Костадин Костадинов призова за свикване на КСНС

28 Февруари, 2026 15:38 946 70

  • костадин костадинов-
  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • удари-
  • кснс

В геополитически план очевидно конфликтът в Близкия изток ескалира, а българският министър-председател мълчи

Костадин Костадинов призова за свикване на КСНС - 1
Снимка: Възраждане
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вече час министър-председателят се крие от народните представители на “Възраждане” и издава заповеди към НСО и МВР да възпрепятстват достъпа им до сградата на Министерски съвет. Това е в нарушение на закона, тъй като народните представители имат право на достъп до всички институции. Това е записано в Правилника за дейността на Народното събрание, който е с ранг на закон.

В геополитически план очевидно конфликтът в Близкия изток ескалира, а българският министър-председател мълчи. Вече два часа той се е скрил в Министерски съвет и не излиза, за да отговори на въпросите на журналисти и народни представители.

Тъй като националната сигурност на България е от първостепенна важност, а до “Възраждане” достигна информация, че три от самолетите на летище “Васил Левски” вече са излетели и са подсигурявали атаката срещу Иран, Костадин Костадинов настоява за свикването на Консултативен съвет за национална сигурност.

Днес ще бъде изпратено писмо до говорителката на Радев - Илияна Йотова, в което ще бъде приканена от председателя на “Възраждане” да свика съвета. “Възраждане” призовава всички парламентарно представени партии незабавно да осъдят израелската терористична атака, да спрат да мълчат.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    19 26 Отговор
    Заглавието е вярно....... Костадин е един от малкото смели политици в бг територията...... Остава да видим тоталитарната вещица както я нарече ръководителя на Меч ще има ли смелостта да свика тоя съвет....

    Коментиран от #20, #29

    15:43 28.02.2026

  • 2 Коп ей кааа,

    20 20 Отговор
    свикан е ,ама ти не си поканен.И нямаш място там!

    Коментиран от #10

    15:44 28.02.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    16 12 Отговор
    Комунягите се развихриха !

    15:44 28.02.2026

  • 4 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    14 12 Отговор
    Само на Израел ли ще осъдим или и на Тръмп ?!

    Коментиран от #46

    15:44 28.02.2026

  • 5 Ходжа Копейкин

    11 10 Отговор
    Днес призовавам всички пред МС, с Корана . Ще чета аяти и дуа.Ще има специална шатра ,и безплатно ще правиме сюнет ...
    Ще викаме силно ,Аллаху Акбар.

    15:46 28.02.2026

  • 6 Просто човек

    8 10 Отговор
    Копейкин…

    15:46 28.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 БоюЦиганина

    12 3 Отговор
    В бункера под зайчарника съм. Взех и зайчетата при мен, че не се знае знае ли се.

    15:46 28.02.2026

  • 9 Фактиии

    14 10 Отговор
    Спрете се и махнете този Лумпен от тук.

    Коментиран от #16

    15:46 28.02.2026

  • 10 Феликс Дж

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Коп ей кааа,":

    Бъркаш ЕВРО-стотинке. Това, което е свикал помакът не е КСНС.

    15:47 28.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Клети, нещастни копейки 🤪

    11 6 Отговор
    Днес късопишещия призова за бунт и се отзоваха стотици хиляди милиони копейки събрани в два браЦки москвича "дванайстак"🤣🤣🤣🤣
    Де са ти хората бе, копейка? Само руски ботове и Zaлюxaни пенсии те подкрепят и то виртуално.

    Коментиран от #23

    15:47 28.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мнение

    11 12 Отговор
    Браво Коце, нека изметем най-сетне слугите на шорошовите нпота вън от България!

    Крайно време е Възраждане да започнат да управляват страната ни!!!

    Вън от България платената био маса на нпо-тата на сатанягите!!!

    15:49 28.02.2026

  • 15 Мнение

    8 9 Отговор

    До коментар #7 от "Кремълски":

    Повярвай продала се био масо, много повече го уважават Костадинов отколкото всички вас герб, дпс и ппдб-ейци взети заедно!!!

    15:49 28.02.2026

  • 16 Мнение

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Фактиии":

    Хак да ви е на вас педоханците!!!

    15:50 28.02.2026

  • 17 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    13 6 Отговор
    Гяуро Кюмюро на ППДБ и Росен Хаяши ГЕРБСДС+ДПС продадоха България на цион!

    15:50 28.02.2026

  • 18 стоян георгиев

    10 4 Отговор
    Първо събудете Запрянката и го подсетете да си сложи ченетата и смени памперса за възрастни 🤭

    15:50 28.02.2026

  • 19 Масонката

    7 5 Отговор
    на Малтийския орден срещу България.

    Къде се крие?

    Слугува ли на юдео-сатанистите и на юдео-ционистите от рода на Епщайн, заедно с Гюров и неговите/нейните министри срещу народите по света?

    15:50 28.02.2026

  • 20 Миячо на чинии в Запада

    7 12 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Путлер ли чакаш да те освобождава от Запада ?
    Ще слезеш от Мерцедеса и ще подкараш Запорожец?
    Или ще върнеш цялата си домашна техника и ти ще запалиш печката на дърва, а жена ти ще пере на ръка ???

    Коментиран от #26, #33, #69

    15:51 28.02.2026

  • 21 Любопитно какво може България, скоро и д

    1 1 Отговор
    И за какво ще си говорите, за нов дълг

    15:54 28.02.2026

  • 22 Дориана

    6 11 Отговор
    Агресивното поведение на Костадин Костадинов в Парламента и извън него ескалира. Неговата партия е националистическа готова всеки момент да предизвика война вътре в страната и извън нея. Изобщо няма място в Парламента.

    Коментиран от #35, #48

    15:54 28.02.2026

  • 23 Ходжа Копейкин

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "Клети, нещастни копейки 🤪":

    Ние чакаме баш кадън Митрофанова къзам,ще целуваме Корана . Тя ще наблудава в специалната шатра на конвеир ще прави сюнет ...

    15:55 28.02.2026

  • 24 Горски

    10 5 Отговор
    От ППДБ да не са си поканили 15 годишни момчета, че закриват заседанието за външни хора. Явно обсъждат в Съвета със сигурност следващата порция уволнения и назначения на "наши калинки". Сега вече Тромпета ще получи така желаната Нобелова награда за МИР и безплатна боя за коса. Националната ни сигурност е в ръцете на петроханските педофили и те отказват дори да съобщят на парламента и народа какво се случва.

    Коментиран от #31

    15:55 28.02.2026

  • 25 България вече е агресор срещу Иран

    8 3 Отговор
    Достигна информация, че три от самолетите на летище “Васил Левски” вече са излетели и са подсигурявали атаката срещу Иран.

    ООН определя държавА, изходЕН пункт за агресия срещу която и да е друга държава, за АГРЕСОР!

    Къде са българските политически плъхове, за да отговарят пред Българския народ!?

    Коментиран от #55, #61, #65

    15:55 28.02.2026

  • 26 Атина Палада

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Миячо на чинии в Запада":

    Ооооо, свещена простота...

    Коментиран от #56

    15:55 28.02.2026

  • 27 Костадин призовава

    8 4 Отговор
    Но всички други са се покрили като мишоци. Бою синганина гаранция вече се е качил в личното му метро, точно под зайчарника и само чака сигнал, че ситуацията се влошава, за да избяга към самолетната си площадка. Това ще е най-бързо напусналият България плъх

    15:56 28.02.2026

  • 28 Последния Софиянец

    5 5 Отговор
    Народа обсажда Министерски съвет.

    Коментиран от #39

    15:56 28.02.2026

  • 29 Така ще да е

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    Много е смел, винаги когато е напечено той е от първите ... покрили се 🤣
    Къде си го виждала в предни редици ? Никъде !

    15:57 28.02.2026

  • 30 Гост

    5 6 Отговор
    Защо правите реклама на Копeйкин ?

    15:57 28.02.2026

  • 31 Ходжа Копейкин

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Горски":

    Майка ти е поканихме .. В шокофабриката ще праскаме.

    15:58 28.02.2026

  • 32 Мафиотска България е агресор срещу Иран

    6 4 Отговор
    Достигна информация, че три от самолетите на летище “Васил Левски” вече са излетели и са подсигурявали атаката срещу Иран.

    ООН определя държава, изходен пункт за агресия срещу която и да е друга държава, за агресор!

    Къде са българските политически плъхове, за да отговарят пред Българския народ!?

    Коментиран от #41

    15:58 28.02.2026

  • 33 Мнение

    6 4 Отговор

    До коментар #20 от "Миячо на чинии в Запада":

    Ако това означава отново България да бъде свободна и независима държава, не само ще сляза от мерцедеса (на който не съм се и качвал да шофирам), не само ще започна и да си пера дрехите на ръка (при липса на алтернатива), но съм и готов да започна да помагам на пробългарските (новите некорумпираните) държавни органи да локализират всяко едно долно мафиотче, тролче и всеки един долен грантаджия на античовешките нпо-та на шорош и клиентите на Епщайн!!!

    Коментиран от #40, #66

    15:58 28.02.2026

  • 34 Курти

    5 3 Отговор
    Копеи 100 години само лаете и се каните и НИЩО

    15:58 28.02.2026

  • 35 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #22 от "Дориана":

    Да,в парламента място имат само п.едо.филите..които ни вкараха във война ..И Иран изпепели летището ни от където се атакува Иран.

    15:59 28.02.2026

  • 36 А за

    4 2 Отговор
    охраната на сикаджииската герберска мутра и магнитската с-и-я ли искаш кснс бе коцьо

    16:00 28.02.2026

  • 37 Туцирол

    5 3 Отговор
    Къде си тръгнал бе палячо?кой си ти копейкин?един платен тъпоглавец платен от рузкото посолство. Всичко е спокойно, оранжевия и израел ще заличат аятоласите много бързо. Така и трябва. Единствените които квичат на умряло са путлерланд,щот поредния им опикан съюзник пада. Не че те ще помогнат,путлерланд не помага на никой. Бай бай венецуела,куба,иран. Хахаха. Действай Тръмп. Така се прави.

    Коментиран от #49

    16:00 28.02.2026

  • 38 И кой да го с ви ика

    1 3 Отговор
    Ъампшиеркаъа покрита с чарш аф,дето даде власта на тия либерастка паразити ли.тия докато не унищожат България няма да мирясат,това им е на тях задачата,вече тотално подлудиха хората

    16:00 28.02.2026

  • 39 Копейкин Костя

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "Последния Софиянец":

    Ти заминавай да пазиш МОЧА, че в момента го доремонтират... 😀

    16:01 28.02.2026

  • 40 Атина Палада

    2 4 Отговор

    До коментар #33 от "Мнение":

    Този коментиращ е толкова п.рост,че е обидно дори у внимание да му се обръща

    Коментиран от #43, #52

    16:01 28.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Рибар

    1 2 Отговор
    От опит знам - риба в мътни води.... , а народа - от страха, породен от невидимия враг, сътворен от комунягите

    16:02 28.02.2026

  • 43 Чолошиков

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "Атина Палада":

    Обичаш ли резан шпек кавал??

    16:03 28.02.2026

  • 44 оня с питон.я

    1 1 Отговор
    Изнасяйте се на вилите, че в София ще става горещо. След седмица трябва да летя за щатите, но ще съобщя на американския си работодател, че президентът им е превърнал летището ни във военно и ще се включа дистанционно.

    16:03 28.02.2026

  • 45 Евразийски индиецо

    4 0 Отговор
    Скрий се някйде в блатната

    Коментиран от #54

    16:03 28.02.2026

  • 46 Кучето Доналд

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    е на късата верига на юдео-сатаниста и ционист Нетаняху.

    Преди това го водеше друг юдео-сатанист и ционист на служба на Мосад - Епщайн.

    Войната на кучето Доналд срещу Иран е, за да се замете юдео-сатанинския световен скандал в блатото на Дълбоката държава, чийто ярък представител се оказа Доналд, който само лаеше срещу нея.

    16:04 28.02.2026

  • 47 az СВО Победа 80

    2 4 Отговор
    Дали и София ще стане обект на ответен ирански удар, след като във всички държави от залива, където има американски бази "кацнаха" ирански ракети?

    Коментиран от #59

    16:04 28.02.2026

  • 48 Мнение

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Дориана":

    Тролиано, а какво трябва да е поведението на всеки един българин (не само на прически лидери), когато те набутат насила в нато, ЕС (плюс заробвозоната), и когато ти окупират гражданското летище София с чужди военни самолети, без да са те уведомили за предстоящо учение (каквато е процедурата)???!!!

    Не просто агресивно трябва да се държи когато държавата ни я закриват, дори е доста дипломатичен в сравнение с масовите настроения на народа ни!!!

    Тролиано радвай се, че все още народа ни говори, а не действа срещу продалите се отрпки начело на България!!!

    Коментиран от #57

    16:04 28.02.2026

  • 49 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "Туцирол":

    Ха ха ха ,Тръмп така се задейства,че американските бази в близкия Изток са в пламъци:)))) Останаха си без бази ..Иран не е залък за устата на САЩ! САЩ са кабилни на държави като Сомалия, България,Папуа Нова Гвинея...

    Коментиран от #53

    16:05 28.02.2026

  • 50 Гуру Гарабед

    3 0 Отговор
    Копейкин се е въ.збудил щот сутринта е оправил цоМчо и после е см,учкал на свинята

    16:05 28.02.2026

  • 51 ВЪН НА БЪЛГАРИЯ ОТ НАТО И ЕС!

    0 4 Отговор
    Не искаме да ни въвличане във война!

    Коментиран от #58

    16:05 28.02.2026

  • 52 Мнение

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Атина Палада":

    Не съди за другите по себе си, педо-тротинетке!
    Рано или късно ще обясняваш от къде си ти сребърниците!!!

    16:06 28.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 оня с питон.я

    0 3 Отговор

    До коментар #45 от "Евразийски индиецо":

    Хаха. А черен Гюро с тлъстите негърски бърни? Хаха.

    16:07 28.02.2026

  • 55 Я да започнем отначало

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "България вече е агресор срещу Иран":

    Българина не е срещу Уранците, а срещу Аятоласите управляващи Единствения Ученолюбив Народ в Азия - ИРАНЦИТЕ. Аятоласите искат на жените в ИРАН да им слагат БУРКИ, както в останалите Аятоласки държави, а населението не им се подчинява.

    16:08 28.02.2026

  • 56 БОЦ - ко

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    "Другарко" Атина Палада,
    Някак си да бе по-млада,
    Без памПЕРС и чене,
    Много щеше да ти е добре !

    16:08 28.02.2026

  • 57 Румен Решетников

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "Мнение":

    Абе, ти протестира ли когато без да те питат вкараха България във Варшавския договор и СИВ? 😀

    Коментиран от #63, #64

    16:08 28.02.2026

  • 58 Дичиколов

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "ВЪН НА БЪЛГАРИЯ ОТ НАТО И ЕС!":

    Искаме въвличане. Само ес,нато и тръмп. Долу пу.тлерланд и иран

    16:08 28.02.2026

  • 59 оня с питон.я

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "az СВО Победа 80":

    В София вече има достатъчно кюмур за действие на местна почва. Летище, метро, молове и прочие. Цената на имотите рязко ще падне. Продавайте сега.

    16:09 28.02.2026

  • 60 Горски

    2 1 Отговор
    При тези мащабни реформи дали ще се намери някое топло местенце и за съпругата на Лорер? Персите да целят парламента, там е цялата пасмина дето 35г.нищо свестно не направи за държавата. Трябват няколко ракети на летището за да се надигне народа най накрая и да измете тази пасмина от идиоти, крадци и предатели до един и да ги обеси на площад народно събрание, както обесиха Мусолини със главата на долу. Ние не сме замсесени в тази операция, само дето им дадохме достъп до нашите летища! Когато осигуряваш логистиката на една от воюващите държави, значи си съюзник и участник във военни действия. Българските политици от 35 години са едни най-обикновени селски тарикати,за които понятието "национални интереси" не съществува, има само "поза партер". Република Сев.Македония официално протестира против нападението над македонска Персия (Иран).

    16:11 28.02.2026

  • 61 Я да започнем отначало

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "България вече е агресор срещу Иран":

    Иранците не вярват и не се молят на Мохамед. Истинската религия и вяра на ИРАНЦИТЕ е ЗОРОАСТРИЗЪМ - ВЯРА В ЗВЕЗДИТЕ. Познавам доста Иранци, завършили визшо образование, иновативни инженери в Америка, избягали от Иран през 90 те години на миналия век след унищожаване на Шаха на Иран и унищожаване на Вярата на Иранците - ЗОРОАСТРИЗМЪТ и подчинването им под вярата на Шериата.... Иранците са Единственият Ученолюбив народ всред Днешните Ислямски Държави! В Иран Жените не ходят с БУРКИ, въпреки че аятоласите искат да им ги наложат! Иранците си имат съпруги и си имат деца и баби и дядовци. Шахът на ИРАН си е имал една Съпруга, която му е родила Син. В другите Арабски държави, Принцовете си имат по 1000 жени и всичките ходят и се лутат насам натам със БУРКИ по лицето!

    16:11 28.02.2026

  • 62 БОЦ - ко

    2 0 Отговор
    Вечна дружба с КПСС :

    Мили другари,
    Часът ни удари,
    С тояги и сопи,
    Но първо окопи...

    16:12 28.02.2026

  • 63 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #57 от "Румен Решетников":

    Не питай кой кога и защо е протестирал а отивай на летището ,надупвай се да посрещаш иранските ракети . Щом нападаш Иран ,не очаквай,че Иран ще ти отвръща с цветя и рози...

    Коментиран от #70

    16:13 28.02.2026

  • 64 Мнение

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Румен Решетников":

    Що, имаше ли тогава чужди военни бази (стоящи десетилетия) на територията на България???
    Или ей тъй да се намирате на спор?!

    Коментиран от #67

    16:13 28.02.2026

  • 65 Я да започнем отначало

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "България вече е агресор срещу Иран":

    Кой унищожи през 90 те години на миналия век, рода на истинския Шах на Иран - Реза Пахлави? Ами Аятоласите и започнаха да управляват с мюзюлманската религия. По времето на Шаха на Иран - Реза Пахлави истинската религия е била ЗОРОАСТРИЗЪМ - вяра в Звездите. Къде сега се намира потомъкът на Шаха на Иран - Реза Пахлави? Сънът на Реза Пахлави е успял да се спаси от смъртта с която са го гонили аятоласите и в момента живее в Държавата на Свободата - САЩ и понеже в САЩ първия амедмент е: Всеки има право да си говори каквото си иска, всеки има право да си пише каквото си иска, всеки има право да си вярва в каквото си иска е истинска Демокрация. Народа на Иран плаче и иска своя Шах да се завърне в Иран и да освободи народа от шериата на аятоласите!

    16:14 28.02.2026

  • 66 Кучето Доналд

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Мнение":

    вярно на юдео-ционизма и от клиентелата на юдео-сатаниста Епщайн, т.е.,Мосад.

    Една от участничките в конкурсите за красота в Мексико (майки пазете си дъщерите от конкурсите по красота!) и участничка в оргиите на острова на Епщайн, в пристъп на нервна криза е крещала, че сатанистите на Епщайн са яли човешко месо - деца!

    Никак не е учудващо, че след това тази красавица безследно е изчезнала...

    Канибалът Андрю помните ли как изглежда?

    А кучето Доналд с лапа върху детско краче на малко момиче в скута на Епюайн, видяхте ли го!?

    16:16 28.02.2026

  • 67 Ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Мнение":

    Ами тя цяла България беше база на СССР

    Коментиран от #68

    16:17 28.02.2026

  • 68 Мнение

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ха ха ха":

    То и вие всички жлтопаветници сте кажи речи клиенти на Епщайн, ама ви търпим още?!

    16:20 28.02.2026

  • 69 Сандо

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Миячо на чинии в Запада":

    Запорожец ще карат всички укрослуги,все пак това е украинска кола.А руснаците не ги мислете,там произвеждат и карат коли от целия свят,а не като българите трошките на европата.

    16:21 28.02.2026

  • 70 Бабе,

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Атина Палада":

    В момента си хванала дългото на рижавия, а не "меките" на бутоксовото.
    А 09. Септември бе когато ти беше малка, а тей ко ти, хвана пушката захвърляйки гегата

    16:21 28.02.2026

