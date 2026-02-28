Какво крие кметът Терзиев за аферата „Петрохан“? Дал е на сектата над четвърт милион лева, а не 70-80 хиляди евро

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Досега разследващите аферата „Петрохан“ с шестте трупа са установили поне три превода за над четвърт милион лева към личната банкова сметка на Ивайло Иванов – Ивей, направени от кмета Терзиев и вече бившата му съпруга Милена, съобщиха за breaking.bg източници, свързани с разследването. Според публично известните данни досега, това превръща Терзиев във втория най-голям дарител на сектата от хижа „Петрохан“ след майката на разкрилия педофилския скандал Валери – София Андреева.

В петък, в интервю за агенция ПИК и общинският съветник в Столичния общински съвет Ваня Григорова заяви, че „Терзиев крие минимум още едно дарение за групата от Петрохан“.

Това припомня Стефан Ташев за breaking.bg.

Бившият главен секретар на МВР Мирослав Рашков пък посочи като основна причина за отстраняването му от президента Илияна Йотова и кабинета „Гюров“ „замитането на следи“ по случая „Петрохан – Околчица“. В момента разследването продължава да е в активна фаза, особено по отношение на финансовите потоци към ламата Ивайло Калушев и останалите в Петроханската секта. При назначаването на служебния кабинет „Гюров“ президентът Йотова поиска от правителството и МВР „пълната истина“ за случилото се в хижата и в подножието на връх Околчица.

Вместо това служебният вътрешен министър Емил Дечев привика в столичния ресторант „Ниагара“ един от разследващите – началника на отдел „Криминална полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“ Ангел Папалезов, за да му докладва дали има и други данни от разследването освен официално обявените на пресконференциите за медиите. Дали Папалезов му е казал и за вече отворените банкови сметки по аферата „Петрохан“ това си знаят само двамата с министъра. Факт е обаче, че след назначаването на служебното правителство на Андрей Гюров, на вътрешния министър Дечев, на новите зам.-министри в МВР и професионалните ръководители, много близки до бившия президент Руме Радев, вече 10 дни няма никаква официална информация от МВР по случая „Петрохан – Околчица“.

Няма съвместни пресконференции на разследващите от полицията и прокуратурата, а върху отворените банкови сметки на петроханци е наложено пълно информационно затъмнение.

Защо ли?

Източници на breaking.bg, близки до разследването, разкриха, че първият превод на Терзиев в сметката на Ивайло Иванов е от 7 юли 2023 г. и е в размер на 81 000 лева. Парите са от личната сметка на Васил Терзиев, който тогава е все още само кандидат за кмет на София, официално издигнат от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България – Спаси София“ на 27 юни 2023 г. Следващият транш по сметката на Ивей е на стойност от 170 000 лева. Отново от личната сметка на Терзиев, който вече е встъпил в длъжността на столичен кмет.

Защото парите са преведени на 27 ноември 2023 г. В началото на същия месец Терзиев печели балотажа на местните избори срещу Ваня Григорова с по-малко от 5 хиляди гласа в многомилионната столица. На 13 ноември Терзиев полага клетва като кмет на София и две седмици по-късно „дарява“ 170-те хиляди лева на сектата на Ивайло Калушев.

След още 2 седмици, на 11 декември 2023 г., към сметката на Ивей прави „частен превод“ от 15 хиляди лева и бившата съпруга на кмета Терзиев – Милена. Според публикации в булевардните медии бракоразводното дело между Васил и Милена Терзиеви е една от най-строго пазените тайни по време на предизборната кампания на бъдещия кмет от юни до края на октомври през 2023 г.

За това кога започва разривът в техните отношения няма публична информация. Според собствените признания на Терзиев в интервюто му за bTV, първото му посещение в хижата „Петрохан“ е през есента на 2022 година. След което последвали (в неуточнен период) още 9-10 визити при лама Калушев и сектата.

Какво се е случвало там не е ясно, но пък в средата на следващата 2023 година са факт бракоразводните маневри в семейство Терзиеви. А малко по-късно стават факт и преводите към частната сметка на Ивей от сектата. Всички тези обстоятелства поставят под сериозно съмнение публичната версия на столичния кмет за „скромни дарения“ и „лична благотворителност за „Пирогов“, както и мотивите зад щедростта му към хора, които са обект на тежко криминално разследване.

Докато институциите мълчат, а Васил Терзиев отказва допълнителни обяснения, остават въпросите: защо кандидат, а после и действащ кмет на София превежда стотици хиляди левове на частни лица, свързани със секта, и кой всъщност трябва да понесе политическата и моралната отговорност за случая „Петрохан“. Понякога истината не се крие в планината и боровинките, а в банковите извлечения.

За това кога започва разривът в техните отношения няма публична информация. Според собствените признания на Терзиев в интервюто му за bTV, първото му посещение в хижата „Петрохан“ е през есента на 2022 година. След което последвали (в неуточнен период) още 9-10 визити при лама Калушев и сектата.