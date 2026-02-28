В неизвестност! Аятолах Али Хаменей и иранският президент Пезешкиан са били мишена при въздушните удари срещу Техеран

САЩ и Израел са взели под прицел върховния лидер на Иран - аятолах Али Хаменей и президента на страната Масуд Пезешкиан при съвместните си нападения днес, но резултатът от ударите е неясен, предаде Ройтерс, като се позова на израелски представител. Той не е предоставил подробности, съобщава БТА.

По-рано днес ирански агенции написаха, че Хаменей, който е бил отведен на сигурно място, и президентът Пезешкиан са в безопасност.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви пред колегите си от Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Кувейт и Бахрейн, както и от Ирак, че ще използва всички свои отбранителни и военни възможности в съответствие със законното право на самозащита. Арагчи направи това изявление чрез канала си в „Телеграм“.

Той призова регионалните си колеги да предотвратят „злоупотребата с територията им“ от страна на САЩ и Израел за „извършване на агресивни операции срещу Иран“.

Говорителят на Министерството на външните работи на Иран Есмаил Багаи заяви, че Техеран е принуден да нанесе удар по източника на агресията срещу страната, предупреждавайки, че всяка точка в региона, която бъде използвана от САЩ срещу Иран, ще бъде легитимна цел на Ислямската република, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Багаи посочи, че Иран има приятелски връзки с всички страни в региона, но атаките срещу американски бази там са в съответствие с легитимната самозащита.

Като се позова на ролята на ООН в осъждането и предотвратяването на атаките срещу Иран, той заяви, че Съветът за сигурност на ООН трябва незабавно да се свика и да осъди войната на САЩ и Израел.

Багаи подчерта, че Министерството на външните работи е било в контакт и консултации с регионални и международни представители скоро след началото на атаките срещу Иран, и допълни, че действията на Израел и САЩ са нарушение на всички норми и международни закони и се считат за очевидно престъпление.

Говорителят изтъкна, че актът на агресия няма оправдание и призова международната общност, държавите от региона и генералния секретар на ООН да не остават безразлични към тези непровокирани и незаконни атаки срещу Ислямската република.

Ако тази атаки не бъдат осъдени от международната общност, това ще бъде началото на края за всички международни институции, предупреди той.

Иранските въоръжени сили защитават териториалната цялост на Иран с решителност, тъй като на страната е наложена война, което е историческо изпитание не само за народа на Иран, но и за региона, отбеляза Багаи.

Той подчерта, че ядрената програма на Техеран е просто претекст за натиск, тъй като всички са признали мирния характер на ядрената програма на Иран.

Багаи посочи още, че изявленията на американски и израелски официални лица, оправдаващи атаките им, са откровени лъжи, тъй като те са започнали агресията си за втори път по време на дипломатически преговори.

Няколко арабски държави от Персийския залив заявиха, че са били обект на ирански ракетни удари днес след като Техеран обеща да отвърне на ударите на САЩ и Израел, което доведе до конфликт в част от арабския свят, която се гордее с относителната си безопасност.