Дрон удари летището в Кувейт ВИДЕО

Дрон удари международното летище в Кувейт, съобщи службата за гражданска авиация, на фона на иранските ответни действия в региона след ударите на САЩ и Израел.

„Дрон е поразил международното летище в Кувейт, в резултат на което има леко пострадали служители, както и ограничени материални щети по пътническия терминал“, се казва в изявление на властите, пише Ройтерс, цитиран от бТВ.

Говорител поясни, че компетентните органи незабавно са започнали да прилагат одобрените процедури за извънредни ситуации, като инцидентът е бил овладян и мястото е било обезопасено.

Властите заявиха, че ситуацията е под пълен контрол от страна на органите в страната и че безопасността на пътниците и работниците е най-висок приоритет.

Kuwait Airport after an Iranian attack on it. pic.twitter.com/xnrr5qerZD

Sad to see Kuwait Airport in this condition



Irani Mullas should pay the price tonight



😳 pic.twitter.com/QmVWAgXj1j — Nitin Pandey (@NitinPandey2110) February 28, 2026