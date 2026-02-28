Новини
Педро Акоста триумфира в първия спринт на сезона в MotoGP – драматичен старт в Тайланд

28 Февруари, 2026 15:53 378 0

Втори финишира опитният Марк Маркес от Ducati Lenovo Team

Педро Акоста триумфира в първия спринт на сезона в MotoGP – драматичен старт в Тайланд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сезонът в MotoGP стартира с истински фурор на пистата в Тайланд, където младият испански талант Педро Акоста от Red Bull KTM Factory Racing демонстрира изключителна скорост и хладнокръвие, за да завоюва победата в спринтовото състезание от откриващия кръг на шампионата.

В напрегнатата надпревара, продължила 13 обиколки, Акоста пресече финалната линия с време 19:39.155 минути, осигурявайки си първите 12 точки за сезона и изпращайки ясно послание към конкурентите си в Кралския клас.

Само на косъм зад него, с изоставане от едва 0.108 секунди, финишира опитният Марк Маркес от Ducati Lenovo Team, който започна защитата на титлата си с достойно второ място. Третата позиция на подиума бе заета от още един испанец – Раул Фернандес, представител на Trackhouse MotoGP Team, който завърши на 0.540 секунди след победителя.

Така испанското присъствие в челото на класирането бе повече от осезаемо. Още преди старта на спринта, италианският ас Марко Бедзеки от екипа на Aprilia си осигури полпозишън за основното състезание, след като бе най-бърз в квалификациите и изпревари Маркес с минималната разлика от 0.035 секунди.

Голямото състезание, което ще определи първия лидер в генералното класиране за сезона, ще се проведе на 1 март (неделя).


