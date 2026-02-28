Новини
Дрон удари летището в Кувейт ВИДЕО

Дрон удари летището в Кувейт ВИДЕО

28 Февруари, 2026 19:13

  • иран-
  • дрон-
  • ирански дрон-
  • летище-
  • кувейт-
  • израел-
  • сащ-
  • война

Има пострадали

Дрон удари летището в Кувейт ВИДЕО - 1
Снимка: Туитър/Х
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Дрон удари международното летище в Кувейт, съобщи службата за гражданска авиация, на фона на иранските ответни действия в региона след ударите на САЩ и Израел.

„Дрон е поразил международното летище в Кувейт, в резултат на което има леко пострадали служители, както и ограничени материални щети по пътническия терминал“, се казва в изявление на властите, пише Ройтерс, цитиран от бТВ.

Говорител поясни, че компетентните органи незабавно са започнали да прилагат одобрените процедури за извънредни ситуации, като инцидентът е бил овладян и мястото е било обезопасено.

Властите заявиха, че ситуацията е под пълен контрол от страна на органите в страната и че безопасността на пътниците и работниците е най-висок приоритет.

Kuwait Airport after an Iranian attack on it. pic.twitter.com/xnrr5qerZD


Кувейт
