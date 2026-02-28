Костадин Костадинов призова за свикване на КСНС

Вече час министър-председателят се крие от народните представители на “Възраждане” и издава заповеди към НСО и МВР да възпрепятстват достъпа им до сградата на Министерски съвет. Това е в нарушение на закона, тъй като народните представители имат право на достъп до всички институции. Това е записано в Правилника за дейността на Народното събрание, който е с ранг на закон.

В геополитически план очевидно конфликтът в Близкия изток ескалира, а българският министър-председател мълчи. Вече два часа той се е скрил в Министерски съвет и не излиза, за да отговори на въпросите на журналисти и народни представители.

Тъй като националната сигурност на България е от първостепенна важност, а до “Възраждане” достигна информация, че три от самолетите на летище “Васил Левски” вече са излетели и са подсигурявали атаката срещу Иран, Костадин Костадинов настоява за свикването на Консултативен съвет за национална сигурност.

Днес ще бъде изпратено писмо до говорителката на Радев - Илияна Йотова, в което ще бъде приканена от председателя на “Възраждане” да свика съвета. “Възраждане” призовава всички парламентарно представени партии незабавно да осъдят израелската терористична атака, да спрат да мълчат.