Дрон удари летището в Кувейт ВИДЕО

Дрон удари международното летище в Кувейт, съобщи службата за гражданска авиация, на фона на иранските ответни действия в региона след ударите на САЩ и Израел.
„Дрон е поразил международното летище в Кувейт, в резултат на което има леко пострадали служители, както и ограничени материални щети по пътническия терминал“, се казва в изявление на властите, пише Ройтерс, цитиран от бТВ.
Говорител поясни, че компетентните органи незабавно са започнали да прилагат одобрените процедури за извънредни ситуации, като инцидентът е бил овладян и мястото е било обезопасено.
Властите заявиха, че ситуацията е под пълен контрол от страна на органите в страната и че безопасността на пътниците и работниците е най-висок приоритет.
Kuwait Airport after an Iranian attack on it. pic.twitter.com/xnrr5qerZD
Sad to see Kuwait Airport in this condition— Nitin Pandey (@NitinPandey2110) February 28, 2026
Irani Mullas should pay the price tonight
😳 pic.twitter.com/QmVWAgXj1j
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бесен - Язовец
Коментиран от #38
19:14 28.02.2026
2 Бис, бис, бис искаме още
19:14 28.02.2026
3 Гост
Коментиран от #14
19:15 28.02.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #30, #36
19:15 28.02.2026
5 А бе
19:15 28.02.2026
6 Курд Околянов
19:15 28.02.2026
7 Сталин
19:15 28.02.2026
8 стоян георгиев
Дрон? Някакъв си дрон ,хяхахах
Къде е великото краварско пво?
19:16 28.02.2026
9 Реалист
Коментиран от #23
19:16 28.02.2026
10 Люлин
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Бързо в метрото.
19:16 28.02.2026
11 Бесен - Язовец
19:17 28.02.2026
12 Хахаха
19:18 28.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ами.
До коментар #3 от "Гост":те нямат дом, къде да се приберат?
Коментиран от #29
19:18 28.02.2026
15 Яшар
19:18 28.02.2026
16 Българин 🇧🇬
19:18 28.02.2026
17 Стойко
Коментиран от #24
19:19 28.02.2026
18 Вашето мнение
19:19 28.02.2026
19 az СВО Победа 80
действие от 5000 километров и предназначен да следи за изстрдлването на иранските балистични ракети.
Стойността му е около 1.1 млрд. долара.
19:20 28.02.2026
20 Учение
19:21 28.02.2026
21 СССРБарета
19:21 28.02.2026
22 Хеми значи бензин
19:21 28.02.2026
23 Що бе
До коментар #9 от "Реалист":в Афганистан не беше лошо, висяха по колесниците на собствените си самолети, и течеше кафяв адраналин.
19:21 28.02.2026
24 Дзак
До коментар #17 от "Стойко":Откъде изпълзя?
19:22 28.02.2026
25 Света трябва да помага на Иран
19:22 28.02.2026
26 ХиХи
Коментиран от #31
19:22 28.02.2026
27 Ганьо балкански
19:23 28.02.2026
28 Бесен - Язовец
19:23 28.02.2026
29 Хахаха
До коментар #14 от "Ами.":Това не е наша работа. Да си бяха седяли краварите и ционистите на газа, да не бяха чудо видяли.
19:23 28.02.2026
30 Ха,ха
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Тъпчо нали се разбрахме, че сме НАТО,или ти понеже си бавно развиващо се не си разбрал още.
19:24 28.02.2026
31 Според
До коментар #26 от "ХиХи":мен много по-бързо има-няма за седмица.
19:24 28.02.2026
32 Ганьо балкански
19:25 28.02.2026
33 Спецназ
Останал, Баце еди от кашоните и го гръмнали.
ПФУ! Ми ако намерят още, А?? :)
19:26 28.02.2026
34 az СВО Победа 80
Пазете се сами, защото нито Запрянов, нито Михайлова ще ди опазят ....
Коментиран от #39
19:27 28.02.2026
35 Нишо ново
Ееееедехееее
И тия чу. Рки УЙДЕА
Ееееедехееее
19:29 28.02.2026
36 Дик диверсанта
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Рос дебилите сте заплаха за бъдещето на България.
19:30 28.02.2026
37 az СВО Победа 80
19:31 28.02.2026
38 Дик диверсанта
До коментар #1 от "Бесен - Язовец":Алтернативно родените сте жертва на руската пропаганда.
19:31 28.02.2026
39 Дик диверсанта
До коментар #34 от "az СВО Победа 80":Моят съвет е да избягвате алтернативно родените.
19:32 28.02.2026