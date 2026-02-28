Васил Терзиев за паркинга в квартал "Мусагеница": Строеж няма и няма да има

Паркингът в "Мусагеница“ остава паркинг. С други думи: строеж няма и няма да има, докато предназначението на терена е за обществен паркинг. Устройственият план не позволява застрояване. Това написа днес във Facebook кметът на Столична община Васил Терзиев.
Ето какво още заяви той по темата:
Разпоредих проверка след сигнали, че в междублоковото пространство до ДГ 12 "Лилия“ се подготвя строителство. Повод бяха анонимни бележки по автомобилите и твърдения за предстоящо заграждане.
Проверихме случая веднага и там няма основания за строителни дейности - няма издадено разрешение за строеж, няма одобрен инвестиционен проект. Благодаря на активните граждани, които ни сигнализираха за случващото се. Ще следим ситуацията и ще реагираме при всеки опит за нарушение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Паркинги и гаражи
Коментиран от #8
15:51 28.02.2026
2 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
15:51 28.02.2026
3 САМО ПИТАМ ❓
?
15:56 28.02.2026
4 Конспиратор
Докато не бъде променен устройствения план, до осми март, когато новия гл.архитект ще одобри промяната, гарантирам , че строежа ще стане после и така няма да бъде незаконен.
15:57 28.02.2026
5 ВЪН на България от НАТО и ЕС!
Не искаме да ни въвличане във война!
16:03 28.02.2026
6 дс шарлатанин
16:13 28.02.2026
7 Баце
16:15 28.02.2026
8 Баце
До коментар #1 от "Паркинги и гаражи":Не бях чел коментарите когато писах, но явно темата е меко казано интересна :)
16:17 28.02.2026