
28 Последния Софиянец
Коментиран от #39
15:56 28.02.2026
29 Така ще да е
До коментар #1 от "Европеец":Много е смел, винаги когато е напечено той е от първите ... покрили се 🤣
Къде си го виждала в предни редици ? Никъде !
15:57 28.02.2026
30 Гост
15:57 28.02.2026
31 Ходжа Копейкин
До коментар #24 от "Горски":Майка ти е поканихме .. В шокофабриката ще праскаме.
15:58 28.02.2026
32 Мафиотска България е агресор срещу Иран
ООН определя държава, изходен пункт за агресия срещу която и да е друга държава, за агресор!
Къде са българските политически плъхове, за да отговарят пред Българския народ!?
Коментиран от #41
15:58 28.02.2026
33 Мнение
До коментар #20 от "Миячо на чинии в Запада":Ако това означава отново България да бъде свободна и независима държава, не само ще сляза от мерцедеса (на който не съм се и качвал да шофирам), не само ще започна и да си пера дрехите на ръка (при липса на алтернатива), но съм и готов да започна да помагам на пробългарските (новите некорумпираните) държавни органи да локализират всяко едно долно мафиотче, тролче и всеки един долен грантаджия на античовешките нпо-та на шорош и клиентите на Епщайн!!!
Коментиран от #40, #66
15:58 28.02.2026
34 Курти
15:58 28.02.2026
35 Атина Палада
До коментар #22 от "Дориана":Да,в парламента място имат само п.едо.филите..които ни вкараха във война ..И Иран изпепели летището ни от където се атакува Иран.
15:59 28.02.2026
36 А за
16:00 28.02.2026
37 Туцирол
Коментиран от #49
16:00 28.02.2026
38 И кой да го с ви ика
16:00 28.02.2026
39 Копейкин Костя
До коментар #28 от "Последния Софиянец":Ти заминавай да пазиш МОЧА, че в момента го доремонтират... 😀
16:01 28.02.2026
40 Атина Палада
До коментар #33 от "Мнение":Този коментиращ е толкова п.рост,че е обидно дори у внимание да му се обръща
Коментиран от #43, #52
16:01 28.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Рибар
16:02 28.02.2026
43 Чолошиков
До коментар #40 от "Атина Палада":Обичаш ли резан шпек кавал??
16:03 28.02.2026
44 оня с питон.я
16:03 28.02.2026
45 Евразийски индиецо
Коментиран от #54
16:03 28.02.2026
46 Кучето Доналд
До коментар #4 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":е на късата верига на юдео-сатаниста и ционист Нетаняху.
Преди това го водеше друг юдео-сатанист и ционист на служба на Мосад - Епщайн.
Войната на кучето Доналд срещу Иран е, за да се замете юдео-сатанинския световен скандал в блатото на Дълбоката държава, чийто ярък представител се оказа Доналд, който само лаеше срещу нея.
16:04 28.02.2026
47 az СВО Победа 80
Коментиран от #59
16:04 28.02.2026
48 Мнение
До коментар #22 от "Дориана":Тролиано, а какво трябва да е поведението на всеки един българин (не само на прически лидери), когато те набутат насила в нато, ЕС (плюс заробвозоната), и когато ти окупират гражданското летище София с чужди военни самолети, без да са те уведомили за предстоящо учение (каквато е процедурата)???!!!
Не просто агресивно трябва да се държи когато държавата ни я закриват, дори е доста дипломатичен в сравнение с масовите настроения на народа ни!!!
Тролиано радвай се, че все още народа ни говори, а не действа срещу продалите се отрпки начело на България!!!
Коментиран от #57
16:04 28.02.2026
49 Атина Палада
До коментар #37 от "Туцирол":Ха ха ха ,Тръмп така се задейства,че американските бази в близкия Изток са в пламъци:)))) Останаха си без бази ..Иран не е залък за устата на САЩ! САЩ са кабилни на държави като Сомалия, България,Папуа Нова Гвинея...
Коментиран от #53
16:05 28.02.2026
50 Гуру Гарабед
16:05 28.02.2026
51 ВЪН НА БЪЛГАРИЯ ОТ НАТО И ЕС!
Коментиран от #58
16:05 28.02.2026
52 Мнение
До коментар #40 от "Атина Палада":Не съди за другите по себе си, педо-тротинетке!
Рано или късно ще обясняваш от къде си ти сребърниците!!!
16:06 28.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 оня с питон.я
До коментар #45 от "Евразийски индиецо":Хаха. А черен Гюро с тлъстите негърски бърни? Хаха.
16:07 28.02.2026
55 Я да започнем отначало
До коментар #25 от "България вече е агресор срещу Иран":Българина не е срещу Уранците, а срещу Аятоласите управляващи Единствения Ученолюбив Народ в Азия - ИРАНЦИТЕ. Аятоласите искат на жените в ИРАН да им слагат БУРКИ, както в останалите Аятоласки държави, а населението не им се подчинява.
16:08 28.02.2026
56 БОЦ - ко
До коментар #26 от "Атина Палада":"Другарко" Атина Палада,
Някак си да бе по-млада,
Без памПЕРС и чене,
Много щеше да ти е добре !
16:08 28.02.2026
57 Румен Решетников
До коментар #48 от "Мнение":Абе, ти протестира ли когато без да те питат вкараха България във Варшавския договор и СИВ? 😀
Коментиран от #63, #64
16:08 28.02.2026
58 Дичиколов
До коментар #51 от "ВЪН НА БЪЛГАРИЯ ОТ НАТО И ЕС!":Искаме въвличане. Само ес,нато и тръмп. Долу пу.тлерланд и иран
16:08 28.02.2026
59 оня с питон.я
До коментар #47 от "az СВО Победа 80":В София вече има достатъчно кюмур за действие на местна почва. Летище, метро, молове и прочие. Цената на имотите рязко ще падне. Продавайте сега.
16:09 28.02.2026
60 Горски
16:11 28.02.2026
61 Я да започнем отначало
До коментар #25 от "България вече е агресор срещу Иран":Иранците не вярват и не се молят на Мохамед. Истинската религия и вяра на ИРАНЦИТЕ е ЗОРОАСТРИЗЪМ - ВЯРА В ЗВЕЗДИТЕ. Познавам доста Иранци, завършили визшо образование, иновативни инженери в Америка, избягали от Иран през 90 те години на миналия век след унищожаване на Шаха на Иран и унищожаване на Вярата на Иранците - ЗОРОАСТРИЗМЪТ и подчинването им под вярата на Шериата.... Иранците са Единственият Ученолюбив народ всред Днешните Ислямски Държави! В Иран Жените не ходят с БУРКИ, въпреки че аятоласите искат да им ги наложат! Иранците си имат съпруги и си имат деца и баби и дядовци. Шахът на ИРАН си е имал една Съпруга, която му е родила Син. В другите Арабски държави, Принцовете си имат по 1000 жени и всичките ходят и се лутат насам натам със БУРКИ по лицето!
16:11 28.02.2026
62 БОЦ - ко
Мили другари,
Часът ни удари,
С тояги и сопи,
Но първо окопи...
16:12 28.02.2026
63 Атина Палада
До коментар #57 от "Румен Решетников":Не питай кой кога и защо е протестирал а отивай на летището ,надупвай се да посрещаш иранските ракети . Щом нападаш Иран ,не очаквай,че Иран ще ти отвръща с цветя и рози...
Коментиран от #70
16:13 28.02.2026
64 Мнение
До коментар #57 от "Румен Решетников":Що, имаше ли тогава чужди военни бази (стоящи десетилетия) на територията на България???
Или ей тъй да се намирате на спор?!
Коментиран от #67
16:13 28.02.2026
65 Я да започнем отначало
До коментар #25 от "България вече е агресор срещу Иран":Кой унищожи през 90 те години на миналия век, рода на истинския Шах на Иран - Реза Пахлави? Ами Аятоласите и започнаха да управляват с мюзюлманската религия. По времето на Шаха на Иран - Реза Пахлави истинската религия е била ЗОРОАСТРИЗЪМ - вяра в Звездите. Къде сега се намира потомъкът на Шаха на Иран - Реза Пахлави? Сънът на Реза Пахлави е успял да се спаси от смъртта с която са го гонили аятоласите и в момента живее в Държавата на Свободата - САЩ и понеже в САЩ първия амедмент е: Всеки има право да си говори каквото си иска, всеки има право да си пише каквото си иска, всеки има право да си вярва в каквото си иска е истинска Демокрация. Народа на Иран плаче и иска своя Шах да се завърне в Иран и да освободи народа от шериата на аятоласите!
16:14 28.02.2026
66 Кучето Доналд
До коментар #33 от "Мнение":вярно на юдео-ционизма и от клиентелата на юдео-сатаниста Епщайн, т.е.,Мосад.
Една от участничките в конкурсите за красота в Мексико (майки пазете си дъщерите от конкурсите по красота!) и участничка в оргиите на острова на Епщайн, в пристъп на нервна криза е крещала, че сатанистите на Епщайн са яли човешко месо - деца!
Никак не е учудващо, че след това тази красавица безследно е изчезнала...
Канибалът Андрю помните ли как изглежда?
А кучето Доналд с лапа върху детско краче на малко момиче в скута на Епюайн, видяхте ли го!?
16:16 28.02.2026
67 Ха ха ха
До коментар #64 от "Мнение":Ами тя цяла България беше база на СССР
Коментиран от #68
16:17 28.02.2026
68 Мнение
До коментар #67 от "Ха ха ха":То и вие всички жлтопаветници сте кажи речи клиенти на Епщайн, ама ви търпим още?!
16:20 28.02.2026
69 Сандо
До коментар #20 от "Миячо на чинии в Запада":Запорожец ще карат всички укрослуги,все пак това е украинска кола.А руснаците не ги мислете,там произвеждат и карат коли от целия свят,а не като българите трошките на европата.
16:21 28.02.2026
70 Бабе,
До коментар #63 от "Атина Палада":В момента си хванала дългото на рижавия, а не "меките" на бутоксовото.
А 09. Септември бе когато ти беше малка, а тей ко ти, хвана пушката захвърляйки гегата
16:21 28.02.2026