Васил Терзиев за паркинга в квартал "Мусагеница": Строеж няма и няма да има

28 Февруари, 2026 15:48 616 8

Разпоредих проверка след сигнали, посочи столичният кмет

Васил Терзиев за паркинга в квартал "Мусагеница": Строеж няма и няма да има - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Паркингът в "Мусагеница“ остава паркинг. С други думи: строеж няма и няма да има, докато предназначението на терена е за обществен паркинг. Устройственият план не позволява застрояване. Това написа днес във Facebook кметът на Столична община Васил Терзиев.

Ето какво още заяви той по темата:

Разпоредих проверка след сигнали, че в междублоковото пространство до ДГ 12 "Лилия“ се подготвя строителство. Повод бяха анонимни бележки по автомобилите и твърдения за предстоящо заграждане.

Проверихме случая веднага и там няма основания за строителни дейности - няма издадено разрешение за строеж, няма одобрен инвестиционен проект. Благодаря на активните граждани, които ни сигнализираха за случващото се. Ще следим ситуацията и ще реагираме при всеки опит за нарушение.


  • 1 Паркинги и гаражи

    3 2 Отговор
    А на паркинга летище Васил Левски, какви дейности се предвиждат?

    Коментиран от #8

    15:51 28.02.2026

  • 2 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    3 4 Отговор
    Васко ДСто е ционистка слугиня.

    15:51 28.02.2026

  • 3 САМО ПИТАМ ❓

    3 1 Отговор
    Вече около месец единият ескалатор между МС Сердика-1 и МС Сердика-2 не работи. Това е изключително натоварена връзка между 2 от метролиниите. Защо се бави ремонтът и от кого? Това свързано ли е с предстоящите избори и умишлено ли е (като други неща)? Все пак е 1 ескалатор, но е на ключово място. Това е един от най-натоварените маршрути в цялото метро, а и в целия ни столичен градски транспорт!



    ?

    15:56 28.02.2026

  • 4 Конспиратор

    3 1 Отговор
    💲 строеж няма и няма да има, докато предназначението на терена е за обществен паркинг.💲
    Докато не бъде променен устройствения план, до осми март, когато новия гл.архитект ще одобри промяната, гарантирам , че строежа ще стане после и така няма да бъде незаконен.

    15:57 28.02.2026

  • 5 ВЪН на България от НАТО и ЕС!

    3 1 Отговор
    Това трябва да направите!
    Не искаме да ни въвличане във война!

    16:03 28.02.2026

  • 6 дс шарлатанин

    0 2 Отговор
    ако сложиш червило и малко грим момчетата на Ставри ще те скъсат

    16:13 28.02.2026

  • 7 Баце

    0 0 Отговор
    Я сега еднорога да каже нещо и за паркоместата на летище Васил Левски?

    16:15 28.02.2026

  • 8 Баце

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Паркинги и гаражи":

    Не бях чел коментарите когато писах, но явно темата е меко казано интересна :)

    16:17 28.02.2026

