Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
В неизвестност! Аятолах Али Хаменей и иранският президент Пезешкиан са били мишена при въздушните удари срещу Техеран

В неизвестност! Аятолах Али Хаменей и иранският президент Пезешкиан са били мишена при въздушните удари срещу Техеран

28 Февруари, 2026 15:56 1 351 76

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • аятолах али хаменей-
  • масуд пезешкиан-
  • епичен гняв-
  • бенямин нетаняху

По-рано днес ирански агенции написаха, че Хаменей, който е бил отведен на сигурно място, и президентът Пезешкиан са в безопасност

В неизвестност! Аятолах Али Хаменей и иранският президент Пезешкиан са били мишена при въздушните удари срещу Техеран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ и Израел са взели под прицел върховния лидер на Иран - аятолах Али Хаменей и президента на страната Масуд Пезешкиан при съвместните си нападения днес, но резултатът от ударите е неясен, предаде Ройтерс, като се позова на израелски представител. Той не е предоставил подробности, съобщава БТА.

По-рано днес ирански агенции написаха, че Хаменей, който е бил отведен на сигурно място, и президентът Пезешкиан са в безопасност.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви пред колегите си от Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар, Кувейт и Бахрейн, както и от Ирак, че ще използва всички свои отбранителни и военни възможности в съответствие със законното право на самозащита. Арагчи направи това изявление чрез канала си в „Телеграм“.

Той призова регионалните си колеги да предотвратят „злоупотребата с територията им“ от страна на САЩ и Израел за „извършване на агресивни операции срещу Иран“.

Говорителят на Министерството на външните работи на Иран Есмаил Багаи заяви, че Техеран е принуден да нанесе удар по източника на агресията срещу страната, предупреждавайки, че всяка точка в региона, която бъде използвана от САЩ срещу Иран, ще бъде легитимна цел на Ислямската република, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Багаи посочи, че Иран има приятелски връзки с всички страни в региона, но атаките срещу американски бази там са в съответствие с легитимната самозащита.

Като се позова на ролята на ООН в осъждането и предотвратяването на атаките срещу Иран, той заяви, че Съветът за сигурност на ООН трябва незабавно да се свика и да осъди войната на САЩ и Израел.

Багаи подчерта, че Министерството на външните работи е било в контакт и консултации с регионални и международни представители скоро след началото на атаките срещу Иран, и допълни, че действията на Израел и САЩ са нарушение на всички норми и международни закони и се считат за очевидно престъпление.

Говорителят изтъкна, че актът на агресия няма оправдание и призова международната общност, държавите от региона и генералния секретар на ООН да не остават безразлични към тези непровокирани и незаконни атаки срещу Ислямската република.

Ако тази атаки не бъдат осъдени от международната общност, това ще бъде началото на края за всички международни институции, предупреди той.

Иранските въоръжени сили защитават териториалната цялост на Иран с решителност, тъй като на страната е наложена война, което е историческо изпитание не само за народа на Иран, но и за региона, отбеляза Багаи.

Той подчерта, че ядрената програма на Техеран е просто претекст за натиск, тъй като всички са признали мирния характер на ядрената програма на Иран.

Багаи посочи още, че изявленията на американски и израелски официални лица, оправдаващи атаките им, са откровени лъжи, тъй като те са започнали агресията си за втори път по време на дипломатически преговори.

Няколко арабски държави от Персийския залив заявиха, че са били обект на ирански ракетни удари днес след като Техеран обеща да отвърне на ударите на САЩ и Израел, което доведе до конфликт в част от арабския свят, която се гордее с относителната си безопасност.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 10 Отговор
    В момента народа обсажда Министерски съвет.

    Коментиран от #7, #8, #34, #48

    15:58 28.02.2026

  • 2 очевидец

    10 7 Отговор
    Започна нова война. Почнаха ги от две страни - в момента ВВС на САЩ и Израел нанесоха въздушни удари в цялата страна на аятоласите. Операцията е с безпрецедентен мащаб - цялото въздушно пространство на Иран е затворено и в него летят единствено бойни самолети и ракети. Целта е изравняване със земята на ракетната индустрия на Иран и атака върху ирански флот. Реакцията не закъсня - Иран отвърна с масивен ракетен обстрел. "Железния купол" на Израел работи в пълния си капацитет, но Иран имат прекалено много ракети и е възможно да пробият. В момента в района оперират две ударни групи - тези на "Джералд Форд" и "Линкълн". Такова струпване на войски не е имало в района от времето на "Пустинна буря". В близки райони са разположени втори кръг бойни еденици включително от съюзниците от Великобритания. Има и трети кръг - в него участва дори България, където са разположени предимно логистични машини.

    15:58 28.02.2026

  • 3 Да,бе

    19 11 Отговор
    Ще настъпи мир на земята само когато бъдат унищожени ционистите и слугите им на планетата...Не случайно са били две хилядолетия без държава и пак няма да имат.

    Коментиран от #6, #52

    15:58 28.02.2026

  • 4 Курти

    7 13 Отговор
    Копеи 100 години само лаете и се каните и НИЩО

    Коментиран от #21

    15:59 28.02.2026

  • 5 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 6 Отговор
    Вчера в Барселона, испанската полиция е арестувала сина на украиския банкер Александр Адарич по подозрение в убийството на баща си. Удушил го е, а после изхвърлил през Прозора, като от това е спечелил 250 000 евро в криптовалута

    Коментиран от #27

    15:59 28.02.2026

  • 6 Не се пеняви

    6 17 Отговор

    До коментар #3 от "Да,бе":

    Руски бо кк лук

    Коментиран от #18, #29

    16:01 28.02.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Дъртата Надка и Запряна вчера цял ден лъгаха като цигани.

    16:01 28.02.2026

  • 8 Ташаков

    6 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти бе копей се кръсти последен Московчанин

    Коментиран от #20

    16:01 28.02.2026

  • 9 И Киев е Руски

    15 4 Отговор
    Иранският генерален щаб заяви, че военните бази на всяка държава, предоставяща помощ на Израел и САЩ, ще бъдат мишена на Ислямската република.Оправиха ли шахтите на летището?

    16:02 28.02.2026

  • 10 Иванаки

    16 4 Отговор
    Да отвличаш чужди президенти или директно да ги трепеш е върха на демокрацията !!

    16:02 28.02.2026

  • 11 Али Хаменей към Путин

    8 11 Отговор
    Путин! Бункер не спасяет!!!

    16:02 28.02.2026

  • 12 604

    4 5 Отговор
    явно съ съ крили в даскалото или безаналоговите краварски ракети никви ги немъ......

    16:02 28.02.2026

  • 13 Ха-ха

    8 13 Отговор
    Аятолаха се е скрил. Не може да бъде. Значи си заслужава тези удари, мошеник и страхливец.!

    16:02 28.02.2026

  • 14 Глог

    10 6 Отговор
    Тази вечер може да е криритична и за Летище София ако оттам са помагали за удари срещу Иран.Русия ако предаде данни от сателите си на Иран за интезивно излитане на Американски самолети тогава ще е лошо...!?

    Коментиран от #22, #40

    16:02 28.02.2026

  • 15 Путин гол от кръста надолу без кон

    8 11 Отговор
    Продавам ц-400/500/600 GTS и пиле не може да прехвръкне.

    Коментиран от #23

    16:02 28.02.2026

  • 16 И Киев е Руски

    9 9 Отговор
    Най-малко 200 американски военнослужещи бяха убити и ранени при ответните удари на Иран

    16:03 28.02.2026

  • 17 ха ха ха ...

    11 5 Отговор
    А уж другите били диктатори и застрашавали свободата ?
    А тия какви са ?

    16:03 28.02.2026

  • 18 Да,бе

    11 6 Отговор

    До коментар #6 от "Не се пеняви":

    Скоро в Йерусалим ще има паметник на един австрийски художник,който не си завърши последната творба...

    16:03 28.02.2026

  • 19 БоюЦиганина

    5 5 Отговор
    В бункера под зайчарника съм. Взех и зайчетата при мен, че не се знае знае ли се.

    Коментиран от #42

    16:04 28.02.2026

  • 20 604

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ташаков":

    заминавай за укрия, сега може и при митаняху да се включиш, прозст паветник!

    Коментиран от #46

    16:04 28.02.2026

  • 21 някой си

    10 4 Отговор

    До коментар #4 от "Курти":

    интересно колко пъти те е насилвал баща ти като малолетка,че да станеш продажна м@стия

    16:04 28.02.2026

  • 22 Българин

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Глог":

    Дано София да светне и Последния Софиянец наистина да се окаже последен...

    Коментиран от #32

    16:04 28.02.2026

  • 23 бай Дън разговарящия с призраци

    11 5 Отговор

    До коментар #15 от "Путин гол от кръста надолу без кон":

    Скоро краварника ще се срути . Ама първо железния тиган ще падне .

    16:04 28.02.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    5 4 Отговор
    Пред Министерски съвет ще се съберат 200 000 човека. Копейките са в атака. Гюро е загубен.

    16:05 28.02.2026

  • 25 Молил е за помощ Путин

    4 10 Отговор
    Той дори не му е вдигнал телефона

    16:05 28.02.2026

  • 26 и мажоретки с къси полички

    9 1 Отговор
    Скоро ще ги мобилизират да ходят в украйна .

    16:06 28.02.2026

  • 27 Интересен случай

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    „Украинският банкер Александър Адарич падна от прозорец на хотел. Разследва се участието на мистериозен мъж от руски произход“, се казва в статията.

    16:06 28.02.2026

  • 28 ГанЯ

    3 9 Отговор
    Не са в неизвестност, на концерта на Кобзон са😁

    16:06 28.02.2026

  • 29 някой си

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Не се пеняви":

    пениш се ти като ти се изредят всички от селото,мишкар смешен

    16:06 28.02.2026

  • 30 язе 🐭

    4 5 Отговор
    Да би мирно седяло , не би чудо видяло ! Българска поговорка !

    16:07 28.02.2026

  • 31 Българин

    11 4 Отговор
    Сега е времето добрия човек Ким Чен Ум да избомби Вашингтон D. C.

    16:07 28.02.2026

  • 32 някой си

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    с тия самолети там като нищо да светне

    Коментиран от #36

    16:07 28.02.2026

  • 33 Данчо Полицая

    10 5 Отговор
    САЩ сбъркаха фатално...

    Коментиран от #57

    16:08 28.02.2026

  • 34 Боруна Лом

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    РАЗБИИТЕ И НАБИИТЕ ДОМАТА!

    16:09 28.02.2026

  • 35 Иран с нов ракетен залп по Израел

    9 2 Отговор
    Израелската армия прави опити да прехване нова вълна от ирански ракети, изстреляни преди броени минути .
    Съобщава се за взривове в Тел Авив и в столицата на Катар - Доха. Има нови експлозии в Кувейт.
    Краварите уж прехващат , ама щом има взривове , явно ялова работа .!!

    Коментиран от #43, #51

    16:09 28.02.2026

  • 36 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "някой си":

    А дано това съвпадне с Трети Март!

    16:09 28.02.2026

  • 37 Курд Околянов

    12 1 Отговор
    Миротвореца Тръм сега вече ще получи Нобеловата награда за мир.

    16:10 28.02.2026

  • 38 Крали Марко

    8 0 Отговор
    Да сринеш една цяла държава е: "военна опе ация", а са защетиш твоя теритопия подчертавав твоя, е: " война"

    16:10 28.02.2026

  • 39 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор
    Според мен тази нощ ще включат Томахавките. Бях близо до Ниш когато бомбардираха. Като тресне томахавката и джипката ми подскачаше във въздуха. Набутах в ушите си памук от аптечката.

    Коментиран от #58

    16:11 28.02.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Бай Иван бояджията

    8 3 Отговор
    Колко са смели срещу Иран, а как тихичко седят пред Ким Чен Балистичен. Ако съм на Путин ще им подаря 100-тина циркона и Израел ще забрави за разните там лъвове, а с американците е малко по-сложно.

    16:11 28.02.2026

  • 42 Многоходовото

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "БоюЦиганина":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега се крие в зайчарника под Кремъл и проси заеми от господаря си Китай.

    16:12 28.02.2026

  • 43 Курд Околянов

    6 5 Отговор

    До коментар #35 от "Иран с нов ракетен залп по Израел":

    Иран има вече и хиперзвукови ракети невъзможни за Железния купул.

    Коментиран от #50, #67

    16:12 28.02.2026

  • 44 Гориил

    5 1 Отговор
    Пазарната цена на енергията ще се повиши. Всички държави, участващи във войната, произвеждат колосални количества петрол и газ.

    16:12 28.02.2026

  • 45 Българин

    5 2 Отговор
    Софиянци да спешно да напуснат София!

    16:12 28.02.2026

  • 46 касата

    3 6 Отговор

    До коментар #20 от "604":

    първо да пратим руските палячовци от В ъзраждане и други видове копейки, на фронта, за да изпълнят дълга си, в помощ на матушката им и Иран, после ще оправяме Украйна 🤡😂

    Коментиран от #66

    16:13 28.02.2026

  • 47 Следва продължение

    2 5 Отговор
    Аятолахът май ще завърши като ония от Петрохан.

    16:13 28.02.2026

  • 48 Ходжа Копейкин

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ние всички с един Коран ще сме пред МС,ще чета аяти и дуа ,ще крещиме Аллаху Акбар. Ще има спициална шатра ,там ще правиме сюнет..

    16:13 28.02.2026

  • 49 читател

    4 1 Отговор
    Този път си мисля че Американците и Израел е възможно да дадат жертви тази воина няма да е лека Иран притежава огромен запас от ракети на много повече от цяла Европа , за Израел не знам , купола ще загрее жалко за обикновените евреи, те също ще бъдат жертви на геополитиката.

    16:13 28.02.2026

  • 50 Ха-ха

    2 6 Отговор

    До коментар #43 от "Курд Околянов":

    И Русийката имаше орешник, ама потъна и фалира. Бълбук-бълбук.!

    Коментиран от #54, #60

    16:14 28.02.2026

  • 51 Абе,

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Иран с нов ракетен залп по Израел":

    Изчезна ли Израел от картата?

    16:14 28.02.2026

  • 52 Така е Ционистът Путин

    1 4 Отговор

    До коментар #3 от "Да,бе":

    Трябва да бъде загробен във Бункера

    16:14 28.02.2026

  • 53 Гледам ги тия

    3 1 Отговор
    снимки и си мисля “ Добре де те не замърсяват ли в пъти повече атмосферата от моят голф 2.0tdi. После карай електричка да спасиш планетата!”

    16:14 28.02.2026

  • 54 Курд Околянов

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "Ха-ха":

    А обясни как точно е фалирала Русия ?

    Коментиран от #70

    16:15 28.02.2026

  • 55 Някой няма ли да попита Йотова

    4 1 Отговор
    кой е агресора?!

    16:15 28.02.2026

  • 56 От Евротериторията “България”

    5 2 Отговор
    Престъпният ЕС нарича поредната израелско-американска брутална кървава агресия срещу Иран “операция”, “кампания”, “ескалация на напрежението”, “конфликт”, “размяна на удари”…

    16:16 28.02.2026

  • 57 САЩ

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Данчо Полицая":

    никога не грешат. Те винаги знаят какво правят и защо. Не ги бъркай с разни бедни и заблудени държавици като Раша.

    Коментиран от #62

    16:16 28.02.2026

  • 58 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Данко Харсъзина":

    А ДРУГО КАКВО СИ НАБУТА В АСПУХА ,,,СОФИЯНЕЦО,, ?

    16:16 28.02.2026

  • 59 всички в Брюксел

    4 1 Отговор
    Гледат кат нас .. ..ра.. .ни. Евроатлантически ценности и чудо .

    16:16 28.02.2026

  • 60 Българин

    5 1 Отговор

    До коментар #50 от "Ха-ха":

    Ти както се хилиш ще видиш след два дни каква ще е цената на горивата...тогава ще плачеш!

    16:17 28.02.2026

  • 61 гост

    2 1 Отговор
    Сега е моментът Турция да оп ъне богоизбраните от зад !!!

    16:18 28.02.2026

  • 62 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "САЩ":

    Щото не грешат ядоха пръта и във Виетнам и в Афганистан...

    16:18 28.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Главен Редактор

    4 1 Отговор
    Защо никъде не прочетох за агресията на ис раел срещу Иран ?

    16:20 28.02.2026

  • 65 ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът

    2 2 Отговор
    И Фанатичната подкрепа за

    Разни Чалми и Ислямски Терористи

    Се превърна в Ежедневие

    За Родните Русофилки.

    Коментиран от #76

    16:21 28.02.2026

  • 66 604

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "касата":

    само дето нито едно БГ оръжие не е заминало за раша или иран за туй си трай оутрепко недо клате на, ами фащай къра и на помощ на краварския отбор. и не ми се прави на праведен, всеки който е със силните на деня е скапана подлога аре пътя , труол не до кле цан!!!!

    16:22 28.02.2026

  • 67 Русофил

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Курд Околянов":

    Имат дим в гъ..а

    16:22 28.02.2026

  • 68 читанел

    2 0 Отговор
    Тоалетните на ки.. .уците задръстени като на един самолетоносач нужника!!!

    16:23 28.02.2026

  • 69 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Дано се оправят хората.

    16:23 28.02.2026

  • 70 Клета невежа копейка 🤪

    2 1 Отговор

    До коментар #54 от "Курд Околянов":

    Няма как да ти се обясни, не е за kyxите kpaтyни на ncиxяcaли pycopoби !

    16:24 28.02.2026

  • 71 читател

    1 0 Отговор
    Израелският Канал 9 съобщи, че самолетоносачът "Линкълн" в Арабско море, вероятно, е получил ракетен залп. Щетите все още не са известни.

    Ню Йорк Таймс пише, че иранските удари могат да продължат с дни, вероятно седмици ... МиГ-29А работи по задните райони на Иран, говори се за епизодични прихващания на крилати ракети "Томахоук" с помощта на ракети "въздух-въздух" R-73

    16:24 28.02.2026

  • 72 аz СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    В неизвестност.🤣🤣🤣

    16:25 28.02.2026

  • 73 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    0 1 Отговор
    Министърът на отбраната

    На Иран

    АМИР ХАТАМИ

    Вече е Пратен при Девиците .

    Това е само началото.

    16:25 28.02.2026

  • 74 Георги

    2 0 Отговор
    Явно никой не разбира какво се случва! Ще разберете когато няма да има какво да се яде и месата на оцелелите ще капят още докато са живи и тогава няма да има никакво значение кой е копейка и кой е кравар! А след това... След това остава само милостта на Господ!

    16:25 28.02.2026

  • 75 Ицо

    0 0 Отговор
    Има ли ръъъгани копейки?

    16:26 28.02.2026

  • 76 604

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "ЦЕЛУВАНЕТО на КУРАнът":

    религията няма нищо общо, а що не кажеш как си изскарваш дозичките, тролучето ми то.....

    16:26 28.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания