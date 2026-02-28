Васил Терзиев за паркинга в квартал "Мусагеница": Строеж няма и няма да има

Паркингът в "Мусагеница“ остава паркинг. С други думи: строеж няма и няма да има, докато предназначението на терена е за обществен паркинг. Устройственият план не позволява застрояване. Това написа днес във Facebook кметът на Столична община Васил Терзиев.

Ето какво още заяви той по темата:

Разпоредих проверка след сигнали, че в междублоковото пространство до ДГ 12 "Лилия“ се подготвя строителство. Повод бяха анонимни бележки по автомобилите и твърдения за предстоящо заграждане.

Проверихме случая веднага и там няма основания за строителни дейности - няма издадено разрешение за строеж, няма одобрен инвестиционен проект. Благодаря на активните граждани, които ни сигнализираха за случващото се. Ще следим ситуацията и ще реагираме при всеки опит за нарушение.